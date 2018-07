03 de julio de 2018

La Feria

Sr. López

Beberla o derramarla

Ya le he contado antes que los equipos de futbol de la escuela donde cursó Primaria y Secundaria este su texto servidor, eran un desastre (en básquet y voleibol, nos defendíamos, no éramos estrellas, pero no hacíamos el ridículo); pero en futbol, éramos de llamar a la Cruz Roja: no eran raros los marcadores 13-1, 9-0 y hubo un equipo de una Secundaria de niños ricos que sin piedad, a la mitad del segundo tiempo, ya nos tenían clavado un infame 27-2 (uno fue autogol de ellos), y así las cosas, casi se arma una gresca general porque el árbitro pitó en contra nuestra un penalti (que no era)… pero, para evitar que corriera la sangre, el del silbato se echó para atrás y anuló su decisión (increíble); y lo que más nos dolió fue que los del otro equipo, aceptaron muertos de la risa y nos anotaron otros seis goles (eran unos atascados y seguro eran de Prepa, seguro…)

Por eso hicieron muy bien los del PRI y el PAN en apurarse a salir a aceptar la derrota. Meade aguantó a pie firme, se vio muy señor. El C.Anaya… bueno, ya sabe, es un profesional del rollo: que él es un “demócrata”; que a pesar de que el gobierno federal quiso golpear su campaña y candidatura… bla… bla… bla… -bostezos-, hasta llegar a un remate trepidante cuando advirtió a AMLO que se cuide, porque en la agenda en que disienten con él, encontrará en el PAN “(…) una oposición tan firme y frontal como institucional”. Órale.

-… pst… ¡pst!… joven… ¡joooven!, por si no se ha dado cuenta, AMLO arrolló y se carcajea de su “firme y frontal oposición”, digo, en la votación presidencial les sacó 30 puntos porcentuales de ventaja (un poquito mayor que el risible 0.46% de ventaja con que se montó don Calderón en el 2006, ‘haiga sido como haiga sido’); en diputaciones federales, Morena y asociados, al corte del PREP de las seis de la tarde de ayer, iba -del total de 300 curules de mayoría-, en 218 ganadas (¡218!), más del triple que las 67 del PAN & Cía.; en senadores, la milagrosa Morena anda en 54 escaños de mayoría, el doble de los 27 del equipo del C.Anaya, ¡qué vergüenza con las visitas!… y el PRI quedó en cuidados intensivos, sin fecha de alta, con 15 diputados federales de mayoría y 13 senadores… nomás acuérdese que en 2012, cuando la elección de Peña Nieto, el PRI obtuvo 163 diputados (en esta vuelta perdieron el 91% de votación) y 30 senadores (hoy quedaron un 57% abajo).

Y también hicieron muy bien en salir a aceptar, porque cuando el marcador es tan contundente, ni modo de decir que van a esperar resultados definitivos, que quieren revisar casillas… no, lo único decente es recoger dientes muelas, sorber los mocos, contener la hemorragia nasal y retirarse con la mayor dignidad posible.

Los resultados de los comicios presidenciales del lunes son tan abrumadores que virtualmente desaparecieron el PRI (16.35%), el PAN (22.51%) y el PRD (3.11%… ¡3.11%!, poco menos y abur registro); los partidos chicos quedaron más chicos y el PES y Panal, en riesgo real de perder su registro (no llegan al 3% de votación).

Fue una zapatiza: AMLO anda cerca o arriba del 53% de votos (Fox ganó con el 42.52%); el PAN, 22.51% (en 2012, con la olvidable Chepina Vázquez Mota -Madame Cuchi Cuchi-, quedó en tercer lugar… con un menguado 25.68%); el PRI, 16.35% (su votación más baja, 22.03% y penoso tercer lugar, fue con Roberto Madrazo en 2006… quedar debajo de Madrazo es de sacar ronchas); y el PRD con su 3.11%, es de dar lástima (en 2012 obtuvo el 31.57%).

Por cierto: AMLO, sí, que ya es Presidente electo (no lo baja nadie, pase lo que pase), y se acabó el chacoteo de apodos, nos guste o no nos guste a los que no nos gusta: el señor será Presidente de México, de todos los mexicanos: a nadie abona faltarle al respeto o desear la dicha inicua de decir, “se los dije”, rogando al Creador que la riegue y lo haga mal, porque a todos nos iría mal. Seriecitos y a portarnos lo más decentemente que nos sea posible, que estos resultados gritan que estamos en el umbral de la desesperación general: la gente le dio todo, Poder Legislativo federal (72% de diputados de mayoría; 56% de senadores de mayoría y primera minoría); la mayoría de los gobiernos estatales (de 9 en juego, va ganando cinco: CdMx, Morelos, Chiapas, Tabasco y Veracruz); congresos locales y ayuntamientos (el estado de México, quedó empachado de Morenos).

Si esto, elegir a una persona en la que la inmensa mayoría ha depositado su esperanza, fallara, ¿qué sigue?; ya no tenemos fe en la democracia, ni confiamos en el gobierno, ni en los partidos políticos… no, que no falle, que no quede por nosotros: cada quien en su cachito, a portarnos bien, a no andar manoseando la presidencia de la república; por bien de todos, aunque AMLO se vuelva estatua y su nombre quede en plazas y avenidas: no se trata de no dar el brazo a torcer, ni de incendiar la casa con tal de ver la del vecino arder, sino de asumir la realidad: la gente, desesperada, acaba de entregarle todo a una persona: más nos vale que lo haga bien, no estorbarle, no ser mezquinos. Nos puede caer muy gordo el médico, pero no deseamos que meta la pata en la cirugía, para quedar cargados de razón pero muertos en el quirófano. Es el médico a cargo, así la jugamos en México, son nuestras reglas.

Y un por cierto importante: cuando la gente sale a votar en tal cantidad (en el 2000, año de Fox, votó el 63.97% del electorado; esta vez, con el 80% de casillas computadas, la votación anda en el 62.68%… puede llegar al 75%, que en México es inaudito); y cuando los comicios dan tales resultados, no hay ingeniería electoral -ni pactos a escondidas-, que lo expliquen; no, el señor ganó, arrolladoramente, porque así lo quiso la gente, punto. Los mapaches pueden mover resultados en márgenes lógicos, no en estas cifras delirantes. Se quedó con todo. Por algo, a las carreras llegaron los reconocimientos de gobiernos extranjeros, el primero el de los EUA. Ahora sí, el arroz ya se coció. No pongamos al país en plan de beberla o derramarla.

Ensalada de grillos

Ciro Castillo

No hay varitas mágicas

Acabó la efervescencia política que tenía nerviosos, divididos y “al tentar” a muchos. La coalición “Juntos Haremos Historia” encabezada por el partido Morena, fundado apenas en 2014 por Andrés Manuel López Obrador, arrasó.

El día de la elección mucha gente estaba nerviosa. Chiflaba e insultaba a la más mínima provocación. Todo les parecía sospechoso. Rondaba el fantasma de “el fraude” que, el mismo morenista, ahora virtual presidente electo de México había cultivado dos sexenios atrás.

No faltaron los que se liaron a golpes y no faltaron, incluso, algunos decesos. No faltó, como siempre, el acarreo, la coacción del voto y la compra de conciencias; sin embargo, ya terminó.

Ayer, el “día después de mañana”, en regiones como la Frailesca y en el municipio de Ocozocoautla fueron reportados disturbios; incluso, extraoficialmente se dijo que hubo muertos.

