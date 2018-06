29 de junio de 2018

La Feria

Sr. López

Melón o sandía

¡…sssh!, ¡silencio!, 89 millones de electores estamos reflexionando… no nos distraigan.

Ayer iniciaron los tres días de veda que nuestra ley electoral dispone para que nadie haga proselitismo electoral por ningún medio, para que los partidos retiren toda su propaganda y en suma, para que nada influya el razonamiento del voto de cada elector. De veras, ¡qué país el nuestro!, casi el paraíso.

Igual, según nuestra previsora ley, el proceso electoral se divide en tres etapas: precampañas, inter-campañas y campañas, con fechas de inicio y término muy precisas, y como nunca falta uno que se quiera pasar de listo, los actos anticipados de campaña, están prohibidos (con pena de manazo y media hora en el rincón: grave).

Ni la burla perdonan. Todo el país sabe que hubo uno (no se puede decir su nombre: no hay que jugar con lumbre, estamos en México y la ley es sagrada), que hizo campaña todo el sexenio… ¿y sabe qué?: hizo bien, ¿con qué autoridad nuestros legisladores le dan o no permiso a un ciudadano de andar diciendo que quiere ser Presidente de la república o Mayordomo Principal de la Fiesta del Santo de su pueblo?

Nuestra ley electoral es un berenjenal, intento siempre fallido de poner puertas al campo. Ojalá se simplificara.

Cuando dentro de 1,500 años los arqueólogos la encuentren entre las ruinas de la CdMx y consigan traducirla, concluirán (en el idioma que se hable entonces):

“Se trata de un interesante documento de un antiguo y extendido asentamiento humano, sepultado por las violentas erupciones volcánicas sucedidas en la zona entre los siglos XXIII y XXIV, se duda de su nombre pues se ha encontrado evidencia de varios: Ayuntamiento de México, Ciudad de México, Distrito Federal, México-Distrito federal, D.F. y CdMx, que pudo ser parte de la entonces denominada América Mexicana, Imperio Mejicano, Nación Mexicana, República Mejicana, Estados Unidos Mexicanos, Méjico, EUM, México, Mex. y otras, al parecer parte -o colonia-, del entonces existente Imperio del Norte”.

“El texto se localizó en el nivel estratigráfico correspondiente a principios del siglo XXI, y confirma que aparte del juego de pelota (ya antes ratificado por numerosos vestigios), tenían una curiosa costumbre que hace mucho se sospechaba practicaban periódicamente, para elegir entre todos a ciertos tipos de representantes que aparentemente pudieron ser reconocidos por breves periodos de tiempo como autoridades. Lo traducido hasta hoy, acredita que los habitantes de la zona eran el grupo humano más dado a la mentira y la trampa, que se conozca, por lo que privaba la desconfianza general entre los individuos y esas autoridades; no hay pruebas concluyentes sobre si llegaron a organizarse como sociedad realmente funcional o constituían grupos aislados con esporádicas aunque intensas relaciones de orden comercial o simple intercambio; a reserva de futuros hallazgos, los actuales indicios hacen concluir que no lo consiguieron sino de manera formal”.

“Por su enorme capacidad de reproducción y fortaleza genómica, su herencia biológica es la dominante entre los habitantes del actual Meus, antes América del Norte, amplio territorio que va del Paralelo 15 hasta el Polo Norte, con mezcla genética comprobada con todas las etnias de esos tiempos y hasta vestigios de una raza hoy desaparecida en la región -llamados entonces caucásicos o “blancos”-; también son mayoría en las numerosas industrias instaladas en la Luna y la casi totalidad de los pobladores de Marte, por su resistencia a las más duras condiciones de vida sin que disminuya su constante crecimiento demográfico, vital para la permanencia y florecimiento de las colonias extra terráqueas”. (¡Sí señor!).

Usted no se distraiga y siga haciendo gimnasia neuronal. Reflexione. Razone. Primero que nada, decida ir a votar el domingo, eso es lo más importante, nada de “¿iré o no iré?”… ¡claro que va a ir!, y con valor y gallardía tenochca, va a pedir sus boletas, con arrojo se va a meter a la casilla (la frente en alto, ¡sacando pecho!), y crayola en mano las va a tachar.

No se atarante, por enredada que sea la ley electoral, usted concrétese a tachar una por una, con calmita (no la vaya a anular usted mismo por andar con prisas o poniéndose ingenioso); busque el nombre del partido y candidato que le lata y táchelo nomás una vez, no le haga al cuento, váyase a lo seguro, porque en una de esas se equivoca… y en lo que llega el momento: siga razonando su voto, decida libremente y el domingo, vote. No se le pase.

Y luego, ya a sus cosas, pero con su conciencia cívica tranquila, a esperar que den las once de la noche para que empiecen a darnos resultados nuestras altas autoridades electorales. Si gana el que usted quería, qué bueno; si no: nada.

¡Ah! y recuerde que su voto para Presidente de la república, en esta ocasión, particularmente en esta y como raras veces, va a influir en el destino del país por más años que un sexenio. No se le ocurra votar con el método de “tin marín de do pingüe”: es cosa seria, no es melón o sandía.

Usted no se distraiga y siga haciendo gimnasia neuronal. Reflexione. Razone. Primero que nada, decida ir a votar el domingo, eso es lo más importante, nada de “¿iré o no iré?”… ¡claro que va a ir!…

Ensalada de grillos

Ciro Castillo

Se sueltan los demonios

Como si les hubieran dado la orden de alborotar el gallinero, en plena veda electoral se desató una “guerra sucia” entre o contra tres candidatos a la gubernatura.

