23 de julio de 2018

La Feria

Sr. López

¡Cálmense!

De la prima Lita (de nombre Estela, pasó a Estelita y terminó en Lita), decían los mayores de la familia materno-toluqueña de este López, que tenía el carácter disparejo o que era “de humores”, pero la verdad, nomás era berrinchuda, mucho muy, exageradamente berrinchuda: con ella las cosas eran como ella decía o no eran. Lita llegó a la edad de merecer (frase machista gravemente ofensiva… ¿merecer?), con el rostro agraciado y el cuerpo de ¡y retiemble en sus centros!, que provocaba a todo varón con la mala suerte de toparse con ella, severos cuadros de tortícolis y de lo que en medicina llaman “espondilosis cervical” (desgaste anormal en el cartílago y huesos del cuello). Lita era un atentado frontal a la virtud de la castidad en cualquiera de sus variantes. Pretendientes le llovían, pero por su modo de ser, huían pronto, hasta que hubo uno que se encaprichó y le aguantó todo hasta conseguir que Lita anunciara que los papás del incauto iban a “pedir su mano”, como fueron, para escuchar la inusual respuesta de la mamá de Lita (“Yo no me hago responsable”), y peor aún la del papá: -“Joven, no sea loco”. Pero, confirmando la verdad universal de que nadie oye consejo, hubo boda y viaje de Luna de Miel… del que Lita regresó sola. Jamás se volvió a saber del fugaz marido. Unos decían que se había ido de voluntario a Vietnam; otros, que se suicidó. Puros chismes y Lita no dijo nunca qué pasó. Pobre hombre…

Uno se preocupa por quien será nuestro próximo Presidente de la república. De buena fe. Con las ganas que siempre tuvo de llegar… no se vaya a llevar un chasco.

Habrá quien se preocupe por el país, pero la realidad nacional actual, el contexto internacional y nuestra vecindad con los EUA, permiten suponer que es don AMLO quien corre peligro de sufrir una incurable depresión a causa de lo distante que está el ejercicio del poder presidencial de su cándida visión.

Deje de lado los partidos políticos que hoy son fieras desdentadas y desgarradas (sin garras), o al Poder Legislativo federal (y los estatales), que muchos quebraderos de cabeza no le darán. Es lo demás, casi todo lo demás, lo que no es un hato de novillos de faena fácil.

Para empezar, la Suprema Corte no es lo que era en tiempos del pricámbrico clásico, hoy es un cuerpo judicial que no se deja mangonear tan fácil; sume a eso, el berenjenal que forman las numerosas organizaciones no gubernamentales directamente relacionadas (cuando no dirigidas y financiadas), desde el extranjero, más las ONGs nacionales que le han plantado cara al poder desde hace decenios (y no les espantan amenazas ni frases lapidarias, acostumbrados como están a malos modos y desaires)… por cierto ¿la austeridad las alcanzará?, porque reciben cantidades considerables de dinero del erario federal… quiero ver, dijo el ciego.

Aparte de eso, la prensa mexicana tampoco es lo que era antes (ni la que pone la mano presta al embute, chayote o como le digan), cuantimenos la extrajera (que recuerde el equipo de los más cercanos de AMLO, de dónde vino la campaña que demolió la imagen de don Peña Nieto: de Londres, Nueva York y Washington).

Y para que no le falte su cereza a este pastel de inconvenientes al uso imperativo del Poder Ejecutivo, debe tomarse en cuenta que hoy, cualquier ciudadano con teléfono móvil (celular le decimos en México), se siente reportero y “sube” a la red lo primero que ve, lo interpreta y opina a sus anchas. Y las redes no tienen límites geográficos: ¡ay del funcionario que sueñe en controlarlas o que se crea inmune a sus efectos maléficos!

Quienes tengan acceso a los oídos de AMLO, si de verdad lo estiman, debieran tratar de moderarlo y explicarle que el tenochca promedio, por bien servido se da si se comporta con seriedad, respeta las leyes en cuanto sea posible (no somos soñadores ni esperamos milagros), y si erradica la corrupción estructural, esa que anida hoy en las altas esferas de ciertas partes de la administración pública.

