09 de julio de 2018

ENTIEMPOREALMX

La Feria

Sr. López

La casa común de todos

Ya antes hemos comentado (usted y este menda, no es plural mayestático), que en México, los mexicanos (sí, en México, porque no somos igual cuando estamos en otro país), no somos ciudadanos, ciudadanos de verdad, de calidad exportación. No se enoje.

En febrero de 2012, escribió este su texto servidor, lo siguiente: “Estamos convencidos de que amamos la democracia -sin haber tenido el gusto-; gastamos millonadas para cuidarla, la tenemos abandonada y el sueño colectivo es tener un Presidente con las mejores virtudes de Juárez (que se reelegía en la presidencia como pedir otro de maciza), con la firmeza de don Porfirio Díaz (que mandaba matar como quien encarga un refresco), que traiga corto al Congreso y que los gobernadores le contesten ‘sí, patrón’. Esto sí somos: una democracia sin demócratas”.

Sí. Ni modo. Por las razonadas sinrazones que quiera, pero así somos: una república sin ciudadanos.

Ahora resulta que AMLO (ya quedamos que ¡respetillo!, hasta el 2014), es la esperanza de México. No suena mal ni tiene nada de malo que la ciudadanía tenga mucha confianza en las virtudes (reales o ficticias), de su Presidente, pero acá el asunto tiene sus bemoles: si el electorado le dio todo (Presidencia, Congreso de la Unión, gobiernos estatales, congresos locales y ayuntamientos), puede uno sospechar que se trata de poder decir: -Hay nos arregla el país… y de antemano, muchas gracias –y, no, francamente, no. De ninguna manera.

Darle todo el poder sin contrapesos a AMLO está bien, por un lado, porque efectivamente no le faltará nada del herramental necesario para realizar las labores de Hércules que se ha echado encima (no tendrá pretextos: “-Es que el Congreso no me deja trabajar, bloquea mis iniciativas, no aprobó mi presupuesto… “; -No señor: es SU Congreso y le aprueban lo que sea, como sea, si se los pide usted… -Eso está bien; pero está muy mal si con eso, la ciudadanía piensa que se puede tirar de nueva cuenta en la hamaca: -Yo ya cumplí, ya voté, ya se trepó, ahora que nos arregle el tiradero -¡de ninguna manera!

El titular del Poder Ejecutivo en México, con el inmenso poder que tiene, aun si multiplicara los panes y los peces, si flotara sin pisar el suelo, si resucitara muertos y devolviera la vista a los ciegos, no puede hacer solo lo que hacemos entre 90 millones de adultos (89 millones 123 mil 355, por si es usted preciso). ¿Y sabe por qué no puede?… porque no es el Mesías.

Tenemos la mala maña de echarle la culpa al gobierno de casi todos nuestros males y sí, muchas de las cosas que están mal son de su responsabilidad, pero no todas ni las más graves.

No existe un país lógico en este mundo en que el gobierno deba (ni pueda), sustituir a la sociedad:

¿Que ya nos anda porque se acabe la corrupción?… bueno, muy bien, por supuesto el Presidente puede traer a rienda corta (muy corta), a los altos funcionarios de todo el gobierno, pero al mismo tiempo, le ayudaríamos mucho (nos ayudaríamos), si ya nadie diera sobornos, ni aceptara transar y sus similares: no hay funcionario corrupto sin ciudadano corruptor y también son ciudadanos los empleados de gobierno que ven hacer barbaridades y no las denuncian: ¿cómo podemos tener tanta corrupción sin la complicidad por acción u omisión, de miles y miles de personas que desde modestos puestos en la administración pública, participan y no se les mueve el copete al ejecutar órdenes que bien saben forman parte de un acto de corrupción de sus jefes?… y ni siquiera se necesita de valor cívico, que en estos tiempos de redes sociales y celulares que toman fotos, graban y hacen videos, cualquiera puede mandar información a las redes y los medios de comunicación. No nos hagamos zonzos: la corrupción que tanto nos ofende, se puede acabar rapidito si por su lado, el Presidente aprieta, y todos, por el nuestro, nos comportamos.

¿Qué la inseguridad nos tiene con el Jesús en la boca y nos resulta intolerable?… bueno, qué bien, pero si a la inmensa labor que toca al gobierno se suma la insustituible acción colectiva, le aseguro: antes de lo que se imagina, esto se endereza. La gente ve (vemos) con indiferencia que el compadre, el vecino, el amigo y el pariente, de golpe empiezan a estrenar coche, casa y mujer; que de fiestas en el garage, pasan a eventos en salones de lujo con tres orquestas y algún cantante de moda; que el hijo sin oficio ni beneficio, de repente trae dinero, estrena ropa, compra coche… no. Aunque sea políticamente incorrecto, hemos de aceptar que somos una sociedad cómplice, por hacer o dejar hacer, en nombre de que uno no se mete en asuntos ajenos, pero, la verdad, es porque nos importa un pito y además, nos gusta andar con gente que “las puede” y no hay muchos que no abriguen la esperanza de que les salpique algo de la “buena suerte” del otro. Esa actitud pasiva o de complacencia se entiende y disculpa en poblados y rancherías en que no tienen qué comer… los demás no tenemos perdón de Dios.

Imagine a toda la ciudadanía informando a las autoridades de todo lo que sabe y se entera, en vivo, en directo y en caliente: quién manda en qué pueblo, dónde vive, a qué hora va al pan… miles de vidas se salvarían, los operativos policiacos se harían con menor riesgo. Nada más imagine: 90 millones de adultos con los ojos bien abiertos, nadie de tapadera: sobrarían las cámaras en las calles y carreteras.

Y no se trata de que primero, el próximo gobierno gane nuestra confianza, para después, otorgárselas. No, alguien tiene que empezar: empecemos nosotros respetando a nuestras autoridades, soldados y policías… y no tolerando ninguna irregularidad, ninguna, grande o chica; cumpliendo para poder exigir que nos cumplan. Si nos sentamos a esperar que nos prueben que nos merecen, a lo mejor ellos también se sientan a esperar que probemos ser merecedores de sus desvelos y de que arriesguen la vida.

