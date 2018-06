05 de junio de 2018

ENTIEMPOREALMX

La Feria

Sr. López

Ahí nos vemos

La prima Lucía (de las de Autlán de la Grana, Jalisco), era una de esas mujeres, para ahorrar palabras, que cruzan la calle y dejan hirviendo el asfalto. La única mujer de entre los catorce hijos que hicieron su mamá (tía Lupita) y su papá, tío Geno (Genovevo), señor como de película en blanco y negro de los años 40’s del siglo pasado: rancherote duro y atravesado, prototipo del macho mexicano, de pistola al cinto y muy pocas pulgas, al que no había en la región quien le sostuviera la mirada y por supuesto, celoso de ruborizar a Otelo. A los 17 años de edad, la prima Lucía estaba harta del pueblo (del pueblo y de su papá), quería vivir en Guadalajara o en México, estudiar una carrera, hacer otra vida, pero no había manera ni de insinuar el asunto a su vigilante padre que la cuidaba más que el pueblo judío al Arca de la Alianza… pero, para mala suerte de tío Geno, se enteró la abuela Elena, quien le aconsejó a Lucía que se buscara al peor del pueblo, pero al peor-peor, uno junto al que Juan Charrasqueado pareciera San Luis Gonzaga, y dijera que estaba enamorada de él, pero que se encaprichara de veras… al mes ya estaba la prima instalada en casa de la abuela en el entonces D.F. (se tituló en la UNAM de química-farmacobióloga, tuvo los novios que quiso y luego se casó con quien le vino en gana). Sabia, la abuela.

Sostienen los que dicen que saben, que primero le entra seso a Trump que Meade gane la presidencia de la república, porque es tal el rechazo al PRI que el tenochca estándar está dispuesto a aguantar seis años de puntadas del Pejelectoral y de barbajanadas de sus cercanos, antes que dar su voto a torcer. Está bien. Puede ser… ahora resulta que hay pueblos que tragan lumbre.

Tal afirmación se fundamenta en las “tendencias” de preferencia electoral que consignan las encuestas que publica la prensa, cierta prensa (no toda), a sabiendas de que tales encuestas son sobre pedido (no todas, se entiende… pero sí más de lo comúnmente aceptado en países civilizados), y nadie menciona que el Instituto Nacional Electoral (INE), que entre muchas otras cosas, es la autoridad responsable de monitorearlas (supervisarlas), registró 34 empresas que se comprometieron a respetar los doce criterios establecidos por el INE para elaborar sus estudios demoscópicos (“demoscópico” término que se usa para darle tufo de cosa científica a una suposición expresada en números), criterios que incluyen el periodo de elaboración, la metodología aplicada, el “formato” (teléfono, cara a cara, internet), las preguntas hechas al encuestado (el modo de preguntar influye hasta en un 30% la respuesta, según Carlos Estrada, exanalista de Mitofsky), el costo, los nombres de los responsables, etc.

Así las cosas, el INE reporta que del 8 de septiembre de 2017 al 28 de abril de 2018, se han publicado 253 encuestas en los medios de comunicación, de las que solo el 53% (134) han cumplido los criterios establecidos para tomárselas en serio. O sea: poco más de la mitad (y han detectado alguna inventada de punta a rabo).

De entre el 47% de encuestas bien hechas (es suposición), el INE revisa la tasa de “ponderación”, que no es sino la aplicación a los resultados obtenidos de preguntar a mil o mil 200 tenochcas, el factor que le late a cada encuestadora (expresado con fórmulas matemáticas de poner los pelos de punta), para extrapolar el resultado obtenido al total de 89 millones con credencial para votar (89’123,355 por si le gusta la precisión). En pocas palabras: salen a la calle (o llaman por teléfono), y le preguntan a 1,000 ó 1,200… “ponderan” las respuestas y nos dicen que esa es la preferencia de todos los posible electores, advirtiendo que no son adivinanzas y que la encuesta sirve para muchas cosas, excepto para atinar ganador (¿entonces para qué las hacen?… ¿para influir en los votantes?… ¿para cobrar a su clientela?… averígüelo Vargas, diría Chabelita la Católica).

Revisa el INE, entre otras cosas, la “tasa de rechazo”, dato muy importante porque entre mayor sea el número de gente que rechaza ser entrevistada (responder a la encuesta), menor es la fiabilidad de los resultados que arroje… y ahí es donde la puerca tuerce el rabo.

Mire usted: ayer lunes, El Financiero publicó una encuesta en la que sale a la cabeza el santo señor de Macuspana, nuestro redentor auto designado, nada menos que con el 50% de preferencia electoral (que vayan preparando los cuetes y la banda); el C.Anaya quedó en segundo lugar con el 24% y José Antonio Meade con el 22%… o sea (diría el clásico de Tabasco): este arroz ya se coció. Lástima que (consigna el mismo Financiero), esos resultados se obtienen sin tomar en cuenta a los “indecisos” (28%), ni considerando que el 47% rechazaron ser encuestados… ¡hágame el favor!

Invitaron a responder la encuesta a 1,777 personas, aceptaron la entrevista 1,201, y solo 865 dijeron por quién votarían… el 0.0009% del listado electoral y eso indica cómo votaremos el 1 de julio, 89 millones (o los que voten). ¡Cincho!

No sabe el del teclado si esta encuesta de ayer del Financiero, incluye la pregunta a los indecisos “aunque usted todavía no decide por quién votar, ¿con cuál de los siguientes candidatos se siente más identificado?”, porque en otras encuestas arrasa Meade con el 38% frente al 2% el Pejetrolero. O todavía más serio: la pregunta que dice “no sé por quién votar pero sí sé quién no quiero que sea Presidente”, en la que el campeonísmo es el Pejesús (68% de los electores no lo quieren en La Silla), frente al 26% de Meade.

Alguien, algunos, están necios en convencer a la gente que el Pejengañador patrio trae el triunfo en la bolsa: no es cierto. Y revisadas las cuentas en serio, hay dos conclusiones, la más seria, que aún no hay nada para nadie y la segunda, con la lógica de la tasa de rechazo y a quién no quiere la gente de Presidente, es que el Peje, otra vez, se va a quedar con las ganas. El odio al PRI no da para tanto… no importa, don Pejeremías, para el 2024, ahí nos vemos.

Así las cosas, el INE reporta que del 8 de septiembre de 2017 al 28 de abril de 2018, se han publicado 253 encuestas en los medios de comunicación, de las que solo el 53% (134) han cumplido los criterios establecidos para tomárselas en serio.

http://etrnoticias.mx/lee-ahi-nos-vemos-en-la-columna-la-feria/

ENTIEMPOREALMX

Ensalada de grillos

Ciro Castillo

¿Cuál es el juego?

Los liderazgos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) cumplieron su amenaza e iniciaron un paro laboral “indefinido”, pese a múltiples llamados de las autoridades, quienes, dicen, no hay motivo.

Decimos que los liderazgos, pues la mayoría de los maestros que participan en el movimiento no lo hacen convencidos de que es la mejor estrategia, sino porque son “amenazados” con sanciones por parte del sindicato.

Los ponen entre la espada y la pared, pues mientras el sindicato los presiona para participar, las autoridades educativas lanzan la amenaza de que habrá descuentos y habría incluso despidos por acumular tres faltas consecutivas en un mes; nunca cumple lo que dice la autoridad, pero en fin, el amago existe.

También tienen que enfrentar “las caras largas” de los padres de familia, pues si bien algunos simpatizan con su movimiento o quedan conformes con la explicación que les brindan, la mayoría está en desacuerdo con “tanta perdedera de clases”.

Es peor todavía porque se trata de fin de curso y el papeleo les complica la vida, tanto a los maestros que tienen que ir a paro como a los padres de familia que están pensando en el siguiente paso de sus hijos en la escuela.

Los maestros, con el colmillo adquirido, se preparan y alistan el papeleo; sin embargo, queda la sensación de que es mucha la pérdida escolar.

Si deporsí la educación que reciben millones de niños en México es deficiente, con la pérdida de días aula, esta situación es todavía peor.

