13 de julio de 2018

Café Avenida

Gabriela Figueroa Díaz

¡QUE VIVA EL REY!

Sin querer queriendo el Gobernador Manuel Velasco Coello se reunió por segunda vez con el presidente electo Andrés Manuel López Obrador y es que, si antes lo recibió en visita de cortesía en su residencia de la ciudad de México por el apego que le tiene, ahora tuvieron la oportunidad de encontrarse en la Conferencia Nacional de Gobernadores que preside el gobernador Chiapaneco. Por lo visto Manuel Velasco tiene grandes planes para su futuro y además de la curul que ya obtuvo por el Partido verde, afianza el camino con el estrecho vínculo con el presidente electo, que no es de ahorita si no que se ha forjado años atrás y ahora en la cúspide, se ven beneficiados ambos actores.

“Este Jueves Manuel Velasco Coello intervino para que el Presidente electo se reuniera con la CONAGO a fin de llegar a buenos acuerdos”

Andrés Manuel López Obrador, destacó que en esta reunión con los integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores “Se dio en buena medida a los buenos oficios de Manuel Velasco a quien le agradezco que haya convocado a esta reunión” en la que hubo intercambio de puntos de vista sin controversias y sin reclamos, en la que se convino en trabajar de manera conjunta por el bien de México, destacando que los mandatarios estatales actuaron con mucha responsabilidad política después de las elecciones del 1 de julio pasado, enfatizando “les presentemos a los gobernadores la propuesta inicial de desarrollo para México, la primera aversión; todo esto también con el propósito de ir elaborando, de manera conjunta, mediante consultas, diálogo, el presupuesto para el 2019”.

Recordemos que la CONAGO es relevante para cualquier carrera política y a pesar de estar en la parte infame de su administración, Maveco se codea con la crema y nata de la política nacional, pasando con el Presidente actual Enrique Peña Nieto, todo el gabinete en pleno y además de que el nuevo circulo político que se está creando alrededor del nuevo presidente electo no es para nada desconocido para él y menos en Chiapas que ha quedado uno de sus hombres claves, encabezando este gobierno y toda su camarilla verde dentro de la nueva administración ahora en Morena.

Hace unos días también se entrevistó con Navarrete Prida en busca de apuntalar la política migratoria en Chiapas, refrendando su compromiso de seguir fortaleciendo los programas de respeto a los derechos humanos de migrantes centroamericanos en la Frontera Sur, eso si todo desde ciudad de México donde están aprovechando hacer acuerdos y coyunturas para terminar esta administración tan mediática de la mejor manera.

Y es que sin duda, quien se puede dar el lujo de hacer estas cosas es precisamente Manuel Velasco, aunque sus bonos no han sido muy buenos en los últimos meses, la verdad se le reconoce la destreza con que ha movido los hilos, para que todo resultará como debiera ser, hombre leal, no se olvidó de los amigos, ni de Eduardo Ramírez, ni de Sasil de León ambos ahora en el senado, ni de Fernando Castellanos quien ya tiene una curul federal asegurada, bueno pues hasta el Sirenito fue agraciado con una curul a nivel federal y a nivel estatal ya acomodo a Enoc Hernández y muchos otros como peones en el ajedrez político chiapaneco.

No quiero sonar a Oscar Ochoa, pero podríamos decir ahora “Que Viva el Rey” no recordando tampoco a José Alfredo Jiménez, autor de la famosa melodía, si no a quien ha sabido conducir los destinos de los chiapanecos con tal pericia que pocos pudieran haber apostado por este personaje, alguien a quien sin duda lo veremos muchísimos años más en la esfera política de Chiapas.

Finalmente: “Les pedí a los gobernadores ayuda, apoyo, para facilitar el proceso de descentralización del gobierno federal, que como lo he venido expresando es un proceso; no se puede llevar a cabo de la noche a la mañana” lo dijo Andrés Manuel López Obrador. Recuerde No es Nada Personal. Envíenos sus comentarios a CAFETOMANA2014@outlook.com

La Feria

Sr. López

Todos en paz

Decía sonriendo la abuela Elena, que tía Nati (Natalia, pero le decíamos así), tenía pájaros en la cabeza. Tapatía guapa de quitar el hipo y más simpática que Vitola, se divorció de su primer marido porque era un vago; del segundo porque no sabía bailar; del tercero, porque nomás pensaba en trabajar; del cuarto porque siendo buen bailarín y próspero, era un antipático; y así le siguió hasta que se le acabaron las excusas y la edad para dar molestias, y pasó los últimos 12 años de su vida al lado de un viejito adinerado que resultó muy correoso, no tenía pensado fallecer y enviudó de ella, que murió sin heredar. Lástima.