Antes de continuar se repite: corrupción que anida ciertas partes de las altas esferas de la administración pública, porque no es cierto que todo el gobierno esté podrido, afirmación de “infomercial”, de vendedor de pócima mágica, de campaña, pues; que si eso fuera cierto, este país no hubiera recibido de 2013 al primer trimestre de este año, 182 mil millones de dólares de inversión extranjera directa (no de capitales golondrinos en Bolsa, no, sino de inversiones en empresas y fábricas, inversión dura que se queda en nuestro país)… a menos que piense usted que los dueños de capitales de esa escala babean de tarugos; y tampoco es cierto que el país es un barco carcomido, porque entonces habría que pensar que pasamos del 15º lugar mundial de captación de turismo extranjero al 6º porque los paseantes de otros países son parvadas de imbéciles. Ya estuvo bueno: hay cosas, muchas cosas que no están bien ni nos gustan, pero no estamos en emergencias ni cuidados intensivos, faltaba más.

Lo que no es muy recomendable es que AMLO continúe siendo la noticia diaria (“la nota”). La prensa sabe que tarde o temprano, hasta el político más diestro acaba por patinar en esa casa de jabonero que el hacer público. Calma, faltan largos meses para asumir el poder, no hay necesidad de estar gastando cartuchos antes del inicio de la batalla. La gente nos empachamos pronto.

Dirá usted que no es este López nadie para andar dando consejos. Cierto. Pero ver al próximo Presidente de México desacreditando al INE por la bobada del fideicomiso ese, preocupa: ¿si de eso es capaz antes de ser Presidente… qué no hará ya con la banda terciada? O la carta publicada ayer, que le mandó al Trump, pone los pelos de punta por su tufo complaciente y porque es equivalente a presentar en grandes líneas el programa o los propósitos de su gobierno en cosas del todo ajenas a la relación bilateral.

Seamos pacientes, esperemos que pronto recapaciten en que están agotando antes de asumir el poder, la usualmente aceptada cuota de errores. Ya ¡cálmense!

Quienes tengan acceso a los oídos de AMLO, si de verdad lo estiman, debieran tratar de moderarlo y explicarle que el tenochca promedio, por bien servido se da si se comporta con seriedad, respeta las leyes en cuanto sea posible….

Ensalada de grillos

Ciro Castillo

Si el Norte fuera el Sur

Al cantante guatemalteco Ricardo Arjona, muchos le critican porque consideran que sus letras son sencillas y simples. Más allá de entrar en calificaciones, creemos que hace algunos años colocó una idea central, soñadora, pero central: “Si el Norte fuera el Sur”, planteó.

El título de una de sus canciones, nos parece, viene como anillo al dedo para hablar un poco del “misterioso” contenido de la carta que el próximo Presidente de México entregó hace unos días a la delegación “yanqui”, encabezada por Mike Pompeo, secretario de Estado de los Estados Unidos.

Ayer, el próximo canciller mexicano, Marcelo Ebrard, desveló el contenido de la misiva que seguramente será motivo de mucho hablar en la semana que está comenzando.

En la carta donde parece que nos podríamos llevar de “piquete de ombligo” con el gobierno del magnate norteamericano, bueno, ese es el propósito de la próxima administración mexicana, destaca a nuestro parecer el rol de nuestro Sur-Sureste.

ACUERDOS Y DESARROLLO

Varios medios de comunicación nacionales e internacionales retomaron la, ahora famosa carta, destacando el asunto del exhorto de López Obrador para apurar la renegociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte.

Pide llegar a acuerdos para resolver problemas de ambos países, México y EU, como “la migración, el desarrollo y la seguridad fronteriza”.

Además de presumir que ambos, Trump y Obrador, lograron convencer al electorado de que son la mejor opción para sus naciones, el tabasqueño se refiere a nuestra región, al Sur-Sureste, la más pobre del país.

“El propósito más esencial de mi gobierno es que los mexicanos no tengan que migrar por pobreza o violencia, (…) lograr que las personas encuentren trabajo y bienestar en sus lugares de origen”, dijo el próximo Presidente de México, quien también ha estado atareado defendiendo el tema del fideicomiso para damnificados del sismo que le valió a su partido, Morena, una multa de más de 190 millones de pesos de parte del INE.