HAY JUGADA POLÍTICA

Las principales demandas del magisterio siguen siendo: derogar la Reforma Educativa e instalación de una mesa de diálogo con el gobierno federal.

Sin embargo, podría haber detrás de este plantón indefinido y protestas en entidades como Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Ciudad de México y Chiapas, un interés por influir en la próxima contienda electoral.

El otrora “magisterio charro” que seguía a la maestra Elba Esther Gordillo se ha expresado abiertamente a favor de Andrés Manuel López Obrador, quien ha capitalizado la ruptura de la ex lideresa con el gobierno priísta en turno.

Yerno y nieto de La Maestra participan activamente en la campaña del tabasqueño, quien ha logrado alianzas que antes eran completamente impensables.

Ahora bien, qué papel jugará la CNTE, opositora a todo lo que “oliera” a Elba Esther Gordillo.

Se supone que, en el caso de Chiapas, el sector democrático de la Sección 7 del SNTE tendría que simpatizar con la izquierda mexicana, ahora representada por AMLO; sin embargo, tampoco sería conveniente mostrarse abiertamente a su favor.

Hay también un sector de la Sección 40 del SNTE que, a falta del liderazgo de “La Maestra”, ha “jalado” con la CNTE; sin embargo, tampoco se ha pronunciado abiertamente por Obrador.

Y EN CHIAPAS CON QUIÉN

El candidato que parece tener la simpatía del magisterio chiapaneco es Rutilio Escandón Cadenas, quien tiene en su equipo de campaña a Eduardo Ramírez Aguilar, quien desde que era diputado local por el Verde expresó su respaldo al movimiento magisterial; incluso, dicen que fue ese posicionamiento lo que le valió a la larga el rechazo de Aurelio Nuño Mayer, ex titular de SEP, para que no fuera candidato a Gobernador por el PRI-PVEM.

En varias ocasiones, Rutilio Escandón ha expresado su rechazo a la Reforma Educativa, pues considera, igual que Obrador, que únicamente fue un intento de reforma laboral y fue coercitiva, es decir, se aplicó a punta de garrote.

Ha dicho que cuando sea gobernador impulsará la educación, pero también respetará las conquistas sindicales del magisterio.

Sin embargo, como son tiempos electorales y el voto del magisterio es importante, Fernando Castellanos, ahora candidato del PVEM-Mover a Chiapas y Chiapas Unido, envió un “guiño” político al magisterio.

Ayer difundió un video en el que expresa su respaldo y asegura que, igual que muchos, él también tiene familiares que son maestros. La pregunta es: ¿qué papel están desempeñando los líderes magisteriales. ¿A qué están jugando?

Escríbanos a:

cirocastillo@hotmail.com

Síganos en:

www.noticiasnvi.com

En Facebook:

https://www.facebook.com/enTIEMPOREALmx/

http://etrnoticias.mx/lee-juego-en-la-columna-ensalada-grillos/

ENTIEMPOREALMX

Café Avenida

Gabriela Figueroa Díaz

SOLIDARIDAD CON GUATEMALA.

La erupción del volcán de Fuego, luego de 16 horas y media de haber iniciado finalizo con ceniza a 4,500 metros sobre el nivel del mar con explosiones débiles y moderadas, con incandescencia en el cráter, pero esto no es todo las cifras son realmente desgarradoras 1702 130 personas afectadas, casi 3300 personas evacuadas, mismas que fueron atendidas, 1200 personas llevadas a los albergues, hasta ese momento 25 personas fallecidas, el aeropuerto afectado en sus operaciones, un puente destruido y dos fuentes de energía sumamente dañados son los datos primordiales ante la tragedia de la naturaleza que se llevó a cabo este domingo, datos revelados por el boletín vulcanológico especial signado con fecha 03 de junio del 2018.

“Ante el panorama devastador que ocurre el Guatemala por la erupción del Volcán de Fuego autoridades mexicanas, han mostrado solidaridad por los hermanos guatemaltecos”

Pues bien, ante esta tragedia se han sumado muchísimas personalidades de todo el mundo, mandatarios, artistas, deportistas, la iglesia quienes han orado por quienes están sufriendo y han demostrado su apoyo, poniendo a su disposición ayuda humanitaria la cual hoy más que nunca es necesaria. Otros quienes también expresaron su ayuda fueron el presidente de El Salvador ofreció sus condolencias a través de Twitter y dijo que su país estaba listo para ayudar a su vecino y el embajador de Israel en Guatemala y el alcalde de Puerto Rico también expresaron su solidaridad.

A nivel Nacional el primero en alzar la voz fue el Presidente de México Enrique Peña Nieto, quien señalo a través de sus redes sociales. “Toda nuestra solidaridad y apoyo al presidente @jimmymoralesgt y al pueblo guatemalteco por la pérdida de vidas humanas tras la erupción del Volcán de Fuego. A través de @PcSegob, hemos ofrecido asistencia para enfrentar esta contingencia, expresó mis sentidas condolencias.” Así mismo giro las debidas instrucciones para que a través de la Embajada de México en ese vecino país, se activen los protocolos de atención y protección a fin de apoyar a los mexicanos que vivan o estén en el lugar de siniestro natural.

A nivel estatal dio ejemplo el Gobernador Manuel Velasco quien dijo: “La solidaridad del pueblo de Chiapas con nuestros hermanos de Guatemala afectados por la erupción del Volcán De Fuego. Autoridades de Protección Civil mantienen activados los protocolos de monitoreo y vigilancia en territorio chiapaneco.”

El Torito Neftalí del Toro Guzmán, como vecino natural de ese país, señalo: “A nombre de los habitantes de Tapachula quiero expresar mi solidaridad con nuestros hermanos de Guatemala afectados por la erupción de Volcán De Fuego. Nuestras oraciones están con ustedes. Fuerza Guatemala, No Están Solos.”

El Senador Melgar argumento: “Mi solidaridad a nuestros vecinos afectados de Guatemala por la erupción del Volcán De Fuego” y el Diputado Willy Ochoa a nombre del Congreso de Chiapas manifestó: “Es momento de sumarnos y ayudar al pueblo de Guatemala, como mexicanos y sobre todo como vecinos, debemos de ser solidarios y ayudar en estos momentos tan difíciles que se está viviendo en aquel país, como chiapanecos eso nos caracteriza, y sabemos que esta ocasión no será la excepción para dar muestra de sensibilidad humana.”

Y ya entrados en gastos los candidatos a la gubernatura también expresaron su respaldo al pueblo Guatemalteco: RAG “Mi solidaridad con el pueblo guatemalteco, quiero externar mi apoyo hacia ustedes. En estos momentos tan difíciles no están solos. ¡Chiapas está con ustedes!” FERNANDO “Mi solidaridad y mi afecto a todos nuestros hermanos del País vecino de Guatemala, ante la erupción del Volcán de Fuego vivida este domingo. Mis condolencias a las familias que han perdido a algún ser querido y mis mejores deseos para aquellos que resultaron heridos”. JOSEAN “Mi solidaridad al pueblo guatemalteco por la erupción del Volcán de Fuego. De corazón, expreso mis más sinceras condolencias a las familias de los afectados por esta tragedia”. RUTILIO “Esta noche quiero expresar mi solidaridad al pueblo vecino y hermano de Guatemala, ante la emergencia que vive resultado de la erupción del volcán de fuego. Chiapas atento y solidario”.

Pero quien sin duda se llevó las palmas por el sentimiento que le imprimió al video donde señalo su postura ante los terribles acontecimientos fue Don Jesús Alejo Orantes Ruiz, quien afirmo mientras circulaba por las avenidas de la ciudad capital “De verdad que es algo triste, lamentable, lo que nuestros hermanos guatemaltecos están pasando ahorita, yo les pido que ahorita con este terrible problema que tengan paciencia, nunca hay que perder la fe, la creencia en Dios ya que así sucede este tipo de fenómenos, de momento se nos viene y hace muchos destrozos, muertes y todo, por eso les pido tengan paciencia y mis más sinceros sentimientos para las víctimas y para todos quienes quedaron en su momento damnificados, en el volcán este que tuvo su erupción.”