Se soltó el rumor, por separado, que Fernando Castellanos Cal y Mayor, Roberto Albores Gleason y José Antonio Aguilar Bodegas, habían renunciado “de última” hora a su candidatura.

Con eso de que vivimos en la era de las redes sociales y la telefonía celular, esta noticia se “viralizó” en cuestión de horas.

Del primero que se dijo, había decidido bajarse del caballo, fue del ex presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor.

Hubo incluso un documento con sellos del IEPC que se compartió rápidamente.

Algo parecido sucedió con los otros dos contendientes, Aguilar Bodegas y Albores Gleason.

Fue tal el ruido provocado por esto que fue interpretado como “guerra sucia” que, los equipos de campaña de los tres contendientes tuvieron que salir a desmentir por separado.

Muy ocupados estuvieron los reporteros en la “veda electoral” siguiendo las aclaraciones que, dijeron los representantes de los aspirantes, obedece a un juego sucio.

LOS TRES DESMENTIDOS

Enoc Hernández Cruz, representante de Fernando Castellanos, fue uno de los primeros en salir a desmentir que el aspirante haya presentado un documento de renuncia ante el IEPC.

“En mi carácter de coordinador de Campaña en pleno ejercicio de la libertad de expresión, siendo plenamente respetuoso de la veda electoral en la que nos encontramos, les informo de entrada que la candidatura común no ha presentado ningún documento ante la autoridad electoral”, dijo a los reporteros.

Casi al mismo tiempo, pero en escenario distinto, el presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Julián Nazar Morales, desmintió la supuesta renuncia del comiteco Albores Gleason.

Dijo que todo se originó por una imagen de un oficio que circuló en redes sociales, en el que se establecía la renuncia del candidato, con su supuesta firma y el sello de recibido del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC).

Minutos más tarde, en otro restaurante de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, el equipo de José Antonio Aguilar Bodegas también desmintió una supuesta renuncia.

Juan Carlos Bonifaz Trujillo, Saraín Osorio Espinosa y Gilberto Espinosa Castro aclararon que los documentos presentados ante el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) son falsos y no cuentan con el sustento legal.

“Nuestro candidato no ha presentado ninguna dimisión, por el contrario estamos listos para acudir a las urnas el próximo domingo”, aclararon dijeron y también acusaron guerra sucia.

EL ÁRBITRO ELECTORAL TAMBIÉN HIZO LO PROPIO

Ante tal ruido en plena veda electoral, el IEPC, mediante una carta enviada a los medios de comunicación, aclaró la situación.

“El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas, informa que respecto de las noticias e imágenes que circulan en redes sociales, sobre la presunta presentación de oficios de renuncia de diversos candidatos a la Gubernatura del Estado ante este organismo electoral, estima conveniente señalar que únicamente se ha recibido el día de hoy 28 de junio de 2018 a las 00:30 horas, escrito signado por el ciudadano Luis Fernando Castellanos Cal y Mayor, candidato a la Gubernatura del Estado, postulado por la candidatura común conformada por los partidos políticos Verde Ecologista de México, Chiapas Unido y Podemos Mover a Chiapas, mediante el cual hace de conocimiento a esta autoridad su deseo de renunciar a la candidatura que los institutos políticos antes mencionados hicieron hacia su persona.”

“… dicho documento solo cumple con hacer de conocimiento de primera mano a esta autoridad respecto de su renuncia a la candidatura, sin embargo; y conforme a la normatividad electoral vigente, así como con los criterios sostenidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), los candidatos que renuncien a una candidatura deberán comparecer ante la Secretaría Ejecutiva de este Instituto de Elecciones a efecto de ratificar el escrito…”, expresó el IEPC.

“… esta autoridad electoral no ha recibido ningún otro oficio de esa naturaleza, por lo que otros supuestos escritos de renuncia que circulan en redes sociales son totalmente falsos y carecen de autenticidad”, sentenció.

Café Avenida

Gabriela Figueroa Díaz

TURBIA POLÌTICA ALDEANA

En el pecado llevaran la penitencia, hablamos de la partidocracia y hasta de los independientes quienes han hecho de este proceso electoral realmente algo confuso, porque a seis días de que se dé la jornada electoral, no sé si estamos como al principio, sin pies ni cabeza ,con la incertidumbre de quién votar ò hacerlo por lo que nos diga la corriente, además de que las propuestas que abanderaron a cualquiera de los candidatos ya sea a la gubernatura, senado, diputaciones y alcaldías y demás miembros de ayuntamiento nos lleva a conformarnos con el menos malo y eso si es pavoroso.

“Los Chiapanecos hemos sido los rehenes en este proceso electoral, al no tener opciones certeras que nos beneficien en nuestras necesidades más apremiantes”

El clientelismo electoral que siempre aparece hoy estuvo más cotizado que en otros años, la gente sabe que cada elección los habidos actores electorales tendrán necesidad del voto y tras el reparto de favores, bienes materiales, servicios o dinero a cambio de ellos dirigido a determinado partido político, han pretendido hacer creer que cubren sus necesidades básicas vendiendo el voto en la jornada electoral hasta el 1500 pesos el que más, otros se conforman con la despensa y los que menos con la torta y el chesco como medio único para abarrotar eventos, que además del acarreo para eventos masivos de cada candidato hace un medio de subsistencia para algunas familias, que nunca han tenido nada y en estas fechas aprovechan llevar hasta el perico para que vote por el candidato indicado, como medio de sustento hacia los más necesitados.

