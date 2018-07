17 de julio de 2018

La Feria

Sr. López

Bájense del macho

Tío Neto (Ernesto), le tenía el mismo miedo a su esposa, tía Natalia (1.65 de estatura, ancho y fondo), que a su hija mayor, Natalia también (cuerpo de varita de nardo pero el mismo genio que su mamá: de sargento prusiano). Tío Neto vivía entre Escila y Caribdis (los dos monstruos marinos de la mitología griega colocados en orillas opuestas de un estrecho canal, tan cerca uno del otro que los marineros por evitar uno caían en las fauces del otro), entre la espada y la pared, pues. Le daba la razón a una y pagaba muy caro el precio con la otra. Sufría. La solución se la dio tío Armando, hermano mayor de doña Yolanda, la jefa de administración y disciplina del campo de adiestramiento de este menda (otros niños les decían, “mamá” y “casa”): -“Cámbiate de casa, Ernesto… y no les des la dirección –no se atrevió. Murió de infarto.

AMLO tiene que moderar a sus huestes. El triunfo en grado de ebriedad, puede ir acumulando ridículos innecesarios. La gente observa, juzga. No nos conviene, a nadie.

Un ejemplo: Loretta Ortiz, coordinadora del proceso de pacificación (novísima manera de referirse al combate al delito), o tal vez nada más parte del Consejo Asesor para Garantizar la Paz (en medio del júbilo por el triunfo arrollador, parece que hay mucho apache de voluntario), dijo el sábado pasado al periodista Luis Cárdenas en entrevista para MVS noticias, que el papa Francisco ya había aceptado participar en el “proceso de paz” de México, y que lo haría de manera virtual (vía Skype), porque “obviamente no va a venir; ya está enterado, sí aceptó, tenemos que esperarlo, en su agenda (sic), pero ya aceptó”. Y del Vaticano llegó raudo el mentís, pues el Pontífice a eso de la seguridad y el combate al delito -organizado y desorganizado-, de plano no le sabe.

Doña Ortiz, al enterarse del desmentido del Vaticano, volvió a declarar y dijo que fue un “asunto de ansiedad”, pero no dio del todo su brazo a torcer y agregó que “se está en el proceso para poder contar con su participación”, y que se espera contar con más de 20 personajes internacionales, entre ellos el Papa y el alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) de la ONU, Zeid Ra’ad Al Husseis. ¿Recuerda usted cuando siendo AMLO jefe de Gobierno del entonces D.F. trajo a Rudolph Giuliani, exalcalde de Nueva York, para que lo asesorara en cuestiones de seguridad?… ¿recuerda qué pasó?… eso, nada, exactamente nada: la seguridad no es cosa de personajes ni opiniones de personalidades: aquí tenemos a los que saben qué hacer, cómo, dónde y cuándo, la cosa es hacerlo, romper la infraestructura de complicidades. ¡Mecáchis!

Otra democrática metida de pata (nota de Expansión con información de ayer de Notimex):

“Javier Jiménez Espriú, propuesto como titular de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT), informó que en octubre se llevará a cabo una consulta nacional que permita al nuevo gobierno asumir una responsabilidad de qué hacer con la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de México. Indicó que para ello la próxima semana se reunirá con autoridades de la SCT, a fin de definir los grupos de estudio y análisis y contar con información técnica que se dará a conocer a la comunidad nacional durante la consulta (…) indicó que en agosto se llevarían a cabo la recopilación de información y los foros”.

Dijo don Espriú: “Nosotros tendremos un mes para estas discusiones de carácter técnico (…) quiere decir a finales de agosto; después habría un par de meses y en octubre ya tener toda la información para comunicar a la ciudadanía y hacer una consulta”.

Algo anda mal. La decisión sobre la ubicación del nuevo aeropuerto se tomó después de casi 20 años de estudiar varias posibilidades: Zumpango, Tizayuca, ampliar el actual Aeropuerto Internacional de la CdMx y Texcoco.

Hacerlo en donde se está haciendo, en Texcoco, no fue resultado de un capricho de nadie, sino lo que concluyó un grupo de expertos nacionales, como la UNAM, e internacionales (la Organización de Aviación Civil Internacional, la Corporación MITRE -organización no lucrativa que provee servicios ingeniería de sistemas, investigación y desarrollo, y soporte sobre tecnologías de la información-, y la Asociación de Transporte Aéreo Internacional), tomando en cuenta condiciones meteorológicas, el espacio aéreo, la capacidad de pistas y otros aspectos técnico-aeronáuticos sobre distintas opciones.

Tras su análisis, “concluyeron que Texcoco era el lugar idóneo para construir el Nuevo Aeropuerto por su cercanía a la Ciudad de México, las ventajas de su orografía y de visibilidad, entre otros elementos”.

Bueno, pues don Espriú en taco se come todo eso: en tres meses revisa todo, prepara la información para el tenochca standard (usted y este López incluidos), y se nos consulta. ¿Que qué?… que nos van a consultar. Nosotros vamos a decidir si se sigue esa obra en la que ya se han gastado ríos de dinero (y si lo que nosotros decidamos no le parece bien a las líneas aéreas y entidades internacionales: pues no vienen y ya, fácil).

Su costo total ronda los 13,300 millones de dólares, pero no nos cuesta un centavo. ¿Cómo?: que lo pagan los usuarios del aeropuerto al pagar la tarifa de uso del aeropuerto y NO es deuda pública. Por cierto: el Nuevo Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (NAICM) ha recibido 15 premios internacionales por su modelo de financiamiento.

Detener ahora la construcción del NAICM es tirar a la basura lo gastado y volver a empezar de cero. Revisen que no haya corrupción, eso está requetebien, pero que le sigan. No es cosa de dudar de todos los técnicos nacionales y extranjeros que han participado. ¡Carajo, don Espriú!