El PRI, otrora partido hegemónico; el PAN, otrora máximo representante de la derecha y el PRD, otrora principal protagonista de la izquierda, fueron prácticamente borrados del mapa.

La cámara de senadores y la cámara de diputados serían dominadas por Morena o los partidos afines: Partido Encuentro Social y Partido del Trabajo. En el Congreso local, la película no es muy distinta.

En los nueve estados donde hubo elección de gobernador, Morena y “compañía” también borró al PRI, aliando o en solitario, quien trae acarreando el peso de acusaciones de corrupción y de hartazgo social. Rutilio Escandón se alzó con la victoria en Chiapas.

José Antonio Meade, candidato del PRI-Verde-Panal y Ricardo Anaya Cortés, candidato del PAN-PRD-MC, apenas habían cerrado las urnas cuando generaron certidumbre y estabilidad nacional. Salieron ambos, por separado, a reconocer el triunfo de su adversario, a quien durante la campaña le “tiraron lodo” sin piedad.

Las aguas ya más apaciguadas, en medio de la tristeza que provoca la derrota de México en el Mundial de Futbol, para quienes les gusta este deporte, nos hacen pensar y seguramente a miles o millones de mexicanos ¿y ahora qué sigue…?

NO HAY VARITAS MÁGICAS

Andrés Manuel López Obrador, quien hasta ayer había conseguido el 52 por ciento de los votos, ha generado más expectativas que Vicente Fox Quesada, a quien muchos vieron como el hombre que traería el cambio, pero ¡oh, sorpresa! Nada o casi nada pasó.

Lo primero que tienen que comprender los militantes y simpatizantes de Morena, así como los que creyeron en la figura y las promesas del tabasqueño, quien cumplió aquel adagio de que “la tercera es la vencida”, es que no hay varitas mágicas.

Aunque conforme el mejor equipo de trabajo, López Obrador no podrá cambiar la realidad de México por arte de magia y en el corto plazo.

Temas como la pobreza, la desigualdad, la inseguridad, la mala calidad educativa y los problemas de salud, son siempre multifactoriales y no hay dinero que alcance. Lo que se haga, si se hace y se hace bien, palidecerá ante las enormes necesidades.

Exigir soluciones pronto sería un error, para los que creyeron y para los que no creyeron.

Andrés Manuel, entendemos que al calor de las campañas, propuso cosas como cancelar la reforma educativa, vender el avión presidencial, “negociar” con los delincuentes para bajar los índices de inseguridad, “echar” para atrás la reforma energética o al menos analizar los compromisos adquiridos, descentralizar las dependencias del gobierno federal, dar becas a jóvenes y duplicar la pensión para adultos mayores, entre otras ideas que parecen irrealizables.

Insistimos, los que creyeron en él y los que no, además de los cientos de medios de comunicación y los activos usuarios de las “redes sociales”, tendrán que darle el beneficio de la duda porque no hay “varita mágica”.

Que nadie se construya falsas expectativas. Que nadie haga castillos de arena o en el aire. Que nadie haga burbujas rosas. El cambio, ese que nos embelesó desde Vicente Fox, no se construye de la noche a la mañana.

¿Y ahora qué sigue? Nada. Que todos los que vivimos en México hagamos la parte que nos corresponde de la mejor manera posible, como parte de un gran engranaje. Lo que pase con Obrador no ocurrirá de la noche a la mañana. No hay varitas mágicas…

Café Avenida

Gabriela Figueroa Díaz

VIGÌAS ELECTORALES EN CHIAPAS.

En esta elección que contó con la participación del 62% del padrón electoral y más de 32 millones de votos a su candidato presidencial ganador, se necesitó del invaluable apoyo de los Observadores Electorales Internacionales quienes fungieron como vigías a fin de dar cuentas a la comunidad internacional de lo que aconteció en México y en su particular caso en Chiapas. Fue así como en entrevista vía telefónica Irán Moreno quien es Secretario de Relaciones Internacionales del Partido de la Revolución Democrática, Representante del PRD en la Coalición “México al Frente” nos dio una entrevista como miembro Coordinador de los observadores electorales internacionales por esta Coalición a nivel nacional.

De los 711 observadores internacionales acreditados por el INE por parte de la Coalición “México al Frente” fueron 28 en todo el país y de esos aproximadamente 8 estuvieron en Chiapas”.

Recordemos que los observadores electorales internacionales sirven como mecanismo de evaluación imparcial e independiente de los procesos electorales, acompañante sin duda de numerosos procesos democratizadores iniciados en estos últimos años, convirtiéndose en una clara expresión del compromiso de la Comunidad Internacional con la promoción de los valores democráticos y de los Derechos Humanos, que actúan bajo premisas de la independencia y la imparcialidad, a fin de reducir los niveles de fraude, mitigación de los conflictos, fortalecimiento de la confianza del electorado en el proceso electoral, función testimonial, fortalecimiento institucional y mejora de los procesos electorales mediante la elaboración de recomendaciones.

Pues bien, en el enlace telefónico charlamos amenamente con el que ahora funge como coordinador de estos observadores y que acompaño desde la Ciudad de México, a fin de apoyar a sus candidatos primero Ricardo Anaya Cortes y después a José Antonio Aguilar Bodegas, por lo que Irán Moreno se desplego con todo su equipo y reunió además a 05 observadores internacionales más por parte de Organismos centroamericanos por el tema de los migrantes en la frontera con Chiapas.

El trabajo de estos observadores internacionales en Chiapas fue itinerante, se desplegaron por más de 10 horas por todo el estado, y regresando al filo de las 7 de la noche a la ciudad de México a la sede nacional donde se reunirían con todos los compañeros en todo el país así tener una plenaria para dar sus conclusiones.

En el reporte de incidentes se notificó a su coordinador desde primeras horas que en Tuxtla Gutiérrez todo transcurría normal, ningún incidente grave, solamente con casillas que no se instalaron en tiempo y horas acordadas; en los Altos de Chiapas ahí si hubo mucho retraso, falta de funcionarios de casilla, se ejercía presión para votar en el caso de Chamula y las Margaritas; así mismo en la Costa se tuvo mucho cuidado en con el tema de los migrantes en no hacerlos pasar por mexicanos para que voten. En si a las 18:00 horas que termino su recorrido se tomaron fotos de los resultados en las casillas y todos se reunieron en la capital del estado. Cabe resalta que en todo el país hubo invitados por todas las fracciones partidistas, no solo por México al Frente.

Entre los organismos que estuvieron en Chiapas fueron “COPAL” la Misión de observación de América Latina invitada por Movimiento Ciudadano; la Delegación de Dirigentes de la Alianza Socialista, invitados por el PRD y la Misión Demócrata Cristiana, invitada obviamente por el PAN.

Cabe destacar que la Coalición “México al Frente distribuyo a estos observadores del orden internacional a fin de inhibir el fraude electoral, y la violencia política, en varios estados de la republica donde se presume podría haber focos rojos: Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Puebla y Guanajuato.

Los hechos ocurridos en la Concordia, Ocozocoautla, Tapilula y hasta en Carranza no fueron tomados en cuenta ya que se suscitaron este lunes cuando el trabajo de los centinelas internacionales ya había terminado, aun así en preocupante y debiera ser parte del argumento internacional.

Finalmente: “Expreso mi Gratitud a las benditas redes sociales” lo dijo Andrés Manuel López Obrador, Presidente Electo de México. Recuerde No es Nada Personal. Envíenos sus comentarios a CAFETOMANA2014@outlook.com

Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

Fallida conjura electoral de tres exgobernadores. Recibieron paliza de votos de chiapanecos contra su complot.

