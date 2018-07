18 de julio de 2018

La Feria

Sr. López

¿Qué, cómo, cuándo?

De entre el florilegio de beldades que componían la sección femenina de la familia paterno-autleca de este menda, tía Fulvia gozó fama de haber sido la más espectacular de todas. López la conoció cuando era una matrona mayor de 80 de edad, con notorios rastros de ser cierto lo que de ella se decía, como su capacidad para vaciar cuarteles y seminarios a su paso, y de hacer dudar de su vocación al señor obispo si la veía en misa. De las muchas anécdotas de lo que causó con su impresionante porte, a su texto servidor se le quedó la del muy adinerado ranchero, forzudo hombrón atravesado y valentón, que la cortejó incansablemente a pesar de los muchos desaires de que fue objeto, hasta que un día, harta la tía de la porfía del tipo, en vez del acostumbrado rechazo, le dijo en plena calle: -Está bien, soy suya… -y el tipo alzó los brazos para estrecharla pero como por ensalmo, quedó paralizado y decían, cayó de espaldas al suelo con los ojos como platos, la boca abierta, los brazos al aire, tieso y del todo muerto. Demasiada sorpresa.

Lejos de tal extremo está AMLO. Los que no digieren su aplastante triunfo electoral son algunos de sus cercanos. Tal vez les viniera bien un curso propedéutico dividido en dos partes, a saber: Primera.- Del paso de la oposición ninguneada al triunfo por todos aceptado; y B.- Sobre la transición de los sueños a la realidad.

Dado el largo periodo entre la elección y la asunción al poder, están como caballo cuarto de milla en el arrancadero, tirando patadas y bufando, ansiosos por ya montarse en La Patria (ya saben qué señora), que en decúbito supino les murmura, pícara: “Hasta el primero de diciembre, nenes”.

Aunque no lo quiera, fomenta AMLO esas ansias:

Ratifica que no vivirá en Los Pinos (cosa del todo irrelevante… y pobres de sus vecinos).

Insiste en que desechará los servicios del Estado Mayor Presidencial, lo que es una alarmante irresponsabilidad, si se considera que no solo es un cuerpo militar especializado en la seguridad de nuestro Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas -separado del ejército, por sabia prudencia de todos los titulares del Poder Ejecutivo, de Iturbide al de ahora, para no estar en sus manos-, sino que además desempeña labores de inteligencia y proporciona información al Presidente, aparte de contar con especialistas con las mejores calificaciones en medicina, ingeniería, comunicaciones y política exterior, sin que AMLO recapacite ni sospeche, que quienes contrate para realizar tales labores, constituirán de hecho un estado mayor presidencial, con otro nombre o sin nombre, pero con esas funciones indispensables para que él haga su chamba sin que el país esté con el Jesús en la boca, con la diferencia de que no estarán debidamente capacitados ni tendrán el cerebro troquelado en los valores patrios que les machacan en los planteles educativos universitarios militares. Ya lo verá.

No quita el dedo del renglón en asuntos como la dispersión de las oficinas federales por todo el territorio y como nunca falta un prontito queda-bien, el Esteban Moctezuma Barragán, que se supone será Secretario de Educación, avisa que desde el 1 de diciembre despachará en Puebla: con qué facultades decide la sede de una Secretaría de Estado, es cosa menor para él; y con qué autoridad cambia las condiciones contractuales de su personal sindicalizado, no pasa de detallito administrativo; para ni mencionar que más le vale ir contratando una buena casa de bienes raíces, porque si de veras va a llevarse toda la Secretaría, le van a faltar miles de casas.

Encima, si AMLO mueve a casi toda la estructura federal hacia los estados, los efectos económicos en cada ciudad agraciada con unos cuantos miles de nuevos residentes, pueden y van a provocar distorsiones económicas: se dispararán los precios de bienes y servicios por la demanda artificial adicional que de golpe les llegará. Pelillos a la mar, se cambia porque se cambia (y ya veremos los constantes viajes a la capital del país de secretarios y titulares de organismos… y la instalación de oficinas alternas). Era puntada mi buen, ya déjelo.

Otra cosa es que van a implantar una “justicia transicional” para pacificar al país, según Olga Sánchez Cordero, supuesta próxima secretaria de Gobernación. Suena bonito. También dice doña Olguita que “es hora de que desde el gobierno se hable de manera integral de memoria, verdad y justicia”. ¡Qué padre!

El Centro Internacional para la Justicia Transicional, define que ésta es un proceso asumido por las sociedades “(…) mientras se lleva a cabo el tránsito de un periodo de conflicto violento u opresión, hacia la paz, la democracia, el estado de derecho y el respeto de los derechos individuales y colectivos”. No es nuestro caso. No vamos a salir de un periodo de opresión, sin democracia, sin estado de derecho. No se pasen Olga & Cía.: no derrocaron una sanguinaria dictadura ni terminó una guerra civil.

La justicia transicional se inventó para justificar los juicios de Nuremberg y Japón al fin de la Segunda Guerra Mundial, que no tenían sustento jurídico. Ahora, si doña Olguita plantea que el combate a la delincuencia organizada, ha oprimido la democracia, la paz, el estado de Derecho y el respeto a los derechos individuales y colectivos, se está equivocando y no va pacificar nada.

Ayer afirmó Olguita: “Es hora, desde el gobierno, que se deje de simular que no pasa nada y que hay una política de derechos humanos”… bueno, sí, pero estamos hablando de seguridad pública, señora, ¿esa cuándo? La inseguridad pública obedece a otras razones. Aplíquese, doñita, deje ese cuento, que los delincuentes se están carcajeando.

Y agregó que en ese proceso transicional “se incluya memoria, verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición”… ¡sale!… pero eso qué tiene qué ver con la seguridad pública, con meter en cintura a los delincuentes… sí, señora, haga todo eso, pero para que impere la seguridad pública, ¿qué, cómo, cuándo?

Ensalada de grillos

Ciro Castillo

El que mucho corre…

Correr no siempre es la mejor solución de nuestros problemas. En nuestras cabezas resuena ese dicho de que “el que no corre no avanza, pero también, el que mucho corre se cae de panza…”

Parece chiste, pero es en serio. La nueva administración federal que todavía no entra en funciones ha generado una alta expectativa entre la población mexicana.

