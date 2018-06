11 de junio de 2018

La Feria

Sr. López

Principiantes, aventureros y audaces

Un compañero de la Secundaria (“Toby”, lamento no recordar su nombre), era un muchacho casi gordo, pelos parados, no mala persona pero muy bravero. No era raro que acabara a golpes por tonterías de chamacos con una extraña característica: siempre, con el primer golpe que le daban, caía al suelo, fulminado. Una vez, ya en confianza, confesó a este López que él sabía que era malísimo para pelear, entonces tiraba los golpes que podía y al primero que le daban, se dejaba caer: -Algunos trancazos doy, pero a mí, el segundo, nunca me lo dan -¡ah, jijo!

Lástima por el C.Anaya que no conoció al Toby. Los profesionales de la política, los que verdaderamente saben practicar ese deporte extremo, entienden a la primera: cuando les enseñan la puntita de un expediente o les hacen la menor insinuación de algo que saben que sí hicieron y es indefendible: ¡al suelo!, como el Toby.

Sabemos que en este nuestro México, tierra del derecho y la justicia, nadie es culpable mientras no le prueben lo contrario. Jurídicamente el C.Anaya es inocente: no tiene abierto expediente de investigación ni está sujeto a juicio… pero él debería entender que en su calidad de jurídicamente inocente (aún), políticamente es un fiambre.

Que alguien le explique al joven que el efecto ya obtenido es hacer creíble que baje en las preferencias, que no siga en el supuesto segundo lugar que le asignan encuestas de intenciones por aclarar, que parezca lógica su derrota… dejándolo en la boleta para que los que de plano de ninguna manera votarían por la alianza del PRI, tengan de dónde escoger: el C.Anaya, el Bronco… a todo dar.

El asunto es ese, aparte de que él es quien mejor sabe que sí se la comió: son abrumadores los indicios y -no se le vaya a olvidar-: el chofer de Manuel Barreiro (un tal Luis Alberto “N”), quien aparecía como dueño de Manhattan Master Plan, la empresa que compró al C.Anaya la bodega esa, no solo aceptó que era prestanombres, sino que entregó, como reparación del daño a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la nave industrial que adquirió al C.Anaya en 54 millones (Notimex; 2018-04-11; 03:33:33 y ABC Noticias). Es un hecho. El señor confesó, aceptó. Devolvió lo que no era de él.

De veras, no se le olvide: el Manuel Barreiro, solicitó amparo y huyó del país, donde sigue (parece que en Canadá); la investigación sigue abierta contra él “y otros”.

La respuesta inmediata del C.Anaya es francamente boba: según él, el Presidente de la república ordenó se orquestara el video en el que sale el hermano del Barreiro soltando la sopa, porque dijo que si gana la presidencia va a investigar a Peña Nieto y si es culpable lo mete a la cárcel… sí, cómo no: la ley lo impide don Anayita, esa amenaza es una baladronada: al Titular del Poder Ejecutivo federal solo se le puede procesar por traición a la patria o por delitos graves del orden común (artículo 108 constitucional), que no es el caso, así que don Peña Nieto se abanica con esas amenazas (de hecho, el Presidente de nuestro risueño país, goza prácticamente de algo que los que saben, llaman “inmunidad absoluta”, pues ni siquiera se le puede hacer juicio político en el Congreso, por no estar incluido en la lista de funcionarios que señala el artículo 110 de la Constitución).

Ni modo, los prensaron. El experto en albañales, Diego Fernández de Cevallos, asesor jurídico del Frente que postula al C.Anaya, también declaró de bote pronto y también se equivocó: “Vamos a enfrentar lo que venga y como venga. Vamos con todo. Este tipo de golpes pueden destruir una candidatura o pueden llevar a Ricardo Anaya a la Presidencia (…) Todo esto es una armadura, un ardid para pegarle a Anaya. En esto no hay más que un propósito, ‘si tú declaras esto contra Ricardo Anaya a tu hermano Manuel lo exoneramos’, eso es lo único que puede decirse por lógica elemental”.

