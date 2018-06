13 de junio de 2018

La Feria

Sr. López

Caldo de sabandijas

Tenchita era una lejana tía del lado materno-toluqueño (apenas prima de doña Yolanda, la domadora de este menda), que tenía la rara idea de que como sus hijas eran muy decentes y estaban muy bien educadas, no necesitaban chaperón (el acompañante de las señoritas cuando salían con el novio; años del pricámbrico clásico). Muy bien. Luego empezó con que eso de ponerles hora de regreso, era una ingenuidad y una falta de respeto a su libertad (-“Además, cualquier hora es buena para meter la pata” –decía muy orgullosa de sus ideas). Y así, de a poquitos, acabó teniendo dos nietos indocumentados y el novio de una de sus hijas viviendo en su casa. –“¡De todo se espantan!” –decía.

Este lunes, el senador panista Ernesto Cordero, presentó denuncia ante la PGR, contra Ricardo Anaya, candidato a la presidencia de su propio partido (y asociados en la aventura), por delitos muy gordos: lavado de dinero, tráfico de influencias y lo que se acumule.

Ayer, el diputado panista Jorge López Martín, denunció ante la PGR a Meade y a san Pejesús bendito; contra Meade por encubrimiento de la “La Estafa Maestra” y los sobornos de Odebrecht; contra el Pejelectoral, por financiamiento ilícito de su campaña (supuestamente, “obligó a alcaldes de Morena a donarle dinero”). ¡Alabado sea el Señor!

Así las cosas, llegaremos al 1 de julio con tres imputados y el Bronco, al que no hay que imputarlo porque ese sí se enoja mucho.

Lo del C. Anaya es cosa juzgada con poquito que le muevan: el asunto inició en octubre del año pasado contra un tal Manuel Barreiro, detectado por la Secretaría de Hacienda como lavador de dinero, quien usó el nombre de su chofer -Luis Alberto “N”-, haciéndolo aparecer como dueño de una empresa (Manhattan Master Plan), que le compró al C.Anaya una nave industrial en 54 millones de pesos, que el señor Barreiro paseó por varios paraísos fiscales, intentando hacer indetectable el origen del dinero. El chofer aceptó todo, entregó la propiedad a Hacienda y la PGR se desistió por eso y por la “información relevante para la investigación”, que proporcionó. Luego, el 6 de junio reventó en las redes el video en el que Juan Barreiro, hermano del supuesto lavandero del candidato presidencial, platica con una empresaria argentina invitándola a participar en la red de lavado de dinero que ha aportado millones a la bolsa de Anaya y a su actual campaña presidencial (dijo ese Juan). Puede ser un mentiroso, sí, pero se tiene que averiguar. Si el C.Anaya no fuera candidato presidencial andaría amparado o huido.

Lo de Meade es de risa loca; en la “Estafa Maestra”, no solamente no encubrió nada, sino que informó a las entidades responsables de fiscalizar, mandó a hacer auditorías y en lo que la ley apretaba o no las tuercas a los implicados, los despidió a todos los que por acción, omisión o el mexicanísimo “me vale”, tuvieron que ver con el asunto (más de 400 empleados de Sedesol); y en lo de Odebrecht no tiene nada que ver; si son ciertos esos sobornos (y todo apunta a que algo hay de cierto), él no era director de Pemex, ni daba obras, ni tiene ninguna relación con los brasileños juguetones.

Lo del Pejeremías… ¡ay, don López Martín!, probar semejante cosa es más difícil que regresarle la virginidad a la Rompecatres. Si va en serio contra el Pejecutivo, pida que le auditen sus declaraciones de impuestos y las cuentas de Morena, que ahí hay enredos para un festival fiscal.

Como sea, bonito se ha puesto esto: de cuatro candidatos a la presidencia, tenemos tres con denuncias de hechos ante la PGR (y al Bronco que es candidato solo por la extraña laxitud jurídica de nuestro guango Trife).

Más nos vale que la PGR atienda a las volandas estos asuntos, es una desvergüenza nacional este desgarriate. A este paso vamos a ir en procesión (hincados), al edificio de Insurgentes Norte (sede central del PRI), a pedir perdón y el retorno del “sistema”, aquél viejo régimen que retacado de defectos, mantenía cuando menos las apariencias. De la PGR depende. Sin miedo al qué dirán (¿cuándo sería que les entró el pudor?), sin respeto a la audacia de los cínicos.