Dejemos de lado nuestra abulia en todo lo que tiene que ver con el gobierno, seamos corresponsables de la casa común de todos.

Darle todo el poder sin contrapesos a AMLO está bien, por un lado, porque efectivamente no le faltará nada del herramental necesario para realizar las labores de Hércules que se ha echado encima…

http://etrnoticias.mx/lee-la-casa-comun-todos-en-la-columna-la-feria/

ENTIEMPOREALMX

Ensalada de grillos

Ciro Castillo

Cachete con cachete

Una vez que pasan las elecciones, y pese a algunos frijolitos en el arroz, todo es miel sobre hojuelas. En el país y en Chiapas, por supuesto, pasamos de la incertidumbre y el pesimismo, a la esperanza.

Los mexicanos, justo como nos ocurre en el futbol cuando le ganamos a poderosas selecciones como Alemania, nos emocionamos sobremanera; hay que mantener la calma porque esto apenas empieza.

Está bien que exista ese ánimo de que le vaya bien al próximo presidente de México para que le vaya bien a todos los mexicanos; sin embargo, tampoco hay que echar las campanas al vuelo. Esto es paso a pasito.

Se vale “cachete con cachete”, pero tenemos que esperar a que empiece el próximo gobierno y entonces empecemos a ver que se concreten las promesas de campaña. No será, como hemos venido insistiendo, de la noche a la mañana.

RUTILIO YA ES GOBERNADOR ELECTO

El camino para Rutilio Escandón Cadenas, quien ayer recibió su constancia que lo acredita como Gobernador Electo, apenas comienza. Hay mucha terracería por delante.

Andrés Manuel es un “paisano que tiene su corazón en Chiapas”, afirmó ayer, tras recibir su constancia de parte de las autoridades del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) y reunirse con la militancia en un evento masivo en el Foro Chiapas, a donde acudieron unas 15 mil personas.

“Ganó México y ganó Chiapas. Triunfó todo este gran movimiento del pueblo”, expresó acompañado de líderes morenistas, candidatos morenistas y familiares.

“… vamos a erradicar la corrupción y la impunidad, vamos a lograr la transformación y el desarrollo”, expresó, además de reiterar lo que dijo en campaña y en varias entrevistas: se eliminarán los privilegios y lujos.

El oriundo de Carranza recordó que él no vivirá en la Casa de Gobierno y que los aviones y helicópteros se utilizarán únicamente para servir al pueblo, no para transportar o pasear a los servidores públicos.

Refrendó que el gabinete se conformará con las y los mejores hombres de Chiapas; sin embargo, advirtió que no se permitirá la corrupción, además de que habrá un recorte salarial en los puestos más importantes.

“…desde el primer día vamos a bajar los salarios de los altos funcionarios para subir los de abajo y haya equilibrio, porque será un verdadero honor servir a Chiapas, y el que crea que este gobierno no será honesto se enfrentará a ley…”, afirmó.

Rutilio Escandón, quien ha expresado su llamado a la unidad y reconciliación, hizo un nuevo reconocimiento a sus adversarios de la contienda por la gubernatura.

De acuerdo con los últimos datos, Rutilio Escandón, postulado por la Coalición Juntos Haremos Historia, logró 922 mil 310 votos.

LOS QUE TOCARÁN EN LA ORQUESTA

En el templete del Foro Chiapas desfilaron personajes que otrora pudieron ser rivales políticos de Rutilio Escandón: Eduardo Ramírez, quien recibió también su constancia de mayoría como Senador por Morena y Zoé Robledo Aburto, diputado federal electo por el Distrito VI, quien suena para tener un cargo en Gobernación.

También estuvieron, además de los dirigentes partidistas, Maya e Itzel de León Villard, quienes han sabido sacarle jugo a la cercanía con el gobierno en turno y a la dirigencia del Partido Encuentro Social (PES); uno será diputado local y la otra, senadora de la República.

Otros nombres que ahora sonarán en la política local también asistieron: Carlos Morales, presidente Municipal electo de Tuxtla; Oscar Gurría Penagos, ex líder de Morena y presidente Municipal electo de Tapachula y Jerónima Toledo, presidenta electa de San Cristóbal de Las Casas.

Insistimos, ahora todo es miel sobre hojuelas y cachete con cachete, hasta que venga la próxima elección.

Escríbanos a:

cirocastillo@hotmail.com

Síganos en:

www.noticiasnvi.com

En Facebook:

https://www.facebook.com/enTIEMPOREALmx/

http://etrnoticias.mx/lee-cachete-cachete-en-la-columna-ensalada-grillos/

ENTIEMPOREALMX

Café Avenida

Gabriela Figueroa Díaz

CAMBIOS DE ÙLTIMA HORA.

Es natural que el gobernador Manuel Velasco Coello haga los cambios que considere en su gabinete, cuando esta al final de su administración. Por ello no tiene nada de malo que designe a gente de su entera confianza en los cargos que desea apuntalar al término de su administración, quienes sobre todo además de amistad, han demostrado lealtad al mandatario chiapaneco.

“El gobernador Manuel Velasco Coello, relevo a los titulares del COBACH, COCYTECH y SEDESO, moviendo sus alfiles en el tablero de ajedrez chiapaneco”

Ahora bien muchos aplauden el relevo de Jorge Enrique Hernández Bielma, quien ya se había prolongado en el Colegio de Bachilleres de Chiapas y que ahora fue remplazado por Guillermo Toledo, quien además de tener carrera docente sabe y cumple con las expectativas reales de como enfrentar las necesidades de los cobachenses, no solo es un politiquillo a quien quisieron acomodar en una dependencia por haber quedado sin nada, el cual lo mantuvieron hasta pasando las elecciones a fin de que no pidiera lo postularan en algún cargo de elección popular.

