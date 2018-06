15 de junio de 2018

La Feria

Sr. López

Puro cuento

Los que señalan de compradores de votos a los priistas malandros (que también hay decentitos en ese partido, como en todos), se andan arriesgando a que les contesten y les hagan cuentas de otras maneras de comprar votos muchísimo más caras.

En plan cínico (queda advertido), imagine esta infame escena: en un callejón oscuro o tras un huizache, un priista (de los muy malos, malísimos), con la cara cubierta con un paliacate (o bufanda, depende del clima), le rasca el hombro a un tenochca con anemia cívica, y le insinúa al oído con palabras de requiebro vergonzoso, que afloje (su voto), por 200, 500 ó 1,800 pesos…. y el elector con disminución de glóbulos patrios en sangre, diciendo “no soy de esos”, acepta (y cumple)… ¿qué?… es una terrible falta ética, dirá usted y tiene razón (porque no tiene hambre), y una ofensa grave a la rancia tradición electoral mexicana; de acuerdo. Pero sería un pago una sola vez y ya. El maléfico priista, ya saciados sus más bajos instintos en boleta, urna y acta de casilla, no le vuelve a dar un peso ni a ver el pelo al mancillado ciudadano que aflojó por necesidad (no crea que por gusto, no es “de esos”, la necesidad lo llevó a “eso”); y si se topan por la calle, los dos hacen como que no se conocen.

Ahora vamos comparando (el que se lleva se aguanta): ¿qué es más barato: un inconfesable pago por evento y sanseacabó, o la propuesta del Pejelectoral, que también es compra de votos?… sí, no se haga.

Mientras dicen (porque pasa), que el PRI da tarjetas de débito a cambio de votos, el santo señor de Macuspana (vea los diez compromisos que hizo al registrar su candidatura, el 12 de diciembre pasado, como parte de su “Proyecto Alternativo de Nación”), propone mantener todo su sexenio con 3,600 pesos mensuales, a 2 millones 300 mil jóvenes que no estudien ni trabajen.

No aplican restricciones; el milagroso señor de Tabasco realizará el prodigio de colocarlos de aprendices (“desde el 1 de diciembre de este año”), a esos 2 millones 300 mil, pagados con el dinero de todos nosotros (el peladaje que pagamos impuestos por bobos que somos); ¿y se pregunta uno: en dónde va a colocar a tanto muchacho?… ¿y si no les encuentra chamba?… son 8,280 millones mensuales… al año: 99,360 millones; en el sexenio: 596,160 millones… y a ver qué pasa cuando el siguiente Presidente quisiera quitar tamaña prestación: ¡ardería Troya!

Calcule usted semejante barbaridad: el PRI recibe del INE 1,675 millones de pesos para todos sus gastos en 2018, incluidas las campañas electorales. El importe mensual de la propuesta del patriótico Pejempleador (8,280 millones), son casi cinco años de todo el dinero del PRI para este año (y peor: el INE aprobó este año 6,788 millones para todos los partidos políticos; un año de mantener jóvenes sin chamba ni escuela equivale a más de 14 años de presupuesto público a todos los partidos en este año electoral).

¡No es compra de voto!, dirá un fervoroso seguidor de la verdadera fe del Pejesús. ¡Oook!… no, no es eso, nos confundimos, perdone (no discuta nunca con un Testigo del Pejehová), pero es eso, exactamente eso: compra de voto. Igual que los 2,400 pesos mensuales de “apoyo a 300 mil universitarios de escasos recursos”… ¡en la torre!, 720 millones mensuales; 8,640 millones al año… 51,840 en el sexenio… y los siguientes sexenios, porque no fácilmente se los podrían quitar después: -“Estudio, soy pobre, ¡mi lana!”

Como prometer no empobrece, el Pejemplar también ofreció duplicar la pensión a adultos mayores. Actualmente el “Programa 65 y Más” de la Sedesol, paga 980 pesos mensuales a 5.5 millones de tenochcas ya viejos (que lo de “adulto mayor” es otro eufemismo mexicano: viejo es viejo, y no es grosería)… bueno, ese compromiso equivale a otros 5,390 millones mensuales, 64,680 al año… pero no es para que voten por él, que igual van a votar por él, claro, por supuesto.

Ya vamos en 172,680 millones de pesos anuales de nuestro dinero que don Pejeneroso regalará de nuestra parte a la que será su clientela incondicional (99,360 millones para “ninis”; 8,640 para estudiantes de escasos recursos; 64,680 para viejitos), porque si solamente el 20% de los ninis juran exhalar en aras del Peje su aliento, contará con una muchedumbre de 460 mil aguiluchos, prestos a retacar plazas en protesta de lo que él quiera que protesten (o a favor de lo que él disponga apoyar), sitiar el Congreso, asediar la Suprema Corte o lo que se le ofrezca a su líder y patrón (que el que paga, manda), y esos 460 mil jóvenes entusiastas son cerca del doble de militares activos del Ejército mexicano (267,500 elementos sin contar los de reserva), el segundo ejército más poderoso de Latinoamérica según datos del “Global Firepower Index” (el primero es el de Brasil). Así que el Pejecutivo mata tres pájaros de un tiro: votos, huestes y paralización de la ciudadanía representada por sus instituciones. A todo dar (y todo, con nuestro dinero).

Dice mucho don Pejecutivo que para eso y más le alcanzan los 500 mil millones de pesotes que se va a ahorrar en corrupción… y sí, le alcanzaría, pero que alguien le explique (despacito), que si de veras fueran 500 mil millones (cifra que se sacó de la parte final de su sistema digestivo), y si de veras él obrara el portento de que desde el 2 de julio de este año (eso dijo), nomás ganando las elecciones, la corrupción desaparece de este país (vendría el papa Francisco a canonizarlo en vida, y la Fundación Nobel con todo y Rey, a darle un premio especial, el Nobel de la Baba Milagrosa)… si ese milagro sucediera, ¿qué cree don Pejentecato…?, no tendría nada, cero, ni un quinto, porque acabar mágicamente con la corrupción (quiero ver dijo el ciego), significaría que todo el presupuesto se gastara bien y todo está asignado, peso por peso, para algo específico, no sobra nada, solo se gastaría bien (¿pensará que hay una partida especial para raterías?).

Todo lo que ha prometido el Pejesús (empezando por lo de “amor y paz”), es cuento, puro cuento.

Ensalada de grillos

Ciro Castillo

Afloje el cuerpo

Faltan prácticamente quince días para la elección del primero de julio. Estamos en plena efervescencia política. Con toda la fiebre futbolera del Mundial de Rusia de 2018. Afloje el cuerpo. El mundo seguirá girando y el país seguirá su marcha después de los comicios.

