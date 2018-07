16 de julio de 2018

La Feria

Sr. López

Qué tanto es tantito

El pasado viernes, AMLO recibió en sus oficinas particulares de la colonia Roma en la CdMx, al jefe del Departamento de Estado de los EUA, Mike Pompeo (y del secretario del Tesoro, Steven Mnuchin; la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen; el encargado de la embajada, William Duncan -no hay Embajador y ni prisa tiene el Trump en nombrarlo-; un joven que trabaja de yerno, Jared Kushner; y otros que vinieron de música y acompañamiento). El imperio vino a tentar el agua. Van a tener que reprogramar su estrategia con México, pues no es lo mismo tratar con quienes piensan exactamente igual que ellos (exactamente es exactamente), que con AMLO, que habla de principios, soberanía y otras cosas que ni entienden pero les resultan simpáticas. Lo que se puede asegurar es que los personeros del imperio no se contentan con las buenas maneras y las promesas de buen comportamiento; esa gente solo habla con el idioma de los hechos y con hechos responden. No va mal la cosa, eso, seguro. Silencio en la noche, ya todo está en calma.

Al mismo tiempo, en la Gran Bretaña, la reina Isabel II, recibió la visita del Trump. De pena ajena. Un señor como don Trump para la viejecita Isabel II, es muy divertido, como pariente lejano que nada más tiene algo de dinero y colecciona armas. Algo de dinero comparado con doña Isabel que anda en los 15 mil millones de dólares suyos de ella, sin contar sus joyas, que valen más, solo el brillante de su coronita, el Koh-i-Noor, de 105 kilates, está valuado en más de 1,150 millones de dólares; sin contarlas porque no son de ella sino propiedad del reino, ni modo… (pero las puede usar y se ve muy coqueta).

Doña Isabel desde el 6 de febrero de 1952, es soberana del reino Unido y 52 naciones más, aparte de gobernadora suprema de la Iglesia de Inglaterra (como Papa de su religión); nieta e hija de reyes, ha tratado con primeros Ministros de su patria de la talla de Churchill, Anthony Eden, MacMillan, Harold Wilson, Edward Heath, Margaret Thatcher, John Major, Tony Blair y David Cameron, entre otros (y Tere May, la actual primera Ministra, claro). Doña Chabe ha recibido a todos los presidentes de los EUA que le han tocado desde 1952, entre otros a Harry S. Truman, Eisenhower, Kennedy, Nixon, Reagan, los dos Bush y Obama. Ahora toca el turno al Trump que por más que sea Presidente del imperio yanqui, no le impresiona nada a una señora del calibre de Isabel II, que será paciente con su falta de educación y buenas maneras, su cerebro sin cultivar y su ego recargado. La doñita, bosteza… otro.

A sus 92 cumplidos y 66 de Soberana del Reino Unido, ha vivido los acontecimientos más importantes de la historia de occidente a lo largo de casi todo el siglo XX. Emperadores, reyes, papas y jefes de Estado son para esta señora, personajes pasajeros (digo, ninguno es todo terreno como la dulce dama).

En su largo reinado, dicen los especialistas en estas cosas, nunca ha cometido un solo error en el desempeño de sus responsabilidades (se dice fácil), porque parece pero no es una figura de adorno, es representante suprema del Poder Ejecutivo, Jefa de Estado (por eso ante ella se acreditan todos los embajadores); tiene poder para convocar, suspender y disolver al Parlamento; nombra a muchos de los integrantes del gobierno; tiene facultad para concluir tratados, declarar la guerra y decretar la paz. Es una figura necesaria para la inmensa mayoría de los británicos, que son un pueblo que requiere de un elemento de unidad nacional y en el caso de doña Chabe, la veneran: tiene el 76% de aceptación, nomás para que dé un quemón el Trump, que en un año de gobierno cayó a un 38%. Arde.

Isabel II ha tratado también con Gorbachov, Yeltsin y Putin, Luis Echeverría, López Portillo, De la Madrid, Salinas de Gortari y Peña Nieto, no se crea que nos discriminan, al contrario, de hecho el Reino Unido fue el primer país que reconoció la independencia de México… ya le tocará a AMLO y ya verá que a su sucesor en 2024, también, que doña Isabel no tiene pensado entregar los trastos hasta que no vea que su sucesor está cuajado (… mmm, el príncipe Carlos no agarra forma, pero, en fin, eso les pidió la Real mami a los representantes de los 53 países de la Mancomunidad, quienes por no llevarle la contraria, lo aprobaron, porque no es hereditaria la Corona, no señor, que requiere la aprobación de los que representan a los integrantes del reino Unido). Ni modo.

