La Feria

Sr. López

Estructura mata encuesta

Algunas encuestas publicadas ayer dan por empatados al C. Anaya y a Meade en el segundo lugar. Algún destacado miembro del PRI asegura que el C. Anaya se desmorona (Arturo Zamora, dirigente de la CNOP)… y, no, no parece que haya razones para empezar a creer en las encuestas que se propalan con intenciones por determinar, ni en las afirmaciones de los priistas (nomás faltaba).

Lo innegable es que hay un huracán de encuestas que tiene muy contentos a los que olvidan que don Pejecutivo es el señor que gana encuestas y pierde elecciones (y más felices a los que cobran por esos servicios y su publicación).

También es innegable que ninguna encuesta refleja el porcentaje real de ciudadanos que el día de las elecciones prefiere hurgar sus orificios nasales (con observación o consumo optativos de lo extraído), en vez de acudir a las urnas a cumplir con su deber cívico.

En 2012, el 37% -más de 29 millones de tenochcas-, reposaron como en una noche tropical, lánguida y sensual, en vez de, aprestar la crayola para que retemblaran Los Pinos al sonoro cruzar de boletas (¡Patria! ¡Patria! tus hijos te juran, exhalar en tus urnas su aliento, si la corneta con democrático acento nos convoca a votar con valor). En 2006, no votó el 41.45% de aguiluchos. En 2000, año de la primera derrota del PRI, el 36% se perdieron el gustazo de participar en el patrio parto de la democracia mexicana. En promedio, pues, el 38% de nuestros connacionales, no votan.

A pesar del triunfal gesto de los morenistas lectores de encuestas, debe advertírseles que en las tripas de las mismas hay un dato que preocupa a los entendidos en demoscopia: solo el 54% dijeron estar muy convencidos de su voto y que no lo cambian ni a golpes de despensa, billetazos ni bajo la terrible tortura conocida en los bajos fondos electorales como “el tarjetazo”, lo que deja en el aire el 46% de las respuestas… ¡y tú que te creías el rey del todo el mundo!

Estamos como siempre estamos, sin saber nada hasta que sean las elecciones. Aquí pierden los que van a perder y gana el que va a ganar, gran poder mediante. Como siempre. Lo que no quita la diversión a las travesuras y picaresca propias de la temporada, como el más reciente capítulo de la comedia de equivocaciones “La triste historia de los cándidos Barreiro y su candidato desalmado”, que por más que diga don C. Anaya que no le afecta, hasta lagrimitas le sacó (¿o por qué el canceladero de eventos, joven?… qué feo es interpretar siempre todo a la mala, de veras, eso de andar suspendiendo actos de proselitismo es parte de su estrategia, por eso de 217 eventos programados, entre el 30 de marzo y el 31 de mayo, canceló 43… no si “ya desde enantes”).

Lo que sí cuenta (mucho), es otra cosa: la maquinaria electoral del PRI que controla el gran poder, es invencible. El PRI ha perdido elecciones presidenciales, sí, claro… cuando así lo decide ese poder del que forma parte el Presidente de la república (quien por muy importante que sea, no es el único que decide, vaya usted a creer que esto es un rancho).

Así las cosas, antes que dar por sabido el resultado otorgando a las encuestas calidad de infalibles, recapacite usted en cuántos partidos cuentan con gente para tener representación en 155 mil casillas electorales (el PRI tiene cerca de 775 mil de tenochcas tricolores para esos menesteres); en cuántos representantes de partido tienen en cada una de las 95 mil secciones electorales del país (el PRI tiene comité en cada uno).

No es solo que en las casillas sin representación de sus opositores vayan a hacer trampa los bisnietos de don Plutarco (de pésimo gusto ser tan mal pensado), no, también es cosa de revisar cuántos “promotores de voto” moviliza cada partido. El PRI dice que cuenta con 8 millones… déjelo en un millón y medio, efectivos y de a de veras, sí, pero eso da para llevar a las urnas a votar a un promedio de 15 personas por cabeza… 24 millones (contando al promotor)… de entrada.

¿Qué pone nervioso a un candidato del PRI a la presidencia?, que la estructura, esa inmensa maquinaria electoral no trabaje por él (como cuando Labastida o Madrazo). Ya sabrá Meade si las culpas partidistas de Peña Nieto tenían fecha de cobro inmediato; pero eso se puede intuir revisando quiénes están metidos en la campaña.

Por lo pronto, haber puesto a René Juárez al frente del PRI, más Eruviel Ávila como segundo abordo de la coordinación de la campaña de Meade (dejando a Nuño para que ponga el palmito en debates televisivos); con Rubén Moreira, como secretario de Organización del PRI; y algunos que están en el cuartel de guerra de la campaña (“war room” le dicen ahora), escuchando atentos los consejos de alguien que hasta la fecha jamás ha perdido una elección (nótese el ejercicio de discreción de este López); todo esto sumado, parece apuntar a que Peña Nieto no está dispuesto a hacer el papelón de entregarle la banda presidencial al Pejesús, cuantimenos al C. Anaya. Y tampoco son de despreciar otros que andan muy activos en la campaña, sin hacer ruido, verdaderos sabios en estas lides.

A todo eso que es muy legal y legítimo, hay que agregar las travesuras que llaman “guerra sucia” (como si hubiera guerras limpias), con el grave inconveniente para don Pejelectoral y el C.Anaya, de que Meade está personalmente limpio y si le quieren hacer guerra sucia a él, tienen que papalotear pecados ajenos a él… no, si van rebien.

Por más que el Pejeremías predique que ya no le ganan ni sumados todos los votos de sus opositores, él sabe que lo único que realmente cuenta a la hora de la verdad, es la movilización de votantes (infinita operación hormiga), un único día: el de la elección… y ya ha dicho que sabe que no tiene la estructura, que por favor sus seguidores cuiden casillas (no, don Pejelectoral, no es así, hay que capacitarlos, supervisarlos, tener el mapa electoral, sección por sección. “Ahí les encargo”, no, no es de enchílame otra).

La frase es de Eruviel Ávila: estructura mata encuesta.

Ensalada de grillos

Ciro Castillo

Un apretón de manos

Vivimos tiempos en los que muchas cosas son desechables. Tiempos en los cuales la información viaja a kilómetros por segundo y se extingue pronto. Tiempos en los que lo que hoy es “tendencia”, quizá mañana ya no.

La televisión, madre de todas las perdiciones, se ha encargado de meternos por las orejas y los ojos, una forma de ver al mundo. Estereotipos.

Estamos retacados, a propósito de la antesala del inicio del Mundial de Futbol en Rusia, de publicidad seductora que nos “obliga” a comprar, a veces cosas que no necesitamos.

Por toda esa “ligereza” con que solemos tomar algunas situaciones, olvidamos la importancia de cosas tan sencillas como “un apretón de manos”; o la importancia de la palabra, por citar otro ejemplo.

TRUMP Y KIM

Ayer, una imagen recorrió el mundo en unos cuantos minutos. Donald Trump, el presidente de Estados Unidos que trae “de encargo “ a los mexicanos saludaba al líder de Corea del Norte, Kim Jong Un.

El apretón de manos, un histórico ocurrido en Singapur, duró apenas unos 35 segundos; sin embargo, podría significar tanto para el mundo entero.

“Tendremos una gran discusión. Será muy exitosa. Y estoy honrado y tendremos una tremenda relación, no tengo dudas”, dijo Trump, usando ese lenguaje que suelen engrandecer todo lo que hace o dice.

Algunos medios internacionales recordaron anoche, después del inicio de “la cumbre del siglo”, que apenas hace un año este apretón de manos, tan significativo, hubiese sido impensable.

“Enano gordo” llamó Trump al líder norcoreano, quien varias ocasiones amagó con hacer estallar una “guerra nuclear”.

Un simple apretón de manos, que a veces se nos olvida al llegar al trabajo, al despedirse de un amigo, al saludar a papá, al saludar al hijo, puede iniciar una etapa pacifista entre dos personajes “tocados del cerebro”.

No estaría de más, ahora que estamos en plena efervescencia política en México y en Chiapas, volver a estas formas tan sencillas, pero a veces tan ignoradas y tan olvidadas.