Esta elección no será como antes, hasta los indígenas saben que a través de la violencia pueden conseguir más que por otros medios, que las promesas de campaña no sirven, que el partido de las militancias está a modo y que ellos pueden ser quienes lleven la batuta en este proceso electoral como es el caso de Oxchuc que está en veremos si se lleva a cabo o no la jornada electoral, en sus comunidades.

Que pasa con la gente, el hartazgo los abruma, la incertidumbre los tiene ya fastidiados, la turbia política aldeana no los convence, harán definitivamente el voto cruzado o se irán por el seis de seis, el voto corporativo será la opción, todos los partidos han adoptado la política por decir “agarren lo que les den pero voten por nosotros” entonces en verdad la “democracia” es la opción para un buen gobierno, el beneficio extendido de unos cuantos será nuestra mejor opción; después de emitir el voto en realidad las familias tendrán un mejor futuro… no lo sabemos y está en nosotros decidir el cambio o seguir en lo mismo.

Ahora como hacerlo ante tanto confusionismo, a cada minuto que pasa uno declina por alguien el verde declina por morena, los morenos por el PRI, los morenos por el Verde (allá en Tapachula), los morenos por independientes (Tuxtla Gutiérrez) los del partido Podemos Mover a Chiapas por todos, (es una traumatismo que posee su líder) los del PRD por el PRI (Tuxtla Gutiérrez), los de Nueva Alianza por Morena (en Pueblo Nuevo Solistahuacan), en fin esto se ha convertido en una vil revoltijo electorero que aún nos depara más sorpresas, pero deja en estado de indefensión al elector que ante las seis boletas pueda signar cualquiera a su antojo y ahí si libres podrán al menos decidir por quien más les convenga y no por quien les haya condicionado el voto. Ejidos enteros en cualquier comunidad están más que organizados por un otro candidato con quienes ya pactaron los votos para un determinado color y ante también la austeridad presupuestal no ha habido más que dos candidatos que han echado la casa por la ventana y los demás hay tenido que apostar al discurso para convencer a las masas.

Finalmente: "El voto es un acto de confianza y ésta se otorga: no se vende" lo dijo Pablo Salazar Mendiguchia, ex gobernador de Chiapas. Recuerde No es Nada Personal.



Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

Mead y Anaya por la frontera norte, y López Obrador por frontera sur. Será una lucha electoral también de regiones.

Hasta en los cierres de campaña se pudo observar en México, el grado de simpatías, apegos y hasta intereses que pueden existir en los candidatos Presidenciales, que estuvieron en campaña durante estos meses en busca de la máxima encomienda pública, como lo es la Presidencia de la República, y que da pauta de lo que se ha dicho siempre que en México existen dos clases de mexicanos diferentes, los mexicanos desarrollados de la frontera norte y los mexicanos sin desarrollo de la frontera sur. Nadie puede negar, que priva en el país, este apartheid o división de desarrollo y trasformación entre los propios mexicanos. Todo un desarrollo nacional del centro del país hacia el norte, un abandono e incuria del centro del país hacia los estados del sur.

Por ejemplo el Panista Ricardo Anaya, cerró en uno de sus bastiones más fuertes de su persona, como lo es el estado de Guanajuato, en donde acusó la intervención del gobierno en la elección y llamó al voto útil este 1 de julio. Por el otro lado el priísta José Antonio Meade llevó a cabo su cierre también en un bastión fuerte del priismo como es Coahuila, donde invitó a usar la veda electoral como momento de reflexión antes de llegar a las urnas. El “Peje” de MORENA, Andrés Manuel López Obrador cerró en Tabasco y Chiapas, donde la potencialidad hacia MORENA es avasallador, y al último en el Estadio Azteca de CDMX, donde fue titular de gobierno, y donde destacó que por su “terquedad” ha logrado crecer su movimiento.

En esta fotografía que narramos nos podemos dar cuenta, que esta lucha electoral del 1 de Julio, será también una lucha de regiones del país, donde la frontera norte y centro del país, se han volcado más los candidatos del PRI, Pepe Mead y el PAN Ricardo Anaya, donde sus partidos nacionales han enfocado desde hace decenas de años, sus labores de convencimiento, y en el caso de Andrés Manuel López Obrador, es una lucha electoral y así lo ha hecho sentir en sus propuestas y discursos – El de Tapachula fue muy claro- en favor del Sur del país, y fue el único de los tres más fuertes –Mead. Anaya y AMLO- que aparte de proponer el cambio sustancial de los estados más pobres del país, como Chiapas, tocó el tema de Centroamérica, y que todo mundo sabe que si se le va bien, sobre todo a Guatemala, con la política internacional de México, también se beneficia Chiapas.

Mead y Anaya siguen siendo óptica de cambio para la frontera norte, que está ya desarrollada y en cambio Andrés Manuel López Obrador, su política en su campaña lo enfocó mucho a la frontera sur del país, donde existe el “México desigual” e inequitativo. Pocos le dan el valor que esta lucha electoral del 2018, también se está jugando la transformación de las entidades del Sur de México, donde Chiapas, repetimos ha existido un discurso muy especial del LopezObradorismo, porque en efecto AMLO, nació en Tabasco pero es adoptado en Chiapas, y su casa es justamente esta tierra de Belisario Domínguez y Matías de Córdova, donde desde Tapachula en su campaña electoral prometió venir como Presidente de la República electo, y todo una plataforma de apoyo industrial y al campo, y no solamente eso, sino radicar por días en esta puerta del país, aunque suene a demagogia.

