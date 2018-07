10 de julio de 2018

ENTIEMPOREALMX

La Feria

Sr. López

A trancas y barrancas

Meneado anda AMLO preparando su asunción al poder. Está bien. Recibirá el país con todo lo que está bien y mal. Al gobierno corresponde atender ordenadamente los problemas nacionales sin dejar de lado los reclamos sociales.

Durante su larga campaña por la presidencia, abatir la corrupción y la inseguridad, fueron el recurso discursivo más usado por AMLO, y con razón: son asuntos que han rebasado los límites de lo tolerable y en los que cualquier tenochca está de acuerdo, aunque del combate a la corrupción, a la generalidad lo que le interesa más que satisfacer sus justicieros instintos (… mmm), es su impacto en la mejora de sus condiciones de vida: estar menos pobres y en paz, basta. No es mucho pedir.

Aunque les sea increíble a los apóstoles de la verdadera fe de Morena, el avión presidencial, el lugar de residencia del Presidente o la reforma energética, la verdad, la verdad, le importan poco a la gente: si los inversionistas extranjeros del ramo petrolero contratan a miles y pagan mejores salarios, harán marchas de apoyo a la reforma, porque es la hora que los mexicanos no hemos sido dueños del petróleo, jamás, que sus propietarios eran el gobierno y los altos funcionarios de Pemex y su sindicato, pero no nosotros, cautivos consumidores sin escapatoria. Si de verdad van a rehabilitar seis refinerías y construir dos nuevas, el gusto general no es porque vayamos a recuperar nuestra soberanía energética, sino porque habrá gasto, empleos y tal vez, puede ser, algún día, gasolina menos cara (que afecta los precios de todo, cosa que hubiera sido bueno le explicaran a don Peña Nieto, en su momento… ahorita no, ya para qué).

La población no mejora sus condiciones de vida con rebanadas de patriotismo, sino con empleos bien pagados que permitan resolver lo cotidiano: que comer no sea motivo de ‘selfies’, que dormir bajo techo y en cama sobre piso (no en la tierra y al sereno), no sea una causa social; que meditar si se va uno del país o se mete de narcomenudista, sean locuras de esos que nunca faltan, pero no la única opción de miles, arrinconados por el hambre.

Aparte de su propia importancia, estos asuntos, nuestra inseguridad y pobreza, rebasan en sus efectos las fronteras nacionales. Son motivo de preocupación fundada de nuestros vecinos del norte… y ellos esperan que el gobierno de AMLO dé resultados. Nuestras cuitas y pesares, les importan un reverendo y serenado cacahuate, ellos quieren menos migrantes ilegales, más consumidores y mucha más gente capacitada para producir. Les preocupa, mucho.

La pobreza en México de acuerdo a los informes del Coneval más recientes, y sin tomar en cuenta las clasificaciones de pobres, al 2016 alcanzó al 68.1% de la población… 62 millones de personas con ingreso inferior a la “línea de bienestar”. Es demasiado. Nuestra tasa nacional de pobreza nos pone, según el “CIA World Factbook”, abajo de Santo Tomé y Príncipe, 66% (islas en el golfo de Guinea, África), y Burundi, 65% (conocido como “el país más infeliz del mundo”, dominio de Bélgica hasta 1962, en el centro de África). Así estamos.

Sin embargo, el pobrerío nacional no es parejo. Chiapas es el campeón nacional en un penoso último lugar, con el 77.1% de su población en pobreza o miseria, siguen: Oaxaca, 70.4% y Guerrero, 64.4%; mientras las tres entidades con menor pobreza son: Nuevo León, 14.2%; Baja California Sur, 22.1%; Baja California, 22.1%; o sea: Nuevo León está casi empatado con Francia (14%), pero mejor que los EUA y Alemania (15% y 17% respectivamente)… cosas veredes.

Chiapas preocupa a los EUA, mucho. No es de ahora: en 2012, el secretario adjunto de Asuntos Internacionales del Departamento de Seguridad Interna, de los EUA, Alan Bersin, declaró: “La frontera entre Guatemala y Chiapas es ahora nuestra frontera sur”; Chiapas es un asunto de seguridad nacional de los EUA. Ahí por su cuenta busque: “La otra frontera de México: Seguridad, migración y la crisis humanitaria en la línea con Centroamérica”, publicado en 2014 por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).

Al gobierno yanqui no le parece suficiente la expulsión de migrantes que hace nuestro gobierno federal (en 2015, los EUA deportó 15,207 migrantes de la región, mientras México expulsó a 34,513… para que le hagamos caras al imperio: estamos peor); el punto es que en Chiapas debe terminar el “sueño americano” de los migrantes centroamericanos. Si buscan trabajo y salario, que los encuentren acá y para eso, Chiapas tiene que detonar el inmenso potencial de la industria agropecuaria en el estado, desarrollarse a paso veloz, recibir ordenadamente la mano de obra migrante y ocuparla. Chiapas puede ser una entidad muy rica.

El tío Sam no quita el dedo del renglón: el martes 7 de febrero de 2017 (según nota de Reuters), la jefa del Comando Norte estadounidense y el jefe del Comando Sur (los cuerpos del ejército yanqui destinados a toda América), se reunieron con una delegación del gobierno federal de México, en Tapachula, en la mera frontera con Guatemala, “para discutir iniciativas de seguridad”… de seguridad de ellos, claro.

El gobernador electo, ya en los hechos, Rutilio Escandón, recibe la entidad en ruinas. Sensato y prudente, cuenta con un bono de confianza de parte del imperio yanqui, pero les sorprende la variopinta calidad de sus cercanos: unos, gente valiosa, sí, pero otros, no tantos pero no pocos, muy conocidos y de intenciones fáciles de adivinar. Hay mucho interés en saber quiénes formarán su gabinete y el trato político que se dará a los verdaderos liderazgos en la entidad y de ellos, en especial los del sector educación: el magisterio, que ha probado ser una real fuerza político-electoral, sector monolítico y persistente, no debe quedar acéfalo a riesgo de que se salga de control y entorpezca el proyecto yanqui, y si fallara Rutilio Escandón, sería el inesperado talón de Aquiles del proyecto de presidencia de AMLO: tiene que hacerlo bien, a trancas y barrancas.

http://etrnoticias.mx/lee-a-trancas-barrancas-en-la-columna-la-feria/

ENTIEMPOREALMX

Ensalada de grillos

Ciro Castillo

Al árbol que te arrimes

Se veía venir: el Partido Encuentro Social (PES) y el Partido Nueva Alianza (Panal) tienen un pie fuera del sistema de partidos que, en México vaya que es “dadivoso”.

Ayer, la Comisión de Fiscalización del INE designó a dos personas que serían las encargadas de dar seguimiento a la liquidación de ambos partidos políticos que fungieron como una especie de “rémoras” en la pasada elección presidencial.

