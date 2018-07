19 de julio de 2018

ENTIEMPOREALMX

La Feria

Sr. López

¡Otra vez arroz!

Tía Queta, salvo noticia fehaciente en contrario, es un caso único en la historia, desde nuestra madre Eva: la señora se casó y se divorció tres veces… dirá usted que eso no tiene nada de particular y que hay muchas otras mujeres que han reincidido esas y más veces, y tiene razón, nomás que tía Queta se casó y se divorció las tres veces con y del mismo señor, tío Chucho, que era igualito a Beto el Boticario (aunque nadie se lo decía de frente), muy buen tío aunque parece que como marido tenía sus detallitos. Ya viejita la tía, explicaba su trayectoria matrimonial diciendo: -Es que no me resignaba y le hacía la lucha, pero, pues no… -pues sí.

El PRI empezó como PNR (Partido Nacional Revolucionario), fundado por Plutarco Elías Calles en 1928 para que se arreglaran los asuntos políticos sin balazos ni asonadas (sus documentos básicos decían que el objetivo era mantener “una disciplina de sostén al orden legal mediante la unificación de los elementos revolucionarios del país”): lo consiguió y así se estuvo hasta 1938; guste o no, el moderno Estado mexicano fue creado por Calles y a él debe el país las instituciones básicas que explican su funcionamiento, a la fecha.

Luego, a consecuencia del pleitazo entre él y Lázaro Cárdenas, le cambiaron a PRM (Partido de la Revolución Mexicana), con cambios de fondo para borrar el callismo del panorama político nacional, abandonando la política de masas, creando los sectores que controlaban la casi totalidad de la vida nacional (sector campesino -CNC-; obrero -CTM-; popular -CNOP-, y militar, que desapareció hasta los años 40); y mantuvo ese nombre hasta 1946, cuando Miguel Alemán (con la complacencia de Ávila Camacho), creó el PRI, para dar paso a los civiles y los universitarios a la vida política e incorporar el país a la modernidad de entonces.

De PNR a PRM y PRI: tres presentaciones de un mismo producto que se fue adaptando a los evidentes cambios de un país en ruinas que en 1929 tenía menos de 16 millones de habitantes, al actual, una de las 15 principales economías del mundo con casi 130 millones de pobladores.

Un partido creado para una circunstancia muy particular (Calles no dijo que era para siempre, no frieguen), que se acomodó como mejor fue pudiendo a la cambiante situación interna -hoy del todo distinta-, y a los intereses del centro de gravedad que por geopolítica nos corresponde (los EUA).

Un partido que en sus primeros cuarenta años hizo realidad muchas aspiraciones del pueblo y consiguió por mérito propio ser un estado benefactor con altas tasas de crecimiento que el mundo calificó como el “milagro mexicano”.

Un partido que se durmió en sus laureles y permitió todo a los que llegaron después a la presidencia de la república, y sorprendentemente sobrevivió a las crisis económicas sufridas en los sexenios de Echeverría, López Portillo, De la Madrid y Salinas de Gortari-Zedillo.

Un partido que no entendió el significado real de la ruptura de Cuauhtémoc Cárdenas en 1988, de la derrota que sí sufrió Salinas en las urnas ni del asesinato de Colosio en 1994.

Un partido que no supo ser oposición cuando perdió la presidencia 12 años, y que, lejos de corregir y reinventarse en 2012, cuando la recuperó con Peña Nieto, se regocijó con su propia imagen como Narciso y no puso objeción ninguna al completo abandono de sus principios y estatutos en su XXI Asamblea General ordinaria, de marzo de 2013, cuando por disciplina de intereses individuales, los cambió todos, arrumbando su identidad.

El PRI no lo sabe y si ya se enteró no lo dice, pero ya falleció. Expidió su propia acta de defunción al aceptar de hecho que carecía de alguien digno o capaz de ser su candidato a la presidencia en 2018: sin tomar en cuenta a los partidos morralla, en esta elección el PRI quedó en último lugar con su más baja votación (peor que Labastida… y eso, arde).

El lunes pasado, René Juárez Cisneros renunció a la presidencia del PRI y la asumió Claudia Ruiz Massieu Salinas, sobrina de su tío Carlos, con Rubén Moreira de secretario General, hermano de su hermano Humberto, de no feliz memoria. No tienen remedio.

Juárez Cisneros declaró al renunciar que “(…) la transformación del PRI debe de ser del tamaño de la derrota”; y también aceptó que “(…) el PRI se ha alejado de sus bases y se ha infiltrado la simulación y la demanda de una democratización de sus procesos internos, de una gestión social entre sus simpatizantes”.

Y nada más por eso era para que desapareciera el PRI, ya. No es creíble que vayan a intentar otra vez seducir a La Patria. El modelo se agotó, su militancia es ficticia, se fueron desmoronando y su última gran oportunidad la dilapidaron.

Por su lado, doña Claudia, asumió el mando del PRI declarando, entre otras frases de circunstancia: “Asumo la presidencia del partido como una militante que ama al PRI y que ama a México. La asumo con plena convicción de que sí hacemos un ejercicio de reflexión verdadero, incluyente, cercano a la gente y cercano a la militancia, habremos de recobrar la confianza ciudadana y podremos seguir sirviendo a México”. Bostezos.

Este neoPRI creación de Peña Nieto y sus amiguitos, no puede ni intentar montarse en las glorias de un pasado ya remoto. Ni el partido comunista de la Unión Soviética duró tanto. Ya entiendan lo que les dijo la ciudadanía el 1 de julio: no existen. Y lo mismo vale para el PAN y el PRD: los partidos políticos mexicanos mutaron a un sistema de equilibrio de intereses, la partidocracia.

Entre esos tres partidos hicieron posible a AMLO que no es sino un no muy disimulado retorno de una versión del PRI, la de él, cuyo discurso es para otra circunstancia en otra época y no tiene escriturado el futuro, y que para mala suerte del país, aun no es partido y difícilmente lo será, pues la verdad no es hoy sino un muégano de intereses encontrados y hasta opuestos, de personajes menores que ya sueñan con darle en todo por su lado para lograr sucederlo y reeditar la historia del tricolor. ¡Otra vez arroz!

El lunes pasado, René Juárez Cisneros renunció a la presidencia del PRI y la asumió Claudia Ruiz Massieu Salinas, sobrina de su tío Carlos, con Rubén Moreira de secretario General, hermano de su hermano Humberto, de no feliz memoria.

http://etrnoticias.mx/lee-otra-vez-arroz-en-la-columna-la-feria/

ENTIEMPOREALMX

Ensalada de grillos

Ciro Castillo

La canícula

Para los hombres del campo, la época de canícula suele ser un “dolor de muelas”. Aumenta la sequía y las lluvias se van por semanas. Oficialmente, esta etapa comienza el 16 de julio y podría concluir 45 días después, aunque la naturaleza no es exacta y podría tener variaciones, y entonces sí, hasta San Isidro hay que sacar a pasear para que llueva.

La gente que siembra el maíz, por cierto, sin mucho valor comercial en estos tiempos en los que comemos “tortillas de harina” y no de este milenario grano, se truena los dedos porque la futura cosecha se pone en riesgo.