“Me anima que ambos sabemos cumplir lo que decimos y hemos enfrentado la adversidad con éxito”, afirmó en la carta López Obrador, quien ha ofrecido impulsar el turismo en el Sur Sureste del país, incluyendo a estados como Chiapas y Quintana Roo.

Parece, de acuerdo a lo que se lee en algunas partes de la carta, que el creador de Morena está dispuesto a desarrollar el Sur-Sureste de la nación mexicana con tal de que la migración sea contenida aquí.

Ha expresado su intención de unir el Pacífico con el Atlántico por la zona del Istmo de Tehuantepec, mediante un corredor comercial.

López Obrador, quien está echando toda la carne al asador en la figura de Marcelo Ebrard, para construir una buena relación con el magnate Donald Trump, quien ha dado muestra de decir un día una cosa y al otro día otra, espera salir airoso en el trato con el país de las barras y las estrellas.

NUEVOS MORENISTAS

El gobernador, Manuel Velasco Coello ha puesto todas sus canicas en el proyecto de López Obrador.

Lo hizo desde los tiempos de pre y campaña, colocando incluso a personajes cercanos a él en las filas morenistas.

Ayer, mientras se apresta a dejar el gobierno de Chiapas y se acerca la transición federal, el mandatario chiapaneco se abrió por completo al próximo mandatario mexicano.

Mediante un comunicado, criticó la multa que el INE aplicó al ganador de la contienda presidencial el primero de julio.

Velasco Coello, quien siempre se ha dicho, tiene una relación cercana al presidente saliente, Enrique Peña Nieto, expresó mediante un comunicado “como injusta la multa que consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) impusieron a MORENA por la creación de un fideicomiso para apoyar económicamente a los damnificados del sismo del pasado mes de septiembre.”

“…los recursos de dicho fideicomiso no provienen de prerrogativas partidistas sino de donativos privados, por lo que el INE extralimita sus facultades legales con una clara motivación política”, sentenció, al tiempo de informar que familias chiapanecas recibieron apoyo de ese fideicomiso.

Café Avenida

Gabriela Figueroa Díaz

DOS LUISES EN LA TERNA.

Va de nueva cuenta, la rumorología comenta desde la semana pasada la llegada del gobernador sustituto a Chiapas esto es ante la premura de Manuel Velasco Coello de oficialmente acceder al cargo como senador de la republica el próximo 01 de septiembre del año en curso. Es más, muchos dicen que el interinato procede de un momento a otro y los que saben afirman que ya Manuel con toda su familia ha dejado la casona del Mirador para cambiar su residencia a México DF, desde donde despacha y existe la posibilidad que solo regrese para pedir la licencia correspondiente ante el Congreso del Estado.

“El aún Senador Melgar Bravo y el ex quinto candidato a la gubernatura de Chiapas Fernando Castellanos, se perfilan para ser el Gobernador Interino de Chiapas”.

En este tenor todos andan haciendo sus vaticinios de quien lo sucederá en el cargo por los últimos cuatro meses, esto suponiendo que el cambio se dé ya, por lo que al menos hay dos nombres quienes se postulan uno que no quiere y otro que muere de ganas por ser lo que no pudo ganar en las urnas, aunque sea por poco tiempo. Hablamos de Luis Armando Melgar Bravo y Luis Fernando Castellanos Cal y Mayor, cada uno gallo del saliente y del entrante. Pero que garantía da cada uno de estos prospectos para cuidarle las espaldas a Maveco ante su salida repentina de la gubernatura chiapaneca. Uno los da todas y otro me imagino que no, puesto que le están poniendo todas las trabas posibles para llegar al encargo. Las cosas no se deciden aún, pero si no hay sorpresas que hubiera un tercero en discordia, podríamos ver hasta Don Jesús Alejo Orantes Ruiz, como una buena propuesta de gobernador interino de Chiapas.

Podría parecer irrisorio, pero hay quienes ya se cortan las venas con un ejote para discernir esta encrucijada, por lo que viendo todas las posibilidades entendemos que no dejara tan pronto la gubernatura chiapaneca, al menos la aguantara hasta que sea posible y no por los chiapanecos, sino porque el ser gobernador le garantiza presidir la Comisión Nacional de Gobernadores que ahora le abre las puertas a nivel nacional para codearse con la crema y nata de la política mexicana, hacer acuerdos y tenerlo presente mediáticamente, cosa que no podría tener, al pedir licencia y al menos estar de vacaciones unos cuantos días para enfrentar su propio encargo.