Dicen algunos analistas políticos que la esperanza generada, de acuerdo con algunas encuestas, es parecida a la que generó “el cambio” que prometió Vicente Fox Quesada en el 2000, cuando ocurrió lo impensable: el PRI perdió Los Pinos.

El riesgo de esa alta expectativa es la alta decepción que la sociedad mexicana, principalmente los que creyeron en el proyecto de Andrés Manuel López Obrador tenga un revés.

Nadie queremos eso. Salvo sectores sociales o políticos que perdieron sus privilegios, creemos que la mayoría de los mexicanos queremos que le vaya bien a la próxima administración porque eso quiere decir que le irá bien al país.

A ver si de una vez logramos dar ese salto a una mejor nación que siempre hemos deseado. Tenemos muchas cualidades y mucho potencial, pero también muchos defectos y demasiado que corregir.

NO EMPECEMOS CON LOS RESBALONES

La supuesta aceptación del Papa Francisco para participar en una estrategia para “pacificar” México generó una oleada de críticas para la administración que está por tomar el poder.

Una de las integrantes del próximo gabinete le habría dicho al próximo Presidente que el Papa ya había aceptado; sin embargo, su dicho estaba basado en el dicho de un funcionario menor del Vaticano, quien de inmediato fue desmentido y lo dicho por López Obrador, después de lo dicho por su asesora, topó con pared. Qué enredo.

Pero qué necesidad de empezar a correr cuando todavía no está caminando el próximo gobierno.

No estamos en desacuerdo que el siguiente mandatario mexicano “robe cámara” y haya impuesto agenda en las últimas semanas, después de su arrollador triunfo; sin embargo, qué necesidad de que los demás posibles funcionarios le sigan los pasos.

Creemos que es mejor ir despacio y evitar desaguisados o resbalones antes de que “la fiesta comience”.

Es como si fuéramos invitados a una cena y tan pronto nos sentamos a la mesa nos comemos el postre. Señores, con calma y nos amanece.

PORTAZO DEL EZLN AL PADRE SOLALINDE

Otro que se adelantó y se resbaló fue el padre Alejandro Solalinde, quien dijo que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) ya había aceptado “un acercamiento” con el próximo gobierno.

El prelado, famoso por la defensa de los migrantes, lo que incluso le ha valido amenazas hacia su persona, fue desmentido por el grupo guerrillero que permanece “en alguna parte de la Selva Lacandona”.

Mediante un comunicado, al estilo Marcos o Galeano, el EZLN negó que haya aceptado algún tipo de reunión con el gobierno que entrará en funciones.

Pero la cosa no acabó ahí. El EZLN lanzó duras acusaciones contra el clérigo, a quien acusó de machista y de racista.

“Lo único que hemos recibido del padre Solalinde son insultos, calumnias, comentarios racistas y machistas, al suponer que, como se sostenía en la época del salinismo y el zedillismo, somos unos pobres indígenas ignorantes”.

Peor todavía, lo que puede ser entendido como protagonismo del padre Solalinde, derivó en un “refilón” para el tabasqueño que, ahora estaría vacacionando en su rancho de Chiapas.

“Andrés Manuel López Obrador se comporta como si ya fuera gobierno y que eso adelanta su disposición de violar las leyes bajo el amparo de un supuesto ‘carro completo’ (que es lo que hizo el PRI durante su largo reinado)”, expresó el EZ en el comunicado que causó revuelo.

“El EZLN no ha aceptado ningún primer diálogo con nadie, que de haber tal diálogo este sería anunciado públicamente con antelación”, sentenció el grupo guerrillero que, igual que organizaciones como la CNTE, ha dicho que no dará un “cheque en blanco” al siguiente gobierno.

Café Avenida

Gabriela Figueroa Díaz

UN MISIONERO EN CHIAPAS.

Gran revuelo causo la presencia del Padre Josè Alejandro Solalinde Guerra en Chiapas, antier en su presentación de su libro “Revelaciones de un misionero. Mi vida itinerante”, libro biográfico del padre Solalinde, en coautoría con la periodista Karla María Gutiérrez, la cual se llevó a cabo en la gélida ciudad de San Cristóbal de las casas y ayer haciendo lo propio en la capital del estado. La cita fue a las 18:00 horas en el Museo Café de la ciudad donde propios y extraños acudieron a la cita y donde diversos comunicadores se entrevistaron con él por la mañana para sacar sus mejores reseñas de una vida sin duda Itinerante.

“Ante algunos posicionamientos del Padre Solalinde en Chiapas el EZLN resulto aludido y desmintió tales aseveraciones mediante un comunicado”

Alejandro Solalinde es un sacerdote católico mexicano defensor de los derechos humanos de los migrantes, coordinador de la Pastoral de Movilidad Humana Pacífico Sur del Episcopado Mexicano. Es también director del albergue Hermanos en el Camino, que proporciona asistencia humanitaria e integral, además de orientación a los migrantes de América Central y América del Sur, en su paso hacia los Estados Unidos. Así mismo ha condenado públicamente los abusos que se cometen hacia los migrantes indocumentados latinoamericanos por lo que ha sido amenazado en varias ocasiones por grupos criminales que lucran con los negocios clandestinos que giran en torno al tráfico de personas, armas y órganos. ​

En base a su charla dada en la ciudad coleta este lunes el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional, al frente del comandante Moisés, desde algún lugar de Chiapas envió un comunicado a medios nacionales e internacionales en los que difería y hasta desmentía los posicionamientos hechos por el Padre Solalinde, tras el supuesto acercamiento de ellos con el presidente electo AMLO, por lo que el Boletín refiere: “Desde el día de ayer en medios de comunicación corre la versión, sustentada en declaraciones del señor Alejandro Solalinde (quien se ostenta como presbítero, sacerdote, cura o como se diga, cristiano, católico, apostólico y romano), de un supuesto acercamiento entre el EZLN y el señor Andrés Manuel López obrador y que “ya aceptó el EZLN tener el primer diálogo” lo cual es mentira ya que el CCRI-CG DEL EZLN, dirección política, organizativa y militar del EZLN, no ha aceptado ningún primer diálogo con nadie” entre otras muchas puntualizaciones respecto al trato que han tenido por parte de las autoridades quienes en su momento fueron electas y no cumplieron con acuerdos al EZLN.