Fracasaron los tres exgobernadores de Chiapas que pretendían la conjura en favor de la desestabilización y la anarquía en Chiapas, Juan Sabines Guerrero, Roberto Albores Gleason, y el vil traidor Pablo Salazar Mendiguchía, que se unió al último a la confabulación e intriga, no importando que su carcelero y verdugo como lo fue Juan Sabines, lo haya indultado, solamente para apoyar la candidatura del priísta el junior Roberto Albores Gleason. Si se trata de evaluar las figuras públicas de los exgobernadores, la felonía y alevosía de Salazar Mendiguchía no tiene comparación, porque prometió fraguar una campaña negra en contra de los militantes del PVEM, de sus dirigentes y de las mismas autoridades estatales.

Nadie puede negar, que los dardos venenosos de Pablo Salazar, fueron planeados y sintiéndose un mesías como es su costumbre, creyó que creando una campaña negra en contra de los del PVEM y su candidato Fernando Castellanos, donde él pensó que ganaría la gubernatura, se le fue encima y hasta públicamente dijo que los deberían de “correr” a los verdes de Chiapas” – y nunca MORENA con Rutilio Escandón-y ya no se diga la satanización Pablista en contra del gobernador Manuel Velasco Coello, que lo redujo a la nada superado incluso por el personaje que lo llevó a la cárcel por corrupción como lo fue Sabines Guerrero. Tan abominable su actuación de Salazar, que perdonó a Sabines para culpar a Velasco-Castellanos y darle su ayudita a Albores.

Lo cierto es que los tres exgobernadores Sabines-Albores-Salazar-, se confabularon “cuarto para las doce”, para darle potencia al candidato Roberto Albores Gleason, y evidentemente los votos para la senaduría independiente de Salazar Mendiguchía, pero ninguna de las dos perversidades dio resultados, por el contrario Albores Gleason, fue arrasado por MORENA y el mismo PVEM, y en el caso de la Senaduría Independiente, el nazareno más falso de los cristianos de Chiapas, fue enviado al último lugar y mostró que los chiapanecos lo aborrecen y que ya no lo quieren ver en Chiapas. Una paliza endemoniada de este falso profeta del disfraz y de su fama de merolico.

Esta conspiración de los tres exgobernadores fue muy pública, y fue el propio Salazar, quien ideo con el apoyo de Albores Gleason, desde entrevistas periodísticas bohemias-musicales donde apantalló con sus cantadas, hasta ruedas de prensa conjuntas, en solamente 8 días. Salazar lo utilizaron como el francotirador y “quinta columnas”, y por eso los bombardeos y lanza misiles en contra del PVEM y autoridades de Chiapas.

Queda pues para la historia esta conjura de tres exgobernadores siniestros donde Pablo Salazar, reprimió y exhibió como un corrupto cuando le entregó la estafeta gubernamental a Albores Guillén, y ya en el poder Salazar deja en el gobierno a Juan Sabines, para que este lo “entambara”, y al final, y lo encerrara en el Amate y en el penal de Huixtla, donde Salazar Mendiguchía fue producto de actos indecorosos y obscenos que poca gente lo sabe. ¡Ya se acordaron! Pues toda esta maldad humana se metió en una licuadora solamente para buscar fines electorales que no les dio resultados.

Dios los hizo y el diablo los junta. ¿Quién de ellos se llevaría para que fuera parte del monumento a la perversidad? Es un cordón umbilical de ese personaje llamado Frankenstein, uno hizo al otro y el otro salió más hijo de tal por cual. Que brutos.

Lo más trascedente es que Salazar sacó su cartita de despedida de esta contienda electoral de que “Yo soy buena gente”, de que se va con dignidad y que lo imiten porque es un gran democrático. A ese grado su infamia y ofensa.

Hoy el poder de la justicia permea otra vez en más de algunos de estos personajes bribones. ¿Quién será? ¿El Cónsul?, ¿El Nazareno?, o ¿Satanás? Dixe.

MORENA se perfila para lograr el control en el Congreso de la Unión.

Hasta ahora los números preliminares son exitosos para el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados electorales, pues tendrían mayoría simple en el Congreso de la Unión, ya que juntos sumarían más de 250 de las 500 curules que lo conforman. De acuerdo a la agencia Reforma con estimaciones electorales tras los comicios del domingo, el partido de Andrés Manuel López Obrador alcanzaría más de 120 curules, número que lo convertiría en la mayor bancada de la LXIV Legislatura que comenzará el próximo 1 de septiembre.

El Partido del Trabajo (PT) sumaría más de 60 curules y el Partido Encuentro Social (PES) superaría también los 60 asientos, con lo que la coalición Juntos Haremos Historia que llevó al triunfo en las urnas a López Obrador sería la más grande en San Lázaro. Los resultados preliminares en las urnas le permitirían a Morena casi triplicar su representación en San Lázaro, luego que en la LXIII Legislatura tiene una bancada de sólo 47 diputados.

El Partido Acción Nacional (PAN) superaría las 60 curules en el Congreso de la Unión, que sumaría las más de 30 curules a los que llegaría el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y a las casi 30 de Movimiento Ciudadano (MC), que conformaron la coalición por México al Frente. Los blanquiazules tendrían una caída de alrededor de 42 por ciento con respecto a los 108 lugares que ocupan en la actual legislatura. El Partido Revolucionario Institucional (PRI) lograría poco menos de 40 diputados, con lo que registraría le peor ubicación de su historia. La bancada tricolor está confirmada en la actualidad por 204 legisladores y tendría en el siguiente periodo una caída de alrededor de 82 por ciento en la representación en la Cámara de Diputados.

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) rozaría los 20 diputados federales y Nueva Alianza sumaría más de 10 curules, para consolidar la tercera fuerza en el Congreso con alrededor de 70 representantes.

De acuerdo con el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), del Instituto Nacional Electoral (INE), la coalición Juntos Haremos Historia alcanzaría el triunfo en 199 distritos electorales. Con un avance de 8.32 por ciento de la votación, la alianza Por México Al Frente tendría 71 distritos y la coalición Todos por México conseguiría 11 distritos.

Dominan escaños

Los primeros resultados electorales permiten perfilar que Morena alcanzaría casi 50 senadores, que sumados con casi 10 del PT y del PES le darían a López Obrador fuerza en la Cámara Alta. La alianza Por México al Frente consolidaría la segunda mayor bancada en el Senado, pues el PAN lograría más de 20 escaños, que se sumarían a una docena de los perredistas y de MC. De acuerdo con las primeras proyecciones, los priistas tendrían la menor representación senatorial en su historia, pues alcanzarían menos de 10 escaños en la Cámara Alta, mientras que sus aliados del Verde y Nueva Alianza tendrían tres.

PD: Que fue lo que hizo MORENA en el país: Paliza, tunda madriza, vapuleo, o que fue. Es demoledor su triunfo electoral y todos contentos en México y en el mundo, hasta el propio Donald Trump, que se llevaran de piquete en el ombligo con AMLO.

Índice

Ruperto Pórtela Alvarado

+ AMLO, el premio del tigre…

+ MANUEL VELASCO, ¡la hizo!…

+ Comentarios al Margen…

A GOBERNAR UN PAÍS DESTARTALADO…

Yo sé que es un privilegio y distinción ser Presidente de México y Gobernador de un Estado como Chiapas o cualquier otro. Dije gobernar, no “servir” como debiera ser porque, la experiencia nos indica que “todos” los que se meten a la política y nos gobiernan, lo hacen para servirse.