¿Pero quién sería el 102 en la lista de los gobernadores interinos de Chiapas? En un artículo de Mural Chiapas del 2016 se publicó este texto “Desde que Chiapas decidió Anexarse a Nuestra Nación, por voluntad propia e independizarse de la Capitanía de Guatemala, esto en 1824, llevamos a la fecha 169 gobernadores, 37 constitucionales, (ahora 38 con Tío Ruti) es decir, elegidos a través de las urnas, 101 interinos, 18 provisionales, 7 sustitutos, 6 encargados y 1 designado, este último fue don Pantaleón Domínguez, designado por Porfirio Díaz, quien a pesar de que no era aún Presidente de la República, el dio la orden. Hablar de cada uno de los 101 Gobernadores interinos que ha tenido nuestra Entidad, es traer a la memoria de miles de chiapanecos, episodios nefastos. Todos, sin excepción han llegado como el jibarito, locos de contento para terminar con un abultado cargamento.” Ante tal panorama quien sería el Idóneo, ¿quién podría dar su credibilidad en cuatro meses por Chiapas? O ¿Quién ira por todo o nada? Por lo pronto ambos candidatos están esperando sentados la resolución, que esperemos sea por el bien de Chiapas. Las apuestas siguen corriendo… y como dijera uno de ellos esto no se acaba, hasta que se acaba.

Finalmente: “Nuestro llamado es a que nada se quede fuera de la norma establecida, conforme a tiempos programados, como lo indica la Ley de Entrega-Recepción lo dijo Willy Ochoa. Recuerde No es Nada Personal. Envíenos sus comentarios a CAFETOMANA2018@outlook.com

Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

En Chiapas, el Plan de Gobierno y Plan de Desarrollo 2018-2024, surgirán de la sociedad Chiapaneca.

Lo más trascendental de este semana que pasó, fue que el gobernador electo Rutilio Escandón, Cadenas, destacó que la base fundamental para elaborar el Plan de Gobierno y el Plan Estatal de Desarrollo 2018-2024 será el combate frontal a la corrupción y a la impunidad, y en ese marco se reunió con rectores y directores de instituciones de educación superior pública del estado, con quienes se acordó desarrollar de manera conjunta el Plan de Gobierno y el Plan Estatal de Desarrollo 2018-2024, donde aseguró que este es el primero de diversos encuentros que se realizarán para concretar este proyecto, al que se integrarán académicos con experiencia en las diferentes áreas del conocimiento y representantes de otros sectores sociales.

Y Advirtió: “Es necesario que estemos juntos, sin distinción, este llamado lo hicimos permanentemente en la campaña porque queremos un gobierno capaz de hacer frente a los desafíos y que estemos convencidos de que lo más importante es Chiapas y es México”, dijo tras precisar que impulsará políticas y programas que permitan fortalecer a las universidades e instituciones públicas para facilitar el acceso de más jóvenes a la educación superior.

Reconoció que este documento final tiene que salir de la sociedad, tal como se hizo el Proyecto Alternativo de Nación, y que no se inventara nada, lo único que se quiere es caminar con la realidad, hacer frente a las necesidades de Chiapas y qué mejor que colaborar con las Universidades que representan a miles de jóvenes. Aclaró que la convocatoria obedece al deseo de trabajar en equipo, siguiendo el ejemplo del presidente electo López Obrador, pues fue el único que presentó un proyecto de nación elaborado con el apoyo de los mejores especialistas en la materia.

Asimismo, hizo hincapié el gobernador electo que la base fundamental para elaborar el Plan de Gobierno y el Plan Estatal de Desarrollo 2018-2024 será el combate frontal a la corrupción y a la impunidad, y que se va a trabajar de manera ética, y que eso dará la posibilidad de avanzar con paso firme. Reiteró que en su administración se implementará la austeridad y se acabarán los lujos y privilegios pues, de acuerdo con cifras oficiales, en Chiapas el 77 por ciento de la población vive en la pobreza y aún siguen muriendo personas de enfermedades curables. Al final precisó, ya que no se gastará ni un peso del presupuesto público de manera superficial, sino que se invertirá en acciones que impulsen el progreso y desarrollo.