Definitivamente los intereses nacionales estarán jugándose en esta próxima contienda electoral en nuestro país, y que después del Expresidente Miguel Alemán Velasco (Veracruz), el nombre de la frontera sur, salta a la palestra para que desde el gobierno Alemanista, por fin llegue otro paisano del sur del país, Andrés Manuel López Obrador, quien ha empujado fuerte al asegurar que los mexicanos del sur, debemos tener las mismas oportunidades de cambio como en la frontera norte.

No hay otra, en México, los binoculares populares no solamente observan en López Obrador, un cambio en México, sino que visualizan que le ira muy bien a los mexicanos del sur, y eso se decidirá este próximo domingo 1 de Julio, cuando tres personas de la era moderna se estén disputando la Presidencia de la República. Por lo pronto 7 de los 12 gobernadores del PAN, ya dijeron que apoyaran después del 2 de Julio, al candidato que mayor sufragios logre en el proceso electoral, una señal inequívoca en favor del hombre del Sur, y esto apunta a lo que siempre se dijo desde hace meses, las encuestas habidas y por haber siempre han apuntado en favor de Andrés Manuel López Obrador, y se ha hecho desde hace dos sexenios, con la única diferencia que ahora el pueblo mexicano es más consiente y razonado, y antes tampoco no existían las redes sociales.

La moneda está en el aire y las caras reflejan solamente a un Presidenciable: Andrés Manuel López Obrador.

El IEPC llama a reflexionar el voto ante este periodo electoral de “estate quieto”.

La noticia que dio a conocer el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas, sobre que en el primer minuto del día jueves 28 de junio, inicia formalmente la veda electoral, periodo en que los ciudadanos podrán reflexionar su voto que emitirán en las urnas el domingo uno de julio, para elegir Presidente de la República, Senadores/as, Diputados/as federales y locales, Gobernador y Ayuntamientos, el Consejero Presidente Oswaldo Chacón Rojas, detalló que durante tres días queda prohibida la celebración de actos públicos de campaña y propaganda con la finalidad de que la ciudadanía pueda reflexionar el sentido de su voto.

Chacón dijo que las actividades no permitidas durante la veda electoral son: la celebración de reuniones o actos públicos de campaña y de propaganda o de proselitismo, por parte de los partidos políticos y, las y los candidatos, así como la difusión de propaganda gubernamental. Tampoco se permite el realizar o difundir informes anuales de labores. Además, en este periodo los medios de comunicación no podrán dar a conocer resultados de encuestas o sondeos de opinión sobre preferencias electorales. El día de la jornada electoral no debe haber propaganda de partidos ni de candidatas o candidatos cerca de cualquier casilla.

Chacón Rojas explicó que la veda electoral se encuentra establecida en el artículo 210, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), el cual señala que “la distribución o colocación de la propaganda electoral deberá respetar los tiempos legales que se establezcan para cada caso, su retiro o fin de su distribución deberá efectuarse tres días antes de la jornada electoral”.

En cuanto a redes sociales e internet, aunque no existe en la ley un prohibición expresa sobre su uso durante la veda electoral, recordó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), ha manifestado, principalmente en el caso de candidatos que utilicen sus redes sociales personales, o aquellas en las que hicieron promoción, para realizar llamados el voto, pueden ser sancionados. Así las cosas.

PD: Lo sucedido en la conferencia de prensa de ayer del coordinador de la campaña del candidato al gobierno del estado, Fernando Castellanos, Enoc Hernández Cruz, donde un periolisto apodado “El Coyote”, reventó la conferencia agrediendo a colegas y directores de medios locales, fue plenamente confeccionado desde la Presidencia Municipal priísta de Comitán. Se le apuesta al caos y desorden electoral en Chiapas. Dixe.

Índice

Ruperto Pórtela Alvarado

+ Sigue el juego perverso electoral…

+ La ruta de los próximos senadores…

+ Comentarios al Margen…

NO RENUNCIA FERNANDO CASTELLANOS…

El juego sucio entre los candidatos a la gubernatura de Chiapas es rutinario, pero como dice el promocional: “no es natural”. ¡A bueno!, sí les sale natural por la perversidad que se respira en el ambiente político electoral desde que las cúpulas priístas y verde-ecologistas decidieron la candidatura de ROBERTO ALBORES GLEASON por una alianza llamada “Todos por Chiapas”.

Precisamente ayer hice un relato de las altas y bajas en la conformación de las alianzas, coaliciones o frentes que se integraban un día y se desbarataban al siguiente. Donde el principal protagonista ha sido el Verde Ecologista de raigambre oficial y casi propiedad del gobernador MANUEL VELASCO COELLO, quien duró en la dirigencia desde el año 2001 hasta finales del 2011 cuando fue designado candidato a la gubernatura de Chiapas y, continúa mangoneando.

Precisamente de todas esas triquiñuelas y estrategias perversas platicamos este jueves 28 de junio –primer día de veda político-electoral—con el Consejero Presidente del Instituto Electoral y Participación Ciudadana, OWALDO CHACÓN ROJAS, quien nos confió “lo difícil que es organizar un proceso electoral en el Estado de Chiapas”. A la vez, también deslindó al IEPC de toda o cualquier irregularidad que se esté presentando en este proceso.

