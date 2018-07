20 de julio de 2018

La Feria

Sr. López

Agua de borrajas

Después de un largo y accidentado noviazgo (siete años y muchas rupturas), finalmente, el primo Chucho, anunció que la doncella había aceptado contraer nupcias con él, para lo que se procedió a la formal ceremonia de “pedir la mano”. Concedida que fue la extremidad superior de la agraciada joven (no se especificó si le dieron la mano derecha o la izquierda), y establecido un plazo prudente para celebrar la boda (ni mucho tiempo que enfriara el asunto, ni tan poco que levantara sospechas: cuatro meses), Chucho, ya seguro de que la zagala era de él, empezó con sus cosas, porque siempre fue muy latoso: que él daría el “gasto” cada día, nada de que cada quincena, porque a él le gustaba administrar bien el dinero; que se irían a vivir a Pachuca, porque “de los parientes y el Sol…”; que la Luna de Miel sería donde ella prefiriera, pero no más de cinco días y tampoco más de tres mil pesos (que entonces eran unos 240 dólares); que tendrían dos hijos solamente, pero que si eran hijas, continuarían en la esforzada búsqueda del varoncito hasta la sexta cría, lo que sucediera primero; que, que, que… no hubo boda, como previó el primo Pepe (el más impresentable, pero sabio). Cosas que pasan.

AMLO porfió hasta lograr lo que mucha gente creía imposible. Ya ganó las elecciones y será Presidente de México. En buena lid, a pulso, caminando toda la república: ni quien diga nada.

Asumirá el cargo hasta el 1 de diciembre (su sucesor lo hará en septiembre… AMLO será presidente tres meses menos que todos los demás, desde Cárdenas, hay golpes que la vida da sin compasión). Los cinco meses completos entre el día de la elección y el de la toma del poder, se les hacen eternos a las huestes de los candidatos ganadores, la mesnada de AMLO no es la excepción y como ya dijo quién toma cada cargo, fomentó la dilatación de pupilas y la emisión de baba verde de ansias. No manda nadie distinto a los que hoy mandan, pero estos tienen un pie en el estribo y aquellos ya se quieren montar.

Se debe reconocer que la mayoría de los supuestos integrantes del próximo Gabinete, han mantenido la boca cerrada, a pesar de lo cual, con los pocos que declaran, afirman, anuncian, sostienen y previenen las acciones del nuevo gobierno, basta para que en la opinión pública vaya permeando la sensación de que ya son gobierno. A este paso, AMLO asumirá la presidencia con desgaste de gobierno sin serlo. No vayan a quemar en la transición lo que jocosamente llaman algunos entendidos como periodo de Luna de Miel de la autoridad (o los cien primeros días, que son una puntada yanqui que acá ya copiamos, como tantas otras).

Piense nomás en el revuelo que ha causado lo de la disminución de sueldos a los altos funcionarios. Pareciera que de eso depende el equilibrio de la finanzas públicas o cuando menos, que será el equivalente a la guillotina generalizada de la Revolución Francesa: justicia a los que han mancillado la honra de La Patria (la señora de toga blanca de la portada de los libros de texto gratuitos; ya no se lo voy a estar repitiendo, cuando vea mayúsculas, es la Dama Nacional).

Si es por ahorrar gasto y ayudar a que el erario alcance para hacer justicia social, le ruego haga una cuenta muy sencilla: calculan los que dicen que saben, que el ahorro en sueldos de funcionarios de alto copete, suma por ahí de 40 mil millones de pesos al año (si es cierto, es una montaña de dinero), pero si toma usted en cuenta que el presupuesto anual del gobierno ronda los 5 billones 280 mil millones de pesos, resulta que el recorte de sueldos, equivale al 0.76% del gasto anual de todo el Gobierno. Como hacer pipí en el Grijalva o el Papaloapan.

Y si no es por eso, sino por respetar la disposición constitucional de que ningún servidor público podrá recibir mayor remuneración por el desempeño de su función que la fijada para el Jefe del Ejecutivo (artículo 127, fracción II), se le solicita tomar en cuenta dos cosas: el Presidente recibe de sueldo por ahí de 250 mil pesos mensuales; AMLO, generosamente, se bajó el sueldo a 108 mil pesos, y esa es la vara con la que van a medir al resto de la estructura de gobierno, casi 60% menos de percepciones, nomás porque sí… ¿y si AMLO lo piensa mejor y en su segundo año decide ganar nomás los 50 mil pesos mensuales con que ahora vive?… ¿de veras van a bajar a todos los altos funcionarios conforme a lo que él diga?