Porque eso sí es nuevo en nuestro panorama político: el cinismo. Pillos siempre ha habido y hasta matones, pero se guardaban las formas. De a poquitos empezó esto. Lo del “Pemexgate” (500 millones del sindicato de Pemex al PRI) y “Los amigos de Fox” (red de financiamiento ilícito que incluía dinero proveniente del extranjero), fueron hechos de extraordinaria gravedad, que se resolvieron tarde y con multas, sin mayores consecuencias. No triunfó la ley, triunfaron los tramposos y cuando eso pasa, se hacen cínicos (a fin de cuentas las multas las pagaron con el mismo dinero del erario que les llega por prerrogativas, bonita cosa).

El cinismo, entendido no como corriente filosófica de los que desprecian los convencionalismos, sino como el descaro en el mentir y la práctica y defensa, de actos reprobables. Ese cinismo es el que se está implantando en nuestra vida política, el más impúdico y descarado. Si anda con ganas de que le duela la panza, léase algo del “Diccionario del Diablo”, de Ambrose Bierce, aquél gringo viejo, soldado, escritor y periodista, amargado profesional que definía la política como: “Conflicto de intereses disfrazado de lucha de principios”; o: “Manejo de los intereses públicos en provecho privado”.

Este próximo 1 de julio, quedará definido el futuro inmediato del país. Una opción es permitir que asuma la presidencia la mascarada de próceres inventados por sí mismos, de discurso fácil e intenciones al servicio de sus fantasías (en el mejor caso), o su megalomanía; otra es entronizar a quienes a golpes de traición, deshonestidad y audacia, aspiran a mangonear al país; la tercera es tal vez amarga, como las buenas medicinas de antes: retomar el camino de la decencia y la seriedad, que el problema mexicano no es la seguridad pública ni la economía, no, el problema de México es ético. No hay receta que salga en un caldo de sabandijas.

http://etrnoticias.mx/lee-caldo-sabandijas-en-la-columna-la-feria/

Ensalada de grillos

Ciro Castillo

El último agarrón

Ahí estaban sentaditos los cuatro aspirantes presidenciales en el Gran Museo del Mundo Maya, en Mérida, Yucatán, a menos de 20 días de los comicios del primero de julio.

No se puede negar que ahora sí hubo más propuestas que en los primeros dos episodios; sin embargo, los “gallos” no perdieron el tiempo y se lanzaron acusaciones.

Irónico, pero cierto: todos coinciden en que el principal cáncer del país es la corrupción; sin embargo, todos se sacaron sus “trapitos al Sol”.

Andrés Manuel López Obrador, de los partidos Morena-PT-PES; José Antonio Meade Kuribreña, del PRI-PVEM-Panal; Ricardo Anaya Cortés, del PAN-PRD-MC y Jaime Rodríguez Calderón, defendieron sus propuestas de combatir la pobreza que afecta a unos 53 millones de mexicanos; sin embargo, no dejaron muy claro cómo le harán para lograrlo.

Casualidad o coincidencia, a propósito del paro magisterial de la CNTE, quien ayer mismo aseguró que no cree en varitas mágicas ni en candidatos: los cuatro afirmaron que es muy importante la educación y los maestros, pero chocaron en dejar o quitar la Reforma Educativa.

RICARDO ANAYA

Ricardo Anaya abrió el debate hablando de eliminar el ISR a los que ganan menos de 10 mil pesos; sin embargo, pronto denunció que “ha sido blanco de ataques porque me atreví a decir que conformaré una comisión para investigar al Presidente”.

“Te has convertido, Andrés Manuel, en lo que tanto criticabas”, dijo más adelante, al tiempo de lanzar la propuesta de igualar el salario entre las mujeres y los hombres. “A trabajo igual, salario igual…”

Sobre política social dijo: “Lo primero que hay que entender es que la mejor política social es el empleo bien pagado. Dejar de utilizar los programas sociales para controlar a la gente“.

Y respecto a educación, manifestó que tirar la Reforma Educativa implicaría regresar la venta de plazas, pero también aceptó que se ha aplicado mal esta estrategia porque se está gastando el triple en la evaluación, en lugar que en capacitación.

“Mil 963 millones de pesos se gastaron en la publicidad para Aurelio Nuño, en lugar de capacitar a un millón de maestros.”

En el apartado de salud, afirmó que “no van a quedar sin castigo casos como Ayotzinapa y la Casa Blanca”.

Lanzó acusaciones contra Andrés Manuel López Obrador por beneficiar a un empresario “amigo” con 170 millones en obras sin licitar.

