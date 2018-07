24 de julio de 2018

Café Avenida

Gabriela Figueroa Díaz

MEMORIAL DE FIDELIA BRINDIS

A 46 años de su partida, Doña Fidelia Brindis Camacho una de las primeras mujeres quienes se dedicaron al periodismo en el estado fue homenajeada en un acto presidido por la respetable Logia Masónica Simbólica Silencio No.30, allá en su pueblo natal de Ocozocoautla Chiapas, en un evento donde la maestra, periodista, líder, juarista y feminista fue reconocida por los coitecos a casi medio siglo de su fallecimiento. Fue así que, con Guardias de honor, presentación de arreglos florales, tanto en el panteón de la localidad y después en el paseo de los personajes en el Parque de esta municipalidad para concluir con un conversatorio con la vida y obra de esta gran mujer, fueron el marco perfecto del homenaje que se le rindió a la extraordinaria periodista chiapaneca.

“Hablar de Fidelia Ramos Camacho nos da como referencia inmediata a la primera mujer que incursiono en el mundo del Periodismo en Chiapas”

Maestra de profesión, con gran admiración a su padre de este dijo: “imprimió en mi alma una devoción muy grande por la libertad y la justicia”, estudió en su ciudad natal y posteriormente en Tuxtla Gutiérrez. Ingresó a la Escuela Normal de señoritas en Tuxtla, concluyendo sus estudios, viaja a la ciudad de México para titularse y en 1914 en la imprenta donde hacen su tesis, conoció e hizo amistad con María Hernández Zarco, con quien compartió los mismos ideales y quien imprimiría los famosos discursos del Dr. Belisario Domínguez.

Desde el principio de sus labores docentes se sumó a los ideales revolucionarios, para lograr que la educación en México alcanzará todos los niveles sociales, haciendo hincapié en dar mayor ayuda a las clases necesitadas. En 1917 fue directora de la Escuela Laica conocida como “Del Convento” por estar ubicada en un anexo de este, situado junto a la iglesia de San Marcos hoy sede de la Arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez.

En 1919 fundó en la capital del Estado, junto con la Diputada Profra. Florinda Lazos León, el Periódico “Altruista”, en uno de sus artículos escribió: “La Mujer no debe rivalizar con el hombre, sino mantenerse dignamente a su lado”. También escribió artículos en otras revistas y periódicos de la época, siempre con la intención de mejorar la educación de la mujer, del campesino y del obrero. Así mismo Escribió en el periódico Chiapas Nuevo de 1911 a 1913.

En este sentido es recordada en la historia de Chiapas por ser la editora del periódico feminista Altruista, fundado el 18 de julio de 1919, publicado en Tuxtla Gutiérrez; siendo el Órgano de difusión de la Sociedad Filantrópica de la capital del Estado. Este periódico era dirigido por Fidelia Brindis y administrado por mujeres: Florinda Lazos, Secretaria y Sofía Calderón, administradora, por lo que se le concede a Doña Fidelia ser una de las pioneras del movimiento feminista de México, se involucró en la política chiapaneca desde muy joven. Se declaró maderista, siendo una adolescente, y luego apoyó la causa carrancista. Fidelia fue maestra durante 43 años, llegó a ser en 1969 primera Regidora del Ayuntamiento de Ocozocoautla y en 1970 ocupó el cargo de Presidenta Municipal Sustituta, constituyéndose de esta forma, en la primera mujer que lo desempeñara en la historia de Chiapas.

Fidelia Brindis fue una mujer muy generosa, ya que donó parte de sus bienes a la SEP del Estado, para una sala de conferencias, una escuela además de una casa para ancianos, que años después se convirtiera en es la Casa de la Cultura, la cual lleva su nombre. Su biblioteca particular de unos 5,000 volúmenes fue donada a la UNICACH.

Finalmente: “Chiapas merece una transición municipal en orden, real, transparente; el mandato ciudadano no debe complicar el cambio de estafeta y la responsabilidad primaria es de la administración que entrega” lo dijo Willy Ochoa. Recuerde No es Nada Personal. Envienos sus comenatrios a CAFETOMANA2018@outlook.com



Palestra

Rodrigo Ramón Aquino

Treparse a la combi

Me trepé por completo a la combi de Zoé Robledo durante la campaña electoral. En la pecera del Amlove recorrimos los siete municipios que conforman el Distrito 6 federal. Qué contraste. Una extraordinaria riqueza natural y cultural y una enorme pobreza de sus habitantes.

Llegamos a las comunidades más apartadas. Algunas nos recibieron con curiosidad y hasta con asombro, porque no recordaban la visita de un político; otras —más duchas en el comercio electoral—, ya tenían listos los oficios para firmar y la promesa del voto comunitario.

El candidato hizo la chamba: de puerta en puerta llevó el mensaje de cambio verdadero y pidió el apoyo para los candidatos de Morena, principalmente para Andrés Manuel y Rutilio Escandón (fue vocero de los dos ante los medios de comunicación). No hubo despensas ni firmó oficios a cambio de votos.