VIOLENCIA ELECTORAL EN EL PAÍS

Apenas el viernes por la noche un candidato a diputado por el PRI fue asesinado en Piedras Negras, Coahuila.

Fernando Purón Johnston, quien salía de un debate, se tomaba una selfie cuando fue muerto de un balazo en la cabeza.

Algunos dirán que su militancia priísta tiene relación con el homicidio que apunta a una rencilla del narcotráfico; sin embargo, sea cual sea el motivo, el hecho es que estamos viviendo una de las elecciones más violentas del país.

La violencia que, comienza desde la polarización que se expresa en eso que llaman “redes sociales”, donde no se puede opinar distinto o manifestar un desacuerdo porque corres el riesgo de ser blanco de ataques, ha llegado a las agresiones físicas.

Con el homicidio de quien habría ocupado cargos que implicaban “combate a la delincuencia”, la cifra de candidatos asesinados en México en el proceso electoral que comenzó el año pasado ascendió a 112.

El indicador de violencia México 2018 informó que “del total de 112 asesinatos, 28 eran precandidatos y 14 más candidatos a puestos de elección, el resto corresponde a alcaldes, ex alcaldes, regidores, militantes, dirigentes, ex regidores, diputados, síndicos y ex síndicos.”

A estos 112 homicidios hay que sumar unas 400 agresiones también contra políticos.

¿Es tanta la ambición de ocupar un cargo público que, los aspirantes no se miden?

¿O será que es tanta la descomposición del país en materia de seguridad que ya no se sabe quién es quién?

LÓPEZ OBRADOR CONCLUYE GIRA POR CHIAPAS

El aspirante presidencial, Andrés Manuel López Obrador, terminó una intensa gira de tres días por Chiapas, en la cual dio un espaldarazo al candidato a Gobernador, Rutilio Escandón Cadenas.

Antes de partir a Mérida, Yucatán, donde este día participará en el tercer debate presidencial, AMLO destacó que el INE y el TEPJF se hayan pronunciado por respetar el voto el primero de julio y exigió que los gobernadores tampoco metan las manos usando recursos públicos para inclinar la balanza.

Café Avenida

Gabriela Figueroa Díaz

OXIGENO MORENISTA DE ÙLTIMA HORA

Dicen estar en el lado correcto de la historia, ya que a partir del 01 de julio serán quienes gobiernen no solo al estado, sino a todo el país, con su seis de seis pero, será realmente la corazonada verde es decir la desbandada del tucán a morena los que apostaron por el camino correcto, ya que tras empeños infructuosos en otra instancia hoy se sienten más que cobijados en Morena andan crecidos y aseguran serán la nueva clase política no solo en Chiapas si no en todo el país. En si NO es nada raro ver que Eduardo Ramírez, Miguel Prado, Ricardo Aguilar Gordillo, Sasil de León Villard y hasta Mauricio Castañeda actual diputado por el PVEM emigren a las filas morenistas, impuestos o coludidos la cosa es que ya están del otro lado, además de Don Fernando Coello Pedrero el abuelo incomodo quien desde siempre no ha negado la admiración y apoyo a Andrés Manuel López Obrador, y créame en esta última visita a Chiapas no fue la excepción.

“Los AMLOVERS en Chiapas estuvieron de plácemes este fin de semana, motivados por la visita de su líder en icónicos e importantes municipios de Chiapas”

Pero qué será que bajo apreciaciones muy rígidas no logran aun cuajar la controvertida campaña, talvez su mal candidato a la gubernatura si pueda erigirse como un extraordinario gobernador que ayude a los chiapanecos, podríamos darle el beneficio de la duda y apostar nosotros también por Andrés Manuel López Obrador y Rutilio Escandón Cadenas, pero esta pues la incógnita, primero de que sí está, será la vencida para AMLO y que de llegar a la presidencia con carro completo beneficie a todos los mexicanos.

En el caso de Chiapas difícilmente podrá llevarse el carro completo, el seis de seis, ya que a pesar de que la fanaticada que sigue a Andrés Manuel López Obrador, no mira más allá, lo seguirá fielmente a él sea cual sea las consecuencias, no es así a los demás candidatos, por lo que tuvo que venir de nueva cuenta a refrendar su apoyo, a darles un poco más de respiro porque él tiene claro que el bastión chiapaneco le podría proporcionar el ganar holgadamente la nacional, por ello sabe que no debe perder ningún voto aunque aquí sus candidatos sean de los más grises.

Eduardo Ramírez Aguilar ya ha remontado ya su origen, donde las cúpulas lo reconocen como un morenista de hueso colorado y estar casado con la idea de abrogar la reforma educativa, pero bajo el somero desconocimiento del tema, aun sabe que el magisterio chiapaneco votara por Andrés Manuel, mas no por su propuesta.

Sasil ni hablar, aunque ya despega un poco más ante la exposición de sus fuerzas nacionales, sigue siendo comparsa de sus compañeros y Carlos Morales que escondidito se ve más bonito, el contiende a la presidencia municipal tuxtleca, también por tercera vez y solo se le ha visto hacer campaña en redes sociales y solo trabajar por la candidatura del Peje a nivel nacional. Esa es la chamba que tiene que realizar, ese es el pago por haber cedido la presidencia municipal en la pasada elección, es el lugar que le dieron como premio la secretaria de medio Ambiente e Historia Natural de Chiapas desde donde se la llevo tranquilito, sin proponer nada en los grandes temas de Chiapas. Ni que hablar del Sirenito, que le pusieron el rival más débil a Raciel López Salazar y bueno a todo ello solo podemos decir que esperamos que la contienda se resuelva entre tres, todos candidatos del gobernador, donde sin duda él es el único que gana.

Andrés Manuel no tiene como perder, el gana, aunque pierda otra vez, por lo que nuestra duda es no sabemos si gane más perdiendo que ganando la presidencia de la república. Por lo pronto hoy lo veremos el debate, no se lo pierda usted.

Finalmente: “Hago un llamado a todos los líderes a que nos unamos para sacar a esos delincuentes que no piensan en Chiapas sino en ellos” lo dijo Jesús Alejo Orantes Ruiz. Recuerde No es Nada Personal. Envíenos sus comentarios a CAFETOMANA2014@outlook.com

Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

En todo el país se ha deteriorado la actividad política, defraudando la confianza de la gente.

La Iglesia católica en nuestro país, también se empezó a mover dentro de los escenarios electorales en todo el territorio nacional, y ha señalado fuertes denuncias contra la actividad política que se hace desde Tijuana hasta Tapachula, y fue justamente la Arquidiócesis Primada de México, que este inicio de semana considerara que el enemigo a vencer en las próximas elecciones es el abstencionismo y destaca que “sólo participando de manera constante se podrá desterrar la violencia, la corrupción y la impunidad”.

Es momento, dice en su editorial publicado en el semanario católico Desde la Fe, de mostrar “nuestro firme compromiso con México, es momento de vencer el abstencionismo que pone en riesgo de colapso nuestra incipiente democracia, y como dicen nuestros pastores, es momento de ‘participar para transformar’ y de trabajar sin desfallecer”.

El comentario institucional estima que el abstencionismo es motivado, “en su mayoría, por la falta de credibilidad en los candidatos y en los partidos políticos a los que representan”. Refiere que aunque millones de mexicanos, “conscientes de la importancia de su libre participación en la construcción de una verdadera democracia” acudirán a las urnas para ejercer su derecho a votar, “otros tantos decidirán no sufragar”.

Y lamenta: “Por más propaganda que se ha hecho en nuestro país a favor de acudir a las urnas, las estadísticas continúan arrojando que el número de personas que se abstendrán de emitir su voto se mantendrá en el rango de las últimas dos elecciones presidenciales, 2006 y 2012, es decir, alrededor del 40 por ciento.

La Arquidiócesis de México señala que se suma “al mensaje de los obispos con motivo de la elecciones 2018, en el que expresaron que “sólo la presencia participativa de manera constante y solidaria en la vida de nuestro país, podrá desterrar gradualmente la violencia, la corrupción, la impunidad y muchos otros flagelos sociales que no nos permiten avanzar como nación.