Los que creen en las encuestas creen que este arroz ya se coció, y que el próximo Presidente de México será Andrés Manuel López Obrador.

LA CARRERA A HOME

Sin embargo, en lenguaje beisbolero, “esto no se acaba hasta que se acaba”, y eso lo sabe perfectamente el tabasqueño, quien ya perdió en dos ocasiones en plena carrera hacia “home”.

Ayer anunció “el show” de cierre de campaña en el Estadio Azteca, en el cual se presentarán, entre otros artistas Belinda, a quien le salió lo morenista en el presente proceso electoral.

Cantarán, además de la ex novia del futbolista Jovani Dos Santos, La Diosa de la Cumbia y Eugenia León.

Pero no todo es miel sobre hojuelas para el ex jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, a quienes precisamente por ese cargo le surgieron varias acusaciones en su contra en los últimos días, tras el debate.

Ricardo Anaya, el candidato del PRD, PAN y MC, le acusó de otorgar obras sin licitaciones por montos que superan los 170 millones de pesos.

Él también ha sido parte de la corrupción, dijo el ex líder panista, ayer, antes de lanzar una pregunta: ¿qué cara pondría Obrador si le cerraran una calle? Se refirió a la estrategia utilizada por el tabasqueño durante toda su carrera política: la toma de instalaciones y el cierre de vías de comunicación.

“Su discurso contra la corrupción, es eso, un discurso de dientes para afuera. Cada vez queda más claro de que ha vivido en estos años, tiene a sus contratistas favoritos, a quienes se les otorga contratos de manera directa. Está comprobado, él lo negó y ahora lo tiene que aceptar”, indicó desde Guanajuato.

Pero la cosa no para ahí. José Antonio Meade lanzó en el debate y ha mantenido la acusación contra Javier Jiménez Espriú, quien, se asegura, estaría ligado a la compañía Odebrecht, quien tiene múltiples acusaciones de corrupción en varios países, incluido México.

López Obrador ha tenido que entrar de “bateador” emergente en los últimos días y defender a los cercanos a su círculo, quienes, dice, están siendo atacados como parte de la guerra sucia.

“Es parte de la guerra sucia, lo de Odebrecht tiene que ver más con Felipe Calderón y Enrique Peña. Para qué me andan buscando tanto. Quieren confundir, pero además están en su derecho, yo sé es un proceso electoral”, manifestó ayer, cuando también tuvo que defender a la senadora de Morena, Layda Sansores.

De acuerdo con información de El Universal, en un reportaje del noticiero de Denise Maerker se reveló que la legisladora entregó facturas como legisladora entre 2016 y 2017 en las cuales reportó la compra de electrodomésticos, alimentos, utensilios de cocina, juguetes, y hasta un tinte para cabello.

FUTBOL Y ELECCIONES

Un consejero electoral del INE declaró que pese a la fiebre futbolera del Mundial Rusia 2018 de la que hablamos, la gente acudirá a emitir su voto el próximo primero de julio.

Marco Antonio Baños, presidente de las Comisiones Unidas de Capacitación y Organización, dijo que los 89.2 millones de mexicanos inscritos en la Lista Nominal de Electores (LNE) están conscientes de que hay que salir a votar. Y claro, no lo dijo, pero es cierto, no a todos les gusta el futbol.

Ahora bien, lo que no dijo el consejero electoral; sin embargo, hay que tomar en cuenta, es que existe mucha apatía y desinterés de la población por participar en los procesos electorales porque se sigue creyendo que “de qué sirve”.

Si hiciéramos un sondeo real nos encontraríamos con que, si no la mayoría, mucha gente cree que todos los políticos son iguales; es decir, que da lo mismo votar por uno que por otro.

En fin, como sea, hay que acudir a las 156 mil casillas que se pretende instalar el domingo primero de julio.

Que no le tiemblen las canillas, salga y vote por el que realmente le convenza. Y si no le convence ninguno, pues anule el voto, pero no deje de ir a las urnas.

Café Avenida

Gabriela Figueroa Díaz

APUNTALANDO A SU CANDIDATO.

Ni bien se había despedido Andrés Manuel López Obrador de Chiapas, después de una intensa gira de tres días el pasado fin de semana, el cual cerró con broche de oro de manos de la “Tigresa” Irma Serrano, cuando este, anunció su regreso al cierre de campaña de Rutilio Escandón Cadenas, el día 27 de junio del año en curso, en la capital del estado de Chiapas.

“Si bien ese mismo día cierra su campaña presidencial en el Estadio Azteca a las 5 de la tarde, por la mañana estará en Chiapas y desde el Estadio Víctor Manuel Reyna, hará lo propio con Rutilio Escandón Cadenas”

Es sorprendente que, en toda la campaña a la gubernatura de Chiapas, el candidato presidencial por MORENA Andrés Manuel López Obrador, haya sido sombra fiel de Tío Ruti, quien vino en innumerables ocasiones, no solo al inicio en el transcurso y a reforzar lo que parece inevitable que su efecto influencie tanto al electorado que lleve a ganar al ex presidente del Tribunal del Poder Judicial del Estado.

Rutilio es un hombre leal, fiel a su causa, constante como hombre de política, hasta sumiso que ha dejado, pero ante todo vivillo desde chiquillo, pareciera que no rompe un plato, pero se ha rodeado de un extraordinario equipo al que el también protege y sabe que de su trabajo depende que él llegue a los primeros lugares. Sabe que pagando encuestas tampoco ha de ganar, sin embargo y sin ser pitonisas tenemos claro que él y Fernando Castellanos Cal y Mayor harán el uno-dos en esta elección.

Dicen que el que mucho se despide pocas ganas tiene de irse, pues esa es la situación del Peje. Este fin de semana pasado ofreció en Tapachula tener una oficina donde trasladará los poderes y de donde despachará para beneficio de toda la costa chiapaneca y en sí de la frontera, pareciera disparatado, pero no duden que cuando vengamos a ver ya este instaladísimo en la Perla del Soconusco.

Según Parametrìa la cual es una empresa dedicada a la investigación estratégica de la opinión y análisis de resultados, con gran experiencia en el ramo, Chiapas es una de las dos entidades en el país, con una victoria holgada para Morena, una de ellas es la casa de Andrés Manuel López Obrador, Tabasco y en lo que se refiere a Chiapas se afirma que Rutilio Escandón va con un 72% de preferencia electoral, por lo que se espera que tenga impacto no solo en la gubernatura, si no en el Senado y Cámara de diputados, además de la mayoría de los municipios que le refrendan su apoyo al Movimiento de regeneración Nacional.