Eso por un lado; por otro: hay servidores públicos con sueldos muy superiores como algunos ministros de la Suprema Corte que cobran casi 390 mil pesos mensuales, pero no por sus pistolas, sino porque el salario se les asignó ANTES de la reforma constitucional de 2009, cuando se puso la regla de no ganar más que el Presidente y no hay leyes retroactivas… y todo esto sin considerar qué tanto vale la pena arriesgarse a que en poco tiempo nuestros altos funcionarios sean una colección de mediocridades. En fin, ya verá AMLO cómo lo resuelve, pero de entrada, por ahorrarse el 0.76% del gasto público como que no suena bien.

No es uno nadie para darle ideas a AMLO, pero si de veras quiere ahorrar, en serio, sería bueno que recapacitara en el aumento brutal del presupuesto federal de 2000 a 2018: de poco menos de 1 billón 200 mil millones pasó a casi 5 billones 280 mil millones, 440% más… ¿cómo en qué?… digo, no nos han pavimentado las carreteras con adoquines de plata, no le han cuadruplicado los sueldos a los pobres burócratas de a pie… las escuelas no tienen aire acondicionado ni comedor a la carta con meseros… ¿en qué?

Y, perdone don AMLO, bien sabe este López simplex que no necesita ayuda para ponerse creativo, pero se le recuerda que en 2016 se suponía que se iba a elaborar un “presupuesto base cero”, o sea, no nada más tomando el anterior para incrementarlo (arrastrando vicios, errores y artimañas). Si hace eso, nomás eso, se va a llevar una sorpresota: le alcanza para todo lo que prometió y para más. Si no, le anticipo, su sexenio va a quedar en promesas, otra vez en agua de borrajas.

Ensalada de grillos

Ciro Castillo

Cazando armadillos

El próximo Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sabe perfectamente lo que significa salir de noche a cazar armadillos. Se tiene que hacer en época de lluvias y prácticamente “a gatas”, “a tientas”, de noche.

Lo sabe porque tiene sus raíces en Tabasco y Chiapas, donde es costumbre capturar a este animalito, cuya carne es muy sabrosa, aunque seguramente en estos tiempos ya está en peligro de extinción.

El armadillo, cuyo caparazón se parece mucho al de una tortuga, suele ser muy escurridizo. Se mete en las cuevas y se “agazapa”. Sacarlo requiere toda una faena que puede durar mucho tiempo. Quizá un buen perro cazador podría ayudar mucho; sin embargo, es una tarea complicada.

Eso es precisamente lo que el INE ha tenido que realizar para documentar el presunto financiamiento “alterno” que recibió el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), partido creado por el propio López Obrador en 2014. Toda una caza de armadillos.

CHOQUE DE TRENES: INE VS AMLO

Tras la multa de 197 millones a Morena, anunciado por el INE el miércoles, López Obrador que apenas regresaba del río a donde fue a vacacionar unos días, respondió que se trata de una “vil venganza”.

Mientras el consejero Marco Baños hizo una tremenda defensa de la multa, que también fue parecida a la recetada al PRI, a quien se acusa de recibir dineros del gobierno de Coahuila, dirigentes morenistas achacaron la sanción a “molestia” de la cúpula del INE, quienes también entrarían entre los funcionarios que sufrirán un recorte en sus salarios.

Andrés Manuel, quien seguirá robando cámara y marcando la agenda informativa hasta que asuma el poder, negó que haya existido un financiamiento “chueco” de la campaña y mucho menos que el dinero que se ofreció para ayudar a los damnificados del sismo se haya malversado.

“La multa impuesta por INE a Morena por 197 mdp es una vil venganza. No existe ningún acto inmoral con el fideicomiso a damnificados por el sismo.

Nosotros no somos corruptos ni cometimos ilegalidad. Por el contrario, buscan enlodar una acción humanitaria. Acudiremos a tribunales”, dijo mientras se aprestaba a volver de su natal Tabasco a la capital del país.

“Aquí no se trata de vilezas, se trata de evidencias, se trata de pruebas y se trata de documentos que formalmente han sido discutidos en sesión formal del Instituto Nacional Electoral”, dijo el consejero Marco Baños, quien ayer concedió entrevistas a varios medios de comunicación.

Personajes morenistas como Julio Scherer Ibarra, Laura Esquivel, Jesusa Rodríguez y Bernardo Bátiz, aparecen entre las personas que estarían vinculadas a la maniobra financiera.

Este es, después del arrollador triunfo de Andrés Manuel López Obrador el primero de julio, el primer choque frontal que los morenistas tienen que enfrentar.

Todo, hasta ahora, había sido miel sobre hojuelas; sin embargo, el INE, parece que salió a “cazar armadillos” y luego lanzó este dardo envenenado que, si bien no quitan legitimidad ni ponen en riesgo el triunfo de AMLO sí meten ruido y pegan tremendo puntapié a la espinilla del tabasqueño.