LÓPEZ OBRADOR

El creador de Morena empezó diciendo cómo le haría para que México no se derrumbe, en caso de que se caiga el TLCAN.

“Yo propongo una fórmula sencilla: acabar con la corrupción. Es el cáncer que está destruyendo al país.”

—¿Qué haría con el tema de los aranceles?, preguntó uno de los moderadores

—Fortalecer el mercado interno. Se abandonó el campo. Podemos producir en México lo que consumimos.

Voy a plantear que se mantenga el TLCAN, pero no puede convertirse en una fatalidad para nuestro país que, tiene muchas riquezas.

“No aumentaríamos impuestos, no aumentaría la deuda y no habría gasolinazos”, ofreció.

—¿Consulta o plebiscito para la Reforma Energética?, le preguntaron.

—Vamos a revisar los contratos. No queremos que otros hagan negocios con lo que es nuestro.

Sobre la pobreza y la desigualdad, afirmó que hay 689 programas sociales en México, según el Coneval y aún hay 53 millones de pobres.

López Obrador fue quien más defendió al magisterio. “Voy a cancelar la esencia de la Reforma Educativa, porque lo que se aprobó tiene que ver más con una reforma laboral…”

—¿Cómo?, le cuestionaron

—Que no haya represión al magisterio, que no se siga humillando al magisterio. No se puede aplicar una Reforma Educativa sin los maestros.

ANTONIO MEADE

José Antonio Meade, en un intento de lograr la simpatía del público, envió un saludo a la Selección Mexicana de Futbol.

“Tenemos que cerrar la brecha entre el hombre y la mujer. Estamos proponiendo estancias y guarderías de tiempo completo y con alimentación”, dijo sobre la igualdad hombre-mujer.

“Lo que es importante del crecimiento es que genere empleo. Las dos veces que fui secretario de Hacienda se generaron 1.1 millones de empleos”, manifestó, como una herramienta para hacer frente a la pobreza y marginación.

Consideró que la educación es el gran igualador del país. “En México hay 48 millones de jóvenes que no terminaron la Preparatoria. Mientras no corrijamos este problema no resolveremos el tema pobreza.”

EL BRONCO

Jaime Rodríguez Calderón fue el bromista de los debates anteriores, aunque acusó a los tres candidatos partidistas de ser “la tercia maldita”.

Propuso “no cobrar el ISR a los que ganen hasta 12 mil 500 pesos”, defendió a los maestros y criticó la entrega de programas sociales parejo, pues hay algunos que no lo necesitan.

http://etrnoticias.mx/lee-ultimo-agarron-en-la-columna-ensalada-grillos/

Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

López Obrador investigara a los cinco delegados federales de Chiapas involucrados en proceso electoral

Sin duda el mensaje subliminal que trajo a Chiapas el candidato de “Juntos Haremos historia”, Andrés Manuel López Obrador, fue el combate a la corrupción, y aunque no lo mencionó, sin duda lo primero que hará en Chiapas, es investigar al menos a los cinco exfuncionarios federales como son los delegados del IMSS, PROSPERA, SEDESOL, SAGARPA y SEDATU, que de manera burda utilizan los “presupuestos federales” para apoyar al candidato Roberto Albores Gleason, y que lo ha aceptado, y se ha convertido en un “cómplice en potencia”, a sabiendas de que ese dinero de estas delegaciones federales, no pueden ir a parar a una campaña electoral para gobernador.

López Obrador fue enfático en esta gira de trabajo por Chiapas, por el gran impulso que le dará al combate a la corrupción, y fue en Tapachula, donde le entregaron sendos expedientes de la historia de los cinco delegados federales que en menos de un mes fueron removidos en Chiapas, por instrucciones del controvertido exsecretario de educación Aurelio Nuño, para impulsar la campaña de Albores Gleason.

Los cinco nuevos funcionarios amigos y “compadres” de la familia Albores y que en un acto inédito de una administración federal fueron nombrados cabezas de playa de estas delegaciones federales que manejan miles de millones de pesos, y que ex profesamente fueron elegidos para perversas estrategias electoreras.

No hay un precedente en el país, de la forma absurda en que el responsable de la campaña Presidencial del priista Pepe Mead, como lo es “El verdugo de los maestros del país”, Aurelio Nuño, intervino y mangoneo, para que al menos cinco delegados federales fueran removidos en Chiapas para imponer a gente identificada con el candidato priista al gobierno del Estado, Albores Gleason. Se trata de un bochornoso hecho electoral que no existe comparación con otro en México, porque en menos de un mes, ingresaron a la función púbica funcionarios públicos federales únicamente para llevar a cabo “trabajo sucio” para favorecer al candidato priista.