En fin… ¿a cuento de qué tanto de doña Chabelita?… nada, nomás porque cae bien al del teclado y la compadece por haber tenido que invitarle un tecito al Trump (que ni le ha de haber gustado, lo de él son la Coca y las hamburguesas). Peores tragos ha pasado la señora, se lo aseguro. En fin, un ratito y ya.

En cambio, don Pompeo estuvo 50 minutos con AMLO, tiempo suficiente para que se entere que habla despacito nomás cuando quiere y para recibir el documento dirigido al Trump, del que ya sabremos qué dice una vez que les informen que lo recibió el inquilino de la Casa Blanca.

La asimetría entre México y los EUA, es enorme, pero para mala suerte de los yanquis nos necesitan para mantener a flote su economía y más ahora que ya explícitamente proponen que nos quedemos con la responsabilidad de retener en nuestro territorio a los migrantes de Centroamérica y otros lugares que pasan por nuestro país rumbo allá.

Seguramente está bien asesorado AMLO y no necesita consejos de otro López, pero, por si las dudas, se le recuerda que desde el gobierno de don Calderón México va adquiriendo naturaleza de colonia autogobernada (que es como conciben nuestro futuro los políticos yanquis), pues eso de asumir la responsabilidad de controlar el flujo migratorio rumbo a los EUA, va acompañado de mayor presencia de los cuerpos policíacos y de inteligencia del tío Sam en México y si AMLO se quiere ganar el respeto nacional, basta con que le notifique a Trump que ya puede ir retirando a sus empleados de nuestro territorio… digo, qué tanto es tantito.

Ensalada de grillos

Ciro Castillo

Robando cámara

El balón se detuvo. Terminó el Mundial de Rusia 2018, donde un equipo que representó a un país de unos cuatro millones de habitantes fue ejemplo de garra y entrega: Croacia.

Surgió una nueva joya del futbol: Kylian Mbappé. Se trata de un joven de origen africano que apenas tiene 19 años y ya marca la diferencia, pues empujó a Francia a su segundo título mundial.

Los mexicanos, como siempre, nos quedamos con la ilusión de llegar al quinto partido o quizá un poco más adelante. Otra vez nos dimos cuenta que somos lo que somos, pero la esperanza no muere y ya estamos viendo hacia la siguiente parada: Qatar 2022.

¿NUEVAS FORMAS DE GOBERNAR?

El virtual presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador se robó la agenda del gobierno saliente, que está completamente borrado.

La asunción llegará hasta diciembre; sin embargo, el tabasqueño sigue dando la nota todos los días, como lo venía haciendo desde la campaña.

El viernes recibió a una delegación del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien parece llevar una relación “tersa” con el próximo mandatario mexicano, aunque el magnate norteamericano es completamente impredecible y se puede esperar siempre lo peor.

Pero el robo de cámara del tabasqueño no termina ahí. Ayer se anunció que el próximo Presidente de México ganará 108 mil pesos mensuales, y que ese será el tope para todo el que labore en los tres poderes, incluso para los ministros de la Corte, quienes gozaban de los mejores sueldos.

La promesa de austeridad parece ir en serio y, de cumplirse, los altos funcionarios no tendrían compensaciones fuera de nómina.

López Obrador ha insistido que no puede haber pueblo pobre y gobierno rico. De ahí que pretenda reducir los salarios y prestaciones, así como el uso del avión presidencial.

Esta medida de recortar el salario presidencial y de los principales funcionarios gubernamentales forma parte de unas 50 acciones de austeridad que se pondrían en marcha de inmediato.

ENFLAQUECERÁN LA SEP

En medio del robo de cámara, ayer también se anunció que se planea un adelgazamiento de la estructura de la Secretaría de Educación Pública (SEP), la cual es coincidente con la promesa de echar para abajo la Reforma Educativa una vez que inicie el nuevo gobierno y que este muestre su “músculo” en las cámaras Alta y Baja.

Esteban Moctezuma Barragán, quien sería el próximo secretario de Educación, dio a conocer la medida que implicaría pasar de cuatro a tres subsecretarías.

La medida va acompañada de otra noticia: la SEP será trasladada al estado de Puebla.