… mmm, don Fernández, “¿por lógica elemental?”… ya perdió el toque, ya no picha como antes: plantear que el Juan Barreiro declaró para perjudicar al C.Anaya a cambio de que exoneren a su hermano Manuel, es una versión de ternurita: ¿el tal Juan se autoinculpa para zafar a su hermano?… ¿no sería mejor nomás embarrar al C.Anaya sin quedar él en peligro de ir a dar a la cárcel, diciendo todas las barbaridades que dijo?… nomás platicando que su hermano había cometido el error de prestarse a los enjuagues del C.Anaya, bajo amenazas… que estaba arrepentidísimo. Y por otro lado: ¿este golpe hace Presidente al C.Anaya o destruye su candidatura?… bueno, puestos a escoger, no parece que lo beneficie mucho, por lo que (Fernández “dixit”), al C.Anaya lo destruyeron. ¡Toby!

El C.Anaya, montado en encuestas que según Roy Campos (el de Mitofsky), sirven para muchas cosas excepto para predecir elecciones, se ha creído que puede ser Presidente de México, con su propio partido, el PAN, hecho pedacitos gracias a él (que Calderón y Sra., no son enemigo pequeño en el PAN); con sus aliados, PRD (que muy difícilmente van a poderle arrimar su voto duro, los de la izquierda de a de veras), y Movimiento Ciudadano, del colmilludo Dante Delgado que va a lo suyo y lo va a conseguir, sin que le preocupe gran cosa si el C.Anaya acaba en Los Pinos o en Santa Martha Acatitla.

Y no se equivoque nadie… sí, claro que lo de difundir el video de Juan Barreiro se orquestó desde las alturas del poder grandote (sin llegar a Los Pinos, eso es no saber lo que es el inmenso poder presidencial), pero el contenido es real: nadie se autoinculpa creyendo que le van a cumplir un trato ¡los de la PGR!

Así es eso de meterse a jugar en ligas mayores: es futbol americano pero no tacleado, no, es a pistola; es béisbol sin pelota, el pitcher lanza granadas. Solo se meten en esa cancha los que saben y tienen verdadera fuerza política real (el Pejesús, por ejemplo), o los que están (como Meade), igual de limpios que un pañalito del Niño Jesús. No es para principiantes, aventureros y audaces.

Lástima por el C.Anaya que no conoció al Toby. Los profesionales de la política, los que verdaderamente saben practicar ese deporte extremo, entienden a la primera: cuando les enseñan la puntita de un expediente…

Ensalada de grillos

Ciro Castillo

¿Qué tanto vale Chiapas?

El aspirante presidencial, Andrés Manuel López Obrador, dedicó tres días de su tiempo a Chiapas en la recta final de la campaña presidencial.

Justo en el momento en el que el golpeteo está a “flor de piel”, el tabasqueño visitó al estado más pobre del país para respaldar la candidatura de su “gallo”, Rutilio Escandón Cadenas, y mostrar qué tanto vale Chiapas.

Quizá también, sin decirlo, mandó un mensaje de que no existe ninguna intención de “bajarlo” del camión a tres semanas de los comicios del primero de julio.

Empezó el sábado la gira y concluirá este lunes en Las Margaritas y Comitán. Después viajará a Mérida, Yucatán, donde este martes por la noche se realizará el tercero de tres debates presidenciales.

Sabiéndose “el puntero” en las preferencias, según las encuestas, aunque él sabe que eso no le garantiza el triunfo en las urnas, López Obrador reiteró algunas propuestas que también Rutilio Escandón ha retomado en su campaña.

Por ejemplo: dijo que, en caso de ganar la Presidencia de la República se aplicará un plan de austeridad que implica recortar los salarios a los altos funcionarios, para apoyar a los que menos ganan. ¿Quizá con programas sociales?

