18 de junio de 2018

La Feria

Sr. López

No frieguen

La presente Feria es políticamente incorrecta; una ofensa a todos los tenochcas del listado nacional de electores, ejemplares ciudadanos que se alistan a ejercer su sagrado derecho al voto este próximo 1 de julio. Queda advertido. Lea bajo su responsabilidad (se prohíbe a uniformados, menores de edad o personas en estado inconveniente). No se responde chipote con sangre. ¿Listo…? bueno, ahí va:

El derecho universal al voto y que cada voto valga lo mismo es una mamarrachada.

Ya está… se atrevió este López… ¿no pasó nada?… bueno, continuamos:

Las premisas de lo que llamamos democracia son varias. Entre ellas, tal vez la más lucidoras son que “el poder reside en el pueblo” y que “todos tenemos los mismos derechos”. Mentiras las dos.

En cuanto a que el poder reside en el pueblo es una afirmación “sub conditione”, porque vale mientras no le incomode a los que se dedican a la cosa pública, a la política, a los grupos de poder económico y en no pocos países, al poder militar. Si le parece una exageración, revise cómo fue la última reelección del camarada Putin, en Rusia, del compañero Xi Ping, en China (y luego hablamos si le quedan ánimos, del nombramiento del Presidente de Cuba o la reelección de Maduro… pero, eso sí: ¡el poder reside en el pueblo!).

Y en cuanto a que todos tenemos los mismos derechos, pregúntele a un indio tarahumara qué se siente tener los mismos derechos que alguien nacido en un barrio de lujo, que toda su infancia tuvo pediatra de lujo, estudió en una escuela de lujo, come y viste de lujo y su primera chamba fue en París. Decir que tenemos los mismos derechos todos, es en el mejor de los casos un buen propósito; ni la Declaración Universal de los Derechos Humanos es de tomarse tan a pecho, que cuando se emitió por la ONU en 1948, la firmaron 48 países, sin quedar obligados a nada (eso depende de pactos que se han ido discutiendo durante décadas)… y aun así, no entienden lo mismo todos los países por “derechos humanos”, ahí cheque qué piensan del matrimonio en media África, en algunos países mahometanos y en las comunidades de usos y costumbres (¡ah!, y no se le olvide que pagar el mismo sueldo por el mismo trabajo a hombres y mujeres, en nuestro país, tan comprometido con los derechos humanos, todavía es una lejana aspiración).

Dicho lo anterior, regresemos a nuestro asunto: el derecho universal al voto y que cada voto valga lo mismo es una mamarrachada. Piense usted nomás para abrir boca, que podemos votar únicamente por los que aparecen en la boleta electoral y eso es decisión de quién sabe quiénes, quién sabe cómo. Y más grave aún, piense que al elegir gobernantes, elegimos a los que habrán de disponer de las montañas de dinero, nuestro dinero, que maneja el gobierno… ¿su voto de usted, cumplidor pagador de impuestos, vale lo mismo que el de un evasor profesional? Usted que sí contribuye, tiene derecho a poner al que se lo va a gastar; el que no paga impuestos, ¿con qué derecho vota?

También es de pena ajena que tenga derecho a votar y vote, un ciudadano que no puede responder las más elementales preguntas de Historia ni Civismo de quinto de Primaria, que no sabe la fecha de Independencia, que nunca ha leído la Constitución, que no tiene la menor idea de cuántos niveles de gobierno tenemos, ni cuántos poderes (y no sabe qué es el Congreso de la Unión, que no es la Cámara de Diputados federal, como tantas veces le dicen hasta en la prensa)… y de los candidatos solo sabe lo que la propaganda le dijo. Pero votar es nuestro derecho, de todos, parejo (no sé a usted, al del teclado sí le da pena pensar que su voto vale lo mismito que el del rector de la UNAM o que el de un doctor en Derecho). Piénsele.

No se enoje, recapacite: ¿su voto vale igual que el de un drogadicto perdido, el de un multihomicida, un ratero con 15 entradas a la cárcel, un tratante de blancas o un señor que lee TV y Novelas?… ¿de veras?… bueno.

Debería haber una ética del voto. Debería…

No es novedad esto de ver con desconfianza que todos los ciudadanos tengan derecho a votar y valga lo mismo todo voto. La Princeton University Press, publicó en 2016 un libro titulado “Contra la democracia (“Against Democracy”), de un tal Jason Brennan que se supone sabe harto de teoría política (a eso se dedica). Él propone la “epistocracia” (se puso creativo: en griego “episteme” es conocimiento y krátos, poder); su premisa es: “En general, los votantes son unos ignorantes”, y además sostiene que el voto universal y del mismo valor, le quita incentivo al elector, pues sabe que su voto es una gota de agua en una alberca y tiene más posibilidades de sacarse la lotería que de cambiar al gobierno o corregirlo, de modo que vota sin ninguna responsabilidad.