En lo que se refiere al relevo del COCYTECH, anteriormente ya se había cambiado por Manuel Narcia, tonalteco que por jugar por la alcaldía de su terruño, también se fue y dejaron un encargado provisional, designando al Doctor Harvey Gutiérrez Álvarez, como titular de esta dependencia que en los anteriores años cumplió cabalmente con un extraordinario trabajo en el Instituto de administración Publica para el estado de Chiapas, fue fundador de la Universidad Valle del Grijalva, diputado priista local y federal, riguroso cnopista, es Licenciado en Contaduría por la Universidad Nacional Autónoma de Chiapas (UNACH), Maestro en Alta Dirección por el Colegio de Graduados en Alta Dirección, Diplomado en finanzas, proyectos de inversión y habilidades gerenciales por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), ha sido Docente en la UNACH y Maestro en Administración por la UNAM, rector de la máxima casa de estudios de Chiapas, sin duda el COCYTECH cerrara el ciclo de esta administración en muy buenas manos.

En lo que se refiere a Enoc Hernández Cruz, creo que al menos todos sus esfuerzos fueron recompensados. Hombre de todas las lealtades de Manuel Velasco Coello, sin duda en alguien muy cercano, del que aprecia contar con su amistad, su habilidad en todo momento es reconocido y el Gobernador sabe de sus amplias capacidades. Que pudo haber deseado en esta administración que no se le cumpliera, tal vez su candidatura priista por el V distrito, pero, aunque esa curul no se le adjudicó el ha sido lo que ha querido en este sexenio. De origen Jiquipilteco gobernó San Cristóbal de las Casas, Chiapas; ha sido Director del Icatech, Presidente de la Fundación Manuel Velasco Suarez, Diputado Local Chiapas y líder Moral del Partido Mover a Chiapas, candidato al gobierno Mover a Chiapas por su partido, y como se tuvo que alinear para que el verde saliera otro, fue su vocero en su camino a la gubernatura del estado y como olvidar que su esposa fungió como Juanita dirigiendo al Sistema Chiapaneco de Radio y Televisión; bueno hay que reconocerle que es un dechado de virtudes, el currículo es impresionante, lo llamo el todopoderoso, quien sin duda el próximo sexenio quedara más que recomendado ante su amplia capacidad y sin duda será merecedor de mejores cargos, no lo perdamos de vista, los de la Secretaria de Desarrollo Social de Gobierno del Estado deben estar más que agradecidos por tener a un líder nato quien ahora llevara las riendas de la dependencia, esperemos con esto si cierre la administración ya que al parecer recibirá invitación próxima del mismísimo Andrés Manuel para formar parte de su gabinete a nivel nacional. Enhorabuena.

Finalmente: “Haremos historia junto a la gente, encabezaremos un gobierno democrático y de frente a la ciudadanía, se respetarán los derechos humanos y la dignidad de todas y todos”, lo dijo Rutilio Escandón Cadenas. Recuerde No es Nada Personal. Envíenos sus comentarios a CAFETOMANA2014@outlook.com

http://etrnoticias.mx/lee-cambios-ultima-hora-en-la-columna-cafe-avenida/

ENTIEMPOREALMX

Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

Rutilio Escandón, gobernador electo de Chiapas. Promete gobierno abierto, honesto y plural.

El triunfador en las elecciones del pasado proceso electoral de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, ya es oficialmente desde ayer domingo el “Gobernador electo” de Chiapas para el periodo 2018-2024. Después de recibir su constancia de mayoría en el IEPC, el pueblo se concentró ante un lleno impresionante en el denominado “Foro Chiapas”, donde se comprometió a encabezar un gobierno abierto, honesto y plural, -a partir del próximo 8 de diciembre, fecha de la toma de posesión oficial- que permita lograr un presente digno para las y los chiapanecos, así como la construcción de un futuro próspero, reconociendo también que para la transformación de la entidad se requiere también del compromiso de toda la sociedad e hizo un llamado a ser agentes activos del cambio al que se aspira.

Dijo que no habrá simulación, donde los chiapanecos que integrarán el gabinete habrán de cumplir con los requisitos necesarios y tener los méritos que se requieran para servir al pueblo; en esta administración tendremos gente preparada y honrada. Se castigara todo aquel que no cumpla el mandato de la NO corrupción, y redujera los sueldos en los cargos del primer círculo estatal del servicio público. La austeridad será congruente con el trabajo de los futuros servidores públicos.

Reiteró que el proyecto de la coalición “Juntos Haremos Historia” (Morena-PT-PES), misma que impulsó su candidatura, tiene como objetivo no sólo terminar con la corrupción y la impunidad sino también establecer austeridad para que los recursos públicos se inviertan de manera eficiente y que la rendición de cuentas sea efectiva. Advirtió que se va a trabajar de la mano de la gente, donde será un gobierno cercano, que escuche, conozca y resuelva de manera adecuada las problemáticas que impiden avanzar hacia el progreso y el desarrollo, reconociendo que Chiapas lo tiene todo, especialmente a gente buena y trabajadora que merece un mejor estado.

Al final aseguró que se forjará una nueva relación con el gobierno federal, que encabezará Andrés Manuel López Obrador, pero también con los gobiernos municipales pues únicamente trabajando en unidad y de manera coordinada, persiguiendo por los mismos objetivos, se impulsará la transformación del estado.

Antes había dicho también que en Chiapas habrá un verdadero cambio, y que su compromiso es servir con honestidad y transparencia, donde la meta es erradicar la pobreza con políticas públicas humanitarias e incluyentes. Recalcó que el presupuesto público se aplicará con la mayor transparencia, en todos los rubros, y lo más urgente, lo que más exige la gente, que es el campo, y la salud. El campo es fábrica de empleos dijo.

Mucho antes del domingo también el gobernador Manuel Velasco recibió en Palacio de Gobierno al ahora gobernador electo de Chiapas, Rutilio Escandón, donde hicieron un recorrido por Palacio de Gobierno y saludaron a los trabajadores que ahí laboran diariamente. Dixe.