De manera desconocida se implantan ideas en la mentalidad colectiva de los pobladores de este nuestro risueño país. A fines del siglo XIX, todo se iba a solucionar si don Porfirio estiraba la pata o se largaba; bueno, se largó… y nada. Luego a fines del XX, campeó la idea de que la fuente de nuestros males, era la falta de democracia; bueno, llegó el año 2000, celebramos la elección de Fox como arribo de la ansiada democracia y sus frutos dejaron a la ciudadanía con el mismo humor con que regresa de su Luna de Miel una novia virgen: muerde.

Hoy, desencantados de la democracia, sin fe en política, políticos ni partidos, ha permeado la certeza de que el problema nacional es la corrupción. Sin corrupción esto sería un Tabasco, que Tabasco es un Edén. ¡Padre!

La ciudadanía mexicana (es un decir), le entregó todo a AMLO, presidencia, Congreso, cámaras estatales, estados y municipios, entre otros motivos, para poner remedio a la corrupción. Muy bien.

Lo malo es que la honestidad oficial, entendida como no robar del erario ni sacar ventaja del puesto, no es sinónimo de buen gobierno ni de bienestar general.

Lejos de este López hacer la apología de la corrupción, de ninguna manera. Es deseable y exigible que nuestras autoridades y personajes públicos, sean honestos; pero parece prudente advertir sobre los nocivos efectos de comprometerse de más… luego viene el desengaño colectivo y la gente está como agua para chocolate. Cuidado.

Esto de la corrupción política no es nuevo. La denuncia más antigua que se ha encontrado, es del año 1,100 A.C., de un tal Peser (un funcionario del faraón Ramsés IX), echando de cabeza a otro empleado del gobierno de entonces (ha de haber sido un escandalazo, pero no se sabe más; lástima). No han estado exentos de cargos de corrupción algunos cuyo nombre brilla en la historia universal. Van unos ejemplos (y si de veras le interesa, consígase la “Breve historia de la corrupción”, de Carlo Alberto Brioschi, editorial Taurus):

El famosísimo Demóstenes, en 324 A.C. (hace 2,342 años), fue condenado a destierro por haber pellizcado del dinero depositado en la Acrópolis. Pericles, llamado en su tiempo “Primer ciudadano de Atenas” y “El incorruptible” (c. 495 a. C.- 429 a. C.), fue acusado de inflar el costo de construcción del Partenón coludido con Fidias, el glorioso escultor y arquitecto (si le gusta el chisme, lo consigna Plutarco con pelos y señales, en su obra “Vidas”)… Pericles, asustadísimo, dicen que por eso se puso a darle picones a los espartanos hasta desatar la Guerra del Peloponeso y así la libró. Después, por su derroche de dinero público le impusieron una multa brutal (se estima que pagó unos 30 talentos, más o menos unos 900 kilos de plata). El que sí pagó los platos rotos y murió preso, fue Fidias. Nada nuevo bajo el Sol.

En el imperio romano no estuvieron exentos. Un caso escandaloso fue el de Cayo Licinio Verres, gobernador en Sicilia (siglo I A.C.), al que imputaron 40 millones de sestercios de daños al erario (calcule: un obrero ganaba al año por ahí de 1,300 sestercios… don Verres traía bailando unos 31 mil años de salario). Catón el Censor, fue juzgado 44 veces por corrupción. Escipión el Africano, cargado de honores, se fue al equivalente de entonces del rancho de AMLO, por cargos de corrupción, y se le acabó la carrera política. No escaparon a auditorías y escándalos el gran Julio César y sus gobernadores. La cosa llegó a tal grado que el Senado romano puso en la ley que para acceder a un cargo público, el funcionario tenía que depositar fianza (no es mala idea), y las penas por cargos de corrupción eran, exilio o suicidio (tampoco es nada mala idea).

Los más prestigiados famosos han estado bajo sospecha, caído de la gracia pública o en la cárcel por andar de tentones:

Dante Alighieri (1265-1321) puso a los corruptos en el Infierno de su “Divina Comedia”, pero él fue desterrado por recibir sobornos en la elección de priores y por moches municipales.