Los que sembraron “de primera”, en mayo, esperan que la canícula no sea tan prolongada, pues el elote, futuro maíz, podría quedarse muy pequeño.

Los campesinos sudan, literal, la gota gorda, porque aparte de que el trabajo del campo se vuelve más cansado, hay una etapa de incertidumbre respecto a lo que ocurrirá con las cosechas. Qué tan buenas serán o qué tan malas.

RUTILIO: TIEMPO DE COSECHAR

Esta misma incertidumbre, tipo canícula, se está viviendo en México y en Chiapas, por la etapa de transición entre el fin de un sexenio y el comienzo de otro.

Los que perdieron el poder están tronándose los dedos y sudando por los calorones de la temporada, pero también porque no saben qué pasará con los puestos de trabajo ni quiénes llegarán al poder.

El próximo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien anda de vacaciones en Palenque, Chiapas, ha expresado que su gobierno será caracterizado por la austeridad y por la reducción de lujos y prebendas.

Esa idea, que también ha sido retomada por Rutilio Escandón Cadenas, gobernador electo de Chiapas, tiene con cierto nerviosismo a muchos funcionarios que estaban acostumbrados a los excesos.

A pesar de que todavía se someterán a estudios y análisis maduros (eso esperamos) propuestas como la reducción salarial a funcionarios de alto nivel, no está de más decir que en este y en otros sexenios los funcionarios de “la burbuja” que rodea el gobernante en turno se han servido con la cuchara grande.

Disponen del dinero como si fuera suyo. Lo primero que hacen cuando llegan al cargo es comprar camionetas de lujo, incluso con blindaje. Traen más equipo de seguridad que el Papa Francisco. Comen en los mejores restaurantes y duermen en los mejores hoteles. Todo es con cargo al erario.

Si las promesas de campaña se cumplen. Estos excesos se terminarán, aunque eso no quiere decir que la corrupción se erradicará de tajo ni por decreto, pero sí hay que empezar a predicar con el ejemplo.

CUMPLIR LAS EXPECTATIVAS

Ayer, Rutilio Escandón Cadenas tuvo un encuentro con parte de la estructura política que le acompañó en la campaña.

Les recordó que los tiempos de campaña ya concluyeron, y ahora viene, quizá, la parte más complicada: cumplir con las expectativas de la ciudadanía.

“… es de suma importancia que todas las personas que integren la nueva administración… asuman el compromiso de actuar con mucha responsabilidad, ética y compromiso social”, les indicó a los presentes.

Rutilio Escandón, quien sabe que su gobierno y el de López Obrador, serán seguidos “con lupa” porque forman parte del cambio verdadero, llamó a los presentes a sumar esfuerzos para “materializar” lo dicho en los discursos y lograr un “cambio de fondo” que tanto añora un empobrecido estado de Chiapas.

“Han quedado atrás los días en que el estado se pintaba del color de un solo partido, hoy vamos a integrar a todos sin exclusión para trabajar por el mismo objetivo, el progreso y desarrollo de Chiapas y de México”, afirmó.

Honestidad, austeridad y transparencia, volvieron a ser algunas de las palabras clave utilizadas por el oriundo de Venustiano Carranza, quien tiene claro que una cosa es la euforia del triunfo y otra cosa, materializar lo dicho en campaña. Lo dicho, es tiempo de canícula.

Escríbanos a:

cirocastillo@hotmail.com

Síganos en:

www.noticiasnvi.com

En Facebook:

https://www.facebook.com/enTIEMPOREALmx/

http://etrnoticias.mx/lee-la-canicula-en-la-columna-ensalada-grillos/

ENTIEMPOREALMX

Café Avenida

Gabriela Figueroa Díaz

MISIONERO DA RÉPLICA AL EZLN.

Pues bien ayer dábamos cuenta en esta columna de la visita del Padre Solalinde a Chiapas con el fin de presentar su libro: “Mi vida Itinerante” que causo gran expectación entre los capitalinos, así mismo que se había desatado la controversia ya que tras aseveraciones del Sacerdote de que ya había un acercamiento del EZLN y en presidente electo Andrés Manuel López Obrador, el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional a través del Comandante Moisés, le había contestado al presbítero defensor de los migrantes que era una total mentira ya que ellos no han aceptado ningún primer diálogo con nadie.

“En redes sociales se desato una controversia por lo que el padre Solalinde refuto lo relativo al comunicado del comandante Moisés”

Como antecedente del caso el Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (CCRI-CG, del EZLN), Dirección política, organizativa y militar del EZLN, aclaró que “no ha aceptado ningún primer diálogo con nadie. Como es sabido por quienes tienen el mínimo conocimiento sobre el EZLN y sus modos, un asunto así sería comunicado públicamente con antelación”, este y otros posicionamientos signado por el Subcomandante Insurgente Moisés, la cual fue sustentada en declaraciones de Alejandro Solalinde de un supuesto acercamiento entre el EZLN y Andrés Manuel López Obrador.

Dicho ejercito aclaro literalmente que no ha recibido de Solalinde, nada más que “mentiras, insultos, calumnias y comentarios racistas y machistas, al suponer él que, como se sostenía en la época del salinismo y el zedillismo, somos unos pobres indígenas ignorantes que somos manipulados por, usando sus mismas palabras, caxlanes que administran el zapatismo, y que eso evita que bajemos la vista y nos postremos ante quien el señor Solalinde considera el nuevo salvador” y afirmo el EZLN no ha dialogado con los gobiernos federales, “ni con Fox después de 2001, ni con Calderón, ni con Peña Nieto. A nuestra disposición de diálogo se ha respondido siempre con la mentira, la calumnia y la traición”.

En este tenor y al estar acuerpado por grandes personalidades en Chiapas como Juan José Zepeda Bermúdez Ombudsman Chiapaneco y el Fiscal general del Estado Raciel López Salazar, el defensor de los migrantes Alejandro Solalinde, esclareció que un grupo perteneciente al Ejército Zapatista de Liberación Nacional buscó el acercamiento con el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, por medio de su intervención, asegurando: “Cuando me hablaron, de inmediatamente mandé el aviso a algunos (próximos) secretarios de Estado, a pesar de que el Presidente electo está descansando (…) el presidente mostró en todo momento su voluntad”, en el Ejercito Zapatista existen diferentes grupos, entre ellos algunos que confían en la llegada de López Obrador y aquellos que siguen sin confiar en los gobiernos. Así mismo informó que los zapatistas solicitaron una prueba física de la atención del próximo gobernante de México, por lo que redactaría una carta, “porque ustedes saben que nuestros hermanos de los pueblos originarios son muy físicos, no creen en la palabra porque por mucho tiempo se les ha fallado y ahora son desconfiados.” Así que debido a la controversia suscitada se suspenderán cualquier acercamiento y finalizó argumentando “Por mi parte mis respetos para el comandante Moisés para todos los que tengan un punto de vista, llegará el momento en que se hagan las propuestas de políticas públicas y logremos que los sectores de las comunidades indígenas puedan incidir en la conformación de políticas públicas”.