La relevancia de esta entrañable personalidad y su efecto mediático indiscutible es por el tema migratorio sin duda de sumo interés, no por algo hasta el Fiscal General del Estado Raciel Lòpez Salazar recién integrado a la administración después de su campaña por una diputación federal que perdió ante el Sirenito Moreno, llegó a la salutación oficial de tan renombrado personaje quien por años hace que sea un referente social y también religioso ya que su vida encaminada a Dios también ha trascendido por el camino de la lucha social, por lo que sin duda el libro autobiográfico se dará de gran interés para cualquier lector, teniendo éxito en cada una de sus presentaciones en la que fue acompañado por la coautora del libro además aquí en Tuxtla los periodistas Ángeles Mariscal y Jesús Morales Bermúdez tuvieron a bien moderar la plática, el Museo de la Ciudad donde se dieron cita cientos de personas en busca de conocer y saber de este hombre en su defensa de los derechos humanos de los migrantes.

Finalmente: “Los hechos de corrupción serán la conducta más denunciada en México. La lucha anticorrupción, será la base que mantenga el brillo del bono de legitimidad social que se ganó en las urnas” lo dijo Zoe Robledo Aburto. Recuerde No es Nada Personal Envíenos sus comentarios a CAFETOMANA2014@outlook.com

Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

En la democracia es el pueblo el que manda y el que decide: López Obrador.

El contundente triunfo democrático electoral desde Chiapas hasta Baja California, no solamente fue avasallador y dominante de Andrés Manuel López Obrador, que asombró al país y al mundo entero, donde en efecto es una “cuarta transformación” que se está generando en la historia del país, -Independencia- La Reforma y la Revolución Mexicana-,que sigue desconcertando la credibilidad de millones de mexicanos, que aún no digieren, primero que fue lo que pasó el 1 de Julio con esa votación generalizada de millones de votos en favor del personaje de “Juntos hacemos historia”, y segundo que los cambios sustanciales y medulares que se están generando durante estos días todavía siguen turbando a muchos mexicanos que se resisten a creer en el cambio Lopezobradorista.

López Obrador ha dicho, que se equivocan menos los ciudadanos que los políticos y que el pueblo tiene un instinto certero, porque es sabio. López Obrador también ha dicho que la democracia es el poder del pueblo y que el ciudadano diga “quiero esto” o “no quiero esto” y ha reiterado también que en la democracia es el pueblo el que manda, el que decide. El cambio ha empezado.

Pese a que Andrés Manuel López Obrador, lo venía diciendo desde el año pasado y fue justamente el 5 de febrero del 2017, en Toluca, Estado de México, en la conmemoración del Centenario de la Constitución Mexicana, cuando habló por vez primera de la “Cuarta transformación”, (que el país ha vivido tres grandes transformaciones: La primera fue la Independencia; la segunda, las Leyes de Reforma; y la tercera, la promulgación de la Constitución de 1917, la cual emanó de los ideales de la Revolución Mexicana), dijo que nuestra carta magna es “Letra muerta”, en muchos preceptos y se refirió por vez primera a aquellos que declaran que el petróleo y los recursos naturales del País son de la nación y no de particulares nacionales y extranjeros.

Desde Chiapas hasta Baja California, tenemos que ir pensando que el cambio va de a de veras en México, y que lo que prometió López Obrador está empezando a cumplirse, y que también lo dijo en sus arengas por todo el país, que quiere pasar a la historia como Benito Juárez, Francisco I. Madero, Lázaro Cárdenas, y ser “un hombre de nación”.

En Chiapas esta trasformación nacional social que se ha prometido, y que se cumple, el pueblo está ávido porque se logre, y se viva otra atmosfera diferente de desarrollo y cero corrupción, y que de alguna manera será Chiapas una de las entidades más beneficiadas, y a la que le está apuntando el próximo Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. La entidad más atrasada y analfabeta de México, apunta que este cambio le dará un viraje a su futuro, donde ya le urge a los Chiapanecos que nos miren como auténticos mexicanos en igualdades, con los mexicanos de la frontera norte. Es lamentable que nos hayan visto durante años como mexicanos de segunda categoría. Hoy la esperanza está de parte de nosotros, esos chiapanecos que por voluntad propia decidimos ser orgullosamente mexicanos un 14 de Septiembre de 1824. En fin.

El cambio en Chiapas únicamente será posible con la legalidad: Chiapas tendrá un verdadero Estado de Derecho: Rutilio

El gobernador electo de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, fue claro al destacar que en Chiapas habrá un verdadero Estado de Derecho para garantizar las libertades, la justicia y el respeto a los derechos humanos de todas y todos los chiapanecos. Escandón Cadenas, cuya administración iniciará el próximo 8 de diciembre, manifestó que se priorizará siempre el diálogo, pues de esta forma se irá a las causas de los problemas y se resolverán con orden, sin represión.

Aclaró que en su gobierno no habrá nadie por encima de la ley y que no se actuará al margen de la misma; “el cambio únicamente será posible con legalidad, el pueblo ya no quiere más de lo mismo”.

En este sentido, reiteró que se cerrará el paso a la corrupción y la impunidad, además que se establecerá la austeridad en el gobierno para que el presupuesto público se ejerza de manera transparente y con eficiencia, en beneficio del pueblo.

El gobernador electo precisó que se eliminarán los privilegios y lujos, además de que no vivirá en la Casa de Gobierno, y los aviones y helicópteros se utilizarán exclusivamente para servir al pueblo en situaciones de emergencia, no para transportar o pasear a los servidores públicos. Fue enfático al explicar que se sumarán esfuerzos para lograr la reconciliación, pues los conflictos únicamente generan violencia y obstaculizan el progreso y desarrollo del estado.

Finalmente, informó al pueblo de Chiapas que la transición del poder ya está en marcha, por lo que se encuentra trabajando junto a su equipo para garantizar que sea de manera ordenada y transparente.

En Mazatán manipulan con las redes sociales para no reconocer un triunfo electoral. Charlatanería pura en internet de los perdedores.

En Mazatán, más que culpa de integrantes del IEPC, el asunto de algunas gentes fue “enturbiar”, un triunfo electoral que le correspondía a Gilberto Barrientos Coyotzi, más sin embargo, las presiones empezaron abundar y la contrariedad de engaños en redes sociales, alcanzó un clímax de desconcierto y confusión, y la legitimidad del triunfo electoral la empezaron a poner en tela de duda. Se trata de estrategias “desordenadoras” de gente ligada a los candidatos perdedores que tuvieron que vender terrenos y una casa para poder sortear el proceso electoral, y al no lograr el triunfo electorero, pues se “enmachinaron” y dijeron no aceptar el triunfo electoral de Gilberto Barrientos Coyotzi, que ganó claramente en números de votos la elección del domingo 1 de Julio.