En Chiapas, hay candidatos que han defraudado la confianza del pueblo.

También en Chiapas esta semana que transcurrió las Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, Tapachula y Tuxtla Gutiérrez, señalaron que se ha deteriorado la dignidad de la actividad política al convertirla en ocasión de acceso a los recursos públicos para el enriquecimiento personal, familiar o de grupo. A través de un comunicado, los obispos Rodrigo Aguilar Martiìnez, Arnulfo Quintanar Monroy y el Arzobispo Fabio Martínez Castilla, señalaron severamente las acciones de los candidatos a cargos públicos quienes han defraudado la confianza del pueblo.

“Muchos presidentes han endeudado a sus municipios, desviando el presupuesto, sosteniendo las campañas de sus partidos e incluso, distribuyendo en efectivo los recursos del presupuesto, reforzando el ciclo de la pobreza y la dependencia. Es evidente el enriquecimiento ilegal y voraz de numerosos funcionarios, en contraste con los deficientes servicios públicos que deberían beneficiar a la población”.

Así también mencionaron que existe una corrupción presente en los diferentes sectores de la sociedad, pero que tiene su principal raíz y manifestación en numerosas entidades gubernamentales. “El pueblo percibe que las reformas estructurales y la política neoliberal han resultado en mayor costo de la gasolina, el gas, la electricidad, la canasta básica; y en el deterioro de los servicios de salud, educación etc.”.

Indicaron que existen caciques políticos que se han centrado en el beneficio de su familia, o imponen sus propios candidatos y que esto es de dominio público que hay funcionarios y candidatos con historial delictivo que cuentan con protección de funcionarios gubernamentales.

Aseveraron que el sistema de partidos políticos ha sido causa de divisiones y conflictos en las comunidades y los pueblos por la corrupción de autoridades locales, la compra de votos, la coacción por los programas sociales, la propaganda engañosa, las promesas falsas, la distribución de despensas y otros objetos para condicionar al votante. Así las cosas.

No habrá tolerancia para servidores públicos que infrinjan ley electoral de Chiapas

El secretario General de Gobierno, Mario Carlos Culebro reiteró la total disposición del gobierno del Estado para seguir colaborando con los órganos electorales y con todas las instancias involucradas, a fin de que la ciudadanía pueda decidir libremente el próximo primero de julio. El responsable de la política interior del estado de Chiapas, explicó que el gobierno del Estado coordina esfuerzos con el IEPC, el INE, la FEPADE, la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de la Contraloría General, a fin de garantizar transparencia, equidad, certeza, legalidad e imparcialidad en los comicios próximos.

También puntualizó que la ciudadanía cuenta con canales de denuncia para que antes, durante y después del proceso electoral y desde cualquier punto, hagan saber oportunamente cualquier conducta irregular cometida por los funcionarios públicos y se pueda actuar en consecuencia. Señaló el funcionario, son los stands informativos y de denuncia ciudadana que la FEPADE, puso al servicio de la ciudadanía para facilitar las quejas contra servidores públicos que en el ejercicio de sus funciones presenten conductas probablemente constitutivas de delitos electorales. En fin.

En Tapachula, López Obrador reafirmó confianza al Doctor Oscar Gurria.

El candidato a la Presidencia Municipal de Tapachula, Oscar Gurría Penagos, demostró el apoyo que Morena tiene en la Perla del Soconusco, y que hizo se llenara la explanada del parque central, para dar un cálido recibimiento y escuchar el mensaje del candidato Andrés Manuel López Obrador. Antes miles de Tapachultecos, el mensaje del Doctor Gurría fue claro y conciso “Me da gusto saludar desde ya, a nuestro Presidente de la República, el Lic. Andrés Manuel López Obrador, sólo estamos esperando el primero de julio para que la transformación de México se haga realidad, vamos todos juntos a confirmar nuestro compromiso, con el apoyo del candidato al Gobierno del Estado, Rutilio Escandón, entre los tres vamos a hacer realidad lo que hemos anhelado para la Perla Soconusco. Y advirtió: Me comprometo a que vamos a sacar adelante nuestro pueblo de tanta corrupción y desorden en el gobierno” a lo que miles de simpatizantes del Movimiento de Regeneración Nacional, Partido del Trabajo, Partido Encuentro Social, jóvenes, maestros, campesinos y sociedad en general, respondieron de manera positiva.

El líder nacional de Morena, refrendó la importancia que tiene Tapachula para México como puerta de entrada a la Nación y capital económica de Chiapas, dentro de su mensaje tocó temas importantes, como la generación de 40 mil empleos apoyando a las parcelas, para sembrar y contratar jornales, para el mejoramiento del campo, y que será supervisado, comprometiéndose a venir constantemente para supervisar que el trabajo se realice de manera correcta.

Con la presencia de los candidatos a Diputados Locales, Federales, Senadores, a la gubernatura, Rutilio Escandón Cadenas, y a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador respectivamente, Oscar Gurría Penagos dejó en claro que en Tapachula es momento del cambio verdadero. Así la postal electoral.

Índice

Ruperto Pórtela Alvarado

+ Chiapas en la “Elección de Estado”…

+ MORENA, la cúspide de la traición…

+ Comentarios al Margen…

PENAGOS Y CASTELLANOS, DOS SEÑALES…

Cuando arribó la “generación del cambio” que vino a desplazar a los “tecnócratas” y estos a su vez habían hecho a un lado a los políticos, el país empezó a desmoronarse. El Presidente MIGUEL DE LA MADRID HURTADO inició el cambio con la implantación del “Neoliberalismo” y la “tecnocracia” que CARLOS SALINAS DE GORTARI consolidó y de ahí pal´real.

El sistema del “tapado” para elegir al candidato presidencial y de facto presidente de la república desde tiempos postrevolucionarios, con MIGUEL ALEMÁN VALDEZ (1946-52) resultó un excelente método político para mantener en paz al país; pero llegó el hartazgo y el año 2000 fue fatídico para el PRI y FRANCISCO LABASTIDA OCHOA, en tanto un premio al panismo con el triunfo de VICENTE FOX QUESADA, que rompió la estabilidad social, económica y política de los mexicanos.

En resumen, esas eran “Elecciones de Estado”, cuidando siempre lo que don JESÚS REYES HERÓLES llamaba: “la forma es fondo”. Y llegó a tanto el sistema en esta forma de hacer política “monolítica” que en la campaña de JOSÉ GUILLERMO ABEL LÓPEZ PORTILLO Y PACHECO y Presidente de México en el período 1976-82, fue candidato único. En contraposición, en este de 2018 eran cinco y quedaron cuatro.

MANUEL VELASCO Y SUS CANDIDATOS…

En Chiapas se está jugando como en los mejores tiempos del carro completo del PRI y el gobernador MANUEL VELASCO COELLO le jugó al “Tapado” con el hermano que nunca tuvo, LUIS FERNANDO CASTELLANOS CAL Y MAYOR, a quien se sacó de la manga y en un dos por tres lo ha encumbrado –en menos de dos semanas—como el candidato GANADOR al gobierno del Estado.

Ni duda cabe que el FERCAST, va viento en popa o como dicen en el atletismo, entró a la pista con un sprint de USAIN BOLT, “el hombre más rápido del mundo”. La ventaja que le llevaban sus cuatro contrincantes la descontó en una sola tirada con el aval de su entrenador –con quien siempre ha estado durante su carrera política—el gobernador MANUEL VELASCO COELLO.

Es un secreto a voces que FERNANDO CASTELLANOS es el candidato del GÜERO VELASCO y que el financiamiento fluye como las cascadas del Chiflón, Las Nubes o las de Agua Azul. Nada les detiene y en eso estriba su ascenso meteórico en las encuestas. Y junto con CARLOS ARTURO PENAGO VARGAS, el FERCAST son las fichas visibles en el tablero oficial del gobernador y mejores posicionados para ganar la elección acuerpados por el Rey (Pakalito) y la Reina (Roja) en este desordenado ajedrez electoral donde ya se descaró el “Gran Elector”.