Ganó el movimiento y Zoé será subsecretario de Gobernación. Ganó Andrés Manuel y los cambios que se avecinan tienen nerviosos a muchos. No obstante, hay esperanza. Votar las tres veces por López Obrador me ponen del lado de los que esperan buenas nuevas, y no obstante, también me obliga a ser crítico con lo que viene.



Índice

Ruperto Pórtela Alvarado

+ Diputados manufactura MAVECO…

+ Comentarios al Margen…

HISTORIAL NEGRO DEL GÜERO VELASCO…

La máxima dice que “el poder se ejerce; no se comparte”. MANUEL VELASCO COELLO solo lo ha compartido con su madre LETICIA COELLO GARRIDO y su abuelo, FERNANDO COELLO PEDRERO. Nadie más, a no ser por aquellos cercanos colaboradores que se prestaron a la farándula política del gobernador chiapaneco para que hiciera lo que quisiera a cambio de meter manos a las arcas públicas y enriquecerse de manera grosera e ilegal.

Este gobierno verde –que nunca maduró—se ha caracterizado por la mentira, los engaños, el desprecio a los chiapanecos y los negocios turbios que apestan a cañería y corrupción. Mentiras porque en su toma de posesión del encargo, MANUEL VELASCO COELLO prometió que “no se gobernará con ocurrencias ni caprichos” –refiriéndose seguramente a su antecesor JUAN JOSÉ SABINES GUERRERO–, “Que se bajarían lo salarios al 50%” y nada de eso se cumplió.

Un capricho del GÜERO VELASCO le costó al erario público más de 170 millones de pesos; dinero destinado a un lienzo charro que no tiene lógica ni justificación y ahora es un “elefante blanco” que se alquila para eventos artísticos y actos políticos, de manera esporádica.

VELASCO COELLO impuso a sus favoritos y cómplices en cargos importantes como el caso nefasto de SASIL DORA LUZ DE LEÓN VILLARD que en este sexenio ha pasado por las mejores plazas, desde la diputación local, la federal, secretaria de Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres; delegada de PROSPERA y ahora senadora electa con las siglas de MORENA.

Se coludió con gentes tan corruptas como RICARDO AARÓN AGUILAR GORDILLO al que mantuvo en la Secretaria de Educación a pesar de los señalamientos de desviación de recursos, por más de 300 millones de pesos; uso y abuso de plazas que prodigó a sus “compañeros de cofradía” o vendió al mejor postor, sin que nadie le llamara a cuentas.

Es la misma condición sostuvo a JULIÁN NAZAR MORALES, el “Talibán”, a quien a pesar de sus negros historiales de corrupción, lo nombró Secretario del Campo y ahora está señalado por un fraude de casi 400 millones de pesos, en esa dependencia. Esa es la calidad de colabores que el GÜERO VELASCO ha tenido en su gabinete, sumando al “Farandulero” ENOC HERNÁNDEZ CRUZ, a quien le dejó manos libres para que depredara el presupuesto del Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica; regenteara a su antojo el partido “Podemos Mover a Chiapas” y más de 1 millón 300 mil pesos de prerrogativas mensuales. Ahora lo nombra Secretario de Desarrollo y Participación Social, en la lógica de que: “no quiero que me den, sino que me pongan donde hay”.

La lista de roedores que han depredado el presupuesto estatal es larga. Ahí está RAMÓN GUZMÁN LEYVA, que de empresario periodístico fracasado con su periódico “Zona Libre” publicado en Tapachula, pasó a propietario de miles de estructuras publicitarias con la franquicia de impresión de gallardetes, espectaculares y publicidad oficial que cobra generosamente, siendo el director de Gubernatura.

IMPUESTOS LEGISLADORES GANDALLAS…

Uno de sus cómplices y operadores del gobernador fue el Secretario Técnico, ROBERTO ANTONIO RUBIO MONTEJO, quien de chofer de MARÍA ELENA ORANTES, se convirtió en poderoso funcionario estatal y ahora posible diputado federal a través de una maraña por tráfico de influencias y torceduras de la ley con la intervención directa de su “patrón” el GÜERO VELASCO. La misma ruta fraudulenta siguió el ex Secretario de Hacienda, HUMBERTO PEDRERO MORENO, quien iría a la Cámara de Diputados, de última hora.

La historia de la afrenta a los chiapanecos de quienes presuntamente los representarán como el caso de ROBERTO ANTONIO RUBIO MONTEJO y HUMBERTO PEDRERO MORENO, es el signo de una administración fraudulenta y corrupta que encabeza el gobernador de Chiapas, MANUEL VELASCO COELLO, quien implementó y solapó las arbitrariedades en contra del proceso electoral local y torció el nacional para su ascensión a senador de la república y la de sus colaboradores a diputados federales.

La desfachatez y forma cínica como operaron desde el Gobierno del Estado para imponer a RUBIO y PEDRERO es el signo de MANUEL VELASCO y del partido Verde Ecologista, instituto político que más multas le han aplicado por sus trapacerías políticas y violación a las leyes. A ambos ex funcionarios cercanos y “cómplices” del GÜERO VELASCO, les diseñaron documentos similares como ejidatarios e indígenas, del todo falsos.