Todo la lucha se está haciendo en redes sociales buscando la manera de anular las elecciones o que los órganos electorales cambien el veredicto final, y para ello se utilizan las peores prácticas de manipulación y maniobra a través del internet, para decir que en Mazatán va estallar la tercera guerra mundial y que en forma de bombas convertidas en iguanas y cochis, serán lanzadas al edificio del IEPC en Tuxtla Gutiérrez. Pura faramalla y charlatanería que para eso se pintan sólo en Mazatán, donde lo único que queda son dos suscriptores de BANORTE que quedaron endeudados. Ni modos a pagar. Increíble.

Gurria Penagos, promete puertas abiertas en el Ayuntamiento.- A través de las redes sociales, el Presidente electo de Tapachula, el Doctor Oscar Gurría Penagos, agradeció la confianza de la gente que depositó su voto el pasado domingo 1 de Julio, con una votación sin precedentes para decidir el nuevo rumbo de los Tapachultecos. Advirtió Gurría Penagos, que ante esta oportunidad de generar un cambio verdadero en Tapachula, hoy más que nunca se está decidido a cambiar las cosas. Puntualizó que las puertas del Ayuntamiento Municipales estarán abiertas para todos, y promete una transparencia real en el uso de los recursos públicos. Habla de la inseguridad y la violencia de la que dice nos hizo un “pueblo temeroso”, y que urge recuperar a Tapachula. Al final enfatizó “A quien tiene dudas, le pido su voto de confianza y apoyo para lograr un sólo objetivo: el bienestar de la gente de Tapachula. Para tener un mejor Tapachula es necesario contar con la ayuda de todos”. Así las cosas.

Índice

Ruperto Pórtela Alvarado

+ PRI, un muerto de muchos años…

+ Enmiendan Ley del Seguro de Vida…

+ Comentarios al Margen…

ALBORES GLEASON, PUSO LOS CLAVOS…

Los lloriqueos de las cúpulas del PRI, no se valen. Hoy están enterrando un muerto que se murió en las elecciones del año 2000 y que revivió en las del 2012. Pero no fue una muerte natural la del Partido Revolucionario Institucional, sino un asesinato lento y sin darse cuenta, los presidentes del instituto político, sus presidentes de la república y gobernadores surgidos de esa marca, le fueron poniendo los clavos al ataúd.

Nadie se ha puesto a pensar que la derrota del PRI en el 2000 a manos del PAN y VICENTE FOX QUESADA fue una acción concertada del Presidente ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEÓN, quien materialmente vendió las siglas y el poder en un afán de blindarse ante los hechos de corrupción que ya no podían esconder en las alcobas de la residencia de Los Pinos.

Bien lo dijo el lunes RENÉ JUÁREZ CISNEROS al renunciar a la dirigencia nacional del PRI, que “la soberbia, los errores y haberse alejados de las bases militantes; cambiado el rumbo de la democracia y la lucha social, fueron motivos para el desastre que se está viviendo en el partido”. Bueno, no lo dijo así, así, pero, eso dejó entender.

A los priistas no les bastaron doce años alejados del poder y desalojados de Palacio Nacional y la residencia de Los Pinos para aprender la lección. Se llenaron de jactancia cuando en el 2012 regresaron al poder con demasiadas expectativas en su candidato primero y presidente después, ENRIQUE PEÑA NIETO, quien fue una farsa, un fraude, un error y un elemento significativo en esa corrupción, factor determinante para que perdieran las elecciones de 2018, de manera estrepitosa y dolorosa.

En las pasadas elecciones el PRI solo logró una diputación federal de mayoría relativa y ninguna de senadores. Todos los escaños que tendrá en la Cámara de Diputados y Senadores serán por la vía plurinominal. MORENA los hizo trizas y hoy están pensando como revivir al muerto o celebrarle sus exequias.

EN CHIAPAS, OTRO MUERTO QUE APESTA…

Si la soberbia de ser una aplanadora con carro completo en cada una de las elecciones y la seguridad de candidato con el sello tricolor era sinónimo de triunfo a nivel nacional, en Chiapas se potenciaron todos esos vicios de altanería, arrogancia, petulancia, insolencia, cinismo, egolatría, simulación, engaños y corrupción, que desde las cúpulas del edificio de Insurgentes Sur lo permitieron.

Los actos de traición al PRI se visualizaron en Chiapas cuando PABLO SALAZAR volteó la cara a otros partidos para construir su alianza y candidatura en el año 2000 después de ser beneficiario de las siglas del tricolor y a fuerza del poder de su amigo el gobernador JAVIER LÓPEZ MORENO, apostarse senador de la república. Luego una parte de los priistas se fue con el “círculo de la esperanza” y “Su Majestad de Soloyó” al punto de que quince diputados del LX Legislatura, que se le tiraron de alfombra, fueron corridos del Revolucionario Institucional.

Hoy en Chiapas el PRI es un cadáver que asesinaron en complicidad los últimos dirigentes que no pudieron defender con dignidad lo que decían era su bandera y refugio político. Y aunque no es totalmente responsable del asesinato, ARELY MADRID TOVILLA fue imponiendo su poder y haciendo el vacío en el edificio de Santo Domingo, sede del tricolor en Tuxtla Gutiérrez.

No hay que olvidar la voltereta que dio ROBERTO ALBORES GUILLÉN en el 2006 en contra del PRI, su candidato JOSÉ ANTONIO AGUILAR BODEGAS y a favor de JUAN JOSÉ SABINES GUERRERO. En esa perspectiva, la imposición de ROBERTO ALBORES GLEASON el 9 de agosto de 2011 y su estancia hasta julio de 2017, dejó una estela de olvido y abandono a los militantes. Se dedicó a la milonga, la francachela y el gasto inoficioso de las prerrogativas que en seis años se estiman en 300 millones de pesos.

La soberbia del “Hijo de Satanás” y su desprecio por las bases militantes, hizo que su imposición como candidato alcanzara un repudio generalizado en el seno del PRI, que quiso remediar durante su campaña con eventos de acarreados que al final de cuentas le pagaron con la misma moneda y votaron por otro candidato que no fue él.