También refrendó una de las ideas que han hecho “click” con el electorado: no utilizar el avión presidencial y vender todas aquellas aeronaves que ahora son utilizadas por los altos funcionarios.

Algunas de las propuestas de Obrador han tenido eco en Rutilio Escandón, su candidato en Chiapas, quien ha dicho que no se vale que haya un “Estado rico y un pueblo pobre”.

“Una vez que obtengamos el triunfo se pondrá en marcha el plan de austeridad, no habrá excesivos salarios para los funcionarios como sucede actualmente que cobran en promedio 650 mil pesos mensuales”, expresó este domingo en Tapachula, uno de los tres lugares que visitó, además de Tonalá y Huehuetán.

Criticó que en México la gasolina sea más cara que en Guatemala, cuando en el país vecino ni siquiera tienen petróleo.

“No habrá esos sueldos elevados, voy a empezar dando el ejemplo, me lo bajaré a menos de la mitad de lo que gana Peña Nieto”, indicó, además de recordar que no pretende vivir en la casa presidencial: Los Pinos.

Dijo que el Soconusco es muy importante para el desarrollo de Chiapas, y claro, sin decirlo, es un contenedor de la migración Centroamericana.

Prometió dar un impulso a la producción de café, plátano, cacao y cítricos, en un trabajo coordinado con Rutilio Escandón, lo que también se lee como otro espaldarazo directo al oriundo de Carranza.

DISPUESTO A REUNIRSE CON TRUMP

Mientras José Antonio Meade y Ricardo Anaya están enfrascados en una tremenda disputa por el segundo lugar en las preferencias electorales, según las encuestas, el tabasqueño ya habla con la seguridad de que saldrá airoso en la contienda electoral.

Dijo que, si existen las condiciones para hacerlo, se reuniría con el aspirante presidencial Donald Trump cuando ya sea “presidente electo”.

—¿Si hay condiciones, asistiría a reunión con Donald Trump?, le preguntaron los reporteros, tras un evento en Tapachula

“Si hay condiciones, si se puede establecer un diálogo respetuoso, sí acudiría. Depende, yo estoy abierto al diálogo. Pero quiero ver qué trato están dispuestos a darnos, porque yo quiero que haya respeto mutuo. No por Andrés Manuel sino por lo que voy a representar, el presidente de México tiene que ser respetado”, dijo, además de hablar de un plan de desarrollo desde Canadá hasta Centroamérica.

“No me voy a exponer y vamos a que la investidura presidencial sea respetada, sobre todo por los gobiernos extranjeros”, expresó también.

Aceptó que dialogar o alcanzar acuerdos con Donald Trump no será fácil y tendrá que apelar a la paciencia.

EDUARDO RAMÍREZ, COMPLETAMENTE MORENO

El otrora “verde”, Eduardo Ramírez Aguilar está completamente volcado a la campaña de Andrés Manuel López Obrador y Rutilio Escandón Cadenas, pese a que algunas voces han tratado de “amarrar” navajas entre ambos.

Ayer dijo que una vez que se logre el triunfo el primero de julio, está seguro que vendrá una verdadera transformación para el país y para Chiapas. Y vaya que lo necesita esta entidad…

Café Avenida

Gabriela Figueroa Díaz

PRESEA MIGUEL GONZALEZ ALONSO

Honor a quien honor merece y a casi un año de su fallecimiento (16 agosto 2017) y en el marco del Dia de la Libertad de Expresión, el Corporativo de Publico & Privado al mando de Carlos Fabre Platas, instituyo la entrega de la Presea “Miguel González Alonso” que reconoce a lo mejor del periodismo en Chiapas y que sin duda será un parteaguas referente para quienes se dedican a este oficio al ser homenajeado con ello, un gran hombre de extraordinaria trayectoria en el periodismo por más de 40 años.