El Congreso, la mayoría por MORENA y después sigue el PVEM. Ya hay nombres para dirigir el Congreso.

La Coalición “Juntos haremos historia”, que encabeza Morena, PT y Encuentro Social acaparó 13 diputaciones de Mayoría Relativa en la nueva Legislatura (LXVII) del Congreso de Chiapas -que iniciará trabajos en octubre próximo-, seguido con 11 curules de la alianza conformada por el PRI-PVEM-Podemos Mover a Chiapas y Chiapas Unido. Sin embargo, no todos los diputados se entrenarán en el Palacio Legislativo, pues tres de la actual legislatura (LXVI), lograron reelegirse: Dulce María Rodríguez Ovando, Fidel Álvarez Toledo y María Elena Villatoro Culebro. Asimismo, quien regresa después de haber fungido como Diputado Federal, será Emilio Salazar Farías, quien ganó por el Distrito 10 de Frontera Comalapa.

El Congreso de Chiapas está conformado por 40 Diputados, 24 de Mayoría Relativa y 16 Plurinominales. En cuanto a estos últimos será en las próximas horas cuando se determine quienes serán, pues el sistema de representación proporcional es una categoría de sistemas electorales en el que el porcentaje de votos que reciben las candidaturas determina el número de escaños que les son asignados. (Diario de Chiapas).

Dentro de los personajes más reconocidos en esta nueva conformación de la LXVII Legislatura local de Chiapas, se encuentran: El Distrito 3 de Chiapa de Corzo, (MORENA, PT y PES) Juan Pablo Montes de Oca, el 5 Distrito local (MORENA, PT y PES), de San Cristóbal de las Casas con Juan Salvador Camacho Velasco, el 8 Distrito local (PVEM, PRI, CHU y MChi) en Simojovel con Eduardo Zenteno, el 10 Distrito electoral en Frontera Comalapa, (PVEM, PRI, ChU y MChi) ) con Emilio Salazar Farías, el Distrito 14 con sede en Cintalapa (PVEM, PRI, ChU y Mchi) con Fidel Álvarez Toledo, el 16 Distrito en Huixtla (MORENA, PT y PES), con Olvita Palomeque Pineda, el 17 Distrito en Motozintla con (PRI-PVEM- MChi y ChU) Miguel Ángel Córdova Ochoa, y el 24 Distrito de Cacahoatán (MORENA, PT y PES) con Sergio Rivas Vázquez.

Ante los reglamentos internos del Poder Legislativo por ser la mayoría en el Congreso del estado, será MORENA, PT y PES, quien amarre la Presidencia de la Mesa directiva del poder Legislativo de Chiapas y apunta a los experimentados, Juan Salvador Camacho Velasco, Juan Pablo Montes de Oca, y Sergio Rivas. En la coordinación Política, podría ir algún Verde, Eduardo Zenteno, Emilio Salazar y Fidel Álvarez Toledo, también con experiencia, porque decir PRI, huele a azufre y mala suerte.

En el caso de MORENA, no hay que dejar de seguir, a Camacho Velasco, y Juan Pablo Montes de Oca, personajes jóvenes con visión y perspectiva de futuro.

El IEPC concluye cómputo de votos para la elección de Diputaciones y Ayuntamientos

La noche de este sábado 7, el IEPC de Chiapas, que atinadamente dirigió el Doctor Oswaldo Chacón, concluyó la Sesión Permanente de Consejo General, donde se informó que, del resultado final de cómputos, fueron entregadas 24 constancias de mayoría al cargo de Diputados y Diputadas locales y 119 al cargo de Presidente y Presidenta Municipal, quedando sin otorgar constancias de los municipios de Chicoasén, San Andrés Duraznal y Tapilula, debido a que así lo determinaron los Consejos, por no contar con los elementos suficientes para validar la elección respectiva.

En el tema de las elecciones municipales, se explicó que de manera preliminar, el PVEM se queda con 31 alcaldías, el PRI con 18, Nueva Alianza con 5; Partido Mover a Chiapas gana 13 alcaldías, el PAN 4 alcaldías, el PRD obtiene 7, Morena gana en 21, Encuentro Social se queda con 2 alcaldías, el Partido del Trabajo se lleva 3, Partido Chiapas Unido gana 12 y Movimiento Ciudadano una alcaldía, mientras que, candidatos independientes obtuvieron el triunfo en los municipios de Tzimol y en Soyaló

Un hecho histórico es que, tomando en cuenta que hay tres municipios donde no ha sido posible declarar la validez de la elección, se tiene a 32 mujeres gobernando alcaldías contra 87 hombres. En el ámbito legislativo, estos números son 13 mujeres y 11 hombres. Otro hecho inédito fue la reelección, de 26 presidentes municipales que fueron en esa figura, sólo 7 ganaron; lo cual dice mucho de que el voto cuenta; la sociedad y el electorado utilizan el voto para evaluar el desempeño de sus gobiernos. Dixe.

http://etrnoticias.mx/lee-rutilio-escandon-gobernador-electo-chiapas-en-la-columna-comentario-zeta/

ENTIEMPOREALMX

Índice

Ruperto Pórtela Alvarado

+ Otra vez renace la esperanza…

+ Qué ganamos con los ganadores…

+ Comentarios al Margen…

LÓPEZ OBRADOR Y RUTILIO, EN DUDA…

Lo mismo de siempre, otra vez la esperanza. Esta fue proclamada por PABLO ABNER SALAZAR MENDIGUCHÍA con su clip del “Círculo de la Esperanza” con la que se erigía en “Mesías” con su eslogan: “Uno con Todos”.

Ese nuevo gobierno “no priista” pero con un priista consumado que se había camuflado con seis o más partidos a los que sumó una parte de los tricolores, fue una esperanza fallida; un fracaso al poner los cimientos de la nueva estructura de corrupción.

Fue el “Hijo del Ciclón del Sureste”, el “Colocho” JUAN JOSÉ SABINES GUERRERO, quien viniendo y explotando la estirpe de don JUAN SABINES GUTIÉRREZ, “el sabinismo” se levantó del recuerdo de un gobernador popular, querido y amado por las clases más vulnerables a las que atendió con celeridad.