Y si de consultarnos a los del peladaje se trata, sería mejor consultar a los empleados federales si de veras quieren vivir regados por todo el territorio nacional, digo, de eso sí saben y eso sí que los afecta, en serio y en directo. Que no sea decisión de un solo hombre, como es hasta ahora.

En resumen: ya bájense del macho.

http://etrnoticias.mx/lee-bajense-del-macho-en-la-columna-la-feria/

Ensalada de grillos

Ciro Castillo

Las golondrinas

Seguramente somos muchos los que recordamos a los priístas diciendo que habían aprendido la lección en el año 2000, cuando perdieron la Presidencia de la República.

Hablaron entonces de escuchar a las bases y de escuchar a la sociedad mexicana, a la que únicamente habían utilizado como botín político y abandonado por completo, como si fuera a propósito mantener la fábrica de pobres.

Para su fortuna, los del PAN, con Vicente Fox y Felipe Calderón, no supieron capitalizar, políticamente hablando, su llegada a Los Pinos. Dejaron vivir al “dinosaurio” que revivió de las cenizas. No hicieron estructura.

En 2012, cuando Enrique Peña Nieto, un político que tenía su jale, logró que el tricolor volviera al poder grandote, a los priístas parece que se les olvidó lo dicho 12 años atrás.

Volvieron a las andadas. Olvidaron a su militancia e ignoraron el hartazgo social que seguía creciendo, sin contar que los números de violencia que le achacaron al PAN fueron iguales o peores.

Lo peor, el presidente, Enrique Peña Nieto, vendió muy pronto todas sus canicas. Logró que se aprobaran reformas que antes eran impensables y desde entonces pareció perder la fuerza.

El PRI y el gobierno peñanietista cometieron varios errores y gran parte del electorado mexicano, que no busca quién la hizo sino quién la paga, les dio la espalda en los recientes comicios.

¿Quién es el responsable de la tremenda debacle priísta que comenzó con Manlio Fabio Beltrones, pasó por Enrique Ochoa Reza y pasó por René Juárez Cisneros? Éste último ayer tiró la toalla.

¿Son culpables los dirigentes priístas o el presidente Enrique Peña Nieto, quien intentó regresar a su partido al viejo esquema presidencial de los años 70?

¿Fueron los escándalos de corrupción los que terminaron de hundir al PRI? Por qué no metieron en cintura a los gobernadores que siguieron haciendo de las suyas, a manos llenas.

¿Será este el final de un partido, otrora poderoso, que tenía bastiones en lugares como Estado de México, Veracruz y Chiapas?

Ayer, mientras le cantaban las golondrinas a René Juárez Cisneros, se podía sentir a los priístas respirando por la herida y las caras largas.

¿Tendrá el PRI a un personaje, hombre o mujer, capaz de liderarlos para salir adelante después del tren “lopezobradorista” que les pasó por encima el pasado domingo primero de julio?

Ahora tiene que marcar una diferencia clara del PAN y de Morena, si quiere volver a conseguir un electorado que le brinde su confianza.

Morena, de la mano de López Obrador, por ahora parece tener la fórmula perfecta para tener cautivo a un sector de la población mexicana que está fincando todas sus esperanzas en el “cambio verdadero”.

A pesar de que muchas de las promesas de campaña de Andrés Manuel López Obrador han sido calificadas como populistas, hay que aceptar que tienen la ventaja de conectar con el electorado.

No viajar en el avión presidencial, recortarse el sueldo y recortar el sueldo a los altos funcionarios, dar “becas de capacitación” a egresados de universidades, fortalecer el programa para adultos mayores y pretender echar para abajo reformas como la Educativa, para algunas personas pueden rayar en el populismo; sin embargo, pueden hacer que el fenómeno “lopezobradorista” perdure.

¿Será este el fin del PRI? ¿Migrarán los priístas a Morena como ya lo han hecho personajes otrora tricolores? ¿Ahora sí le cantamos las golondrinas?

EL PRI DE CHIAPAS

Si existe tantita congruencia, en el PRI de Chiapas también debe comenzar una etapa de renovación.

Así como René Juárez Cisneros decidió bajarse del barco, también Julián Nazar Morales tendría que hacer lo mismo y dejar que otros retomen lo que queda del PRI.

Roberto Albores, sumido en la soberbia y el exceso de confianza, tiene que actuar con madurez y dar paso a otros priístas que tendrán que picar piedra para apuntalar a su partido.

No es tarea fácil cuando el fenómeno “morenista” alcanzó a muchos municipios y el Verde todavía sigue teniendo la supremacía que mostró durante este sexenio, sin contar que otras alternativas como “el partido morado” tuvo un gran crecimiento.

Café Avenida

Gabriela Figueroa Díaz

EL CONSENTIDO DE DIOS.

En estos momentos de la vida, Placido Humberto Morales Vázquez es más que privilegiado entre los más excelsos morenistas y es que sin haber ganado ningún puesto de elección popular, ni plurinominal ha sido el que ha avasallado más tras el 01 de Julio, cercano a Andrés Manuel López Obrador, supo llevar la batuta en Chiapas y hoy es reconocido por todos, sin duda veremos mejores cosas para el en esta administración.

Recordemos que aunque a paso lento recorrió todo el estado, promocionando el libro de Andrés Manuel llamado “2018 la Salida”, quien bajo ese dogma instruyo a los chiapanecos de los principios que rigen a MORENA, calmo, pero sin tropezar, continuo su camino, sin avasallar, con toda la experiencia a cuestas, logró lo que muchos no pudieron y es estar siempre cercano a su amigo el Peje, sin mimetizar, sin alabar, esperando los tiempos, simplemente estando para él como hombre de sus confianzas, este afianzó certeramente su ideología en todo el territorio chiapaneco, sabiendo que de llegar, él tendría las puertas abiertas para todo. Hombre de experiencia sin duda que cosechará lo que ha sembrado.