En nombre de los representantes de las universidades e instituciones de educación superior, Carlos Eugenio Ruiz Hernández, rector de la UNACH, ratificó el respaldo y colaboración institucional que habrá en la próxima administración estatal a través de las diferentes licenciaturas que tienen estas instituciones. En este encuentro estuvieron presentes todos los rectores de las Universidades Chiapanecas y directores de Institutos Superiores de Educación.

Peligro de muerte para los automovilistas: Trampa mortal la carretera de la Costa de Chiapas.

La situación de la carretera de la Costa de Chiapas que es la única vía que une a México con Guatemala, es una auténtica “trampa mortal”, y es la vida peligrosa de todos los años, donde los automovilistas y todo aquel que haga uso de esta rúa asfáltica en esta puerta de México, se encuentran en riesgo de muerte, en una travesía de más de 200 kilómetros de largo, prácticamente desde Arriaga hasta Ciudad Hidalgo.

El escenario se ha hecho letal para los mismos automovilistas y conductores de camiones que por ahí transitan, pues las ponchaduras y los accidentes están a la orden del día con el cumulo de hoyancos y peligrosos cráteres que constantemente vienen dejando los torrenciales aguaceros, sobre una carretera federal donde al que menos les importa es a la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT). Es infame la responsabilidad pública que tiene esta institución en materia de comunicaciones en México con esta vialidad federal de suma importancia, pues es la que nos lleva y nos conecta con Centroamérica.

El desprendimiento de muchas agua en esta temporada de lluvias, hace que la fuerza del agua corte como si fueran pedazos de pastel los tramos carreteros, convirtiendo los hoyancos en trampas mortales ya que se llena de agua y el automovilista o conductor no se percata que son grandes hoyos los que están sobre el pavimento resultando ser una “carretera de la muerte” porque pasan días y se hacen las denuncias con la propia Policía Federal de Caminos y la SCT jamás actúa. Se trata de un asunto de vida o muerte, lo que se vive todos los días en la carretera de la Costa de Chiapas.

Hay lugares que llevan meses y no se concluyen como un puente en la salida de Mapastepec, y así han existido socavones que tardaron meses también y hasta años para rehabilitarlos, de donde se puede decir que este sexenio del Presidente Enrique Peñas Nieto y del titular de la SCT; Gerardo Ruiz Esparza, fue un sexenio que no se le dio la menor importancia a sus cuidados, y fueron cientos y miles tal vez de accidentes donde grandes personalidades perdieron la vida como los artistas Rigo Domínguez, el maestro de la marimba Danilo Gutiérrez, o accidentes como del grupo “Los Flamers”, y ya no se diga las familias de la Costa y muchas otras que perecieron, siendo originarias de otros logares, y que la carretera de la Costa fue sus “trampas mortales”.

Lo peligroso es que hoy puede estar bien un tramo carretero y después de un intempestivo aguacero pueden nacer un par de hoyancos peligrosos, por lo que la SCT, debería de estar al acecho ante estas eventualidades. El monitoreo vial debe de ser diario y diario los arreglos de ingeniería. Es preocupante que una dependencia federal, nos trate como “mexicanos de segunda” y eso es injustificable, pero mientras sigan guardado la modorra y la insensibilidad los organismos representativos de los municipios de la Costa y el Soconusco Chiapas, nos seguirán dando un trato como si en efecto no somos mexicanos.

Que Dios se apiade con los que viajan diariamente en la carretera de la Costa de Chiapas, la conexión única entre la frontera norte y la frontera sur.

“El Caballito”, un monumento al llegar a Tonalá, de grave peligro humano para los conductores.

Este fin de semana una madre e hijo sufrieron una aparatosa volcadura a la altura del monumento de Mariano Matamoros “El Caballito”, en el municipio de Tonalá. Fue en la curva peligrosa que baja hacia el monumento de Mariano Matamoros, donde el chofer, perdió el control de su unidad y sufrió una aparatosa volcadura, quedando sus ocupantes heridos y la unidad severamente dañada.