“Miguel González Alonso, periodista Chiapaneco se nos adelantó en el camino, el pasado 16 agosto del 2017, por lo que esta presea es instituida como reconocimiento a toda una vida en el periodismo”

Sin duda el hablar de Miguel González Alonso es hablar de un profesional en prensa escrita, radio y televisión, quien en 40 años de vida profesional, recibió el Premio Nacional “México” de Periodismo por la mejor entrevista otorgado por la Federación de Asociaciones de periodistas Mexicanos (FAPERMEX), 2004; Premio por entrevista del Foro de Periodistas Chiapanecos en 2005; Premio “Doctor Belisario Domínguez Palencia” otorgado en la tierra natal del prócer “por ejercicio de periodismo vertical y crítico en 2006”; Premio “A la Excelencia Profesional” de la Asociación Nacional de Locutores 2007; Primer lugar Internacional de Periodismo “Don Ruma” (organizado por la Asociación de Redactores y Reporteros de Prensa Chiapas A.C.) en Prensa, Radio y Televisión, otorgado por un jurado integrado por comunicadores de: Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Belice, Costa Rica, Honduras, Venezuela y Perú (2007); Reconocimiento por 30 de años de Actividad Profesional otorgado por el Club Primera Plana. Julio de 2007; Premio Nacional de Locución “Juan José Bravo Monroy” de la ANLM por Noticia en Radio 2008; Premio Nacional de Locución “Luis M. Farías” de la ANLM por Análisis Político en Televisión 2009; Premio de periodismo por la mejor columna otorgado por la Asociación de Reporteros y Redactores de Prensa Chiapas, 1980.

Después de todas estas cartas credenciales como no instituir un premio en su nombre, por lo que su familia su esposa Kendra y sus hijos Xavi y Regina asistieron en su nombre para homenajear también al esposo y gran padre de quien a 10 meses de ausencia nunca olvidan, por lo que de la mano del corporativo de comunicación Publico & Privado, respaldaron dicha presea y se sienten muy orgullosos de que el nombre de este gran comunicador reconozca a los demás periodistas en el Estado de Chiapas.

Pues bien, en este tan singular evento Xavi dio unas palabras en nombre de su padre ante el beneplácito de los presentes para después dar paso a la entrega de los reconocimientos, presea que estuvo a cargo del Artista Robertoni quien fue el creador de esta presea.

Entre los galardonados de la noche estuvieron: Antonio Mendoza Nafate, Ángel Mario Ksheratto Flores, Carlos Z. Cadena, pascual Cruz Galdámez, Rodrigo Ramon Aquino, Irma Ramírez, Eddiel Pereyra Vázquez, Enrique Alfaro, en forma póstuma a Tina Rodríguez Sosa, pasando su hermana Candelaria Rodríguez a recibir el premio, Beto Ramos García, Cesar Cancino, Lizeth Coello, Vinicio Portela Hernández, Víctor Manuel Lara López y Rene Araujo de la agencia Notimex.

Así mismo se reconoció al Diputado Willy Ochoa Gallegos por el respaldo que le ha dado a los periodistas en esta legislatura aprobando un bono de un millón de pesos para los amigos dedicados a la comunicación, entregándole la presea quien fue recibido por su padre el Lic. Oscar Ochoa y no pudo faltar el reconocimiento a el gobernador del Estado por parte de esta empresa y que fue recibido pro el Titular de Icoso José Luis Sánchez, quien agradeció en nombre de Manuel Velasco Coello dicha presea.

Finalmente: “Siempre he querido bailar, al estilo de Pepe Figueroa” lo dijo Ángel Mario Ksheratto. Recuerde No es Nada Personal. Envíenos sus comentarios a CAFETOMANA2014@outlook.com

Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

Apoteosis de López Obrador en Chiapas. Colosal apoyo al campo chiapaneco y despachara en Tapachula.

*Se comprometió a sembrar 100 mil hectáreas de plantas y árboles de café, cacao, plátano, cítricos y maderables.