EL PLAN DE GOBIERNO DE CHIAPAS

Rutilio Escandón Cadenas sigue avanzando rumbo a la toma de posesión del próximo gobierno el 8 de diciembre de este año.

La cosa no termina con ganar las elecciones. La cosa apenas comienza. El reto es comenzar a gobernar uno de los estados más difíciles del país, por varias situaciones.

Tendrá, para ello, que echar mano de los mejores hombres y mujeres en los diferentes sectores del gobierno.

Ayer, en reunión con rectores de universidades e instituciones de educación superior, algunas de las cuales, por cierto, están metidas en crisis económicas, dijo que conjuntamente con ellos se desarrollará el Plan de Gobierno y el Plan Estatal de Desarrollo 2018-2024.

“Es necesario que estemos juntos, sin distinción, este llamado lo hicimos permanentemente en la campaña porque queremos un gobierno capaz de hacer frente a los desafíos y que estemos convencidos de que lo más importante es Chiapas y es México”, les dijo.

Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

Albores Gleason enterró al PRI en Chiapas. Su dictadura e imposición fueron males partidistas.

La situación del PRI en el país es delicada porque la estrepitosa derrota electoral prácticamente enterró la voluntad y el arrojo que pudiera haber en la militancia de este partido histórico. Desde Chiapas hasta Baja California, el tricolor quedó desfondado y despedazado, y muy bien lo dijo ayer el Expresidenciable en el 2000, Francisco Labastida Ochoa, al considerar que la soberbia, la inexperiencia, las malas decisiones y hasta las fallas del gobierno federal llevaron al PRI al tercer lugar, las derrotas en las gubernaturas, y haber alcanzado tan pocas diputaciones y senadurías.

Y es donde Chiapas adquiere una relevancia especial en el ámbito nacional, en la derrota pasada, con el caso de Roberto Albores Gleason, que durante seis años estuvo al frente de una dirigencia de un PRI Chiapaneco, para convertirse en un candidato al gobierno impuesto desde el gobierno federal, fracturó y quebrantó prácticamente toda la unidad del partido en la geografía estatal, donde se observa –y no hay que ser muy observadores- una pulverización muy difícil de restaurar, y ojala se haga, porque el PRI chiapaneco no merece morir así tan descabelladamente.

El caso de ayer del candidato electo a la Presidencia Municipal de Teopisca, Guadalupe Esquivel, que deja el triunfo del PRI en su municipio, para convertirse en “Un alcalde Independiente”, es síntoma que el PRI en Chiapas, esta inerte, y que ya no es el momento para el triunfalismo electorero. Es un fenómeno partidista de rechazó a unas siglas con la justificación que serán un gobierno incluyente, no sin antes ser independiente. Una acción impensable hace apenas unos años, y eso es lo que muchos priístas advierten que el gran culpable fue la arrogancia y dictadura de Roberto Albores Gleason, que vino a enterrar a su partido, poniendo los últimos clavos al ataúd del PRI de Chiapas. Dixe.

López Obrador, ahora tendrá que marcar pautas con el fantasma del protagonismo con su gente.

La fuerza arrasante electoral de MORENA por todo el país, le dio un valor democrático al pueblo con su capacidad de decisión, sin embargo, ahora pareciera que al interior de MORENA o del grupo del propio Andrés Manuel López Obrador, hay algunos personajes que buscan consolidar una ínsula de poder para buscar supremacías, se han convertido en protagonistas puros, y a cada rato hacen declaraciones fuera del lugar, solamente para citar algunos ejemplos, Martín Batres, se ha metido de lleno a la cuestión del Senado de la República y ha aflorado su enfermizo protagonismo, cuando al que le compete es a Ricardo Monreal, cuyo valor político es más fuerte que Batres en el poder de la Cámara de Senadores.

Y así están muchos otros, hasta el propio paisano Zoé Robledo, quien lo enchufó en la Secretaria de Gobernación, la propia Olga Sánchez Cordero, (En un viaje que hizo la servidora pública para dar una conferencia de prensa en Tuxtla Gutiérrez), quien será la próxima Secretaria de Gobernación, y el hombrecito se hincha en decir que fue Andrés Manuel López Obrador, al grado que el pasado jueves 12 de Julio, en la reunión de la CONAGO en el Colegio de Ingenieros Civiles en la ciudad de México, llegó acompañada de Olga Sánchez, pero al ingresar al recinto con los gobernadores, le fue impedido la entrada y solamente entró Olga Sánchez, y por más que alegó y puso en boga el nombre de López Obrador y de su Subsecretaria de gobernación, no lo dejaron entrar, y se tuvo que quedar en la calle contando cuentos con los periodistas que esperaban las declaraciones de los gobernadores y del mismo AMLO.