ENRIQUE PEÑA NIETO y MANUEL VELASCO COELLO llegaron a la Presidencia de la República y la gubernatura de Chiapas con muchas expectativas de parte de los mexicanos y chiapanecos. Ganaron por amplio margen de votos y llenaron de esperanza a quienes iban a gobernar. Ambos, los dos, resultaron un fiasco, un fracaso y una nueva estirpe de corruptos.

Este domingo 1º de julio se abrió una nueva puerta a la esperanza en los amplios derroteros del destino a que estamos sujetos por parte de los gobernantes. ¡Ganó la democracia!, dicen algunos, pero también perdieron los sátrapas vende-patria. Eso es lo que más alegría da.

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR ganó y ganamos –hasta ahora—los mexicanos; aunque no hay que hacerse muchas ilusiones porque una cosa es el sueño, la promesa y las campañas políticas y otra, la realidad en que se funde un país que se cae a pedazos. Un México al que dejaron para el arrastre, “como a los toros de lidia para el rastro”.

Pero quiero ser optimista; deseo con toda el alma, vida y corazón, que el “Mesías Tabasqueño” sea el salvador de este país en ruinas. Lo sé, lo entiendo: “se sacó el premio del tigre” porque, en la lista de pendientes hay prioridades como detener la violencia, a la delincuencia organizada, el narcotráfico de terror y muerte que vulnera la economía nacional, el desarrollo de los estados y lugares turísticos del país. Atenta contra la vida de inocentes y deja familias en la orfandad y miseria.

Para eso, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, ya como virtual Presidente de México, tiene que ponerse a trabajar en un proyecto de seguridad nacional; en una Fiscalía General de la República autónoma y la Fiscalía Anticorrupción que dé sustento al venidero proyecto de combate a la corrupción, como lo ha prometido reiteradamente.

En este sentido hay que revisar expedientes de rapiña en PEMEX, CFE; Contratos apócrifos de la obra pública e inclusive de construcciones fantasmas que se han pagado y ni siquiera iniciadas. Uno de esos proyectos es el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México que se supone es un negocio turbio, manejado desde el gobierno federal con los empresarios favoritos y cómplices.

Queda pendiente su promesa de recular la Reforma Educativa que tanto daño ha causado al Sistema Nacional de Educación y a los derechos humanos de los niños y niñas por la suspensión de clases de los maestros afiliados a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) desde el 2013. Queda en una exigencia la anulación de las concesiones mineras que han abusado del poder y tienen en sus manos más de 35 millones de hectáreas del territorio nacional.

No está a discusión la observancia de los daños causados por la Reforma Energética que ha permitido el desmantelamiento de la paraestatal Petróleos Mexicanos, ha provocado el aumento a los energéticos en más de cien por ciento, como sucedió con las gasolinas y el gas doméstico, al igual que se ha permeado la corrupción en la Comisión Federal de Electricidad.

Casos como el de ODEBRECHT que están vinculados a corrupción en PEMEX y la impunidad de quienes han desmantelado a la paraestatal como EMILIO LOZOYA AUSTIN, son parte de la historia de rapiña en esta empresa estratégica para el sustento y desarrollo del país, donde el sindicato petrolero y su dirigente, CARLOS ROMERO DECHAMPS y camarilla de corruptos, son culpables de su depredación.

Eso tendrá que atender ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR si quiere empezar a combatir la corrupción y rescatar de esa infamia, los 500 mil millones de pesos que dice se ahorrará solo por esta execrable acción institucional.

No será nada fácil –y nadie ha dicho que lo fuera—atender muchos pendientes que se han venido heredando los diferentes gobiernos federal priistas, panistas y ahora a este próximo morenista de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR. A partir del 1º de diciembre próximo se va a enfrentar a una enmarañada estructura de corrupción donde están metidos políticos, empresarios, medios de comunicación y parte de la población mexicana que sigue en su lógica de que “el que no transa, no avanza”.

Qué más se puede decir de la situación y condiciones en que se encuentra el país desde lo económico, político y social, cuando se tiene un sector vulnerable del 56 por ciento a nivel nacional y el 78 % en el estatal de Chiapas. Y conste que esto es solo una mínima parte de todo lo que se le vendrá encima al virtual Presidente de la República, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR. Sobre aviso, no hay engaños…

UNA JUGADA VIL, CÍNICA Y DESCARADA…

Una máxima popular dice que “quien obra mal, se le pudre el cutis” y “el que la hace la paga”. No estoy muy de acuerdo porque aquellos que actúan por maldad y hacen daño, la mayoría de las veces le va bien. Encuadro el dicho en un personaje mefistofélico como MANUEL VELASCO COELLO, a quien no le importa pasar por encima de cualquier cadáver, si eso le llegara a beneficiar.

Desde su asunción al poder, el GÜERO VELASCO se caracterizó por accionar a favor de sus intereses. Poco le importaron las condiciones de atraso y rezago en que ha estado sumida la entidad y los chiapanecos. Sus extravagancias lo llevaron a gastar en su primer año de gobierno (2013), más de 10 millones de dólares en promoción personal; aumentar gastos personales e imagen al punto de locura política para pagar espectaculares en toda la república con el sueño de ser candidato a la presidencia de la república.

No fueron menos millones de pesos que ha gastado en publicaciones de revistas del corazón y faranduleras que le distrajeron de su responsabilidad de gobernar con eficacia y eficiencia, mismo que lo llevó a ser el peor gobernador entre todos los del país en este sexenio de 2012-2018. Igual le resultó su matrimonio con la actriz y cantante, ANAHÍ GIOVANA PUENTE PORTILLA, en una burda imitación del Presidente ENRIQUE PEÑA NIETO con la también estrella de Televisa, ANGÉLICA RIVERA HURTADO, mejor conocida como “La Gaviota”.

Su última fechoría contrasta con la supuesta amistad y familiaridad con OSCAR EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR y LUIS FERNANDO CASTELLANOS CAL Y MAYOR, a los que “traicionó” por protegerse a sí mismo. Y que, a través de su abuelo FERNANDO COELLO PEDRERO, negoció con ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, aliándose al Peje-Partido, al que por millonadas de pesos incrustó a RAMÍREZ AGUILAR y su “favorita” SASIL DORA LUZ DE LEÓN VILLAR a la candidatura a senadores, que finalmente ganaron.

Jugó también su patraña sacrificando al ex fiscal, RACIEL LÓPEZ SALAZAR y por el contrario, impulsó al integrante de su “cofradía”, MIGUEL PRADO DE LOS SANTOS, en ese mismo distrito VII por la diputación federal. Igual sucedió con el ex Secretario de Obras Públicas y Comunicaciones, JORGE ALBERTO BETANCOURT ESPONDA quién perdió en el distrito de Villaflores y ahora queda a merced de un presunto expediente judicial por lo que se le acusade corrupción en su gestión en esa dependencia y el Instituto de Infraestructura Física Educativa, INIFECH.

Siendo gobernador con el sello del Verde Ecologista y el PRI, a ambos partidos políticos traicionó y dio la espalda para irse descaradamente con el “Peje-Partido MORENA en un acto de genuflexión o negocios turbios con ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, quien le asegura un blindaje a sus fechorías gubernamentales. Por eso su afán de desordenar y desacreditar al Instituto Electoral (IEPC) y desbaratar reiteradamente la alianza “Todos por Chiapas”. Inclusive, hasta a su “hermano que nunca tuvo” lo abandonó a su suerte, o sepa Dios, cuál fue su mala intención.