Esta decisión también hace suponer que la descentralización de todas las dependencias del gobierno será realidad, a pesar de que hay voces que consideran que sería complicado y podría derivar en la pérdida de miles de empleos en la estructura federal.

En la misma línea del adelgazamiento del gobierno federal, se informó ayer que la Secretaría de Salud absorbería las labores del DIF, cuya figura de primera dama quedará en el pasado.

Lo dicho, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ni siquiera comienza y sigue robando cámara.

RUTILIO VA EN SERIO

El gobernador electo de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, quien posee la ventaja de que su único compromiso es con Andrés Manuel López Obrador ha insistido en que una de las luchas que dará en su gobierno a partir del primero de diciembre será contra la corrupción.

No más nombramientos por amiguismos ni compadrazgos ha reiterado el oriundo del municipio de Venustiano Carranza, a lo que habríamos de agregar: no más camarillas de fuereños que se llenan las bolsas cada sexenio y luego se van porque no les importa el estado.

Rutilio Escandón se ha reunido con los representantes de los otros dos poderes del estado: el Legislativo y el Judicial, donde ha refrendado que intentará hacer un gobierno diferente.

Café Avenida

Gabriela Figueroa Díaz

SALUTACIONES OFICIALES

La Diplomacia propiamente dicha es una ciencia que estudia los intereses y las relaciones que se dan entre unos estados y otros y en este caso Conjunto de personas e instituciones que se ocupan en un Estado de los intereses y las relaciones con los demás Estados, estas definiciones obedecen a que la semana pasada se hizo presente, debido a que se llevaron a cabo diversos actos donde el gobernador electo del estado de Chiapas, visito su antigua casa el Poder Judicial del Estado de Chiapas y el Congreso del Estado, la casa del pueblo que ahora aloja a las LXVI legislatura local, además de visitar al mismísimo ejecutivo estatal en Palacio de Gobierno donde les llevò toda una mañana hacer un recorrido por sus instalaciones.

“Dichas salutaciones oficiales enmarcando lo que es la división de poderes y respetuoso de cada una de las instituciones”

Pues bien es de todos sabidos que el gobernador electo de Chiapas Rutilio Escandón Cadenas se reunió con la 66 legislatura el mismo día del Abogado, en un evento a puerta cerrada solo los trabajadores del Congreso del Estado pudieron acercársele al nuevo gobernador del Estado además de los diputadas y diputados a quienes exhorto a la unidad y a dejar de lado los colores partidistas: “Vamos a trabajar con el color de Chiapas”. Asegurando “Vamos a trabajar juntos, respetando siempre la autonomía y eso va a fortalecer a Chiapas”. En este sentido se tomó también la foto oficial y la selfie con diputados además de trabajadores administrativos, en su recorrido por ese recinto oficial.

En lo que corresponde al poder judicial del estado lo recibieron con porras y aplausos donde Juan Oscar Trinidad Palacios hizo de anfitrión y bueno junto a magistrados, jueces, y el personal, recorrieron el inmueble, suponemos que lo conoce de memoria. Es raro porque ahora todos parecen morenistas y rutilistas cuando la misma semana de elección surgió una mentada lona desde el paso a desnivel que esta frente a las instalaciones del poder judicial señalando que a los trabajadores de ese lugar se les estaba obligando a votar por Rutilio Escandon Cadenas y aunque fue quitada inmediatamente por la veda electoral o porque afectaba intereses propios y ajenos, surtió efecto y causo barullo en redes sociales, aunque no trascendió demás. Después de haber laborado cinco años en ese lugar en su mensaje afirmo que “garantizará el respeto a la libertad de poderes en la entidad”. Además muchos de sus empleados con alegría lo saludaban y recordaban las buenas acciones hechas en su administración, por lo que saludo con agrado a quienes ahora son sus excompañeros, recordando que impulsó el Nuevo Sistema de Justicia Penal Adversarial, que hoy es una realidad en Chiapas y en México, que tiene como finalidad mejorar el acceso a la justicia para los chiapanecos.

Ahora más jovial que nunca y por estar en sus propios terrenos, se tomó la selfie con todo el personal que lo abordo, que los siguió y que le recordaba con anécdotas su paso por el Poder Judicial, así mismo en su mensaje con quienes conoce y trabajo por alos les dijo que “No le voy a fallar a Chiapas, a los chiapanecos, hará frente a los rezagos sociales en todos los ámbitos, seremos un gobierno humanitario, que respete los derechos humanos, las libertades, que promueva y garantice la justicia, para alcanzar la paz y la reconciliación”, por lo que la gente lo vitoreo y le aplaudió de sobremanera a reconocer, los grandes logros de quien fuera el presidente del Poder Judicial del Estado de Chiapas de 2013-2018.