Ahora porque el Peje está más preocupado por Chiapas que otros estados del país, porque le representan un padrón electoral de 3 millones 485 mil personas, según cifras de septiembre de 2017, más las que se acumularon hasta el pasado febrero, ya que estos votos “cautivos” han sido fiel de la balanza en varias elecciones, donde existen varios factores que además de su racha avasalladora pudieran haber favorecido a su causa como la costumbre de casillas donde votan los muertos, donde en las comunidades alejadas las boletas electorales están en manos de unos cuantos, quienes no toman decisiones y que por lo menos un millón de votos, le puede garantizar al candidato presidencial desde la cupula estatal, por lo que no son nada despreciables por eso Chiapas es la gallina de los huevos de Oro donde se ve existe un pacto tácito entre las fuerzas nacionales y estatales, donde para nadie es extraño la migración verde a morena, donde es claro que las cosas se harán al gusto de una persona quién ganará de las dos formas posibles ya sea a través de Morena o del Verde, demostrando que el NO es el rival más débil.

Finalmente: “Lo que tiene que hacer un moderador es propiciar el debate, pero los que hacen el debate son los candidatos” lo dijo Oswaldo Chacón Rojas, consejero presidente del IEPC. Recuerde No es Nada Personal. Envíenos sus comentarios a CAFETOMANA2014@outlook.com

Linotipeando

Marco Antonio Cabrera Alfaro

DERROTAS, Y FRACASOS ELECTORALES SE LE AUGURAN AL PRI EN ALGUNOS MUNICIPIOS DEL ESTADO

Allá en mi pueblo no sestaban comentando que existe una fuerte división entre los rojos y los verdes, porque mientras los rojos andan solos haciendo campaña a favor de sus candidato al gobierno de Chiapas, Roberto Albores, los verdes también hacen lo propio y hacen campaña pidiendo el voto a favor de sus candidato Fernando Castellanos. Pero esa no es solo la lucha que se libra entre los rojos y los verdes, sino aunado a ello se trenzan en una guerra tenaz por las secretarias, ya que resulta que el candidato a la alcaldía un joven paniaguado se ha deja quitar la mayor parte de las secretarias la cual ha sido pelada por la dizque dirigente del partido verde una tal Chayo que actualmente funge como sindico, aunque sea una analfabeta. Los rojos pidieron sus cuotas o espacio si se les fue negado, de ahí que existe una gran rivalidad y eso está siendo bien aprovechado por el abanderado Oscar Gurria Penagos, que hoy en día lleva una clara ventaja contra el candidato del PRI-Verde. Para nadie es un secreto la derrota del priato y los verdecianos en le próximo 1º de julio, e cuanto a la presidencia de Tapachula respecta, todo debido a que eligieron un pésimo candidato que sabe de política lo que este servidor sabe de astrología, la estulticia del abanderado que eligió el priato y los verdes los va a llevar al fracaso electoral, aunado a ello las pugnas internas que se están dando a diario es casi seguro que la derrota este anunciada antes de tiempo, además no es un secreto el que esa plaza este ya denegada con el Peje, es decir, al chamaco zamorano lo venderán y a qué precio, se dice que 9 diputaciones federales serán para los verdes, medio congreso del estado y unas tres alcaldías se las darán a MORENA, entre las que sobresale la de Tapachula, pero todo esto es simples conjeturas, que no están alejadas de una realidad…sin comentarios

SIGNA ALBORES COMPROMISOS A FAVOR DE LA NIÑEZ…

Tras llevar a cabo la firma de un pacto a favor de la infancia Roberto Albores, candidato al gobierno de Chiapas, propuso poner alto a políticas públicas que sean capaz o tendientes a enfrentar la pobreza, la desnutrición, la discapacidad, la violencia y la falta de atención médica para las niñas y niños chiapanecos. El abanderado del priato y panal al gobierno estatal signo los compromisos a favor del bienestar y el desarrollo de la infancia chiapaneca y se comprometió a que su gobierno trabaje con todos los sectores sociales para alcanzar las metas planteadas en el pacto, al tiempo que anunció evaluará dos veces al año el desempeño de los programas. En ese sentido el candidato a gobernador externo, “Es necesario hacer un replanteamiento total de cómo se está trabajando en el estado, las políticas públicas no se están implementando de manera adecuada, el presupuesto público no está llegando a este tipo de programas que son fundamentales para la transformación de nuestra niñez y de nuestros jóvenes”…ver para comentar

EDIL CAPITALINO PRESENTA NUEVA FUNCIONARIA…

El recién desempacado como alcalde sustituto de la capital del estado Carlos Molano, se informó hizo la presentación oficial de la nueva coordinadora de política fiscal del ayuntamiento capitalino la cual recayó en Diana Schlie Guzmán, al presentarla ante el personal de la Coordinación de Política Fiscal el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, los convoco a ofrecer resultados para los ciudadanos además de ofrecer un servicio de calidad. Así mismo el alcalde Molano por su parte señalo que dio la instrucción a la coordinadora, así como a su equipo para que trabajen en coordinación y de forma efectiva para entregar buenos resultados a las tuxtlecas y tuxtlecos en esta etapa de cierre de administración. Es por eso que, señaló, “Nuestro mayor esfuerzo debe ser para beneficio de los ciudadanos, el Ayuntamiento debe ser referencia de soluciones; esta etapa de cierre debe dejar al tuxtleco, la seguridad de que el gobierno municipal está ahí para ofrecerle servicios de calidad”, apuntó Carlos Molano. Cabe dar a conocer que la nueva funcionaria Diana Schlie Guzmán, es contadora pública, realizó sus estudios profesionales en el Instituto de Estudios Superiores de Chiapas, diplomada en administración tributaria en el ITAM, así como en comercio exterior y habilidades gerenciales por la Universidad Virtual Tributaria y de Comercio Exterior del SAT…Sin comentarios