Y para corroborar que no a todos los que obran mal se le pudre el cutis, o, el que la hace la paga se le cumple el presagio, a MANUEL VELASCO COELLO le seguirá yendo bien, porque si otra cosa no sucede, brincará de la gubernatura de Chiapas a una curul de la Cámara de Senadores en la próxima legislatura federal…

COMENTARIOS AL MARGEN…

CARLOS MORALES, EL EFECTO AMLO…

La verdad, no creí aquello de que “ya se la debían” y que CARLOS ORZOÉ MORALES VÁZQUEZ sería el ganador de la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez, se hiciera realidad. Había mucha competencia que al final resultó “baba de perico” frente a su embestida electoral con el “Efecto AMLO”.

Había esperanza en que FRANCISCO ANTONIO ROJAS TOLEDO, el popular “PACO ROJAS” volviera por sus fueros de antaño cuando fue alcalde de Tuxtla o reclamó en el 2015 que le habían robado la elección para edil de esta capital chiapaneca. Todo eso ya es historia y no le quedará otro recurso que regresar a dar consulta. También a CARLOS ARTURO PENAGOS VARGAS se le veía “a lo lejos” una posibilidad de triunfo que le daba su acercamiento al poder, que más pronto que nunca se diluyó.

Esa es la historia de este proceso electoral municipal que se decide en una corriente morenista, y al final de cuentas, CARLOS MORALES hace suya aquella de que “la tercera es la vencida” al igual que su mentor político, el virtual Presidente de la República, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, quien se salvó de irse a la chingada…

Se acabó el mecate… Y ES TODO…

Identidad Política

Carlos Rojas

No hay día que no se llegue, ni fecha que no se cumple.

No hay día que no se llegue, ni fecha que no se cumple dice el viejo refrán y el tiempo cumplió con el cometido de todos los mexicanos. Tenemos a la vista el virtual presidente de la República en la figura de Andrés Manuel López Obrador con la esperanza que cumpla todas las promesas de campaña, no es tarea fácil, será una labor titánica que deberá contar con el respaldo de todos los mexicanos y sus respectivos gobernantes, en Chiapas ganó también Rutilo Escandón Cadenas y todo apunta que contará con mayoría en el Congreso local para hacer las maniobras necesarias a favor de cumplir sus promesas, pues en alianza con el Partido del Trabajo y Partido Social ganó la mayoría de curules y ahí les va: En el distrito I Tuxtla Gutiérrez Oriente aventaja Marcelo Toledo Cruz ( MORENA) ; Distrito II Tuxtla Gutiérrez Poniente Kalyanamaya De León Villard (MORENA) ; Distrito III Chiapa de Corza Juan Carlos Montes de Oca Avendaño (MORENA); Distrito IV Yajalón Karen Yaití Calcáneo Constantino ( MORENA) ; Distrito V San Cristóbal de Las Casas Juan Salvador Camacho Velasco ( MORENA); Distrito VI Comitán de Domínguez Rosa Elizabeth Bonilla Hidalgo ( MORENA); Distrito 7 Ocosingo Julián Méndez Córdova ( MORENA); Distrito 8 Simojovel Eduardo Francisco Zenteno Núñez ( PVEM) ; Distrito 9 Palenque Eduviges Cabañez Cruz( MORENA); Distrito 10 Frontera Comalapa Emilio Enrique Salazar Farías ( PVEM); Distrito 11 Bochil Martha María González Astudillo ( PVEM); Distrito 12 Pichucalco Dulce María Rodríguez Ovando ( PVEM); Distrito 13 Tuxtla Gutiérrez Carolina Elizabeth Sohle Gómez ( MORENA); Distrito 14 Cintalapa Fidel Álvarez Toledo (PRI-PVEM); Distrito 15 Villa Flores Patricia Ruiz Vilchis ( MORENA); Distrito 16 Huixtla Olvita Palomeque Pineda( MORENA) ; Distrito 17 Motozintla Miguel Ángel Córdova Ochoa (PVEM); Distrito 18 Silvia Torreblanca Alfaro ( MORENA); Distrito 19 Tapachula Sur Cinthya Vianey Reyes Sumuano ( MORENA); Distrito XX María Elena Villatoro Culebro ( PVEM); Distrito 21 Tenejapa Valeria Santiago Barrientos ( PVEM); Distrito 22 Deysi Karla Alfaro Albores ( PRI-PVEM); Distrito 23 Villa Corzo José Octavio García Macías ( MORENA); Distrito 24 Cacahoatán Sergio Rivas Vázquez ( MORENA), Así de esta forma el fenómeno Peje arrasó en la mayoría de distritos electorales chiapanecos sorprendiendo a propios y extraños; no hay que dejar de reconocer en esta victoria, que además del efecto político MORENA hubieron manos y mentes estrategas en el triunfo , como la del Senador electo Eduardo Ramírez Aguilar quien aguantó, resistió y logró vencer la escalada de ataques en su contra para colocarse en el camino triunfal, supo poner y prender la vela donde soplaba el viento y no esperó que el viento soplara donde estaba la vela, una mente privilegiada que sabe entender el realismo político por el que atravesamos y así lo demostró al tomar una gran decisión a tiempo y entregar buenas cuentas a la campaña de Rutilo Escandón Cadenas y de Andrés Manuel López Obrador. Así pues, el Jaguar Negro seguirá acumulando glorias políticas pues hay quienes aseguran que podrá mover hilos del poder tras el trono estatal y además escalar en las grandes ligas nacionales, no hay que perder de vista esas cualidades que el paisano comiteco ha expresado durante toda su carrera política y como líder que sobrepasa los límites de la sagacidad porque hasta la traición y engaño de parte de su misma gente fueron útiles a sus más recientes propósitos. No dudamos pues que en Chiapas la reconciliación y reagrupación política viene en camino bajo la conducción de los nuevos gobernantes y quienes nos van a representar en las diferentes cámaras legislativas, la conjunción coordinada de conocimiento, destreza y astucia de Ramírez Aguilar jugará un papel importante en estos objetivos. Hay que estar pendiente.

COMITÁN

En Comitán también tenemos Presidente Electo y contra todas las profecías y pronósticos Emmanuel Cordero Sánchez le ganó a todos sus contrincantes por una amplia ventaja a sus más cercanos competidores como fueron Mario Antonio Guillén Domínguez del PRI que hasta el último corte antes de terminar esta columna llevaba acumulando 14 mil sufragios; seguido de Francisco Paniagua Morgan con 12 mil. (26 mil votos que no debe tomar a la ligera). Es decir Cordero Sánchez logró levantar 20 mil votos y con eso ganar la elección municipal y dar paso a la alternancia nuevamente en un municipio donde el PRI y el PVEM mantuvieron el poder durante varios trienios. Detrás del joven alcalde electo también está la influencia ERISTA, la experiencia del alcalde José Antonio Aguilar Meza, de ex candidato Mario Guillén Guillén, la voluntad de servicio de Eduardo Águeda, de Toño Navarrete entre otros jóvenes entusiastas a la que la ciudadanía otorgó el beneficio de la duda para que demuestren que pueden con el paquete de co-gobernar con las demás fuerzas políticas y sacar adelante el desarrollo de este gran municipio chiapaneco. No podemos pasar desapercibido también al candidato Paco Avendaño quien levantó más de 5 mil votos en el primer arranque independiente, muestra de que hay una población que no cree en los partidos políticos y por eso hay que tomar muy en cuenta esta representación ciudadana que refrescan los escenarios políticos. Emmanuel Cordero Tiene todo para lograr un equipo fuerte y capaz para enfrentar el reto.