Esta reunión entre la Asociación de Columnistas Chiapanecos y el “árbitro electoral”, OSWALDO CHACÓN ROJAS, estaba programada desde hace dos semanas, pero coincidentemente se lleva a cabo al presentarse otro “acto de desestabilización” del proceso, cuando por la madrugada de este jueves, se recibe el documento de la “renuncia a la candidatura” de FERNANDO CASTELLANOS CAL Y MAYOR, abanderado de la alianza común, “La Fuerza de Chiapas” integrada por los partidos: Verde Ecologista, Mover a Chiapas y Chiapas Unido.

Dijo CHACÓN ROJAS que tenían todos los datos de quien y a qué horas se había presentado el documento de renuncia, más no dio a conocer el nombre de esa persona. Lo que sí dijo es que: “el candidato o el partido tienen que ratificar la renuncia” y que para ello no había hora ni fecha, de aquí a antes de las elecciones. Este nuevo pasaje de la actual vida electoral, le mete todavía más ruido, confusión, desestabilidad y desconfianza al proceso electoral.

CHACÓN confirmó por la mañana a los integrantes de la Asociación de Columnistas Chiapanecos que sí existía el documento referente a la renuncia de FERNANDO CASTELLANOS a la candidatura, pero más tarde, casi al mediodía aparecieron otros apócrifos que mencionaban en las mismas circunstancias a los candidatos ROBERTO ALBORES GLEASON y JOSÉ ANTONIO AGUILAR BODEGAS. Eso confirma que “alguien” tiene demasiado interés en desestabilizar y desacreditar las elecciones.

Pero ya para las 14:00 horas (dos de la tarde), en conferencia de prensa, el coordinador de la campaña de la alianza “La Fuerza de Chiapas”, ENOC HERNÁNDEZ CRUZ, desmintió el hecho y el documento, anunciando inclusive que interpondrían una demanda ante la FEPADE (Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales) y una investigación sobre quién o quienes realizaron ese acto doloso a su candidato FERNANDO CASTELLANOS.

De la misma manera, y ante los documentos que les involucraban en una supuesta renuncia, JOSÉ ANTONIO AGUILAR BODEGAS convocó a una conferencia de prensa al igual que el dirigente estatal del PRI, JULIÁN NAZAR MORALES en representación del candidato de “Todos por Chiapas”, ROBERTO ALBORES GLEASON. Calificando estas perversas estrategias que desestabilizan, desordenan y provocan desconfianza en el proceso y el “árbitro” electoral, el imaginario social indica que el responsable es el gobernador MANUEL VELASCO COELLO, con el objetivo de mantener el control del mismo y poder manipular la elección para beneficiar a su candidato…

PRI Y VERDE SIN SENADORES…

La incógnita en este proceso electoral es la participación de candidatos del PRI o su alianza “Todos por Chiapas” a las senadurías por mayoría relativa, lo mismo que si algún político chiapaneco está integrado a la lista nacional de senadores plurinominales del tricolor.

Hay que considerar que en la negociación de la dirigencia nacional del PRI y Verde Ecologista se acordó que el candidato a gobernador fuera del PRI; las dos fórmulas al senado para el PVEM más 9 de las trece diputaciones federales; tres para priístas y una para el PANAL.

Pero la alianza se desmoronó y el rompimiento que “parece real” entre PRI y Verde –aunque no todo es cómo se ve a simple vista— y ahora hay dos “candidaturas comunes”: “Todos por Chiapas”, PRI-PANAL con ALBORES GLEASON y, “La Fuerza de Chiapas”, PVEM, Mover a Chiapas y Chiapas Unido que abandera a FERNANDO CASTELLANOS CAL Y MAYOR.

Solo que esas dos alianzas o candidaturas comunes no han presentado a sus candidatos a senadores por mayoría relativa, lo que los pone en desventaja con las otras alianzas, como la de: MORENA, PT, PES “Juntos Haremos Historia” que llevan a OSCAR EDUARDO RAMÍREZ y SASIL DORA LUZ DE LEÓN VILLARD. Así como la de “Por Chiapas al Frente” que encabeza JOSÉ ANTONIO AGUILAR BODEGAS a la gubernatura, MARÍA ELENA ORANTES LÓPEZ y DIEGO VALENTE VALERA FUENTES a las senadurías. No hay que descartar la fórmula independiente que encabeza PABLO SALAZAR MENDIGUCHÍA a una senaduría.

Y si los cálculos mentales no me fallan, EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR y SASIL DORA LUZ DE LEÓN VILLARD, van a ganar la elección de mayoría relativa; PABLO SALAZAR la primera minoría y MARÍA ELENA ORANTES LÓPEZ va acompañarlos en el senado por la vía de la lista nacional de su partido Movimiento Ciudadano. Con esos cuatro candidatos me quedo para que se integren a la Cámara Alta del Congreso de la Unión en la próxima Legislatura.

Digo que van a darse muchas sorpresas a la hora de que se conozcan las listas nacionales de cada partido para las senadurías, pero también a las diputaciones federales, donde los nombres de quienes las integran son desconocidos o cuando menos no son de mi conocimiento.

El hecho es que el PRI está en una severa crisis política, de confianza ante el electorado y desorden en su organización, tanto que, en Chiapas la estructura de la otrora aplanadora quedó reducida a un fiambre electoral. ROBERTO ALBORES GLEASON se ha visto muy aplaudido en cada uno de sus multitudinarios eventos proselitista por la gubernatura de Chiapas, pero los augurios, hasta hoy, no les son favorables.