LA FUERZA VERDE DE CHIAPAS, YA NADIE LA FRENA: ZENTENO

Con apenas a escasos 17 días de campaña de nuestro candidato al gobierno de Chiapas Fernando Castellanos, su periplo cada día que pasa va en ascenso, aseguro el líder del partido verde en Chiapas Eduardo Zenteno Núñez, al mismo tiempo señalo que, es decir, la aceptación de la gente hacia Fernando Castellanos va en aumento, y de acuerdo a las empresas encuestadoras nuestro candidato. a 17 días que faltan para que se lleven a cabo las elecciones ya casi logra remontar a sus adversarios que iniciaron campaña hace un mes, y como dice el dicho Caballo que alcanza gana, y esto según seguidores de Castellanos lo coloca a un paso del triunfo este 1º de Julio cuando habrán de llevarse a cabo las elecciones. A escasos 17 días de la jornada electoral, la campaña del candidato a Gobernador Fernando Castellanos Cal y Mayor, continúa en ascenso en todo el estado, afirmó el dirigente del partido verde ecologista Eduardo Zenteno, quien al mismo tiempo subrayo, es realmente impresionante el crecimiento de Fernando Castellanos Cal y Mayor y faltan 17 días de campaña, y Con un mes de diferencia en campaña y con 15 días de caminar, con los 17 días que nos quedan vamos a llegar a los 40 puntos por encima de los adversarios, nuestro candidato esta imparable, y les digo que esta elección también vamos a Ganar…Ver para comentar

EX LÍDER DEL PRI SE SUMA AL PROYECTO DE FERCAST…

Al acudir a la inauguración de la casa de campaña de “La Fuerza de Chiapas” en San Cristóbal de las Casas, donde fue El candidato de la fuerza por Chiapas Fernando Castellanos, tras designar como Coordinador Regional a Roberto Morales Ortega, señalo que desde ese espacio se atenderá a los diversos sectores de Los Altos de Chiapas que quieran sumarse al proyecto de su futuro gobernador. De igual forma Castellanos Cal y Mayor pondero la llegada de Sergio Lobato García, exalcalde, exdiputado local y federal, además expresidente del Comité Directivo Estatal del PRI, quien se suma a su al proyecto. Ahí en ese emotivo evento en San Cristóbal de las Casas el candidato del verde Ecologista seguro, “Más allá de las diferencias ideológicas de carácter personal que pudieran existir entre los seres humanos, hay una coincidencia que se llama Chiapas y esa está por encima de todas las barreras. Por eso les digo -afirmo- “es la hora de la unidad de todas y de todos los chiapanecos”…sin comentarios

RECIBE EL TORITO A ASESOR ASIÁTICO…

Neftalí del Toro Guzmán alcalde de Tapachula informo a este columnista que hace unos escasos días sostuvo un encuentro con el Asesor Internacional del Grupo de Amistad Corea de Sur- México, Hwan Hyeuck Lee, el propósito es extender lazos de amistad entre Tapachula y el país asiático. El edil costeño agrego que Tapachula es una ciudad estratégica para el desarrollo comercial, es un punto internacional y fronterizo “Hablamos de la detonación de la Zona Económica Especial de Puerto Chiapas, Salud, vinculación cultural, entre otros temas”. En su turno el asesor asiático Internacional del Grupo de Amistad Corea de Sur- México, Hwan Hyeuck Lee señaló que se busca realizar jornadas de salud para los habitantes de Tapachula, por parte de médicos coreanos y el apoyo será gratuito; en materia de cultura, realizar eventos culturales talleres de cine, exposición de pintura, entre otros. Al finalizar el visitante acoto, “Regresaremos a Tapachula en próximas fechas, para conocer cuáles son los servicios médicos que más requiere la población, ha sido una reunión muy satisfactoria con el presidente municipal”…ver para comentar

LETRAS MAYÚSCULAS NEGRITAS…

Carlos Penagos Vargas, candidato a la alcaldía capitalino presentó este miércoles, en conferencia de prensa, a las y los ciudadanos candidatos para integrar el H. Cabildo. Así, el a Sindicatura propietaria lo acompaña Adriana Guillén Hernández, y como suplente Marisol Jiménez de la Mora; mientras que Gustavo Cervantes Rosales, Mercedes Nolberida León, Sergio Antonio Rayo Cruz, Berenice Guadalupe Quero Santiago, Iván Robert Sánchez Camacho y María Esperanza Borges Moguel, le acompañan como primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto regidores propietarios; como suplentes en ese mismo orden, van Mario Eduardo De León Castillejos, Lucía Karina Orantes Pérez y David Alvarado Martínez…sin comentarios… luego de anunciar la ampliación para el registro de aspirantes a ingresar a la universidad, a diversas licenciaturas en Tuxtla Gutiérrez y algunas Subsedes Regionales, el rector de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH), Rodolfo Calvo Fonseca señalo que será hasta el 25 de junio cuando se cierre dicha fase del proceso de Admisión 2018. Dijo que esta determinación está avalada por la Comisión Institucional de Admisión de la propia universidad. Por ultimo Calvo Fonseca aseguró que la Universidad ofrece carreras de calidad educativa certificadas por organismos evaluadores nacionales, dispone de infraestructura física y equipamiento, así como de programas adicionales que apoyan la formación integral del estudiantado…bueno pero por hoy hasta aquí la dejamos amigos, no leeremos en la próxima entrega de esta sus gustada columna, no se les olvide que en linotipeando6310@hotmail.com estamos para recibir todos sus comentarios, tips, y demás cosas…”Cuando los periodistas hablan, tiemblan los políticos corruptos”…OK

Café para todos

Alberto Carbot

* CON LA MUERTE DE NICOLÁS FUENTES DÍAZ, LAS LETRAS CONTEMPORÁNEAS MEXICANAS, PIERDEN A UNO DE SUS SIGNIFICATIVOS MIEMBROS

* LA BREVE, PERO SUSTANTIVA OBRA DEL LITERATO POTOSINO QUE GOZABA ROMPER LAS REGLAS Y PROVOCAR E INCITAR A LA POLÉMICA, SERÁ MEJOR EVALUADA AL PASO DE LOS AÑOS

Detesto escribir obituarios, y en muy pocas ocasiones, por razones estrictamente personales, he redactado algún panegírico. Sin embargo, honestamente, hoy debo decir que con la muerte de Pablo Nicolás Fuentes Díaz, ocurrida este miércoles, el mundo de las letras contemporáneas mexicanas, pierden a uno de sus significativos miembros, cuya breve, pero sustantiva obra, será mejor evaluada al paso de los años.

El poeta, periodista y narrador con rostro de niño travieso, poseía un don especial, una habilidad innata, que con gran maestría revelaba en cada trazo gramatical, cada frase, cada estrofa y cada verso.

Acérrimo iconoclasta, con insolente desenfado -que disimulaba mediante su pícara sonrisa-, gozaba romper las reglas y provocar e incitar a la polémica. No obstante, en sus alforjas mantenía a buen resguardo los proyectiles de su irreverencia y de su cáustico sentido del humor.