Ambos organismos políticos no habrían alcanzado el tres por ciento que exige la legislación electoral y perderían el registro nacional, a pesar de que tendrán legisladores federales (en el caso del PES).

Los dirigentes del PES y Panal, así como lo hizo el Partido del Trabajo (PT) años atrás, recurrirán a todos los argumentos legales ante los tribunales para intentar mantener su registro.

Hugo Éric Flores Cervantes, dirigente de Encuentro Social, tuvo que ir a pedir “chichi” al virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, quien le habría ofrecido “echarle la mano” para dar la batalla legal, incluso con la asesoría de los representantes de Morena ante el INE. Si el tabasqueño tiene un poco de malicia, que la tiene, les podría soltar la mano pues sabe que fue gracias a él que lograron algunos triunfos.

El Panal, quien también era una rémora para el PRI, quedó alejado de “la mano de Dios” una vez que el control fue arrebatado a su fundadora, Elba Esther Gordillo, quien si algo tiene es un colmillo largo y retorcido para estos menesteres de la política.

QUÉ SE PODÍA ESPERAR

La debacle del PES ya se veía venir, pues en el proceso electoral reciente únicamente se montaron en el “tren del sureste” llamado Andrés Manuel López Obrador.

Los del PES, cuya dirigencia estatal está a cargo de Maya de León Villard, únicamente buscaban quedarse con algunos puestos de elección popular sin mover un dedo y sin gastar un peso.

Se supo, ahora que las aguas comienzan a acomodarse, que personajes como Ricardo Aguilar Gordillo, mediante las Redes Sociales Progresistas, hicieron más labor a favor del PES que la propia dirigencia.

Estas Redes, integradas principalmente por una estructura del magisterio, sumaron varias decenas de miles de votos para el PES, lo mismo que para Morena en Chiapas y en el Sureste del país.

Mientras tanto, los del PES, igual que muchos morenistas sabían que el fenómeno lopezobradorista les sería suficiente para conseguir sus puestos de elección popular y optaron por quedarse con la mano en la cintura. Se guardaron las prerrogativas y se tiraron en la hamaca.

Quizá por esa razón el PES está ahora a punto de perder el registro, claro, a menos que una “maroma” en los tribunales diga lo contrario. Si no nos creen, que le pregunten al PT que así mantuvo la cabeza fuera del agua en la anterior elección.

No es por echar grilla, pero estaría bien que en los tribunales dieran “palo” a estos partidos que únicamente generan un gasto al erario mediante las prerrogativas y suman poco a la vida pública y política.

PRD: CUANDO HAY POCO QUE PRESUMIR

Cuando no hay mucho qué presumir te agarras de lo que sea, de lo primero que pase a tu lado cuando la corriente del río revuelto te está llevando.

Eso le pasó hace unos días al PT, quien presumió haber mostrado su “músculo” en las pasadas elecciones y eso le pasó ayer al dirigente estatal del PRD, César Espinosa Morales, quien presumió 81 mil votos del otrora partido de las izquierdas.

Mientras Morena, fundado apenas en 2014 por Andrés Manuel López Obrador, barrió con las elecciones presidenciales, estatales y municipales, César Espinosa presumió un 3.5 por ciento de la votación. Aplausos.

“No estamos en ninguna debacle. Ha habido errores desde el Pacto por México que nos golpeó y no es una responsabilidad de orden estatal, sino una responsabilidad de orden nacional”, expresó, al tiempo de presumir las alcaldías de Las Margaritas, Totolapa, Pantelhó, Bellavista, Pueblo Nuevo Solistahuacán, Huixtán y Ocozocoautla.

El PRD, quien cometió el gran error de ir aliado con el PAN, podría pronto ser “chupado” por el morenismo que, tiende a seguir creciendo como una burbuja gigante.

Escríbanos a:

cirocastillo@hotmail.com

Síganos en:

www.noticiasnvi.com

Síganos en:

https://www.facebook.com/enTIEMPOREALmx/

http://etrnoticias.mx/lee-al-arbol-te-arrimes-en-la-columna-ensalada-grillos/

ENTIEMPOREALMX

Café Avenida

Gabriela Figueroa Díaz

ZOE ROBLEDO: EL ELEGIDO.

Sin duda la transición morenista ha iniciado, eso ha puesto pies en polvorosa a muchos y hasta el mismo Maveco ya se reunió con Andrés Manuel López Obrador, siendo que a nivel estatal hace que todos los que no fueron del equipo estén buscando como pegarse y ahora si estar de lado correcto de la historia. La apuesta fue el todo por el todo y por lo mismo se sabía que iba a haber un solo ganador, pero nunca pensaron que el seis de seis arrasaría por completo y como los 32 millones de votos beneficiaron en todo a uno. Una cosa es que algunos chiapanecos quieran estar en la gracia de AMLO y otra cosa es que él reconozca el talento de algunos como es el caso de Robledo Aburto.

“Zoé Robledo ha señalado en varias ocasiones: la cuarta transformación de país comenzará en Chiapas”.

AMLO en campaña conoció muy de cerca a Zoé Robledo Aburto joven promesa en la política chiapaneca, quien demostró sus tablas y su lealtad, por lo que hoy reconoce su empeño, llamándolo a pertenecer a su equipo de transición y al círculo muy cercano de sus colaboradores en Ciudad de México.

Y es que, como nadie, defendió al ideal morenista en este histórico proceso electoral, en una ocasión le pregunte a Zoé: ¿y qué ocurriría si pierde AMLO? Y me afirmó con tanta seguridad que eso no pasaría, no solo estaba convencido de su líder, si no que su aportación al entorno morenistas al que se incluyó un año atrás antes de la campaña hizo que su convicción fuera reconocida y el día de hoy ni siquiera tenga la posibilidad de estrenar su encargo por el que contendió por Chiapas, el Distrito 6 por la cual es Diputado Federal y sea su suplente quien asuma el cargo.

Recordemos que Zoé Robledo tiempo atrás no era una carta fuerte para el perredismo chiapaneco, fue alfil a ser colocado por las siglas bajo la representación proporcional y los años le brindaron la experiencia debida, creció y al margen de una Senaduría comenzó a brillar, pero no fue sino hasta que migró a Morena y su acercamiento con el líder de este movimiento que se denoto las tablas que tenía guardadas y que sin duda harán para próximos tiempos sea el enemigo a vencer en Chiapas, quien nos dice que no puede ser nuestro próximo gobernador eso si se hacen las cosas bien. Por lo pronto ya dio un extraordinario paso.