Se puede decir que “El Diablito ALBORES” le puso los clavos al ataúd del Revolucionario Institucional y que el “Talibán”, JULIÁN NAZAR MORALES, se los remachó. El edificio de “Santo Domingo” es una funeraria y dentro, solo están las fotografías de cada uno de los que dirigieron el partido, mientras hacia fuera, sus dirigentes lloran como plañidera el paso del féretro con un muerto que apesta desde hace más de tres sexenios y que ahora le celebran misa para tratar de revivirlo.

La historia del PRI y su muerte, viene desde el gobierno de ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEÓN cuando el mismo presidente lo asesinó entregando los restos del poder al PAN y sus candidatos-presidentes, VICENTE FOX QUESADA y FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA, que también resultó un fiasco…

SEGURO DE VIDA, LO QUE FALTA EXPLICAR…

La zozobra e inseguridad que ocasionó la derogación del decreto por el cual se creó el “Seguro de Mutuo de Vida” en 1946, hace 72 años, para beneficio de los trabajadores al servicio del gobierno del Estado de Chiapas, tuvo que ser explicado por el diputado presidente del Congreso, WILLY OCHOA GALLEGOS en conferencia de prensa.

Dijo en su exposición el líder cameral, que el pleno de la LXVI Legislatura, votó por unanimidad, la derogación del artículo quinto transitorio de la ley de Seguro de Mutuo de Vida de los burócratas del Estado, con lo que se le da mayor certeza a los trabajadores, pues contarán con el seguro de vida institucional y se reitera que la prima de este seguro será cubierta enteramente por el Gobierno del Estado.

Aseguró WILLY OCHOA que con esto se da seguridad y certeza a los burócratas del Estado, quienes seguirán contando con este seguro de vida. Hay que recordar que desde la semana pasada, cientos de trabajadores burócratas se arremolinaron en las instalaciones de la Torre Chiapas para exigir al titular de Hacienda del Estado, CARLOS RAMÓN BERMÚDEZ LÓPEZ, la reintegración de sus aportaciones, ante el temor de perder esos recursos junto con el seguro de vida.

En este sentido, el presidente del Congreso del Estado, WILLIAM OSWALDO OCHOA GALLEGOS, explicó que: “a los trabajadores que están solicitando su devolución, se les dará, pero no tendrán el beneficio mayor que el Seguro de Mutuo de Vida les puede proporcionar. O sea, al pedir la devolución que en el mejor de los casos suman tres mil pesos, cuando ahora con esta derogación del artículo quinto transitorio de la ley, el seguro de vida al momento de fallecimiento, son 150 mil pesos. Entonces es lo que estamos tratando de aclarar”.

En este nuevo escenario, de derogación de una ley de hace 72 años, –que ya era una ley anticuada—con estas modificaciones, se elimina el descuento que se les está pidiendo a los trabajadores que es de 20 a 30 pesos y lo segundo es que el Estado seguirá pagando el 100% de la prima.

Publico esta exposición del diputado presidente del Congreso del Estado, WILLY OCHOA porque en un acto de responsabilidad, quien tenía que explicar todo esto es el Secretario de Hacienda, CARLOS RAMÓN BERMÚDEZ LÓPEZ, quien no lo hizo y por el contrario, contribuyó más a la desconfianza que los trabajadores al servicio del gobierno del Estado y la gran mayoría de los chiapanecos le tienen a las entidades oficiales. Aclarado el punto, solo hay que esperar que todo sea verdad y no una trampa…

COMENTARIOS AL MARGEN…

Hace unos días, el Gobernador Electo, RUTILIO CRUZ ESCANDÓN CADENAS visitó las instalaciones del Congreso del Estado, como también lo hizo al Poder Judicial. En ambos casos, se supone que cruzó información y llegó a acuerdos que se van a cumplir después de que tome posesión la nueva legislatura y quien se quede como presidente del Tribunal Superior de Justicia, aparte del Ejecutivo Estatal.

Por lo que respecta al Congreso del Estado, el Presidente del Poder Legislativo, WILLY OCHOA hizo énfasis en sus reuniones tanto con el gobernador MANUEL VELASCO COELLO como con el gobernador electo, RUTILIO ESCANDÓN, “para dar trámites a diferentes puntos e iniciativas de ley, y para una mayor transparencia y certeza a la ciudadanía”.

Y en esa coordinación con los “gobernadores”, dijo WILLY OCHOA, “los diputados de esta legislatura, hemos decidido que no se discutirán por esta soberanía la Ley de Movilidad y Transporte, así como la Ley de Aguas, pues es necesario hacer un análisis exhaustivo con determinación y valoraciones, que será una tarea que resolverá en su momento la 67 legislatura”.

Así las cosas, en víspera de un nuevo gobierno de esperanza, pero también de incertidumbre…

Se acabó el mecate… Y ES TODO…

Para comentarios, quejas y mentadas: rupertoportela@gmail.com

Celular: 961 18 8 99 45.

MIEMBRO DE LA ASOCIACIÓN DE COLUMNISTAS CHIAPANECOS. A. C.

Carrereando la Chuleta

Ronay González

¡AH! QUE LA EVOLUCIÓN

Soy de los que creen que la naturaleza es más inteligente que la humanidad, y que a pesar de que a veces pareciera que el daño que le hemos hecho a la Tierra es irreversible, de alguna forma ha de remediarse, bueno hemos de remediarlo, por nuestro bien y subsistencia.

El siglo pasado fue el boom de los plásticos, se idearon miles y miles de usos para el nuevo material, ahora estamos ahogados en él y el boom de este siglo serán los sustitutos del plástico. Así de absurdos somos.

Recuerdo un cuento del gran Dr. Seuss, el cual según muchos estudiosos habla más bien de la inclusión, pero para mí es una muestra clara de las cosas sin sentido que hacemos, bueno de hecho varios cuentos de este autor dejan ver esa condición nuestra, si no lo conoce lo invito a que lo haga, no es sólo para niños.

Pero le decía, en Los Sneetches, narra cómo los curiosos habitantes de una aldea, donde algunos tenían una estrella en su barriga, hacían a un lado a los que no la tenían, luego vino el astuto personaje “Sylvester Mc Monkey Mc Bean”, con una grandiosa máquina que ponía estrellas en la barriga, entonces les cobró a todos los que querían ponérsela (para sentirse iguales). Como todos eran ya iguales, no faltó a quien no le gustara y entonces el mismo astuto personaje llevó otra máquina para quitar estrellas, todos comenzaron a pasar por ahí. El sujeto mezcló su máquina y comenzó una danza de quita y pon de estrellas en donde el único beneficiado fue el hábil personaje.