Finalmente: “Es urgente aperturar diálogo y brindar soluciones al magisterio chiapaneco, lo dije antes y lo reitero ahora: pedimos respeto para las maestras y maestros de Chiapas” lo dijo Eduardo Ramírez Aguilar. Recuerde No es Nada Personal. Envíenos sus comentarios a CAFETOMANA2014@outlook.com

http://etrnoticias.mx/lee-solidaridad-guatemala-en-la-columna-cafe-avenida/

ENTIEMPOREALMX

Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

El gobernador Velasco se pronuncia por una Mesa de Dialogo con los maestros en el país.

Desde la capital del país, el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, se pronunció a favor de que se abra una Mesa Nacional de Diálogo para escuchar a los maestros y se pueda llegar a un acuerdo en torno a sus planteamientos. Aseguró que el diálogo y el entendimiento serán siempre los mejores canales para atender las demandas del magisterio y mejorar la educación. Dijo que el Gobierno de Chiapas estará siempre a favor del diálogo y el trabajo en unidad con los maestros.

En este sentido, el Gobernador Velasco sostuvo que una Mesa Nacional de Diálogo permitirá canalizar por la vía institucional las inconformidades que han venido expresando los docentes desde el 2013 y, al mismo tiempo, evitar afectaciones a la ciudadanía. Recalcó que Chiapas es un estado de libertades, por lo que el Gobierno de la Entidad es y será respetuoso del derecho a la libre manifestación. Sin embargo, también mencionó que se debe ejercer el derecho a la manifestación respetando los derechos de terceros y de la ciudadanía en general.

Al final reiteró que al abrirse la Mesa Nacional de Diálogo con los maestros, igualmente se abre la oportunidad de buscar puntos de encuentro para hallar una solución definitiva que incluya la visión de los maestros y sea en beneficio de la educación de las niñas y los niños.

Los chiapanecos debemos apoyar a nuestra vecina y hermana Guatemala

Las imágenes y videos que nos llegan de Guatemala, en torno a la erupción de este domingo 3 de Junio, del volcán de Fuego, son dramáticas, desgarradoras, y conmovedoras. A los chiapanecos nos duele estas postales de fatalidad, porque la historia nos hermana con el país del quetzal del cual alguna vez fuimos parte de esta nomenclatura geográfica que se denomina Centroamérica. Un escenario humano que desgarra el alma, conforme se van conociendo historias trágicas de comunidades que estaban cerca de este impresionante coloso volcánico situado entre los departamentos de Sacatepéquez, Escuintla y Chimaltenango, al centro-sur de Guatemala. En línea recta estaremos hablando alrededor de al menos 250 kilómetros de Tapachula, con el departamento de Escuintla.

No podemos dejar al olvido esta tragedia volcánica que están sufriendo los hermanos de Guatemala, y Chiapas en general, debe solidarizarse con la hermana república de Guatemala, que fue parte de nuestra leyenda fraterna de vecinos en la historia. No se sabe que va a ocurrir con este fenómeno de erupción del volcán del Fuego, y hasta donde podrían llegar los funestos resultados. La lava asesina sigue bajando por las laderas y mucha gente se ha quedado entrampada ante la caída de ceniza y los peligrosos olores tóxicos que producen este tipo de eventos volcánicos.

Oraciones y ayuda para la tierra del Quetzal, para los hermanos de Guatemala.

El Verde de Chiapas va con Andrés Manuel

En arranque de campaña de los candidatos para alcaldías de Chiapas, los comités municipales del Partido Verde Ecologista de México decidieron, por unanimidad, votar por el aspirante a la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, en las próximas elecciones del 1 de julio del presente año.

Señalaron que a lo largo de su campaña, el candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia se ha destacado por ser un luchador social de las necesidades de la población de bajos recursos.

Aseguraron que López Obrador cuenta con un proyecto de trabajo para acabar con la corrupción en México, toda vez que, de acuerdo a su propio análisis, ha llegado a la conclusión que ese es el principal problema del país.

Aunado a lo anterior, los seguidores del candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia” se inclinan a su estrategia de gobierno que pretende buscar un crecimiento económico siempre a favor de las necesidades del pueblo, respetando el estado de derecho como base de las actividades sociales de la nación.

Su exhorto a favor de Andrés Manuel López Obrador, subrayan los militantes del Verde en Chiapas, se debe a las coincidencias que han encontrado con este candidato, para transformar al sureste de México, sobre todo porque el Partido Revolucionario Institucional les falló al imponer candidatos al gobierno de Chiapas e incumplir con algunos acuerdos.

Además, que ven con buenos ojos el compromiso del candidato de Morena con todo el magisterio nacional para derogar la llamada reforma educativa.

Cabe recordar que, en esta entidad, el partido Verde junto a los locales Chiapas-Unido y Podemos Mover a Chiapas, confirmaron su salida de la Alianza “Todos por México”. (Diario de Chiapas).

En la Meseta Comiteca Tojolabal, Fernando Castellanos impresionó en los municipios

En la mera Meseta Comiteca Tojolabal, donde labró y fertilizó durante años Roberto Albores Gleason, mostró que el campo que cosecharía no fue el esperado, las semillas que se sembraron sencillamente no germinaron como debería de ser, y los resultados muestran que fue una mala cosecha, y eso quedó constatado, en los municipios de esta región de la denominada Meseta Comiteca, donde se presentó el candidato al gobierno del estado por el PVEM, Fernando Castellanos Cal y Mayor, quien impresionó con su capacidad de convocatoria donde apenas van 11 días de campaña electoral.

Fueron impactante los videos y las imágenes que se pudieron transmitir a través de las redes sociales, cuando decenas de miles de ciudadanos de esta región, se entregaron en cuerpo y alma a la campaña del verde ecologista Castellanos Cal y Mayor. La historia se quedó grabada con este fenómeno electoral que está alcanzando la cima de la gente.

Lo que tanto festinó el priísmo durante estos años, de que esa región importante de Chiapas, que la lidera el municipio de Comitán, resultó un vil engaño; la denominada “La Fuerza de Chiapas”, que la conforman también Mover a Chiapas y Chiapas Unido, en esta gira estratégica por municipios de la región Meseta Tojolabal, simplemente reafirmó que esta zona del estado de Chiapas, es el corredor verde-ecologista de Chiapas.

Por su parte, Fernando Castellanos Cal y Mayor, acompañado por miles de mujeres y hombres de los municipios de Comitán de Domínguez, La Independencia, La Trinitaria y Las Margaritas, subrayó que su compromiso ha sido y continuará siendo, con el bienestar de las familias.

Finalmente, Fernando Castellanos aseguró que continuará con la visita de barrios, colonias, ejidos y rancherías a lo largo de los 123 municipios de Chiapas, para llevar sus propuestas y escuchar de frente las necesidades de la gente.

Insuperable AMLO.- El Consejo Mexicano de Negocios dio a conocer que sostendrá un diálogo privado con los cuatro candidatos a la Presidencia de la República, a fin de escuchar sus distintas propuestas y visiones de gobierno para los siguientes seis años. Lo anterior tras los roces que algunos de sus integrantes tuvieron con Andrés Manuel López Obrador, más sin embargo muchos empresarios reconocieron que hay mucho de fondo con algunos de sus colegas que quisieron hacer grande un asunto para denostar e injuriar a AMLO, el personaje que cada día los mexicanos lo hacen su Presidente de la República y que según las encuestas el Tabasqueño-Chiapaneco ha superado los 50 puntos, lo que lo hace más imposible de superarlo.

http://etrnoticias.mx/lee-los-chiapanecos-debemos-apoyar-a-nuestra-vecina-hermana-guatemala-en-la-columna-comentario-zeta/

ENTIEMPOREALMX

Índice

Ruperto Pórtela Alvarado

+ “Yo voy con JOSEAN”…

+ ¡Fuera MANUEL VELASCO!…

+ Comentarios al Margen…

“NI ME ASUSTO NI ME RAJO”…

Cuando se hace el balance del peso específico de cada uno de los candidatos a la gubernatura de Chiapas, solo uno puede demostrar su independencia del cordón umbilical del “círculo del poder” que representa MANUEL VELASCO COELLO; me refiero a JOSÉ ANTONIO AGUILAR BODEGAS, a quien le han hecho además, la imagen del “patito feo” de la elección 2018.