Napoleón permitía a sus ministros “robar un poco, a condición de ser eficientes”. ¡Caramba!

Richelieu en vida tuvo fama de muy corrupto (Montesquieu decía de él que era “el peor ciudadano de Francia”); igual que su predecesor Mazarino, quien amasó en 10 años la mayor fortuna de Francia; y de Talleyrand, ya en tiempos de la Revolución Francesa, Napoleón afirmaba que era “el hombre que más ha robado en el mundo”…. Y así las cosas, François Mitterrand, presidente de la República Francesa de 1981 a 1995, dijo: “Es cierto, Richelieu, Mazarino y Talleyrand se apoderaron del botín. Pero, hoy en día, ¿quién se acuerda de ello?”… bueno, cínico, pero tiene razón.

El siempre incomprendido Maquiavelo, aconsejaba: “Que el Príncipe no se preocupe de incurrir en la infamia de estos vicios (de la corrupción), sin los cuales difícilmente podrá salvar al Estado”. Pasadito de tueste.

Pero otro, que no era cínico ni pasado de tueste y hasta canonizaron, Tomás Moro, decía: “Si el honor fuese rentable, todos serían honorables”.

Churchill consideraba que “un mínimo de corrupción sirve como un lubricante benéfico para el funcionamiento de la máquina de la democracia”. ¡Órale!

No es recomendable prometer erradicar un mal legendario, porque no hay políticos pasteurizados; pero el que la haga que la pague, eso sí se puede y se debe. Si van a robar, que ni se les note, con eso se moderan y todos en paz.

Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

Desde Chiapas hasta Baja California, con López Obrador inicia la descentralización del gobierno y desarrollo “parejo” del país.

Sin duda lo que prometió el virtual Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, desde el año pasado si resultaba ganador de las elecciones 2018-2024, sobre el proyecto de la descentralización de dependencias federales desde Chiapas hasta Baja California, prácticamente ya arrancó el proceso de uno de las estrategias de desarrollo nacional donde pondera la transformación de los estados de la frontera sur de México, donde muchas Secretarias de Estado, y dependencias del gabinete ampliado, tendrán su sede en las entidades federativas del sur del país, lo que para muchos es una decisión de inteligencia política para poner “parejo” al país del cambio y desarrollo en su conjunto como país.

Pareciera que la estafeta nacional de López Obrador es poner al territorio nacional parejo en oportunidades y darle un verdadero cambio sustancial para armonizar su desarrollo y evitar que el país solamente crezca del centro hacia el norte de México, lo que ha originado por años, que los estados del sur sean más pobres y analfabetas, y donde implícitamente no podemos engañar que había dos clases de mexicanos, los mexicanos dela frontera norte y los mexicanos de la frontera sur.

Según trascendió que el equipo de trabajo de Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente electo, adelantó que, en el programa de descentralización de dependencias federales, la Secretaría de Economía irá a Nuevo León y se aseguró que no habrá despidos. La consulta para la descentralización del Gobierno Federal comenzará una vez que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emita la declaratoria de validez de la elección presidencial y declare a López Obrador Presidente electo, a más tardar el 6 de septiembre.

Alfonso Romo Garza, futuro jefe de la Oficina de la Presidencia de AMLO, comentó que la descentralización del Gobierno Federal no provocaría despido masivo de trabajadores. No estamos contemplando nada que cause inestabilidad en el país, pero va a haber un fuerte recorte. Será paulatino para que cause el menor daño posible a las familias de los trabajadores del sector público”, señaló.

Por su parte, Martí Batres, senador electo por la coalición ‘Juntos Haremos Historia’, sostuvo que no es descabellado plantear la descentralización de las dependencias federales. No es un capricho de nadie, ya desde 1985 se habló de esa posibilidad cuando los terremotos del 19 de septiembre dejaron ver la vulnerabilidad de la Ciudad de México ante ese tipo de fenómenos naturales”, indicó.

Batres dijo que con la descentralización del Gobierno no sólo se busca el desarrollo equilibrado en el país, sino abatir los altos índices de contaminación ambiental, congestionamientos viales y la sobrepoblación que hay en la Ciudad de México. Durante su campaña, López Obrador explicó que el plan de enviar dependencias federales a cada estado del país es para impulsar el desarrollo.