Sabiamente, el juglar potosino sabía preservar sus cotos y honraba a la mujer a quien consideraba la excelsa partícula de Dios e igualmente profesaba respeto por los muertos. Decía que bajo la luz sideral, siempre tienen la sombra de plata y las manos frías, porque vienen empujando sus sepulcros.

Casi desde que concluyó su carrera universitaria, Nicolás –Nico, como le llamábamos cariñosamente desde nuestros tiempos de estudiantes de periodismo en la escuela Carlos Septién García, a finales de los años 70-, optó principalmente por la narrativa y la poesía en la cual se refugió por más de 35 años, a la vera de su tarea como comunicador y promotor de la cultura. Fue miembro fundador de la Academia Literaria de la Ciudad de México.

Su labor más reciente fue como titular del Centro de Desarrollo Social Mixcoac de la delegación Benito Juárez.

En su currículum consta que el poeta, escritor, licenciado en periodismo, fotógrafo, catedrático universitario, brillante gastrónomo, melómano y sobre todo apasionado bohemio, nació en San Luis Potosí, el 28 de junio de 1955.

Su familia radicó la mayor parte de su vida en la capital potosina, aunque en la Ciudad de México habitaron un inmueble de la calle de López, en el Centro. Fue el segundo hijo de Nicolás Fuentes Jiménez, empleado del Hipódromo de las Américas –fallecido hace 20 años-, y de la partera Carlota Díaz, quien murió en 2016. El clan estuvo conformado por Martha, Juan Gilberto, Alma y América, la menor.

Mantuvo siempre un gran apego a su estado natal, a donde acudía con regularidad para visitar a sus hermanos y a sus familiares más cercanos. Entre ellos, a su tía materna Célica Díaz, casada con el famoso escultor Joaquín Arias Méndez, creador de la imagen de La Minerva, símbolo de Guadalajara, quien falleció en San Luis Potosí a punto de cumplir 100 años.

Le encantaba cocinar. Era un gran chef; su excelente sazón provocaba la envidia de comensales, familiares y amigos. Famosas eran sus paellas y cazuelas con todo tipo de guisos, especialmente cochinita pibil, moronga, picadillo, chicharrón en salsa, tinga, los camarones al mojo de ajo y callos a la madrileña.

Gran bebedor y melómano empedernido, gustaba particularmente de la música clásica, pero se embelesaba al escuchar los acordes de las trompetas y saxofones de la orquesta de Glen Miller, herencia musical de su padre, y las alegres notas de la Sonora Santanera.

Nicolás Fuentes formó parte de las antologías “Así hasta ocho” (UNAM-1985), “Escritofrenia” (UNAM-2006), “Narrativa en Miscelánea. Cuentos y relatos” (2007), “Esperar lo inesperado. Cuentos” (2008) “Poesía México-Quebec” edición bilingüe (2008) y “Vibraciones de voces de una década. Poesía, narrativa y ensayo” (2010).

Individualmente publicó “No hay hielos” (1988), “Sobre las espirales” (1998), “Cuentos húmedos y otras historias” (2006), y “Palomas” (2013), su último compendio, bajo el sello Sediento Ediciones.

Su trabajo mereció ser incluido en la revista canadiense “Estuaire”, de Québec, en el volumen “Antología de Poesía mexicana” (1989) y está contenido también en la publicación “35 Poetas mexicanos, encuentro en la pirámide” (2004), publicado en Madrid, España.

Desde nuestro paso inicial por la legendaria escuela de periodismo, que dirigía entonces Alejandro Avilés y luego relevó nuestro maestro de redacción y géneros periodísticos, Manuel Pérez Miranda, se conformó un compacto bloque de atrevidos y jóvenes bohemios, en el que Nico era uno de los principales elementos cohesionadores.

En él participaban –además de Lourdes Lulú Hoyos, su inseparable pareja-, Yoloxóchilt Casas Chousal, Alfonso Flores Arizmendi, Cuauhtémoc Suástegui Villanueva –muerto prematuramente en un accidente automovilístico antes de concluir la carrera-, Coty Rendón González, Salvador Estrella Trejo, Juan José González Rúa, Jacinto Hernández y Rogelio Calzada Rodríguez, autor de la canción “El buey de la barranca”, muy popular en los años 80.

Gerardo Tena Orozco y este columnista éramos considerados los preppys, los niños buenos y fresas de la camarilla de la calle de Basilio Badillo 43, no sólo por nuestra edad –teníamos dos o tres años menos que los líderes del bloque-, sino según ellos, por nuestra actitud conservadora, ante los supuestos excesos del grupo, que hoy serían considerados una nadería y forman parte del alegre anecdotario en nuestras reuniones.

* * * * * * * * * *

Entra la mariposa muerta/ aletea da vueltas en círculos/ viene del reino de la noche/ dicen que anuncia la muerte

Con su color de ataúd/ te regala la fiebre/ la miras y con respirar te descubre/ tus venas se llenan de plata/ tu paladar te sabe a miedo/ es más fiel que tus ojos

Cuando sus alas pegan contra el techo/ es un trago de ron en ayunas/ el timbre del teléfono a media noche/ escuchas salir tu sudor, tiemblas/ se queda quieta y se burla

Con sus pretextos de mariposa/ se lleva a tus hijos/ te deja sin relevo/ un hijo sin padre/ es una casa sin techo

Una serpiente nos sirve de plomada/ para construir nuestro dolor/ cuando sentimos que se acerca/ una mariposa negra

* * * * * * * * * *

Lulú Hoyos y Nicolás se conocieron en 1972, en una fiesta del barrio en la colonia de los Doctores, a la que ambos acudieron sin sus respectivas parejas. Ella de 19 años -2 mayor que él-, era estudiante de contabilidad en la Universidad del Valle de México en la colonia San Rafael, y acababa de finalizar una relación con un antiguo pretendiente. Él estudiaba también en la misma escuela, pero aún cursaba la preparatoria y la chica por la que suspiraba no había llegado.

La situación les permitió conocerse y saber que además de asistir a la misma universidad, eran vecinos. Los edificios que habitaban en la calle de doctor Valenzuela, se hallaban uno frente al otro. “Yo vivía en el número 12, en un inmueble de sólo 3 pisos, con locales comerciales en la planta baja, y él en un ancho edificio de 5 pisos con balcones al frente”, rememora ella.

Su relación con el periodismo le viene de familia. Su padre Héctor Hoyos de la Piedra, trabajaba en la sección de empaques del periódico Excélsior, al igual que dos de sus tíos.