ROBERTO RUBIO, el poderoso Secretario Técnico del GÜERO VELASCO, para acreditar su condición de indígena y acceder al espacio de diputado federal en el distrito 11 con cabecera en Las Margaritas, presentó el testimonio de un agente municipal del Ejido Jerusalén del mismo municipio. Su candidatura por la coalición “Todos por México” (PRI, PVEM, PANAL) había sido cancelada el 1 de julio y a pesar de esa decisión el Consejo Distrital le dio la constancia de mayoría. Su lugar debió ser ocupado por una mujer, inclusive indígena, de nombre VERÓNICA TEGO ORTIZ.

Por su parte, HUMBERTO PEDRERO MORENO, “el cómplice financiero” del GÜERO VELASCO y segundo Secretario de Hacienda en el gobierno verde –que nunca maduró–, supuestamente sustituyó al candidato RODOLFO YAMIL BERMÚDEZ HABIB y al suplente, MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ASTUDILLO, quienes habrían renunciado el pasado 30 de mayo, lo que nunca se dio a conocer. Este –PEDRERO MORENO—como aquel –ROBERTO RUBIO—nunca hicieron campaña, no aparecieron en las boletas; ni gastaron el caite, como dice ALBORES GLEASON, y tampoco dinero.

En el caso de HUMBERTO PEDRERO, llevaron a cabo la misma operación que RUBIO MONTEJO, para justificar su condición de indígenas e inscribirse como candidato a diputado federal por el distrito 02 con cabecera en Bochil. Lo hicieron con un testimonio del Comisariado Ejidal de “Monte Grande”, del mismo municipio de Bochil, ALEJANDRO ESCOBAR NÚÑEZ, quien dijo que “pertenece a esa comunidad; es ejidatario activo en las juntas convocadas y ha trabajado con la asamblea apoyando al ejido en las labores que requieren”.

Toda una farsa. Abuso de poder, tráfico de influencias; gastos millonarios en la imposición, violación a la ley electoral y constitucional y una cauda de irregularidades que ponen en entredicho la imparcialidad, certeza, honestidad del árbitro electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por la que pasó encima el mismo gobernador de Chiapas, MANUEL VELASCO COELLO.

¿Qué les parece esta nueva afrenta de la oficialidad chiapaneca?…

COMENTARIOS AL MARGEN…

HIJOS DE TRAICIONES Y TRAICIONADOS…

Muchos son los “favoritos” e integrantes de la “cofradía de preferidos” del gobernador MANUEL VELASCO COELLO. A unos les dejó manos libres para disponer de las arcas públicas y a otros los sigue empoderando. A algunos las dos cosas, como el caso de RICARDO AARÓN AGUILAR GORDILLO, quien además de estar sindicado por los maestros de desviaciones de 300 millones de pesos, ahora es diputado federal plurinominal electo con la franquicia de MORENA. ¡Bellísima persona!

Pero en el proceso electoral que el GÜERO VELASCO ha utilizado para blindarse de una posible judicialización por sus actos de corrupción institucional, consigue una senaduría y pone en la antesala de una diputación federal a sus “cómplices”, HUMBERTO PEDRERO MORENO, ex Secretario de Hacienda y ROBERTO ANTONIO RUBIO MONTEJO, quien fungiera en este sexenio como Secretario Técnico de la gubernatura.

En el viaje de abuso del poder, también estaba inscrita en el proceso electoral 2018 la diputada local panista FABIOLA RICCI DIESTEL, quien desde su pasado como regidora en el gobierno municipal de San Cristóbal de las Casas, ha sido cuestionada por presuntos actos de corrupción y enriquecimiento ilícito, a la sombra institucional. Aparecía en el distrito 03 de la diputación federal con cabecera en Ocosingo.

JORGE MANUEL PULIDO LÓPEZ, el inútil a quien el GÜERO VELASCO hizo diputado local, alcalde de La Trinitaria, director general del Colegio de Bachilleres, auditor superior del Órgano de Fiscalización Superior y Secretario del Campo, estuvo registrado como candidato a diputado federal en el distrito 04 con cabecera en Pichucalco. Y para cerrar el círculo del abuso de poder, llevaba como suplente a su hermano JULIO CÉSAR PULIDO LÓPEZ, al puro estilo de SIMÓN VALANCI BUZALI y su “carnal” MARCO VALANCI BUZALI, a quien le heredó la diputación local en esta LXVI Legislatura del Congreso del Estado de Chiapas.

En el distrito 05 federal de San Cristóbal de las Casas estuvo como candidato el “Farandulero” testaferro del GÜERO VELASCO, ENOC HERNANDEZ CRUZ, pero también fue relevado por la dirigencia del PRI al ser retirados los partidos Verde Ecologista, Mover a Chiapas y Chiapas Unido de la coalición “Todos por México”.

Toda una maraña que finalmente terminó con la posible imposición de HUMBERTO PEDRERO y ROBERTO RUBIO, quienes “se hicieron pasar por indígenas” de forma descarada y fraudulenta en dos de los cinco distritos destinados a representantes genuinamente indígenas, como: 1.- Palenque; 2.- Bochil; 3.- Ocosingo; 5.- San Cristóbal de las Casas y 11.- Las Margaritas.