Vamos a promover el desarrollo en todo el territorio nacional y a fin de estar en mejores condiciones de enfrentar el reto de la vulnerabilidad de la Ciudad de México ante sismos y problemas de abasto de agua y otros servicios, se descentralizará el Gobierno Federal”, explicó. Para llevar a cabo estos cambios de sedes se darían apoyos y facilidades para que los trabajadores puedan mudar su lugar de residencia.

La descentralización ayudará a reactivar la economía de los estados y será por convencimiento. Los trabajadores mejorarán sus condiciones de vida, tendrán crédito para vivienda, jubilaciones anticipadas, aumento salarial, permuta de plazas y otras garantías”, dijo López Obrador en un video publicado en diciembre pasado. Debemos buscar crecimiento parejo a lo largo de todo el país”, señaló.

López Obrador le da igualdad de desarrollo a los estados del Sur de México. Se lucha por un solo México real desde Chiapas hasta Baja California.

López Obrador argumentó que el objetivo de este plan es que “todo el territorio nacional pueda crecer parejo, (pues) no es justo ni recomendable que la inversión pública o la inversión privada se concentren sólo en algunas regiones del país”. En noviembre de 2017, en campaña electoral, el candidato aseguró que la descentralización servirá para reactivar la economía en los estados y prometió a los trabajadores de las dependencias que sus condiciones de vida mejorarán y “tendrán créditos para la vivienda, jubilaciones anticipadas, aumento salarial, permuta de plazas”, además de otras garantías.

Las secretarías que no se moverían de la Ciudad de México son la de Gobernación, Hacienda, Relaciones Exteriores, Defensa, Marina y Presidencia. Las secretarías, de acuerdo a la proyección de Andrés Manuel López Obrador, quedarían de la siguiente manera:

-PEMEX: Ciudad del Carmen, Campeche -Energía: Villahermosa, Tabasco. -CFE: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. -CONAGUA: Veracruz, Veracruz. -Desarrollo Social: Oaxaca, Oaxaca. -SEP: Puebla, Puebla.

-Cultura: Tlaxcala, Tlaxcala. -Caminos y Puentes: Cuernavaca, Morelos. -INFONAVIT: Toluca, Estado de México. -Salud: Chilpancingo, Guerrero. -IMSS: Morelia, Michoacán. -Ganadería: Guadalajara, Jalisco. -ISSSTE: Colima, Colima. -INEGI: Aguascalientes, Aguascalientes. -Función Pública (Contraloría): Querétaro, Querétaro. -Secretaria del Trabajo: León, Guanajuato. -Desarrollo Urbano: Pachuca, Hidalgo. -DICONSA: Zacatecas, Zacatecas. -Comunicaciones y Transportes: San Luis Potosí, SLP. -Economía: Monterrey, Nuevo León. -Nacional Financiera: Torreón, Coahuila. -Comisión Forestal: Durango, Durango. -Minería: Chihuahua, Chihuahua. -Aduanas: Nuevo Laredo, Tamaulipas. -FONATUR: Bahía de Banderas, Nayarit. -Pesca: Mazatlán, Sinaloa. -Agricultura: Ciudad Obregón, Sonora. -CONACYT: La Paz, Baja California Sur. -SAT: Mexicali, Baja California.

Los delegados federales en Chiapas deben rendir cuentas claras, bajo la sospecha de invertir en proceso electoral

El senador Luis Armando Melgar Bravo, exhortó a las autoridades correspondientes para que los Delegados Federales rindan cuentas, ya que muchos utilizaron los recursos públicos a favor de ciertos partidos en las pasadas elecciones. Debido a las constantes denuncias presentadas por beneficiados de diversos programas sociales, dijo que se hará una solicitud a los órganos de control para exigir transparencia sobre el manejo de recursos federales y solicitar que se genere un buzón de quejas y denuncias para que sean atendidos todos los abusos de este tipo.

En los 4 Acuerdos que Melgar Bravo, impulsa se encuentra como principal el “Acuerdo por la honestidad” por ello aseguró que trabajar de manera honesta es fundamental para la construcción de un Chiapas productivo y es necesario poner un alto a la corrupción y hacer valer la democracia.