Oficio Político.- A unos les agrada que el Dr. Francisco Rojas Toledo acepte la regiduría por Tuxtla Gutiérrez, ya que supuestamente aportaría con su experiencia y tenacidad por no decir terquedad para ayudar a los tuxtlecos y seria como la piedrita en el zapato para el alcalde en turno, pero para otros se les hace un desatino ya que en otras ocasiones el afirmaba que no era chambista por lo que el honroso sueldo que ganaría como regidor no es nada comparado a los bonos que se puede otorgar o las cajas de zapato que negocie dentro de la administración municipal y entonces si quedamos como al principio. Lo que él decida que sea para bien de los Tuxtlecos y no para beneficiar su economía personal. Lo único bueno es que iría solo y no con todo su gabinete que le impusieron y que de nada sirvió para generarle la confianza de la gente…Se presentó en Chiapas el libro Revelaciones de un misionero: Mi vida itinerante, libro biográfico del padre Solalinde, en coautoría con la periodista Karla María Gutiérrez, un evento por más interesante…El personal del Sindicato de la Universidad Intercultural de Chiapas, solicita justicia ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, toda vez que 90 trabajadores han sido despedidos, han acudido al Congreso de la Unión y solicitan la intervención del gobernador electo Rutilio Escandón Cadenas, para que tengan acceso a la justicia, así lo señaló Carmen Marín Levario, secretaria de Trabajo y Conflictos del sindicato… Los que no cantan mal las rancheras en este tema son los del Ayuntamiento capitalino pues dicen que esta semana se van 250 trabajadores, quienes serán echados por la terrible austeridad ( o sea que están con las arcas vacías, nadando a contracorriente) bueno para unas cosas, y para otras como les gusta andar haciendo teatro y tomándose la selfie en algunos monumentos conmemorativos de Tuxtla para devengar el sueldo, por lo pronto todas estas familias, no tendrán el sustento para sus hogares, pero eso si en la campaña a gobernador su anterior edil despilfarro hasta mas no poder…Otros que también se quejan de lo mismo es en el COCYTECH que ante la llegada de Harvey Gutiérrez Álvarez comenzaron las destituciones al por mayor siendo injustificados en su totalidad, por lo que piden intervención de las autoridades ya que no es justo se le quite el pan de la boca a cientos de familias que tienen poca probabilidad de encontrar otro empleo cuando ya está por terminar esta administración.

Finalmente: “Se robaron el dinero de los medicamentos, de los campesinos, de los empresarios, de los estudiantes, el de los pobres… y volvieron a votar por los mismos. Chiapas tiene hoy lo que merece. Algún día abrirán los ojos” lo dijo Pablo Salazar Mendiguchia. Recuerde No es Nada Personal. Envíenos sus comentarios a CAFETOMANA2014@outlook.com

http://etrnoticias.mx/lee-consentido-dios-en-la-columna-cafe-avenida/

Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

Los actuales alcaldes de Chiapas deben entregar buenas cuentas, al que entra al relevo, y a su pueblo.

Sin duda uno delos graves problemas de muchos alcaldes de Chiapas, es la “pachanguería” y la corrupción, y nadie podrá desmentir que en muchos municipios de la geografía estatal las finanzas municipales están totalmente revoltosas y desordenadas, bajo la figura del sospechosísmo, y todos esos alcaldes que tengan denuncias públicas tienen la obligación de comprometerse a una transición de poderes locales cumpliéndole al que va a entrar en funciones para sustituirlo, como al propio pueblo que gobernó. En resumen se deben de entregar cuentas muy claras.

Por lo pronto el Secretario General de Gobierno, Mario Carlos Culebro Velasco, exhortó a las y los alcaldes poner su mejor esfuerzo para que al momento de iniciar la transición de poderes puedan entregar buenas cuentas a los chiapanecos. Destacó la alta responsabilidad que tienen los Ayuntamientos -al ser el eslabón más cercano a los ciudadanos y quien conoce mejor sus necesidades- de cumplir cabalmente las expectativas de la gente, por lo que es necesario acelerar el paso.

Culebro Velasco subrayó la importancia de que los presidentes municipales atiendan también la rendición de cuentas, pues con ello se promueve la cultura de la transparencia, pero sobre todo, se fortalece la confianza de la ciudadanía hacia sus gobernantes.

Culebro Velasco reiteró el respaldo del gobernador Manuel Velasco Coello de seguir trabajando hombro con hombro con todos los Ayuntamientos, sin distinciones, para que puedan alcanzar más rápido las metas que se han propuesto, por lo que instó a los presidentes municipales a mantener estrecha coordinación con dependencias estatales y federales, de tal forma que puedan enfrentar juntos los desafíos de Chiapas y del país.

Entrevistado al respecto, el responsable de la política interna destacó la alta responsabilidad que tienen los Ayuntamientos -al ser el eslabón más cercano a los ciudadanos y quien conoce mejor sus necesidades- de cumplir cabalmente las expectativas de la gente, por lo que es necesario acelerar el paso. Así las cosas.

El gremio magisterial buscara puentes de comunicación con el nuevo gobierno electo de Chiapas.

Ante las nuevas expectativas y confianzas que se viven con el fenómeno electoral del pasado 1 de Julio en Chiapas y en nuestro país, con los dominantes y avasalladores triunfos del Presidente electo de México Andrés Manuel López Obrador y el gobernador electo Rutilio Escandón Cadenas, el presidente del Comisión Ejecutiva de la Sección 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en Chiapas, Ángel Paulino Canul Pacab, dijo que el gremio que representa está preparado para buscar puentes de comunicación con la nueva administración estatal que habrá de encabezar Rutilio Escandón Cadenas, quien fue elegido como gobernador del estado en las elecciones pasadas. (Diario de Chiapas).