Solo queda anotar a los “traicionados” que fueron a una elección donde el propio gobernador MANUEL VELASCO COELLO operó en su contra y a favor de los candidatos de MORENA y ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR. Ponga usted los nombres de los sacrificados…

Se acabó el mecate… Y ES TODO…









Identidad Política

Carlos Rojas

Ola de asaltos golpea Comitán.

Una ola de asaltos violentos golpea la seguridad de Comitán, en menos de quince días si contabilizamos, uno millonario en centro de la ciudad, otros más en la zona de la pila y siete esquinas donde un conocido médico dentista lo dejaron herido junto a un paciente, también se contabiliza otro asalto más, y este sangriento, a un conocido hospedaje a unas cuadras del corazón del centro histórico, en una colonia más, un señor fue encontrado sin vida en el interior de su vivienda y según parece también producto de un asalto, el día de ayer diversos medios de comunicación daban cuenta que sobre la carretera Comitán – Teopisca, a la altura de la Yerbabuena diversos automovilistas fueron víctimas de asaltantes, esto sólo por mencionar los que hicieron más ruido en menos de un par de semanas, pero hubieron y siguen habiendo otros que se realizan en la cotidianidad sin que sean reportados de manera oficial y mediáticamente, de este modo podemos calificar la inseguridad de nuestro municipio en un nivel preocupante y descalificar a los responsables de salvaguardar a los ciudadanos en los más bajos niveles de reacción, o los jefes policiacos están siendo rebasados por los delincuentes o la crisis política y económica que los dejó el pasado proceso electoral los tiene inmovilizados, por ahí ha corrido versión que no hay gasolina para las patrullas y por eso los facinerosos andan haciendo de las suyas, ¿ son grupos organizados o pandillas improvisadas las que azotan esta parte de la geografía chiapaneca? Los golpes han sido certeros que al menos tres decenas de comercios han sufrido algún ataque, ya no se diga ciudadanos de a pié o transeúntes pero se duda que el CISEN o la misma Secretaría de Gobierno tenga en mano un diagnóstico claro y objetivo de lo que está ocurriendo con este fenómeno al que tenemos que reconocer, tampoco es privativo únicamente de Comitán, en Chiapas por todos lados se andan cociendo habas al respecto, es por eso que las salientes administraciones municipales y, sobre todo estatal, deberán cumplir con una mayor atención al tema de la inseguridad, lo mismo, ante la llegada del nuevo Ejecutivo estatal y en los ayuntamientos ya debería haber un plan o programa para combatir los delitos, en este tema no se puede llegar con los ojos vendados, ni mucho menos improvisar o experimentar acciones oficiales cuando los barrios y colonias han comenzado a organizarse para denunciar o atrapar por cuenta propia a quienes se quieran pasar de listos, el problema es que –Según informan víctimas- los ladrones van armados, dispuestos a todo y eso provoca temor entre los parroquianos, lo que también esta banda o bandas de asaltantes que actúan por la comarca pudieran ser producto del éxodo internacional, no hay que perder de vista que en la actualidad muchos jóvenes están huyendo de sus países de origen como Nicaragua, Salvador , Honduras , Guatemala y por el lado de la frontera de Ciudad Cuauhtémoc, también ingresan para habitar geografías territoriales como Comitán y San Cristóbal de las Casas. Es por eso que los delitos comunes que se dan en Comitán como asaltos a comercios y robos de casas habitación un alto porcentaje los vienen cometiendo por jóvenes identificados en pandillas juveniles conformada por gente centroamericana que son perseguidos por las policías de sus países de origen y que además el propio Presidente de los Estados Unidos Donald Trump, les acaba de aplicar “tolerancia cero” para evitar que lleguen a su país, es por eso, que al no poder cumplir el objetivo de llegar al Sueño Americano buscan quedarse en donde se puedan sentir más cómodos para realizar las fechorías involucrando por desgracia a jóvenes chiapanecos. Pero en fin. Esperemos que lo que ha ocurrido en materia de inseguridad en este par de semanas en Comitán sea pasajero y que no llegue al punto de desquiciar nuestro pueblo como lo están sufriendo otros más de nuestra patria, donde la delincuencia sigue siendo una amenaza peligrosa todos los días, sin embargo no hay que confiarse, la policía municipal y la estatal deberían reunirse, analizar el fenómeno, trazar un plan y en coordinación con otras dependencias ejecutar acciones inmediatas para inhibir a quienes pretenden hacer verano o dominar la plaza, tampoco hay que dejar de reconocer que la fuerza de la delincuencia común y organizada igualmente radica en las alianzas y vínculos que ha logrado establecer con funcionarios públicos de todos los niveles de gobierno, políticos y hasta alcaldes . Esta visto y comprobado que los transgresores de todas las corrientes, incluídas las supuestas “organizaciones sociales” corrompen a las autoridades y se mantienen en la impunidad y es ahí donde también la cocha tuerce el rabo en detrimento de la tranquilidad social. Hay mucho por hacer.