En el argot populachero se diría que JOSEAN “les puede hacer un hijo” y no precisamente embarazando las urnas como se intuye que lo harán otros mediante viejas estrategias que conllevan la compra de votos. Sí, se entiende que ROBERTO ALBORES GLEASON con su destartalada alianza “Todos por Chiapas” ha llenado espacios importantes con “aplaudidores”, pero eso no quiere decir que esos mismo votarán por él.

Por su parte, LUIS FERNANDO CASTELLANOS CAL Y MAYOR, que está “en el filo de la navaja” del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TRIFE) que este próximo miércoles tendrá que decidir la aprobación o NO de su candidatura al gobierno de Chiapas, ya agarró velocidad. Yo por algunas razones estoy creyendo que el veredicto será a su favor y seguirá siendo el FERCAST el quinto candidato.

También, no veo por donde y qué es lo que ven las encuestadoras, de lo que yo no me doy cuenta, para que RUTILIO CRUZ ESCANDÓN CADENAS, sea el puntero en la competencia por la “Silla del Tucán”, cuando en la aldea solo ha recibido rechazo y repudio por sus antecedentes personales y de funcionario del corrupto gobierno verde y su nefasta administración como Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia, acusado de uso y abuso de los recursos públicos destinados a la impartición de justicia para su proyección de imagen.

RUTILIO no ha hecho campaña y menos por su corto entendimiento; su soberbia y cara dura. Se aferra a la corriente ganadora de su mesías, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, pero solo ha recibido rechiflas y abucheos junto con la candidata a senadora, SASIL DORA LUZ DE LEÓN VILLARD.

El cacique cañero, JESÚS ALEJO ORANTES RUIZ, candidato independiente, solo es una pieza folclórica y decorativa en la competencia por la gubernatura. Su discurso es corto pero incisivo. Es el único que ha hecho denuncias y señalamientos a los demás candidatos, pero no ha puesto el dedo en el renglón de la corrupción del gobernador MANUEL VELASCO COELLO.

El único que va por la libre en la carrera por la gubernatura del Estado de Chiapas es JOSÉ ANTONIO AGUILAR BODEGAS. Es el candidato que más confianza inspira y tiene todo el conocimiento de la problemática que aqueja a los chiapanecos. Su recorrido por la senaduría, la diputación federal y la presidencia del PRI Chiapas dos veces; además de la dirigencia de la CNC en la entidad, presidente municipal de Tapachula; delegado de la entonces SARH y gerente regional del Banco Rural del Istmo, dan la confianza de que podrá administrar con destreza los recursos de la entidad.

Sobrio en sus eventos y sin concentraciones masivas, JOSEAN le ha puesto interés en los sectores más representativos económica y políticamente, así como los más vulnerables, con quienes se ha reunido con la convicción de que “esos si votan” y van a votar por él.

Por supuesto que las condiciones no le son tan favorables a AGUILAR BODEGAS ante una “Elección de Estado” y las manos del gobernador MANUEL VELASCO COELLO metidas hasta el hombro. Por eso, si hay equidad en la competencia e imparcialidad de las autoridades del Estado y el “árbitro electoral” –que es una utopía—no se sorprendan que el próximo gobernador de Chiapas sea JOSÉ ANTONIO AGUILAR BODEGAS.

Y parodiando aquella frase histórica de ROGER GRAJALES GONZÁLEZ: “Ni me asusto ni me rajo; pero yo voy con JOSEAN”…

CHIAPAS, UN GOBIERNO INÉDITO…

Jamás que yo sepa, se había dado un clamor en contra de un gobernador de Chiapas donde las principales asociaciones, colegios sectores sociales más privilegiados y fortalecidos políticamente pidieran la destitución del mandatario, en este caso, MANUEL VELASCO COELLO.

El hartazgo es generalizado al igual que la percepción de una corrupción institucional en grado sumo por parte del GÜERO VELASCO y sus cofradías de familiares, amigos y cercanos colaboradores que no esconden y sí presumen sus riquezas mal habidas. La humillación a los chiapanecos ha provocado el repudio al gobernante quien hoy tiene un 12 por ciento de aceptación a su gestión.

Sorprendió ayer la difusión de un documento dirigido al Presidente de la República, ENRIQUE PEÑA NIETO; a integrantes del Congreso de la Unión; Congreso del Estado de Chiapas; a la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO de la que MANUEL VELASCO COELLO es el presidente en turno); a Organismos Internacionales y la Opinión Pública, donde solicitan su destitución como gobernador del Estado, que en últimas horas se declaró como documento apócrifo.

Aun así, se hace énfasis en el contenido de la carta de los daños ocasionados al erario público, al patrimonio del Estado; a los chiapanecos que en un 71 por ciento no pueden adquirir la canasta básica y el marcado desorden provocado al proceso electoral en su intención de imponer a un sucesor a modo.

El documento –apócrifo o no– que está redactado en español, inglés y francés, tiene como objetivo que sea del conocimiento de las más altas instancias de mediación como la ONU, la OEA, Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, entre otras organizaciones mundiales y, asimismo, está prevista su publicación en el diario “Milenio” con fecha de martes 5 de junio. Veremos.

Entre las asociaciones, colegios y consejos que supuestamente firman y sellan el documento se exhiben: la Asociación de Hoteles y Moteles del Centro de Chiapas (AMHM); AMEXME, CANIRAC; Fomento Económico de Chiapas; MÉXICO SOS-Chiapas; México Chiapas Original; Consejo Coordinador Empresarial de Chiapas (CCE); Asociación de Librero del Estado de Chiapas; Consejo Empresarial Chiapaneco.

También: Unión Ganadera General de Chiapas; AMIC-Chiapas; CANACINTRA Tuxtla Gutiérrez; COPARMEX-Chiapas; Colegio de Contadores Públicos de Chiapas; CONADEVI; CICCH; CMIC; C.A.CH.A.C. CO-CO; Somos Chiapas; CIME-Chiapas y Alcalde, Cómo Estamos?.

Dado el caso de la destitución o no de MANUEL VELASCO COELLO de la gubernatura de Chiapas, de ya, el documento –cierto o falso– deja ver el hartazgo de su gobierno, el repudio a su persona y administración estatal, que marca la diferencia con sus antecesores, “que no cantaron mal las rancheras”…

COMENTARIOS AL MARGEN…

Desde la perspectiva de las campañas para la gubernatura, las de los alcaldes, diputados locales y federales, no se ven y han pasado a segundo término. De la misma manera, como hay demasiados partidos (diez en total), alianzas, coaliciones y candidaturas comunes que se arman y se desbaratan, ya no sabe uno por donde observar.

De hecho, poco se sabe de quienes son los candidatos a alcaldes o presidentes municipales del PRI, PAN, PRD, MORENA, PT, Verde Ecologista, PANAL, Encuentro Social, Podemos Mover a Chiapas y Chiapas Unido. Además, son 24 distritos locales (más 16 diputados plurinominales) y 13 federales, más las senadurías que solo se ven las de MARÍA ELENA ORANTES y DIEGO VALERA; la de SASIL DORA LUZ DE LEÓN VILLARD y OSCAR EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR.

De los del PRI y sus aliados no se sabe nada. Hay el supuesto que a más tardar el viernes 15 de junio darán a conocer los nombres definitivos de sus candidatos a senadores y una de esas, presuntamente, está apartada para el presidente del Congreso del Estado, WILLY OCHOA, a quien además auguran el privilegio de ir en la lista nacional plurinominal. Pero de hecho no hay nada en concreto.

En Tuxtla los gallos cantan pero poco se oyen ante el ruido que están haciendo los aspirantes a la “Silla del Tucán”. Aun así, el abanderado de la candidatura común por el PRI, Verde Ecologista, PANAL y Chiapas Unido, CARLOS ARTURO PENAGOS VARGAS, lanza el reto a los demás candidatos para un debate público. No estaría de más para subir la contienda al interés de los ciudadanos.