La llegada dominical de Andrés Manuel López Obrador a Tapachula, fue apoteósica, enardecida, prendida, ante las decenas de miles de simpatizantes que se dieron cita en el legendario parque Central “Miguel Hidalgo” y que llenaron complemente la plancha de concreto, calles adyacentes y hasta gente arriba de los árboles de ornato dela plaza. Fue un inicio de gira por esta frontera sur del candidato Presidencial de “Juntos Haremos Historia”, que supero inclusive a la que realizo el candidato el Frente Democrático Nacional en 1988 con Cuauhtémoc Cárdenas, -hace 30 años- donde Tapachula fue considerada por la prensa nacional una de las tres principales plazas del país, que superó las expectativas en esa historia del llamado Frente Democrático Nacional.

Desde la frontera sur de México, fue tajante al reconocer que “este arroz ya se coció”. A 17 días de que se concluyan las campañas dijo que lleva el 50 por ciento de la votación nacional, por más de 25 puntos de su más cercano seguidor. Dijo que la mafia del poder oprime al pueblo y que esto ya no sucederá más. Que sólo el pueblo puede salvar al pueblo. Vale más que sobre a que falte y lo mejor en su visión electoral, de que nada de voto cruzado, o diferenciado. El voto debe de ser parejo y se debe de votar por todos los de MORENA, para gobernador, senadores, diputados federales diputados locales, y Presidentes Municipales, y ser así, sin duda Andrés Manuel López Obrador, será el próximo Presidente de México más votado en la historia del país.

Puntualizó que se cancela la llamada “Reforma educativa”, y explico como la mafia del poder desdibujo no solamente a los maestros, sino a diversos grupos con tal de que se defendiera la mafia del poder. Dijo tajante NO a la “política privatizadora”, y lo mejor, trato justo los Centroamericanos, respaldando sus derechos humanos, y lo colosal con su tesis y visión con la franja Centroamericana, para un gran “Acuerdo de Cooperación internacional” de México, los países Centroamericanos, Estados Unidos y Canadá, para detener la migración que busca el sueño Americano. Señaló que hará planteamientos al Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para buscar mecanismos de solución y que la gente ya no se vaya para el norte. Enfatizó que ya n habrá “Gasolinazos” en su gobierno y explicó el cómo hacerlo.

Hay una historia en la región del Soconusco, y Tapachula como sede, donde se pude observar cómo ha ido revolucionando el poder de la democracia en nuestro país, desde hace 30 años donde el Frente Democrático Nacional, desapareció para darle vida al Partido de la Revolución Democrática (PRD), y donde el nombre de Andrés Manuel López Obrador, apareció en escena con sus luchas de aperturas democráticas y donde logró ser jefe del gobierno de la ciudad más grande del país, y de ahí se saltara al nacimiento del Movimiento Regeneración Nacional (conocido por sus siglas Morena), donde fue creado en 2011 como una asociación civil dedicada a impulsar la candidatura de López Obrador a las elecciones federales de 2012. En el 2014 Morena obtuvo su registro ante el Instituto Nacional Electoral, como partido nacional, y actualmente forma parte de la coalición “Juntos haremos historia” con el PT y el PES, donde postularon como candidato a la Presidencia de México a López Obrador, rumbo a las elecciones federales de 2018. El lopez-obradorismo en la región del Soconusco, es histórica

Por eso no es absurdo y paradójico que López Obrador desde Tapachula, haya lanzado varios escenarios y contextos que giran alrededor de su proyecto federal y fue determinante primero con el combate a la corrupción, y a la impunidad y que la moralización del país va en serio. Fue categórico con su “Cero corrupción. Cero Impunidad”. Se desplayó como nunca en este tema central de su proyecto federal, al reconocer que es tan grave “Que no llegan a carteristas muchos, en comparación con la corrupción de los políticos mexicanos”. Le aventó a Anaya y a la clase política nacional. Fue claro del satanizar al PRIAN, y decirle que son los que han hundido al país. Dijo que hay muchos “huachicoleros arriba que son los ladrones de México”. Dijo que México es el país más corrupto del mundo y que esto se acabó.