El solo pronunciamiento de “Sabines”, fue bastante para que JUAN SABINES GUERRERO inspirara confianza, esperanza que ya se había diluido de su antecesor y mentor, PABLO SALAZAR. No menos resultó con MANUEL VELASCO COELLO, el joven político a quien los chiapanecos le rindieron pleitesía en las elecciones del 2012 con una votación record de casi un millón 350 mil votos. Pero la “Nueva Generación” resultó un fraude. De la esperanza se pasó a la frustración con el GÜERO VELASCO.

Ahora que llegará un Presidente de la República de origen humilde y popular, nacido en un pueblito del Estado de Tabasco, recuerdo aquella frase de MIGUEL DE LA MADRID HURTADO que en su campaña prometía: “este será el sexenio del sureste”, y lo dijo en Tuxtla Gutiérrez, pero nunca se hizo realidad.

Con una dupla MORENA en la Presidencia y la Gubernatura, Chiapas pudiera ser uno de los Estados beneficiados en este sexenio, a través de personajes similares y disímbolos en diversas facetas de su conducta política y personal como la de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR y RUTILIO CRUZ ESCANDÓN CADENAS. Esa simbiosis de afinidad que llevó al chiapaneco a ser uno de los candidatos preferidos por el “Mesías del Trópico”, inspira confianza y esperanza de que ¡ahora sí!, se le haga a los chiapanecos.

“La esperanza se pierde al último”, pero si SALINAS DE GORTARIO prometió “el cielo y la tierra; las perlas de la Virgen” y no cumplió, no sé si sea bueno esperanzarse otra vez. PABLO SALAZAR hizo pareja con VICENTE FOX: JUAN SABINES con FELIPE CALDERÓN y más no se pudieron fundir en su amistad y buenas relaciones el GÜERO VELASCO con ENRIQUE PEÑA NIETO, y las cosas resultaron peores.

No hay que descartar que en el gobierno de JUAN JOSÉ SABINES GUERRERO, Chiapas ejerció un presupuesto millonario de casi 300 mil millones de pesos incluidas las participaciones federales, que nunca se vieron reflejados en mejores estadios de vida de los chiapanecos. No es menos el presupuesto que ha manejado MANUEL VELASCO COELLO con magros resultados, que llevan a pensar que es el peor gobernador que ha tenido Chiapas en toda su historia.

Ahora con RUTILIO CRUZ ESCANDÓN CADENAS como próximo gobernador de Chiapas, hay una esperanza mínima. El conglomerado le tiene desconfianza y por eso no manifiesta alegría por un futuro promisorio. Por el contrario, se ven nubarrones que pueden terminar en tormentas cuando quienes andan detrás de él, son personajes con dudosa calidad moral y política, provenientes de anteriores gobiernos.

Ya mencioné que PLÁCIDO HUMBERTO MORALES VÁZQUEZ puede ser el Secretario de Gobierno o en su caso de Educación. No estaría mal; pero la jettatura que se cargan SERGIO ERNESTO GUTIÉRREZ VILLANUEVA, el conocido “Tractor” que se postula como Secretario del Campo; AMADOR RODRÍGUEZ LOZANO, a la Fiscalía General de Justicia, y JORGE ANTONIO MORALES MESSNER se apunta para la Secretaria de Salud o la Secretaría General de Gobierno. Los tres son personajes de mala fama pública y están íntimamente ligados con los ex gobernadores, PABLO SALAZAR MENDIGUCHÍA y JUAN JOSÉ SABINES GUERRERO.

Algunos llegan a pensar que JOSÉ ANTONIO MOLINA FARRO podría ser parte del gabinete, inclusive Secretario General de Gobierno, siguiendo las huellas de su socio en diversos negocios, JUAN CARLOS GÓMEZ ARANDA.

Me pregunto: ¿esa es la esperanza que puede tener el pueblo de Chiapas en el próximo gobierno comandado por RUTILIO CRUZ ESCANDÓN CADENAS, si las crónicas de su paso por la presidencia del Tribunal Superior de Justicia son de corrupción escandalosa? ¿Si quienes andan detrás de él como ISMAEL BRITO MAZARIEGOS “El Ceja Güera” y el “Simpático” de JULIO RINCÓN FERNANDEZ, están severamente señalados de corruptos?

Bueno, esa es solo la carta de presentación. Lo dejamos al tiempo y, “ojalá me equivoque”…

MORENA Y LOS SANTOS SALVADORES…

No me quiero hacer ilusiones con cada uno de los candidatos ganadores de un cargo de elección popular para que a Chiapas y cada uno de los municipios les vaya bien. Me explico: “las promesas fueron todas del candidatos presidencial ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR; los demás candidatos no se vieron nunca y clamaron con el silencio”.

La corriente “López-obradorcista” llevó al triunfo a todos los candidatos de Morena. Eso nadie lo puede negar porque la mayoría ni siquiera hicieron campaña. Hubo un caso de un candidato que no estuvo en la boleta y otro que está en la cárcel, que ganaron la elección para un cargo de representación popular.

Digamos por ejemplo: en qué puede incidir la diputada federal electa por el distrito 9 de Tuxtla Gutiérrez, LETICIA ARLETT AGUILAR MOLINA en el impulso al desarrollo político social y económico de Chiapas desde el Congreso de la Unión o en su caso ZOÉ ALEJANDRO ROBLEDO ABURTO, ex diputado local, senador de la república con licencia y diputado federal electo por el distrito 6 de Tuxtla. Esa es la incógnita y la duda.

Pongámonos a pensar en lo que presumiblemente prometieron, puedan cumplir y hacer, los senadores electos, OSCAR EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR y SASIL DORA LUZ DE LEÓN VILLARD –también de MORENA—en conjunción con el próximos, Presidente de la República y Gobernador de Chiapas, por sacar del estado deprimente en que se encuentra la entidad, en todos los rubros de lo social, la política y la economía.