Son hechos que tendrá que enfrentar el próximo Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y evitar los protagonismos de poder que mucho tienen que ver el con avasallamiento electoral del pasado domingo 1 de Julio, aunque no hay que olvidar que el “Guía moral”, de MORENA es Andrés Manuel López Obrador, y ha sido solamente él, quien con su liderazgo de casi 12 años en busca de la Presidencia de la república, logró al final este contundente triunfo electoral, porque hay muchos de “Morenos”, que ya se sienten más que el mismo López Obrador, y casi dueños del poder en México, cuando ni siquiera han tomado posesión de un cargo público.

Es muy probable que ahora que regrese López Obrador de sus vacaciones en Chiapas, (Donde tiene una casa de veraniego desde la época de sus padres), asuma poses de definiciones, porque en nada benefician a la armonía institucional de un nuevo gobierno, que le dio un viraje a la democracia de México. A todos los protagonistas y “dueños de sueños guajiros”, debían de guardar formas y evitar rupturas y desavenencias solamente porque pretenden exhibir lo que no son, en un nuevo gobierno federal que esta por empezar.

López Obrador después de estas vacaciones debería poner orden y decisión con algunos personajes en el ámbito federal que asemejan a esos niños con “juguete nuevo”.

“Para la transición de poderes se está trabajando, será una transición pacífica y ordenada”: Rutilio

El gobernador electo de Chiapas, por la coalición “Junto Haremos Historia”, Rutilio Escandón Cadenas, en entrevista exclusiva con el colaborador del Diario de Chiapas, Víctor Sánchez Baños, dio a conocer que se encuentran trabajando para la transición de poderes. En la charla indicó que hablaron sobre las acciones que implementarán en los rubros de gobierno, seguridad, economía y finanzas. Escandón Cadenas, quien asumirá el cargo el 8 de diciembre, sostuvo que ya se está trabajando con el equipo del gobernador Manuel Velasco Coello área por área, con el fin de concretar una transición pacífica y ordenada. Explicó que el jefe del ejecutivo estatal que ganó enarbolando los colores del Partido Verde Ecologista de México, lo recibió en Palacio de Gobierno y platicamos sobre varios temas del gobierno de la entidad.

En el rubro de seguridad, sostuvo que reciben un estado en calma. El gobernador Velasco Coello “está de buen ánimo y da todas las facilidades, independientemente de que Chiapas es una de las entidades más seguras del país. Escandón Cadenas, quien fue acuerpado durante el desarrollo de la jornada por los partidos del Trabajo y Encuentro Social, reconoció que es obvio que haya delitos del orden común, por eso estaremos atentos de lo que daña a la ciudadanía, “resguardaremos el patrimonio de las y los chiapanecos”, precisó.

En el aspecto económico, sostuvo que la generación de empleo es un renglón importante, tomando en cuenta que la entidad cuanta con la gente más pobre del país en un porcentaje de más de 77 por ciento de su población, de acuerdo al CONEVAL, y otro 81 por ciento no tiene acceso a la seguridad social, porque no hay empleo digno. Para el morenista, en su gobierno se promoverá el empleo en el campo y la ciudad para incrementar las potencialidades de desarrollo.

Con relación a la deuda que el estado arrastra, dijo que ésta es importante, pero viene desde otros sexenios. “Vamos a trabajar mucho para hacer un gobierno austero para cumplir compromisos y necesidades que demandan los chiapanecos.

En materia presupuestal, añadió, en un acto injusto, desde 2016 hay una reducción y en este tema en específico vamos a solicitar a la LVXII Legislatura que inicia en octubre de este mismo año, recursos suficientes. Así las cosas.