Pero porque viene a colación todo esto, porque a pesar de que el INE no le había entregado su constancia de mayoría, cuando ya el Presidente Electo de la Nación lo había invitado a incorporarse al Gobierno Federal como subsecretario de Gobernación, siendo parte del importante proceso de transición al nuevo gobierno de la República muy cerquita de quien en sus últimos días de campaña trajo como conferencista a Chiapas, la ministra Olga Sánchez Cordero, ya siendo mencionado por varios e incluso por Andrés Manuel López Obrador, quien confirmaba en redes sociales: “Por la mañana nos reunimos con los integrantes del próximo Gabinete de Política Interna, Exterior y Seguridad; por la tarde, con el Gabinete de Hacienda y Desarrollo Económico. Se invitó a participar como posibles subsecretarios de Gobernación a Tatiana Clouthier y a Zoé Robledo”.

Hay que examinar que además en su contienda individual no le fue tan mal, aunque posiblemente el influjo de Morena haya afectado en su diputación federal por el Distrito 6 ganó con más de 122 mil votos, la cual significa mucho al ser su primera elección que no fue por representación proporcional. Este personaje chiapaneco, de linaje político y ahora con un camino propio ha demostrado su talento. Su diputación no pudo quedar en mejores manos Don Raúl Bonifaz Mohedano estará encargado de cubrir su licencia, quien cuenta con extraordinarias cartas credenciales, como el que ahora lo suple en el Senado.

Finalmente: “Caminaré de la mano con Andrés Manuel López Obrador, no viviré en Casa de Gobierno, no debe haber un gobernador rico con un pueblo pobre” lo dijo Rutilio Escandón Cadenas. Recuerde No es Nada Personal. Envíenos sus sugerencias a CAFETOMANA2014@outlook.com

http://etrnoticias.mx/lee-zoe-robledo-elegido-en-la-columna-cafe-avenida-2/

ENTIEMPOREALMX

Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

Albores lo acusan de corrupción cuando estuvo en la dirigencia del PRI. Exigen investigación.

La situación de las denuncias en la prensa nacional en contra del tercer lugar dela votación chiapaneca el pasado 1 de Julio, Roberto Albores Gleason, donde ponen como lazo de cochino al excandidato del PRI de Chiapas, sobre presuntos y graves actos de corrupción de cuanto estuvo al frente del PRI, que contrató cientos de empresas durante tres años de su dirigencia estatal, y donde presuntamente existe hasta contratos de al menos 15 empresas diferentes por casi 185 millones de pesos, y que no se sabe que ocurrió con tanto dinero que ingresó en su mandato priista, y que ayer fue denunciado por EL UNIVERSAL.

Un caso que nos ubica en la exacta dimensión de lo que pudo haber pasado con el descalabro electoral del PRI de Chiapas, donde desde un principio Roberto Albores Gleason, desestimó a los exdirigentes del PRI estatal y los marginó completamente mucho antes del proceso electoral. Escondió al priismo chiapaneco lo que le llegaba de “cuotas millonarias”, a sabiendas que contaba con padrinos nacionales –Nuño y Videgaray- porque también venía el “Dedazo Antidemocrático” Alborista para apoderarse de la gubernatura, donde evidentemente ya nadie investigaría lo de las cuotas o asignaciones económicas partidistas.

Pero mientras La prensa nacional daba pelos y señales de estas denuncia públicas de una posible conjura utilizando a empresas supuestamente fantasmas, en redes sociales de Chiapas, manejan el nombre de José Antonio Albores Trujillo, primo hermano del excandidato del PRI, de haber sido el administrador del dinero que ingreso al PRI, durante los casi seis años que estuvo al frente, y que conoce mucho de lo que pasó con estas denuncias de corrupción. A Pepe Albores, se le ha relacionado en Chiapas, desde hace tiempo de ser el “lavador de la ropa sucia” del primo Roberto Albores Gleason, y que esta convertido en un joven millonario, y ahora casi se confirma con esta denuncia del periódico EL UNIVERSAL.

Ayer mismo el acertijo bajo la sospecha corrupción del primo excandidato apodado “El Diablito”, el controvertido Pepe Albores, canceló la renta de una mansión en la zona exclusiva de “San Patricio” al Sur-Poniente de la ciudad, (Por Club Campestre) donde vivía el excandidato perdedor, porque cambia su residencia a Mérida y otros dicen que regresa a la ciudad de México, para seguir con su política golondrina y regresar a Chiapas en tiempos próximos de elecciones.

La situación empaño el ambiente, que también ayer mismo Juan Sabines Guerrero, “El Cónsul” alebrestado por lo de El Universal, sustituyó el nombre de su “ahijado político”, Roberto Albores Gleason, por el de Zoé Robledo Aburto, a donde se fue a refugiar con las indeterminadas llamadas, tal vez por su nombramiento próximo en la subsecretaria de Gobernación con Andrés Manuel López Obrador. ¿Meterá las manos Zoé Robledo por Sabines?

Las imposiciones centralistas ya no pegan en Chiapas. La gente votó por MORENA y la nueva esperanza.

Recibió su constancia de mayoría el senador de MORENA-PT-PES- Eduardo Ramírez Aguilar, que sin duda fue un protagonista principal de todo este suceso democrático en Chiapas con su “Movimiento por la Dignidad”, que fue la punta de lanza para que el escenario del pasado proceso electoral, diera un completo viraje, sobre todo cuando se supo lo de la imposición del centralismo federal dentro de la primera Coalición denominada “Todos por Chiapas”, integrada por el PRI-PVEM-Panal, Mover a Chiapas y Chiapas Unido, para después fracturarse y dar vida a dos candidaturas comunes, la primera que quedó pulverizada con el PRI y PANAL, que siguió con Roberto Albores Gleason, y la segunda el PVEM, Mover Chiapas y Chiapas Unido, denominada “La Fuerza de Chiapas” con Fernando Castellanos.

Esa lucha por la dignidad, decoro y seriedad que desde Chiapas realizó Eduardo Ramírez Aguilar, reacomodo fuerzas partidistas, donde el gran perdedor fue el PRI, que hoy apenas subsiste y resiste con uno de los más bajos números de votos que haya obtenido un candidato al gobierno del Chiapas por el PRI en su historia, como es el de Roberto Albores Gleason, que fue vapuleado en Chiapas por el propio Presidenciable Pepe Meade, un desconocido priista, y pese a que Albores Gleason, ya había sido Secretario de Estado con Juan Sabines, dirigente estatal del PRI y hasta Senador de la República, lo que exhibió también que era un mal producto, el priista enviado desde la capital del país, manufacturado por intereses de padrinazgos como Aurelio Nuño y Enrique Ochoa Reza, ambos pretendían darle un “macanazo antidemocrático” en contra del pueblo de Chiapas.

Hoy la historia se empieza a escribir con todos los episodios que se vivieron en el pasado proceso electoral en Chiapas, y que una cosa quedo muy clara, desde Chiapas se le dijo al centralismo federal, ya no queremos imposiciones y dedazos, lo que desordenó la auténtica democracia en la entidad, y que dio pauta a otros resultados definidos con su voto por el pueblo, donde también muchos se fueran a otros partidos como MORENA, otros tuvieron la oportunidad de ser candidatos de una candidatura común, dando vida a otra “reingeniería electoral” en esta frontera sur de México.