Digamos también, la responsabilidad del gobernador electo de Chiapas, RUTILIO CRUZ ESCANDÓN CADENAS por recomponer el tejido social, la estructura orgánica del Gobierno del Estado y los Municipios; la economía fracasada y colapsada por los tres últimos gobiernos; la deuda por más de 40 mil millones de pesos con un pago de intereses por más de 2 mil millones de pesos anuales y la inclusión de 3.5 millones de chiapanecos que se encuentran en la pobreza y pobreza extrema (78% de la población) a mejores estadios de vida.

Y solo estoy mencionado a los electos por el Peje-Partido de MORENA. Faltan los que por alguna vía encontraron acomodo en las legislaturas, federal y local de partidos como el Verde Ecologista y el PRI, porque los que van con el membrete de Encuentro Social (PES) y PT, están acomodados en el equipo de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.

Por último digamos, ¿qué va a hacer ahora el todavía gobernador de Chiapas por esta entidad al que sumió en la pobreza y se enriqueció de manera grosera, cuando aparece en segundo lugar de la lista de senadores de partido (plurinominales) con las siglas del Verde Ecologista, cuando con el poder en la mano nunca hizo nada.

Para los que no creían, MANUEL VELASCO COELLO aparece en la lista de los 32 senadores plurinominales y segundo de los dos que le otorgaron al Verde Ecologista. Y todavía hay que ver si es verdad lo que se dice, que FERNANDO CASTELLANOS CAL Y MAYOR va a ser diputado plurinominal con el sello del Tucán y WILLY OCHOA GALLEGOS con lo que queda del tricolor que enterró en esta elección el “Talibán”, JULIÁN NAZAR MORALES.

Queda para la reflexión…

COMENTARIOS AL MARGEN…

Orgullosamente, el presidente del Instituto Electoral y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, OSWALDO CHACÓN ROJAS clausuró la Sesión Permanente del Consejo General del IEPC que llevó a cabo la elección 2017-2018. Ya entregó 119 constancias de mayoría a presidentes municipales. Solo faltaron Chicoasén, Tapilula y San Andrés Duraznal porque, “consideraron los consejeros municipales que no contaban con todos los elementos para declarar a un ganador o una ganadora”.

Mencionó CHACÓN ROJAS que la paridad de género se demostró en esta elección, pues 32 mujeres ganaron las alcaldías de sus municipios, mientras 87 serán gobernados por hombres. La LXVII Legislatura del Congreso del Estado de Chiapas, estará conformada por 13 mujeres y 11 hombres que ganaron el escaño por la vía de mayoría relativa. Falta saber cómo se repartirán las otras 16 diputaciones plurinominales que ya están inscritas en las listas de las cuatro circunscripciones que integran al Estado. Hasta aquí la dejamos. Mañana será otro día…

Se acabó el mecate… Y ES TODO…

Para comentarios, quejas y mentadas: rupertoportela@gmail.com

Celular: 961 18 8 99 45.

MIEMBRO DE LA ASOCIACIÓN DE COLUMNISTAS CHIAPANECOS. A. C.

http://etrnoticias.mx/lee-otra-vez-renace-la-esperanza-en-la-columna-indice/

ENTIEMPOREALMX

Código Nucú

César Trujillo

Rutilio, el elegido

Rutilio Escandón Cadenas recibió el día de ayer, de manos del doctor Oswaldo Chacón Rojas, consejero presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), la Constancia de Mayoría y Validez que lo ratifica como el gobernador electo de Chiapas para el periodo 2018-2024, tras un avasallador triunfo en los comicios del pasado 1 de julio. Con 922 mil 310 votos, de un total de 2 millones 349 mil 527 sufragios emitidos, la coalición electoral que conformaron los partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Encuentro Social (PES) y del Trabajo (PT) es quien tendrá en sus manos la oportunidad de cambiar el rumbo de un estado que se encuentra inmerso en la ingobernabilidad, la miseria y a la deriva.

No es tarea fácil la que tendrá en manos el exmagistrado del Poder Judicial, Rutilio Escandón. Lo sabemos todos y lo sabemos bien. A Chiapas le urge un cambio de fondo y políticas públicas que sean incluyentes, pero sobre todo encaminadas a la erradicación de la pobreza, siempre ponderando la atención de las demandas sociales y de todos los grupos (sin distinción alguna) y esto no es tarea sencilla, pero tampoco es imposible. Hace falta voluntad política y jurídica, es decir: que las leyes se respeten y apliquen, que las normas se implementen y que la entidad pueda aspirar a una transformación como la que ha vislumbrado Andrés Manuel López Obrador, pese a que existe en un sector la inscrita incredulidad a lo prometido.

Ahora, yo no sé si seis años sean suficientes para poder corregir un cúmulo de errores que han sido cultivados durante décadas y que se han reproducido —de lo macro a lo micro— contaminando a las instituciones y rebasando todo poder de acción que en ellas existe. Pero sí sé que seis años son un tiempo importante y considerable para poder sentar las bases de una nueva forma de gobernar, una que muestre que otro Chiapas sí es posible. Esa sería, en justa medida, la fórmula necesaria para saber que quienes depositaron su voto de confianza en Morena y en Rutilio Escandón —incluso a ciegas y sin conocer a algunos actores participantes— no se equivocaron y que la oportunidad de rescatar a nuestro estado es con el proyecto lopezobradorista.

Repito, pues, que no es tarea fácil la que tendrá en unos meses más el gobernador electo entre manos. Porque para aspirar a lo que AMLO propone urge, sobremanera, también el rescate de la ética profesional en la administración pública. Y esto no es invento mío. Documentado está que sólo a través de la rectitud y de la profesionalización de las áreas los resultados empiezan a verse. De otro modo no será posible nada de lo planteado. Y es aquí donde uno se pregunta si será posible el combate frontal a la corrupción e impunidad que son un cáncer que han lacerado terriblemente a nuestro país y a nuestro estado colocándolo, inclusive, en los números más altos a nivel internacional.