Enfatizó que los chiapanecos eligieron democráticamente, por lo que a todos los sectores les toca reconocer a quienes encabezarán la titularidad de los poderes para trabajar coordinadamente para el bien común. Dijo que históricamente el magisterio ha sido aliado de las instituciones, por lo que comentó que no habrá problema alguno para entablar un dialogo con el jefe del ejecutivo en la entidad con el fin de buscar nuevas rutas para el mejoramiento de la educación pública. Advirtió que como institución el gremio sindical siempre se ha manifestado en acompañamiento de la autoridad, independientemente del color que sea, porque no trabajamos con colores, ni partidos, sino con instituciones y ese es el paso que nos toca dar ahorita”, dijo.

Sigue la polémica con las cuotas escolares en las diversas instituciones educativas de Chiapas.

En relación al tema de las cuotas escolares que ha causado mucha controversia entre padres de familia y directivos escolares, dijo que aunque no son obligatorias, muchas escuelas requieren de recursos extras para enfrentar algunos problemas que están fuera del alcance de los maestros y directivos de las instituciones educativas del servicio público.

“Estamos conscientes que es responsabilidad de la autoridad educativa generar estas condiciones de bienestar en el servicio educativo, pero no les alcanza, e históricamente los padres de familia han colaborado pero de ninguna forma puede ser una cuota obligatoria”, dijo.

Enfatizó que a través de una alianza entre padres de familia y el magisterio podrán resolverse los problemas, pues saben de las necesidades que existen en las escuelas, tanto de material higiénico, de limpieza y personal para el cuidado de los estudiantes.

Sin embargo, aclaró que, al menos en el sistema estatal, no se promueve el cobro de cuotas obligatorias, pero reiteró la necesidad de las escuelas y la buena voluntad de los maestros para buscar alternativas para ofrecer una mejor estancia a los niños, adolescentes y jóvenes en las escuelas públicas del estado de Chiapas.

Canul Pacab llamó a los directivos de las distintas escuelas de la entidad y a los Comités de Padres de Familia para ser prudentes y equitativos al establecer las cuotas escolares ya que consideró necesario que exista una sana comunicación. (Sic) (Diario de Chiapas).

Las subsecretarías en Gobernación.- Dentro de la descentralización federal, pero también en la refundación administrativa, el próximo sexenio de Andrés Manuel López Obrador, apunta a innovaciones increíbles dentro del cambio y la transformación que se le quiere inyectar al país, como por ejemplo en la Secretaria de Gobernación, que es la responsable de la política interior de nuestro país, se redujo de 7 Subsecretarias que habían dentro del organigrama federal, se redijo a tres solamente. Dentro de estas se quedan la Subsecretaria de gobierno, que la dirigirá el paisano Zoe Robledo Aburto, que sin duda adquirirá una enorme responsabilidad pública por lo que representa esas oficinas públicas y que le ha depositado la confianza la futura mujer que ocupara esa Secretaria federal Olga Sánchez Cordero. La Subsecretaria de Participación Ciudadana, Democracia Participativa y Organizaciones Civiles, a cargo de Tatiana Clouthier y la de Derechos Humanos, Población y Migración que encabezará Alejandro Encinas. Así las cosas.

Inician Cursos de Verano 2018 en el Congreso del Estado.- La diputada local y Presidenta de la comisión de Educación y Cultura, Judith Torres Vera dijo en Tuxtla Gutiérrez, que los padres de familia deben estar en una constante relación con sus hijos para desarrollar una mejor convivencia, calidad de vida y mejorar la educación, al inaugurar el Curso de Verano 2018 para los hijos de trabajadores del Congreso del Estado. La legisladora y presidenta de la Comisión de Educación y Cultura, invitó a los padres a participar también en el curso, pues es una forma de consolidar los conocimientos que se están aplicando a los niños, pues independientemente de sentirse acuerpado por sus padres, también los alienta a seguir adelante.

PD: Gracias a todos los que nos enviaron felicitaciones y parabienes en ocasión de la celebración de nuestro cumpleaños. Fue muy emotivo pasarla un buen rato con grandes amigos en Tapachula. Nuevamente gracias, y si Dios lo permite nos vemos en el 2019, en un México que sin duda será diferente. En fin.

http://etrnoticias.mx/lee-los-actuales-alcaldes-chiapas-deben-entregar-buenas-cuentas-en-la-columna-comentario-zeta/

Identidad Política

Carlos Rojas

¿Podrá AMLO contra el NEPOTISMO?