Con ello finalizo las visitas a los poderes del Estado, que el ámbito de su independencia entre ellos, ha cumplido diplomáticamente con la visita oficial, quien será nuestro gobernador del 2018-2024.

Finalmente: "Cuando se lucha por ideales y principios y por aquello en lo que uno cree, no existe la derrota" lo dijo Rene Juárez Cisneros Dirigente Nacional del PRI. Recuerde No es Nada Personal.

Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

Gobernadores del país, extiende la mano y dispuestos para trabajar de la mano con López Obrador

En la capital del país, y que fue lo mejor sustancialmente hablando esta semana que transcurrió, que el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello,, en su calidad de presidente de la CONAGO, aseguró que los gobernadores le extienden la mano al virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador para caminar “en un mismo bloque”. En su oportunidad, el próximo mandatario federal calificó de bueno el encuentro, “en muy buen plan”, donde privó el ánimo de trabajar en favor de los ciudadanos, sin importar el origen partidista de los gobernadores.

Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente electo, sostuvo el pasado jueves una reunión con la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO). Confirmó que solo se ausentaron los mandatarios de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, y el de Jalisco, Aristóteles Sandoval.

En conferencia de prensa conjunta al terminar el encuentro en el Colegio de Ingenieros Civiles, López Obrador anunció que se volverán a reunir en septiembre; destacó la cordialidad y buen ambiente entre los participantes. Subrayó que el proceso electoral está por terminar y que más allá de los partidos y sus diferencias, lo fundamental es atender a todos los ciudadanos “y esto quedó muy claro” en el intercambio que hubo.

Confirmó que se abordó el tema de seguridad y en ello se acordó que los gobernadores participarán en la consulta sobre el plan de seguridad para dar su punto de vista junto con otros sectores; también tocaron el Mando Único, la falta de recursos para las policías y el robo de combustible entre otros. Refirió que abordaron el tema del consumo de drogas, tocando todas las vertientes pues “lo importante es pacificar el país.

En la serie de preguntas y respuestas, López Obrador respondió que en materia de cooperación fiscal no será necesario hacer grandes cambios. Recordó que por ello presentó las 12 iniciativas que enviarán al Congreso, con pocas reformas. Les confirmó que a corto plazo no habrá una “reforma fiscal”; a cambio no se actuará de forma discrecional con la entrega de participaciones federales. Sobre las coordinaciones estatales, dijo que explicó a los gobernadores que es parte del plan de austeridad pues se reducen las delegaciones del gobierno federal pues “hay hasta 50” de las actuales dependencias. Consideró que “no es posible” mantener ese esquema.

Al respecto de las acciones para combatir la corrupción, aclaró que en total habrá 50 medidas pero estas se darán a conocer por completo en los próximos días, “puede ser el sábado o el domingo”. Recordó que se propone reformar el artículo 127 constitucional para que ningún funcionario, incluyendo los gobernadores, gane más que el presidente; esto se vería reflejado en las constituciones locales: “cero corrupción, cero impunidad”, subrayó que de eso se habló en la reunión, sin ser una advertencia, sino una prioridad de su gobierno.

Planteó que uno de sus compromisos es que México descienda en los rankings de los países más corruptos del mundo, por lo que reiteró que no habrá tolerancia para nadie en cuanto a actos ilícitos.

En su turno, Manuel Velasco insistió en que habrá colaboración en todo momento con el próximo presidente y le agradeció su interés. “Vamos a cerrar filas y a trabajar de la mano por el bien de México con el futuro presidente de México, con el licenciado Andrés Manuel López Obrador”, expresó Velasco Coello.

Se cierra con más mil 400 productos integrados a Marca Chiapas

Desde hace 9 años, la estrategia Marca Chiapas se ha convertido en un sello de orgullo para los chiapanecos, conocido por aquellos que consumen lo local y que sueñan en grande; se han tenido resultados favorecedores desde su creación, convirtiéndose en un modelo a seguir para algunos estados de la República Mexicana.

Actualmente esta iniciativa integra a más de 50 dependencias federales, estatales, municipales e instituciones públicas y privadas, comprometidas en el desarrollo y crecimiento de las micros, pequeñas y medianas empresas de Chiapas.