Me da gusto que empresas mexicanas empiecen a surgir precisamente por buscar soluciones ecológicas a los plásticos, con materia prima como el aguacate, el nopal y otras fibras naturales, se están generando empleos a través de estas nuevas empresas que le apuestan a la ecología. Los más pesimistas dicen que ya a nuestro mundo le quedan los días contados, los optimistas como yo pensamos que hay muchas mentes brillantes que tienen la capacidad de revertir todo el porquerillero que hemos hecho.

Pero lo que más me gustaría es que fuera justo en Chiapas en donde comenzaran a surgir montones de empresas innovadoras que le enseñaran al resto del país y del mundo que un pueblo es capaz de cuidar los recursos que aún sobreviven. Tenemos las pocas reservas de agua que quedan, y antes de que se las vendan a Nestlé -luego les platico quiénes van a ser las empresas más poderosas, y no son las petroleras- habrá que sanearlas, protegerlas, y que nos devuelvan la vida que les hemos quitado.

Contamos con las pocas reservas de bosques de niebla y toda la biodiversidad que ello implica; las nuestras son tierras bendecidas por los dioses en las que se da lo que sea, y por si eso fuera poco, somos la cuna de un montón de jóvenes talentos que tienen muchas ideas, muy buenas, viables, pero a quienes les hace falta una guía, recursos.

Siguiendo con los cuentos y las películas, no quiero vivir en un mundo flotante alternativo mientras observo de lejos una Tierra convertida en un gran basurero, humeante, llena de desperdicios y un montón de seres humanos que nunca conocieron el canto de un ave o el “agua en libertad”, yo quiero seguir viviendo en el planeta Tierra y mostrarlo a mis nietos.

Todas las organizaciones sociales que surgieron para apoyar a cuanto candidato y partido se pudo, que hagan algo de provecho, que en realidad ayuden a las comunidades y tomen la bandera de la ecología, del cuidado del medio ambiente, que no quede una población que aún queme basura, que se hagan brigadas permanentes del cuidado de nuestros ríos, que se busque a los tantos mexicanos que andan limpiando las aguas de la India porque aquí nadie quiso hacerles caso, en fin, hay mucho qué hacer.

Tenemos que llevar la evolución a una etapa “verde”, o la evolución va a prescindir de nosotros, la Tierra no se va a acabar por nosotros, va a seguir sin nosotros que es distinto.

Linotipeando

Marco Antonio Cabrera Alfaro

EN UN MARCO DE CORDIALIDAD SE DA ENCUENTRO ENTRE EL TORITO Y OSCAR GURRIA EN TAPACHULA

El presidente de Tapachula, Neftalí Del Toro Guzmán, dio a conocer que hace unos escasos días sostuvo un encuentro con el presidente Municipal electo, Oscar Gurría Penagos, en la Sala de Cabildo, en un marco de camaradería, de cordialidad y dialogo sincero y franco. El edil costeño asevero que en esa reunión se trató de una presentación, donde se inicia el protocolo de transición de administraciones, en ese tenor el edil costeño manifestó sus buenos deseos y éxitos al presidente electo, Oscar Gurria, en la nueva encomienda que la ciudadanía de Tapachula le ha otorgado, destacando que si a él le va bien en sus gestiones a Tapachula le irá bien, el amor por Tapachula es primero. El alcalde del Toro Guzmán adujo que el amor por Tapachula es primero, a nombre de toda la administración 2015 -2018 dio la bienvenida al presidente electo, donde expresó que su equipo de trabajo se encuentra listo para iniciar con la entrega de recepción. Así mismo el torito urgió a los funcionarios toda la actitud progresista y activa, y profesionalismo para que esta entrega de recepción se realice en plena confianza. Los enlaces de este proceso de transición por parte del actual gobierno será la Tesorera, Alma Rosa Cueto López y del equipo del edil electo, Luis Miguel del Pino Acotto. De igual forma el Toro, remarco al alcalde electo Gurria Penagos que tenga plena confianza en que la entrega se hará en total transparencia y claridad en las cuentas públicas, los bienes muebles e inmuebles que pertenecen al Ayuntamiento, de igual forma toda la documentación perteneciente al Municipio. Del Toro Guzmán agrego que las experiencias pasadas nos han demostrado que cuando una transición se da de manera ordenada, se sigue sembrando sobre el camino de la gobernabilidad y desarrollo. Al final de ese encuentro el edil huacalero acompañado de su equipo de funcionarios y regidores reafirmo su constante llamado a la unidad, para que este proceso de transición se dé con plena tranquilidad, garantizando la paz, por el bien de los tapachultecos. En su momento el presidente electo Oscar Gurria Penagos confió en que este proceso de transición se llevará a cabo de forma ordenada, fehaciente, por Tapachula, por su gente y por sus familias…sin comentarios

EN LA FGJE ACRECENTAMOS LA CULTURA DE LA PREVENCIÓN: RLS

Al dar a conocer que para garantizar la seguridad de las familias chiapanecas, principalmente de las mujeres y los niños, el Gobierno del Estado en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional pondrán en marcha la campaña Canje de Armas 2018 de la semana del seis al 12 de agosto, el Fiscal General del Estado, Raciel López Salazar, manifestó que, “Las instancias involucradas nos reunimos este día para detallar los pormenores de esta actividad que se realizará en los municipios de Tuxtla Gutiérrez y Tapachula; donde se acordó entregar pantallas de televisión a cambio de las armas de fuego que los ciudadanos canjeen en los módulos que se ubicarán en los parques centrales, así como en el parque de Terán en la capital chiapaneca”, al mismo tiempo adujo que estas acciones se sumarán a la campaña “Juguemos sin violencia” que lleva a cabo la SEDENA y que se realiza del nueve de julio al 27 de agosto y que está dirigida a los niños y niñas, quienes podrán canjear todo tipo de juguetes bélicos (armas de fuego, cuchillos, entre otros), por juguetes didácticos y recreativos. Lo que pretendemos es acrecentar una cultura de la prevención y para ello es necesario que las madres y los padres de familia nos apoyen desde el hogar, la ciudadanía juega un papel fundamental en la seguridad integral y las instituciones estamos obligadas a generar mecanismos más efectivos”, agregó, el responsable de la impartición de la justicia en Chiapas que se hizo acompañar del comandante de la Séptima Región Militar, General de Brigada D.E.M. Luis Alberto Brito Vázquez, entre otros…ver para comentar