Al final el senador Independiente fue conciso: “Ya es justo que se tomen medidas necesarias para que quienes manejan programas federales en la entidad, dejen de manipular la voluntad de los chiapanecos, hoy debemos retomar un rumbo de transparencia y seguir defendiendo las decisiones que sí favorezcan al Chiapas honesto y productivo que nos merecemos”. Así las cosas. Dixe.

Índice

Ruperto Pórtela Alvarado

+ Asalto o atentado a Contrapoder…

+ Rapiña política familiar en Chiapas…

+ Comentarios al Margen…

LA VERDAD NO PECA, PERO INCOMODA…

Es cierto, Chiapas no está en los índices de la delincuencia que permean a estados de la República como Tamaulipas, Sinaloa, Nuevo León, Guerrero, Guanajuato, Colima, Quintana Roo e inclusive Veracruz y Tabasco. Pero no se puede negar que el dicho de “Estado Seguro”, es una mentira porque no escapamos a la delincuencia común y corriente, la que ocurre al interior del círculo del poder y la otra que ha alejado al turismo del Estado.

Quizá no estamos en las manos de la delincuencia organizada y del narcotráfico, pero la verdad es que incidimos en las cifras de inseguridad por diversos motivos que van desde las manifestaciones violentas hasta el atentado a la propiedad privada que han ejercido grupos indígenas, estudiantes, maestros en su pretexto de defender sus derechos.

No somos Veracruz donde más de 19 asesinatos de periodistas están impune, sin resolverse o en archivos engavetados y también se han dado levantones, amenazas y atentados a trabajadores de los medios de comunicación. Tampoco queremos alarmar a la población chiapaneca con información tendenciosa, sino más bien alertarla y mandar el mensaje a las autoridades correspondientes de que no se puede levantar la bandera de “Estado Seguro”, cuando las quejas de feminicidios van en aumento.

Hay que reconocer que en Chiapas los actos de asesinato y levantones a periodistas están fuera de las estadísticas, más no se puede confiar en que la actividad aquí “no sea peligrosa”. La Fiscalía Especializada en Atención a Periodistas tiene trabajo en sentido de demandas por amenazas, inclusive de agresiones y lesiones a periodistas por parte de funcionarios públicos municipales y estatales que no han sido correctamente atendidas.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos es otra instancia que necesita conocimientos en atención a denuncias de periodistas porque las omisiones provocan mayores índices de agresiones a comunicadores. El asunto no es menor y en eso tienen que hacer su tarea las instancias involucradas en la seguridad social, ciudadana y en este caso de periodistas.

Bajo esa premisa, habría que investigar si la irrupción a las oficinas del diario Contrapoder en Chiapas fue un asalto o un atentado intimidación por la línea editorial “anti-oficialismo” que se ejerce desde la dirección de este medio de comunicación escrito y electrónico, bajo la dirección del doctor JOSÉ ADRIANO ANAYA.

Y como dice el propio director JOSÉ ADRIANO, “no somos enemigos del gobernador ni de su gobierno”; solo decimos lo que creemos que se está haciendo mal o que hay una percepción de corrupción y bandidaje que ya no se puede ocultar; siendo un secreto a voces que esta administración verde –que no madura—se hartó de dinero mal habido y pervirtió todas las instituciones de gobierno. Inclusive el proceso electoral.

Desde este espacio, me solidarizo con el doctor JOSÉ ADRIANO ANAYA en su demanda de seguridad y a la vez atención al caso, que antes de una definición, de que si fue un asalto o acto de intimidación, la Fiscalía General de Justicia debe investigar y dar con los culpables. La Policía aplicar los mecanismos de seguridad a este medio de comunicación, a sus trabajadores del taller y extensivo a sus colaboradores que siguen la línea editorial del Diario Contrapoder en Chiapas. Así mismo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, expedir las medidas precautorias que correspondan ante este atentado a las oficinas del diario…

EL DESORDEN, LA CORRUPCIÓN Y LA RAPIÑA…

Cuando PABLO SALAZAR MENDIGUCHÍA y JUAN SABINES GUERRERO se habían ido del poder en Chiapas, muchos creímos que “había pasado lo peor”. Pero nos equivocamos, porque la espiral se hizo enorme en términos de prepotencia, soberbia, egolatría, autoritarismo y un valemadrismo incalculable en las manos de MANUEL VELASCO COELLO.