-Pasando a otras cosas, en el ocaso del sexenio de Manuel Velasco se siguen dando nombramientos que acompañarán el último tramo de su gobierno, recientemente fue nombrado el comiteco Marco Antonio Morales Liévano como Coordinador de Subsecretarías de Gobierno Regionales, pero poco tiempo le queda para poder hacer algo y destacar en la encomienda ya que toda la estructura gubernamental desde hace tiempo se encuentra derrumbada y ni un milagro puede restaurarla, pero de cualquier manera hay que estar pendientes de lo que el paisano pueda o no lograr durante le dure el nombramiento.

– Ya meritos llega la “CUARTA TRANSFORMACIÓN” y con ello un nuevo modelo de gobierno que avizora mayor control central de todas las dependencias oficiales, y en la Secretaría de Turismo se propone a Miguel Torruco Marqués, ex rector de la Universidad de Turismo y Ciencias Administrativas quien dicho sea de paso, tendrá que coordinar con José Antonio Aguilar Castillejos quien a su vez será representante del Peje en Chiapas, como quien dice, encargado de la Súper Coordinación quien evidentemente no podrá con el gran paquete sólo , por eso Castillejos tendrá que reclutar o echar mano de los conocedores de Chiapas en materia de turismo, perfiles profesionistas, gente capaz y emprendedora, que quiera de corazón el desarrollo de Chiapas y sus municipios, hay varios que pueden aportar, dentro de ellos se encuentra Segundo Guillén Gordillo, empresario comiteco, presidente de los hoteleros y prestadores de servicio. Quien se ha empeñado y destacado en su labor y esfuerzo para construir los mejores destinos turísticos de Chiapas y la región. Hay se los recomiendo

LA PREGUNTA DE HOY.

¿Será cierto que el ex alcalde José Antonio Aguilar Meza también anda volando en altos círculos de la CUARTA TRANSFORMACIÓN?

De esto y más…Nos leemos en la próxima.

Saludos





Ronda Política

Víctor Lara

DEPENDENCIAS AÚN EN LETARGO INSTITUCIONAL, EL CONGRESO APORTA A LA GOBERNABILIDAD.

POCOS SIGUEN TRABAJANDO POR CHIAPAS, OTROS EN EL AÑO DE HIDALGO.

MAVECO VA CONTRA EL INE Y DEFIENDE A MORENA.

Manuel Velasco gobernador en funciones y senador electo, apoya a Morena por fideicomiso, y dice que el INE “castiga” y “sataniza” una iniciativa humanista “Más allá de estarse enlodando este tipo iniciativas ciudadanas, se debe alentar la creación de más instrumentos como estos que incentiven la solidaridad de los mexicanos con nuestros hermanos damnificados del terremoto”, indicó el mandatario chiapaneco, según un comunicado emitido por el estado.

El pasado 23 de julio, el INE sancionó al Movimiento Regeneración Nacional (Morena) con 197 millones de pesos por el uso irregular del fideicomiso “Por los Demás”, cuyo objetivo era ayudar a los damnificados de los sismos del año pasado.

Manuel Velasco Coello, Gobernador de Chiapas, aseguró este día que es injusta la multa impuesta por el Instituto Nacional Electoral (INE) al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) por la integración del fideicomiso “Por los Demás”. Aseveró que es un “error” del organismo encabezado por Lorenzo Córdova.

Manuel Velasco sostuvo que “los recursos de dicho fideicomiso no provienen de prerrogativas partidistas sino de donativos privados, por lo que el INE extralimita sus facultades legales con una clara motivación política”. Afirmó que la multa tiene motivaciones políticas, porque los recursos de “Por los Demás”, los cuales habrían sido destinados a los damnificados del S19, no provienen de las prerrogativas de Morena. “Esta figura ha servido para apoyar a familias chiapanecas que tuvieron afectaciones por el terremoto de 8.2 grados”, destacó.

El Fideicomiso no es de Morena, y es “aberrante” que el INE siembre imagen de corrupción: Scherer

“Más allá de estarse enlodando este tipo iniciativas ciudadanas, se debe alentar la creación de más instrumentos como estos que incentiven la solidaridad de los mexicanos con nuestros hermanos damnificados del terremoto”.

El Mandatario estatal recordó que el terremoto de septiembre dejó tan solo en Chiapas 250 mil damnificados y cerca de 60 mil casas dañadas.

La información provista por las autoridades financieras y fiscales permitió identificar que en su operación, el fideicomiso realizó una serie de conductas atípicas que en conjunto representan un intento de fraude al conjunto de reglas y principios en materia electoral.

La investigación no encontró pruebas de que al fideicomiso haya ingresado dinero público, ni que haya terminado en las campas, pero el INE determinó que Morena no puede repartir recursos directamente a la población.

Chiapas parece que cayó en un nadie se mueva, la mayoría de los titulares las dependencias, pues dejaron simplemente de servir a la sociedad y se están ocupando de solventar algunos pecadillos administrativos, otros andan preocupados por congraciarse con el gobernador electo, pocos son los que se han puesto las pilas, los demás no han respondido a la confianza del ejecutivo

Mientras algunos funcionarios de los diferentes niveles de gobierno han bajado la cortina de manera anticipada, dejando de lado las responsabilidades encomendadas en algunos casos hasta septiembre o diciembre, el Congreso Local muestra una actividad inusitada en relación a algunas administraciones pasadas.