GOBIERNO ELECTO CONFORMARA POLÍTICA DE AUSTERIDAD: ESCANDÓN

el gobernador electo, Rutilio Escandón Cadenas, en el marco de una reunión de trabajo con el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, manifestó que erigirá un gobierno austero y que priorice la inversión del presupuesto público para acciones que verdaderamente beneficien al pueblo es el que habrá en Chiapas a partir del 8 de diciembre, al mismo tiempo el gobernador electo adujo que, “Vamos a sacar adelante a Chiapas y no tenga la menor duda, no vamos a gastar un solo peso en gastos superficiales, vamos a acatar todas las medidas que usted nos señaló, las celebramos”, dijo al tiempo de manifestar que, por su parte, no vivirá en la Casa de Gobierno. El gobernador electo así mismo adujo que su compromiso es trabajar de manera honesta y transparente, además de erradicar los lujos y privilegios del gobierno. Por eso les digo, comento, “Nunca más un servidor público en aviones del gobierno, vamos a ahorrar para que todo ese presupuesto se invierta para el pueblo, en proyectos productivos, incluso en créditos a la palabra porque en Chiapas las mujeres y los hombres son cumplidores y trabajadores, gente buena”. Rutilio Escandón, también subrayo que la entidad necesitará mucho apoyo, es por ello que le manifestó al presidente electo su confianza en que pasará a la historia como un patriota y como un hombre trabajador y eficaz: “En Chiapas confiamos mucho en usted”. Acoto…sin comentarios

LEYENDA DE ALGUNOS EX CANDIDATOS A ALCALDES…

Eran las once de la mañana de un día cualquier de la semana del mes de junio, cuando uno a uno fue entrando a la casa del poder, eran los candidatos del Verde Ecologista a la presidencia municipal de por lo menos 42 municipios que habían sido convocados a una reunión de “información”, todos los verdes sorprendidos se preguntaban, ¿a qué se deberá esta reunión? no falto el que siempre anda tras el billete, no se preocupen nos van a refaccionar para meterle con todo a nuestra campaña, en eso se oye una voz que les dice, Buenos días hermanos, buenos días amigos, y sin tragar agua les dejan ir la indicación, desde ahorita, saliendo de aquí tienen que apoyar con todo a Ya saben quién, que nos disculpe el presidente Peña Nieto, pero todo indica que el ganador de las elecciones del 1º de julio será, Ya saben quién, por eso quiero pedirles, por el bien de Chiapas, por el bien de ustedes y de todos nosotros, que saliendo de aquí pidan el voto a favor de, Ya saben quién, la mayoría, por no decir todos asentaron la testa en señal de aceptación, empero, entre algunos murmuraban, “uta amigo yo todo el tiempo he sido priista y me pase al verde porque el jefe, ahora nos piden apoyar a sabemos quién y eso está muy cabron”, (sic), pero, de pronto desde atrás se levantó un candidato de la región norte del estado y un tanto molesto le dijo al que llevaba la voz cantante, oye compadre, ya nos pediste que apoyemos a sabes quién, eso a nivel nacional y aquí que no vamos a poyar a Fer, a lo que le respondieron de insofacto, por ahora nos interesa el ámbito nacional y todos deben promover el voto para Ya saben quién, y les pido que hagan un video y lo suban a las redes cuando menos dos o tres veces diarios lo tiene que exhibir, donde pidan el voto para Ya saben quién, y fin de la reunión, cabizbajos, tristes y sin ilusiones algunos comentaron, vale madre compadre cuanta confusión la gente no nos va entender, hay que subir el video y por debajo del agua hay que decirle a la gente que vamos por el verde en todo, decían, no hay que poner en riesgo nuestro triunfo, no mejor hay que hacerle caso al jefe, y la elección de Fercast, bueno hagamos el video y en cortito le diremos a la gente que se vaya a la chingada ya saben quién, y así murmuraban, cuando una voz fuerte les indicaba, tienen que enviar el video para que lo veamos y si no les quitamos la candidatura, así fueron amenazados dicen la leyenda de los ex candidatos que hoy lloran su desgracia, muévanse a sus comunidades municipios les decían, al mismo tiempo les daban un pizcuy, así fue la reunión de los verdes y horas más tarde la renuncia de sus líderes Eduardo Zenteno, que paso, pregúntenle a ya saben quién…sin comentarios… por hoy hasta aquí la dejamos, ya saben que en: linotipeando6310@hotmail.com estamos recibiendo todos sus comentarios, mentadas, aunque esas mentadas no sean de mentas precisamente, tips, opiniones y datos, no recibimos anónimos porque eso es de cobardes, por eso escribimos esta columna con nuestro nombre dando la cara siempre…CUANDO LOS PERIODISTAS HABLAN TIEMBLAN LOS CORRUPTOS POLITICOS…OK