En este sentido el Consejero Presidente de la Marca Chiapas, Octavio Marín de la Torre, indicó a Intermedios, que a la fecha se ha incrementado el número de productos a mil 482, en 263 empresas a esta iniciativa. Dijo que el modelo Marca Chiapas, es el único en Latinoamérica, el proceso que se debe seguir es único; los filtros de evaluación, las asesorías y la compañía de los especialistas ha sido fundamental para que se garantice que todo aquel producto que ostenta el sello distintivo, esté bien hecho.

Resaltó la participación de las mujeres dentro de la Marca Chiapas, toda vez que más de la mitad están dirigidas o constituidas mayoritariamente por mujeres, de las cuales la mayoría corresponden al sector artesanal y agregó que las mujeres en la entidad, se distinguen por su capacidad y talento emprendedor. Menciono que los emprendedores de 60 de los 122 municipios de Chiapas están apostándole a la proyección de la Marca Chiapas, lo que significa, un mejor posicionamiento comercial y la invaluable oportunidad de conquistar nuevos nichos de mercado.

Puntualizó que para alcanzar el éxito que hoy tiene la Marca Chiapas se ha trabajado en transmitir de manera efectiva la promesa de valor como marca como es la calidad y la originalidad, así como los beneficios a los empresarios que se adhieren a ella como la competitividad y tener canales de comercialización. Así las cosas.

La fuerza en el Senado de la República de Manuel Velasco Coello.

El gobernador Manuel Velasco, posesionado en el Senado de la República. Ante su nombramiento como Coordinador de bancada del PVEM en la Cámara de Senadores, Velasco Coello, llevara de compañeros a su ya próximo Coordinador de la bancada MORENA, en ese órgano senatorial, su compadre Zacatecano Ricardo Monreal y como coordinador del PRI, al Hidalguense Miguel Ángel Osorio Chong, su otro amigazo, y quien lo pretendía al principio como su candidato a la Presidencia de la República, y en el PAN se insiste que el Coordinador de bancada será su cuatacho de piquete de ombligo el Poblano Rafael Moreno Valle, y en la coordinación de Movimiento Ciudadano también va su amigo, “El Pelón” , Dante Delgado. ¿Qué más puede pedir Manuel Velasco Coello, sólo Alka Seltzer para sus adversarios para el dolor de estómago.

La elección se definirá hasta concluir etapa de impugnaciones.- El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas, informó que una vez concluido el cómputo de votos y la entrega de constancias de mayoría para la elección de Gobernador del estado, Diputaciones locales y miembros de Ayuntamiento, los partidos políticos y candidatos (as) tuvieron un plazo de cuatro días posteriores a la emisión del acto reclamado, para impugnar los resultados de las diferentes elecciones locales, ante las autoridades jurisdiccionales. El Consejero Presidente Oswaldo Chacón, explicó que durante esta fase se recibieron medios de impugnación en 67 municipios para la elección de Presidentes Municipales, por lo que del total de 122, en 55 municipios el proceso electoral ya está definido, debido a que no se presentaron impugnaciones. Dixe.