Las diferentes formas de tomar el poder por asalto y administrar los recursos públicos y acciones de gobierno como empresa privada por parte del GÜERO VELASCO, ya las he comentado en este espacio. Lo económico fue su pasión; lo social negativo, sobresaliente; y en lo político, el reparto fue desordenado.

Al margen de su desfachatez y cinismo para atracar el patrimonio del Estado de Chiapas, MANUEL VELASCO COELLO deja una estela de valemadrismo en lo político, donde cualquier pelafustán metió manos en las arcas del poder. No hay que dar más explicaciones sobre la conducta perversa y corrupta del “Farandulero”, ENOC HERNÁNDEZ CRUZ, quien tuvo arcas abiertas en el Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica (ICATECH) para disponer del presupuesto, de plazas y tiempo de los trabajadores para fines personales, políticos y de su partido.

Con el aval del GÜERO VELASCO, “El Tribilín” ENOC HERNÁNDEZ CRUZ sumó a la corrupción a su esposa DULCE CONSUELO GALLEGOS “La Amorchis”, otorgándole una plaza de dirección en el ICATECH e incluso la hizo directora general del Sistema de Prensa, Radio, Televisión y Cinematografía, sin ningún conocimiento de la materia. Igual operó con sus hermanos en el partido “Podemos Mover a Chiapas”, donde ejerció más de 1 millón 300 mil pesos mensuales de prerrogativas, aun no siendo el dirigente del mismo instituto político. Este es un ejemplo, y hay más, porque “El Farandulero”, acaba de ser nombrado Secretario de Desarrollo Social y Participación Social.

En la política hay diversos caminos a seguir y uno de ellos es lo electoral donde la familia DE LEÓN VILLARD hizo su sexenio con el GÜERO VELASCO. La más beneficiada fue SASIL DORA LUZ DE LEÓN VILLARD, quien en la LXV Legislatura fue diputada local con las siglas del Verde Ecologista que dejó para ser Secretaria de Desarrollo y Empoderamiento de la Mujer y luego diputada federal a la que pidió licencia para asumir la titularidad de la Delegación de Prospera en Chiapas. Ahora es senadora electa con el sello de MORENA.

Su hermana ITZEL FRANCISCA DE LEÓN VILLARD fue también diputada plurinominal en esa misma legislatura con las siglas del PAN, llegando a ser presidenta de la Junta de Coordinación Política y al término de su gestión Secretaria de Desarrollo y Empoderamiento de la Mujer en sustitución de su cuñada NANCY LÓPEZ RUIZ, que había dejado el cargo para acceder a la diputación federal dejada por SASIL DORA LUZ, de la que era su suplente.

Además, dos hermanos fueron regidores en los ayuntamientos de Tapachula y San Cristóbal de las Casas. Otro, KALINAMAYA es el dirigente del desaparecido Partido Encuentro Social y hoy diputado local electo. ¡Qué bonita familia!. Pero vamos a otra familia empoderada como la del “Amigo Migue”, MIGUEL ÁNGEL CÓRDOVA OCHOA, presidente del Partido Chiapas Unido (PACHU), ex presidente municipal de La Concordia, ex diputado local en la LXII Legislatura y ahora diputado local electo por el distrito de Motozintla.

“El Amigo Migue”, como él mismo se hace llamar, ha sido uno más de los testaferros del gobernador MANUEL VELASCO COELLO. Ha regenteado junto con la familia al PACHU y lo usan como comodín al nombrarlo Secretario de Desarrollo y Participación Social (inútilmente), haciendo de esa dependencia la caja chica del partido que luego le dejó la dirigencia a su hijo EMMANUEL DE JESÚS CÓRDOVA GARCÍA, hoy aun alcalde del municipio de La Concordia y suplente de su diputación local.

Y como todo es para la familia, con la complicidad del GÜERO VELASCO, MIGUEL ÁNGEL CÓRDOVA OCHOA nombró a su hijo JOSÉ MIGUEL CÓRDOVA GARCÍA “El Amigo Miky”, presidente del partido Chiapas Unido y luego candidato a la alcaldía de La Concordia, de la que hoy es presidente municipal electo. Y eso lo ha permitido el gobernador por encima de la ley y del hartazgo en Chiapas y los municipios.