Desde Tapachula, lanzó un “plan de Austeridad”, para todos los futuros gobernadores de las entidades federativas. Dijo que no van a haber los sueldos millonario de arriba que ganan los políticos mexicanos y magistrados y Jueces. Los Pinos serán un lugar de cultura y que regresará a los terrenos de Chapultepec, y prometió vender aviones y flotilla de helicópteros del gobierno federal. El Estado Mayor Presidencial desaparece también. Va a ver “Justicia laboral” en México. También lanzo el apoyo a los jóvenes del Soconusco, y de Chiapas, donde dijo tienen el derecho de estudiar y que habrá becas mensuales para ellos, y hasta tendrán acceso a programas laborales bien remunerados. “Becarios SI, Sicarios NO” resumió su política en favor de la juventud.

Sin embargo lo más principal de esta gira electoral de López Obrador fue su “Proyecto del Campo y la productividad”, donde prometió para la Zona del Soconusco, sembrar 100 mil hectáreas, de plantas de café, cacao, plátano, cítricos y arboles maderables, donde dijo que la fábrica más importante en México es el campo, y remató diciendo que será Tapachula su sede para vigilar este programa federal que empezará con 3, 500 millones de pesos y que podría generar 40 mil empleos para el Soconusco. Reconoció las tierras productivas de la región del Soconusco y que próximamente ya como “Presidente electo”, les va a traer el programa federal de la sembrada de 100 mil hectáreas.

La gente, todo el tiempo le aplaudió, le echaba porras y loas, y el grito de “Presidente” fue ensordecedor. Un López Obrador, entregado a los chiapanecos y al Soconusco. Un López Obrador que vive en Chiapas y que conoce a la perfección su problemática y su estrategia de desarrollo. Un López Obrador que este domingo se Chiapanequizo. Un Presidenciable entregado a Chiapas.

Reprimenda contra Albores Gleason, abandonó al sector ganadero de Chiapas.

El presidente de la Unión Ganadera en el Estado de Chiapas, José Ernestino Mazariegos Zenteno, señaló este fin de semana, que desde su llegada al organismo que representa 70 asociaciones en el estado, nunca tuvo apoyo del entonces senador Roberto Albores Gleason para el impulso del sector.

Señaló que hay mucho que hacer en la ganadería, en ocasiones, señala el líder, le extendieron una invitación para que los acompañara a alguna de las asambleas de ganaderos pero nunca asistió.

“Es lamentable que ahorita este él (Roberto Albores Gleason), pensando en la gubernatura, si como senador nunca vimos el interés de su parte en acercarse al sector, por lo menos nos hubiera preguntado qué es lo que habría qué hacer, y ahora busca gobernarnos, como atenderá nuestros sector”, subrayó el líder.

Además señaló que algo que como senador, Roberto Albores pudo haber impulsado para beneficio del sector ganadero penas más severas en contra del abigeato.

Carrereando la Chuleta

Ronay González

“ME CANSO GANZO QUE SÍ GANAMOS”: AMLO

“Procuraré ser breve –dijo- ya todo se ha dicho acá”, y menos mal porque se reventó un discurso de cerca de un ahora, bajó un sol que le doró la coronilla a más de uno y provocó que se me antojara una media docena de chelas, pero ahí estaba, la invitación llegó de un buen amigo, y no le dije que no, fue secundada por el carnal Oscar Gurría que en una rápida llamada además de un buen saludo me dijo que llegaría el que representa el movimiento de la esperanza, del cambio en el país, y que el resto de la plebe estaría ahí reunida. –Ta’ bueno pues- le dije.

Desde las 10 de la mañana el Parque Central lucía con una inusual cantidad de personas, mismas que tenían ya un buen rato esperando, como si se tratara de un espectáculo musical, aunque en este caso el tema musical era exactamente el mismo, la canción que identifica a Morena se repitió una, y una, y otra y otra vez.