Prácticamente le pusieron en charola de oro y diamantes a un candidato priista a gobernador, al menos los cinco presupuestos federales para fines electoreros y no para beneficiar al pueblo de Chiapas, y hay casos como el nuevo delegado federal del IMSS en Chiapas Arturo Pacheco, que ha sido denunciado, de como una institución de seguridad social en México se haya deteriorado tanto, para convertirla en una institución electorera y donde ya en varios lugares de Chiapas piden auditoria al IMSS. Casos para la historia en un proceso electoral en esta frontera sur del país.

Es más, no solamente militantes de la coalición “Juntos Hacemos Historia”, están inconformes con estas dictaduras públicas de la administración federal metidas en escenarios democráticos electorales, sino que también panistas, Petistas y militantes de los diversos partidos políticos en Chiapas, han lanzado al aire su inconformidad porque todos saben que es una historia de imposición hacia un candidato, que empezó con un padrinazgo de matrimonio, para después desde el PRI y el bunker de Pepe Mead, el exdirigente Enrique Ochoa Reza (Ya defenestrado) y Aurelio Nuño, planearan metódicamente todo un artificio y estratagema para llevar “al ahijado” a la gubernatura de la “Casa del Mirador”, poniéndole a su disposición curiosamente las delegaciones federales más identificadas con el apoyo a la gente, y con todo los presupuestos.

Se habla de desmantelamientos de oficinas federales a unos meses de concluir el sexenio, y de nuevos millonarios, y eso es lo que debe de investigar la gente de Andrés Manuel López Obrador, y que se deje precedentes de trasparencia pública y rendición de cuentas, porque aparte de que se está en el papel de combatir a la corrupción, estos compadres de “la mafia del poder” de Aurelio Nuño, no tuvieron “tantita madre”, para cometer fechorías no en nombre del pueblo de Chiapas, sino en nombre del fantasma antidemocrático del fraude electoral” al utilizar recursos públicos.

Son casos de Ripley, donde está por concluir un sexenio y un “cuarto de guerra” completo del PRI nacional, se aprovecha del estado más analfabeta y pobre del país, moviendo una pieza del ajedrez de remoción de delegados federales para propósitos electorales y de paso llevarse la mochada de presupuestos, y por eso el llamado a la conciencia de una investigación federal sería y transparente.

El IEPC de Chiapas concluye que no proceden nuevos registros para diputaciones locales

Y el PRI, en sus afanes perversos tuvo otro revés, y ahora fue concluyente la determinación del IEPC, al aprobar la improcedencia para registrar nuevas fórmulas de candidaturas a diputaciones en 19 distritos electorales. El Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas, aprobó en sesión extraordinaria, la improcedencia de la solicitud de renuncia al convenio de coalición parcial presentada por el Partido Revolucionario Institucional, para la elección de diputaciones locales por el principio de mayoría relativa, celebrado junto a los partidos políticos Verde Ecologista de México, Chiapas Unido y Podemos Mover a Chiapas; así como la improcedencia para registrar nuevas fórmulas de candidaturas a diputaciones en 19 distritos electorales.

Los consejeros electorales coincidieron en señalar que si bien es un derecho de todo partido separarse de una alianza establecida previamente al tratarse de su voluntad, no puede aprobarse esta renuncia cuando se da fuera del tiempo fijado por la normatividad electoral, plazo que feneció el pasado 12 de abril y que implicaría cambios al convenio y a las candidaturas ya registradas.

El IEPC; dijo que “el PRI tuvo toda la oportunidad igual que los demás para formar una coalición y tuvo también la oportunidad de postular candidatos en forma individual. Es claro, dijo, “que hay una intención de postular candidaturas, no solamente dejar de formar parte de una coalición, sino postular en un momento donde los tiempos que establece la ley electoral, el reglamento de elecciones y el propio calendario electoral, han sido totalmente agotados.” Seco el elotazo.

Gurría Penagos: Es el momento de la transformación y el cambio en Tapachula.

El candidato por la Coalición “Juntos Haremos Historia” en Tapachula, Oscar Gurría Penagos, llevó a diferentes colonias temas de interés que atañen a varios sectores de la ciudadanía, en la Colonia 18 de Octubre, Colonias del Rey, y en la San Luis, expuso la importancia de contar con servicios de salud dignos para las mujeres, para ello -dijo- gestionará el Hospital de la Mujer que brindará atención a las mujeres de Tapachula con el fin de garantizar que no exista una mujer que por falta de recursos se vea afectada en su salud y por ende sea afectado su entorno familiar.