Yo digo que FERNANDO CASTELLANOS tiene todas las jugadas en el tablero para ganar la partida. La Dama, la Torre, el Alfil, el Caballo y los Peones, están a su servicio. No podrán darle jaque mate. Lo mismo suma el candidato a la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez CARLOS PENAGOS, quien además, tiene a su favor el trabajo realizado a ras de tierra con “los de abajo” para incidir en el apoyo de las cúpulas.

Todo está “fríamente calculado”, como dijera el CHAPULÍN COLORADO para ganar la gubernatura con FERNANDO y la alcaldía capitalina con PENAGOS. Donde no tienen mucha seguridad de triunfo es en la alcaldía de Tapachula con un candidato de “medio pelo” que no levanta ni las cobijas donde duerme. Me refiero al diputado federal con licencia y ex secretario de Desarrollo de la Frontera Sur, ENRIQUE ZAMORA MORLET, a quien hace unas semanas supuestamente lo bajaron de la candidatura.

En el extracto de candidatos del GÜERO VELASCO con claras intenciones de “Elección de Estado”, sucesor a modo y seguro blindaje en tiempos del “No Poder”, es un secreto a voces y una acción descarada, cínica y valemadrista…

AMLO, EL QUE CUENTA Y SUMA…

“Me vale magres” diría la Jucha. Y eso mismo diría el candidato presidencial de MORENA, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR al hacer la leva de todos los que puedan sumar dinero y votos a su candidatura. Y ya no es una fábula la adhesión y aceptación de verdes, rojos y varios-pintos a las filas del “Peje-Partido”, pues el mismo “Mesías del Trópico” lo ha pregonado en concentraciones proselitistas.

AMLO se congratuló o más bien se justifica ante quienes le recriminan su proclividad de “aceptar a cualquiera” en las filas morenistas. Tampoco es un secreto que el PEJE haya hecho una negociación millonaria y pactado un blindaje con el gobernador MANUEL VELASCO COELLO desde que vendió las posiciones de candidatos a senadores de OSCAR EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR y SASIL DORA LUZ DE LEÓN VILLARD o más clara la de gobernador para RUTILIO CRUZ ESCANDÓN CADENAS.

Todos esos han sido “empleados”, “colaboradores cercanos” o funcionarios del gobierno verde que rinden cuentas y pleitesías a MANUEL VELASCO COELLO. Lo mismo el “Sirenito”, MIGUEL PRADO DE LOS SANTOS, “el funcionario inútil” al que el gobernador hizo director de Educación para Jóvenes y Adultos, diputado local, delegado de Sedesol, Secretario de Pesca con el sello del Verde Ecologista y ahora es candidato a diputado federal en el VII Distrito con los colores de MORENA.

Y así va la retahíla de gente sellada con las siglas del PVEM y el desprestigio del GÜERO VELASCO en las filas del “Peje-Partido”. Ante eso, no sé cómo se clasifica el hecho de recibir por un lado o brincar de un partido a otro, que se está dando en estos momentos del Verde, PRD, del PRI y otros más, a MORENA y al proyecto de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR. Ya algunos hablan de traición; primero del PEJE a sus militantes que sacó de las candidaturas y los que llegaron como “invitados especiales” a la “Cena del Señor”. Ahí se las dejo para que cada quien haga sus conjeturas…

COMENTARIOS AL MARGEN…

RACIEL LÓPEZ SALAZAR, AL CONGRESO…

Los que no han visto la movilización de RACIEL LÓPEZ SALAZAR podrán decir que el ex Fiscal “no tiene experiencia política” y menos en campaña como aspirante a una diputación federal, en esta ocasión por el Distrito VII con cabecera en Tonalá. Lo cierto es que ya pisó la raya del Congreso de la Unión en el año 2015 que dejó por licencia para regresarse a lo que era la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas.

LÓPEZ SALAZAR inició el 28 de mayo próximo pasado con el pie derecho su campaña política. Le fue muy bien, cosechando lo que sembró como funcionario procurador de justicia en favor de sus coterráneos y, a eso le apuesta ahora para obtener un voto de confianza y ser parte del colegiado legislativo de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión en la Cámara de Diputados.

Diría que RACIEL LÓPEZ SALAZAR va como caballo de media milla en un hipódromo que es muy suyo, que conoce como la palma de su mano y que no ha dejado de correr jamás por sus carriles. Desde Paredón hasta Acacoyagua lleva el mensaje y con todo eso está seguro de obtener el domingo 1 de julio, el apapacho del voto de todos sus paisanos. Y como dijo la beata: “que así sea”…

EDUARDO RAMÍREZ, SENADOR…

En el tercer día de gira de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, por Chiapas, EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR, dijo, desde su punto de vistas, que ha sido un cierre contundente desde Las Margaritas y Comitán, cuna del Dr. BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA y ROSARIO CASTELLANOS.

Estamos reunidos desde Comitán –dijo- para demostrarle a Chiapas, a México y al mundo entero que vamos a encabezar con LÓPEZ OBRADOR la Cuarta Transformación de nuestra vida nacional, porque no sólo lo dicen las encuestas, sino todos los que queremos el cambio verdadero, que somos muchos.

En ese entorno se puede pensar que OSCAR EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR todavía tiene su patrimonio político que acumuló durante más de cinco años en campaña anticipada y que por eso va a ser senador de la república por cualquiera de las dos vías: mayoría relativa (que llevaría también a SASIL DORA LUZ DE LEÓN VILLARD) o primera minoría, que es lo más seguro cuando en el PRI tan desvencijado no tienen ni siquiera candidatos a senadores identificado o en campaña.

Es entonces la rendija por donde se va a colar el ex gobernador PABLO ABNER SALAZAR MENDIGUCHÍA a la senaduría que aspira por la vía independiente. Así que la apuesta está hecha, aunque aún falta que el Verde Ecologista con sus lapas de partidos parásitos de “Podemos Mover a Chiapas” y “Chiapas Unidos”, destapen a sus candidatos al senado, si es que todavía hay lugar y tiempo para ello. Queda de tarea… Salud y saludos…

Se acabó el mecate… Y ES TODO…

Identidad Política

Carlos Rojas

Sólo una catástrofe podría evitar el triunfo de Andrés Manuel López Obrador.

No cabe duda, López Obrador se ha convertido en el instrumento por donde la indignación social transita hacía el relevo del poder presidencial en México, no es que sea un fregón político consagrado de honestidad y buenos principios, porque el Peje Lagarto tiene también cola que arrastrar, además salta la duda si ya estando en la silla presidencial podrá cumplir tanta promesa soñadora; como tirar la reforma educativa, exorcizar los pinos, las becas para estudiantes, vender la flota aérea presidencial entre otras promesas que dibujan un país de mil maravillas. Lo que pasa es que se ha logrado colocar como utensilio de la sociedad para desquitar el coraje de seguir viviendo en una crisis existencial ante la corrupción, la inseguridad, la impunidad y la pobreza provocada por los gobiernos priístas y panistas, pero sobre todo de que sólo una esfera privilegiada se ande haciendo de “mulas pancho” en los grandes negocios de la Patria ; eso lo ha sabido capitalizar muy bien el candidato de “Juntos Haremos Historia” a la Presidencia de la República y no se puede negar que su arrastre cubre toda indecisión de las clases más desprotegidas de Chiapas y de México , lo que sucedió ayer en Comitán y Las Margaritas dan cuenta de ello, verdes blancos, colorados y color café acudieron al mitin convocado desde las plazas principales de estos municipios, revelando que MEADE no tiene nada que hacer por estos rumbos porque el candidato de MORENA a la Presidencia de la República y los candidatos al Senado por esta misma franquicia política van imparables, sin embargo no todo es color MORENA en Chiapas, sus distritos y municipios, pues con todo y que pidió voto parejo para todos los candidatos de su coalición, el efecto López Obrador llega hasta nivel senaduría porque más abajo hay grandes acuerdos entre el Peje y Manuel Velasco Coello, las candidaturas a diputados federales, locales y las alcaldías municipales todavía responden a sus fueros y controles, no es producto de la casualidad la presencia del abuelo del gobernador durante las giras del tabasqueño en todo Chiapas, ni tampoco que Eduardo Ramírez Aguilar no haya certificado el triunfo de Emmanuel Cordero a la alcaldía comiteca, el candidato al Senado dijo “ SI BELISARIO DOMÍNGUEZ VIVIERA, CON LÓPEZ OBRADOR ESTUVIERA”; “VAMOS POR LA CUARTA TRANSFORMACIÓN DE NUESTRA VIDA NACIONAL”, “VAMOS A GANAR SEIS DE SEIS” “ VAMOS A VESTIR LAS URNAS DE GLORIA NACIONAL” entre otros pronunciamientos, pero pasó por desapercibido a Emmanuelito, una combinación de los acuerdos quizás, o parte de un talento político aderezado de toneladas de conocimiento de cómo están cocinando las cosas los de arriba, el único que dijo que hay que hacer voto parejo fue el propio López Obrador en su papel de presidenciable popular que crece y crece como la espuma a la par de las nuevas tecnologías de comunicación, pero en fin. En este circo político de tres pistas en el que estamos inmersos, no todo es carro completo para MORENA, si bien es cierto las tendencias se consolidan, y pareciera a pocos días de la elección que en México sólo una catástrofe podría evitar el triunfo de Andrés Manuel López Obrador. Todavía falta ver si esa tendencia surte el efecto deseado en los distritos federales, locales y alcaldías municipales donde los intereses políticos pudieran estar bien acordados entre unos y otros.