EN LAS MARGARITAS

En las Margaritas Jorge Luis Escandón Hernández ganó con más de 14 mil sufragios, seguido de Manuel Culebro con 8 mil hasta el último corte, se debe reconocer la fortaleza del ex alcalde Felipe Ruiz Moreno, la suma de los CAMARONES y la alianza con Rafael Guillén Domínguez dieron buenos resultados al proyecto del PRD. Ojalá que en esta tierra, como en otras de Chiapas y el país la reconciliación, la voluntad y el servicio entierren odios y venganzas para dar paso a la grandeza y la gloria municipal que reclama la ciudadanía.

LA PREGUNTA DE HOY.

¿Será cierto que en Comalapa y La Trinitaria urgen acciones concretas y bien definidas para reconciliar una sociedad bastante polarizada?

De esto y más…Nos leemos en la próxima.

Carrereando la Chuleta

Ronay González

EL MOMENTO EXACTO

Aunque hay quien afirma que la suerte no existe, yo digo que sí, que algunas veces se nos presentan momentos u oportunidades que cambian nuestra vida y al menos en teoría, para bien.

Hemos visto montones de videos de esos en donde pasa un tráiler y por un centímetro, no más que eso, no se lleva al individuo, o donde se cae algún objeto pesado que pudo haber matado a alguien pero ese alguien se movió justo a tiempo y hacia el lado correcto.

Ayer fue un día de sentimientos encontrados, por un lado había montones de mexicanos eufóricos por los triunfos en las elecciones, por el otro un pueblo al que no sé bien por qué le afecta tanto cuando México pierde en el futbol, ni que hubiera jugado El América.

Entre risas y lágrimas hubo una palabreja comenzó a sonar por todos lados: Esperanza, yo conozco a un par, buenas muchachas hasta eso, pero creo que no se referían a ellas, sino a ese sentimiento de que la siguiente “es la buena”, y en todos los sentidos, en el deportivo, el político.

Me preocupan dos cosas y no estoy de aguafiestas, en el fondo yo también quiero pensar que el siguiente mundial será diferente, que el próximo sexenio también, pero para ninguna de las dos cosas hay varita mágica.

¿Le ha pasado que quiere hacer algo bueno por su familia y resulta que el cuñado mantenido, la hermana loca, el sobrino narco, lo echan todo por la borda, o peor aún que el recién llegado novio de la prima parece que toma las riendas de todo, sin conocer nada ni a nadie?

Algo así puede suceder, créame, ganó mucha gente que caminó, trabajó, se preparó, dio batalla, pero también ganaron un montón que lo único que hicieron fue, en un golpe de suerte, subirse a la marejada en el momento exacto, y ahí andan ahora felices, surfeando en la cresta de la olas pero no saben nada de nada, no tienen un plan de trabajo, es más, ni ellos (o ellas) saben qué hacen ahí.

Esa es la primer cosa que me preocupa, que la carretada levantó parejo, porque seamos sinceros, el llevar tal o cual bandera no es garantía de nada, lo hemos visto una y otra vez, los partidos en México no son respaldo ni garantía de nada, han salido tan malos los pintos como los colorados, así como ha habido uno que otro acierto en todos los colores. Se quedaron fuera muchos que valían la pena, entre otras cosas porque aún no somos muy diestros en eso del voto diferenciado, se nos hace más cómodo hacer tachadero parejo de boletas, además de que es una tarea medio titánica acordarse de tanto condenado mono.

La segunda cosa que me preocupa es que nos pase en la política un poco lo que sucede con la selección y que nos quedemos como meros espectadores. Que si no se logran los cambios que urgen, que requerimos, solamente vociferemos, pataleemos, nos enojemos por un instante y ya, la vida sigue, las cosas pasan, al cabo ya estamos acostumbrados a que las cosas no funcionan.

Ya nos pasó, ya hubo un cambio que todo mundo esperaba, en el que millones de mexicanos teníamos puestas las esperanzas, y aunque sí hubo mejoras en varios aspectos, la verdad es que nos salió debiendo, sobre todo porque además se le dio la oportunidad de una continuidad, y de todas formas no fue lo que esperábamos, lo que necesitábamos.

No podemos volver a hacer lo mismo, sobre todo con los que sabemos ni siquiera llegaron por méritos, a todos hay que exigirles puntualmente el cumplimiento de todas y cada una de sus promesas si es que queremos salir en algún momento del atolladero en el que estamos como país.

Si la selección no califica en realidad no pasa nada, a lo mejor es un poco menos de lana para los jugadores y los involucrados directos, pero si nuestros nuevos gobernantes no dan el ancho, entonces sí pasa todo y esto sí es nuestro asunto, el mío, el suyo, el de todos. Estamos en el momento exacto, no sé si llamarle suerte, pero de nosotros depende que haya México en el futuro, hagamos conciencia de eso.

Linotipeando

Marco Antonio Cabrera Alfaro

ROTUNDO E INOBJETABLE TRIUNFO DE AMLO, RUTILIO, CARLOS MORALES Y GURRIA, TODOS DE MORENA

Pues no hay fecha que no se cumpla, amigo lector y ya se despejaron todas las dudas, este domingo primero de julio se vivió una elección como nunca antes en la historia de nuestro país, deja comentarte que por primera vez en todas las elecciones que ha tocado vivir y tomar parte vimos como la sociedad salió a votar, esa gente indecisa le dio muerte a la abstencionismo, esa gente que no salía a votar, los indecisos, ahora si salió a votar y lo hizo contra las malas decisiones cupulares que gobernaban o gobiernan aun, hoy ya no se vale hablar de fraude, hoy toca hablar de una verdadera democracia, porque así lo decidió una sociedad que esta sedienta de transparencia, honestidad y democracia, pero sobre todo, que está harta de acciones que vulneraban los derechos de todos los mexicanos al contar con autoridades que anteponen sus intereses personales, que a los de la colectividad, hoy se esperamos que haya con el nuevo Gobierno democracia, honestidad, transparencia y justicia social, porque por eso la gente salió a votar, en busca de esos factores que no se dan en la sociedad, este domingo la gente ya decidió el destino que debe tomar el país, y el estado de Chiapas y del municipio de Tapachula, hemos de reconocer por este medio, con la anuencia de nuestro director general, Gerardo Toledo, que hay ocasiones que el ser humano se equivoca y es de humanos rectificar y por eso esperamos que el nuevo presidente de la Republica Andrés Manuel López Obrador, logre dar fiel cumplimiento a sus promesas de campaña, sabemos de antemano que existen algunas que serán imposibles de cumplir, pero tiene en sus manos la responsabilidad que de cambiar el rumbo de nuestro país y nosotros como mexicanos bien nacidos de darle todo el apoyo para que pueda lograrlo, adelante presidente electo haga todo lo posible e imposible para enderezar el rumbo de nuestro país, México merece mucho más, en referencia a nuestra entidad, déjame decirte amigo lector que el gran ganador en esta jornada electoral también fue es el número uno, como se le conoce a nuestro gobernador quien dio muestras de ser un excelente estratega político, que conoce el ABC de las políticas públicas, entrega cuentas claras tal y como lo planeo y guiso a fuego lento, sin quietarle los méritos al gobernador electo Rutilio Escandón Cadenas que puso en práctica una política de respeto y civilidad, porque nunca se subió al ring contra de sus adversarios, aguanto a tambor batiente algunas denostaciones, ataques, señalamientos y vituperios a su persona e imagen, empero, aguanto callado y camino pie a tierra, Rutilio Escandón, no realizo eventos masivos más que el día de su cierre de campaña, camino siempre de frente y creo que eso le dio un valor agregado a la ola morenista que venía creciendo como un alud con la figura e imagen de AMLO, en suma el gobernador electo trae y tiene su mérito y nuestro pleno reconocimiento y deseamos éxitos y que haga el mejor esfuerzo para seguir sacando a Chiapas adelante, hacia el desarrollo y progreso camino donde Manuel Velasco lo ha estado llevando y conduciendo. Hoy le toca a Rutilio Escandón cadena conducir los destino de Chiapas y esperamos lo haga con un gabinete donde aparezcan los mejores hombres, jóvenes y mujeres de nuestra entidad, que tengan una amplia solvencia moral y sobretodo profesionalismo, responsabilidad y entrega al trabajo fecundo, por Chiapas todo para adelante, para atrás, ni para tomar impulso y a nosotros nos toca darle el beneficio de la duda al nuevo gobierno que encabezara Rutilio Escandón Cadena, es momento de sumar, es momento de unidad por el bien de Chiapas. El efecto MORENA con AMLO llego hasta las doce diputaciones federales, y alcaldías de Chiapas, se pierde la capital del estado, Tuxtla, Gutiérrez) con Carlos Morales, se pierde la capital económica (Tapachula), con Oscar Gurria Penagos y se pierden varias curules estatales (diputaciones locales), es así como termina una jornada electoral donde históricamente la gente salió a votar, y como lo decía una persona en la casilla donde nos tocó votar, Cuando la gente sale a votar, pierde el PRI, y así quedó demostrado, no hay nada que alegar, ni que discutir, al PRI y al Verde y Nueva alianza a les ganaron la partida y bien, por lo que a partir de este día en México, Chiapas y Tapachula, se escribirá otra historia, todo sea por el bien del País, de Chiapas y Tapachula…NO hay pretexto, se acabara la impunidad, se dará fin al cacicazgo y a la corrupción, al menos esas fueron las principales promesas de AMLO y como dijera un ciego, vamos a ver…sin comentarios