Linotipeando

Marco Antonio Cabrera Alfaro

CUANDO SE TIENE VOLUNTAD DE RESOLVER LAS COSAS, TODO SE PUEDE: RACIEL LÓPEZ SALAZAR

Luego de sostener una reunión con líderes de diversas organizaciones y comercializadoras importadoras y exportadoras de Camarón, encabezadas por Lorenzo de Paz Toledo, Olga, Jorge Ordoñez Santiago, Rito Ordoñez Trujillo, Elías Naturi Gamboa, Verónica Ordoñez Trujillo, Erika Gómez Villanueva, Arely Rivera López, Daniel Villatoro, Lizbeth Rizo, y Andrea Barahona Hernández, el fiscal general Raciel López Salazar adujo “estamos aquí reunidos para escuchar sus demandas y planteamientos, todo lo que se pueda solucionar lo haremos y que esté al alcance de nuestras posibilidades y territorio jurisdiccional”. Los empresarios camaroneros, por su parte manifestaron su suma preocupación por la inseguridad que se da en otros estados de la republica donde han sido víctima de la delincuencia organizada. Lorenzo de Paz, presidente de la comercializadora Cabeza de Toro, en su participación reseño que en el tramo donde se encuentra la caseta de cobro de Amozoc Puebla los amantes de lo ajeno o la delincuencia organizada le han secuestrado y robado contendores cargados de Camarón con valor aproximado de más de 3 MDP, sabemos que no está en su jurisdicción sin embargo teníamos la urgente necesidad de que nos escuchara para ver cómo nos puede apoyar, porque ya estamos al borde de la quiebra. seguidamente la señora Olga Hernández Grajales, cooperativista detallo que de igual forma hace pocos días en el tramos de Sayula varios encapuchados se apoderaron del camión donde transportaban Camarón con destino a la ciudad de México, dejando un saldo de una persona herida que era el chofer que tripulaba el camión que fue hurtado. Por su parte la señora Andrea Barahona, detallo ante el fiscal general de justicia que existen un sinfín de casos como los que se le acaban de mencionar entregando a la vez varias denuncias que han presentado en los estados de Pueblo Veracruz y Oaxaca, ya que es en esos tramos carreteros donde se ha dado la mayor incidencia de robos de tracto camiones y contenedores que transportan camarón hacia el DF. De la misma manera el famoso Chavalo detallo que ya es imposible enviar sus productos por carretera, “le hemos buscado modo –dijo- en diversos horarios tratamos de enviar nuestro producto, pero ni aun así hemos logrado burlar a la delincuencia organizada la cual siempre nos roba nuestros camiones”. Nuevamente Doña Olga Hernández al tomar la palabra enfatizo, quiero aprovechar para darle un afectuoso saludo de parte del padre de paredón nos dice que es usted una persona muy amable, gentil y con donde de gente que sabe escuchar a la gente necesitada y así lo estamos comprobando, pero aprovecho esta reunión también para solicitarle que tenemos un problema complejo que está afectando a una familia entera y ya lleva años, la verdad es una injusticia. En su momento el Fiscal General Raciel López Salazar, señalo, es preocupante la situación de ustedes amigos vamos a ver qué podemos hacer y seguro no está en nuestra jurisdicción, pero no podemos quedarnos cruzados de manos dejando que la delincuencia organizada siga haciendo de las suyas, inmediatamente el fiscal llamo a su secretaria Jaqueline a quien le pidió que lo comunicara con un alto mando de la PGR en la ciudad de México y también inmediatamente mando a traer al fiscal de asuntos relevantes de esa fiscalía Adulfo Chacón a quien le instruyo se comunicara con el comandante de la policía federal para poder buscar una estrategia y hacerle frente a la delincuencia organizada. Más Adelante el abogado de los chiapanecos asentó, también halara con mis homólogos de los estados de Puebla, Veracruz y Oaxaca para que le den seguimiento mediante sus fiscales a las demandas y denuncias que han presentado en esos estados hermanos, vamos a buscar una alternativa de solución, tenemos que dar fin con la delincuencia organizada que les está afectando –dijo- mientras que su secretaria Jaqueline le acercaba un tarjeta informativa donde le decía que el titular de la OPGR no podía atender su llamada porque estaba en un evento y precisamente en ese instante tenia tomado el micrófono, sin embargo el fiscal Adulfo Chacón logro comunicarse con el de la policía federal a quien vía celular el fiscal general López Salazar le detallo el caso de los camaroneros afectados. A ver amigos, continuaba el funcionario estatal, vamos hacer un escrito donde van a firmar todos ustedes y les vamos anexar todas las denuncias que han interpuesto en los diferentes estados de la república, y yo mismo lo voy a llevar a la ciudad de México a la PGR, a la policía federal y hablare con mis homólogos fiscales para que también se involucren en este tema, en esos momentos los aplausos no se dejaron esperar y los cooperativistas importadores y exportadores de camarón se pusieron de pie aplaudiendo la reacción inmediata y sobre todo la atención esmerada por parte del fiscal Raciel López Salazar. Acompañada de la fiscal Susana que todo el tiempo estuvo tomando Nota, el fiscal general enfatizo, Bueno ya quedamos aquí el Fiscal Adulfo Chacón se encargara de hacer el escrito y ustedes se encargaran de recabar las firmas y yo lo llevare a la ciudad de México y buscare que sean recibidos por el titular de la PGR y el de la Policía Federal, quedamos todos bien adujo, al mismo tiempo que dio las instrucciones a sus colaboradores. Casi terminaba la reunión cuando al señora Barahona, comentó “Oiga y con el problema complejo que le hemos señalado de allá de Tonalá que va a pasar”, sin tanta alharaca el fiscal López Salazar expuso, “ya hemos estudiado ese caso y hay razones de sobra para solventarlo, a ver Doña Susana como va ese asunto del amigo de Tonalá, inmediatamente la fiscal Susana, un poco agripada y con tos, respondió, es cierto si hay solución a ese problema. Prontamente el responsable de la justicia en esta entidad pregunto, cuando queda resuelto, un poco meditabundo la fiscal Susana, no respondía por su fuerte gripe, cuando el fiscal le dijo, este viernes es factible sí o no, lo que la fiscal respondió, claro este viernes ya quedara solucionado, Lo que provoco que se dejara escuchar una cascada de aplausos a favor de los funcionarios de la fiscalía general del estado. Seguidamente el fiscal se despidió de los empresarios camaroneros en medio de agradecimientos y aplausos… Esto demuestra que cuando se quiere se puede, cuando hay voluntad por resolver las cosas todo se puede, así es que he aquí un ejemplo de servidor público que sabe dar respuesta a las demandas de la sociedad…sin comentarios