JURAMENTO

Otra más de López Obrador al haber Jurado ante las multitudes de Comitán y Las Margaritas que en seis años más, después que sea Presidente de la República habrá una auténtica democracia en el país, porque para ese entonces no se va a comprar votos, no se va a traficar con hambre y con la pobreza de la gente, de tal manera que habrán elecciones limpias y acabarán los fraudes electorales. Por si esto fuera poco durante su gobierno no va existir impunidad, se va establecer un auténtico estado de derecho porque el de hoy es un estado chueco, también se va a desterrar la monstruosa desigualdad y reveló que para este año el presupuesto en el país que aprobaron los diputados y senadores es de 5 billones, 300 mil millones de pesos que podría otorgar 13 mil pesos mensuales a cada familia mexicana. Lo que no explicó que con esos trece mil pesos las familias tendrían que todos los servicios públicos y urbanos.

TRIFULCA EN TZIMOL

Derivado de la fortaleza que el Partido Revolucionario Institucional sostiene en el municipio de Tzimol los opositores buscan pretexto para desestabilizar la administración de Martín Gordillo Arguello alcalde de extracción priísta a quien la gente de Ochusjob, Chinil y San Francisco Socoltenango emboscaron bajo pretexto de un cárcamo de rebombeo que se encuentra a orillas del rio y que sufrió daño que puede ser reparable, pero que sus oponentes ocuparon como bandera de protesta violenta exigiendo su cancelación . Conozco a Martín Gordillo, un alcalde que siempre da la cara y no se esconde ante los problemas que surgen en su municipio, pero enfrentar siete decenas de golpeadores le fue difícil salir ileso de esta trifulca, con raspones en la cara y patadas en el cuerpo el alcalde logró dominar el problema llegando acuerdos con los auténticos tzimolences en la readecuación del cárcamo. Así pues, todo indica que detrás de estos echos violentos pudiera haber mano caciquil, esa que se hace pasar como Luz de los Pobres y que en la comunidad de Ochusjob anda metiendo ruido, envenenando inocentes, exigiendo 500 pesos de multa al que no fuera a protestar. Asunto del que tampoco estuvo de acuerdo el propio comisariado que por la misma razón también fue amenazado con darle una su amarradita, pero por fortuna hasta ahí quedo.

Memo Rodas sumado al VERDE renovado.

Francisco Paniagua Morgan quien va como candidato a la alcaldía comiteca por el Partido Verde Ecologista de México viene tejiendo fino en estos escenarios de polarización al recuperar antiguas audiencias partidistas en su andar de la campaña, una campaña impulsada por el cansancio de la gente en asuntos de corrupción, ineficacia y del sentimiento social contra quienes hoy prometen lo que no lograron hacer antes. Bajo este contexto, Paniagua Morgan suma a su equipo de coordinadores a Guillermo Rodas Pérez ex regidor de oposición del ayuntamiento comiteco quien en varias ocasiones se ha jugado su futuro y prestigio político en proyectos de representación popular. Es hombre que sabe y tiene canicas para ofrecer sumado al verde renovado.

Por último: Andrés Manuel López Obrador afirmó que Chiapas, donde el Partido Verde rompió de último momento su alianza electoral con el PRI, es un ejemplo de la unión del pueblo a la lucha que él encabeza. Que tal eso dijera don Antoni Short

LA PREGUNTA DE HOY.

¿Será cierto que habrá candidatos y candidatas a diputados priístas también?

De esto y más…Nos leemos en la próxima.

Linotipeando

Marco Antonio Cabrera Alfaro

CHIAPAS ES UNO DE LOS ESTADOS CON MAYOR BIODIVERSIDAD EN TODO EL PAÍS: MVC

El titular de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), José Sarukhán Kermez en su estancia en esta entidad aseguro que en Chiapas, el cuidado del patrimonio natural se ha fortalecido a través de distintas acciones, como la Estrategia para la Conservación y el Uso Sustentable de la Biodiversidad en el Estado, impulsada por el joven gobernador Manuel Velasco Coello, al mismo tiempo pondero el trabajo que ha ejercido el popular Güero Velasco en esta entidad. En su momento el anfitrión Velasco Coello señaló que el trabajo coordinado que se ha venido realizando ha servido para dar cumplimiento a los compromisos con la Organización de las Naciones Unidas con visión al año 2030. De igual forma el popular gobernante adujo que los conocimientos de Sarukhán Kermez han contribuido en el establecimiento de una atinada política ambiental en Chiapas, al tiempo de reiterar el compromiso del Gobierno del Estado de incidir en el cuidado de las riquezas naturales y favorecer al desarrollo sustentable. En ese sentido el Güero Velasco indico que “A todos nos corresponde proteger el patrimonio natural porque es nuestra principal herencia para las futuras generaciones. Aún falta mucho por hacer, pero contamos con la participación de las y los chiapanecos para seguir avanzando en este tema prioritario”. Es perentorio hacer mención que nuestra entidad, es uno de los estados con mayor biodiversidad del país, en el estado se reconocen al menos 17 tipos de vegetación y una gran variedad de ecosistemas acuáticos, de ahí la importancia de contar con la guía de expertos y un instrumento que permita la generación de una conciencia ambientalista que coadyuve en la protección de sus regiones naturales…sin comentarios

VAMOS A GANAR CON UNA POLÍTICA CLARA Y TRANSPARENTE: GURRIA

Vamos a exigirle a la federación que a Tapachula le de lo que históricamente le corresponda, señalo el candidato a la presidencia municipal de Tapachula Oscar Gurria Penagos, al mismo tiempo agrego que a PEMEX le vamos a cobrar todo lo que no le ha dado a Tapachula, lo mimos haremos con la CFE y otras paraestatales que han abusado del pueblo cobrando altas tarifas de energía eléctrica entre otros servicios. Gurria Penagos fue claro al enunciar, Yo no vengo a robarles, no vengo a quietarles lo que no les puedo dar, quiero decirles que la política que vamos a emplear es la de hablarle al pueblo con la verdad, cuando se puede así se los haremos saber y cuando no, pues también tendremos que decirles que no se puede, pero la parte medular de la administración municipal que haber de encabezar es la de hablarle a la gente con la verdad…ver para comentar