No es secreto para nadie que en Chiapas imperan las prebendas y canonjías, y que la relación del Ejecutivo estatal con la del federal han sido torcidas por intereses particulares que están, incluso, por sobre la soberanía. Rutilio ha dicho que López Obrador “es un hombre que quiere mucho a Chiapas” y que conoce muy bien al estado. Sí, quizá por eso el sureste espera esa justicia de ser tratado en igualdad de circunstancias que el resto del país. Pero para que ese cariño que AMLO le tiene a Chiapas pueda ser entendido se necesitan ver resultados, se necesita que las instituciones recuperen el profesionalismo, que no se usen los espacios para pagos de favores, que los secretarios de las diferentes dependencias estén preparados para poder hacer frente a lo que la sociedad requiere.

Si el gobernador electo aplica la promesa de que los servidores públicos estén cerca del pueblo atendiendo las necesidades, en efecto: será un gobierno cercano a la gente y le permitirá a Escandón Cadenas poder cumplir con gobernar con el pueblo, para el pueblo y por el pueblo, como lo dijo en el evento en donde fue acuerpado por la militancia de su partido el día de ayer.

Porque ser cercano a las necesidades permite conocer la ruta que se debe seguir sin improvisar. Porque a Chiapas le urge que su gobierno y la sociedad caminen por el mismo sendero, que se involucren, que converjan y no que se mantengan las burbujas de la indiferencia y el distanciamiento. Por lo pronto, me quedo con su discurso tras recibir su Constancia de Mayoría y Validez, con su postura del cambio, con el mensaje de la esperanza, con la promesa de estar ahí y no fallarle al pueblo que de nuevo tiene un halito de luz para que Chiapas cambie para bien.

Manjar

En Ocozocoautla triunfó el Partido de la Revolución Democrática (PRD) con Alfonso Estrada, un hombre trabajador y que es bien conocido en las comunidades. Me da gusto que hayan quitado del poder las manos de Francisco Chambé Morales, un cacique que buscaba por cuarta ocasión llegar a la presidencia municipal. Me da gusto. Tiempos buenos le esperan a Coita. #Enhorabuena // Es raro ver a muchos que le tiraban con tanta saña críticas e insultos al gobernador electo llamarlo hoy doctor, tomar fotos y postear como si no los hubiésemos leído diciendo que ni se asustaban ni se rajaban. #QuéCosas¿No? // La recomendación de hoy es Ensayos escogidos de Erasmo de Rotterdam y el disco Odio bajo el alma de Hocico. // Recuerde: no compre mascotas, mejor adopte. // Si no tiene nada mejor qué hacer, póngase a leer.

* Miembro de la Asociación de Columnistas Chiapanecos.

Contacto directo al 961-167-8136

Twitter: @C_T1

Mail: palabrasdeotro@gmail.com

http://etrnoticias.mx/lee-rutilio-elegido-en-la-columna-codigo-nucu/

ENTIEMPOREALMX

En la Mira

Héctor Estrada

Plurinominales: premios e impunidad para malos gobernantes

Ver en la lista de senadores plurinominales a personajes como Manuel Velasco Coello, Miguel Ángel Osorio Chong y Rafael Moreno Valle resulta una verdadera bofetada para quienes han padecido sus arbitrariedades como gobernantes. Y es que los escaños legislativos de representación proporcional se han convertido en eso, en insultos a la democracia, la justicia y la dignidad ciudadana.

Desde su creación (en 1977 para la Cámara de Diputados y en 1996 para el Senado de la República) los puestos asignados por el principio de representación proporcional se han consolidado como espacios de inmunidad, premios a la lealtad política, jugosos puestos de negociación preelectoral o simples puestos de consolación para garantizar impunidad. Nada más que eso.

Con sus muy contadas excepciones, la conocidas plurinominales son hoy por hoy espacios que nada tienen que ver con la ciudadanía. 200 curules en la Cámara de Diputados y 32 en el Senado de la República a merced de caprichos partidistas, manejos turbios e intereses políticos sin respeto a las leyes, que transgreden a la democracia misma. Hay quienes, incluso, han transitado entre un cargo legislativo y otro sin ganar nunca una elección.

Y los ejemplos sobran. Como olvidar el caso de los actuales diputados federales José Alberto Couttolenc Buentello y Sofía González Torres quienes, aunque nunca han vivido en la entidad chiapaneca, hoy ostentad una diputación plurinominal por Chiapas, gracias a los acuerdos de Manuel Velasco y la dirigencia nacional del PVEM para entregarles esos espacios.

Ante el desconocimiento de la gran mayoría de los chiapanecos, Couttolenc Buentello y González Torres fueron colados entre las listas plurinominales de la circunscripción correspondiente a Chiapas, pese a no ser originarios ni residentes de la entidad, desempeñando hasta la fecha un cargo de representación legislativa para un estado que desconocen y para el cual nunca presentaron alguna iniciativa.

Esta vez será Manuel Velasco quien recibirá las bondades de una plurinominal después de un gobierno desastroso en Chiapas, una administración plagada de abusos, arbitrariedades y corrupción en todos los espacios, que ahora apunta a ser premiada contra todo el sentir y deseo ciudadano. La curul en el Senado para Velasco se asume como una afrenta directa al pueblo de Chiapas que exige justicia y no impunidad para uno de sus peores gobiernos.

Velasco, Osorio Chong y Moreno Valle son los mejores ejemplos de lo peor que ofrecen los espacios de representación proporcional en México. Son espacios que no representan otra cosa más que los intereses propios; puestos legislativos, que nada tienen que ver con el objetivo real de un poder legislativo y la representación popular que les da esencia.