LETRAS MAYÚSCULAS NEGRITAS…

Gracias a un convenio de colaboración entre las Secretarías de Salud estatal y de Transporte, aseguraron autoridades de salud en la entidad, Chiapas se coloca a la vanguardia como el primer estado en el país en implementar la estrategia de “Transporte 100 por ciento libre de humo de tabaco”, todo ello –dijeron- debido a que el trasporte público se encuentra dentro de los primeros lugares de mayor exposición de humo tabaco… ver para comentar…La pregunta que se hacen los chiapanecos es ¿Van a regresar a sus secretarias los titulares que habían solicitado licencia porque la verdad algunos estaban funcionando bien, como son Humberto Pedrero, y Francisco Ortega, de los demás, mejo que ni regresen y les den aire, pero muy necesario es que gobernador aun, Manuel Velasco, haga algo al respecto porque los encargados no están funcionando al cien… vamos hasta cuando…sin comentarios …y amigo lector aquí la dejamos, con la venia de nuestro director general amigo Gerardo Toledo, el buen Jerry, les decimos hasta el miércoles ya que gozaremos de unos días de descanso en la blanca Mérida…aquí la dejamos, ya saben que en: linotipeando6310@hotmail.com estamos recibiendo todos sus comentarios, mentadas, aunque esas mentadas no sean de mentas precisamente, tips, opiniones y datos, no recibimos anónimos porque eso es de cobardes, por eso escribimos esta columna con nuestro nombre dando la cara siempre…CUANDO LOS PERIODISTAS HABLAN TIEMBLAN LOS CORRUPTOS POLITICOS…OK

Código Nucú

César Trujillo

Los sustitutos de Velasco

Manuel Velasco Coello se va al Senado por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM). El aún gobernador de Chiapas tendrá seis años más, a partir del 1 de septiembre del 2018, para seguir hilando sus planes, aunque ahora desde la Cámara Alta, en el Legislativo. Seis años que le podrán permitir no sólo hacer acuerdos cupulares y obtener muchas más canonjías, sino afianzar con más ahínco sus cotos de poder.

Quienes crean que su historia terminó ahí se equivocan: su nombre se volverá intangible al manto justiciero que busca acabar con la corrupción e impunidad, y seguirá tejiendo su madeja de hilos para lo que puede venir para él o sus alfiles; o bien, desaparecerá del imaginario que lo quiere ver pagando la apatía e indiferencia con que trató al estado y aparecerá en otra escena donde usted ni yo imaginamos.

Porque si en efecto es el peor administrador que ha tenido Chiapas en su historia, su macabra forma de pensar (o de acatar las instrucciones cupulares) y las relaciones de poder a las que ha logrado acceder lo tienen hoy ungido y acomodado en un puesto privilegiado. Incluso cuando todos creían que esto no podía pasar y celebraban su no acceso a otro puesto, Velasco avanzó en silencio y se torcieron las leyes, se acomodaron los números, se despilfarró mucho dinero y se formaron acuerdos para que pasara. Y pasó.

Es más, le dieron la capacidad de acomodar en otros espacios estratégicos a gente de su confianza, a sus esbirros y sus más íntimos allegados, sin importar que para ello hicieran uso de artilugios risibles. Hoy, la cuenta regresiva para que el nombre de quien podrá ser el gobernador interino salte a la escena está ya echada a andar y son varios los personajes que han estado pegados a él que elevan (o les elevan) la mano en tan dantesco escenario.