En ese andar, PACO ROJAS le pone entusiasmo a su campaña que augura va a ganar; pero también CARLOS MORALES anda “gastando el caite y sudando la playera” de Morena porque va por sus tercera oportunidad y seguramente no piensa perderla. Y el otro, un independiente, JORGE MARTÍNEZ SALAZAR, sigue con su necedad de “Ponerle Jorge a Tuxtla”. A ver qué sale de todo este relajo que ha pervertido el propio gobernador, MANUEL VELASCO COELLO…

Se acabó el mecate… Y ES TODO…

Para comentarios, quejas y mentadas: rupertoportela@gmail.com

Celular: 961 18 8 99 45.

MIEMBRO DE LA ASOCIACIÓN DE COLUMNISTAS CHIAPANECOS. A. C.

http://etrnoticias.mx/lee-manuel-velasco-en-la-columna-indice/

ENTIEMPOREALMX

Identidad Política

Carlos Rojas

Montserrat Palomino sorprendió a propios y extraños con su músculo político.

Hoy día las mujeres ya no son personajes secundarios, sino protagonistas principales en la política, así como en el camino y porvenir de sus pueblos, es el caso de Montserrat Palomino Figueroa candidata a la presidencia municipal del municipio de La Trinitaria por el Partido Verde Ecologista de México quien incursionando más intensamente en la política sorprendió a propios y extraños al reunir y convocar a miles y miles de trinitarenses que se dieron cita durante su arranque público de campaña y el recibimiento de Fernando Castellanos Cal y Mayor candidato al gobierno de Chiapas por este mismo instituto político, y es que con gran habilidad la candidata mostro cualidades y potencialidades que se imponen sobre sus demás adversarios electorales al demostrar tan impresionante músculo político y capacidad de discurso. QUE SE ESCUCHE BIEN Y QUE SE ESCUCHE LEJOS “NO TENGO MIEDO POR SER MUJER, POR EL CONTRARIO ME SIENTO CON CAPACIDAD Y MUY FUERTE PARA SACAR ADELANTE EL MUNICIPIO DE LA TRINITARIA”… ¡VAMOS A GANAR! Fueron las palabras que retumbaron por todos los puntos cardinales de este municipio fronterizo e irrumpieron las casas de campaña de la competencia, sobre todo la de Roberto Albores Gleason quien poco a poco va quedando descobijado o desmantelado ante el cerrar filas y pinzas partidistas en torno a Fernando Castellanos Cal y Mayor, y es que durante la gira del candidato verde al gobierno de Chiapas por estos rumbos no sólo Montserrat Palomino alzó la voz para sentenciar y afirmar que Fernando Castellanos Cal y Mayor será el próximo gobernador de Chiapas, lo hicieron también Manuel Pulido López, Juan Carlos Gómez Aranda, Manuel de Jesús Culebro Gordillo, Mauricio Cordero Rodríguez, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez , Emilio Salazar Farías, Francisco Paniagua Morgan, entre otros personajes de la política local, estatal y federal que antes comulgaban con la candidatura de Albores Gleason pero hoy cambiaron de opinión y sentimiento partidista rumbo al combate electoral que definirá el próximo gobierno chiapaneco, así pues, las piezas del ajedrez se movieron en esta y otras partes de la geografía chiapaneca ante el ir y venir de candidatos y candidatas, destacando a Montserrat Palomino quien irrumpió con potente liderazgo en las esferas de la política local y estatal dejando un precedente de que las mujeres van con todo combatiendo la brecha de género y alcanzando nuevas alturas en los círculos del poder.

SE DES-MORENA

Que José Antonio Aguilar Meza tomo distancia del candidato a la alcaldía comiteca por la coalición Juntos Haremos Historia y regresa de nuevo por sus fueros verdes, de tal manera que Emmanuel Cordero perdió una pieza clave que le daba fortaleza, ahora sólo a esperar que el efecto AMLO le conceda el milagrito porque si hablamos de estructura y capital político propio para competir no tiene mucho que digamos. Así es esto de la política, unos van, otros vienen y en los cambios de partidos se entretienen. Ya no asombra.

DESMIENTEN

Varios empresarios que supuestamente firmaron un documento exigiendo la destitución de Manuel Velasco Coello desmintieron que hayan participado en tal protesta que a decir de algunos conocedores del asunto salió del cuarto de guerra de Roberto Albores Gleason quien ya no ve lo duro, sino lo tupido ante el crecimiento exprés de la candidatura de Fernando Castellanos Cal y Mayor.

DIFÍCIL

Difícil para los alcaldes chiapanecos emanados del Partido Revolucionario Institucional PRI quienes navegan contra corriente del aún gobernador, a estas alturas son los seres más vulnerables jugándoselo el todo por el todo y además trabajando en contra de su corazoncito rojo a favor de los candidatos a diputados federales y locales en su mayoría VERDES porque éstos si van en coalición y quiérase o no tienen que aportar también por ese lado. Ni modos así las cosas.

CANDIDATOS A DIPUTADOS

Ayer vimos a Mauricio Cordero Rodríguez y Juan Carlos Gómez Aranda recorrer emblemáticos barrios de la zona urbana de Comitán, ahí por el cedro estuvieron visitando casa por casa, negocio por negocio a todos sus habitantes quienes recibieron toda información sobre sus propuestas de campaña. Así van los candidatos penetrando en el corazón y cada rincón del VI y VIII distrito electoral local y federal respectivamente.

TEOPISCA

Con alma vida y corazón Teopisca con SALOMÓN

Salomón Rodas candidato a la alcaldía teopiscaneca por la coalición Juntos Haremos Historia aperturó campaña en BETANIA. Golpe bajo para los otros contendientes porque la zona altos que define elecciones se inclina por este lado.

GUATEMALA

Se aprieta el alma ver las imágenes de la tragedia ocasionada por la erupción del Volcán de Fuego en Guatemala, por desgracia no hay mucho que hacer contra la fuerza de la naturaleza, pero si se puede aportar ayuda material para los hermanos de ese país que están sufriendo pérdidas humanas y materiales, orando y recolectando víveres en centros de acopio que ya están instalados en varios puntos de Comitán por parte del DIF municipal que encabeza doña Estrella Yamileth. Hoy como nunca nos necesitan y creo que es la hora de poder hacer algo por todas las víctimas del volcán que escupió fuego y ceniza con fuerza devastadora.

ELECCIONES VIOLENTAS

Según el informe de Violencia Política en México 2018 de la consultora Etellekt, desde el inicio del proceso electoral y hasta el 2 de junio, se han producido 382 agresiones contra políticos entre ellos los 110 asesinatos. De periodistas mejor ni hablamos porque la cifra de comunicadores asesinados es también escalofriante. Vamos por muy mal camino.

SIN CLASES.

El Paro de maestros, un recuerdo más que las reformas educativas no han cuajado como quisieran los altos mandos del Partido Revolucionario Institucional PRI en México. Voto magisterial en contra.

LA PREGUNTA DE HOY.

¿Será cierto que la candidatura de Albores Gleason viene en caída libre y con velocidad supersónica?