El liderazgo de Willy Ochoa Gallegos, tal como se dejó ver en situaciones de apremio político o de cuestiones impuestas por la propia naturaleza, se deja sentir entre sus homólogos, para que escasos meses de entregar el relevo, el debate y la construcción de acuerdos permanezcan vigentes en el poder legislativo.

En el Congreso de Chiapas, la palabra vacaciones se postergó hasta la conclusión del mandato, por lo que las oficinas y los pasillos de los legisladores muestran el compromiso asumido con la ciudadanía para crear las leyes que servirán para la construcción del futuro, al tiempo que las gestiones continúan llevándose a cabo.

No cabe duda, que el ejemplo enviado desde la presidencia del Congreso, de no abandonar la responsabilidad entregada por el pueblo, ha permeado hasta los últimos días de esta legislatura, donde los resultados son una muestra de la dedicación y constancia.

Enhorabuena por este Congreso de chiapanecos que saben entender que el recurso que el pueblo ha destinado para su trabajo, debe ser desquitado hasta el último día, sin importar la apuesta política o la decisión que hayan tomado en las pasadas elecciones.

Así está también el fiscal General, quien desde su reincorporación no ha parado, sigue como siempre trabajando de manera ardua, distinguiéndose por su lealtad y su alto espíritu institucional, por cierto ayer el CENTRA cumplió once años de fortalecer la paz y la armonía de los hogares de los jóvenes quienes han caído en las garras de las terribles adicciones, a través de la rehabilitación, programa que ha sido ejemplo que ha obtenido múltiples reconocimientos, en hora buena por el abogado de los Chiapanecos Raciel López Salazar.

Enoc Hernández en SEDESO y juan José Zepeda Bermúdez, son parte fundamental de este andamiaje gubernamental, que han sabido cohesionar y articular los objetivos propios de sus encomiendas, el auditor superior Alejandro Culebro es otro personaje que no se raja, que no descansa y que será pieza clave en el equipo de transición. . .Hasta aquí la ronda primero Dios nos leemos mañana, recuerda solo para tus ojos.













Código Nucú

César Trujillo

¿Un monstruo en el Noticias?

Para amedrentar y sembrar temor en los periodistas del diario Noticias Voz e Imagen de Chiapas, que buscan ante la ley que les paguen lo justo tras ser despedidos de forma injustificada, alguien dijo que el dueño de dicho medio de comunicación era “un monstruo”: buscando magnificar sus cotos de poder y encumbrando sus atributos, pienso. Es más, afirmó que enfrentarlo era no una osadía, sino una especie oda a la derrota, una sentencia cantada por las relaciones que éste tiene, olvidando que es no sólo legislador electo en Oaxaca sino que pertenece al partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) de Andrés Manuel López Obrador, quien ha prometido ser un férreo defensor de los derechos de los trabajadores.

De quien hablo es de Erisel Gómez Nucamendi a quien pudieron compararlo, quizá, con un Titán o con otro ser tomado de cualquiera de las mitologías para que Marco Alvarado, Itzel Grajales y Jacob García sintieran un poquitín de frío antes de jalar la pluma y el lápiz para defender sus derechos laborales establecidos en los artículos 48, 79, 80, 87 y 162 de la Ley Federal del Trabajo (LFT). Pero quien eligió el calificativo oscuro lo hizo mal, pues los cuentos y las historias nos han enseñado que hasta los monstruos más grandes terminan sucumbiendo ante la luz y ante la verdad cuando ésta es insoslayable.

Quizá, pienso yo, le dieron este atributo a Gómez Nucamendi por sus cambios de humor y sobre todo de ideologías, porque otrora el dueño de ese medio de comunicación se erigía como un “paladín de la justicia” y defensor de los derechos de los trabajadores, defendía las causas justas y denunciaba las arbitrariedades, pero hoy su moneda dio un giro opuesto volviéndolo un empresario ruin y mezquino, hasta donde se puede ver.

Así es, porque parece que ahora el diputado electo se ha olvidado que, en el registro que aparece en internet, en 1981 fue delegado en Oaxaca del Instituto Nacional de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y que incluso formó parte de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado y del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial Federal del que, según su biografía, llegó a ser Secretario General de 1985 a 1989. Y digo parece porque su actuar dista mucho de lo que se dice que hizo, incluyendo su defensa contra el sexenio de Ulises Ruiz en donde defendió, a toda costa, la libertad de expresión de su periódico en el estado vecino.

Si es bajo esa premisa dicen que ahora es un monstruo entonces sí, no se equivocan en usar dicho calificativo. Lo es. Porque recordemos que hay quienes ondean las banderas del mal y de la nada terminan conversos defendiendo lo justo. Pero los hay de otro tipo, los perversos, de esos que tras forjarse en la lucha, en la conformación sindical, en la defensa de los trabajadores, terminan sucumbiendo ante el dinero y el poder, una combinación que convierte en monstruos a muchos que hoy vemos como el legislador electo por Morena que no le importa nada con tal de mostrarse como un todopoderoso.