Linotipeando

Marco Antonio Cabrera Alfaro

NADIE LE PUEDE NEGAR LA EDUCACIÓN A JÓVENES Y NIÑOS: EDUARDO CAMPOS

El secretario de educación Eduardo Campos Martínez, manifestó que bajo ningún motivo se debe negar el ingreso de un alumno por no pagar inscripción o la cuota solicitada, ya que ésta es voluntaria, ni el gobierno del estado, ni la secretaría hacen uso de ese recurso, toda vez que –dijo- es una cuota establecida por el comité de padres de familia para gastos que ellos crean necesarios. Agrego que ante las constantes denuncias recurrentes que existen en redes sociales sobre el “supuesto” abuso en las cuotas de inscripción tanto a nivel preescolar como media superior, el secretario de educación en Chiapas remarcó que es un delito condicionar el ingreso de un alumno a una escuela pública por un recurso económico. Molesto con un rostro de muina y coraje el funcionario estatal aseguró, “Es un delito que alguien condicione el ingreso a una escuela pública a un alumno por un recurso económico, son los comités de padres de familia los que coordinan estimular alguna cuota voluntaria que servirá para lo que ellos determinen, no es un recurso del estado, no es un recurso que pida la Secretaría de Educación”. Más adelante en ese mismo tenor Campos indico que, si bien se les da la libertad para solicitar dicho recurso en cada inscripción, esto no es obligatorio, la Constitución Política de los Estado Unidos mexicanos en su artículo 3º dice: “Habrá plena libertad de enseñanza; pero será laica la que se de en los establecimientos oficiales de educación y gratuita la enseñanza primaria, superior y elemental, que se imparta en los mismos establecimientos”. Al final de su narración el secretario estatal acoto, El 29 de abril del 2013, el pleno del Senado avaló una reforma a la Ley General de Educación, con el objeto de prohibir y sancionar que se condicione la prestación de servicios educativos a cargo del Estado por la entrega de aportaciones, cuotas, donaciones, dádivas o cualquier otro tipo de contraprestación en numerario, bienes o servicios, en donde también precisó que las asociaciones de padres de familia participarán en la aplicación de cooperaciones que hagan ellas mismas al establecimiento escolar, las cuales serán de carácter voluntario y, en ningún caso, se entenderán como contraprestaciones del servicio educativo, y al mismo tiempo remarco, “Está prohibido tener cuotas obligatorias es las escuelas públicas, está reformado en la misma constitución, nosotros damos la libertad que los comités se pongan de acuerdo y eso es válido, pero una cosa es que tengamos la solicitud voluntaria y otra que sea una obligación y que quiera condicionarse con el servicio gratuito”…sin comentarios

LE ROBARON EL TRIUNFO A CHIBETO BARRIENTOS EN MAZATAN…

luego de denunciar que existe un malestar generalizado por parte de la población por el intento de despojo del triunfo en las elecciones del pasado 1° de Julio contra el ex candidato Gilberto Barrientos Coyotzi para dárselo al que obtuvo el tercer lugar, la esposa del candidato ganador Gilberto Barrientos, acompañada de otros inconformes, Aseguraron que mediante acciones de contubernio con Fredy Victorio Pérez presidente del consejo en el IEPC y Donier Pacheco Rodas Secretario Técnico del mismo instituto electoral, los resultados se han amañado a fin de beneficiar al contendiente que obtuvo el tercer lugar.

Señalaron que existen copias de actas de escrutinio en las casillas, en poder de todos los representantes de partidos que no le favorecen a Pedro de la Cruz Villalobos, sin embargo los funcionarios del IEPC hicieron perdidiza la documentación, alteraron actas y entregaron en la capital del estado el acta de mayoría y validez a espaldas del pueblo de Mazatán, al mismo tiempo indicaron que los conflictos post electorales continúan en el municipio de Mazatán, ya que ante las supuestas irregularidades del Consejo Municipal del IEPC, ciudadanos mazatecos seguimos saliendo a las calles para exigir se respeten los resultados de las urnas. Al último molesta remarco, no nos vamos a dejar arrebatar el triunfo y seguiremos en pie de lucha…ver para comentar

LISTO OPERATIVO DE SEGURIDAD VACACIONAL: MOISES GRAJALES

El sheriff de la capital Chiapaneca Moisés Grajales Monterrosa dio a conocer que la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad Municipal en Tuxtla Gutiérrez mantendrán la vigilancia constante en la capital chiapaneca durante las vacaciones de verano que concluirán hasta el domingo 19 de agosto, en donde se reforzarán la seguridad en las entradas de la capital chiapaneca, colonias y plazas comerciales para garantizar la seguridad y disminuir los índices delictivos. Al mismo tiempo, adujo que, será un aproximado de por lo menos 800 elementos que estarán en constante movimiento en unidades de moto patrullas y patrullas de la policía y tránsito municipal. En ese sentido el sheriff capitalino fue claro al indicar que, “Tendremos recorridos de patrullajes preventivos, intensificándolas en diversas zonas de la capital, estaremos cuidando en todos lados y estaremos reforzando la policía estatal en diversas colonias, como en plazas comerciales y en las entradas de la capital chiapaneca”, Más adelante con voz pausada el secretario de policía capitalina, subrayo, haciendo referencia a medios electrónicos con los que actualmente se cuentan ya que estos son de gran benéfico para aportar a la seguridad de los capitalinos, ante esto pidió el apoyo de la sociedad a unirse al equipo de trabajo mediante las redes sociales y grupos de Whatsapp que maneja la secretaría en donde dijo se han reportado todo tipo de irregularidades, lo que facilita el monitoreo y captura de quien cometa alguna falta. Al finalizar su declaración el jefe policiaco capitalino señalo, “Queremos que se acerquen a nosotros a través de la plataforma Whatsapp al 961 6587731, ahí estaremos en comunicación en los grupos que realicen las diferentes colonias de la ciudad, donde serán parte de nuestro equipo de vigilancia para que de esta manera juntos logremos mantener un equilibrio en Tuxtla Gutiérrez”…sin comentarios