MANIFIESTA GRATITUD RACIEL LÓPEZ…

El ex candidato a la diputación Federal por el distrito con cabecera en Tonalá, dio un mensaje a todos su equipo de colaboradores y a la sociedad en general, el ex candidato manifestó en su gratitud a todos, buenos días amigas y amigos de la Costa, desde este giro de tierra, desde aquí, quiero felicitar y desear el mayor de los éxitos a quien será nuestro próximo Gobernador del Estado, Rutilio Escandón Cadenas, quien estoy seguro impulsará programas y acciones para generar el bienestar de las familias chiapanecas. Asimismo, felicito y reconozco el triunfo del próximo Diputado Federal por el Distrito 7 del partido Morena, a quien exhorto a seguir trabajando por las causas que unen a los costeños para llevar hasta el Congreso sus legítimas demandas…Gracias a quienes confiaron en este proyecto y a mi gran equipo de campaña. Eternamente agradecido sus amigos, Raciel López Salazar…ver para comentar

CHIAPAS PREPARADO PARA LA TEMPORADA DE LLUVIAS: MVC

Bueno ya pasaron las elecciones y hay que seguir en la chamba y quiero comentarte amigo lector que el gobernador del estado Manuel Velasco Coello aseguró que las acciones de prevención y preparación ante la temporada de lluvias y huracanes, se impulsan desde las comunidades, al mismo tiempo Velasco Coello destaco la importancia de la participación de la ciudadanía. En ese sentido el popular Güero Velasco enuncio, que el Programa Preventivo de Protección Civil, único en México, está soportado por cerca de seis mil Comités de Prevención y Participación Ciudadana, los cuales difunden información a las familias chiapanecas para evitar riesgos y fortalecer las tareas preventivas. Al finalizar acoto, “Los Comités permiten estar alerta y salvaguardar la integridad de las y los chiapanecos, por ello es muy importante que la gente participe y colabore con las autoridades, pues lo primordial es salvar vidas, y ese es el mensaje que se lleva a cada localidad a través de estos Comités”…sin comentarios

RECONOCEN FERCAST Y ALBORES TRIUNFO DE RUTILIO ESCANDÓN…

En diferentes tiempos y momentos los ex candidatos al gobierno de Chiapas, Fernando Castellanos del Verde Ecologista y Roberto Albores Gleason, del PRI-Nueva Alianza, reconocieron que las tendencias electorales no les favorecían y exhortaron al gobernador electo a trabajar en unidad y sobre todo con profesionalismo por el bien de Chiapas y su gente…pues amigo lector, creemos que el nuevo gobernador está comprometido con todos los chiapanecos y a empezar una campaña de operación cicatriz…ver para comentar

PRIMER MENSAJE DEL GOBERNADOR ELECTO RUTILIO ESCANDÓN…

Luego de haber obtenido el triunfo inobjetable en las lecciones del pasado domingo 1º de julio Rutilio Escandón cadenas gobernador electo de Chiapas, señalo ante los medios de comunicación que, “Conozco, veo, siento y llevo grabadas en el corazón las necesidades del pueblo de Chiapas y toda su gente, por eso, estamos –dijo- no solamente obligados a hacer historia, sino pasar a la historia”. Rutilio Escandón Cadenas fue claro al enunciar que, “No les quepa la menor duda, quiero expresarle al pueblo de Chiapas que vamos a trabajar de manera seria y responsable, de forma comprometida, para sacar adelante el desarrollo y el progreso del estado”, agregó ante los medios de comunicación. Al finalizar, acompañado por su esposa Rosalinda López Hernández, el gobernador electo afirmo Escandón Cadenas manifestó su agradecimiento tanto a las fuerzas políticas que lo respaldaron como a la ciudadanía por la confianza depositada y recalcó que el triunfo que se logró este domingo es gracias al trabajo coordinado y la gran unidad que caracteriza a este movimiento. al mismo tiempo –adujo- es invaluable la oportunidad brindada para expresar las ideas y propuestas de este proyecto que, dijo, busca la transformación de la vida pública del estado y del país, lo que se logrará de la mano del próximo presidente, Andrés Manuel López Obrador…sin comentarios

Letras mayúsculas negritas…

Con la venia de nuestro director general Gerardo Toledo, daremos a conocer un mensaje que distribuyo en redes una gran amiga que siempre se condujo con profesionalismo y respeto, va el mensaje con su permiso señor director…Estimados compañeros de los medios: Buenos días, muchas gracias por su cobertura, por siempre darle espacio a nuestra comunicación. Un gusto trabajar con ustedes. Segura que seguiremos coincidiendo en el camino, me reitero a sus órdenes. Su amiga: Daniela Kanter M…ver para comentar…Los que se salvaron de la derrota fueron, Enoc Hernández del Morado, Roberto Rubio Montejo, secretario técnico del gobierno, y el maestro Jorge Llave Abarca, secretario de seguridad pública Estatal, aquí aplica el dicho aquel que dice, “dios sabe por qué hace las cosas”… y de última hora los bajaron y miren no quedan tatemados…sin comentarios…El popular Güero Velasco, gobernador chiapaneco envió sus sinceras felicitaciones a Andrés Manuel López Obrador por haber obtenido el triunfo en las elecciones del pasado este 1º de julio para Presidente de México. El joven gobernante dijo, “Expreso mi mayor felicitación al Lic. Andrés Manuel López Obrador, quien de acuerdo a las tendencias electorales será nuestro próximo Presidente de México”, dijo Velasco. En su mensaje el joven chiapaneco indico que AMLO hará un buen papel como Jefe del Ejecutivo Federal…pero bueno este arroz ya se coció y por hoy hasta aquí la dejamos, ya saben que en: linotipeando6310@hotmail.com estamos recibiendo todos sus comentarios, mentadas, aunque esas mentadas no sean de mentas precisamente, tips, opiniones y datos, no recibimos anónimos porque eso es de cobardes, por eso escribimos esta columna con nuestro nombre dando la cara siempre…CUANDO LOS PERIODISTAS HABLAN TIEMBLAN LOS CORRUPTOS POLITICOS…OK