Ahí mismo, remarcó la importancia de la educación para niños y jóvenes que no cuentan con recursos económicos y que terminan desertando, para ello refrendó su compromiso con aulas dignas y equipadas, así como la creación de la Universidad Morena, que apoyarían al sistema educativo actual y que en ciertos niveles es insuficiente. Además buscará una beca para los hijos de los policías para que estén enfocados en sus actividades y no caigan en actos de corrupción.

http://etrnoticias.mx/lee-iepc-chiapas-concluye-proceden-nuevos-registros-diputaciones-locales-en-la-columna-comentario-zeta/

Índice

Ruperto Pórtela Alvarado

+ En 2018, el PVEM se juega su futuro…

+ PRI, sus patadas de ahogados…

+ Comentarios al Margen…

PARTIDOS EN RIESGO DE DESAPARECER…

En estas elecciones del 2018, no solo se juega la presidencia de la república, sino también el futuro de México donde van implícitas las sobrevivencias de varios partidos políticos, incluyendo al PRI y el Verde Ecologista. Los estadios ínfimos de vida en la que este gobierno priísta de ENRIQUE PEÑA NIETO ponen de manifiesto que “es necesario un cambio” para bien, porque lo que se avizora es que vamos en picada y tocando fondo.

Que los partidos políticos desaparezcan no debe preocupar a nadie y menos a mí. Que el PRI en su debacle electoral tienda a descender a los más bajos niveles de aceptación en las urnas y el pensamiento de los mexicanos, da igual. Lo mismo que el PT y el PES, cómplices del “Peje-Partido” y el “Mesías del Trópico”, sería un aliciente su desaparición para el erario público y la bolsa de los mexicanos. Igual sucedería con el PANAL que va de cola con los rojos tricolores.

Pero el que va de la mano con la desgracia del PRI es el Verde Ecologista que en la elección del 2012 y 2015, se salvó de perecer por fortuna de los electores de Chiapas y la estrategia de su gobernador MANUEL VELASCO COELLO que le dio más de un millón 200 mil votos para que conservara su registro.

Para las elecciones de 2018, los verdes tienen prendidas miles de veladoras y al santo de cabeza para que, si en la elección presidencial no logran esos más del millón de votos para hacer su 2 por ciento que le permita conservar su registro, tendrán que echar toda la carne al asador para que el candidato verde ecologista FERNANDO CASTELLANOS CAL Y MAYOR, repita la proeza de su “entrenador” y maestro MANUEL VELASCO COELLO en el 2012 y así, salvar el pellejo de este partido de los “güeritos de ojos claros”.

El revoltijo que se armó con la alianza “Todos por Chiapas” que el mismo gobernador desbarató después de hacerle el harakiri a su “delfín” (¿acaso traición?) OSCAR EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR que se fue a refugiar con los morenos de AMLO, estaba fríamente calculada para hacer surgir de las profundidades de un desordenado proceso electoral a FERNANDO CASTELLANOS, con todo el punch que el Estado puede ofrecer.

La sobrevivencia del Partido Verde Ecologista de México puede ser una de las fortalezas del candidato a gobernador, por lo que le darían todo el apoyo logístico y financiero al estar fincada en el triunfo de FERNANDO CASTELLANOS, para complementar la cuota que necesitan para seguir vigentes en este mundo de la fantasía política.

No me queda ni la menor duda que así va a suceder porque en esa misma ruta crítica va el PRI a nivel nacional, pues el PVEM en Chiapas, puede aportar mucho a la causa del candidato de la alianza “Todos por México”, porque ahí si van juntos y con los mismos intereses, ahora solamente de sobrevivir.

DE LA SOBERBIA A LA HUMILDAD…

Faltando solamente dos semanas, 14 días de campaña electoral, el PRI junto con el Verde Ecologista y el PANAL, ya pueden tirar la toalla y no seguir recibiendo más golpes innecesarios. JOSÉ ANTONIO MEADE KURIBREÑAS está en la lona y ya no se debería de parar. El árbitro le debería contar la cuenta de protección y mandarlo a su esquina.

La derrota del PRI es una crónica anunciada desde que el Presidente ENRIQUE PEÑA NIETO le puso énfasis a sus “negocios particulares” desde la residencia de Los Pinos y se olvidó que era el mandatario de este país, que todavía sobre volaba los cielos de la felicidad. El peso va de picada frente a billete verde en una paridad de 20.45 por dólar. Los índices de pobreza están en más del 64 por ciento y la pobreza extrema en casi 11 millones de mexicanos.