ESTAMOS MEJORANDO LOS SERVICIOS EN EL ISSTECH: THOMAS…

El Director General del ISSTECH Eduardo Thomas Ulloa, que despacha desde las instalaciones del Hospital de Especialidades “Vida Mejor”, dio a conocer que luego de varios meses de negociación y luego de que el año pasado el Congreso del Estado de Chiapas autorizara el rescate financiero del sistema de pensiones del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (Isstech), la actual administración, a cargo de prioriza el ramo de servicios médicos. Así mismo agrego que el objetivo de estar despachando en ese hospital para apoyar la administración del nosocomio, que dirige la Dra. Virginia Ethel Jan Arguello, con la finalidad de mejorar los servicios de salud que presta a los derechohabientes. De igual forma subrayo el funcionario del gobierno del estado que entre las principales acciones que estará realizando, destacan la mejora en las instalaciones del Hospital, sobre todo en el tema del aire acondicionado, el cual supervisa personalmente los trabajos que la empresa contratada se encuentra realizando. También fue claro al decir que, vigila la adecuación de las salas de espera, tanto de urgencias como del área de hospitalización, las cuales ya no eran funcionales. Entra en ese mismo contexto la ampliación del área de urgencias, la reubicación del área de hemodiálisis, la rehabilitación del área de laboratorio, entre otras. Al último acoto el director General del Isstech, el profesionista Thomas. “El Hospital trae además una problemática severa en el tema del pago de los gastos de traslado de los pacientes, los cuales se deben desde hace varios años, situación que atenderé personalmente hasta dar solución”…ver para comentar

RECONOCE EL TORITO A LOS AGROEMEPRENDEDORES EN TAPACHULA…

El presidente Municipal, Neftalí Del Toro Guzmán, manifestó su pleno reconocimiento a los agro emprendedores y artesanos que participan en dicho espacio, que hoy es referente importante que promueve el emprendedurismo y la integración de las familias que habitan en la Perla del Soconusco, esto al asistir a la celebración del Primer Aniversario del Bazar Dominical, allá en mi pueblo la otrora Perla del Soconusco, al mismo tiempo el Torito aseguró que el Parque Malecón es un espacio estratégico, por lo que su administración asumió el reto de rehabilitar dicho lugar para dar a miles de familias la oportunidad de convivir sanamente, en un entorno seguro y bien iluminado. el jefe del Ejecutivo Municipal subrayo que, “Por eso decidimos hacer realidad el Bazar Dominical, en un parque que hoy tiene mucha vida y actividad con bancas, juegos infantiles, vigilancia policíaca, programas culturales y este punto de venta de diversos productos y artesanías locales de la mejor calidad”. El alcalde huacalero agrego que, “Los artesanos y agro empresarios estamos entusiasmados con el primer aniversario de este proyecto, que además de permitirnos trascender, pone el nombre de Tapachula en alto, invitándonos a todos a luchar por nuestros sueños, con productos de calidad y altamente competitivos”. Al finalizar el edil tapachulteco expresó su felicitación a todos los integrantes del proyecto, que son un ejemplo de perseverancia ya que han tenido el corazón de luchar para cumplir sus metas…Sin comentarios…FRANCIA: CAMPEON DEL MUNDIAL RUSIA 2018…por hoy hasta aquí la dejamos, ya saben que en: linotipeando6310@hotmail.com estamos recibiendo todos sus comentarios, mentadas, aunque esas mentadas no sean de mentas precisamente, tips, opiniones y datos, no recibimos anónimos porque eso es de cobardes, por eso escribimos esta columna con nuestro nombre dando la cara siempre…CUANDO LOS PERIODISTAS HABLAN TIEMBLAN LOS CORRUPTOS POLITICOS…OK