Chiapas mostró su musculo de dignidad, y dejó un precedente que las imposiciones federales desde la capital del país, ya no son las acertadas, los que a futuro aspiren a ser gobernadores deben tener marca Chiapas, que conozcan realmente su problemática, a sus regiones, a su gente, a su idiosincrasia que son diversas en la Costa en los Altos, en el Norte, o en el Centro de la geografía estatal, que fueron ingredientes para esta nueva recomposición y triunfos contundentes de nuevas caras y siglas con MORENA, con su próximo gobernador, sus próximos senadores, diputados federales, Presidentes Municipales y diputados locales. Ahora si “La esperanza de Chiapas”.

La oportunidad histórica con AMLO y Rutilio….

Andrés Manuel López Obrador y Rutilio Escandón, tienen la oportunidad histórica para hacer de Chiapas un polo de desarrollo nacional, con su campo, su turismo y su industrialización. Tiene Chiapas todo para dar el gran salto a la transformación, lo único que se requiere es voluntad política y deseos de cambiar las cosas, y esos ingredientes ya lo demostraron AMLO y Rutilio, porque ya basta que a los chiapanecos nos sigan considerando “Mexicanos de segunda categoría”, y que vivamos en una República Mexicana autentica, y no falsa para reconocer que no somos mexicanos iguales.

Es inadmisible que México como país, durante años, haya vivido una hipocresía y doblez nacional, al desarrollarse inequitativamente, y desde los años 50, quedó marcado que México, había dos clases de mexicanos, los de la frontera norte y los de la frontera sur, y ese camino marcó el desarrollo del norte y el subdesarrollo del sur, llegando a ser Chiapas el estado más pobre y analfabeta del país, y que hoy la esperanza con Andrés Manuel López Obrador y Rutilio Escandón, se agiganta ante el despertar verdadero del pueblo Chiapas que mostró su valor democrático y de decisión para decirle adiós a ese “federalismo falso y simulado” que nos hizo “El patito feo de la federación”, y eso que fuimos los Chiapanecos el estado que por voluntad propia decidió ser “mexicanote”. Dixe.

http://etrnoticias.mx/lee-las-imposiciones-centralistas-ya-pegan-en-chiapas-en-la-columna-comentario-zeta/

ENTIEMPOREALMX

Identidad Política

Carlos Rojas

¿Quiénes van por pluris?

Aunque la rivalidad política diga lo contrario quienes tienen en mano constancia de mayoría son ya las nuevas autoridades electas; y es que según los titulares del Instituto Electoral y Participación Ciudadana en Chiapas IE y PC el proceso electoral 2018 quedó atrás al entregar una constancia de mayoría al cargo de Gobernador; 24 constancias de mayoría al cargo de Diputados y Diputadas locales y 119 al cargo de Presidente y Presidenta Municipal, las únicas constancias pendientes son de los municipios de Chicoasén, San Andrés Duraznal y Tapilula, debido a que así lo determinaron los Consejos por no contar con los elementos suficientes para validar la elección respectiva, pero salvo contadas excepciones el proceso electoral quedó planchado y si de partidos políticos hablamos, el PVEM se queda con 31 alcaldías, el PRI con 18, Nueva Alianza con 5; Partido Mover a Chiapas gana 13 alcaldías, el PAN 4 alcaldías, el PRD obtiene 7, Morena gana en 21, Encuentro Social se queda con 2 alcaldías, el Partido del Trabajo se lleva 3, Partido Chiapas Unido gana 12 y Movimiento Ciudadano una alcaldía, mientras que, candidatos independientes obtuvieron el triunfo en los municipios de Tzimol y Soyaló. Ahora sólo falta saber a quienes dará diputaciones y regidurías pluris los partidos políticos pues en esta cena de negros también serán muchos los llamados pero poco los escogidos, y aunque la ley dice que deberán ser seleccionados de las planillas derrotadas, un acuerdo de cúpula partidista igualmente puede definir el cargo. En Comitán – por ejemplo-; suena que una de estas regidurías podría ser para Estrella Yamileth quien si bien no va inscrita en planilla si rajó lomo y corazón para sacar a delante los 14 mil votos que no alcanzaron para la reelección tricolor, otra más para los del Partido Verde Ecologista de México ¿Quién recomendará el doctor Paniagua para que represente sus 12 mil votos alcanzados? Sayuri Yomoguita? O quién? En la Trinitaria Montserrat Palomino será el equilibrio del ayuntamiento Tricolor de Ervin? En este municipio 400 votos separaron el triunfo de la derrota ¿Quién recomendará Manuel Culebro en Las Margaritas? Bueno en fin, en todos los ayuntamientos habrá equilibrio en oposición si así se puede llamar a los regidores plurinominales que habrá de estar designando la cúpula de los partidos políticos que mordieron polvo. Lo estará también en la próxima legislatura pues el congreso del estado igualmente dará lugar a una fila de curules plurinominales que esperan designación del titular. Nombres como los de Janeth Ovando Reazola, Ilse Sarmiento Gómez, entre otros aparecen en la lista presentada por los partidos ante el órgano electoral pero puede haber cambios sorpresivos de última hora hay que estar pendiente. Como se puede apreciar el proceso electoral culminó ya sólo falta completar representaciones pluris en ayuntamientos y diputados, pero además que la rivalidad política apague de una buena vez el ruido de inconformidad. Así las cosas. Pasando a otro tema, el alcalde electo de Comitán Emmanuel Cordero Sánchez no logra meter freno y sigue caminando por los rincones de Comitán como si fuera campaña, pero no es tanto el proselitismo, sino que le falto visitar muchos lugares por eso no para de hacer su recorrido con el fin de amalgamarse con el pueblo que le dio su voto de confianza, ojalá y que en un futuro inmediato continúe en la misma dirección y no después se divorcie de quienes lo favorecieron, sería triste repetir la historia de quienes pensaron que el poder institucional es para siempre y no de paso, una oportunidad de servir y no de servirse con la cuchara grande como algunos que les conté. Y es que por ahí anda circulando en las redes de internet una historia titulada no hubo-re-elección en su parte una y dos, revelando tanto infierno dentro de un ayuntamiento que termina uno buscando agua bendita para evadir los demonios que danzan en el documento. Por otra parte, retomando información del Instituto Electoral y Participación Ciudadana en Chiapas, sabemos que derivado de los resultados de la elección tendremos 32 mujeres gobernando alcaldías contra 87 hombres y en el ámbito legislativo 13 mujeres y 11 hombres, faltando contar los espacios pluris que moverán estos números en el congreso chiapaneco. En cuanto a los 26 alcaldes que pretendieron re-elegirse sólo 7 ganaron; lo cual dice que su mayoría terminaron mal calificados. No hicieron bien su trabajo, y como dice el refrán se dejaron llevar por el canto de las sirenas. Ni modos. DICEN QUE ANDRES MANUEL LÓPEZ OBRADOR el Presidente de la República electo propuso eliminar todas las delegaciones de dependencias federales en los estados y sustituirlas por 32 coordinaciones generales de Gobierno para ahorrar presupuesto y desburocratizar las instituciones y que en ellas estarán a cargo pura gente de alto perfil, de su entera confianza y que hayan marchado en el movimiento desde el principio. En Chiapas no hay mucho donde escoger , pero seguramente Eduardo Ramírez Aguilar, Rutilo Escandón y Manuel Velasco Coello serán piezas claves para otorgar estos nombramientos, a lo mejor por eso Enoch Hernández anda levantando mano en Sedesol, desde que anduvo levantando la mano a Albores Gleason pedía voto cruzado para el Peje y además ahí lo enviaron sus padrinos políticos del estado, en una de esas lo ratifican en alguna área de la coordinación general de gobierno federal que como novedad surgirá en los diferentes estados de la República. Otra. Que el Gobernador electo Rutilo Escandón Cadenas ya anda en busca de un terreno donde se va a construir la nueva sede de Comisión Federal de Electricidad. Una de las promesas del Peje que habrá de cumplir en los primeros meses de su mandato…// Muchas dudas surgen en la promesa pejista de bajar la gasolina porque para lograrlo tendría que habilitar más de un par de refinerías si lo que se busca es no importar el energético a otros países que imponen precio. Hay datos que en 2014 los mexicanos consumíamos un promedio de 123 millones de litros de gasolina todos los días, para el 2018 la cifra incrementó en 190 millones de litros, esto sin contar diésel y otros petroquímicos, habría que hacer cuentas si una o dos refinerías desmanteladas y en un futuro reparadas cubren la demanda en un sexenio, de lo contrario solo estaremos soñando con la autosuficiencia petrolera, pero como dicen algunos no hay que perder la esperanza y apoyar al proyecto. Todos a caminar y pedalear la bicicleta contribuyendo a la causa. YA PARA SALIR. El pasado fin de semana me encontré con Mauricio Cordero Rodríguez a quien vi tranquilo, contento, disfrutando de una cabalgata con amigos, el joven empresario demostrando estatura política reconoció su derrota, pero también su visión y servicio el que seguirá ejerciendo desde cualquier trinchera, no se sorprendan si en breve tiempo lo vemos de nuevo en los rejuegos de la función pública estatal o federal.