Chismorreo Político

Armando Chacón

Habrá orden en Chiapas: Rutilio Escandón

Comenzamos…Rutilio Escandón Cadenas, gobernador electo de Chiapas manifestó que su gobierno será tolerante, más no omiso en la aplicación del Estado de Derecho, por lo que va la advertencia a aquellos grupos que acostumbrados al chantaje, a violar la norma, a pisotear la Ley y a ampararse en algún escudo político o social, que esos abusos y excesos se acabarán en la próxima administración. Como bien lo ha dicho el gobernador electo, lo que Chiapas requiere es reconciliación, pero también una justicia pronta y expedita para todas y todos por igual…..Continuamos….Se comenta que el Presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador tiene considerado dentro de su agenda, una reunión en privado con cada uno de los que fueron sus contrincantes políticos José Antonio Meade Kuribreña, Ricardo Anaya Cortés y a Jaime Rodríguez Calderón. Dicen también que durante ese encuentro AMLO podría ofrecerles alguna posición dentro del staff de asesores, muy mal haría el próximo Presidente de México en incrustarlos en la nómina oficial ya que el pueblo mexicano demostró su rechazo en las urnas a esos tres ex candidatos. Gracias la complicidad de Pepe Meade y Ricardo Anaya el país está hecho pedazos, endeudado, acribillado, el pueblo sin trabajo, con hambre, mientras estos actores políticos están archimillonarios. En caso de que López Obrador les ofertara una posición dentro de su gabinete, podría ser para tenerlos de rehén y que la ciudadanía cada ocasión que los vea o escuche su nombre, les recuerde que son parte de la corrupción de la presente administración y para culparlos de todos los males que sucedan al inicio del sexenio. Pero si Meade y Anaya tienen un poco de vergüenza todavía, deben declinar esa invitación en caso de que se las propusiera el próximo Presidente de la República…..Seguimos…Durante el acto donde presentó su renuncia a la dirigencia nacional del PRI, René Juárez Cisneros, demostró su falta de inteligencia al afirmar que “para que el PRI pueda recuperar el poder en México, es necesario que aprenda de su derrota” y remató “hoy veo un PRI alejado de sus bases, que reclama cercanía de su dirigencia y demanda respeto; hoy veo un PRI en el que se ha infiltrado la simulación y demanda democratizar sus procesos internos y la toma de decisiones”. No entendió Juárez Cisneros que el cómo líder del partido tricolor, era el que tenía la obligación de ser el operador político en la campaña presidencial del tecnócrata de José Antonio Meade?, que la responsabilidad de la derrota apabullante de su candidato se debe a la falta de una estrategia electoral?, que no entendió que Pepe Meade desde el mismo momento de ser designado candidato, había perdido las elecciones?, que gracias a la inoperancia de la dirigencia que él encabezaba el PRI es la tercera fuerza política en México, muy por debajo de MORENA y del propio PAN?, que hizo con los millonarios recursos que se le dieron para la campaña presidencial?. René Juárez Cisneros demuestra que los priistas no están conscientes de que AMLO descuartizó a su partido. Juárez Cisneros abandona la dirigencia del CEN del tricolor porque va en busca de ser el coordinador de la bancada de su partido en San Lázaro, ya que será diputado federal. De ahora en adelante la lideresa nacional del PRI es Claudia Ruiz Massieu, ella se encargará de pegar los pedazos que quedan de ese instituto político, trabajo muy difícil y complicado. Los Dinosaurios seguirán tratando de encumbrar nuevamente a su partido, serán fieles devotos del priismo, pero los Bebesaurios que no lograron una posición en el Senado o en San Lázaro, buscarán unirse a otras fuerzas políticas, principalmente afiliarse a MORENA o se verán obligados a reagruparse para constituir alguna organización que termine siendo un nuevo partido. Los juniors saben que MORENA no se irá del poder al menos durante los próximos doce años. Los panistas todavía no asimilan lo sucedido y algunos caciques perredistas están ya mutando de piel y dejarán abandonada a las bases. Para Irán Moreno Santos, Jesús Ortega y otros destacados perredistas, este proceso electoral resulto ser muy rentable a nivel personal…..Terminamos….Mientras se elabora el nuevo tabulador de sueldos de los próximos funcionarios del gobierno federal, incluido el del Presidente de la República y en la próxima legislatura federal habrá de analizarse los salarios y los recortes a las prestaciones de los senadores y diputados, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los Consejeros Electorales del INE, no han aceptado todavía la propuesta de AMLO. Cada Ministro de la SCJN perciben anualmente un sueldo de 4 millones 268 mil pesos y cada uno de los Consejeros Electorales reciben anualmente 4 millones 500 mil pesos como salario. Esto será motivo de discusión, pues AMLO aun no entra en funciones….

En la Mira

Héctor Estrada

Rutilio y el gobierno espejo de Obrador en Chiapas

Han pasado apenas dos semanas desde que se conociera el nombre del gobernador electo de Chiapas y el poder de Manuel Velasco Coello parece comenzar a diluirse con el avance de los días. La injerencia de Rutilio Escandón Cadenas en las decisiones de la “política extraoficial”, esa de la que casi nunca hay evidencia pero determinada muchas de las decisiones más importantes, toma fuerza paulatinamente.

Y los primeros indicios del rumbo que tomará su gobierno no parecen muy distantes al de su campaña electoral. Mediante sus primeras declaraciones, posturas y posicionamientos como gobernador electo de Chiapas, Escandón Cadenas ha dado un mensaje claro: la administración morenista en la entidad chiapaneca apunta a convertirse en un replicador las políticas federales. Será pues un “gobierno espejo”.

Para muestra de ello está lo declarado apenas el pasado jueves cuando aseguró que en el gobierno de Chiapas se aplicarán exactamente las mismas medidas en materia de austeridad, realizando una “reducción de salarios a los altos funcionarios a fin de hacer los ajustes necesarios que permitan incrementar el sueldo a las y los trabajadores que ganan menos”.

A lo anterior súmele usted lo prometido en materia de combate a la corrupción, respeto a los derechos humanos y hasta la conformación de un gabinete con personas “honorables”. El mismo discurso de Andrés Manuel López Obrador como presidente electo de México, pero en su escala local. La determinación nacional o la voluntad estatal parecen estar perfectamente definidas: no moverse de la línea trazada por la dirigencia nacional.

Y aunque el escenario podría advertir algunas complicaciones respecto a aplicación de políticas específicas para Chiapas, también podría ofrecer sus ciertos beneficios a la hora de aterrizar políticas federales en la entidad. Rutilio Escandón enfrentará en Chiapas un contexto verdaderamente complicado. Una situación que lo obliga a fijar posturas y determinaciones mucho antes del 8 de diciembre.

Para hacer efectivas las promesas replicadas de Obrador en Chiapas Escandón necesitará sacudirse bastante del lastre heredado por su antecesor. No podrá haber combate a la corrupción sin justicia. Rutilio tiene desde ahora en sus manos la posibilidad de comenzar a cambiar las cosas, desde su nuevo copo de poder inmejorable, con el respaldo del presidente electo, un futuro congreso federal con la mayoría de su partido y un legislativo estatal sin mayores complicaciones.

En el ocaso adelantado de Manuel Velasco, Rutilio Escandón tiene ya bastante del poder estatal en sus manos. Ha comenzado a tomar decisiones de la “política extraoficial” que ofrecen buenas señales sobre su determinación para comenzar a sacudirse parte de la herencia sexenal, y todo apunta que se irán endureciendo con el paso de los meses. Chiapas ha padecido ya bastante durante los últimos años y requiere de decisiones contundentes que transformen las promesas de cambio en realidades palpables… así las cosas.