PEÑA NIETO está catalogado como el Presidente de México más corrupto de la historia contemporánea, aun por encima de SALINAS DE GORTARI y ERNESTO ZEDILLO. MIGUEL ALEMÁN VALDEZ quedaría como un “niño de pecho” –como dice ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR— frente a este mandatario priísta que ha prohijado en grado máximo la corrupción y la impunidad institucional.

La culpa no es del indio, sino de quien lo hizo compadre; y luego entonces, MEADE solo es un instrumento que se prestó a los caprichos de un Presidente que ganó con un voto record, pero que está terminado con los más bajos índices de aceptación (9%) de parte de los mexicanos.

Entonces el PRI está terminando en el abandono, en la basura, pues pasó de la soberbia a la humildad humillante, solo porque sus gobernantes fueron unos sátrapas llenos de ambiciones al grado de apátridas. Lo que hoy están haciendo en el marco de las elecciones 2018, son “patadas de ahogados”, pues jamás podrán remontar la ventaja que les lleva el “Mesías del Trópico”.

Hoy los tricolores están muy lejos del triunfo y tan cerca de los índices que alcanzó ROBERTO MADRAZO PINTADO en las elecciones del 2006 que solo fue de un lamentable tercer lugar. Para 2018, las cosas son muy diferentes al 2012 cuando el PRI con un triunfo que lo hizo regresar al poder y la residencia de Los Pinos. Hoy es lamentable su situación y en Chiapas no tendría por qué ser la excepción con ROBERTO ALBORES GLEASON, a quien le puso zancadilla el mismo gobernador MANUEL VELASCO COELLO, con quien “bailó todas las piezas” desde que inició este gobierno en diciembre de 2012. Y todavía el baile no termina…

COMENTARIOS AL MARGEN…

BENEFICIAN A DAMNIFICADOS DEL SISMO…

El presidente del Congreso del Estado, WILLY OCHOA hizo entrega de Pensiones Vitalicias a deudos de familiares que perdieron la vida en el pasado terremoto del 7 de Septiembre y, expresando sus condolencias y les dijo que “jamás dejamos de pensar en ustedes ni en las miles de familias damnificadas. Ayer como hoy, aquí estoy, presente para serles útil y defender lo que por derecho les corresponde”.

“Después de la noche del 7 de septiembre, el sueño se volvió más frágil, pero no así la determinación por salir adelante, y nos estamos poniendo de pie con paso firme”, les dijo el también Presidente de la Comisión Especial para la Reconstrucción.

En ese sentido, se entregaron pensiones vitalicias a dieciséis familias de diferentes partes del estado como muestra del compromiso adquirido por el Congreso del Estado y el Ejecutivo Estatal, en el tema de la reconstrucción, “Hay voluntad, siempre ha habido voluntad de ayudar, y esto lo comprueba, esperamos que quienes vengan después de nosotros, tengan la sensibilidad y la solidaridad de hacer lo correspondiente”.

“Es en la suma de esfuerzos y voluntades que hoy hacemos realidad un compromiso de no abandonar a quienes perdieron a sus familiares, por tanto, me complace informar que las pensiones vitalicias a los deudos, son una realidad”, concluyó el legislador WILLY OCHOA…