Me topé con cientos de personas que estaban ahí, pegadas a la valla por donde pasaría el candidato a la presidencia de la República, muy animadas a pesar del solazo.

Llamó mucho mi atención que había una tremenda venta de souvenirs, como una especie de emblema dentro de esta corriente ideológica. El chaleco de color rojizo-morado (color Morena dijera la viejita), la playera del Amlito (caricatura), el muñeco-Amlo, y así, para todos los gustos.

-Cómprame una mi playera pues gordo -le decía una señora a quien supuse era su esposo-

-¿Y hay de tu talla pues?- dijo el hombre entre risas.

Nadie se queja de los precios, el que quería compraba. Las banderas sí fueron regaladas, blancas con la palabra Morena; un par de lonas al frente, un escenario con un equipo de sonido que esparcía la bulla por todo el parque. En el escenario no había tapasol, así que los candidatos, al igual que a los ahí reunidos, quedamos bien dorados.

Al frente había un gran espectáculo de selfies, todos se tomaban foto de donde estaban pa’ publicarlas en el face. Las señoras se daban un último retoque de polvo facial.

Hice amistad con una señora que no sé cómo llegó hasta donde estaba una improvisada área de prensa, justo atrás de la bocina. Me dijo que ella estaba ahí porque su hijo, que ya había fallecido, le encargó que votara por Andrés Manuel.

-Mi hijo estuvo en el partido de él -me confesó- nunca lo pudo ver en persona, yo sí lo voy a ver hoy, le vengo a decir que voy a votar por él.

Una mujer a quien por ratos la veía ilusionada, otros tristes, ya entrada en años, se llama Ercilia Fuentes, y como ella había varios que no tenían ni playera, ni gorra, ni bandera, ni nada, pero ahí estaban.

La que fungió como maestra de ceremonias interrumpió la música y por unos minutos dirigió las porras, algunas ensayadas, otras improvisadas, los nombres de algunos candidatos fueron coreados espontáneamente, en fin, lo que siempre sucede en un mitin político, hasta que mencionó que estaba ya en entrando a la valla Andrés Manuel; los gritos no dejaban oír nada.

En el escenario se podía ver ya a los candidatos a los distintos cargos de elección popular de la frontera, pero eran 4 los que se supo tomarían la palabra: Oscar Gurría, Eduardo Ramírez, por supuesto Rutilio Escandón, candidato a la gubernatura por Chiapas, y Andrés Manuel.

Promesas para el Soconusco, para la Costa, para Tapachula, cosas que se oyen re bien y que quisiéramos verlas pronto. Rutilio como siempre, más allá de la fiesta, habló con la seriedad con la que se tratan –o debiera- los temas que tienen que ver con nuestro futuro como estado, como nación.

Su apuesta ha sido la misma desde que inició su campaña: llevar a cabo un gobierno austero, en donde se va “a caminar con el pueblo”. Mencionó las mejoras a la educación, a la salud, con desayunos escolares, apoyo a los jóvenes con becas, y en donde el respeto es una parte fundamental, a los chiapanecos, a la libertad de expresarse y por supuesto de votar.

Los demás candidatos se expresaron en el mismo tenor, hay mucho por hacer, mucho que cambiar y remediar, esperemos.