Para muchos y así lo hicieron saber en la redes sociales, se debe hacer un análisis serio y ver las causas reales el porqué es ese lugar se accidentan constantemente. Algunos advierten que se debería poner más señalamientos de “curva peligrosa” muchos metros antes y poner un límite menor de velocidad para evitar más accidentes peligrosos. Otras dicen que ese puente con esa curva están mal diseñados, mucha gente que no tiene la suficiente experiencia al volante y en algunas ocasiones el exceso de velocidad, se ven reflejados en este tipo de accidentes y sugieren que quizás poniendo reductores de velocidad sería una solución. Dixe.

En la Mira

Héctor Estrada

Los impostores de las diputaciones indígenas en Chiapas

A través constancias amañadas, trampas y evidentes violaciones a la ley electoral, funcionarios de alto nivel dentro del gobierno de Manuel Velasco Coello han sido incrustados dentro de la siguiente legislatura federal mediante la usurpación de candidaturas que por ley le corresponderían a integrantes de los pueblos indígenas de Chiapas.

Se trata del ex secretario de Hacienda, Humberto Pedrero Moreno, y el ex secretario técnico del gobernador, Roberto Rubio Montejo, quienes de último momento ascendieron al cargo electo tras las renuncias de los candidatos propietarios, previamente pactadas. Pedrero Moreno estaría ocupando la representación del Distrito 2 con sede en Bochil, mientras Rubio Montejo la del Distrito 11 con sede en Las Margaritas.

Ambos son funcionarios estrechamente ligados a Velasco Coello. Tanto Huberto Pedrero como Roberto Rubio han sido señalados reiteradamente como los principales orquestadores de diversas anomalías financieras durante la actual administración. Son pieza clave dentro de los “tejes y manejes” del actual gobierno y por eso no sorprende que sean premiados con la protección de fuero constitucional que ofrece una diputación federal.

Sin embargo, detrás de esta arbitrariedad hay un asunto de mayor gravedad. A Pedrero y Rubio los impusieron dentro de candidaturas que por ley corresponden a integrantes de los pueblos indígenas. Así lo determinó en diciembre 2017 el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) cuando sentenció la obligación que tienen los partidos para postular a personas indígenas dentro de los denominados “distritos indígenas” de México.

Entre esos se encuentran justamente los distritos federales 2 y 11 de Chiapas. Un candado legal que no pareció mayor complicación para quienes estaban decididos a imponer a los secretarios estales en esos espacios legislativos. Para ello se expidieron dos documentos; uno firmado por Alejandro Escobar Núñez, Comisariado del ejido Monte Grande, Municipio de Bochil, y otro por Carlos Hernández Pérez, Agente Municipal del Ejido Jerusalén del municipio de Las Margaritas.

En ambos documentos, los firmantes, aseguraron que tanto el ex secretario de Hacienda como el ex Secretario Técnico del gobernador pertenecían a sus comunidades indígenas, era ejidatarios de dichos municipios y acudían con regularidad a las asambleas ejidales desde hace más de seis años.

De manera por demás cínica, los documentos expedidos bajo el mismo formato, aseguraban que Humberto Pedrero se había desempeñado desde 2011 como representante del ejido ante la Sagarpa y Rubio Montejo ante ante la Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas. Todo mientras ambos también ocupaban puesto públicos dentro del gabinete estatal, por lo que las aseveraciones no sólo resultan inverosímiles, sino también fuera de toda legalidad.

Desde cualquier ángulo en que se quiera analizar el hecho, la posible llegada de los ex funcionarios del gabinete verde a la Cámara de Diputados mediante diputaciones indígenas resulta arbitraria. Su ascenso, a través “candidaturas fantasma” y renuncias pactadas, no sólo son una burla para los chapanecos, también resultan altamente impugnables por el descaro con el que fraguaron todas las trampas y anomalías evidentes a la luz pública.

Y es que, Humberto Pedrero y Roberto Rubio están estrechamente ligados a todos los movimientos financieros que han causado escándalo durante la administración que ya agoniza. Fueron dos de los principales brazos ejecutores y ahora también protagonistas de otro episodio indignante donde los pueblos indígenas y la ciudadanía chiapaneca han sido nuevamente ultrajadas sin la menor vergüenza posible… así las cosas.