De esto y más…Nos leemos en la próxima.

www.identidad-politica.blogspot.com Cel: 9631598260 Whatshapp

http://etrnoticias.mx/lee-candidatos-a-diputados-en-la-columna-identidad-politica/

ENTIEMPOREALMX

Linotipeando

Marco Antonio Cabrera Alfaro

MANUEL VELASCO COELLO, ES YA UN REFERENTE EN LA POLÍTICA NACIONAL ES CONSIDERADO UN GRAN ESTRATEGA

Los grandes estrategas de la historia se han ido sucediendo en las diferentes guerras que ha librado la humanidad. Algunos de estos han sido malos, otros mediocres, normales y luego han estado los grandes estrategas de la historia, aquellos que se salieron de lo común. Y en este último grupo podemos decir que esta el joven gobernador Manuel Velasco Coello, al que ya han conceptualizado en diversos círculos de la política estatal y nacional como el gran estratega, toda vez que ha logrado remover los alambres en la cúpula nacional y enfrentar al otrora “invencible”, el tricolor eso sin duda lo convierte ya en un fenómeno de la política, porque, sin temor a nada el Güero Velasco enfrenta a una maquinaria cupular nacional desafiando el todo por el todo, en un análisis frio, les diremos que el güero ha logrado meterse a las entrañas del poder nacional y pensando en una política de alternancia el Joven gobernante recién nombrado líder de la CONAGO, es el único que puede ser un gran mediador ante el posible triunfo del candidato de morena a la presidencia de la república, El número uno en Chiapas es le único que puede confeccionarle un traje a la medida de Peña Nieto para que pueda salir airoso en la política de alternancia, Manuel Velasco ha demostrado sus grandes dotes de estratega, que logro meter a FERCAST como candidato al gobierno de Chiapas por su partido, el verde ecologista, y como dijera un amigo compadre, si al Güero le salen bien las cosas como hasta ahorita y logra eregir como gobernador a FERCAST, me declaro un soberano ignorante de eso que llaman política…sin comentarios

FGE ANUNCIAN CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRA EN TAPACHULA

La Fiscalía General del Estado (FGE) dio a conocer la donación de 10 millones de pesos para la construcción del Centro Especializado para la Prevención y Tratamiento en Adicciones (CENTRA) en Tapachula, esto luego de sostener una reunión de trabajo con representantes de la Fundación Gonzalo Río Arronte. En el marco de esa reunión de trabajo señalo la Fiscalía que acompañados del director de Adicciones de la misma fundación, Rafael Camacho Solís, dieron a conocer la donación de 10 millones 304 mil 56 pesos para la construcción de las instalaciones de lo que será el nuevo Centra Tapachula. En ese sentido la dependencia señalo que no es la primera vez que la fundación apoya las acciones de prevención que encabeza el estado de Chiapas; toda vez que ya había realizado un donativo por más de 18 millones de pesos para la construcción de los Centras de Pichucalco y Tonalá, obras que ya se encuentran funcionando en su totalidad en beneficio de los chiapanecos. Seguidamente adujeron que la Embajada de Estados Unidos por medio del Plan Mérida aportará el equipamiento junto a la Embajada de Canadá. Cabe destacar que Rafael Camacho Solís, sobresalto su beneplácito por aportar recursos de la Fundación Río Arronte a proyectos y programas que se encuentran totalmente implementados y con magníficos resultados para toda la población, al tiempo de destacar que el modelo CENTRA es el pilar del programa de Justicia Terapéutica, mismo que cuenta con los mejores resultados a nivel nacional y que es considerado el modelo a implementar en todos los estados de la República Mexicana.

ACTIVIDADES DE LOS CANDIDATOS GOBERNADOR DEL ESTADO ALBORES GLEASON VISITO CHAMULA…

Tras reprobar la manipulación y condicionamiento a los pueblos indígenas a través de los programas sociales, el candidato a la gubernatura de Chiapas, Roberto Albores, señaló en una gira por el municipio de Chamula que, “Nos asiste la razón, nosotros queremos un

Chamula que le dé resultados a la gente, ya basta de jugar con los pueblos indígenas, ya basta de manipular y condicionar a la gente, aquí está la fuerza para el cambio de San Juan Chamula”. Al mismo tiempo desde la plaza central del municipio de San Juan Chamula y ante unas quince mil gentes, el abanderado del tricolor remarco, Ya no mas manipulación y condicionamientos de programas sociales en los. Municipios indígenas, ya vamos a exterminar ese vicio de una vez por todas. En su visita a los municipios de San Juan Chamula y Zinacantán, Albores Gleason reiteró su compromiso con la población indígena y a la vez sostuvo que durante su gobierno los pueblos indígenas ocuparán el lugar que les corresponde, se les reconocerá su importancia y sus aportaciones al Estado. Ahí mismo ante la militancia priista el candidato del tricolor y panal se comprometió con la gente de estos municipios a triplicar la inversión en servicios públicos, resolver la falta de suministro de agua potable, combatir sin titubeos la inseguridad y la corrupción, e impulsar el turismo en esta región emblemática…ver para comentar

FERCAST REALIZA APOTEOTICO EVENTO POLITICO…

Impresionante convocatoria logró Fernando Castellanos Cal y Mayor en su gira por

Luego de reafirmar su compromiso con los municipios de la región Meseta Comiteca Tojolabal, dijo que esa zona que es el corredor verde-ecologista de Chiapas, serán una prioridad para su gobierno, llevando beneficio social para todos los habitantes. Ante más de cinco millares de simpatizantes y militantes Fernando Castellanos, indico que el Verde es hoy por hoy el principal músculo de apoyo al próximo gobernador cien por ciento chiapaneco. Seguidamente, en su visita al municipio de Comitán, La Trinitaria y Las Margaritas, Fernando Castellanos Cal y Mayor, acompañado por miles de mujeres y hombres enfatizo categórico que su compromiso ha sido y continuará siendo, con el bienestar de las familias, no solo indígenas, sino de todo el estado. Por ultimo Fernando Castellanos, subrayo que continuará con la visita de barrios, colonias, ejidos y rancherías a lo largo de los 123 municipios de Chiapas, para llevar sus propuestas y escuchar de frente las necesidades de la gente…sin comentarios

NO LES PROMETO OBRAS, SINO SER UN INCANSABLE GESTOR SOCIAL: RLS

El candidato a la diputación federal por el VII distrito electoral federal Racial Lope Salazar, al realizar una gira por los diferentes, barrios, colonias y ejidos de su natal municipio asevero, desde el Barrio Nuevo de Tonalá, donde vi por primera vez la luz del días, donde me desarrolle y donde cumplí mis primeros sueños, me comprometí a trabajar para que cada costeño tenga una oportunidad para salir adelante, porque todas y todos son capaces de alcanzar sus metas cuando tienen las herramientas necesarias. Por eso, con ellos vamos a ganar el primero de julio y vamos a seguir haciendo de nuestro Tonalá un gran lugar para vivir. Ahí mismo he su caminata por esos diferentes lugares de su tierra natal el abanderado del PRI-Verde-PANAL- PMCH- y PCHU, subrayo, “Para mí, Chiapas lo es todo, y también Chiapas somos todos. Sólo los que nacimos y nos formamos aquí entendemos lo que Chiapas representa para las y los chiapanecos. Sólo los verdaderos chiapanecos, conocemos toda nuestra fuerza; por eso, la política de mi gobierno será Chiapas para los chiapanecos, y como gobernador defenderé a muerte los intereses de las y los chiapanecos”. Al finalizar esa gira de trabajo en busca del voto popular Racial Lope fue claro al manifestar, que quede claro, yo no hago obras, por eso mole sometió que les hare obras, yo seré un gestor incansable, porque eso hace un diputado, esas son las tareas de un legislador…ver para comentar

YA NO MÁS ANALFABETAS Y MEDIOCRES PARA TAPACHULA…

Desde la otrora Perla del Soconusco nos informan que empieza Arder Troya al interior del búnker del candidato del PRI-verde a la presidencia de Tapachula, toda vez que el candidato del priverde al darse cuenta que las encuestas no le favorecen por llevar una planilla endeble y sobre todo cargada de gente negativa como la hija de la actual Sindico, conocida como La Chayo, se supo ha solicitado de manera preocupante y enérgica la destitución de la hija de la síndico del Torito, se dice que el abanderado PRI-VERDE, en pocos días de campaña en las colonias y reuniones con los diversos sectores productivos, cámaras de comercio, asociaciones civiles, hasta campesinos, organizaciones de profesionistas y comerciantes, ha coincidido en que Rosario Vázquez actual sindica y su hija que va de candidata de sindica en la fórmula del PRI-Verde para lograr la alcaldía de Tapachula, no representan más que retroceso y lejos de sumar restan, ya que los abusaos de poder, soberbia y prepotencia con que se han manejado actualmente ha irritado a la sociedad y por esa razón el abanderado PRI-Verde esta en último lugar de las preferencias electorales, no se puede ganar una elección con mediocres y analfabetas, el pueblo de Tapachula ya despertó, se dice en círculos sociales, y después que impusieron al profe Venerando, perdón Venerando por el corrupto ex alcalde Samuel Chuecon, le pueblo de Tapachula ya no está dispuesto aceptar más mediocres y oportunistas, ahora la pregunta obligada es, Podrá el candidato desacérese de la hija de la Chayo…veremos y comentaremos…por hoy hasta aquí la dejamos, ya saben que en: linotipeando6310@hotmail.com estamos recibiendo todos sus comentarios, mentadas, aunque esas mentadas no sean de mentas precisamente, tipos, opiniones y datos, no recibimos anónimos porque eso es de cobardes, por eso escribimos esta columna con nuestro nombre dando la cara siempre…CUANDO LOS PERIODISTAS HABLAN TIEMBLAN LOS CORRUPTOS POLITICOS…OK

http://etrnoticias.mx/lee-manuel-velasco-coello-ya-referente-en-la-columna-linotipeando/

ENTIEMPOREALMX

Epistolario

Armando Rojas Arévalo

¿Pensaron en los jóvenes?