No pasa desapercibido el cacicazgo que ROBERTO AQUILES AGUILAR HERNÁNDEZ y su familia ejercen en el municipio de Ixtapa, donde ya fue dos veces alcalde (1999-2001 y 2010-2012) con el sello de su abuelo AUSENCIO AGUILAR que lo fue cuatro veces desde el año 1938. También fue diputado local y federal; funcionario de la Secretaría de Transporte, Secretario de Desarrollo Indígena en este gobierno verde y actual dirigente estatal del Partido Verde Ecologista.

Cuando AQUILES AGUILAR fue alcalde de Ixtapa le entregó el cargo a su primo JOSÉ ANTONIO OCHOA AGUILAR y así han ido transmitiendo la alcaldía. En el 2015, con las siglas del Verde Ecologista, su hijo ROBERTO JORDAN AGUILAR PAVÓN ganó la alcaldía y en este 2018 se reeligió “con todo en contra” y, ya es presidente municipal electo. Y como había que cerrar el círculo del poder, también lanzó a la aventura a su hija ADRIANA AGUILAR PAVÓN a diputada local por el distrito 11 con cabecera en Pueblo Nuevo Solistahuacán.

Ya en otro artículo denominado “Los Cachorros del Poder”, dejé constancia de los cacicazgos políticos y económicos en Chiapas y la herencia del poder de abuelos, padres a hijos y familiares, desde la gubernatura hasta las diputaciones federales, locales, senadurías y presidencias municipales. Esa es la realidad en Chiapas, donde el desorden, la corrupción y la rapiña, han sentado sus reales…

COMENTARIOS AL MARGEN…

Conste, lo dijo ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: “No mentir, no robar y no traicionar al pueblo”. Me parecer perfecto y también el anuncio de abolir fueros y privilegios; abusos y despilfarros en el gobierno. No habrá pensiones millonarias a ex presidentes, entre otros lineamientos dados para el próximo gobierno. Por ahí vamos bien. A ver qué pasa después…

Se acabó el mecate.. Y ES TODO…

Para comentarios, quejas y mentadas: rupertoportela@gmail.com

Celular: 961 18 8 99 45.

MIEMBRO DE LA ASOCIACIÓN DE COLUMNISTAS CHIAPANECOS. A. C.

Epistolario

Armando Rojas Arévalo

Entrando y prendiendo lumbre

ALFONSO ROMO: Recuerdo que días después del 19 de septiembre de 1985 cuando la Ciudad de México fue sacudida fuertemente por un terremoto que destruyó y sembró la muerte en el centro y sus alrededores, don FERNANDO GUTIÉRREZ BARRIOS, entonces director general de CAPUFE, le solicitó ayuda al doctor LAURO ORTEGA MARTÍNEZ, quien era gobernador de Morelos, a fin de localizar inmuebles para oficinas y viviendas para trabajadores de esa dependencia en Cuernavaca, con el propósito de descentralizarla.

A mí me tocó coadyuvar en esa tarea. Nada fácil porque era una emergencia y había que actuar de inmediato, pero al cabo de una semana don FERNANDO acordaba con don RAFAEL JIMENEZ la compra-venta del hotel “Casa de Piedra” que servirían a la postre como oficinas de CAPUFE, y la adquisición de multifamiliares, entre ellos la que hoy se conoce como Unidad Morelos, construida por el gobierno del Estado, para vivienda de los trabajadores del Estado.

Con los años, CAPUFE dejó “Casa de Piedra” y la vendió a Sanborns porque resultaba insuficiente para todos sus trabajadores. Edificó su propia oficina de gobierno hacia la subida a Tetela del Monte, en la parte norte de Cuernavaca, donde opera hasta el momento. Sólo dejó en la Ciudad de México, una oficina de enlace.

El gobierno del Estado colaboró también con CAPUFE para inscribir sin problema a los hijos de los trabajadores en las escuelas públicas de Cuernavaca, y le otorgó una lista de escuelas primarias particulares para los niños de funcionarios que pudieran pagar las colegiaturas.

Fue un proceso lento y gradual, pero exitoso.

Con esto quiero decirle que sí se puede. Claro, lo de CAPUFE no tuvo problema porque sus oficinas fueron destruidas por el terremoto y todo el mundo que laboraba ahí entendió la emergencia. Ahora la cosa es distintas, pero apremiante.