LA PREGUNTA DE HOY.

Qué siempre si, que Manuel Velasco será Senador de la República. Salió premiado el muchacho.

De esto y más…Nos leemos en la próxima.

https://www.facebook.com/carlosrojas8com/

http://etrnoticias.mx/lee-quienes-van-pluris-en-la-columna-identidad-politica/

ENTIEMPOREALMX

Linotipeando

Marco Antonio Cabrera Alfaro

POR QUÉ SE PERDIÓ LA ELECCIÓN EL 1º DE JULIO, SE PREGUNTAN VERDES, ROJOS MORADOS Y BOJUDOS…

Haciendo un análisis frío y sin apasionamientos la perdida de las elecciones del verde, del rojo, del Morado y los bojudos de unidos por Chiapas o Chiapas Unidos, se pueden ver varias cosas, hay que destacar que perdieron la elección, no tanto por el efecto Peje (Andrés Manuel López Obrador), claro, fue parte, pero también hay que agregarle la confusión que crearon con eso de haberles exigido a los verdes hacer un video donde pedían el voto a favor del AMLO, y cuando alguien por ahí les pregunto por qué no les dicen que hay que pedir el voto a favor de Fernando Castellanos, les dijeron, lo estatal no importa en estos momentos hay que sacar adelante la elección nacional a favor de ya saben quién les respondieron en esa reunión que tuvieron los aspirantes a alcaldes, así mismo otra de las causas fue de que la gente no está preparada para diferenciar el voto, es decir, la gente salió a votar el seis de seis y la última causa fue el relleno de urnas y fueron tan inteligentes o cínicos que se tomaron la molestia de rellenar o insacular las urnas con varias boletas a favor de MORENA para que no hubiera manera de impugnar eso si el ganador de la elección en Chiapas fue ya saben quién y no haciendo alusión al peje yo a Rutilio Escandón, el gran mérito también es para Fercast que se prestó para quebrar la elección porque si se hubiera respetado la alianza original con el priato junto con el diablito Rutilio Escandón no tenía nada que hacer, pero se trataba de hacer ganar a MORENA, aunque para eso se tuviera que echar mano del mapachismo y traicionar a mucha gente que participo como candidato a ediles, ahora sí ,al tricolor le dieron una sopa de su propio caldo, les aplicaron un mapachismo exagerado y los bajaron gacho, así es que ya saben quién tuvo la culpa, la licuadora electoral funciono bien, los laboratorios hicieron bien la mezcla, así es que, en el verde se deja un gran odio, y rencor en contra de ya saben quién…sin comentarios

OBLIGADO EL NUEVO GOBIERNO A SUPERAR MUCHAS COSAS…

Sin lugar a dudas el nuevo gobierno que encabezara Rutilio Escandón, está obligado a superar muchas cosas y un consejo para el gobernador electo es echarse un clavado e irse unos meses fuera del estado para desintoxicarse y dejar que el Güero Velasco Prepare su entrega recepción, desde otro estado o en la ciudad del smog el gobernador electo deberá llamar a cada uno de los que formaran parte de su gabinete, con ello dejaría a que el gobernador Manuel Velasco Coello, afine su cambio de estafeta. En segunda Rutilio Escandón debería taparle el hocico a uno dos que tres supuestos miembros de su gabinete toda vez que se dice andan que vociferando a los cuatro vientos una serie de pendejadas, estupideces e incongruencias, que contradicen al supuesto gobierno del cambio…ojo Rutilio Escandón el poder se acaba en seis años, es como las medicinas tiene, fecha de caducidad, aunque ya existe la reelección, pero para que eso pase habrá de hacer bien la talacha o la tarea como gobernador, por lo pronto debe saber elegir a sus funcionarios, porque como dijimos líneas arriba ya varias se sienten los secretarios como el Finito Ricardo Aguilar que festina será el secretario de educación, y Mr. Tractor ya festina su arribo a la SECAM, y párele de contar, así es que el nuevo Gobierno debe estar atento que el pueblo ya no quiere más de lo mismo…sin comentarios