Se acabó el mecate… Y ES TODO…

http://etrnoticias.mx/lee-comentarios-al-margen-en-la-columna-indice-2/

Linotipeando

Marco Antonio Cabrera Alfaro

PRIISTAS RENUNCIAN A SUS PARTIDOS EN TAPACHULA, SE VAN A “MORENA”…APOYARAN A GURRIA PENAGOS

En Tapachula, priistas se adhirieren a la campaña de Oscar Gurria Penagos, según se supo un numeroso grupo priistas y del verde ecologista decidieron irse a poyar al candidato de MORENA, al decir de varios ex colaboradores de Samuel Chuecón que antes eran priista y del verde ecologista señalaron que ante el panorama político que se vive en la entidad y que en Tapachula no los toman en cuenta departe del candidato a la presidencia municipal tomaron la sabia decisión de irse apoyar al candidato de MORENA, así mismo otro grupo de simpatizantes y militantes priistas que habían estado caminando al lado de varios líderes morales del tricolor han decidido apoyar al abanderado de MORENA Oscar Gurria Penagos porque dicen es la mejor opción para Tapachula, cabe destacar que los simpatizantes del verde Ecologista, de igual forma optaron por irse a MORENA toda vez que la mediocre lideresa del verde actúa con soberbia y prepotencia, solo basta ver a su hija rodeada de varios Gorilas que hacen el papel de Guaruras, los cuales no permiten que se le acerquen a esa energúmena mujer que se siente más que una “gaviota” una boya de oro dentro del mar, en ese tenor el candidato del PRI la tiene muy difícil, aunado a su actuar de soberbia no se ve como puedan ganar la elección del 1º de julio, la verdad es que la estulticia del abanderado del tricolor y verde en Tapachula, sumado a la mediocridad de su síndico y el actuar de la señora Chayo, los pone en una mesa de fracasados, un grito a tiempo salva vidas y si no hay que lo vean, por lo pronto la estructura de Samuel Chuecon ya opera con Oscar Gurria, además de gente de líderes morales del tricolor…sin comentarios

TODO EL PESO DE LA LEY CONTRA AGRESORES DE MUEJRES: RAG

El abanderado del tricolor al gobierno de Chiapas Roberto albores Gleason realizó una gira por municipios de la Costa-Soconuscos en busca del voto popular, en pijijapan el ex presidente del priato en esta entidad manifestó que con su gobierno empleara mano dura contra todos aquellos que abusen o den maltrato a las mujeres, en ese sector no nos tiembla la mano para aplicar la ley, sea quien sea. Así mismo Albores Gleason señaló que a las mujeres vamos a dar un cuidado especial en mi gobierno, “porque es lo más valioso que tenemos, cero discriminación, cero violencia, el que toque a una mujer o violente sus derechos, tendré la mano firme para castigarlo”. Así mismo aseguro que la inseguridad no tendrá cabida en su sexenio político administrativo y sobre todo vamos aplicar la ley contra quienes cometan actos de corrupción. De igual forma el abanderado del PRI se comprometió a gobernar de manera plural y equitativa, con la mitad de mujeres y la mitad de hombres y echar a andar el programa social más vanguardista de Chiapas, “Chiapas te Protege” donde la mujeres contarán con apoyos para sus bolsillos. Lo único que les digo y se los puedo firmar ante cualquier notario es que en mi gobierno vamos a darle paz y tranquilidad a los hogares chiapanecos, vamos a cuidar y proteger a las mujeres “Seré un gobernador de mano firme pero también de carácter para asegurar el Estado de derecho y que las leyes se cumplan”, sentenció…ver para comentar

MI GOBIERNO SIEMPRE ESTARA PENDIENTE DE LOS PORDUCTORES: FERCAST

Me comprometo a impulsar diversas líneas de acción en busca de elevar la producción, comercialización y la competitividad ganadera, en beneficio de miles de familias ganaderas, así lo señaló el candidato a gobernador del partido verde ecologista, Fernando Castellanos, al mismo tiempo de enunciar que la ganadería en Chiapas ocupa el tercer lugar a nivel nacional, por eso su agenda de trabajo contemplara buscar esos mecanismos y esas líneas de acción en aras de lograr poner al sector ganadero en lo más alto de su producción. En gira por los municipios de Emiliano Zapata, Suchiapa e Ixtapa, Castellanos Cal y Mayor, advirtió e Chiapanecas tenemos manos de buena calidad y sobre todo trabajadores que le echan ganas todos los días y con ese entusiasmo trabajan para poder sostener a sus hogares por ello -dijo mi compromiso será fortalecer el respaldo a los sectores productivos de cada región; sabemos que es un gran reto pero juntos saldremos adelante, porque la Fuerza de Chiapas somos nosotros, su gente”. Más adelante en medio de aplausos de miles de simpatizantes que se dieron cita para recibirlo Fernan Castellanos aseguro, que las fortalezas más grandes que tenemos en Chiapas, son las actividades agrícolas, agroindustrial y pecuaria, por ello el día de hoy me estoy comprometiendo con este sector, el más productivo de nuestra entidad a impulsar programas y crear estrategias para seguir apoyando a nuestros amigos los productores los cuales nunca estarán solos porque siempre tendrán mi apoyo, el apoyo de mi gobierno. Por último el candidato al gobierno de Chiapas por el verde también hizo el compromiso de visitar periódicamente los ranchos, fincas y criaderos, para conocer el progreso y escuchar de viva voz de los ganaderos sus necesidades más urgentes, a fin de tener un gobierno cercano a la gente y resolver puntualmente cada una de las problemáticas…sin comentarios