Queda pendiente saber quiénes son los candidatos a senadores del PRI y en qué condiciones hicieron campaña cuando nunca se les vio acompañar al aspirante a la gubernatura del Estado de Chiapas. Entonces los senadores por Chiapas serán seguramente: EDUARDO RAMÍREZ y SASIL DE LEÓN por MORENA; PABLO SALAZAR MENDIGUCHÍA independiente y MARÍA ELENA ORANTES LÓPEZ, quien además de ir por la vía de mayoría relativa está inscrita en la lista nacional del Movimiento Ciudadano. Anote de última hora a MANUEL VELASCO COELLO como senador.

He ahí mi quiniela en este rubro…

COMENTARIOS AL MARGEN…

Desde el principio, cuando se supo de la supuesta renuncia de FERNANDO CASTELLANOS CAL Y MAYOR a la candidatura al gobierno de Chiapas, no lo creí. Había muchas razones para aceptar tal decisión cuando fueron muchas peripecias las que pasó el “alfil” del GÜERO VELASCO para llegar a esa condición en este proceso electoral “inédito” en el Estado.

Primero, es mucho lo que se han gastado en cuatro semanas de campaña “a tambor batiente” y lograr la posición privilegiada de disputar la delantera y aspirar con muchas posibilidades a ser el sucesor de su “hermano”, el gobernador MANUEL VELASCO COELLO. Pero lo más importante, que podían perder muchos votos que al Verde Ecologista le urgen para mantener su registro y en Chiapas los puede obtener, como en el 2015. Y esos ya son bastantes motivos para que FERNANDO CASTELLANOS no renuncie a la candidatura y menos si tiene todo el aval del GÜERO VELASCO para ser su seguro sucesor…

DE ÚLTIMA HORA.- Este último jueves se dio a conocer que MANUEL VELASCO COELLO siempre sí va en la lista nacional de senadores plurinominales por el Partido Verde Ecologista de México que ayer mismo solicitó al INE su inclusión. EL GÜERO VELASCO declinó en marzo pasado a esa candidatura porque habría dicho que su prioridad era Chiapas. Ahora resulta que no y en el sacrificio de JESÚS SESMA SUÁREZ, actual coordinador de los Verdes en la Cámara de Diputados que iba en el segundo lugar de la lista, el gobernador VELASCO es quien lo sustituye. Ahí sta pue…

Se acabó el mecate… Y ES TODO…

Linotipeando

Marco Antonio Cabrera Alfaro

ANUNCIAN LEY SECA ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE LA JORNADA ELECTORAL EN CHIAPAS

El Secretario General de Gobierno, Mario Carlos Culebro Velasco, en una plática informal con este columnista en su despacho de palacio de gobierno asentó que en apego al artículo 217 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas, que establece medidas para la venta y consumo de bebidas embriagantes antes, durante y después de la jornada electoral, el Gobierno del Estado aplicará la Ley Seca a partir de las 18:00 horas de este sábado 30 de junio y hasta las 08:00 horas del lunes dos de julio. En ese sentido el funcionario estatal dio amplia explicación sobre dicha instrucción aduciendo que la restricción deberá aplicarse en tiendas de conveniencia, abarrotes y supermercados, así como en todo tipo de eventos, concentraciones y establecimientos que reúnan de manera masiva a las personas, como son ferias, tianguis, restaurantes, centros nocturnos, discotecas, entre otros, por lo que habrá estricta vigilancia y se sancionará con severidad a quien desobedezca este ordenamiento. Más adelante el responsable de la política interna del estado afirmo que esa aplicación la llamada Ley Seca en la entidad, se suma al despliegue de acciones que el Gobierno del Estado, en coordinación autoridades federales y los órganos electorales están realizando para garantizar la paz social y tranquilidad en todos los municipios. De igual forma. Subrayo Culebro Velasco, que la indicación del Gobernador del Estado es que los derechos políticos electorales de las y los chiapanecos estén garantizados plenamente en todo el territorio estatal, por lo que también se exhortó a todos los Ayuntamientos a realizar acciones que garanticen la prohibición de la venta de bebidas alcohólicas en este mismo periodo. Es perentorio mencionar y remarcar, dijo al último el secretario de gobierno que entre las sanciones previstas a quienes no acaten la restricción, serán sancionados administrativamente con multa de hasta 500 días de salario mínimo vigente en la entidad e incluso con la suspensión de trabajos y servicios de aquellos sitios donde se comercialicen este tipo de productos. Bueni sobre aviso no hay engaños así es que a prepararse mis adoradores al dios Baco…ver para comentar