Finalmente: “El reto es recuperar el valor de la políticapara la construcción de acuerdos y de consensos. Estamos listos para darle a la Segob un rostro distinto e iniciar una nueva etapa” lo dijo Zoé Robledo Aburto. Recuerde No es Nada personal. Envíenos sus comentarios a CAFETOMANA2014@outlook.com

http://etrnoticias.mx/lee-misionero-da-replica-al-ezln-en-la-columna-cafe-avenida/

ENTIEMPOREALMX

Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

A revisión, todos los contratos de Pemex, dice la virtual Secretaria de Energía en México, Rocío Nahle

La virtual Secretaria de Energía en el país, de “La Esperanza de México”, Rocío Nahle, desde que antes que ganará la Presidencia de México, Andrés Manuel López Obrador, adelantó que el principal criterio de revisión de los contratos entre Pemex con la iniciativa privada, sería atendiendo lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Ingresos de Hidrocarburos, sobre todo en el hecho de que “todos los contratos deben de ser en beneficio de la venta petrolera para la nación”.

Sin embargo la promesa sigue, y vuelve a señalar que se evaluará en qué estado se encuentran los cerca de 107 contratos firmados, ya que señala que algunas empresas ni siquiera han empezado a explorar y mucho menos explotar; algunas ya se encuentran laborando y otras se encuentran en fases de experimentación. En el caso de aquellas que aún no realizan trabajos, la ley les permite por un plazo encontrarse en inactividad.

Roció Nahle ha dicho: “Vamos a llegar a producir, vamos a llegar a fortalecer una empresa que la tienen completamente debilitada en forma intencional. Ya se entregaron cerca de 107 contratos, hay que revisarlos todos, y los que sean provechosos para la nación van a continuar, vamos hacia delante. La Ingeniera Química con especialidad en Petroquímica expuso que en trabajo conjunto con Andrés Manuel López Obrador y Olga Sánchez Cordero, realizaran las revisiones “siempre respetando el estado de derecho en todos los sentidos”.

Resaltó que el objetivo que tiene la coalición Juntos Haremos Historia en el sector petrolero es levantar la producción de hidrocarburos, la obtención del valor agregado, así como un manejo responsable y sustentable del uso de los recursos naturales.

En el Soconusco, productores amplían exportación de mango Ataulfo a Inglaterra y Holanda.

El Presidente del consejo regulador del mango Ataulfo en el Soconusco, Alfredo Cerdio Sánchez, dio a conocer que afortunadamente la fruta del Soconusco se ha posicionado en los mercados internacionales, ya que se cumple con los estándares de calidad e inocuidad que demandan los consumidores. Dijo que en el tema de exportación, este ciclo se cierra con más de 27 mil toneladas de fruta enviadas a los Estados Unidos, 7 mil toneladas a Canadá y mil toneladas a Europa, que es un nuevo mercado, donde han comenzado a demandar la fruta que se produce en la tierra del Soconusco.

Entrevistado por la agencia Intermedios, señaló que el mercado de Europa, es una nueva ruta de comercialización que ha comenzado a explorarse, donde la logística de envió es de manera terrestre de Tapachula a Cancún y de Cancún se envía de manera aérea a Londres, Inglaterra y Ámsterdam, Holanda, y otros países que han mostrado interés en la fruta. Enfatizó que a pesar de los diversos problemas que han atravesado los productores, el padrón aun es de 5 mil fruticultores que se dedican a esta actividad agrícola, quienes tienen en cultivo cerca de 20 mil hectáreas en el Soconusco y contribuyen al abasto de la fruta tanto al mercado nacional e internacional.

El entrevistado mencionó que los municipios más importantes en cuanto a la producción son Tapachula, Mazatán, Frontera Hidalgo, Huehuetán, Acapetahua, Mapastepec, Tonalá, Arriaga, La Concordia y Villaflores.

Mencionó que a través de un trabajo en conjunto con las autoridades estatales se ha logrado promocionar el mango Ataulfo en diversos espacios internacionales, a través de estas estrategias se ha logrado establecer nuevos canales de comercialización. Al final reconoció que por su calidad y sabor, el mango Ataulfo, es de los productos con mayor demanda no solo en el mercado nacional sino internacional, por lo que al concluir el ciclo de producción 2018, lo productores cierra con números positivos el rubro de la exportación.

Buena noticia: Transporte de Tapachula, se suma a la prevención del acoso sexual

En un acto sin precedentes en Tapachula, el transporte público se suma a la prevención del hostigamiento y acoso sexual. Se trata de un fenómeno de responsabilidades que nunca se hubiera imaginado que pasaría en muchos años. Ante los diversos casos de violencia de género y el aumento de feminicidios que se han registrado en el transporte público en otros estados del país, la Policía Federal en Coordinación con la Secretaría de Equidad y Empoderamiento de las Mujeres capacitó a conductores del Sitio de Taxis Cristóbal Colón para prevención de estas problemáticas.

La titular de la Secretaría de Equidad y Empoderamiento de las Mujeres, María Argelia Komukai Matzui, dio a conocer que fueron alrededor de 200 chóferes los que se capacitaron para la prevención del hostigamiento y acoso sexual en el transporte público. Dijo que estas estas estrategias es una respuesta a la alerta de género emitida por la Secretaría de Gobernación, donde Tapachula fue considerado dentro de los 7 municipios ante el índice de violencia contra las mujeres.

Por su parte el secretario del consejo del sitio de taxis Cristóbal Colón, Antonio Coutiño, dijo a la agencia Intermedios, que siempre han coadyuvado con las dependencias en diversos cursos con el fin de garantizar un servicio de calidad al usuario, y que al abordar las unidades los pasajeros se sientan seguros. Al final puntualizó que como sitio de taxis manejan un padrón de todos los operadores y una base de datos que contiene información personal de los chóferes, el cual ha sido proporcionado a las autoridades para que en caso de algún incidente en las unidades se pueda actuar de manera rápida y eficiente…Dixe.

Un Senador pasaría de 300 mil pesos a ganar 90 mil pesos….

Martí Batres, legislador electo de Morena, informó que en apoyo al programa de austeridad republicana anunciado por Andrés Manuel López Obrador, el Senado estima ahorrar dos mil millones de pesos; y en conjunto con la Cámara de Diputados se podría reducir hasta cinco mil millones. Detalló que la dieta para un senador pasaría de 300 mil a 90 mil pesos mensuales.

En rueda de prensa para presentar su propuesta de austeridad presupuestal, indicó que el monto del recorte constituye el 40.8 por ciento del presupuesto actual de la Cámara Alta el cual es de cuatro mil 900 millones de pesos.

Dijo que con ello, el presupuesto del Senado para 2019 quedaría en dos mil 900 millones de pesos y “consideramos que en el Congreso de la Unión podrían ahorrarse hasta cinco mil millones de pesos”, esto es, tres mil millones de pesos en la Cámara de Diputados.

Detalló que la dieta para un senador pasaría de 300 mil a 90 mil pesos mensuales y adelantó que buscará consensuar su propuesta con el resto de las bancadas. (@político mx)

PD: Un excelente Rector de la UNACH, sin duda sería el maestro Plácido Morales Vázquez, un personaje de una amplia cultura general y maestro de la ciencia del derecho. Su conocimiento extenso en las lides universitarias y personaje desarrollado en las intelectualidades del saber humano le dan un valor agregado. En fin.

http://etrnoticias.mx/lee-senador-pasaria-300-mil-pesos-a-ganar-90-mil-pesos-en-la-columna-comentario-zeta/

ENTIEMPOREALMX

Identidad Política

Carlos Rojas

AVANZAMOS O NOS DETENEMOS.