Si lo que propone López Obrador tiene un buen comienzo poniendo en su lugar a todos aquellos que no hagan eco a uno de los lineamientos de combate a la corrupción, estaríamos dando un paso hacia adelante porque si algo ha molestado o enfurecido a la sociedad en la que nos desenvolvemos, es que el poder en todos los niveles se convierta en una sucursal de contrataciones familiares, y lo peor que éstos no devenguen los altos sueldos asignados, así pues, los alcaldes electos -por mencionar el nível más bajo de poder-; deben tener mucho cuidado para no caer en tentación de contratar familiares , ni padres, hermanos, tíos, primos, cuñados, esposas y mucho menos a las queridas o los queridos pues aunque estos pasan desapercibidos en la relación pública familiar, también podrán ser señalados e investigados porque se ha detectado que éstos o estas gozan de muchos más privilegios que las esposas o maridos oficiales, yo creo que lo que dice López Obrador en este punto no tiene el interés de coartar la tentación carnal entre los seres humanos porque cada quien puede hacer de su vida y todo lo demás un papalote, pero la seriedad que exige la función pública se debe enaltecer evitando que los ayuntamientos municipales o cualquier dependencia de gobierno se convierta en un centro de escándalos sexuales y de relaciones extra- maritales, sobre todo que no se haga uso de los recursos públicos y del esfuerzo institucional para privilegiar estos estados de relación, y es que no lo va usted a creer amable lector pero hay casos que las queridas se convierten en el poder tras el trono, no sólo en la cúpula principal, sino en cualquier dirección o coordinación donde el que manda y ordena no es titular asignado, sino el segundo frente que esta disfrazada de oficinista o encargada de alguna otra dirección o coordinación donde amalgaman mejores dividendos económicos y políticos entre amantes y familiares, bueno fuera que esta unión o complicidad fuera para servir al pueblo y los ciudadanos que diariamente llegan a las oficinas gubernamentales a solicitar apoyos y exponer demandas, pero desgraciadamente ni en eso han reparado quienes han caído el pecado porque son los trabajadores de más abajo quienes les toca hacer lo que ellos les corresponde, y esto sucede igualmente con familiares de los alcaldes y regidores haraganes que cobran jugosos sueldos pero cuando se trata de trabajar o de ir a sacar la chamba nomás se sienten generales mandando a su tropa a trabajar mientras ellos descansan o inventan viajes de placer disfrazados de trabajo. Pero esto del NEPOTISMO no es novedad, es un padecimiento trillado y revisados durante varias décadas que no se ha logrado superar. Para quienes les parece nuevo el término, les podemos decir que se conoce como NEPOTISMO a la predilección exagerada que algunos funcionarios en actividad que ocupan cargos públicos poseen respecto a su familia, allegados y amigos a la hora de realizar concesiones o contratar empleados estatales. En estos casos, el individuo que accede a un empleo público logra el objetivo por su cercanía y lealtad al gobernante o funcionario en cuestión, y no por mérito propio o capacidad, hasta donde se tiene conocimiento esta práctica en el poder no es gravosa hasta el momento, hay cantidad de casos de nepotismo revelados a partir de publicaciones de nóminas ficticias, (aviadores) salarios disfrazados y los fiscales anti corrupción dicen que no constituyen delitos ante la ley vigente, y si alguna vez hubo alguien queriendo sancionar, el castigo se redujo a la mínima expresión, es por eso que la práctica persiste de manera gigantesca en todos los niveles de poder, sin temor a equivocarnos podemos asegurar que no hay ayuntamiento o gobierno que no esté plagado de NEPOTISMO. La promesa de que AMLO atacará el problema de fondo es buena, bien recibida y aplaudida, pero la pregunta obligada y de fondo es: ¿podrá con el paquete la Fiscalía Anti-Corrupción? , o más bien si ¿los puestos en el gobierno que viene no serán otorgados bajo favoritismo, sino por medio de una comprobada capacidad para ejercerlo? No hay que perder de vista que habrá muchos favores políticos que cubrir y también que habrá familiares capaces de los futuros gobernantes que podrían ser contratados por méritos obtenidos y no por favoritismo. ¿Se podrá en su caso distinguir entre unos y otros? Una salida que ofrecieron anteriores gobernantes fue la creación de una Ley denominada del Servicio Profesional de Carrera para evitar que los puestos se otorgaran como pago a facturas políticas, a través de un examen o concurso respaldaría su capacidad todo aquel que quisiera trabajar en gobierno, pero tampoco funcionó, por el contrario el problema empeoró. Por citar un solo ejemplo: El ayuntamiento de Comitán tiene en nómina real y ficticia una larga lista de aviadores, líderes de organizaciones que no aportan más que el retroceso en desarrollo y derrotas políticas producto de los excesos y la ambición del poder pero tampoco pasa nada, ni la función pública, ni el Órgano Superior de Fiscalización han detectado la anomalía, ni en este, ni en todos los ayuntamientos de Chiapas y de los que se encuentran más allá de estas fronteras pues el NEPOTISMO como un “mal necesario” genera redes clientelares en política y aunque el ejercicio de éste es ilegal, lamentablemente las sanciones no son penales, sino más bien disciplinarias y como dicen los leguleyos “si no hay pena no hay ley, y si no hay ley, no hay delito”, así que eso de prohibir la contratación de familiares en los próximos poderes del estado y la federación no suena tan firme y sólido como quisiéramos, pero de cualquier manera hay que dar el beneficio de la duda, no sólo a López Obrador, sino a todos los gobiernos que en breve asumirán su responsabilidad republicana, hay que dar tiempo al tiempo para saber si después de un determinado período no nos sale más caro el remedio que la enfermedad.

LA PREGUNTA DE HOY.

¿Será cierto que a Manuel Pulido le cobraron facturas políticas pendientes?

De esto y más…Nos leemos en la próxima.

Carrereando la Chuleta

Ronay González

IMSC

No es la primera vez que se sabe de las extrañas cosas que últimamente ocurren al interior de la Delegación Chiapas del Instituto Mexicano del Seguro Social, que bien se le podría denominar Instituto Mexicano del Seguro Carrasco.

Este noble Instituto ya había sobrevivido al aprendiz de magnate Gibrán “El Haragán” de la Torre, pero parece que el mal no se terminó ahí, porque sigue como Director de Finanzas el llamado “oportunista de 7 suelas”: Ricardo Carrasco.

Lógicamente no debe ser fácil deshacerse de alguien que lleva casi diez años incrustado ahí. Comenzó en la Coordinación de Competitividad con el Dr. Samuel Orrico, posteriormente, a la llegada del Dr. Miguel Ángel Navarro Quintero, lo nombraron responsable del área financiera, cargo que a la fecha ocupa y creo que sería capaz de dar cada gota de su sangre (nunca un peso, claro), por no dejarlo.

Reza, llora, y hasta despotrica (dependiendo del escenario y la compañía) en contra de sus ex jefes principalmente, con tal de que el Delegado en turno lo mantenga en donde está, y no es para menos tomando en cuenta que le hunde sutilmente el diente a cada contrato que le llega a su escritorio, y gracias al cual se paga un estilo de vida digamos sultanesco (o mejor dicho insultanesco dadas las carencias del IMSS), porque definitivamente no corresponde a lo que percibe en su área y que no le permitiría los despilfarros a los que está acostumbrado, que por obvias razones no tiene acá, porque se la lleva de bajo perfil, aunque rodeado de costosas oscuridades.