“Al día siguiente, después de clases, comenzamos a frecuentarnos. Por alguna razón él tuvo que repetir el último año de prepa en otra escuela y después ingresó a estudiar periodismo a la Carlos Septién García. Lo que me conquistó fue su galantería y su gran conocimiento de las cosas.

“A pesar de la diferencia de edades, Nico tenía más experiencia que yo; digamos que yo era entonces una chica muy inocente, pero lo que más me gustó es que nunca trató de propasarse conmigo. Eso fue sensacional; poco a poco me fue conquistando, y hasta cuando estuvo muy seguro que yo no me negaría, me propuso finalmente hacer vida en pareja. Y yo, muy enamorada, lo acepté.

“Admiraba al hombre y al periodista inquieto, pero me atraía mucho más su sensibilidad y su forma de escribir. La poesía en él era algo muy nato; siempre tenía la frase correcta y transmitía lo que quería decir. En el cuento tenía mucha ironía; era muy bueno para la narrativa. Vivimos muy felices, pero como no estábamos formalmente casados, enfrentábamos mucha presión por parte de casi toda su familia cuando los visitábamos en San Luis.

“En 1979 me propuso entonces casarnos sólo por la Iglesia. Así nos dejan de molestar y nos vamos a vivir como queremos –me dijo él-. Luego nacieron nuestros hijos Nicolás Jonathan, hoy arqueólogo y Celina, veterinaria”, relata.

La boda se había planeado según los cánones que marca la liturgia católica. Nervioso, el novio debería esperar a su prometida al pie del altar. No obstante, fiel a sus rutinas grupales, Nicolás arribó al Basílica de San José y Nuestra Señora del Sagrado Corazón, de la calle de Ayuntamiento, en el Centro, casi hora y media más tarde.

Con paso inseguro y en medio de los acordes de la Sonata Claro de Luna de Beethoven, hizo su entrada hasta el sagrario, todavía con las evidentes secuelas de una aparatosa despedida de soltero, organizada la víspera, por los miembros más conspicuos de su cofradía universitaria, Alfonso Flores Arizmendi, a la cabeza.

El hecho -reseñado una y otra vez entre grandes risotadas y siempre aderezado de nuevos ingredientes-, ha formado parte del anecdotario en casi todos nuestros encuentros. Mientras el poeta Nicolás estuvo presente, el único comentario que no varió nunca, fue el “no tuvieron madre”.

Cuando Celina apenas tenía 3 años, surgió una crisis profunda y la pareja enfrentó una larguísima separación. Nico entonces conoció a Mónica, con quien contrajo matrimonio. Con ella se mantuvo varios años. Sin embargo, al paso del tiempo esta relación naufragó y buscó nuevamente el cobijo del primer amor. Fue en el 2006, cuando retomaron su relación de pareja y “6 años más tarde me propuso matrimonio, esta vez por el civil, aprovechando una boda colectiva en el Estado de México”, recuerda Lulú.

Como en los cuentos de hadas, casi vivieron felices, a no ser por una serie de molestias físicas, que por los excesos de casi 63 años, comenzaron a deteriorar la salud del príncipe de las letras potosinas, al que sólo doblegó un traicionero accidente cerebro vascular.

Nicolás Fuentes bien merece un reconocimiento público para que su nombre se ubique al lado de los periodistas y escritores contemporáneos que han dado lustre a San Luis Potosí, como Francisco Martínez de la Vega, Jesús Blancornelas, Luis González de Alba, Margarito Cuéllar o Manuel Lara Hernández.

Habrá que notificar a sus lectores y amigos la mala nueva de que el poeta ya no está más con nosotros físicamente, y que sus cenizas – aunque se proclamaba ateo, pero siempre fue guadalupano-, serán esparcidas en Ojo Caliente, San Luis Potosí, al pie del altar de la escultura de la Virgen de Guadalupe, que en 1995 donó su tío, el escultor Joaquín Arias.

Su herencia es un reducto de viejos y nuevos recuerdos; de miles de líneas y textos que aún no han visto la luz. Él mismo reseñó -cuando descubrió su necesidad de expresarse por medio de la poesía, mientras participaba en un taller universitario dirigido por el poeta chiapaneco Juan Bañuelos-, que su verdadero amor era la palabra.

De acuerdo a uno de sus textos, su epitafio bien pudo ser éste:

“La mitad me lo gasté en vino y mujeres; la otra mitad, lo despilfarré”

GRANOS DE CAFÉ

…Ante la partida de Nicolás Fuentes Díaz, es comprensible el evidente dolor y pesar de los numerosos familiares y amigos que se congregaron en la capilla ardiente y el crematorio del Panteón de Dolores, entre ellos Gerardo Tena y Marisela Torres; Imelda Rivera; Yoloxóchilt Casas e Ireri Vázquez; Salvador y Carmen Estrella; Juan José González Rúa; Norma Inés Rivera; Alfonso Flores Arizmendi; Efraín Bartolomé y su esposa Guadalupe Belmontes y Lucrecia Maldonado y Miguel Ángel Pérez Mátus. Hasta siempre, querido poeta…Envíe sus comentarios al correo gentesur@hotmail.com