Hay quienes apuestan por Fernando Castellanos Cal y Mayor. Sí, el exalcalde de Tuxtla quien cedió ya su espacio en la Cámara Baja para que la ocupe el priista y diputado local Willy Ochoa. La apuesta por el nombre del excandidato a la gubernatura no es descabellada, sobre todo porque ha demostrado ser obediente a carta cabal de toda instrucción que le dé Manuel Velasco. No olvide que fue parte de la estrategia para dejar en la orfandad y aniquilado a Roberto Albores Gleason, el candidato del tricolor que creía que por ser hijo de un exgobernador todo estaba escrito y no supo ni quiso ver, por su soberbia, que hay normas que tienen fecha de caducidad.

Unos más afirman que el cargo recaerá en los hombros del actual secretario general de Gobierno, Mario Culebro, quien va a terminar, sabrá Dios cómo, la faena que dijo en el 2012 podría sacar avante el ahora senador elector Velasco Coello, pero que quienes fuimos testigo de su gobierno sabemos que ha dejado un enorme vacío de poder y una herida muy grande en la administración pública por todo lo que se dejó de hacer, al grado de que las instituciones (como ya lo he repetido en ocasiones anteriores) han sido rebasadas y están ya minada unas, y en agonía otras. A Culebro lo persigue, de cerca, su desastroso paso por la Secretaría de Transporte donde los problemas se acrecentaron y la administración que llegue en diciembre se topará con un caos.

Otros más afirman que podría ser el ex secretario técnico del gobierno de Chiapas, Roberto Antonio Rubio Montejo, uno de los hombres que dicen tiene la facultad de hablarle al oído al aún gobernador y de quien se ha escrito, y dicho, un sinnúmero de cosas sobre su forma de ascenso al poder y su enriquecimiento, pero sobre todo de su lealtad al gobierno de Velasco Coello. Aunque es difícil porque Rubio es ya otro de los caballos negros incrustados bajo argucias legaloides como legislador federal, aduciendo que es también ejidatario de Jerusalén, en el municipio de Las Margaritas. Sin embargo, su nombre sigue ahí: brincando de boca en boca.

Y no podemos dejar de mencionar a Enoc Hernández Cruz, ahora secretario de Desarrollo Social estatal, y que ha tenido la mano levantada como aspirante primero a candidato a la sucesión gubernamental y que acató todo lo que se dijo. Porque si algo caracteriza al flaco es su lealtad y su disposición a cumplir las instrucciones, mostrando ser de los hombres de confianza de Manuel Velasco con quien guarda una relación cercana. No por algo lo acomodaron en la Sedepas y fue quien dirigió el barco de Fernando Castellanos en la contienda electoral que apenas culminó, pese a todo lo que se diga en su forma de operar y mover sus piezas.

Lo cierto es que gane quien gane tendrá en sus manos una papa demasiado caliente y un trabajo arduo en la entrega recepción, sobre todo porque es un secreto a voces de los excesos en los gastos de Manuel Velasco Coello y de los millones de pesos que su gobierno aún adeuda a diferentes sectores de la población con quienes han imperado los oídos sordos, la apatía y el desprecio. Este sexenio que llegó tras un avasallador triunfo en el 2012 del amasiato roto entre el tucán y el tricolor tiene ya sus meses contados y será la prueba de fuego para el gobierno que llegue.

Porque poder rescatar las instituciones, restituir el estado de derecho, aplicar la ley a las invasiones, garantizar la libertad de tránsito en las carreteras, recuperar la confianza de los chiapanecos, buscar solución al transporte, combatir la inseguridad, limpiar a los aviadores de las dependencias, entre muchos pendientes más, no es tarea fácil pero tampoco imposible. Así, mientras Manuel alista maletas, pronto sabremos quién será su sacrificado. Digo, digo, sustituto.

Manjar

Flor Guirao Aguilar será diputada local por el Distrito VIII de Yajalón. Antes fue síndico y la principal operadora en la desviación de recursos en el municipio de Chilón. Su premio, una curul. Esa fue la negociación de Leonardo, su hermano también electo diputado. Ambos serán los encargados de brindar certeza desde el Legislativo y quienes harán valer la soberanía. El chiste se cuenta solo. #Corruptos // La recomendación de hoy es el libro Trayectoria del polvo de Rosario Castellanos y el disco Generation Swine de Motley Crue. // Recuerde: no compre mascotas, mejor adopte. // Si no tiene nada mejor qué hacer, póngase a leer.

* Miembro de la Asociación de Columnistas Chiapanecos.