“CAÑA HUECA”, SÍMBOLO DE QUE CUANDO SE QUIERE, TODO SE PUEDE: MVC

Luego de llevar. Cabo una práctica de frontenis el gobernador del estado Manuel Velasco Coello manifestó, “El parque deportivo y recreativo más emblemático de la capital chiapaneca “Caña Hueca”, renació con una modernización integral en beneficio de las familias y atletas de la región, al mismo tiempo adujo que tenía más de 30 años que no se le hacía una rehabilitación de tal magnitud, sin embargo, hoy el parque “Caña Hueca” es un espacio digno que reúne a cientos de niñas, niños, jóvenes y adultos para activarse físicamente y convivir sanamente. En ese mismo tenor el joven gobernante indico que, “La modernización de ‘Caña Hueca’ es muy significativa porque es un emblema de Tuxtla, es el lugar donde diariamente cientos de personas hacen deporte y se recrean de una manera sana, en instalaciones bien acondicionadas y con áreas verdes que contribuyen aún más en el bienestar de la ciudadanía”. El popular Güero Velasco añadió que desde el inicio de su administración se ha realizado un fuerte impulso a las actividades deportivas y al rescate de parques y jardines públicos que brindan a la población más opciones para ejercitarse. De igual forma el Gobernador remarco que, “Esa área deportiva, ‘Caña Hueca’ renacido es símbolo de que las cosas sí se pueden lograr, era algo que nos pedía la población, porque con el paso de los años se había deteriorado mucho y ya era difícil realizar algunas actividades. Durante su rescate se cuidó estrictamente la vegetación y ha sido en beneficio de miles de capitalinos y atletas”. Al último el joven gobernante chiapaneco urgió a las familias chiapanecas a que acudan a los diferentes espacios que se han construido o rehabilitado, para practicar algún deporte o actividad física, ya que, dijo, mantenerse en movimiento es fundamental para gozar de buena salud. “Las instalaciones son suyas, les pido que las disfruten, que las aprovechen y también que las cuiden”…sin comentarios

VAMOS A DIGNIFICAR EL ORGULLO CHIAPANECO: FERCAST

Luego de exhortar a la población a consolidar, a través de su voto, un proyecto de gobierno cien por ciento chiapaneco, el candidato a la gubernatura de Chiapas, Fernando Castellanos Cal y Mayor, hizo un llamado a la sociedad para dignificar el orgullo de ser chiapanecos este primero de julio. Así mimos e su último día de periplo Castellanos aseguro que a Chiapas sólo su gente la saca adelante, sólo quien ha crecido y vivido en ella conoce cara a cara las necesidades de su gente y de los municipios, por lo que llamó a defender la grandeza de la entidad a través de su voto al proyecto que encabeza. El candidato de La Fuerza de Chiapas, remarco que, “Este primero de julio debemos salir a votar y poner en alto el orgullo de ser chiapanecos, dignifiquemos la historia de nuestro estado y consolidemos el desarrollo de un proyecto cien por ciento chiapaneco, con el cual continuaremos trabajando por el desarrollo de Chiapas”. El abanderado del Partido Verde Ecologista de México, exhorto enérgicamente a los diferentes sectores de la población para defender la democracia en esta jornada electoral a través del voto libre, e impulsar el desarrollo de un proyecto dirigido por un candidato cien por ciento chiapaneco. Y al final acoto, “Sólo los que nacimos y nos formamos aquí entendemos lo que Chiapas representa para las y los chiapanecos. Sólo los verdaderos chiapanecos conocemos toda nuestra fuerza. Chiapas es para los chiapanecos, de eso estoy convencido, por ello, como gobernador defenderé a muerte los intereses de las y los chiapanecos; votemos por La Fuerza de Chiapas este primero de julio”…ver para comentar

GRATITUD DE RACIEL PARA CON LA SOCIEDAD…

En su último día de campaña el candidato a la diputación federal por VII distrito electoral federal Raciel López Salazar, agradeció a todos sus amigos, compadres, familiares, así como militantes y simpatizantes de los partidos que lo acuerpan y que lo llevaran al triunfo este 1º de julio, por todo el apoyo que le brindaron durante la travesía que realizo por todos los municipios que conforman el VII distrito electoral federal, Gracias a quienes caminaron conmigo -dijo- los nueve municipios de este Distrito, a quienes escucharon mis propuestas, a quienes me plantearon sus necesidades y a quienes el próximo primero de julio votarán por este costeño que no les va a fallar! #VamosTodosPorLaCosta, por la costa todo para adelante nada para atrás, el pasado quedo en el olvido hoy vivimos el presente y con todos ustedes vamos a ganar…sin comentarios

MONGOL GOLPEADOR DE MUJERES SE MOFA DE AUTORIDADES…

Hasta ahorita la Fiscalía de protección contra mal tratos a la mujer no ha dicho esta boca es mía en el caso del alcalde con licencia el golpeador de mujeres Teo Trinidad, El Mongolito Golpeador de mujeres dice estar bien cubierto o protegido por el manto protector de la justicia, según comentan sus allegados el edil golpeador de mujeres hace alarde de sus influencias y buenas relaciones que dice tener ahí en la fiscalía del estado, por ello es necesario que la fiscalía de abuso y mal trato contra mujeres diga algo al respeto, porque según el mongolito edil golpeador de mujeres él ya la libro y la justicia, acaso es letra muerta, vamos a ver dijera un ciego y seguiremos este tema muy de cerca…ver para comentar