Por el momento atravesamos una fase de impugnaciones en el proceso electoral y el presidente el IEy PC dijo que impugnación no quiere decir cambio de resultados, así entonces, como se ven las cosas, los triunfos y derrotas del pasado proceso electoral se encuentran prácticamente consumadas, el que perdió perdió y el que ganó ganó; sin embargo queda un mal sabor de boca por todo lo que implicó la selección de candidatos y los cambios inesperados de última hora, el manoseo a voluntad del que manda y ordena, las complicidades en los altos círculos del poder y el engaño porque en su mayoría los diputados federales ya electos son parte del equipo cercano de Manuel Velasco Coello , hasta el Secretario de Hacienda Humberto Pedrero se disfrazó de indígena y ejidatario con tal de pasar; no faltó también a los que Manuel Velasco cobró traiciones, sobre todo aquellos que coquetearon y jugaron dos cartas pensando que Roberto Albores Gleason iba a levantar, hay varios castigados, pero por el momento la lista de diputados federales pluris o de Representación Proporcional por los MOREVERDES se mantiene hermética no dudo que figuras conocidas pudieran pasar el filtro, pero con todo y que EL INE y los magistrados del Tribunal Electoral ya dieron luz verde a la Senaduría que se encuentra en Manos de Manuel Velasco Coello, hasta el momento los altos círculos del poder verde en Chiapas no han soltado prenda de quienes podrían ser los afortunados o afortunadas, , pero en fin, mientras esto se acaba hasta que se acaba, en Chiapas sigue la mula andando, de tal manera que el Secretario de Gobierno Mario Carlos Culebro conminó a los poderes que van de salida a redoblar el paso, a cumplirle a la ciudadanía como prometieron el primer momento que llegaron, sólo que para este tiempo ya no hay mucho que hacer, menos si no hay dinero para cumplir, los proyectos se exprimieron hasta la última gota en la campaña electoral, además la derrota de muchos alcaldes y candidatos a este puesto, así como a otros más de representación popular los dejó totalmente desarmados, desarticulados, así que difícilmente podrán hacer eco al llamado de quien se encuentra sacando el último tramo de la política interna de Chiapas, tan es así, que hasta la seguridad anda en crisis, no hay gasolina para las patrullas y la delincuencia está haciendo de las suyas a manos libres, los asaltos en pleno centro de la ciudad le tomaron medida a los encargados de la ley; algunos grupos toman casetas en las carreteras para hacer cobros indebidos, un negocio que proliferó en el sexenio ante la falta de operación política y la aplicación del derecho; las organizaciones también reavivan su actividad, ayer mismo se reportaba que una de ellas tomo por asalto un predio por la Belisario Domínguez en Comitán por lo que el desorden anda desbordado y los llamados del Secretario se están quedando en puros gritos en el desierto, hay esperanza que en cuanto tomen posesión las nuevas autoridades las cosas cambien, pero ya lo dice uno de los refranes populares “ del dicho al hecho , hay un gran trecho” puede que más temprano de lo que se espera llegue la decepción, mientras tanto, a los ciudadanos de a pié no nos queda de otra que seguir soportando la anarquía que crece todos los días. Así las cosas.

SUBRAYANDO

De nueva cuenta subrayamos la necesidad de poner manos a la obra en el crucero Comitán-Tzimol- Coca-Cola ya que esta parte de la geografía urbana de Comitán cada vez se torna muy peligrosa, veo muy difícil que el ayuntamiento actual que va de salida logre cumplir con el cometido de ampliar el boulevard hasta la entrada del Hospital Materno y alumbrar todo ese tramo como presumió y prometió en meses pasados, desde la muerte de uno de los que realizaban trabajo en la instalación de lámparas los trabajos se paralizaron y hasta la fecha no hay información si el proyecto continuará o quedará el recurso para la próxima administración, sin embargo, pese a lo que esté ocurriendo es URGENTE que entre los salientes o entrantes, en medio del proceso entrega recepción se tomen cartas para diseñar, proyectar y programar obras que hagan de estos cruceros más seguros para los peatones y también para los conductores porque el registro de accidentes va a la alza; claro está, no hay que descartar tampoco los programas de concientización entre quienes se ponen detrás de un volante, pues ya vimos como caen desgracias familiares por conducir en estado de ebriedad. Ojalá pues que si los que van de salida ya no pueden hacer mucho al respecto, los que van de llegada recojan esta demanda ciudadana y de entrada orientes las pilas para resolver el tema pues no es capricho personal de este servidor, sino el clamor de los comitecos que se les hace difícil y riesgoso transitar por estos tramos carreteros donde frecuentemente se dan los accidentes y también se instalan retenes policiacos pero solamente para hacerles más difícil el día a los ciudadanos de bien, porque los bandidos con todo y retenes se pasean como Juan por su Casa para cometer delitos en pleno centro de la ciudad.

DE SALIDA

Que el EZLN desmintió a López Obrador de tener acercamientos con éste para resolver el conflicto que el ex presidente Vicente Fox prometió solucionar en cinco minutos, y que también el Vaticano reviró al Presidente Electo quien ventiló a los cuatro vientos que el Papa Francisco estaría participando en los foros de pacificación en México. De plano, ya comenzaron a relucir las mentirillas o la falta de un departamento de comunicación que no le haga pasar por estos tropiezos al Presidente Electo oriundo de Tabasco.

LA PREGUNTA DE HOY.

¿Será cierto que Emmanuel Cordero Sánchez comienza a tener presiones en la repartición de áreas y direcciones del ayuntamiento comiteco?

De esto y más…Nos leemos en la próxima.

https://www.facebook.com/carlosrojas8com/

Cel: 9631598260 Whatshapp

Saludos

http://www.identidad-politica.blogspot.com/

http://etrnoticias.mx/lee-avanzamos-nos-detenemos-en-la-columna-identidad-politica/