Chismorreo Político

Armando Chacón

Anaya afirma que no pactará con Meade

Comenzamos…Las acusaciones en contra de Ricardo Anaya, está teniendo un efecto boomerang. Desde que el candidato presidencial por los partidos PAN, PRD y Movimiento Ciudadano inició su campaña proselitista, ha sido atacado por el equipo del aspirante del PRI a ocupar la residencia oficial de Los Pinos, José Antonio Meade Kuribreña. Lavado de dinero y utilización de su fundación para hacer negocios inmobiliarios ilícitos, así como de su participación en la aprobación de las reformas estructurales son algunas de los señalamientos que se han hecho en contra de Ricardo Anaya, hasta el Presidente del Senado, el “destacado” panista Ernesto Cordero Arroyo, se ha prestado para interponer denuncias penales en contra de este candidato, existe ya una carpeta de investigación en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la PGR. Para sorpresa de muchos (hasta la nuestra), después de las imputaciones para doblegarlo, al terminar el tercer debate -donde como ya es costumbre los participantes utilizan el tiempo para descalificarse, acusarse, con la firme intención de lastimar la imagen de sus oponentes, en lugar de explicar con toda claridad sus propuestas- el candidato presidencial de la coalición “Por México al Frente”, elevo su popularidad, lo demuestran sondeos que realizaron empresas serias y que se publicaron en los medios de información nacionales y se difundieron en las redes sociales. El jovenazo Anaya se creció al castigo, sacó la casta y ahora tiene más simpatizantes. Un sector importante del PAN lo defiende, lo que falta es que se note el apoyo de los dirigentes del PRD nacional y de Dante Delgado Rannauro, dueño del partido Movimiento Ciudadano. Dicen que “lo que no mata fortalece” y eso es lo que ha sucedido con el candidato de “Por México al Frente”, quien afirma que a pesar de las presiones a que es sometido no pactará con Meade…..Continuamos…Faltan 16 días para las elecciones más polémicas de toda la historia y los aspirantes a los diferentes puestos de elección popular están preparándose para entrar a la recta final. El cierre de campaña en Chiapas del candidato presidencial por “Juntos Haremos Historia”, Andrés Manuel López Obrador, está programado para el miércoles 27 de Junio a las 10 de la mañana en el estadio Víctor Manuel Reyna de la ciudad capital. AMLO estará acompañado de Rutilio Escandón Cadenas, candidato a la gubernatura, de los aspirantes al Senado, Eduardo Ramírez Aguilar y Sésil de León Villard, de los aspirantes a una diputación federal, local y Presidentes Municipales. Los responsables del evento aseguran que estarán 30 mil gentes en el estadio, para mostrar el musculo de MORENA. López Obrador es el candidato a la Presidencia de la República que más ocasiones ha estado en nuestra entidad. AMLO sigue en primer lugar de las encuestas y lo sorprendente es que en los sondeos que se han hecho en las universidades públicas y privadas del centro y norte del país, Andrés Manuel aventaja en un porcentaje alto a los otros tres candidatos, en la intención del voto de los jóvenes…..Seguimos…..Juan Oscar Trinidad Palacios, Presidente del Poder Judicial, decidió otorgar un día de descanso a los trabajadores que son jefes de familia debido a la celebración del Día del Padre. Esta es la primera ocasión que se otorga un día de asueto a los padres, y eso ha hecho que el titular del Poder Judicial reciba por parte de los servidores públicos de esa institución, el reconocimiento y afecto. El próximo lunes los que tienen la bendición de ser padres, podrán faltar a sus labores. Con estos detalles Juan Trinidad se ha ganado el respeto de todas y todos los trabajadores del Tribunal Superior de Justicia del Estado y en respuesta están realizando su trabajo con responsabilidad y entusiasmo…Terminamos….En San Cristóbal de Las Casas, todo parece indicar que el actual alcalde y candidato del Partido Verde, Marco Antonio Cancino González, repetirá color y numero. Mariano Alberto Díaz Ochoa, del Partido Podemos Mover a Chiapas se va rezagando y en esta ocasión no podrá lograr ser electo por tercera ocasión. Estos son los dos candidatos más fuertes para disputarse la Presidencia Municipal coleta, los dos han sido alcaldes, conocen todo el municipio, sin embargo Marco Cancino cuenta con el voto de los habitantes de las muchas colonias, de los sectores de la sociedad y de la comunidad de las diferentes iglesias de la gélida ciudad, esa es la diferencia que le da ventaja al actual alcalde. Díaz Ochoa también tiene sus seguidores, pero ahora no le darán el total de sufragios que necesitará para poder regresar a ocupar la silla principal de la Sala de Cabildos. Los demás candidatos no se notan. Pero la última palabra la tienen los propios coletos….

Comentando la noticia

Alfonso Carbonell Chávez

En cuenta regresiva y contando

Mientras el reloj electoral avanza, los días que nos separan de la elección restan posibilidades a los candidatos en contienda. Para el caso específico de Chiapas en el que habremos de elegir gobernador, 122 presidentes municipales y 40 diputados locales, claro amén de presidente de la república, senadores y diputados federales, representan para las autoridades electorales pero igual para el gobierno del estado, todo un reto; las primeras es decir el IEPC, la FEPADE como el Tribunal Electoral local, para que organicen, instalen las casillas y de manera relevante contar los votos, en tanto la FEPADE actuar con celeridad, eficiencia y eficacia las denuncias sobre la comisión de delitos electorales y el Tribunal, aplicar la ley sin presión en los casos que ventilen. Para el gobierno, dar las garantías constitucionales a los ciudadanos para emitir su voto en libertad y seguridad. Y si me permiten agregar, hasta hoy ninguna ha cumplido a cabalidad su responsabilidad. Pero no es el quid.

Así entonces, lo que respecta a la elección a gobernador, todo parece indicar de acuerdo a la mayoría de las encuestas publicadas considerando ya a los cinco contendientes, que el candidato de Morena Rutilio Escandón, sigue a la cabeza pero con un margen menor de ventaja sobre el más cercano candidato del PRI Roberto Albores. Quien avanza a pasos agigantados según revelan las encuestas publicadas apenas esta semana, Fernando Castellanos del Verde ya se sitúa en tercer lugar pero muy cerca del segundo y si se confirman las tendencias, veremos bajar más a Rutilio y un desplome inevitable del priista Albores, con posibilidades de que el candidato oficial Castellanos, pueda no solo rebasar al segundo sino alcanzar al puntero. Cabe señalar, que habrá que esperar al segundo y último debate para ver sí, como ha trascendido, alguno de los candidatos dinamite la candidatura oficial de Manuel Velasco. Yo mantengo mis dudas fundadas sobre los trascendidos, por ello ni los cito. Porque no creo que Roberto Albores ni Rutilio Escandón incluso Josean Aguilar, vayan a echarse ese trompo a la uña digo, sabedores de que su ex jefe Velasco ha movido todas las piezas del tablero político-electoral a su antojo sin haber obtenido hasta hoy, ni atisbos de inconformidad de ninguno de los tres, que igual ha trascendido y se critica pero se acepta como algo irremisible, aceptando de manera tácita que la negociación de Manuel, se ha dado con el mismísimo presidente Enrique Peña Nieto y el candidato puntero presidencial Andrés Manuel López Obrador. Quien sigue reiterando que le dirán Peje pero no Lagarto.

Como sea que sea y más allá de quien resulte gobernador del estado, creo que como sociedad nos corresponderá gran parte de la responsabilidad. Primero porque no se ha podido superar la visión de ser un pueblo sometido que aguanta callado o al menos se acomoda conforme se lo dicten sus intereses particulares más no ni nunca el interés colectivo. Y no es reclamo pero cuando vemos escenas como las ocurridas esta semana en donde los maestros “liberaron” llaman, estaciones de gasolina para regalarla, eran cientos de personas que se arremolinaron para contribuir al saqueo. Y así, con esa calidad de ciudadanos y no generalizo empero, que podemos esperar si el día de la elección o como dicen ya está sucediendo, les proponen comprar su voto; lo más seguro es que lo vendan y ya lo he dicho, no siempre la justificante sea la pobreza. Porque se puede ser pobre y ser digno. Veremos a como amanece el voto en la bolsa electoral el día de la elección. Lo que sí, conforme se acerca el día de la elección, sigue en ascenso su costo.