FINALIZA SU CAMPAÑA ALBORES EN OCOSINGO…

Mi compromiso es y será como gobernador de Chiapas, impulsar la producción e industrialización de la palma de aceite, así como fortalecer la ganadería de la región para transformar la economía de las familias chiapanecas con empleos bien pagados, así lo señaló el candidato del PRI al gobierno de Chiapas en su último día de jornada electoral por el municipio de Ocosingo, Benemérito de las Américas y Marqués de Comillas Roberto Albores, al mismo tiempo de condenar que Chiapas está retrocediendo, incrementando su pobreza y la falta de oportunidades para la gente, por lo que aseguró que las y los chiapanecos ya están decididos por el cambio a favor de un proyecto comprometido con la transformación de la entidad. En ese sentido Albores Gleason adujo, “Aquí en Chiapas estamos retrocediendo, estamos en una política de la frivolidad que piensan que solucionar las cosas es con despensas, es comprando votos, eso no merecemos en Chiapas”, manifestó, al anunciar que como gobernador creará el Instituto de las Oleaginosas para elevar el cultivo de estos productos y dotar a las y los chiapanecos de las herramientas para desarrollar todo el proceso hasta su comercialización. Por todo ello quiero decirles -dijo- “Me comprometo a crear el Instituto de las Oleaginosas, palma, soya y hule, más apoyo para que tengamos el proceso completo, desde la semilla y hasta el valor agregado, e incluso la industria, voy a hacer de esta región una potencia de palma y ganadería”. Al finalizar el candidato del PRI se comprometió a que dentro de los primeros días de su gobierno conjuntará esfuerzos para resolver el problema del agua potable y las necesidades en los mercados públicos de los municipios, como el de Benemérito de las Américas. Por hoy hasta aquí la dejamos, ya saben que en: linotipeando6310@hotmail.com estamos recibiendo todos sus comentarios, mentadas, aunque esas mentadas no sean de mentas precisamente, tips, opiniones y datos, no recibimos anónimos porque eso es de cobardes, por eso escribimos esta columna con nuestro nombre dando la cara siempre…CUANDO LOS PERIODISTAS HABLAN TIEMBLAN LOS CORRUPTOS POLITICOS…OK

Chismorreo Político

Armando Chacón

“Guerra Sucia” la supuesta renuncia de candidatos

Comenzamos…Ayer comenzó la veda electoral pero arreció la guerra sucia, la presión de la caldera política aumento inmediatamente hasta encender los focos rojos. A través de las redes sociales circulaban noticias que impactaban a los diferentes sectores de la sociedad, tres de los cinco aspirantes a ocupar la Casona del Mirador, habían desistido de participar en la contienda. El documento dirigido al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), donde Fernando Castellanos Cal y Mayor renunciaba se hizo viral. Después el termómetro llego a su clímax cuando decían que Roberto Albores Gleason y José Antonio Aguilar Bodegas también habían declinado. Los representantes de los candidatos citaron urgentemente a conferencias de prensa para aclarar lo que estaba sucediendo. Enoc Hernández Cruz coordinador general de la campaña de Fernando Castellanos Cal y Mayor, candidato del Partido Verde, Mover a Chiapas y Chiapas Unido, ante muchos comunicadores desmintió la información, no existe tal renuncia explicaba y se va a interponer una denuncia penal en contra de quien o quienes resulten responsables de este hecho, subrayaba. Simultáneamente el dirigente estatal del PRI, Julián Nazar Morales en el edificio de Santo Domingo, también aclaraba que el candidato de su partido Roberto Albores Gleason no había renunciado. En otro lugar ante los medios de comunicación Juan Carlos Bonifaz Trujillo, Saraín Osorio Espinosa y Gilberto Espinosa Castro, representantes del candidato del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, José Antonio Aguilar Bodegas, dejaron en claro que no habían presentado ningún documento ante el IEPC. Josean está más firme que nunca. Abundaron que ya se estaban presentando las denuncias formales ante las instancias correspondientes y pidieron a las autoridades que se haga una profunda investigación……Continuamos….Las redes sociales han sido utilizadas por las dependencias de gobierno para difundir sus programas y acciones, los funcionarios y los políticos también la usan para promoverse. En este proceso electoral todas y todos los candidatos manejaron este medio para promocionarse y difundir sus actividades, millones de mensajes enviaron antes y durante el tiempo que duraron las campañas. La ciudadanía expresó abiertamente su apoyo o su repudio a los aspirantes. Las redes sociales se convirtieron en esta elección del 2018 en uno de los medios más importantes para difundir las propuestas políticas, desde los aspirantes a la Presidencia de la República, al Senado, a la Cámara de Diputados, a la gubernatura, a diputados locales, hasta presidencias municipales, manejaron sus campañas proselitistas a través del ciberespacio, donde existe libertad de expresión. Pero existe el peligro de los llamados fake news (noticias falsas), que se reenvían a una velocidad increíble y llegan a millones de cibernautas, en muchas ocasiones causan pánico a la población. Ayer sucedió en nuestra entidad, la redes sociales se utilizaron como un arma para golpear mediáticamente a tres aspirantes a ocupar en el próximo sexenio la jefatura del Poder Ejecutivo del Estado de Chiapas y para descontrolar a la ciudadanía, el golpe mediático surtió efecto. En plena veda electoral, representantes de estos candidatos se vieron obligados a dar conferencias de prensa para informar que las renuncias eran apócrifas, era de suma urgencia informar a los ciudadanos, a los seguidores y simpatizantes de estos candidatos, a los que están en la lista del padrón electoral sobre todo. Un día después de los cierres de campaña y a dos días de las elecciones sucede esta situación. Las autoridades judiciales del estado y de la federación (tienen policías especializados, policía cibernética se llama) están obligados a investigar estos hechos cometidos por delincuentes, dar con ellos y castigarlos. Quizás formen parte de los partidos políticos, “quizás”, aclaro. Los documentos falsos tenían logotipos de las respectivas coaliciones que respaldan a cada uno de esos candidatos, muy bien redactados y con las firma de cada aspirante….Seguimos…El IEPC a través de su vocera envió un comunicado que dice entre otras cosas: “el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana presentará la denuncia correspondiente ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) contra quienes resulten responsables de estas acciones, que pudiesen actualizar el supuesto normativo comprendido en el artículo 9, fracción V, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, respecto de la divulgación de manera pública y dolosa de noticias falsas en torno al desarrollo de la jornada electoral o respecto de sus resultados”……