ENTIEMPOREALMX

Linotipeando

Marco Antonio Cabrera Alfaro

AGRADECIMIENTO A FISCAL GENERAL POR DAR ATENCIÓN INMEDIATA A DEMANDAS DE CAMARONEROS DE LA COSTA

Luego de sostener una reunión con líderes de diversas organizaciones y comercializadoras importadoras y exportadoras de Camarón, encabezadas por Lorenzo de Paz Toledo, Olga, Jorge Ordoñez Santiago, Rito Ordoñez Trujillo, Elías Naturi Gamboa, Verónica Ordoñez Trujillo, Erika Gómez Villanueva, Arely Rivera López, Daniel Villatoro, Lizbeth Rizo, y Andrea Barahona Hernández, el fiscal general Raciel López Salazar adujo “estamos aquí reunidos para escuchar sus demandas y planteamientos, todo lo que se pueda solucionar lo haremos y que esté al alcance de nuestras posibilidades y territorio jurisdiccional”. Los empresarios camaroneros, por su parte manifestaron su suma preocupación por la inseguridad que se da en otros estados de la republica donde han sido víctima de la delincuencia organizada. Lorenzo de Paz, presidente de la comercializadora Cabeza de Toro, en su participación reseño que en el tramo donde se encuentra la caseta de cobro de Amozoc Puebla los amantes de lo ajeno o la delincuencia organizada le han secuestrado y robado contendores cargados de Camarón con valor aproximado de más de 3 MDP, sabemos que no está en su jurisdicción sin embargo teníamos la urgente necesidad de que nos escuchara para ver cómo nos puede apoyar, porque ya estamos al borde de la quiebra. seguidamente la señora Olga Hernández Grajales, cooperativista detallo que de igual forma hace pocos días en el tramos de Sayula varios encapuchados se apoderaron del camión donde transportaban Camarón con destino a la ciudad de México, dejando un saldo de una persona herida que era el chofer que tripulaba el camión que fue hurtado. Por su parte la señora Andrea Barahona, detallo ante el fiscal general de justicia que existen un sinfín de casos como los que se le acaban de mencionar entregando a la vez varias denuncias que han presentado en los estados de Pueblo Veracruz y Oaxaca, ya que es en esos tramos carreteros donde se ha dado la mayor incidencia de robos de tracto camiones y contenedores que transportan camarón hacia el DF. De la misma manera el famoso Chavalo detallo que ya es imposible enviar sus productos por carretera, “le hemos buscado modo –dijo- en diversos horarios tratamos de enviar nuestro producto, pero ni aun así hemos logrado burlar a la delincuencia organizada la cual siempre nos roba nuestros camiones”. Nuevamente Doña Olga Hernández al tomar la palabra enfatizo, quiero aprovechar para darle un afectuoso saludo de parte del padre de paredón nos dice que es usted una persona muy amable, gentil y con donde de gente que sabe escuchar a la gente necesitada y así lo estamos comprobando, pero aprovecho esta reunión también para solicitarle que tenemos un problema complejo que está afectando a una familia entera y ya lleva años, la verdad es una injusticia. En su momento el Fiscal General Raciel López Salazar, señalo, es preocupante la situación de ustedes amigos vamos a ver qué podemos hacer y seguro no está en nuestra jurisdicción, pero no podemos quedarnos cruzados de manos dejando que la delincuencia organizada siga haciendo de las suyas, inmediatamente el fiscal llamo a su secretaria Jaqueline a quien le pidió que lo comunicara con un alto mando de la PGR en la ciudad de México y también inmediatamente mando a traer al fiscal de asuntos relevantes de esa fiscalía Adulfo Chacón a quien le instruyo se comunicara con el comandante de la policía federal para poder buscar una estrategia y hacerle frente a la delincuencia organizada. Más Adelante el abogado de los chiapanecos asentó, también halara con mis homólogos de los estados de Puebla, Veracruz y Oaxaca para que le den seguimiento mediante sus fiscales a las demandas y denuncias que han presentado en esos estados hermanos, vamos a buscar una alternativa de solución, tenemos que dar fin con la delincuencia organizada que les está afectando –dijo- mientras que su secretaria Jaqueline le acercaba un tarjeta informativa donde le decía que el titular de la OPGR no podía atender su llamada porque estaba en un evento y precisamente en ese instante tenia tomado el micrófono, sin embargo el fiscal Adulfo Chacón logro comunicarse con el de la policía federal a quien vía celular el fiscal general López Salazar le detallo el caso de los camaroneros afectados. A ver amigos, continuaba el funcionario estatal, vamos hacer un escrito donde van a firmar todos ustedes y les vamos anexar todas las denuncias que han interpuesto en los diferentes estados de la república, y yo mismo lo voy a llevar a la ciudad de México a la PGR, a la policía federal y hablare con mis homólogos fiscales para que también se involucren en este tema, en esos momentos los aplausos no se dejaron esperar y los cooperativistas importadores y exportadores de camarón se pusieron de pie aplaudiendo la reacción inmediata y sobre todo la atención esmerada por parte del fiscal Raciel López Salazar. Acompañada de la fiscal Susana que todo el tiempo estuvo tomando Nota, el fiscal general enfatizo, Bueno ya quedamos aquí el Fiscal Adulfo Chacón se encargara de hacer el escrito y ustedes se encargaran de recabar las firmas y yo lo llevare a la ciudad de México y buscare que sean recibidos por el titular de la PGR y el de la Policía Federal, quedamos todos bien adujo, al mismo tiempo que dio las instrucciones a sus colaboradores. Casi terminaba la reunión cuando al señora Barahona, comentó “Oiga y con el problema complejo que le hemos señalado de allá de Tonalá que va a pasar”, sin tanta alharaca el fiscal López Salazar expuso, “ya hemos estudiado ese caso y hay razones de sobra para solventarlo, a ver Doña Susana como va ese asunto del amigo de Tonalá, inmediatamente la fiscal Susana, un poco agripada y con tos, respondió, es cierto si hay solución a ese problema. Prontamente el responsable de la justicia en esta entidad pregunto, cuando queda resuelto, un poco meditabundo la fiscal Susana, no respondía por su fuerte gripe, cuando el fiscal le dijo, este viernes es factible sí o no, lo que la fiscal respondió, claro este viernes ya quedara solucionado, Lo que provoco que se dejara escuchar una cascada de aplausos a favor de los funcionarios de la fiscalía general del estado. Seguidamente el fiscal se despidió de los empresarios camaroneros en medio de agradecimientos y aplausos… Esto demuestra que cuando se quiere se puede, cuando hay voluntad por resolver las cosas todo se puede, así es que he aquí un ejemplo de servidor público que sabe dar respuesta a las demandas de la sociedad…sin comentarios

LETRAS MAYÚSCULAS NEGRITAS…

El rector de la UNICACH, Rodolfo Calvo Fonseca, subrayo que con el fin de mejorar los servicios de gestión administrativa para docentes y alumnos, las direcciones de Investigación y Posgrado, Evaluación y Planeación y Administración, brindaron capacitación integral sobre el proceso de gestión del Programa de Mejoramiento del Profesorado (PRODEP). Agrego que, durante el desarrollo del curso impartido a unos 25 gestores administrativos…ver para comentar…tras acudir a inaugurar la obra de pavimentación de calles con concreto asfaltico en la colonia “Nueva 18 de octubre”, el presidente, Neftalí Del Toro Guzmán, recibió manifestaciones de agradecimiento y cariño por parte de los colonos de ese núcleo poblacional. Más 33 años, los habitantes esperaron que una administración le apostará a la construcción de las calles de esta colonia, hasta que, por fin, el gobierno municipal del edil, Neftalí Del Toro Guzmán escuchó y dio repuesta a esa añeja demanda. Cabe destacar que esa obra refleja una importante inversión millonaria perteneciente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2018, consistió en la construcción de pavimentación de calle Hidalgo con concreto asfaltico de 7, 626.00 m2; 1, 372.68 m3 de Sub base; 1,143.90 m3 de base hidráulica, entre otros detalles técnicos…sin comentarios