Concede mucho don Brennan, al menos en nuestra risueña patria, el tenochca promedio ni siquiera se plantea esas cosas y aparte, es casi imposible aplicar exámenes de conocimientos cívico-legales a todos los que solicitan credencial de elector… y luego exámenes sicológicos para asegurarse de que votan emocionalmente equilibrados, aparte de bien informados. No es por ahí (si a esas vamos, nos quedamos como estamos).

Nuestros legisladores, en un arranque de patriotismo y sin miedo al qué dirán (¡para las que hacen!), deberían reformar toda la farragosa ley electoral, para que, primero, el voto universal sea solo en elecciones municipales (o sus equivalentes: colonias, tribus, delegaciones), donde la gente sí se conoce. Segundo, que para obtener credencial que otorgue derecho a votar en elecciones estatales y federales, el ciudadano pruebe que trabaja y paga impuestos (si es una señora a la que mantiene su marido -especie en extinción-, vale, si es un jubilado, también y con más ganas); y que los partidos no reciban un centavo del gobierno… ya sé, el peligro es que los van a financiar los malos de malolandia…. ¿sabe qué?: igual los financian los malos malísimos. Así ya no nos costaría a nosotros… digo, ahorita pagamos para que nos frieguen. No frieguen.

Ensalada de grillos

Ciro Castillo

Euforia nacional

Estamos tan necesitados de un triunfo, de que nos den buenas noticias, de que nos digan que todo irá mejor, que cuando ocurren historias como el triunfo de la Selección Mexicana de Futbol nos ponemos eufóricos.

Un muchacho de apenas 23 años, Irving Lozano, quien a su corta edad ya es padre, hizo vibrar a millones de corazones mexicanos ayer domingo por la mañana.

Nos emocionamos los que tenemos el “vicio” de seguir el futbol, pero también muchos que ni siquiera le entienden o que solo les importa cuando juega la Selección.

Cada vez más mexicanos destacan en diferentes ámbitos de la vida; sin embargo, todos sabemos que se trata de esfuerzos individuales que rindieron frutos.

Los éxitos de deportistas, de artistas, de científicos, de empresarios, y demás, no son el resultado de una estructura social o de un proyecto de nación a largo plazo. Quizá por eso nos emociona tanto ver que un mexicano o, en el caso del futbol, que un grupo de mexicanos, triunfe.

Nadie creía que la Selección Mexicana de Futbol tendría la osadía, el hambre, la fortaleza, la firmeza, para derrotar al equipo campeón del mundo, Alemania.

Como también solemos ser los mexicanos, el pesimismo nos inundaba, hasta que llegó el Día del Padre (metido en nuestras mentes a punta de anuncios en la televisión) y los muchachos dirigidos por un colombiano que mira al futbol como si fuera una ciencia, los llevó a la victoria.

La euforia se desbordó desde los mismos jugadores que derramaron lágrimas, pues seguramente muchos de ellos tenían las ganas de lograr el resultado, pero tampoco confiaban en sus capacidades.

Sonaron las matracas, el cielito lindo, los caminos de Michoacán, los triques, las trompetas del mariachi y una que otra porra que hace alusión al “chile nacional”.

Hubo fiesta en Rusia, donde, dicen, hay unos 40 mil mexicanos que tuvieron el dinero para pagarse el viaje, aunque siempre nos andemos quejando que estamos en crisis.

Hubo fiesta en el Ángel de la Independencia, el mismo que en septiembre del año pasado se sacudía de un lado a otro cuando un temblor nos hizo ver nuestra suerte.

Hubo fiesta en Guadalajara, en Monterrey y en cuanta ciudad de le pueda ocurrir.

Las televisoras, donde ahora hay expertos, entre ellos muchos ex futbolistas y ex árbitros que le dan vuelta al derecho y al revés a un partido, no se cansaron de comentar este resultado “histórico”. Hubo “teles” que incluso repitieron el partido, donde, “casualmente”, ganó México otra vez.

LOS POLÍTICOS NO PIERDEN EL TIEMPO

López Obrador, quien no deja de presumir que las encuestas le siguen dando como ganador; Ricardo Anaya, quien pide votar por él porque es el único que tiene posibilidades de alcanzar al puntero; y José Antonio Meade Kuribreña, quien dice que la M (de Meade) le puede ganar a la A (de AMLO), se suben al camión futbolero.

Todos, a su manera, incluyendo a El Bronco, se dieron tiempo para seguir el partido del equipo mexicano y luego colgarse de un “fenómeno social” como éste.

Todos mandaron felicitaciones y algunos incluso se pusieron “la verde” para tratar de congraciarse con la población mexicana que se vuelca ante estos éxitos que saben a gloria.

Coinciden, al menos en esta ocasión, que cuando se quiere se puede y que los mexicanos demuestran que hay talento.

TAMBIÉN EN EL TERRUÑO

En Chiapas, el partido tampoco pasa inadvertido. Se colocan pantallas “gratis” para que la población viera este y otros juegos, en ciudades como Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal, Tapachula y Comitán.

No faltaron los políticos que se pusieron la verde para congraciarse con los que acudirán a las urnas en un par de semana y no faltaron los “eufóricos” que salieron a festejar el triunfo de algo que, podría ser “mucho” o podría no ser “nada”. Ahora todo es euforia nacional…

Café Avenida

Gabriela Figueroa Díaz

ADÌOS A GUSTAVO MOSCOSO ZENTENO.