Algunas consideraciones a bote pronto: extraña, por decir lo menos, que la campaña de Josean no repunte, digo siendo el más experimentado del tema político tanto en la vida legislativa como en la administración pública. Es posible que la escases de recursos para campaña no le hayan permitido desarrollar un mayor despliegue, porque me resisto a creer que ya se dio por vencido. Lo que sí creo, es que faltó alzara la voz para denunciar o de menos inconformarse sobre lo que para todos parece evidente; la intromisión del gobernador Velasco en la elección. En tanto Roberto Albores, entró forzado a la candidatura cuando a todas luces se evidenció, que no era una decisión de la militancia priista sino una burda imposición del centro del país. Incluso con una fuerte oposición de ex dirigentes estatales del PRI, cuando de manera grosera y violatoria de sus estatutos, prolongó por más de dos años su dirigencia con fuertes tufos de desvío de recursos del partido a favor de su proyecto personal. Rutilio Escandón, de plano este asunto fue un asunto pactado entre López Obrador y Velasco Coello desde hace seis años, incluso se sostiene la tesis o al menos yo la sostengo, que su llegada al Tribunal Superior de Justicia del estado, fue parte del acuerdo. La grisura de este candidato, solo es comparable con su falta de carisma y ausencia de propuestas. Sólo repite como loro las propuestas del peje tabasqueño. Ya hasta habla como él…je. En tanto Fernando Castellanos Cal y Mayor, el que ya he dicho ser candidato oficial, va como alma que lleva el diablo y como lo que se ve no se juzga, ahí está llenando plazas por doquiera que va inyectándole a su campaña, además de recursos que resulta evidente, un despliegue informativo explosivo vía redes, como una envidiable movilidad que lo ha llevado a recorrer en escasos 10 o 12 días de campaña, al menos los principales municipios de la entidad. Así entonces, entramos a la recta final y estamos; en cuenta regresiva y contando. Me queda claro.

Ya de salida (#3de3)

1.- De los candidatos que he tenido la oportunidad de entrevistar en Expreso Chiapas tv/Comentando la noticia, con gran gusto y afecto recibí a mi amigo casi hermano Carlos Macías, quien no sé con qué artes u oficios lograron convencerlo de participar en la contienda a la presidencia municipal como candidato ciudadano de Mover a Chiapas de su natal Pueblo Mágico Chiapa de Corzo. No omito que me une a “El cartero” una añeja amistad, por lo mismo conozco su gran lucha y esfuerzo a través de los años que lo ha llevado a construir en el ámbito nacional e internacional, una carrera exitosa como canta-autor. Cuando platicamos, comentó que solo había de dos sopas; o se mantenía al margen de la problemática de su amado pueblo mostrando su inconformidad y reclamo a través de sus redes sociales, o de plano y de lleno participaba de manera más directa y comprometida para transformar, desde gobierno municipal, la dura y triste realidad por la que atraviesa su gente. Carlos Macías tiene muy claro las potencialidades de Chiapas de Corzo, no solo de la cabecera que puede ser un polo de desarrollo turístico, empezando por ser un pueblo mágico y contar con una de las siete nuevas maravillas del mundo “El cañón del Sumidero”; sino también del agro y el sector pesquero. Algo sí me queda claro, Macías el chiapacorceño, es un orgulloso de su tierra y de su gente, de su historia y sus tradiciones y sostiene que la Fiesta Grande de Chipa debe ser una fiesta permanente y le declara su amor con sus canciones, que de llegar a la presidencia dice, se transformarán en acciones para el bien y desarrollo de Chiapa y de Chiapas. Mi voto virtual lo tienes amigo. ¡Éxito! Por cierto el próximo domingo 17 ofrecerá un mensaje-concierto en el Parque Central de Chiapa de Corzo a las 7 pm. La entrada es libre…// 2.- Otra invitada fue la candidata a diputada federal por Tuxtla Claudia Rincón Trujillo, quien compite por la coalición “Por México al Frente”, quien mostró y demostró un gran conocimiento de la problemática de su distrito y claro de la entidad, pero sobre todo, tiene muy claro lo que tiene que hacer como legisladora y por consiguiente, lo que desde la Cámara Federal habrá de proponer muy particularmente y de manera prioritaria en el tema presupuestal, recordando con pesar, el que a Chiapas se le hayan recortado desde hace dos años una cantidad de 5 mil millones de pesos, contando con la aprobación de todas y todos los legisladores chiapanecos con un par de excepciones. La pobreza, la marginación, el desempleo, la inseguridad y la corrupción, son temas a los que se compromete dar seguimiento, porque no se vale que sólo aparezcan cada tres o seis años para pedir el voto, cuando se desentienden de la suerte de los chiapanecos. Su papel es de representantes del pueblo y así actuará de obtener el triunfo en las urnas. Vamos dijo con Ricardo Anaya a la presidencia de México, con Josean Aguilar para gobernador, Paco Rojas a la alcaldía de la capital y sostuvo; somos el mejor equipo y la mejor propuesta…// 3.- El que va en caballo de hacienda en su carrera a la diputación federal por el distrito de la Costa, es el ex Fiscal General Raciel López Salazar, quien ha sorprendido gratamente a sus paisanos costeños al realizar una campaña a ras de tierra. Y no solo es un dicho sino que se refleja en las muestras de afecto y aceptación que cotidianamente comparte en las redes sociales. Así se le ve lo mismo con grupos de pesqueros que con transportistas; que igual denunciando la contaminación de ríos y lagunas como promoviendo sus lugares turísticos. Digo que sorprende, porque si bien ya fue diputado federal lo fue pluri pero ahora, va por la vía de los votos permitiéndole tener un trato directo y cercano a la gente y mostrando, al menos mi punto, el lado humano y sensible de un personaje que por sus responsabilidades públicas, la procuración de justicia, la percepción era la de un hombre seco y duro. Así pues, Raciel va en caballo de hacienda…// ¡Me queda claro! salu2 y buen fin.

¡Feliz día del Padre!

Asociación de Columnistas Chiapanecos, A.C.