MORENA PIERDE SU CANDIDATO EN MAPASTEPEC SE SUMA AL PCHU…

Sorpresivamente hace unos días la candidata del partido MORENA a la presidencia en Mapastepec, decidió abandonar ese partido toda vez que existe una seria pugna al interior ya que no los dirigentes no han sabido aplicar una política de unidad, por el contrario han sembrado la discordia y la desunión, la que iba como candidata a la alcaldía por el partido MORENA en el municipio de Mapastepec decidió dejar ese partido y sumar al candidato de Chiapas unido Amando Espinosa, quien día a día aglutina más simpatías por su honestidad y humildad, el abanderado de Chiapas unido a la alcaldía dará la sorpresa en ese municipio no pierdan de vista a ese candidato…ver para comentar

CHIAPAS HOY MÁS QUE NUNCA, MÁS CONECTADO: MVC

Tras destacar que hoy en día Chiapas está más conectado más que nunca

Con el inicio de operaciones de Viva Aerobús en la ruta Mérida y Tuxtla Gutiérrez, se incrementa la oferta para que los viajeros recorran la Ruta Maya, el gobernador Manuel Velasco Coello, adujo que la confianza de esa empresa aérea, es un ejemplo del crecimiento de la entidad como un destino exitoso, ya que amplía el flujo de visitantes al conectar a Chiapas con la península de Yucatán. Así mismo el popular gobernante destaco que, “Esa nueva ruta que arranca con dos frecuencias semanales: lunes y jueves, fue anunciada en el Tianguis Turístico Mazatlán 2018 y permitirá a los turistas disfrutar de las riquezas naturales, tradiciones y cultura que distingue a Chiapas, aunado a la conexión que se tendrá con los demás destinos, pues el proyecto turístico de la Ruta Maya impulsa una mayor conectividad entre los estados y países involucrados, dando a conocer todas las maravillas que ofrecen Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Guatemala, Belice, El Salvador y Honduras”…sin comentarios

LETRAS MAYUSCULAS NEGIRTAS…

Durante su visita por el municipio de Tonalá, el candidato de MORENA, al Senado por la coalición “Juntos Haremos Historia”, Eduardo Ramírez Aguilar, señalo que “el próximo 1 de julio, escuchen lo bien, nuestras urnas se vestirán de gloria nacional”. Ramírez Aguilar de igual forma subrayo que con la unidad del pueblo se logrará la verdadera transformación de México y de Chiapas…ver para comentar…El director general del Colegio de Bachilleres, Jorge Enrique Hernández Bielma dio a conocer vía celular a este columnista que se dio el inicio de la colecta 2018 “Chiapas nos une en la lucha contra el cáncer”. Agrego el funcionario educativo que a través de la Dirección de Vinculación, del Cobach, se invitó al personal a contribuir, de manera voluntaria, con aportaciones económicas, y ser parte de esta noble iniciativa que promueve el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, (DIF Chiapas)…sin comentarios…Allá en la Villa de las Hortensias, el candidato del Verde Carlos Enrique Álvarez, está cada día ganando mayor adeptos y es muy posible que sea el ganador el próximo 1º de julio, sus opositores no logran levantar en las encuestas porque traen historiales nada transparentes, por cierto Julio Sen ya se hizo rodear del ex alcalde oriental al que todos conocen como El Conta, al igual que el ex alcalde Romeo Bernabé Ochos Acosta, es decir le quieren echar montón al Doc del Partido verde, pero no les alcanzara ni porque consulten al Brujo Mayor de Tuxtla, Chico, sino ahí lo verán…ver para comentar…La Bola 8, mejor conocido como Cesar Ramírez, allá en Tapachula, no hace campaña lo que hace es estar peinando a empresarios de giros rojos o de bebidas embriagantes ya van muchas quejas de personas que se dedican a ese giro en el sentido de que el bola ocho los están peinando dizque cooperación voluntaria, pero todos saben que es para su campaña, habría que investigar ese dato…sin comentarios…bueno pero por hoy hasta aquí la dejamos amigos, no leeremos en la próxima entrega de esta sus gustada columna, no se les olvide que en linotipeando6310@hotmail.com estamos para recibir todos sus comentarios, tips, y demás cosas…”Cuando los periodistas hablan, tiemblan los políticos corruptos”…OK

http://etrnoticias.mx/lee-priistas-renuncian-a-sus-partidos-en-tapachula-se-van-a-morena-en-la-columna-linotipeando/