Contacto directo al 961-167-8136

Twitter: @C_T1

Mail: palabrasdeotro@gmail.com

Chismorreo Político

Armando Chacón

Candidaturas plurinominales deben desaparecer

Comenzamos… El trabajo ha iniciado con todo, hace un par de días Rutilio Escandón, gobernador electo de Chiapas sostuvo una reunión de acciones con la estructura política que lo llevo al triunfo, a los cuales les dijo muy claro que la sociedad está a la espera y urgida de resultados. Por esto, no permitirá excesos en su administración, ni malos manejos. El plan de trabajo que realizará en su administración se deberá elaborar con precisión, donde debe darse prioridad a la austeridad, la transparencia, y el respeto a los derechos humanos de los chiapanecos. Allí mismo, en esa misma reunión a puerta cerrada, Escandón Cadenas le leyó la cartilla a sus operadores, a los cuales pidió actuar con seriedad y compromiso con el pueblo de Chiapas, basta ya de andar engañando y dando falsas promesas a la gente, es momento de rendir frutos y trabajar en unidad por el desarrollo de Chiapas, sentenció el futuro Presidente del Poder Ejecutivo…Continuamos….La delegación en Chiapas de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT), está cerrando fuerte el sexenio. En los últimos meses se ha notado que se ha incrementado el número de vehículos que están prestando servicio de pasaje foráneo, esas unidades son de diferentes colores, no portan placas y solamente son identificadas por un “folio” y con la leyenda de la ruta que cubren. Estas unidades del transporte público irregular que prestan su servicio principalmente en las rutas de Tuxtla a la zona Altos, seguramente no tienen contratado los seguros para viajeros, ya que en caso de algún siniestro los choferes abandonan las unidades para darse a la fuga y dejan a los pasajeros abandonados a su suerte. Las terminales de estas líneas de transporte que no llevan placas del servicio público, tienen sus terminales en plena calle a la salida a Chiapa de Corzo (después de fuente de la Diana Cazadora), donde los usuarios tienen que abordar las unidades entre el intenso tráfico. Peligroso tramo también para los automovilistas y los transeúntes por el congestionamiento vehicular que provocan esas unidades, todo con la complacencia de los funcionarios de la delegación de SCT. Existen además carros particulares que dan servicio de la capital chiapaneca a la Costa y hasta Tapachula de ida y vuelta, mientras otros lo hacen a Tabasco. Este tipo de transporte irregular trabaja durante las 24 horas del día, sin que sean molestados por las autoridades o inspectores de SCT. Los que salen perjudicados son las líneas de autobuses que están dentro de la ley, que tienen concesiones otorgadas por el gobierno federal y estatal, que cuentan terminales con salas de espera, registro de equipaje, ventanillas para venta de boletos, climatizadas, servicios sanitarios, con seguro para viajeros, las unidades que utilizan están en prefectas condiciones mecánicas, equipadas para comodidad de los usuarios, los conductores son sometidos rutinariamente a exámenes toxicológicos además de los cursos que tienen que tomar para mejorar la calidad del servicio y conocer perfectamente el reglamento de tránsito; los socios de estas empresas transportistas invierten mucho dinero en sus negocios, mientras que el transporte pirata solamente invierte en vehículos de medio uso, los choferes son imprudentes ya que exceden el límite de velocidad permitida y hacen paradas para subir o bajar pasaje donde se les ocurre. Este delicado pero jugoso negocio del transporte pirata, es un reto para el próximo gobierno que ha prometido acabar con la corrupción, antes debe investigar los nombres de los funcionarios que han promovido esta modalidad…..Terminamos…La iniciativa de reformar la Constitución que envie al Congreso de la Unión el primero de Diciembre el nuevo Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, donde irá la propuesta de desaparecer el llamado fuero para los servidores públicos de todos los niveles incluyendo para el Jefe del Poder Ejecutivo de la Nación, será primeramente analizado y posteriormente aprobado por el Poder Legislativo, donde también deben considerar la eliminación del fuero para los integrantes del Poder Judicial. La eliminación del fuero será sin duda parte primordial del combate a la corrupción (a funcionarios y alcaldes son a los que más se le detectan irregularidades en la aplicación de los recursos y los llamados diezmos en la autorización de obras, compras o contratos de servicios), ya que el procedimiento judicial después de una auditoria e investigación, será rápida. Pero sería muy importante que AMLO enviara conjuntamente ese mismo día una iniciativa para desparecer las senadurías, las diputaciones federales y locales, y las regidurías plurinominales, que lo único que causan es incrementar en demasía del presupuesto oficial. Al eliminar los espacios de representación proporcional en la Cámara Baja son 200 y en la Cámara Alta son 32, pero también en los Congresos Estatales y en los Ayuntamientos de todo el país colocan a un extenso número de legisladores y regidores plurinominales. Esto es un regalo que se les da a los partidos, pero que causa una gran carga economica para los mexicanos….