SE REÚNE EL GÜERO VELASCO CON RUTILIO ESCANDÓN EN PALACIO…

Luego de recibir la vista del gobernador electo con quien acordaron dar inicio los trabajos de la transición, El Gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, señalo que la entrega recepción se hará en un marco de transparencia y eficaz. Al mismo tiempo señaló que giró la instrucción a su Gabinete Legal y Ampliado para que constituyan a la brevedad los equipos de trabajo y faciliten en toda su amplitud a los equipos del Lic. Escandón Cadenas las labores de transición en cada una de las dependencias gubernamentales. Velasco Coello fue claro al manifestar que de lo que se trata es sacar adelante conjuntamente con el nuevo Gobierno una transición exitosa por el bien de los chiapanecos. Nuevamente el popular Güero Velasco manifestó su beneplácito y felicito al gobernador lectivo Rutilio Escandón cadenas, para luego hacer un recorrido por todas las áreas operativas y administrativas del palacio de gobierno, así mismo el gobernador Velasco Coello, deseo a Rutilio Escandón que sea el mejor Gobernador de Chiapas. Hay que ponderar que dicha reunión entre ambos mandatarios saliente y entrante, se llevó a cabo en ambiente de camaradería y de gran cordialidad y disposición de conjuntar esfuerzos, esto, a cuatro días de haberse llevado a cabo la jornada electoral en la entidad…sin comentarios

LA SEGOB RESALTA VALIOSA CONTRIBUCIÓN DE MARIO CARLOS CULEBRO…

El Secretario General de Gobierno, Mario Carlos Culebro Velasco, dio a conocer a este columnista que mediante una carta la Secretaría de Gobernación que encabeza el licenciado Alfonso Navarrete Prida, hizo un amplio reconocimiento al Gobierno de Manuel Velasco Coello por la entusiasta colaboración que brindó para el buen desarrollo del proceso electoral, al mismo tiempo Culebro Velasco agrego que en el documento enviado por el Subsecretario de Gobierno de la SEGOB, Manuel Cadena Morales, el Gobierno de la República resaltó las valiosas contribuciones de la Secretaría General de Gobierno de Chiapas al fortalecimiento de la vida democrática de nuestra nación. Seguidamente el responsable de la política interna, adujo que, la alta distinción conferida al Gobierno del Estado es resultado de una estrecha colaboración con instancias federales y estatales que integran el Grupo de Coordinación Chiapas en materia de seguridad, así como con los Ayuntamientos y particularmente, con los órganos electorales, lo que permitió que la jornada cívica del primero de julio fuera ejemplar, transparente y con amplia participación de la ciudadanía. El funcionario estatal explico claramente que, previo al arranque del proceso electoral que concluyó este fin de semana en la entidad, la instrucción del Gobernador Manuel Velasco fue siempre la de privilegiar el diálogo con todos los sectores y liderazgos en los municipios, a fin de encauzar cualquier inconformidad por esta vía o por los cauces institucionales que existen. Por ultimo acoto, Gobi por este medio reafirmamos el compromiso del Gobierno del Estado de mantener puertas abiertas para escuchar a todos los chiapanecos por igual, sin importar su origen, religión o filiación política, ya que la instrucción del mandatario estatal es trabajar en un solo frente para propiciar las mejores soluciones a los problemas de Chiapas…ver para comentar

RECIBE “ERA” CONSTANCIA DE MAYORÍA COMO SENADOR…

Tras recibir su su constancia de mayoría que lo acredita como Senador electo de la República, por parte del Instituto Nacional Electoral (INE), rodeado de su familia, amigos, equipo de trabajo y el gobernador electo, Rutilio Escandón Cadenas. Eduardo Ramírez Aguilar manifestó su gratitud por la presencia del gobernador electo, Rutilio Escandón Cadenas; así como del diputado federal electo, Zoe Robledo Aburto. El senador por Morena agrego explicó que un equipo que hizo unidad para consolidar el triunfo de la coalición “Juntos Haremos Historia” en Chiapas, encabezada por el ahora presidente electo de la República, Andrés Manuel López Obrador, dio bueno resultados, al mismo tiempo Eduardo Ramírez señaló que los hoy elegidos por las y los chiapanecos, están dispuestos a jugársela por la gente, sometiéndose a la voluntad del pueblo chiapaneco, por eso aún no se ha ganado nada, la lucha apenas comienza. Quiero Aprovechar este momento -dijo- para reconocer ampliamente a las y los maestros de Chiapas, “porque se volvieron activistas a favor de este movimiento y es que no podemos entender esta transformación sin la participación de ellos”. También el recién desempacado senador agradeció a los empresarios, porque sin ellos no se podría entender el desarrollo de Chiapas y de nuestro país. Por ultimo remarco con fuerza, “Hoy es un día importante porque venimos a ratificar a nuestro máximo líder en Chiapas como lo es Rutilio Escandón Cadenas, quien estoy seguro sabrá responderle a Chiapas, porque es una persona íntegra y con un profundo respeto que le profesa al pueblo de Chiapas”… Sin comentarios…BUENO MI amigo lector por hoy hasta aquí la dejamos, esperamos leernos mañana nuevamente y ya saben que en: linotipeando6310@hotmail.com estamos recibiendo todos sus comentarios, mentadas, aunque esas mentadas no sean de mentas precisamente, tips, opiniones y datos, no recibimos anónimos porque eso es de cobardes, por eso escribimos esta columna con nuestro nombre dando la cara siempre…CUANDO LOS PERIODISTAS HABLAN TIEMBLAN LOS CORRUPTOS POLITICOS…OK

http://etrnoticias.mx/lee-obligado-nuevo-gobierno-a-superar-muchas-cosas-en-la-columna-linotipeando/

ENTIEMPOREALMX

Código Nucú

César Trujillo

Tila y el cacicazgo

Nuevamente Límberg Gregorio Gutiérrez Gómez es el presidente municipal de Tila por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), tras obtener 2 mil 723 votos de un total de 4 mil 308. La sucesión ni siquiera existe porque quien ha dado las órdenes en ese municipio, desde hace ya más de diez años, es él: quien ahora retorna de nuevo a la silla para poder hacer y deshacer a su antojo. Así, sin el menor pudor, la familia Gutiérrez Cruz ha convertido a ese municipio en su caja chica usando hasta los primos para poder mantener el control de todo. Hoy podemos decir que lamentablemente en Tila sigue ganando y moviendo los hilos el cacicazgo.

Recordemos que fue en el periodo 2008-2010 cuando por vez primera Límberg Gutiérrez se erigió como presidente municipal de Tila. En la administración anterior había participado como director de Obras Públicas y había sido sindicado por los ejidatarios de malversar el presupuesto de las obras para cubrir los gastos de su campaña política. Las denuncias que fueron documentadas mostraron, en ese entonces, que en el arranque de la carrera del ahora nuevamente edil de Tila habían quedado obras sin concluir y otras en pésimas condiciones: con material de muy baja calidad, por mencionar algo. Para mantener a raya los malos manejos en el municipio y esconder el desvío de recursos, usando argucias legales y apostándole a su relación con el exgobernador Juan José Sabines Guerrero, el entonces alcalde impuso a su esposa Sandra Luz Cruz Espinosa como presidenta municipal en el periodo 2010-2012. Una sucesión que más simulación y que empeoró las cosas para los pobladores. Y ahora sí: la mano de Límberg Gutiérrez se sintió con más fuerza.