PELOCHAS BERMÚDEZ TRAICIONA AL NÚMERO UNO…

Uno de los talones de Aquiles del gobernador Manuel Velasco Coello sin temor a equivocarnos es su nobleza y humildad, su don de gente, su alto aprecio a la gente, y eso es aprovechado por remedos de políticos facinerosos que le dan la espalda apostándole al partido contrario, un ejemplo claro es el del Pelochas Bermúdes, quien actualmente por su productos de gallina, como dicen lo ha vociferado está haciendo cambios de administrativos en diferentes áreas y secretarias del gobierno estatal, así como en centros de estudios superiores, el Pelochas tratando de quedar bien con su partido el revolucionario institucional está colocando gente priista en diversas secretarias para con ello poder apoyar a su candidato, esto en el buen Castellano significa traición, si el Pelochas Juanjo Bermúdes está haciendo una labor de zapa desde su encargo estatal contra el abanderado del verde por lo que el gobernador debería analizar bien a su gabinete, porque así como la federación cambio a todos los delegados federales, así el mismo número uno debería hacer unos ajustes en su gabinete, porque de lo contrario negros nubarrones se presagian…ver para comentar

LAS NENAS EN POLÍTICA…

Actualmente en la polaca estatal y local las nenas se han empecinado en seguir en cargos de elección popular algunas si merecen ser representantes del pueblo, otras nenorras ni al caso que estén buscando hueso, por citar un ejemplo la nena Orantes, si es aceptada por la sociedad, trae trabajo político y es una dama que cumple con sus objetivos y metas, amén de que no olvida sus raíces. La otra nena es la campesina, que está buscando ser alcalde de Tapachula el tal Demetrio que más conocido como la nena Campesina, y que está siendo patrocinado por el corrupto Samuel Chuecón, no logra ni despertar o levantar a su propia familia, por lo que la nenita solo busca un acomodo en el ayuntamiento venidero,

Así es que en la política compiten las nenas la nena orantes y la nena campesina…sin comentarios

EN MI GOBIERNO VAMOS A MEJORAR LA PRODUCCIÓN DEL AGRO: FERCAST

En su gobierno se implementarán programas de apoyos a productores locales, con los cuales se buscará que el estado, no solo sea productor, sino que también pueda procesar, empaquetar y vender los productos directamente a los compradores, así lo manifestó el candidato de La Fuerza de Chiapas, Fernando Castellanos, al visitar la región der Mezcalapa, esto –dijo es con el firme propósito de potencializar el desarrollo económico del estado, es por ello –dijo- que es necesario inyectar apoyos a la agricultura, la producción artesanal y la ganadería que se produce en Mezcalapa y Tecpatán, así como la producción de alimentos, la calidad de la carne y la leche en la región. Más adelante subrayo, prometo que mi gobierno se preocupara por mejorar la producción de granos en Copainalá, como el maíz y la pimienta, en donde los productores cuenten con las herramientas necesarias y el equipamiento idóneo para su comercialización. Al finalizar el candidato común del partido verde acoto, “Nuestros productores locales tendrán más apoyos que nunca. En mi gobierno los vamos a proteger y a impulsar. No vamos a permitir que vengan de fuera a llevarse lo nuestro o que exploten lo que tanto trabajo le cuesta a trabajadores chiapanecos”…ver para comentar

VAMOS POR EL DESARROLLO DE LA FRONTERA SUR

El candidato a la diputación local por el 24 distrito electoral Carlos Pano Becerra, dio a conocer que este fin de semana sostuvo importantes reuniones con campesinos y con líderes de la zona Alta de Cacahoatán, como son los ejidos Agua caliente, Camambe, Tecoytac, Platanar y Ejido El Águila. Ahí el abanderado del PAN señaló ante más de 500 campesinos entre hombres y mujeres jóvenes y niños que Creemos en el trabajo, en el esfuerzo y la honestidad, valores que nos permiten construir un mejor futuro. Tú Voto es el voto para tus hijos. Vamos hacia el triunfo juntos lo hago por ti y tu familia, le llegó el momento a los municipios fronterizos vamos a salir adelante con el apoyo de cada uno de ustedes… Gracias Cacahoatán.…sin comentarios

LOS CHIAPANECOS Y CHIAPANECAS TIENE DERECHO A UNA VIDA MEJOR: RAG

No podemos seguir soslayando para que la pobreza siga creciendo en nuestro estado, los chiapanecos y las chiapanecas tienen derecho a una vida mejor y no es justo que por culpa de político mediocres y corruptos existas tanta pobreza en nuestra entidad, así se manifestó el abanderado del tricolor al gobierno de Chiapas Roberto Albores, de gira por los municipios de Escuintla, Acacoyagua, Mapastepec y Pijijiapan, donde urgió a los militantes y simpatizantes defender la elección para ratificar el triunfo el próximo 1 de julio, al mismo tiempo remarco, Ya no más pobreza en nuestra entidad, ya no más políticos que solo buscan llenar sus bolsillos del dinero del pueblo. Más adelante aseguro Albores Gleason que, el potencial de Chiapas y afirmar que el estado tiene que generar empleos para salir de la pobreza, “por eso estoy aquí” dijo, “no les voy a fallar, vamos a mejorar la calidad de vida de nuestra gente y vamos hacer el cambio”, declaró desde la región del Soconusco. Que el PRI es la fortaleza del cambio, -agrego-de las instituciones, de la paz, del desarrollo y de la experiencia, por tanto refrendó su compromiso por hacerle frente a la corrupción, la falta de oportunidades y la marginación que agobia a Chiapas y a su gente…ver para comentar

LETRAS MAYÚSCULAS NEGRITAS…

Como todo un profesional y caballero de la información el colega Pascual difunde con tenacidad las actividades del candidato local Eduardo Zenteno Núñez, enhorabuena coleguita y amigo Lalo Zenteno, estas en buenas manos…ver para comentar… nos comentan que allá en mi pueblo Tapachupolis los empresarios coincidieron en señalar que el Gobierno Municipal de Tapachula fortalece el rubro de seguridad pública para beneficio de los ciudadanos, mediante una gestión y trabajo en equipo con el Gobierno Federal y del Estado que permite contar con más unidades para que los guardianes del orden desempeñen con mayor eficacia las tareas preventivas. En esta ocasión se arman con nueve patrullas modelo 2018 debidamente equipadas a los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, que de inmediato se integraron al patrullaje preventivo en los diversos sectores de la ciudad…ver para comentar…bueno pero por hoy hasta aquí la dejamos amigos, no leeremos en la próxima entrega de esta sus gustada columna, no se les olvide que en linotipeando6310@hotmail.com estamos para recibir todos sus comentarios, tips, y demás cosas…”Cuando los periodistas hablan, tiemblan los políticos corruptos”…OK

Epistolario

Armando Rojas Arévalo

Alter Estado

OLGA: Convengo en que la lucha contra la corrupción y la impunidad debe ser frontal y efectiva, pero no sólo de arriba para abajo, sino también en el otro sentido, o sea, de abajo para arriba. ¿Qué va pasar con la costumbre de la “mordida” tan arraigada? El “viene-viene” que tiene que “entrarle” con la patrulla; el agente de tránsito que llena la “copa” para los jefes; el regalito para la secretaria, o la dádiva al que recibe expedientes para que ponga el tuyo encima de los demás. Cuestión de educación.

Empero, entre las lacras que no veo cómo se va a combatir es la violencia. Al momento, independientemente de las ejecuciones que son diarias, los “ajustes de cuentas, las desapariciones forzadas, etcétera, van más de 100 los candidatos a puestos de elección popular que han sido asesinados en distintas partes del país en esta campaña electoral.

Recientemente hubo un “Seminario de Estudios Prospectivos” en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. El interesante evento que duró seis días, estuvo a cargo de la Doctora GUILLERMINA BAENA PAZ. Su capítulo “Futuros de la inseguridad en México”, congregó a un numeroso grupo de politólogos, servidores públicos, intelectuales y estudiosos de la violencia. Entre ellos RICARDO PASCOE, CARLOS LABASTIDA VILLEGAS, ALEJANDRO CHIRINOS, OSCAR ESPINOZA VILLARREAL, MARÍA SIERRA PACHECO, JORGE MATTAR y CASSIO LUISELLI.

Para PASCOE vivimos bajo el imperio del crimen organizado, tanto que estamos ante el surgimiento de un alter Estado en México. Este “otro Estado” incide en la forma en que nos organizamos; por ejemplo, la asociación civil para la defensa de las comunidades o los territorios cooptados por el crimen organizado, o bien, la alineación a esta estructura de poder informal. El siguiente dato perturba: El 60 por ciento de los municipios en México tienen injerencia del crimen organizado.