Los integrantes del MNE, organización civil de Izquierda celebro el reconocimiento de la sociedad chiapaneca, al votar para gobernador a favor de Rutilio Escandón Cadenas, mismo que cuenta con el respaldo de dicha agrupación, “que cada día crece y se fortalece bajo nuestro liderazgo y representación en el Estado”. El dirigente de la agrupación de izquierda Estatal Agustín Bonifaz Herrera, señalo que el Movimiento Nacional por la Esperanza, ha hecho historia ya que formamos parte de esa gran columna y la gran estructura que trabajó para que el Dr. Rutilio Escandón Cadenas ganara las elecciones…sin comentarios… directivos de la unidad de salud del hospital Rafael Pascasio Gamboa aclararon que no hubo desatención y se procedió conforme a los protocolos médicos en el caso de una mujer embarazada la cual se dio a conocer en redes sociales en el sentido de que esa mujer embarazada en aparente labor de parto había estado en el acceso de urgencias del Hospital Regional “Dr. Rafael Pascasio Gamboa”, aclararon las autoridades de salud en la entidad que la paciente de 18 años de edad ingresó a valoración en el servicio de urgencias a las 22:35 horas del pasado lunes 16 de julio, con 38 semanas de gestación y presentando un centímetro de dilatación, por lo que se le solicitó que permaneciera al interior de la unidad hospitalaria. Agregan que, las 24:00 horas, la paciente fue valorada nuevamente y pidió se le realizara una cesárea; para ese momento se encontraba con tres centímetros de dilatación, por lo que el personal médico le explicó a ella y a su familiar que tenían que esperar hasta alcanzar los nueve o 10 centímetros de dilatación para un trabajo de parto óptimo. Al final acotaron que el estado de salud de la paciente y el bebé siempre se mantuvieron estables, con las condiciones aptas para un parto natural…por hoy hasta aquí la dejamos, ya saben que en: linotipeando6310@hotmail.com estamos recibiendo todos sus comentarios, mentadas, aunque esas mentadas no sean de mentas precisamente, tips, opiniones y datos, no recibimos anónimos porque eso es de cobardes, por eso escribimos esta columna con nuestro nombre dando la cara siempre…CUANDO LOS PERIODISTAS HABLAN TIEMBLAN LOS CORRUPTOS POLITICOS…OK

http://etrnoticias.mx/lee-agradecimiento-a-fiscal-general-en-la-columna-linotipeando/

ENTIEMPOREALMX

Código Nucú

César Trujillo

Humberto Pedrero, “el ejidatario”

Humberto Pedrero Moreno, exsecretario de Hacienda en Chiapas, será en breve diputado federal de la LXIV Legislatura como mayoría relativa por el Distrito II en Bochil, sin haber ido a elecciones, ni hacer campaña y muchos menos figurar en las boletas. Para que éste movimiento fuera posible, Rodolfo Yamil Bermúdez Habib, exdirector del Servicio Médico Municipal de Tuxtla Gutiérrez bajo el trienio de Fernando Castellanos Cal y Mayor, y quien apareció en las boletas arropado por la coalición “Todos por México”, fungió como el “Juanito” junto a su suplente Marco Antonio González Estudillo y han cedido ahora el paso a los alfiles reales del gobernador Manuel Velasco.

El artilugio que usan es una supuesta renuncia con fecha del 30 de mayo del 2018 pero qué, curiosamente, nunca se hizo pública sino hasta después que pasaron las elecciones y que diera a conocer en un post el maestro Enrique Alfaro. Es más, si usted consulta en una nota fechada el 10 de julio del presente año en el siguiente enlace https://www.alcaldesdemexico.com/notas-principales/asi-se-integrara-la-lxiv-legislatura-del-congreso-de-la-union/ podrá ver que los nombres del doctor Rodolfo Yamil y su suplente siguen apareciendo como los legisladores electos que, recordemos, en este proceso que recién pasó, podrán reelegirse hasta por largos 12 años. ¡Caramba!

La pregunta aquí es ¿cómo llegan, primero, Bermúdez Habib y su suplente a ser representantes de uno de los 28 distritos con mayor presencia de comunidades indígenas del país sin ser asiduos a los pueblos originarios y sin tener ninguna representatividad en éstos? Para ello debemos recordar que en diciembre del año 2017 el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) emitió una orden para que en 13 de los 28 distritos indígenas del país, entre ellos Chiapas, se postularan candidatos con raíces o vínculos reales con estas comunidades. Ojo, con raíces o vínculos, lo cual en la realidad en estos casos no existe.

Sin embargo, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), acostumbrado a torcer las leyes a su antojo, no sólo usó a un político que sabía que no iban a estar ocupando la curul porque ésta ya había sido prometida a Humberto Pedrero Moreno, sino que se atrevió a crear un escenario digno del realismo mágico. Así, para poder justificar que el secretario de Hacienda tiene vínculos con las comunidades indígenas, el comisariado ejidal de Monte Grande, municipio de Bochil, Alejandro Escobar Núñez, coludido o presionado (vaya usted a saber) emitió un documento en donde afirma que Humberto Pedrero Moreno pertenece a esa comunidad indígena, que es ejidatario activo en las juntas convocadas y que ha trabajado (¡jo!) con la asamblea apoyando al ejido en las labores que se requieren, y que, es más, también es secretario en dicha zona. ¿Tendrá callos en esas blancas manos y juanetes en los pies? ¡Recontra ufff!

A estas alturas uno no sabe si ponerse a reír o llorar con tanta mezquindad, con la forma tan cínica y descomunal en la que se atreven a operar algunas cuestiones que muestran lo que fue esta administración en manos del ahora senador electo, y en breve exgobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello. No cabe duda que este es no sólo uno de los peores sexenios de Chiapas, sino uno de los que basó su forma de “operación” en la simulación, la invención y la ignominia, pero que nos ha dejado en claro que su lealtad se debe a algunos de los nombres que se encuentran ocupando ya espacios en el Legislativo y desde donde seguirán operando a favor del Verde y de lo que viene.

No cabe duda que muchos han caído para arriba y en esta ocasión más. Por eso los vemos gozando de nuevos puestos o relamiéndose ya los bigotes para saborear todas las mieles que les seguirá entregando el poder, ya que en vez de que les sean fincadas responsabilidades los premian con espacios y los siguen bendiciendo con el manto de la corrupción e impunidad que se ondean en su más alto esplendor. Ese manto que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el Movimiento Regeneración Nacional ha dicho que va combatir con todo y que estamos ansiosos de ver. ¿O no?

Manjar

Samuel Castellanos, representante propietario del sol azteca ante el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), es una de las cartas más fuertes dentro del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Chiapas. Quienes tenemos el gusto de conocerlo sabemos de su capacidad y de su estadismo, de su siempre disposición a apoyar de su forma tan mesurada de dirigirse en todo. Siempre ponderando los intereses del sol azteca por los propios, siempre atento a lo que se le requiera y siempre comprometido con el proyecto que lidera César Espinosa, donde Samuel es de los hombres más allegados al líder del sol azteca y eso es un secreto a voces. No lo sé de cierto pero no hay que perderlo de vista si se dan los cambios y se elige nuevo líder dentro del instituto amarillo. En una de esas, no olvide qué día se lo digo, le levantan la mano por unanimidad y hay partido para largo. #SaludosCamaradas // La recomendación de hoy es el libro Lecciones de historia del pensamiento económico de Pedro Astudillo Ursúa y el disco Sesión primitiva de Lucybell. // Recuerde: no compre mascotas, mejor adopte. // Si no tiene nada mejor qué hacer, póngase a leer.