Chismorreo Político

Armando Chacón

El 1 de julio “nuestras urnas se vestirán de gloria nacional”: ERA

Comenzamos…El voto será respetado en Chiapas. Para garantizar que las campañas y los comicios se realicen con transparencia, equidad, certeza, legalidad e imparcialidad, el Secretario General de Gobierno, Mario Carlos Culebro Velasco, reiteró el firme compromiso con la democracia que tiene el Gobierno de Chiapas y su ánimo de colaboración con los órganos electorales: el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), así como con la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales (FEPADE), con pleno respeto a sus atribuciones. Al comentar la preocupación de los Obispos de Tuxtla Gutiérrez, Fabio Martínez Castilla; de San Cristóbal de Las Casas, Rodrigo Aguilar Martínez, y el Administrador Diocesano de Tapachula, Arnulfo Quintanar Monroy, saludó su interés y compromiso con la ciudadanía, y explicó que se ha dispuesto una amplia colaboración y múltiples mecanismos de actuación para recibir información y, en su caso, puedan denunciar cualquier conducta ilícita por parte de los servidores públicos, con quienes no habrá ninguna tolerancia en caso de que destinen recursos materiales, humanos o financieros a favorecer a algún partido o candidato. El primero de Julio las y los ciudadanos deben acudir a la casilla que le corresponda a emitir su voto con toda libertad…..Continuamos…La estrategia del equipo de campaña del candidato a la Presidencia de la República de la Coalición “Todos por México”, José Antonio Meade Kuribreña les está dando resultado, al menos por el momento ya lo posesionaron en el segundo lugar de las preferencias electorales donde AMLO candidato de “Juntos Haremos Historia”, continua punteando todas las encuestas y Ricardo Anaya Cortés de “Por México al Frente”, ha bajado al tercer lugar. Las descalificaciones y acusaciones es una de las principales armas que están utilizando los contendientes. Pepe Meade dijo que Ricardo Anaya es un vulgar ladrón, robó y lo cacharon, debe ser investigado por corrupción, lavado de dinero y tráfico de influencias. Por su parte Ricardo Anaya se compromete que en cuanto sea Presidente creará una Fiscalía Autónoma que investigue a Peña Nieto y de encontrarlo culpable, debe ir a la cárcel como cualquier delincuente; entre más se acerca la fecha del día de las elecciones, se eleva el nivel de la lucha por alcanzar el poder. En la ciudad de Mérida, mañana se realizará el tercero y último debate donde participarán los cuatro aspirantes a la Presidencia de la República, los temas que se tocarán serán, Economía y Desarrollo. Los priistas presumen que Pepe Meade será el que mejor desarrolle estos temas ya que tiene experiencia en las áreas de las finanzas del sector público, sin embargo también otros dos de los cuatro contendientes que andan en busca de llegar a Palacio Nacional tienen las mismas oportunidades, van preparados para debatir. Andrés Manuel, Pepe Meade y Ricardo Anaya saben que esta oportunidad no deben desaprovecharla, el escenario es propicio para impactar a los ciudadanos, serán observados por millones de mexicanos y muchos pueden cambiar la intención de su voto. El Bronco va únicamente de relleno. Ojalá y no confundan el espacio del debate con un cuadrilátero de box…..Terminamos….El candidato de “Juntos Haremos Historia”, Andrés Manuel López Obrador acompañado de los aspirantes a la gubernatura Rutilio Escandón Cadenas y a Senador Eduardo Ramírez Aguilar, estuvo de gira proselitista en Tapachula, Huehuetán y Tonalá. AMLO recibió el respaldo de varios miles de habitantes de la zona Soconusco y Costa. En la Perla del Soconusco ante millares de hombres y mujeres, afirmó que para poder atender las necesidades de la población, vivirá por temporadas en esa ciudad. (Recordemos que el gobierno del Estado tiene una casa en Tapachula). También en los otros dos eventos (Huehuetán y Tonalá), López Obrador constató que la mayoría de los chiapanecos están de acuerdo con su propuesta y lo respaldan. Hoy el abanderado de los partidos Morena-PT-PES, estará en las Margaritas y Comitán. Andrés Manuel López Obrador ha estado en muchas ocasiones aquí, conoce todo el estado, a su gente y las necesidades de cada una de las regiones, en esta que quizás sea la última ocasión que venga como candidato, refrendó su interés de que Chiapas sea uno de los estados que tenga mayor apoyo de parte de la federación, en caso de ganar la Presidencia de la República……De Salida…. El próximo 1 de julio “nuestras urnas se vestirán de gloria nacional”, lo afirmó en Tonalá, Eduardo Ramírez Aguilar candidato al Senado por la coalición “Juntos Haremos Historia”….