Me pregunto si el presidente de México electo, Andrés Manuel López Obrador, defendería la postura del dueño de un periódico como Noticias Voz e Imagen. Me pregunto si Morena y AMLO serían copartícipes de esta violación a los derechos de los trabajadores como lo que están viviendo hoy Marco, Itzel y Jacob. Porque es inadmisible que el partido que ha anunciado ser la esperanza de México tenga entre sus filas a un político como Erisel Gómez que estará en el Legislativo y que, cobijado por sus relaciones de poder, avalado por sus intereses aviesos, se burle de las leyes y tuerza todo a su favor a través de sus emisarios que con discursos pomposos, adornados con base en el miedo, pretendan lacerar al gremio de periodistas en Chiapas.

Si Erisel insiste en retardar el proceso coludido entonces sí es el monstruo que dicen es. Y qué triste, pero va a perder. Aunque aquí es más lamentable que la Junta de Conciliación y Arbitraje de Chiapas, en manos de Carlos Enrique Martínez Vázquez, se preste a tan burdo juego sabiendo que los tres periodistas despedidos tienen derecho a demandar dos rubros básicos: tres meses de salario por concepto de indemnización Constitucional y la prima de antigüedad, que es el pago de 12 días de salario por cada año de servicios prestados. Para ello se toma como base para el pago de esta prestación el doble del salario mínimo (en caso que el trabajador perciba un salario superior a este). ¿Por qué si Martínez Vázquez sabe eso no actúa? No quiero pensar (déjenme pecar de inocente) que exista un acuerdo o una orden superior porque esta vez no se trata de un hecho aislado, no es un monstruo contra un guerrero. No. Somos muchos los que estamos ya cansados de lo mismo y elevaremos la voz.

Y ahora, ¿por qué un hombre con mucho dinero, con todo el poder que dicen sus esbirros tiene y con relaciones se niega a pagar lo justo entonces? Es muy simple. Lo hemos visto con otros medios de comunicación donde los dueños se sienten propietarios del mundo, con un poder inacabable, siendo capaces de gastar lo que sea en abogados en vez de liquidar a las periodistas que les ayudaron a forjar su emporio. Lamentable, repito, que la Junta de Conciliación no tome cartas en el asunto bien y no se base en buenas voluntades. Estaremos pendientes del tema.

No están solos, compañeros.

Manjar

La recomendación de hoy es el libro Ensayos en literatura mexicana de Humberto Martínez y el disco Generation Swine de Motley Crue. // Recuerde: no compre mascotas, mejor adopte. // Si no tiene nada mejor qué hacer, póngase a leer.

* Miembro de la Asociación de Columnistas Chiapanecos.









Comentando la noticia

Alfonso Carbonell Chávez

El reino de muy muy lejano

Pues algo así está sucediendo, sí cómo ese reino de la película “Sherk” el ogro bueno, que no siendo el príncipe esperado, fue finalmente el que rescató a la princesa que estaba prisionera en el castillo resguardado por un dragón que resultó dragona. Pero porqué la cita del filme, pues, por la simple razón que el “ogro” bien podría ser el electo presidente Andrés Manuel López Obrador, el dragón nada menos que el PRI resultando entonces que México, no es otro que la princesa secuestrada. Y tal parece que llevar a la princesa hasta el reino de muy muy lejano, al presidente moreno que lo será constitucional hasta el 1 de diciembre, estos largos cinco meses que hay de distancia del día de la elección a la toma de protesta, no sólo les está resultando lejano sino realmente complicado y en algunos temas, verdaderamente desastroso. Paso a explicarme.

Resulta que Don Andrés, ante la inminente retirada del presidente Peña Nieto, no sé sí de manera pactada o no, lo que sí, es que tanto el propio López Obrador como buena parte del que será su gabinete, son quienes están marcando la agenda del país cuestión que sin dudarlo tiene sus ventajas, pero de igual forma y está visto, muchas dificultades ya que los posicionamientos hechos públicos y decía con aún un largo trecho por andar, ya han empezado a generar entre un sector de población y claro de los opinadores profesionales, muchos por cierto plenamente identificados con el actual régimen, que al verse en riesgo sus privilegios en un gobierno austero como el anunciado, no van a dejar la “plaza” (literal) sin dar la batalla. Y ello no se reduce a la opinocracia en los medios, sino se ve y se siente desde los otros poderes como el legislativo y judicial, que en voz de sus integrantes actuales ya han manifestado su desacuerdo con el tema de la reducción de sueldos o dietas y que ahora se suman de manera indirecta, otras instancias autónomas de gobierno como el propio INE, pero no manifestando su rechazo a este tipo de medidas empero sí, yéndose a la yugular del propio Andrés Manuel y de Morena, acusándolos de realizar operaciones fraudulentas mediante un Fideicomiso promovido para recaudar fondos a favor de los damnificados del sismo del 19 de septiembre, y que según evidencias presentadas por el mismo INE (ojo no la Fepade) muestran a un grupo de personas realizando depósitos y retiros de dicho fideicomiso. Por esta razón, Morena fue multado con 179 millones de pesos; pero el daño moral infligido al autor de la “honestidad valiente” hoy presidente electo, insisto fue el principal móvil del INE y Hacienda del ex candidato Meade. Queda claro que no digieren la derrota. Cuestión que desde mi percepción, todo entra dentro de una misma estrategia de desgaste del partido sí, pero con las baterías apuntando al presidente electo de la república Andrés Manuel López Obrador.