* Miembro de la Asociación de Columnistas Chiapanecos.

Contacto directo al 961-167-8136

Twitter: @C_T1

Mail: palabrasdeotro@gmail.com

http://etrnoticias.mx/lee-humberto-pedrero-ejidatario-en-la-columna-codigo-nucu/

ENTIEMPOREALMX

En la Mira

Héctor Estrada

El último gran atraco del gobierno verde en Chiapas

De manera tramposa, el gobierno de Manuel Velasco Coello, en complicidad con el Congreso del Estado, terminó por arrebatar este martes el millonario fondo del “Seguro Mutuo” que miles de trabajadores chiapanecos amasaron durante décadas mediante las aportaciones quincenales descontadas vía nómina.

Aunque el decreto de extinción se concretó desde el pasado 20 de junio, el mayor golpe a los burócratas chiapanecos se consumó este 17 de julio cuando el Congreso de Chiapas, a solicitud de la misma Secretaría de Hacienda, aprobó la derogación del transitorio quinto del decreto de extinción que permitía a los trabajadores solicitar la devolución de sus aportaciones.

Tras una reacción inesperada por parte de la base trabajadora, Manuel Velasco optó por la salida más cínica y desesperada. El “gobierno verde” nunca imaginó que la noticia sobre la extinción de Seguro Mutuo se dispersara tan rápido; que la información saliera de sus manos y de inmediato llenara el vestíbulo de la Torre Chiapas con trabajadores dispuestos a exigir su dinero.

El transitorio quinto otorgaba a los burócratas un plazo de 180 días naturales después de la desaparición para solicitar las aportaciones hechas, pero Velasco nunca esperó una respuesta tan abrumadora. El plan era esperar que el tiempo transcurriera bajo el desconocimiento de la base burocrática para evitar el rembolso. Sin embargo, la filtración de información y el poder de las redes sociales hicieron su trabajo.

A pesar de que la iniciativa de decreto fue presentada desde el mes de abril, el acuerdo con el legislativo fue acercar su aprobación lo más posible al día de las elecciones para que el hecho pasara desapercibido. Y no era para menos, se trataba de una ley que había estado vigente desde el 19 de junio de 1946 y contaba con un fondo millonario robustecido con las aportaciones de los burócratas estatales a lo largo de 72 años.

Durante todo ese tiempo a los trabajadores chiapanecos se les realizó un descuento quincenal vía nómina de entre 50 y 60 pesos, que de manera individual parece poco, pero en números totales implica una fuerte suma de dinero. Y es que, según datos oficiales de la propia Secretaría de Hacienda en Chiapas, existen alrededor de 76 mil trabajadores dentro de la nómina estatal que han realizado aportaciones durante toda su vida laboral.

Se trata de un aproximado de entre tres millones 800 mil y cuatro millones 560 mil pesos los que ingresaban quincenalmente al fondo de Seguro Mutuo. Un monto total que, de acuerdo a estimaciones extraoficiales, ascendería a más de 109 millones de pesos anuales. Una suma generada durante décadas que la Secretaría de Hacienda simplemente no ha querido revelar, pero advierte un monto bastante elevado.

Con la derogación del quinto transitorio se cerró toda posibilidad de que los trabajadores puedan solicitar la devolución de sus aportaciones realizadas durante toda una vida laboral. De esta forma, el fondo millonario aportado por los burócratas será adjudicado de manera directa a las arcas del gobierno de Chiapas, sin mayor detalle de su destino final. Todo a sólo cinco meses de que Manuel Velasco deje el gobierno de Chiapas.

El descaro con el que Velasco Coello y el Congreso de Chiapas realizaron estas maniobras legislativas se advierte como uno de los últimos grandes robos sexenales. Velasco terminó por desaparecer jurídicamente un fondo burocrático para luego apoderarse del dinero. Al gobernador chiapaneco no sólo le bastó dejar sin empleo a más de 20 mil trabajadores estatales hace año y medio, ahora también les ha arrebatado lo aportado durante años para sus seguros de vida.

Por más excusas o explicaciones tramposas dadas por la Secretaría de Hacienda para justificar lo sucedido, los hechos hablan por sí solos. A unos meses de dejar la administración estatal Manuel Velasco sigue protagonizando turbios movimientos financieros que sangran más a las familias chiapanecas. Son hechos que no pueden quedar impunes y se vuelven responsabilidad ineludible de los gobiernos entrantes para saciar esa sed de justicia que tanto estremece al pueblo de Chiapas… así las cosas.

http://etrnoticias.mx/lee-ultimo-gran-atraco-del-gobierno-verde-en-chiapas-en-la-columna-en-la-mira/

ENTIEMPOREALMX

Comentando la noticia

Alfonso Carbonell Chávez

Estábamos mejor cuando estábamos peor

No hemos concluido este sexenio en Chiapas y sin embargo hace tiempo que éste terminó. Pero muy pocos, hay que decirlo, lo vinieron advirtiendo casi desde el inicio mismo de esta fallida administración en la que reino de todo; desde el robo y la mentira, hasta la indolencia y ¡la indecencia!, de una clase gobernante rapaz cuyo lema hoy sin temor a exagerar sostengo fue; el que no transa no avanza. Pero hoy también ya todo eso es historia vieja, porque lo que nos ocurrío como sociedad, lo tenemos ganado por la ausencia, dolorosa, de valor y dignidad. Y como siempre diré no generalizo pero como siempre también, la excepción solo confirma la regla. Así a Chiapas como al país entero, siempre nos pasa lo que nos pasa por agachados, por sumisos, por pen…sar que las cosas pueden sobrellevarse si le entramos a la transa. Que los empresarios constructores acepten como destino manifiesto que en sus genes está el de conceder diezmos al gobierno para poder tener derecho a una obra, obra que por cierto, por definición siempre será chueca. Pero en este sexenio la verdad ¡sí no se midieron! porque hasta los constructores filtraron que ya les pedían no el 10 sino el 20 y hasta el ¡30 por ciento! Pero igual nunca denunciaron porque lo que querían eran obras, al fin y al cabo, o no la terminaban la obra o de plano podrían construían un estadio. De unicel.