Chismorreo Político

Armando Chacón

Analizan adeudos en salud

Comenzamos…Funcionarios de las secretarías de Salud y de Hacienda del Gobierno del estado revisarán de manera exhaustiva los adeudos a proveedores de la Jurisdicción Sanitaria en Palenque, para poder liquidar los pasivos pendientes, informó el Secretario General de Gobierno, Mario Carlos Culebro Velasco. El grupo de 14 proveedores que acudieron a esta mesa en Palacio de Gobierno, aceptaron presentar la documentación que ampara los insumos y servicios que prestaron a la jurisdicción sanitaria, por lo que se estableció una ruta de trabajo que permita cubrir los adeudos. Dijo Culebro Velasco que en materia de salud, el reto es llegar a donde más se necesita, garantizando el acceso pleno de la población a servicios de calidad, por lo que existe una estrecha coordinación entre los tres órdenes de gobierno, se ha aplicado una inversión sin precedentes para la construcción, rehabilitación o equipamiento de obras destinadas a consolidar la red de infraestructura hospitalaria. Además la dependencia dio a conocer que han concluido los trabajos del Grupo Operativo Elecciones 2018. Este grupo integrado por dependencias estatales y federales que conforman el gabinete de seguridad, iniciaron un encargo especial instalándose en una área de Palacio de Gobierno del Estado, unos días antes de la fecha de las elecciones, después de haber estado sesionando permanentemente para resolver cualquier incidencia de inconformidad que provocara violencia, han terminado su trabajo. El objetivo era el de proporcionar seguridad a los ciudadanos antes, durante y después de las elecciones del pasado primero de Julio. Lo que se destaca es el haber actuado siempre anteponiendo el dialogo, invitando a los inconformes a utilizar recursos apegados a la ley, encausar las quejas a las instancias correspondientes, pero en los casos que se violentaron se tuvo que aplicar el estado de derecho. El reporte es favorable y los responsables de este trabajo que coordinó la Secretaria General de Gobierno, se retiran a sus labores cotidianas. El Grupo Operativo cumplió con su compromiso satisfactoriamente…..Continuamos….En los sectores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), comienza la renovación de las dirigencias posterior a la amarga y aplastante derrota política del pasado uno de Julio. Esta misma semana el Consejo Político de la CNC ha convocado a sus militantes para elegir a la Comisión de Procesos Internos que será la responsable de calificar la elección del nuevo dirigente. La histórica CNC está manejada por el ex gobernador de Durango y ahora Senador de la República, Ismael Hernández Deras, quien en lugar de luchar por los intereses de los campesinos se ha dedicado a gestionar apoyos para su beneficio personal y como resultado es la posición que ha conseguido para que su hija Gabriela Hernández López sea diputada federal en la próxima legislatura. Hernández Deras al terminar su gestión como gobernador de Durango, fue acusado de haber sido uno de los gobernadores más corruptos en la historia de aquel estado, después logró un escaño en la Cámara de Senadores desde donde logro adueñarse de uno de los sectores más importantes del PRI, ahora no quiere dejar esa posición y quiere reelegirse cono dirigente nacional de la CNC, situación que repudian desde la cúpula del partido tricolor y los verdaderos campesinos. Ismael Hernández Deras por los actos de corrupción, por el oportunismo que lo ha caracterizado, por impulsar únicamente a su hija para que ocupe un espacio en San Lázaro, es señalado de ser uno de los principales detractores del PRI, como muestra del desprecio a este mañoso los votos de los campesinos fueron a favor de MORENA, esto indica que la CNC a nivel nacional está arruinada, antes era el banco de votos del tricolor……Terminamos…El gobernador electo, Rutilio Escandón Cadenas está priorizando en su plan de gobierno, el impulso al sector turismo. Consiente que Chiapas tiene importantes centros turísticos reconocidos nacional y en el mundo entero, es necesario que se elabore una estrategia donde estén involucrados los prestadores de servicios como hoteleros, restauranteros, transportistas, lancheros y sobre todo las organizaciones que manejan los Centros Ecoturísticos, el turismo rural, artesanos, unir esfuerzos para la promoción turística. Es importante que venga el turismo de otros estados y de otros países, la derrama económica que dejan ya sea en pesos mexicanos o en moneda extranjera es necesaria para impulsar el desarrollo. Chiapas puede ser uno de los principales destinos turísticos del mundo, pero deben erradicarse los bloqueos carreteros. Ya lo advirtió Escandón, todo dentro del marco de la ley, después no se quejen de represión….