Por ello el título y la referencia sarcástica que trata de plantear la escena, eso sí, como la de una película de amor, intrigas, lealtades y traiciones. Pero también de héroes que son juzgados sin siquiera conocerlos y que como a Sherk, lo juzgan por su apariencia no por su bondad y sus nobles intenciones. Pero ya ven, México estuvo esperando siempre a su salvador y aunque no fue un “príncipe azul”, sí fue un hombre del pueblo al que acusaron repetidamente ser un “peligro para México”. Y ya ven, la princesa se enamoró de él. Así entonces; el reino de muy muy lejano llamado país, ya está a la vuelta de la esquina. Me queda claro.

Ya de salida (#3de3)

1.- Rutilio Escandón Cadenas, gobernador electo de Chiapas, al parecer no se ha querido meter en camisa de once varas y mejor se la pasa campechanamente. Por ahí se le ha escuchado declarar; que el turismo será una prioridad para el desarrollo de la entidad. E incluso ha sido enérgico cuando declara que en su gobierno, ni compadrazgo ni amiguismo mucho menos nepotismo, así como que va a combatir la corrupción y habrá cero impunidad. Igual que será un gobierno austero y que se reducirán los sueldos de la alta burocracia. Pero a diferencia del electo presidente de México Andrés Manuel López Obrador, Escandón Cadenas no dice cómo lo piensa hacer ni tampoco con quiénes piensa gobernar. Pero hasta aquí todo bien, lo que sí no alcanzo a distinguir, es la personal propuesta del gobernador electo que, aunque mínimo, marque diferencia con el presidente electo. No dudo que tenga ideas propias para una problemática propia y diferente como las tiene Chiapas. Seguiremos esperando porque de palabras y promesas ¡ya estamos hartos!…// 2.- El tema electoral en Chiapas, pese a que la elección ya cumplió tres semanas, no deja de ser tema. Así el propio Consejero presidente del IEPC Oswaldo Chacón Rojas, ya salió a declarar que esta se encuentra en su fase de litigio en tribunales. Insisto sigue develando acciones de desaseo político lo menos, cuando no rayando en verdaderos delitos electorales. Un tema que no sorprende la verdad pero que abona a la indignación generalizada, es la burda imposición de un par de candidatos a la diputación federal, que debiendo ser para indígenas precisamente de esos distritos “i n d í g e n a s” se reconoce, con una mano en la cintura el gobernador Velasco tuvo la osadía de ordenar se bajaran dos candidatos de estos distritos, para poner a dos de sus más cercanos colaboradores y cómplices del desastre estatal como son Roberto Rubio, turbio personaje a quien se le reconoce haber hecho y desecho en su paso por la secretaría Técnica de gobierno y el otro “mago” de las finanzas públicas Humberto Pedrero, que fungió en Hacienda del estado desapareciendo cantidades millonarias del erario y que ahora tienen a varios sectores de la sociedad en franca quiebra. Y Manny Walker, tan campante ¡Ta bien que nos pase me cae!…// 3.- Hace unos días en el programa Comentando la noticia que conduzco en Expreso Chiapas tv vía Facebook, en un ataque de ocio puro, reconozco, me referí al tema del gobernador interino de la entidad mismo que habrá de fungir en sustitución del actual Manuel Velasco Coello, quien se irá al Senado. Digo si otra cosa no sucede. Entre los nombres que mencioné están el del actual presidente de la mesa directiva del congreso Sir William Ochoa, cuestión, les digo, no podrá ser ya que siempre sí agarró hueso en la Cámara federal de diputados. Descartado…ajá. Otro fue el Senador Luis Armando Melgar, quien hasta dónde se sabe no agarró ni un resfriado. Aunque ya se dice que vendrá como director de CFE. Doble ajá. También señalé al recién nombrado secretario de Desarrollo y Participación Social (Sedepas) Enoc Hernández, aunque a muchos opinadores locales les parezca una broma de mal gusto, no veo por qué no, Manuel quien en todo tiempo le ha demostrado amistad y cercanía y éste lealtad al cien incluso a costa de su desprestigio personal, no se vaya a decantar por él. Que no me vengan los críticos de coyuntura a decir que son chaquetas mentales. Lo que sí deberían hacer y no es consejo, es dedicarle en sus espacios la crítica al actual gobierno, desde Velasco Coello hasta Hernández Cruz. Bueno del personaje que hasta hace un mes y ahora gobernador electo les merecía su crítica descarnada. No se anden por las ramas. Bueno ya hasta hay quienes apuestan doble contra sencillo, que el próximo gobernador interino será Fernando Castellanos. ¿O no?…// ¡Me queda claro? Salu2.

Asociación de Columnistas Chiapanecos, A.C.