Esta fue la característica del gobierno cierto, pero también de la sociedad. Y si bien los funcionarios del gobierno muchos realmente inexpertos en el arte amatorio de la corrupción, aprendieron rápido y como el ejemplo dimanaba del inquilino de palacio, no fue difícil deducir que esa era la dinámica de gobierno. Y así los secretarios se llevaban las tajadas grandes del pastel, los subsecretarios transaban un poco menos y de ahí a los directores de área lo que alcanzaban a pepenar y los subdirectores le entraban a la repepena hasta algunas jefaturas de departamento de adquisiciones y de almacén y ¡qué chingar! hasta el que sacaba las copias, cada cual a su nivel y alcance por ejemplo; el del almacén ponía su bonita papelería y el de las copias promovía su negocio de libros fotocopiados para chavos de la prepa y universidades. Así de cabrón el asunto. Pero decía, la lógica perversa de la corrupción permeaba de manera vertical pero del mismo modo horizontal. Así en los otros poderes como el legislativo y el judicial, la situación observada no era muy diferente que en el ejecutivo e igual la escala musical de la corrupción tocaba todas sus notas. Pero si cree que en estas instancias de gobierno se cierra el círculo perverso de la corrupción, le tengo otra noticia; el grado de corrupción observado a nivel municipal asciende a varios cientos de millones de pesos. Y ahí tienen a alcaldes y alcaldesas (no las excluyo para que no me acusen de violencia de género) a quienes se les han detectado desvíos millonarios o al menos han sido denunciados, pero al igual que en todos los casos, lo que ha reinado es la impunidad producto de la complicidad entre poderes. Casos como el de la alcaldesa cuyo sobrenombre es “La Loba” de Suchiate, la que no pudo ser procesada por el delito de falsificación de actas de nacimiento y pues ¡cómo chingados! si hay fotos explícitas del gran afecto que Manuel Velasco (acurrucado en su regazo) le prodiga a esta personaja. Pero no me voy a meter a dar ejemplos de flagrante corrupción que aún sin comprobar, se sabe de cierto han cometido a lo largo y ancho de esta –por fortuna desahuciada- administración. Y lo más ofensivo después del despojo sufrido, es que todos estos personajes ahí siguen, como el tipo del wiski; “tan campantes”. Ya nomás falta que nos orine un “chucho”. ¡Sáquese perro!

Para concluir diría; que nomás baste echarle una mirada a los presupuestos aprobados para los años del 2012 al 2018, para empezar a preguntarse a dónde fueron a parar los poco más de 400 mil millones de pesos de presupuesto de estos años, porque las carreteras del estado en su mayoría siguen en total abandono ya no digamos se hayan construidos nuevas. Y así por dónde volteemos, no encontramos correspondencia entre lo ejercido y lo realizado. Ni calles ni sistemas de agua potable, ni electrificación ni pavimentación de calles, ni médicos ni medicinas. Ya no hablemos de inversión productiva para la generación de empleos. Pero eso sí, la constante en este gobierno fueron las cobranzas públicas de parte de todos los sectores productivos como del sector salud y magisterial. Bueno hasta empresarios de medios de comunicación y periodistas se le plantaron al gobernador para exigirle su pago. ¡Carajo! y ahí seguimos abriendo la boca y los más, como limosneros, estirando la mano ¡joder! Y sí, cuando pensábamos que con los gobiernos anteriores nos había ido mal, con el actual no cabe duda; Estábamos mejor cuando estábamos peor. Me queda claro.

Ya de salida (#3de3)

1.- Con sorpresa pero mayor indignación, nos enteramos que en días pasados unos tipos según fue dada a conocer la versión, ingresaron en la madrugada a las instalaciones del diario Contra Poder, medio informativo propiedad del doctor José Adriano Anaya, editor y director del rotativo. Los daños materiales no resultaron cuantiosos a pesar del grado de violencia con que actuaron, pero sobre todo, no hubo que lamentar ninguna agresión a los trabajadores o que hubiera llegado a mayores. El modus operandi deja ver, que esta acción tuvo el objetivo específico de mandarle un mensaje al director y es de suponer, a quienes en este colaboran. José Adriano ya ha interpuesto la querella respectiva e incluso ha denunciado este hecho en algunos espacios noticiosos del ámbito nacional. En política, dice el Doctor, no existen coincidencias. El medio y su línea editorial, sostiene, pudieron ser el móvil de ese artero ataque a sus instalaciones al ser un crítico del gobernador Manuel Velasco, por lo que no descarta ello haya sido la causa del “mensaje”. Nos solidarizamos con Contra Poder y su director, al tiempo que nos sumamos a la exigencia de que este ataque a la libertad de expresión, se aclare a cabalidad…// 2.- En este mismo tenor, es decir de agresiones a los medios y comunicadores, la semana pasada circulo con profusión el hecho de que un grupo de periodistas de la casa editorial Noticias voz e imagen, diario de circulación local propiedad del empresario y político Ericel Nucamendi, sufrieran despido injustificado; despido que de súbito y sin argumentos con una mano en la cintura, los echó a la calle sin siquiera, conforma a la ley, liquidarlos después de casi 10 años de laborar en el medio. La vocera de este grupo de compañeros reporteros Itzel Grajales, ha dado a conocer que han interpuesto una acción ante la Junta local de Conciliación y Arbitraje, para interponer su inconformidad ante el acto de injusticia cometida por el diputado local electo de Oaxaca Ericel Nucamendi, para que de manera conciliatoria puedan acceder a los derechos que por ley les corresponde. Cabe señalar que por la cercanía de este personaje con el gobernador Velasco, temen que con influencias como parece ser este tipo ha presumido, la situación laboral de esta docena de periodistas, pueda empantanarse y hacerse añeja. Por lo pronto nos solidarizamos con los compañeros y quedamos a sus órdenes…// 3.- El pasado martes en el programa que conduzco en Expreso Chiapas tv, recibí a un grupo de colonos del fraccionamiento Magally del municipio de Berriozábal, para hacer pública denuncia de invasión de predios de su legítima propiedad viéndose afectadas 400 familias que desde el 2005, con gran esfuerzo nos comentan, han venido pagando para asegurar su patrimonio y su porvenir. Todo indica que quienes invadieron lo hacen bajo la bandera del Mocri, organización se sabe, tiene ese modus operandi de invadir predios con gran violencia y posesionarse de los mismos. Y así ha sucedido nos platican sus representantes que asistieron al estudio Tomás Paredes, Nelly Bravo y Gloria Castillejos, y de la C.P. Lidia Macías presidenta de los colonos con quien tuve comunicación telefónica, los que piden a las autoridades tanto municipales como estatales, tomen cartas en el asunto ya que desde que sufrieron la invasión en septiembre del año pasado, hasta la fecha no se ha resuelto su demanda y los violentos del Mocri ya ni les permiten el paso a sus predios. Todos tienen su título de propiedad debidamente legalizados y la carpeta de investigación de su caso es la 061-0402-2017. Finalmente comentan, que sería precisamente este jueves 19 que asistirían a una audiencia a la Fiscalía General del Estado para con la presencia de colonos e invasores, antes de llegar a la violencia del desalojo, puedan en cumplimiento a la legalidad, recuperar sus predios. Fiscal Raciel López Salazar, usted tiene la palabra…// ¡Me queda claro! Salu2

Asociación de Columnistas Chiapanecos, A.C.

http://etrnoticias.mx/lee-estabamos-mejor-cuando-estabamos-peor-en-la-columna-comentando-la-noticia/

Te recomendamos visitar nuestra sección de las notas más leídas AQUÍ

Vista nuestra home page AQUÍ

RECUERDA: Síguenos en nuestros perfiles de redes sociales, aquí todo el día generamos información oportuna y en tiempo real:

>TWITTER: @entiemporealmx

>PIN DE BLACKBERRY: 2B46B819

>WHATSAPP: 9616587405

Este número de WhatsApp NO tiene relación con la nota y pertenece al portal de ETRNoticias.mx