Epistolario

Armando Rojas Arévalo

Sí se pudo

ALBERTO: Podría acudir a las frases-lugares comunes para hablar de la elección. Sólo quiero decir que el pueblo habló. Harto de la podredumbre, soltó con su voto inobjetable el vendaval de reclamos y quejas y dijo ¡basta! con un grito contundente que cimbró la democracia. Qué bueno que así fue, porque de haber triunfado el sistema de corruptelas e injusticias, el estallido social y la justicia por propia mano ya se estarían gestando. Ya era inaplazable.

Más valió eso que el aciago futuro de todos contra todos y sálvese quien pueda.

El triunfo –rotundo, claro y espectacular- de LÓPEZ OBRADOR es de suyo un hecho histórico. Ningún candidato presidencial logró lo que él: Acaparó el 55 por ciento de la votación y desterró con ello la judicialización de los comicios.

Los discursos de LÓPEZ OBRADOR ya como candidato triunfante no me parecen populistas, y quienes creen en otra Venezuela o en una dictadura socialista donde los bienes son repartidos entre los pobres, o quienes vaticinan la muerte de la libertad de expresión, deben estar tranquilos. Sus mensajes me parecen serenos e institucionales. Nadie fuera de la ley, incluyendo a sus familiares, amigos, colaboradores y servidores públicos. Y a quienes se desgarran las vestiduras clamando cárcel o festinan el triunfo como una oportunidad de ser verdugos, se quedarán esperando. No es por ahí.

Una cosa es el candidato, otra el LÓPEZ OBRADOR triunfante. Nada más debe tomar en cuenta que sobre él recaerá la responsabilidad de enderezar el barco. “Estoy consciente de mi responsabilidad histórica”, dijo en el zócalo.

No esperemos que él haga todo. Si bien el pueblo lo hizo ganar, no le entregó un cheque en blanco. El pueblo lo eligió y el pueblo debe acompañarlo en la difícil misión, como sostén pero también como crítico de sus acciones.

Como dice hoy el periódico español El País, la victoria de LÓPEZ OBRADOR fue una contundente acción contra la política del statu quo que nos gobernó por décadas. Fue “un mazazo a los grupos de poder tradicionales”.

La noche del domingo, dice el diario, fue testigo del derrumbe de un régimen que ya nadie quería.

ANDRÉS MANUEL ha hecho un llamado a la reconciliación nacional (“Llamo a todos los mexicanos a la reconciliación y a poner por encima de los intereses personales el interés general… La Patria es primero”), lo cual le acarreó felicitaciones hasta del que se supone es su acérrimo enemigo: CARLOS SALINAS DE GORTARI. Reiteró en sus discursos como candidato triunfante, su compromiso de respetar todas las libertades y envió un mensaje de confianza a los mercados al sostener que respetará la autonomía del Banco de México, mantendrá la disciplina financiera y fiscal, no actuará de manera arbitraria ni habrá confiscación de bienes.

Mostró que no va por la revancha. Va por una transición ordenada, sin sobresaltos, y dentro de ese marco mañana martes a las 11 de la mañana sostendrá en Palacio Nacional su primera reunión con el Presidente PEÑA NIETO, para sentar las bases de esa transición.

La nueva democracia mexicana fue civilizada y generosa. Los contendientes de ANDRÉS MANUEL: MEADE, ANAYA, MARGARITA y El BRONCO reconocieron de inmediato y sin necesidad del conteo de voto por voto, su triunfo indudable y le desearon mucho éxito en su tarea. Nunca se había dado esto.

El propio Presidente tomó el teléfono y le llamó “para expresarle mi felicitación y asegurarle que él y su equipo de trabajo contarán con el apoyo del Gobierno de la República para realizar un transición ordenada y eficiente”. México ha decidido en democracia, en un proceso libre y plural, conducido por un órgano independiente, libre y autónomo, como lo establece nuestra Constitución”.

La fórmula de LÓPEZ OBRADOR arrasó. Se comprobó en la elección el verdadero valor del voto. Ganó no sólo la jefatura del gobierno de la Ciudad de México con CLAUDIA SHEINBAUM, la primera mujer en la historia que llega a ese puesto, sino 11 de las 16 alcaldías de la CDMEX. Ganó la mayoría en el Congreso y las gubernaturas de Veracruz, Morelos, Chiapas y Tabasco. Aparte, el triunfo arrollador de alcaldías y diputaciones locales en 29 estados de la República.

OTRO HECHO HISTÓRICO: LÓPEZ OBRADOR gobernará 5 años 10 meses, no el sexenio completo. Anteriormente, los presidentes asumían el mandato el 1 de diciembre y seis años después entregaban el mando a su sucesor. De acuerdo con reforma a la ley en materia política-electoral aprobada el 10 de febrero de 2014, se estableció que el titular del ejecutivo federal deje el poder el 1 de octubre.

LA POLÍTICA interior estará a cargo de una mujer: OLGA SÁNCHEZ CORDERO, ex ministra de la Suprema Corte de Justicia. Aunque ahí está también la escudera de la campaña, TATIANA CLOUTHIER, a quien la ha puesto también en la comisión de transición en ese capítulo.

Aparte de OLGA SANCHEZ CORDERO y TATIANA CLOUTHIER, otras damas figuran en el próximo gabinete: La chiapaneca MARÍA LUISA ALBORES, en Sedesol; GRACIELA MÁRQUEZ COLIN, secretaría de Economía; JOSEFA GONZÁLEZ BLANCO, secretaria del Medio Ambiente; NORMA ROCÍO NAHLE GARCÍA, secretaria de Energía; ALEJANDRA FRAUSTRO, secretaria de Cultura; IRMA ERÉNDIRA SANDOVAL, secretaria de la Función Pública, y LUISA MARÍA ALCALDE, secretaria del Trabajo.

SU ESPOSA BEATRÍZ GUTIÉRREZ MÛELLER pide que no le den el trato de “primera dama”, pero es obvio que por su preparación estará a su lado en la difícil tarea de gobernar. Estudió Comunicación en la Universidad Iberoamericana en el Plantel Golfo Centro, en Puebla, y se tituló con la tesis “Regulación del uso de los medios de comunicación en leyes electorales federales”. Tiene maestría en Letras Iberoamericanas en 2002, por la misma institución, con la tesis “El arte de la memoria en la historia verdadera de la conquista de la Nueva España”; tiene un doctorado por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). En febrero de 2011 presentó su novela “Larga vida al sol” y a esta obra le siguieron “Dos revolucionarios a la sombra de Madero” y “Viejo siglo nuevo”.

P.D.- Este país no va a desintegrarse ni desaparecer. Quitémosle miedo al miedo y pongámonos a trabajar en serio. Vamos en el mismo barco, avión o autobús.