JOSÉ, faltan, con hoy, 27 días para las elecciones. Todas las encuestadoras –Paramearía, Mitofsky, El Financiero, Ipsos, GEA-ISA, BGC, Reforma, etcétera- coinciden en un seguro vencedor en los comicios. ANAYA está en segundo lugar pero sin perder la esperanza de que el “voto útil” de los seguidores de MEADE lo favorezca. Empero, hay un voto que será decisivo: el de los jóvenes, a los que, por cierto, partidos y candidatos olvidaron.

Este año se incorporan al voto 11.5 millones nuevos ciudadanos. Estos, más los jóvenes de hasta 29 años de edad que se encuentran inscritos en el padrón, suman 26 millones de sufragios, o sea un tercio del total nacional (89 millones 393 mil 959). De acuerdo con datos publicados por Vértigo, con base en el INEGI, la mayor parte de esos jóvenes (11 millones 655 mil 465) votarán por vez primera para presidente de la República.

Empero, ambiente no es de fiesta por la democracia, sino de incertidumbre en si dejarán llegar al puntero. Presuntamente se prepara un megafraude y los votos ya se cotizan como en la Bolsa; en tanto, los empresarios inducen a sus empleados por quien NO votar. Por otro lado, la violencia está desatada, como si el crimen organizado quisiera definir los comicios con el plomo por delante. Matan candidatos de todos los partidos y matan periodistas y el sello y mensaje que dejan los sicarios es “impunidad”.

El miedo ya tiene olor. Se percibe. Antes la pelea era entre los cárteles por el territorio, hoy por los votos; pareciera que se apuesta por el desaliento y el temor.

Por ejemplo, el pasado fin de semana, Guanajuato vivió una de las jornadas más violentas de su historia. Sólo de viernes a domingo se contabilizaron, al menos 40 ejecuciones, entre ellos a seis policías en Salamanca.

VOLVIENDO AL PADRÓN electoral, los adultos cuyas edades oscilan entre los 30 y 59 años forman el sector más numeroso. Cuarenta y nueve millones. Mientras, los adultos mayores, de 60 años en adelante, representan 15 millones, o sea el 16 por ciento.

Las entidades que concentran el mayor número de jóvenes en el país, son: Estado de México, con 3 millones 513 mil 93; Ciudad de México, un millón 910 mil 58; Jalisco, un millón 7813 mil 207; Veracruz, un millón 597 mil 772; Puebla, un millón 597 mil 772, y Guanajuato, un millón 337 mil 941. Estos siete estados concentran a 12.5 millones de electores, 48 por ciento del total de ciudadanos entre 18 y 29 años de edad.

¿Votarán todos ellos? El estudio censal de participación ciudadana (INEGI) de las elecciones federales de 2012, señala que la participación rural fue más importante que la urbana, lo cual es confirmado por el estudio de Abstencionismo y cultura Política de la Cámara de Diputados al establecer que los mayores niveles de abstencionismo fue de los hombres jóvenes de las zonas urbanas. ¿Entonces?

El 74 por ciento de los jóvenes entre 20 y 24 años ya no asiste a la escuela. El 28 por ciento, entre 25 y29 años, cuenta con estudios superiores. El 2.8 por ciento es analfabeta funcional. El 6.6 por ciento declara alguna limitación física, y el 2.2 por ciento presenta alguna discapacidad.

Vértigo revela que el 25 por ciento de los jóvenes tiene cuenta de twitter, el 80 por ciento no pertenece ni ha participado en alguna organización o asociación; el 70 por ciento tiene cuenta de Facebook, el 60 por ciento se entera de las campañas por la televisión y la radio, mientras que el 25 por ciento lo hace por las redes. El 70 por ciento se declara apartidista.

Sobre esto último, Parametría encontró en la encuesta de salida de 2012, que los jóvenes de 18 a los 35 años no se identificó con ningún partido político. Y por no tener ningún lazo con partidos políticos, esos jóvenes no tienen ninguna ideología.

Es que partidos y candidatos se olvidaron de esos jóvenes. No les presentaron propuestas de su agrado ni ninguna idea clara sobre cómo van a atenderlos y beneficiarlos cuando sean gobierno.

No esperemos mucho.

DEL SUPUESTO “MEGAFRAUDE”, son muchas voces que lo advierten. Caso concreto el colectivo Acción Ciudadana Contra la Pobreza denuncia que desde el pasado mes de enero el Gobierno de PEÑA NIETO inició una elaborada estrategia electoral basada en la compra masiva de votos, el acondicionamiento de programas sociales y el sabotaje de los contrapoderes institucionales. Según dicha organización, en el primer trimestre de este año el gobierno aumentó el presupuesto asignó a las delegaciones estatales de nueve dependencias, cerca de 262 millones de dólares más al gasto del programa ‘Prospera’. Las principales acciones detectadas por Acción Ciudadana fueron la entrega de despensas o utensilios (41 %), condicionamiento de beneficios de programas sociales (36 %), dinero en efectivo (18 %) y tarjetas con depósitos bancarios (5 %).

Acción Ciudadana contra la Pobreza denunció que la compra del voto va de un mínimo de 10 dólares a un máximo de 250 dólares.

DE OTRA PARTE, GUSTAVO DE HOYOS, presidente de la Confederación Patronal Mexicana (COPARMEX), dice que las expresiones de los empresarios en torno al voto no deben espantar a nadie, porque son parte de la libertad de expresión.

¿PORQUÉ DIJO LO que dijo GERMÁN LARREA, al convocar a sus empleados a votar contra el populismo? Tal vez la respuesta está en que el Gobierno federal, sobre todo la Secretaría de Economía, le ha otorgado un total de 333 concesiones desde SALINAS hasta PEÑA NIETO para sus actividades mineras, de ferrocarriles de carga y pasajeros, y de infraestructura, revela el Portal de Transparencia del INAI. Entre esas concesiones están las de las minas responsables del derrame de químicos en Sonora y el estallido en Pasta de Conchos, en Nueva Rosita, Coahuila, que hasta la fecha siguen afectando a las víctimas.

BUENO, ACABO felicitando a mi paisano RAUL CRUZ porque el Servicio Geológico Mexicano, del cual es director general, ganó el Premio Nacional de Calidad 2017, el cual le será entregado por el presidente PREÑA NIETO mañana miércoles. Por algo será.

armandorojasarevalo@gmail.com

rojas.a.armando@outlook.com

http://etrnoticias.mx/lee-pensaron-en-los-jovenes-en-la-columna-epistolario/

ENTIEMPOREALMX

Comentando la noticia

Alfonso Carbonell Chávez

Todos perdemos, perdemos todo.