De acuerdo a información que ha llegado por distintas vías, este “Ricardín Carrasquín” dejó de ser un humilde servidor público y pasó a un cómodo estilo de vida, licenciado en sistemas computacionales vio la oportunidad de su vida (lo es hoy en día). A la salida del Dr. Navarro, fue el primero en traicionarlo. Alguien lo colocó y le enseñó cómo mantenerse en el cargo, al parecer por recomendaciones de las oficinas centrales ha podido mantenerse.

Se las ingenió, hay que reconocerle que es chute como él solo, fue por eso que la relación entre Ricardo Carrasco y Yamil Melgar siempre fue fría, después llegó Gibrán de la Torre. Carrasco volvió a aplicar la misma estrategia, dejar en mal a Yamil para ganarse la confianza de Gibrán.

A la llegada de Arturo Pacheco (a pesar de ser tapachulteco, Carrasco no lo conocía) aplicó la misma (no es imaginación lo que le sobra como se puede ver), y de esta manera fue el primero en aplicar la traición nuevamente hablando mal del ex Delegado y convirtiéndose en el hombre más cercano al Delegado actual.

Carrasco desde su oficina opera y administra la Delegación a su antojo, así como también los programas de conservación y obra, amenazando a quien se le antoja para que acaten sus instrucciones y atiendan a sus proveedores recomendados. Abusando del poder, Carrasco les pide el 10% sobre factura pagada, mismas que él mismo es responsable de firmar y autorizar.

Hay muchas denuncias respecto de este sujeto ¿Sabrá su jefa María Elena Reyna, lo que hace este personaje como director de Finanzas en Chiapas? Porque se vende como una persona honesta y trabajadora pero según todas las denuncias, es todo lo contrario.

http://etrnoticias.mx/lee-imsc-en-la-columna-carrereando-la-chuleta/

Linotipeando

Marco Antonio Cabrera Alfaro

CHIAPAS, UNO DE LOS ESTADOS CON MENOR AFECTACIÓN POR INCENDIOS FORASTELAS: MVC

En el marco del Día del Árbol el gobernador Manuel Velasco Coello dio a conocer que Chiapas cerró la temporada de incendios 2018, fuera de la tabla nacional de los 10 estados con mayor superficie afectada, esto según el reporte de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), al mismo tiempo adujo que el Reporte semanal de resultados de incendios forestales de la Conafor, da muestra del trabajo de prevención y combate que se impulsa en la entidad. En ese sentido el popular Güero Velasco detallo que, “La colaboración de la ciudadanía ha sido indispensable para lograr que Chiapas haya salido de la lista negra. Hemos trabajado arduamente junto con los casi seis mil Comités de Prevención y Participación Ciudadana alrededor del estado, los cuales difunden información sobre los riesgos y acciones de prevención, también apostamos a la preparación y equipamiento de las brigadas que combaten estas quemas. Lamentablemente el mayor porcentaje de incendios es originado por actividades agrícolas, caza y actos intencionales, de ahí la importancia de que la sociedad colabore en estas tareas”. Más adelante el ejecutivo estatal subrayo, la importancia que tiene la consolidación de una cultura forestal y de prevención, aseguró que su gobierno seguirá impulsando fuertemente el cuidado de los bosques y selvas, como se ha hecho con la campaña de reforestación que se realiza en la entidad, a través de la cual se han restablecido 81 mil hectáreas. Es por ello que, –dijo- “En coordinación los tres órdenes de gobierno, organismos ambientalistas, instituciones educativas y sociedad en general, pusimos en marcha la campaña más agresiva de reforestación, porque sabemos que de estas acciones depende el futuro y la conservación de nuestro patrimonio natural”. También el joven gobernante comento que entre otras acciones a favor del ambiente, en la entidad se han impulsado los pagos por servicios ambientales, la reactivación de lugares ecoturísticos, instalación de luminarias led y la implementación en las escuelas de la materia Educar con Responsabilidad Ambiental. Por último el popular gobernante exhorto a la ciudadanía a unirse a la reforestación, pues la siembra de árboles y plantas es vital ante los fenómenos naturales que se presentan en Chiapas, como son las intensas lluvias que provocan deslizamientos…sin comentarios

LA SEGURIDAD COMPROMISO IRRENUNCIABLE: MOLANO

El alcalde capitalino Carlos Molano, señalo que ha instruido se lleven a cabo patrullajes interinstitucionales en colonias, plazas comerciales y terminales de autotransportes, esto como uno de los ejes fundamentales del Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018 de la seguridad pública, motivo por el cual hemos ordenado esa instrucción. El alcalde de la capital chiapaneca de igual forma remarco, la importancia de brindar seguridad y proteger a las familias tuxtlecas, así como a los que asisten a las sucursales bancarias, plazas comerciales y estaciones de autobuses, por mantener a Tuxtla en paz y seguro. Por ello les digo, agrego el edil Molano que, “La seguridad de las familias tuxtlecas es un compromiso irrenunciable del Ayuntamiento; sin embargo, es preciso que todos nos involucremos y participemos de forma activa para construir una ciudad donde podamos seguir viviendo con tranquilidad”. Así mismo fue claro al indicar que la vigilancia permanente de las diferentes corporaciones policiales, a través de los operativos “Plazas Seguras”, “Colonia Segura” y “Cuentahabiente Seguro”, será reforzado con nuevas patrullas que entregará el Ayuntamiento para brindar un mejor servicio a la capital. Al finalizar acoto, No vamos a claudicar, no vamos a bajar la guardia, contra la delincuencia organizada y sentencio; “No vamos a parar en las gestiones; en materia de seguridad, lo que corresponde al Ayuntamiento camina positivamente, pero siempre vamos a requerir el involucramiento de la sociedad en todas las tareas de gobierno, específicamente en seguridad pública”…ver para comentar