Hoy, a la crueldad de la desigualdad social se le añade la brutalidad del crimen organizado. A su brutal manera, la cultura del narco busca cruzar el golfo que separa a su México del otro, del concentrador de riqueza, pero en ese proceso se hunde el futuro de México como proyecto nacional.

El futuro de las inseguridades se multiplica en México.

“Vamos del socavón –coincidieron los ponentes- al Cártel de Tláhuac, de la humillación de TRUMP al presidente PEÑA, a la impunidad de gobernadores a tremendos errores de en el nuevo sistema de justicia del país. Lo sabíamos, no es malo; lo malo es la administración y procuración de justicia del país. Lo grave es el nivel de corrupción, impunidad e incompetencia de los tomadores de decisiones”.

Aparte de este escenario de violencia criminal, hay otro que para muchos es imperceptible. Por ejemplo, en el terreno de la educación tenemos un panorama desolador: Dureza del método pedagógico, tedio en los alumnos, transmisión lineal de conocimientos, se castiga el error, se impone disciplina en lugar de trabajar el respeto por el otro, tareas y exámenes como instrumentos de tortura, indiferencia a las emociones de los alumnos, acoso escolar. También se vive en el ámbito docente, por los bajos salarios, vicios de comunicación, juicios infundados, la rivalidad, dificultad de las relaciones interpersonales, falta de espacios de convivencia.

Otro tema de inseguridad tiene que ver con la riqueza. Las cifras de Oxfam son contundentes: en México el 1% de la población se apropia del 43% de la riqueza del país (https://act.oxfam.org/mexico), y el 10% más pobre sobrevive con el 1.2% (Este País, [7/17], p. 22).

POR OTRA PARTE, errores que se cometen en el combate a la pobreza. Se está sustituyendo la política económica, de fomento productivo y de generación de ingresos, por una política asistencial en el país. Por ejemplo, el Programa especial de Seguridad Alimentaria de la Secretaría de Agricultura tiene recursos para atender a 250 mil personas y, por su parte, el Programa PROGRESA atiende a casi 7 millones de personas.

También, estamos homogeneizando nuestra agricultura donde desaparece la atención a pequeños productores de alimentos, siendo que ellos son los que mejor pueden adaptarse al cambio climático y ellos son los que tienen la diversidad de semillas que son necesarias.

Seguir con los programas asistenciales para sustituir al fomento productivo sería catastrófico. Se requiere la convergencia de ambos tipos de políticas productivas y sociales para mejorar niveles de pobreza en las zonas rurales. Se necesita ubicar a este tipo de población objetivo, ubicada en minifundios. Hay detonantes que no deben faltar, como los créditos baratos.

México tiene que ser autosuficiente en la producción de alimentos. El CONEVAL reporta el 23.3 % de mexicanos con inseguridad alimentaria.

DE OTRAS COSAS, en Chiapas se vive un ambiente de rechazo abierto a las componendas del gobernador con LÓPEZ OBRADOR, para que aquel deje un sucesor a modo. Aquí en el D.F. se asegura que AMLO se va a llevar “de calle” la elección en Chiapas; sin embargo, es tal el repudio a sus pactos con el gobernador, que los ciudadanos le podrían dar un revés histórico.

MIENTRAS TANTO, ANAHI se divorcia de MANUEL VELASCO COELLO, y mañana en Mérida, Yucatán, será el tercero y último debate -¡¡por fin!!- entre los presidenciables. Imperdibles los rounds que habrá entre MEADE y ANAYA. El priista quiere el segundo lugar del panista. Los rozones le llegarán a LÓPEZ OBRADOR, con eso del PRI-MOR, pero ya no le preocupa. Va tan arriba en las encuestas que será difícil bajarlo de ellas.

POR CIERTO, el Grupo Soriana ya tomó partido. PEDRO LUIS MARTÍN BRINGAS, integrante del Consejo de Administración de ese corporativo, ya se volvió encuestador y le da a RICARDO ANAYA el 62 por ciento de la intención del voto. Nooo, bueno.

En la Mira

Héctor Estrada

AMLO y el llamado a la contradicción en Chiapas

En que complicada circunstancia ha colocado Andrés Manuel López Obrador a miles de chiapanecos tras el llamado enérgico hecho este lunes para votar por personajes como Sasil de León Villard, ligados directamente a Manuel Velasco Coello, que tanto daño han hecho a la entidad chiapaneca durante los últimos cinco años y medio.

Es indudable que las esperanzas desesperadas de muchos están sobre los hombros del tabasqueño; que no parece haber otra opción razonable antes los cuestionables resultados de los últimos gobiernos encabezados por el PAN y el PRI. Andrés Manuel López Obrador parece ya el inevitable próximo presidente de la república.

Y es que, la encuestas no mienten. Las mayorías abrumadoras en los sondeos de opinión dice mucho más que las simples preferencias entre candidatos. Son muestra proporcional de un hartazgo casi generalizado entre los mexicanos. Son el resultado de años de desastre y abuso gubernamental que parece haberse cerrado a una sola ruta de salida.

Sí, aunque les duela admitirlo, fueron los propios gobiernos panistas y priistas los que terminaron fortaleciendo a un Andrés Manuel que ahora parece invencible. Fueron sus errores, sus irregularidades, su desprecio por el país, su cinismo y su corrupción descarada las que terminaron dándole la razón, las que terminaron minando sus posibilidades en este 2018.

No señores. No ha sido el acusado populismo, la presunta demagogia o los supuestos discursos manipuladores los que han fortaleciendo a Morena y su líder moral. Ha sido Enrique Peña, Felipe Calderón, Anaya, Meade, el PAN, el PRI, el PRD y todos los involucrados en el desastre nacional los que han terminado por dilapidar la confianza ciudadana y reducir las opciones de salida posible a sólo una.

En López Obrador está justo la esperanza de muchos mexicanos. Sería deshonesto no admitirlo. Pero que complicadas ha puesto Andrés Manuel las cosas para los chiapanecos. Que contradictorias y confusas han resultado sus decisiones en la designación de candidaturas. Es comprensible que busque alianzas para sumar votos a su campaña presidencial… ¿pero llamar a votar por personajes que tanto han lastimado a Chiapas?… es algo que sin duda resulta verdaderamente doloroso.

El gobierno estatal que ya se acaba ha sido el más desastroso de los últimos años. Ha hundido a Chiapas en una de sus más profundas crisis. Hospitales sin medicinas, crisis educativa, colapso de la obra pública, despidos masivos, corrupción, desfalcos descarados a las arcas estatales y muertes han sido la constante. Los chiapanecos esperan como nunca el fin de este gobierno, ante una desesperación y hartazgo desbordante.

Por eso cuesta mucho entender y responder al llamado de votar por los responsables de tanto quebranto. Y es que, votar por personas como Sasil de León significaría garantizar la permanencia del verdugo en el poder. Significaría la continuidad de algo que ha lastimado tanto y que no puede ser premiado de ninguna manera.

Llamar a votar por los protagonistas del gobierno verde como De León Villard no es tan sencillo Andrés Manuel. El exhorto ha colocado a miles que creen ciegamente en tu proyecto de combate a la corrupción en una encrucijada que, aunque parece lógica en la intención de llenar el legislativo de mayoría Morena, no deja de ser dolorosa e inviable para muchos ciudadanos que aún tiene las heridas sexenales demasiado frescas… así las cosas.

Comentando la noticia

Alfonso Carbonell Chávez

Para Ripley ¡aunque usted no lo crea!