Los señalamientos de amenazas y despojos aumentaron por parte de los ejidatarios. Incluso, al matrimonio se le llegó a señalar de ser patrocinador de grupos de choque y paramilitares que traían a raya a las comunidades sembrando una ola de terror que era solapada por el Gobierno del Estado sabinista. Obviamente la acusación fue desmentida sin importar que, incluso, permeara en ese periodo el conflicto de intereses, pues Cruz Espinosa destinó toda la obra pública (sin licitarla) a las empresas de su esposo sin importarle nada y haciendo su apuesta al impunidad. Y sí, la ganó.

Pero no se detuvo ahí y la voracidad de Gutiérrez Gómez creció al grado de apoderarse nuevamente de los comicios en el periodo 2012-2015 donde fue presidente municipal de Tila por segunda ocasión. La persecución, las amenazas los despojos y la violencia se recrudecieron en el municipio. Con el poder en las manos, y un dineral para comprar a las autoridades, Límberg basó su gobierno en la represión a quienes no comulgaran con su proyecto y la mano de hierro contra las comunidades que se atrevieran a cuestionar su forma de operar. Poco le importó que el municipio se enfrascara en un jaloneo de grupos y que los desmanes se dispararan. Es más, mientras Tila se caía a pedazos y acosaban a los ejidatarios para que violentaran las leyes, el alcalde movía sus hilos para imponer a su primo hermano Édgar Leopoldo Gómez Gutiérrez, y sí, tristemente, también lo logró.

Todo el dinero del Ayuntamiento y su personal, en los comicios del 2015, operaron en favor de darle a otro testaferro la alcaldía: Édgar Leopoldo Gómez Gutiérrez en el periodo 2015-2018. Para ello se valieron del terror y el miedo. Sus hombres (lo del ahora edil electo) recorrían las calles de los ejidos y las carreteras amedrentando a quien se topaban: detonaron disparos de armas de fuego y mostraron que, de no ser ellos los beneficiarios, los costos serían muy altos e incuantificables. Sin embargo, el Instituto de Elecciones y participación Ciudadana los obligó a cumplir con el principio de paridad. Nada difícil, pues Límberg movió de nuevo sus piezas. Fue así como Fabiola Vázquez Ortiz fue usada como una juanita que se prestó al juego y renunció seis meses después de tomar el poder, dejando la alcaldía en manos del primo de Límberg Gutiérrez. ¿Sorpresa? No.

Hoy la historia se repite. El tres veces (ahora ya) alcalde electo de Tila retorna al poder y se erigen el miedo y el desconcierto, tras el historial que ha perseguido a esta dupla por más de diez años. Sandra Luz Cruz Espinosa fue diputada local en del Distrito de Yajalón donde no hizo nada y ahora será la primera dama, por tercera vez, del DIF en el municipio. Nada cambia para quienes viven en esa región aplastada por un laudo de tierras y el choque de los intereses que hace que los muertos los siga poniendo el pueblo, mientras el matrimonio Gutiérrez Cruz celebra con sus mejores vinos.

Parece, pues, que la historia de Tila está escrita en manos de esta familia que ha encontrado la forma de seguir enquistada en la administración pública, mostrado que el poder que ostentan es inconmensurable y que sus tentáculos alcanzan las esferas más altas. Por lo pronto, Límberg Gutiérrez estará ahí: sirviéndose con la cuchara más grande, manoseando y malversando fondos, dando la obra a sus empresas, haciéndose cada vez más rico, mientras que al pueblo lo aplasta la indiferencia y la miseria. ¡Salud!

Manjar

En conferencia de prensa, celebrada en las instalaciones del sol azteca, César Espinosa Morales, líder del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Chiapas, anunció que su instituto político, a nivel nacional y estatal, no perdió su registro. En Chiapas con el 3.5% y en el país con más del 5% la ola amarilla se mantiene en la lucha, señaló. A eso se le suma que se llevaron siete alcaldías y que, al menos tres más, están en disputa por lo que el número podría aumentar. #AúnHayMás // Sólo diré para todos aquellos detractores y que critican sin fundamento: cae más pronto un hablador si es cojo. #SinRasparMuebles // La recomendación de hoy es Hoy de Juan Gelman y el disco Cult de Apocalyptica. // Recuerde: no compre mascotas, mejor adopte. // Si no tiene nada mejor qué hacer, póngase a leer.

* Miembro de la Asociación de Columnistas Chiapanecos.

Contacto directo al 961-167-8136

Twitter: @C_T1

Mail: palabrasdeotro@gmail.com

http://etrnoticias.mx/lee-tila-cacicazgo-en-la-columna-codigo-nucu/

ENTIEMPOREALMX

Comentando la noticia

Alfonso Carbonell Chávez

Borrón y cuenta nueva

¡Hurra! ¡Viva! Y las matracas y cornetas anunciaban la llegada del cambio en México. Chiapas, por supuesto, no escapó a este grito de ¡ya ganamos!, cuando toda la campaña y “desdenanates”, aplaudían, alababan y además vivían del presupuesto oficial que a manos llenas, se manejaban para beneficio personal. Por eso me detengo para comentar sobre el cinismo tan cínico ¡me cae! con el que políticos, empresarios y un buen de comunicadores y me quedo en el caso local, a raíz del triunfo de Juntos haremos historia, se asumen como parte del triunfo y hasta quienes, los he oído decir en redes, que ellos votaron por el cambio ¡pinchis hipróquitas! Pero no es de eso ni de esos de lo que quiero hablar, sino que ahora y una vez entregadas las constancias de mayoría a los ganadores de la contienda tanto por el IEPC como el INE en la entidad, realizaron el pasado fin de semana.

Así el IEPC de Oswaldo Chacón, hizo lo propio en el caso de Rutilio Escandón como gobernador electo, al que por cierto y dicho al margen le han salido más familiares y amigos de los que su árbol genealógico consigna ni los que su lealtad reconoce. Pero allá ellos. También he de decir para que a fuerza de insistir en el tema, que el cambio ofertado por Andrés Manuel López Obrador, no sólo considera el cambio de fondo sino, he de entender, el cmbio de forma (que también es fondo diría Jesús Reyes Heroles) por lo que el acarreo observado el pasado domingo en el evento masivo convocado por Rutilio con ese propósito, debe empezar a quedar en el pasado. Y ya que mencioné al presidente electo, he de anotar que el cambio ofertado habrá de empezar a instrumentarse, hasta cuando se siente en la “silla del águila” no antes. Aunque en esencia empezará cuando el Congreso de la Unión de mayoría morenista, empiece a procesar el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2019 etiquetando recursos a los programas sociales ofertados; otorgar el doble de pensión a los adultos mayores (pensión universal) y las becas a jóvenes, por ejemplo.