Chismorreo Político

Armando Chacón

Cobran inscripción y mantenimiento en escuelas públicas

Comenzamos…Chiapas más seguro. En la conmemoración del 90 aniversario de la fundación de la Policía Federal, reconoció el Secretario General de Gobierno, Mario Carlos Culebro Velasco, la labor que todos los días realizan las corporaciones federales y estatales en Chiapas, cumpliendo a cabalidad el compromiso de mantener la paz y la tranquilidad de sus familias, por lo que resaltó la determinación del Gobernador Manuel Velasco Coello de seguir apoyándolos para dignificar su trabajo y que cuenten con las herramientas necesarias para mejorar su desempeño. Culebro Velasco reconoció la labor de la Policía Federal en la prevención del delito, que contribuye en colocar a Chiapas como un estado seguro, al realizar operativos preventivos en todo el estado para reducir la incidencia delictiva, así como su relevante papel en el funcionamiento del Grupo Chiapas de Coordinación en la materia………Continuamos….Como todos los años al inicio del ciclo escolar, directoras de escuelas públicas exigen a los padres de familia paguen cuotas de inscripción y de mantenimiento. De acurdo a nuestra Constitución, la educación en México debe ser gratuita, sin embargo en todas las escuelas del gobierno se pide una contribución “voluntaria” por cada hijo que inscriban, pero además una cuota para el mantenimiento de las instalaciones y mobiliario. Organizaciones de padres de familia se han quejado de esta situación, pero no interponen una queja formal ante las autoridades de la Secretaria de Educación (SEP) ya sea federal o estatal, por temor a que los maestros de la institución educativa donde estudian sus hijos, tomen represalias, se sabe que hasta los inspectores escolares son cómplices. El pretexto que ponen los directores es que las autoridades del sector educativo no dan mantenimiento adecuado a los edificios, ni reparan el equipo como bombas de aguas, red eléctrica, focos fundidos, puertas dañadas, mobiliario, el agua potable que les abastecen no es suficiente y no tienen vigilancia, por lo que constantemente son víctimas de robo, por eso tienen que recurrir a solicitar apoyo por parte de los padres y tutores. Hace años el Senado de la República aprobó una Reforma a la Ley General de Educación para prohibir a los directores y maestros de las escuelas de gobierno, que cobren el pago de cuotas a los padres de familia. Adicionan los Senadores que “en ningún caso la inscripción, permanencia y entrega de documentos de los menores en las escuelas públicas podrán ser condicionadas a la entrega de aportaciones, cuotas, donaciones, dádivas o cualquier otro tipo de contraprestación en numerario, bienes o servicios”. A pesar de esta reforma que por unanimidad aprobaron en el 2013 los Senadores, la autoridades de cada plantel educativo de los niveles de Preescolar, Primaria, Secundaria y Media Superior del sector oficial, siguen cobrando cuotas “voluntarias”. Esta situación es del conocimiento de la Secretaria de Educación estatal y del sector federal, a cargo de Eduardo Campos Martínez que nada ha hecho por combatir este atraco que se comete en las escuelas de gobierno. El actual titular de la SEP estatal está rebasado por el magisterio, por eso se esconde en una oficina “alterna” que tiene y es donde atiende a sus amigos únicamente, los asuntos oficiales los ha delegado en sus colaboradores. El problema de cobros de inscripción, mantenimiento, compra de uniformes y zapatos, útiles, transporte, lesiona la economía de las familias, sobre todo a aquellas que tienen a varios hijos en etapa escolar. Lalo Campos debe recordar que la educación en México es laica, pública y gratuita, por si no lo sabe, debe preguntárselo a alguno de la docena de asesores que tiene….Terminamos….Serán cuatro los chiapanecos que ocupen una Curul en el Senado de la República los próximos seis años. Eduardo Ramírez Aguilar y Sésil de León Villard del partido Morena alcanzaron el mayor número de votos, van por Mayoría Relativa; Noé Castañón Ramírez por el Partido Revolucionario Institucional llega por la vía plurinominal; el gobernador Manuel Velasco Coello también estará en la Cámara Alta ya que ha sido designado por el Presidente del CEN del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), como plurinominal en las lista nacional. Las impugnaciones en contra de la postulación de Manuel Velasco al Senado no procedieron de acuerdo a un comunicado que emitió el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), ahora será el INE el que debe analizar esa propuesta, pero los que conocen a fondo ese tema, afirman que el gobernador de Chiapas estará en la Cámara Alta del Poder Legislativo el uno de Septiembre. Aquí en nuestra entidad ya se mencionan a Luis Armando Melgar Bravo y a Willy Ochoa para ser el Gobernador Sustituto, pero esta situación se definirá el próximo mes de Agosto…