Gran tristeza causó la noticia a primeras horas de este sábado 16 de Junio 2018, en la que daban a conocer en que el político y funcionario público pero sobre todo padre, esposo y amigo de todos partió a lo etéreo. Todos sabíamos de lo delicado de su salud en los últimos días, pero en verdad fue una tristeza el saber que perdía la lucha en esta batalla, para dar paso a la trascendencia y saber que ahora está en un mejor lugar donde ahora por todos será recordado.

“Amoroso esposo, padre y abuelo, será además recordado como un hombre de la política chiapaneca y gran funcionario público”

Miles de flores llenaban el velatorio donde yacía el abogado Gustavo Moscoso Zenteno en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, comparado con Don Laco Zepeda o Pepe Figueroa quienes familiares y amigos se desbordaron con las ofrendas que inundaron el lugar, entre coronas y arreglos florales, la sociedad coleta, además de los municipios de la zona altos donde él más laboró, cumplieron con refrendarle su respeto a quienes por años vio por la política interna chiapaneca. Así mismo las exequias fúnebres tuvieron lugar este fin de semana y tras la misa de cuerpo presente en la Iglesia de Nuestra Señora del Carmen ya en domingo, sus restos fueron cremados en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, para después regresar a su natal San Cristóbal de las Casas.

De los funcionarios quienes presentaron sus respetos mediante coronas florales fueron por su puesto el Gobernador del Estado Manuel Velasco Coello; el Colegio de Notarios; la Familia Toledo Coutiño; el Presidente del Congreso Willy Ochoa; el Secretario de Gobierno Mario Carlos Culebro Velasco; el Centro de Salud los Pinos; Rubén Armendáriz Guerra; el Poder Judicial del Estado y Juan Oscar Trinidad Palacios, Magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de Chiapas; la Secretaria General de Gobierno; Juan Carlos Gómez Aranda; la Secretaria de Educación y Eduardo Campos Martínez Secretario de Educación en el Estado; Lic. Roberto Rubio Montejo, Fam. López Sánchez Cervantes; el Concejo Municipal del Oxchuc; Colegio regional de Notarios Centro; Lic. Fernando Castellanos Cal y Mayor; Mariano Díaz Ochoa; la Facultad de Derecho Campus III de la Unach; Carlos Molano Robles y Familia; Fiscalía General del Estado; Familia Flecha Ribera; Tribunal de Justicia administrativa, Alejandro Alvares y Familia, entre muchos otros.

Sin duda ha sido una gran pérdida, de un hombre que dedico toda su vida a la política chiapaneca, en todos los rubros y como fiel priista, siempre supo estar presente en todos los ámbitos de la política pública, desempeñándose como Presidente de Comité Municipal del PRI, Presidente Municipal de San Cristóbal de las Casas 1986-1988, Secretario de Asuntos Indígenas en otros gobiernos, Notario 161 de San Cristóbal de las Casas y en esta administración del gobernador Manuel Velasco Coello, tenía a su cargo la Coordinación de Subsecretarias de Gobierno Regionales, con lo que prácticamente se encargaba de la política interna del estado.

Hace prácticamente un año el 12 de agosto del 2017, presentó ante el público sancristobalense su libro “Religiosamente Chiapas” el cual retrata la evolución que ha tenido la religión en Chiapas, desde antes y después de la conquista, el periodo de la Colonia hasta la actualidad, abordando el tema de los obispos como Samuel Ruiz García y el actual, su estrecha relación con los gobiernos, así como la presencia de la iglesia en los pueblos indígenas. Dicho texto se divide en 14 capítulos que hablan de la religión antes de la llegada de los españoles, la conquista violenta para imponer una nueva religión, las diferentes rebeliones indígenas que hubo en contra del yugo español y el papel de los obispos, abordando el levantamiento zapatista y el papel de los obispos. En dicho acto fue acompañado por grandes personalidades quienes acudieron a felicitar a su amigo.

Años atrás mi padre Pepe Figueroa y Moscoso Zenteno, fueron grandes amigos, existen muchas anécdotas de ellos y del mundo de la política, sus cercanos los recuerdan, ahora sé que ya están juntos en la eternidad, por lo que sinceramente envió mi más sincero pésame a sus familiares; lamentamos el trance tan doloroso porque precisamente en este Día del padre, sus hijos están cumpliendo con su deber y despidiendo a un extraordinario ser humano. Que en paz descanse.

Finalmente: “Vale la pena esta lucha, decirle no a los que representan la continuidad y más de lo mismo, vale la pena decirle no a la frivolidad, a la compra de conciencias y a los que luego se olviden de dar buenos resultados” lo dijo Roberto Albores Gleason”. Recuerde No es Nada Personal. Envíenos sus comentarios a CAFETOMANA2014@outlook.com

http://etrnoticias.mx/lee-adios-a-gustavo-moscoso-zenteno-en-la-columna-cafe-avenida/