También recibieron su constancia de mayoría el presidente electo de Tuxtla Gutiérrez Carlos Morales, quien al igual que Andrés Manuel, lo consigné en su momento, por tercera ocasión la buscó con los resultados ya conocidos; Juntos haremos historia se impuso también en la capital. Destaca en el ámbito federal, las candidaturas ganadoras al Senado y la Cámara de Diputados entre los que podemos anotar a Eduardo Ramírez y Sasil de León, hoy senadores electos. De la misma manera Zoé Robledo, también recibió su constancia como diputado federal por uno de los distritos de Tuxtla, y quien fuera pieza clave para el triunfo de Morena en Chiapas. Quien sorprende y no solo por la victoria obtenida sino por la votación alcanzada, es la otra candidata por Tuxtla a la diputación federal Arlett Aguilar, quien incluso según datos publicados por el INE obtuvo la segunda votación más alta registrada en el país de candidatos a una diputación. Pero todo eso hoy es historia. Es decir tanto la contienda como los resultados incluso ahora las constancias queda en la anécdota democrática. Lo que se impone ahora es que el gobernador electo Rutilio Escandón, empiece a decirnos con quiénes piensa gobernar para a partir de ahí, de menos, sepamos con mayor certidumbre a qué nos atenemos. Entendemos que ahora Rutilio tendrá que reunirse con todos los actores políticos sobre todo de su partido, para estar en condiciones de presentar Plan de Desarrollo integral y estratégico que considere, condición sine qua non, la participación responsable del Congreso como de los ayuntamientos. El ejemplo de honestidad como bien lo concibe Andrés Manuel, debe cundir y ello implica, que los gobernadores actúen en consecuencia. Sólo así, con un gobierno que “no mienta, no robe y no traicione” y cuyo ejemplo debe darlo el propio futuro gobernante Rutilio Escandón y de ahí, los funcionarios del gabinete y los miembros de los poderes legislativo y judicial y ya decía de manera preponderante los alcaldes. Caso contrario y lo veremos a partir que asuman su responsabilidad, este cambio se irá como se ha ido la riqueza del país ¡por el caño de la corrupción! (dixit Peje) ¡Ah pero eso sí!; nada de ¡borrón y cuenta nueva! Me queda claro.

Ya de salida (#3de3)

1.- Pero mientras son peras o manzanas, quien ni se aflige ni se afloja no es otro que el gobernador Manuel Velasco, quien sigue como el caballero de wiski “tan campante” y para muestra, ahí sigue haciendo bonitos nombramientos en su gabinete. hace unos días nos obsequió el bonito cambio en la dirección general del COBACH, que por cierto quienes saben de esto coinciden, que el nombramiento que recayó en Guillermo Moguel que dicho sea ya formaba parte de la estructura directiva, se hizo fuera de la norma legal. O de menos sostienen, no se cuidaron las formas que marca la reglamentación. Así entonces, Enrrique Hernández se va sin pena ni gloria aún y que se tejen historias que durante su administración, por momentos, lo pusieron en serios aprietos. Otro cambio obligado por ausencia de titular, se realizó en la SEDESO del estado en la que el gobernador nombró, a su amigo y consejero personal Enoc Hernández, cosa que a nadie, estimo, llamó a sorpresa. Y lo digo porque es manifiesta la cercanía de dicho personaje con el que aún manda en la entidad; ahora de que muchos estén en desacuerdo, bueno es ya más personal. Ahora que si tienen o conocen y pueden probar para argumentar en contra de su designación, están en su derecho; es más, en la obligación moral de manifestarlo. Y bueno por ahí uno que otro pero les aseguro vendrán más. Lo que sí puedo aseverar, es que los nombramientos llevan dedicatoria y no dudo que cuando menos, los recién nombrados, seguirán durante el primer año del nuevo gobierno… // 2.- Y quien aun perdiendo ganó, lo consigne reiteradamente fue Raciel López Salazar, quien compitió como candidato del PVEM-PRI a la diputación federal por el distrito VII con cabecera en Tonalá. Y digo que ganó, porque su caminar político lo hizo en calidad de Fiscal General con licencia. (Incluso sostuve que aún y los votos lo favorecieran era cuestión de tiempo para reincorporarse a la Fiscalía). Por su amplia trayectoria, los resultados obtenidos en su desempeño en la procuración de justicia, Raciel no dudo, estará en los planes del próximo gobernador y quedará al frente de la Fiscalía. Por lo que no espero como lo hizo en su momento Juan Sabines, vayan a modificar la Constitución para cambiar al Fiscal. Lo conoce…se conocen…// 3.- Y las fotos con el ganador inundaron las redes sociales; así periodistas de a pie, de a caballo y otros con ranchos y caballos; los que han construido sexenio tras sexenio pequeñas fortunas, las que no se explican al menos resulta impensable, devengando raquíticos sueldos (cuando los ha habido) pero que hoy no sólo “andan” chofer sino que tienen empresas editoriales, restaurantes, tortillerías, constructoras y hasta cantinas. Y todo eso está más que bien y es lícito ¡bravo! Lo que no se vale es mi punto, que estos mismos se la den de puristas del periodismo cuando es sabido que cada tiempo electoral, se asumen y hasta presumen ser parte de un proyecto sabedores que al final, una vez conocidos los resultados, saltarán como pescado enjabonado al plato del ganador. Nomás falta que a esos que ayer madrearon y ahora se alzan con el triunfo, valoren el ejercicio periodismo y no vuelvan como siempre, a caer presas de la lisonja y la adulación, mucho menos ceder al chantaje. Y una vez más aclaro que no generalizo. El cambio insisto, nos incluye a todos…// ¡Me queda claro! Salu2.

Nota; Les reitero la amable invitación, para que todos los martes y jueves al punto de la 11 del día, me acompañen en la transmisión de Comentando la noticia por Expreso Chiapas TV/Facebook live. ¡Gracias!

Asociación de Columnistas Chiapanecos, A.C.

http://etrnoticias.mx/lee-borron-cuenta-nueva-en-la-columna-comentando-la-noticia/

Te recomendamos visitar nuestra sección de las notas más leídas AQUÍ

Vista nuestra home page AQUÍ

RECUERDA: Síguenos en nuestros perfiles de redes sociales, aquí todo el día generamos información oportuna y en tiempo real:

>TWITTER: @entiemporealmx

>PIN DE BLACKBERRY: 2B46B819

>WHATSAPP: 9616587405

Este número de WhatsApp NO tiene relación con la nota y pertenece al portal de ETRNoticias.mx