SONIA ELOINA, ES LA DE SUCHIATE LA HEROÍNA…

Tras librar una batalla fuerte, y anteponiéndose a todos sus adversarios, Sonia Eloina Hernández Aguilar, logro el triunfo inobjetable y contundente, en la elección del pasado 1º de julio. Por esa razón la que enarbolo la candidatura del partido podemos Mover a Chiapas, logro recibir su constancia de mayoría y validez, que la declara virtual presidenta municipal electa de Suchiate, en medio de vivas y porras de todos sus seguidores se escuchaba farsees como Sonia Eloina, es nuestra Heroína, así es como caminan do pie a tierra y con una política de civilidad y respeto la Heroína de Suchiate logra un triunfo aplastante, transparente y democrático que la convierte en la alcaldesa electa del municipio de Suchiate que significa la puerta de entrada y salida de los países hermanos de Centroamérica . Cabe destacar y no hay que dejar pasar por desapercibido que la presidenta electa, fue regidora del partido movimiento ciudadano y de ahí renuncia para convertirse en regidora independiente y meses más tarde logra ingresar a las filas del Partido Podemos Mover a Chiapas…Éxitos deseamos a la nueva alcaldesa de Suchiate…Sin comentarios

CALDERON SEN, NUEVO ALCALDE DE CACHOATAN…

Al declararlo presidente electo del municipio de Cacahoatán el IEPC hizo la entrega forma de la constancia de mayoría a Julio Calderón, que lo nombra como virtual ganador de las elecciones del pasado 1º de julio. El edil electo del Partido Revolucionario Institucional Julio Calderón Sen logro oponerse a sus adversarios con un total de por lo menos con 7 mil sufragios. Calderón Sen era su segunda ocasión en que participaba en una contienda electoral donde por fin logro su sueño de joven político y con una política de pie a tierra y casa por casa logro arrebatarle el triunfo al Partido verde y Morena que este último arraso en todo el país. El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), fue el encargado de entregar la constancia de mayoría al triunfador de las elecciones del pasado 1º de julio, al joven Julio Calderón Sen, que lo acredita como presidente electo de Cacahoatán para el período 2018-2021. En su mensaje el alcalde electo señalo, agradezco a todos los amigos y amigas que han hecho posible este triunfo, aquí nadie salió ganador y perdedor, aquí el único que gana es Cacahoatán. Así mismo agrego, agradezco a mis padres y familiares en general que también siempre estuvieron conmigo, hoy más que nunca creo que la unidad y la solidaridad todo lo pueden, pero creo más en nuestro señor que nos dios la fortaleza para poder aguantar toda la embestida que se nos vino y con paciencia -dijo- y serenidad logramos mantener la calma y con una política de respeto logramos salir adelante. Al finalizar el edil electo de Cacahoatán mando un mensaje de felicitación y respeto al gobernador Manuel Velasco por ser respetuoso de la democracia y las decisiones del pueblo, así mimos al gobernador electo Rutilio Escando con quien –adujo- sin lugar a dudas trabajaremos para la transformación municipio de Cacahoatán y de Chiapas. De igual forma mi respeto al trabajo democrático que realizaron todos los del Instituto de Elecciones y participación ciudadana. “En Cacahoatán se ha ganado se ha respetado los votos de la sociedad por lo que existe el compromiso de trabajar muy duro para cumplir con los acuerdos hechos con la sociedad”. Hizo un llamado a los demás partidos políticos para que se sumen al trabajo que encabezará como alcalde para que haya gobernabilidad…Ver para comentar

LETRAS MAYÚSCULAS NEGRITAS…

Mucho ojo debe tener el fiscal general porque en la costa lo están llevando al baile puyes resulta que se ha formado un grupito que encabezan un tal Leonardo Gris y una tal Sosa, quienes al parecer tiene venia para estar haciendo y deshaciendo, púes resulta que los delitos menores y los mayores todos los acaparan, las detenciones que hacen por parte de los operativos rápido son requeridos por parte del tal Leonardo Gris, quien todo lo ve con ojos de dinero, hace poco se metieron en un problema internacional donde el cónsul de Guatemala tuvo que intervenir para poder defender a sus connacionales a los que se dice les habían bajado unos denarios, para nadie es un secreto que el famoso Leonardo Gris mejor conocido como el Fiscalito hace de las suyas sin que el fiscal costeño pueda hacer algo al respecto, por el contrario según comentan lo defiende a capa y espada ¿Por qué será?, a mí que les importa, pero la verdad de todo es que al fiscal general lo engañan y lo están llevando al baile, mucho ojo quien avisa no traiciona…sin comentarios…Mientras el Güero Velasco se preparara para entregar el gobierno en agosto de este año para irse a tomar posesión al senado, se dice, sin conceder que su lugar podría ser cedido al joven Fernando Castellanos (según, por el sacrifico en las elecciones del 1º de julio) también se habla en cafés políticos que el popular Güero Velasco aprovechara su estancia en el senado para recorrer toda la república, haciendo campaña para ser el próximo sustituto de AMLO, (aunque al Peje le gustara las mieles del poder y querrá reelegirse estilo Castro, Evo Morales y Maduro), pero el senador plurinominal el Güero Velasco hará su lucha y ahí lo verán…veremos y comentaremos si dios nos presta vida para ese tiempo…

La Dirección General del Colegio de Bachilleres de Chiapas y la Secretaría General del Sindicato Único Independiente del Cobach (Suicobach) firmaron, este fin de semana el Contrato Colectivo de Trabajo 2018-2020. Con la representación del secretario de Educación, Eduardo Campos Martínez, atestiguó dicho acuerdo el director General del Instituto de Estudios de Posgrado, José Francisco Oliva Gómez. El director General del Cobach, José Guillermo Toledo Moguel, argumentó que conforme al equilibrio financiero, ético y responsable del colegio, se dieron las condiciones favorables a la actualización y firma del Contrato Colectivo de Trabajo, lográndose acuerdos en beneficio de los trabajadores…por hoy hasta aquí la dejamos, ya saben que en: linotipeando6310@hotmail.com estamos recibiendo todos sus comentarios, mentadas, aunque esas mentadas no sean de mentas precisamente, tips, opiniones y datos, no recibimos anónimos porque eso es de cobardes, por eso escribimos esta columna con nuestro nombre dando la cara siempre…CUANDO LOS PERIODISTAS HABLAN TIEMBLAN LOS CORRUPTOS POLITICOS…OK

http://etrnoticias.mx/lee-chiapas-uno-los-estados-menor-afectacion-incendios-en-la-columna-linotipeando/