Ahí está justo uno de los principales retos del gobierno electo que lo ha prometido ya y cuenta ahora con todas las posibilidades para una hacerlo una realidad. Andrés Manuel López Obrador y Morena tienen en sus manos la posibilidad de acabar de una vez por todas con una de las máximas muestras de esa “mafia del poder” que tanto señala y que durante décadas ha hecho uso arbitrario del poder legislativo en México… así las cosas.

http://etrnoticias.mx/lee-plurinominales-premios-e-impunidad-malos-gobernantes-en-la-columna-en-la-mira/

ENTIEMPOREALMX

Chismorreo Político

Armando Chacón

Rutilio, Gobernador Electo

Comenzamos…Reconocida labor de Chiapas en la SEGOB. Los frutos de la colaboración entre la Secretaría General de Gobierno de Chiapas y la Secretaría de Gobernación del Gobierno de la República, constan en la manera en que, con firmeza, pero con apego pleno a la legalidad, se fueron resolviendo las inconformidades en diversos municipios, llamando enérgicamente a los partidos políticos y a los contendientes a cumplir el compromiso de respetar los resultados en las urnas. Es tiempo de concordia y reconciliación, por ello el Subsecretario de Gobierno de la SEGOB, Manuel Cadena Morales, reconoció la contribución de gran valía para el fortalecimiento de la vida democrática de nuestra Nación que ha hecho Mario Carlos Culebro Velasco al frente de la Secretaría General de Gobierno. Amplia es la colaboración entre la Secretaría de Gobierno y la SEGOB en temas como la migración, la seguridad y los derechos humanos y mucho se debe al tacto político y a la capacidad de Culebro Velasco, que está de tiempo completo atendiendo la agenda de la política interior en el estado….Continuamos… Rutilio Escandón Cadenas es ya el Gobernador Electo de Chiapas, esto después de haber recibido la constancia de mayoría en el IEPC. Miles de chiapanecos que abarrotaron el Foro Chiapas de la capital chiapaneca se reunieron para respaldar nuevamente (antes fue en las urnas), al próximo Jefe del Poder Ejecutivo del Estado. En este primer evento como Gobernador Electo que encabezó Escandón Cadenas, afirmo categórico “le juro al pueblo de Chiapas que el cambio se va a dar, pero un cambio de verdad porque vamos a erradicar la corrupción y la impunidad, vamos a lograr la transformación y el desarrollo”. Dijo además que en el primer día de su gobierno enviará al Congreso del Estado una iniciativa para suprimir el Fuero Constitucional para todos los funcionarios de todos los niveles, incluido el del gobernador, ya basta de tanto abuso, de tanta infamia que se comete en todos los aspectos, en todos los ámbitos en contra de los chiapanecos, vamos a erradicar de raíz la corrupción y la impunidad, todo servidor público que abuse de su cargo, será castigado de acuerdo a la Ley dijo indignado Escandón. Terminará la costumbre de pintar a nuestra entidad del color del partido que gana las elecciones, se acabará con el favoritismo, con los recomendados para ocupar posiciones administrativas en el próximo gobierno, el gabinete de Escandón Cadenas será plural, incluyente, respetando la equidad de género, pero serán mujeres y hombres que reúnan el perfil, que estén preparados para desempeñar el cargo, que tengan una trayectoria intachable, honesta; los salarios a los funcionarios de primer nivel se bajaran y se aumentarán los sueldos de los que menos ganen. Se eliminarán los privilegios y lujos y reiteró que no vivirá en la Casa de Gobierno y que los aviones y helicópteros se utilizarán únicamente para servir al pueblo, no para transportar o pasear a los servidores públicos. Rutilio Escandón, aseguró “que de la mano del Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, Chiapas detonará su desarrollo y logrará el impulso que necesita, pues es un amigo y paisano que tiene su corazón en Chiapas”…Seguimos…Más chiapanecos se integrarán al gabinete de Andrés Manuel López Obrador. El Diputado Federal Electo, Zoé Robledo Aburto podría integrase como Sub Secretario de Gobernación, mientras que Carmen Patricia Armendáriz Guerra, ocupará el puesto de Sub Secretaria de Ingresos de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y Leticia Bonifaz Alfonzo actual Directora de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ocupará una posición importante dentro del gabinete Lopezobradorista. Esto es un reconocimiento a la preparación académica y política de estos chiapanecos…..Terminamos…..Definitivamente el PRD, el PVEM, Partido Movimiento Ciudadano y PANAL, no alcanzaron a cubrir el 3 por ciento de los votos del padrón electoral, están a punto de perder su registro. Los jerarcas a nivel nacional y estatal del partido del Sol Azteca, se han dedicado a lucrar, a negociar espacios, a desaparecer las prerrogativas. Jesús “Chucho” Ortega es uno de los integrantes del CEN de ese partido que más es señalado de aprovecharse de esa posición, los mismos perredistas aseguran que comercializa candidaturas, sin embargo en nuestra entidad se le trata como un “iluminado” a este hampón, insaciable y traidor. Otro oportunista es el dirigente estatal del PRD, el corrupto de Cesar Espinosa Morales. Gracias a estos dirigentes el Sol Azteca está a punto de perder su registro…..De Salida……Otro brutal golpe a la economía familiar. A partir de mañana el precio del gas doméstico se incrementará en un 5.4 por ciento a la tarifa que se cobra al día de hoy. 67 centavos por cada kilo será el aumento por cada kilo de gas lo que ocasionará también incremento en los precios de la canasta básica. El número de mexicanos en alto índice de pobreza aumenta paralelamente a los incrementos de servicios y combustibles que autoriza el gobierno federal, a la perdida de espacios laborales y a la galopante inflación….

http://etrnoticias.mx/lee-rutilio-gobernador-electo-en-la-columna-chismorreo-politico/

Te recomendamos visitar nuestra sección de las notas más leídas AQUÍ

Vista nuestra home page AQUÍ

RECUERDA: Síguenos en nuestros perfiles de redes sociales, aquí todo el día generamos información oportuna y en tiempo real:

>TWITTER: @entiemporealmx

>PIN DE BLACKBERRY: 2B46B819

>WHATSAPP: 9616587405

Este número de WhatsApp NO tiene relación con la nota y pertenece al portal de ETRNoticias.mx