Pues la verdad, ya no entendí nada. Porque ahora resulta, que el tema del quinto candidato o séase Fernando Castellanos Cal y Mayor, cuya candidatura fuera declarada en firme por el Tribunal Federal Electoral (TRIFE) máxima autoridad en la materia, en tiempo record ha empezado a mostrar músculo político al abarrotar -literal- las plazas en las que se ha presentado en cada municipio a los que hasta ahora ha visitado. En pasado comentario advertí, que la campaña emprendida por el ex alcalde capitalino con casi un mes de retraso, por el despliegue de personal operativo como logístico en el que no omito la presencia multitudinaria de simpatizantes del partido morado de Enoc Hernández hoy coordinador de campaña del candidato del verde, bueno de la coalición Verde Ecologista, Mover a Chiapas y Chiapas Unido, se presume la presencia del gobierno del estado o de plano las candidaturas de los otros cuatro candidatos a gobernador, nomás no levantan.

Sin embargo, hasta hoy que se sepa, no se han publicado encuestas considerando al quinto elemento en contienda, bueno al menos no de una casa encuestadora prestigiada, por lo que a 16 días de finalizar las campañas y 20 de la elección, no se sabe quién va encabezando la contienda y el margen, es su caso, de ventaja. Es cierto, las que se han publicado hace poco más de un par de semanas, mostraban una ventaja importante entre el puntero de la coalición Juntos haremos historia de Rutilio Escandón, y su más cercano seguidor de Todos por Chiapas Roberto Albores de 15 puntos porcentuales promedio en varias encuestas. Claro que en las redes sociales sobre todo de Facebook, hay quienes publican sondeos de opinión sin ningún rigor metodológico que la verdad, da pena. Así y conforme al encuestador, resultan algunas más falsas que un dólar con valor de 10 pesos, exhibiendo su estulticia por decir lo menos y evidenciando eso sí, su hambre…y de poder también. Así, publicitan que Albores Gleason ¡uta! ya rebaso a Rutilio y ponen en un tercer o hasta cuarto lugar a José Antonio Aguilar, quien a todas luces fue el mejor calificado en el pasado debate. Es cierto que la campaña de Jósean -y lo que se ve no se juzga- ha sido por demás austera y de bajo perfil en redes. Claro que quien lo conoce y sabe de estrategia político-electoral como él, entiende su caminar en la entidad que ha sido como se dice “a ras de piso” y en lugar de hacer grandes concentraciones se va moviendo en varias plazas caminando y tocando puertas y reuniéndose con líderes sociales y dirigentes de sectores, con actos en los que prefiere reunirse con 300 o 500 personas para que su mensaje y contacto sea más cercano y efectivo. Quien en verdad sino fuera por AMLOVE estaría ya sentenciado al fracaso electoral, es el candidato Rutilio Escandón, quien por el efecto Peje, se mantiene a la cabeza en las encuestas últimas conocidas, pero que se aprecia aún con la pasada visita de Andrés Manuel a Chiapas, que Rutilio nomás no conecta con la gente y se advierte una caída libre en la preferencia del voto que arroja la lectura de un voto cruzado el día de la elección; López sí Escandón no.

Por lo que hace al independiente, pues bueno, ahí anda gastando su paga porque ya habría dicho que renunciaría al financiamiento público e incluso, ya ha comprometido su salario en caso de llegar a la gubernatura de donarlo a mujeres empresarias o algo así. Así entonces, considero que el segundo debate será definitorio en las aspiraciones de al menos tres de los cinco candidatos en contienda y cito; Rutilio Escandón, Roberto Albores y José Antonio Aguilar, en que tendrán la oportunidad de reposicionar sus proyectos o de plano, ratificar la fotografía cuya suma de ellas hasta hoy nos dicen que el candidato de Morena Rutilio Escandón, sería el ganador. O bien también, que el priista Roberto Albores pueda remontar la desventaja; e incluso que el frentista Jósean Aguilar, pueda alcanzar al segundo lugar y al final de la contienda el mero día de la elección, pueda cerradamente alzarse con la victoria.

Ah y que creían que se me pasaba el quinto en discordia o quizás como se diría coloquialmente “no haber quinto malo”, ahí está Fernando Castellanos del Verde, quien como lo comenté al inicio, en muy poco tiempo ha logrado levantar, a más de polvareda, expectativas reales o al menos del orden mediático dónde le consideran algunos sectores sociales, reales posibilidades de poder ir escalando del quinto lugar con el que inicio su campaña obvio, a pelearle muy cercano a los punteros en la carrera gubernamental. Por eso insisto, el segundo y último debate de este miércoles será, no me queda la menor duda, definitorio para conocer de forma cabal sobre ¡de qué están hechos los candidatos!, y si aparte de las propuestas que estimo harán, sin caer en la difamación y la diatriba, puedan contrastar personalidades y de tener elementos denunciar violaciones al proceso electoral es decir a la ley presentando las pruebas no solo sus dichos. En fin. Así entonces, no sé para usted pero para un servidor, este proceso ha resultado un verdadero caso para Ripley ¡aunque usted no lo crea! Me queda claro.

Ya de salida (#3de3)

1.- Debo confesar, que he quedado gratamente sorprendido de algunos de los candidatos independientes a los que por cierto, he tenido la oportunidad de entrevistar en Comentando la noticia Expreso Chiapas Tv por Facebook. Así Jorge Martínez, sí ese que quiere que le pongan “Jorge a Tuxtla”, ha sorprendido por su claridez para llamarle a las cosas por su nombre y así, señalar de corrupto al que es corrupto o parásito de la política al que estima y califica lo es, ello claro refiriéndose a sus contrincantes a la alcaldía tuxtleca. Pero igual sorprende por las propuestas hechas que suenan algunas difíciles de cumplir, pero que argumenta sólidamente como la de bachear toda la ciudad en dos años. En fin ya falta poco y como advierte, es una lucha desigual una lucha entre David y Goliat, y sin embargo espera dice, darles duro con un “piedrón” lanzado desde su honda ciudadana. Je…// 2.- Un verdadero personaje resultó ser el famoso Zopi, Raymundo Zenteno, autor de personajes infantiles en Radio Ombligo. Oriundo de Bochil y miembro de una numerosa familia, nos platicó de cómo hubieron de emigrar del rancho a la ciudad en ese entonces Distrito Federal, con la misión de que pudieran estudiar una carrera universitaria. Tlatelolco, ese icónico lugar del país que aún nos duele, fue el barrio y unidad habitacional que les cobijó. Ante la realidad imperante en Chiapas en dónde desde su regreso a la entidad habría incursionado en la literatura, la pintura y por supuesto la radio, decidió y no lo omite, haberse visto afectado por la irracionalidad gubernamental, la actual apunta, decidió no sin meditarlo largamente, lanzar su candidatura independiente al congreso local por el distrito 13 de Tuxtla Gutiérrez. Así y de igual modo remando contracorriente, Zopi nos dice “Mi voz con vos” desde el congreso del estado. Usted amigo lector, tiene la última palabra. Más de lo mismo o el renuevo de políticos ciudadanos…// 3.- Y como Expreso Chiapas, debo reconocerlo, siempre se ha caracterizado por abrirle espacio a todas las voces y hoy en Facebook tv, los independientes han tenido la oportunidad de ofertar a la audiencia de redes sus propuestas. Igual la candidata independiente a diputada local por el distrito 1 de Tuxtla Karen Dianne Padilla, una joven activista de la causa feminista, se planteó la disyuntiva de ocupar un espacio público para darle voz a las mujeres, o bien quedarse a continuar su lucha que siendo permanente, requiere de otros espacios para visualizar su lucha. Así Karen, se propone alzar la voz desde el congreso local para empujar leyes que atiendan los reclamos legítimos de la mujer, no sólo en la incursión política y cargos públicos, sino de aquellas de los sectores más vulnerables que se enfrentan a la desigualdad social y de oportunidades, por el simple hecho de ser mujer y pobre. Al llegar a la entrevista, me sorprendió insisto gratamente porque marca una diferencia puntual entre los políticos clásicos, al llegar sola y su alma. Nada que ver con la parafernalia de otros candidatos. Por cierto Zopi y Jorge también llegaron solos, bueno el segundo con un solo personal de apoyo. La verdad, mostraron gran compromiso, emoción y ganas de hacer bien las cosas. Pero insisto, usted amiga y amigo lector, es quien tiene la última palabra…// ¡Me queda claro! Salu2.

Asociación de Columnistas Chiapanecos, A.C.