Código Nucú

César Trujillo

El sendero del PRI

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) necesita reinventarse. En Chiapas, por ejemplo, le urge una “reingeniería” desde sus bases: empezar a conformar los comités municipales y estar listo para el 2021, al menos; apostarle, ahora sí, a la unidad, entendiendo que los tiempos han cambiado y que son ya cuatro sexenios con este que llega que no han tenido un gobernador emanado de las entrañas tricolores. Que las traiciones y las puñaladas se han cocinado desde sus misma casa y que muy difícil será que logren algo mientras siga persistiendo el pensamiento anquilosado y porril desde el Comité Directivo Estatal.

Y es que alguien debería explicarle a Julián Nazar, líder del priismo en Chiapas, que su desatada lengua es la que causó más daños que aciertos en la antesala de las campañas y que terminaron dejando a su candidato con los sueños rotos, y que, todo parece, que se niega a modificar su código de conducta: esa postura retadora, su ironía mal empleada a la hora de hablar, sus tropezones y deslices lingüísticos y su empecinada idea de mostrarse como un machito envalentonado que juega a los adjetivos ufanos, son una loza muy pesada para el partido de mantenerse ese fondo amorfo. Lo he dicho siempre.

Curioso es que ahora él, un personaje con un historial de malos manejos en la administración pública, hable de elecciones irregulares y que no se siente a analizar que cada una de sus acciones, cada arrebato, cada señalamiento que hizo, fue lo que terminó pasando facturas muy caras. Su afán de obstaculizar a José Antonio Aguilar Bodegas, el de no saber liderar al partido y fomentar la desunión en los liderazgos dentro de su “hogar”, por mencionar algo, son los cabos que hoy los dejaron fuera de la grande y lo sabe, pero su soberbia es ingente como para reconocerlo. Al final de todo, eso sí, Nazar no perdió. Él no. Porque su historia nos ha mostrado que su objetivo es particular y no grupal, y por eso es que sigue anclado en frases fuera de lugar y en comportamientos burdos como el de seguir pensando que se necesitan “tamaños” para sacar adelante al partido, y no entender que lo que requieren son ideólogos, estadistas y una escuela que forme políticamente a quienes comulgan con los ideales de su partido.

Por eso el PRI en Chiapas debe sacudirse y reescribir su historia. No tiene de otra si es que quiere retornar a la competencia. Y es aquí donde los cuadros que conocen los orígenes del instituto político deben participar. No es con “tamaños” que se construye y se gana, que se forma y se conduce un instituto político. Es con principios, con inteligencia, con autocrítica y con la capacidad de poder ver que seguir actuando como troglodita es seguir labrando en piedra y sembrando en tierra infértil.

Habla de obtener una segunda posición en las votaciones pero su partido sólo alcanzó cinco curules en el Congreso local, al igual que el Partido del Trabajo (PT), y está por debajo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) que obtuvo ocho y del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) que obtuvo diez. Me parece sensato que Julián Nazar entienda, en un principio, que no es si el PRI asume o no el calificativo de partido de oposición como tal, lo cual se da al ser contrario a las ideas de quien gobierna. Digo, desde la misma polis griega se podía encontrar esa acepción. Sino que el PRI debe asumir una postura y la primera es la reconstrucción general y eso implica un cambio de fondo que genere, por ende, un cambio en las formas.

El PRI necesita sangre nueva. Reinventare o morir, y no hay más. Los viejos priistas deben preocuparse (y ocuparse) por forjar nuevos cuadros que estén a la par de los retos que exige la nueva forma de hacer política, que entiendan que los años de los porros cumplieron su cometido pero que son ya obsoletos y que hoy son más restas que sumas, y que es necesario construir las bases. Porque los partidos han olvidado ese principio básico de mantener sólidos los principios y siguen añorando las glorias pasadas, aunque muchas de éstas se hayan obtenido a base la sangre derramada.

Los comicios ya fueron y los tiempos de poder analizar concienzudamente lo ocurrido, poniendo en la mesa las verdades, han llegado. Nazar culpa a todo mundo de la derrota de su partido, cuando él mismo fue un colaborador para que las cosas se les salieran de control. En ocasiones no conocerse a sí mismo es el error más grave y creer que todo es miel sobre hojuelas un error que cuesta caro. Bien lo dijo Sun Tzu en El arte de la guerra “conoce al enemigo y conócete a ti mismo, y en cien batallas no estarás en peligro”.

Manjar

En breve el gobernador Manuel Velasco deberá pedir licencia. Se va al Senado pese a todo. Nombres suenan y suenan para ocupar ese puesto, pero ante la incertidumbre y la rumorología que alimentan, como un animal aletargado, desde los pasillos del Ejecutivo, no se sabe a ciencia cierta qué pasará. Lo que sí es cierto es que desde la Cámara Alta el aún gobernador de Chiapas tendrá seis años para operar políticamente no sólo la sucesión estatal sino el empoderamiento de sus allegados. No lo dé por muerto, en política es un error muy grande. #OtroQueCaeParriba // La recomendación de hoy es El desarrollo económico: un mito de Celso Furtado y el disco Abbey Road de The Beatles. // Recuerde: no compre mascotas, mejor adopte. // Si no tiene nada mejor qué hacer, póngase a leer.

* Miembro de la Asociación de Columnistas Chiapanecos.