Se habla de un costo que raya en los 130 mil millones de pesos, entre estudios, evaluación de las dependencias y el gasto de traslado, construcción de oficinas, equipo, sistemas, mobiliario y mudanza. El factor de la familia es clave y la mayoría de los trabajadores de las dependencias que se van a descentralizar, opondrá al proyecto las raíces que tiene en la Ciudad de México. Empero, la medida ayudará a fortalecer las economías de los estados.

POR VIA DE MIENTRAS, tengo información de que ya se está trabajando concretamente en el cambio de la sede de la Semarnat (Secretaría del Medio Ambiente) a Mérida, Yucatán, donde se buscan inmuebles para oficinas y terrenos donde edificar viviendas.

AMLO llega, como dicen en el pueblo, “prendiendo lumbre”. DÉJENSE DE TONTERÍAS y payasadas, les dijo a diputados y senadores con los que se reunió anteayer. A los gobernadores los convocó a ser austeros y republicanos y humildes, les informó que ya no les pasará recursos de la federación, que desaparecen las delegaciones y se convierten en delegaciones estatales, a las cuales les mandará esos recursos. Desaparecen direcciones y subsecretarías, reducirá las “dietas” –sueldos- en el Congreso, eliminación de comisiones, viajes al extranjero y seguro de gastos médicos mayores para los diputados federales y los senadores. Desaparecen el fuero, los bonos y los gastos médicos mayores, se somete a la revocación del mandato y sigue con la idea de vender el avión presidencial.

DESAPARECEN también las pensiones a presidentes y recibirán lo mismo que los pensionados del ISSSTE. Y algo que me parece trascendental es la ley de la voluntad anticipada de morir dignamente. Igual, la revocación de decretos que privatizan el agua y las leyes de la reforma educativa.

DE OTRAS COSAS, EL INGENIERO JIMENEZ ESPRIÚ debe estar al tanto que quien será su antecesor a partir del primero de diciembre, GERARDO RUIZ ESPARZA, antes de irse quisiera licitar algunas obras; sin embargo, tengo entendido que por razones de la transición ya no se puede hacer ese tipo de concesiones.

¡AGUAS CON LOS negocios de última hora! El famoso “Año de Hidalgo” está en espera de su enésima edición. Por ejemplo, de acuerdo con información publicada en diarios, entre ellos El Universal, los 500 diputados y 128 senadores que integran esta 63 Legislatura recibirán mega bono de “retiro”. Cada diputado recibirá en agosto un depósito de más de un millón de pesos (910 mil de su “fondo de ahorro, casi 94 mil de aguinaldo proporcional y 74 mil de su dieta –sueldo- mensual- además de otros apoyos económicos). Cada senador recibirá 703 mil pesos (117 mil de sueldo –dieta-, 104 mil de aguinaldo proporcional, más 200 mil por “asistencia legislativa” y 282 mil de seguro por separación individual.

¡Viva México!

¿SABE –claro que sí- A CUÁNTO asciende la deuda externa que heredará LÓPEZ OBRADOR? Nada más y nada menos que 10 BILLONES de pesos, por la que el gobierno paga al año 543 mil millones de intereses a la banca mundial.

A PROPÓSITO DE “HERENCIAS”, LÓPEZ OBRADOR tendrá un abultado legado. Las administraciones de sus antecesores, tanto VICENTE FOX (2000-2006), FELIPE CALDERÓN (2006-2012) como ENRIQUE PEÑA NIETO (2012-2018) dejarán 12 millones 333 mil 746 millones de expedientes reservados, o sea con información que no puede darse al público. El Índice de Expedientes Reservados (secretos) se creó 2004 y lo maneja el INA.

OTRO DATO INTERESANTE: Hasta marzo de este año los homicidios dolosos en lo que va del sexenio de PEÑA NIETO suman 105 mil 322, mil 785 más que en la administración de CALDERÓN, que cerró con un total de 103 mil 537.

OTRO: La educación es uno de los temas con más rezago en México. De acuerdo con estadísticas del Inegi, en México, 2.2 millones de adolescentes abandonan la escuela por falta de recursos económicos y 14.4 por ciento de ellos se ve en la necesidad de buscar un trabajo para ayudar a su familia.

P.D.-El derrumbe de la estructura de la Plaza Artz Pedregal, en Periférico Sur, que MANCERA inauguró con bombo y platillo hace algunos meses, no es más que resultado de la corrupción.

armandorojasarevalo@gmail.com

rojas.a.armando@hotmail.com