El tiempo, al menos el electoral, se nos ha ido como agua entre los dedos por lo que a partir de este martes 5, estaremos ya a escasos 27 días para el día de la elección. Lo que sí y gracias a Dios y lo dejo a su elección, ya sólo nos restarán a usted y a todo México 23 días para que cesen, en definitiva, las tortuosas y absurdas campañas que por más de medio año contando las pre campañas el periodo inter campañas y la propia ya dicha, no sólo por el desgaste social a la que someten al país entero sino por el alto costo monetario que de igual manera, va a costillas del erario nacional y estatales. Los resultados hasta hoy y a la vista de todos; un país dividido y una sociedad fracturada la que no alcanza a discernir a ciencia cierta, en qué la beneficia cundo los partidos como los candidatos, lejos de abonar a la reconstrucción del país a través de propuestas serias, sensatas y sensibles, se la han pasado sacándose unos y otros lo peor de cada cual. Ya veremos entonces y gane quien gane, qué país amanecerá al día siguiente a la elección. Y hago votos porque algo quede…de país. Dramatizo…sí.

Pero, déjenme quedarme en la patria chica nuestro amado Chiapas el que todos compartimos con independencia a quién, finalmente, decida darle su voto. Así y lo señalé, días contados en horas nos separan entre un futuro más o menos promisorio u otro que sin duda, habrá condenado a los chiapanecos a más de lo mismo. Es decir, asistimos a la ruptura con el (des)orden político establecido o de plano, la sociedad chiapaneca podrá quedar condenada per se, a padecer una suerte de “destino manifiesto” condenando al estado y a sus hijos al permanecer inermes, inmóviles e impávidos, ante la rapiña sexenal más allá de las siglas que nos vayan a gobernar. O como hasta hoy condenada más allá de los siglos.

Y Mire, no hay que ser un erudito en materia electoral para visualizar, con los mínimos datos, que la elección desde su arranque hasta las horas que corren ha sido el proceso electoral más desaseado del que se tengan registro y no exagero. Y solo hay que reparar cómo, al propio árbitro electoral en Chiapas llamado Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), ha sido sometido a fuertes presiones que van desde tener que conceder prórrogas en distintos momentos del proceso, por ejemplo del registro de coaliciones, hasta el tema presupuestal. Por cierto, al que con regateos incluso usando al propio Congreso local, apenas hubo de autorizar una ampliación de 187 millones de pesos, no sin antes entablarle una guerra sucia al propio OPLE local acusándole de haber presentado un presupuesto voraz y exagerado. Así decía, la intromisión del propio gobierno estatal hasta el juego sucio intrapartidista en el ámbito estatal, llevó a ir retrasando sus procesos de elección no sin la intervención de sus dirigencias nacionales, en un juego perverso de imponer candidatos. O como fue el caso del mismísimo gobernador Manuel Velasco quien como actor principal, metió las manos para imponer candidatos a modo en todas las coaliciones con el único e inocultable propósito, de que al concluir su mandato y quede quien quede su salida quede garantizada –blindada- de cualquier posible sobresalto. El de evidencias de corrupción. Por ejemplo.

Y así como para corroborar el aserto, apenas una semana atrás nos amanecimos con un quinto candidato a la gubernatura en la persona de Fernando Castellanos Cal y Mayor, quien tiene gran posibilidad de ser ratificada su candidatura por el TRIFE. El miércoles 6 de junio vence el plazo para su resolución ya que su candidatura fue impugnada por el PRI. Su aliado nacional. Por lo pronto y con un mes escaso de campaña, a todo vapor la maquinaria electoral del Verde acompañado por el partido local Mover a Chiapas, en cada plaza ha mostrado músculo mismo que no se explica sin la intervención y recursos del gobierno. Pero no seré yo desde esta humilde trinchera a quien toca ni puedo probar la presunción de una elección de estado. Toca sí a sus hoy contrincantes del PRI y su candidato Roberto Albores, al igual que Rutilio Escandón de Morena o de Jósean del PAN y éstos con sus aliados, denunciar y demostrar que la campaña de Fernando está siendo impulsada desde el gobierno. De otra manera su silencio deja tácito que aceptan las reglas del juego gubernamental. Al final, solo confirmaría mi aserto de que todos al fin de cuentas, responden a una sola voluntad. La que emana de palacio.

Concluyo; porque ahora resulta, que Roberto Albores del PRI es quien está poniendo en el centro de su discurso político la corrupción e incluso, lo más inverosímil dice, que de llegar a la gubernatura la combatirá y castigará a los corruptos ¡por dios! Con todo respeto; La iglesia en manos de Lutero. Pero en fin, de no meditar su voto peor aún de venderlo, en su conciencia quedará el futuro del estado y de sus hijos y entonces; Todos Perdemos, perdemos todo. Me queda claro.

Ya de salida (#3de3)

1.- Tal y como lo venían anunciando incluso adelantándose a la fecha de estallamiento, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) Chiapas Sección VII, finalmente el lunes 4 de junio, iniciaron el paro magisterial de manera indefinida. Así este lunes con una marcha de miles de maestros y maestras, dieron formal inicio a un paro indefinido que se conjuntará con acciones y movilizaciones diversas, ello a la par de que la CNTE en sus secciones de Oaxaca, Guerrero y Michoacán y la propia de Chiapas, se trasladaron a la CDMEX para plantarse ante la secretaría de Gobernación exigiendo la instalación de una Mesa de Diálogo en la que una vez más, plantearán como principal demanda aunque no única, la derogación de la mal llamada así la califican Reforma Educativa. Por lo pronto y obvio ante la negativa del gobierno federal a su principal petición, ya en Tuxtla Gutiérrez cientos de docentes se apropiaron del centro de la ciudad, por lo que habrá que armarse de paciencia y ser tolerantes porque la violencia de cualquiera de las partes solo genera más violencia y caos. Y en el caos, todos perdemos. Lo más execrable sin duda, que nuevamente la noche negra de la educación (dixit Patrocinio González) obscurece el futuro de la niñez y la juventud chiapaneca. ¡Ta madre!…// 2.- De entre la vorágine informativa, las consabidas fake news en redes sociales como los trascendidos periodísticos de pasados días, han corrido versiones, aún sin confirmar, sobre la supuesta intervención que de manera protagónica el gobernador Velasco, habría jugado en el intercambio de mensajes entre el candidato presidencial de Morena Andrés Manuel López Obrador, con el mismísimo presidente Enrique Peña Nieto. Tal versión difundida, se ha acompañado de la idea, maquiavélica por cierto, que como resultado de tal negociación entre los personajes aludidos, le habrían concedido al inescrutable gobernador chiapaneco, la potestad de elegir a su sucesor dándole la opción de un quinto candidato que compitiera con las siglas de su partido. Así, al menos, ante la inminente derrota del candidato del PRI-Verde el señor Meade, al perder todo, el Verde Ecologista podría asegurar su permanencia como partido nacional con el triunfo en Chiapas de su candidato. Como sea y finalmente, usted tiene la mejor lectura y opinión…// 3.- Con gran tristeza y pesar, los chiapanecos recibimos la trágica noticia del devastador impacto que la erupción del Volcán de Fuego en nuestro hermano país de Guatemala, este pasado domingo, ha provocado hasta este lunes la muerte de al menos 38 personas, casi dos millones de afectados y más de trescientos heridos y poco más de tres mil desalojados. Desde este espacio y con gran pesar insisto, les mandó un abrazo fraterno y solidario a mis amigos y compañeros periodistas guatemaltecos y claro, mi pésame a las víctimas y sus familias. ¡Carajo! Guatemala y Chiapas unidos por su historia, pero igual por sus desgracias. No solo en la pobreza sino hoy unidos en el dolor…// ¡Me queda claro! Salu2

Miembro de la Asociación de Columnistas Chiapanecos, A.C.

http://etrnoticias.mx/lee-todos-perdemos-perdemos-en-la-columna-comentando-la-noticia/

Te recomendamos visitar nuestra sección de las notas más leídas AQUÍ

Vista nuestra home page AQUÍ

RECUERDA: Síguenos en nuestros perfiles de redes sociales, aquí todo el día generamos información oportuna y en tiempo real:

>TWITTER: @entiemporealmx

>PIN DE BLACKBERRY: 2B46B819

>WHATSAPP: 9616587405

Este número de WhatsApp NO tiene relación con la nota y pertenece al portal de ETRNoticias.mx