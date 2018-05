28 de mayo de 2018

ENTIEMPOREALMX

La Feria

Sr. López

Piojos, chinches y gorgojos

Jurídicamente, nadie es culpable mientras no se pruebe lo contrario en juicio público. Es el principio de presunción de inocencia. No es una modernada, ya en 1814 la Constitución de Apatzingán (artículo 30), disponía que todo ciudadano sería reputado como inocente mientras no fuera declarado culpable. Luego, la cosa pasó al olvido y se implantó otro principio jurídico, el de la “intencionalidad delictuosa”, que en pocas palabras significa que si “el justiciable” (el acusado) no proporcionaba elementos que probaran su inocencia, se le consideraba culpable. Luego de mucho tiempo y abusos, apurados a cumplir los convenios internacionales firmados, llegamos al nuevo sistema penal y mientras no le prueben a uno que es culpable es inocente. A todo dar.

La señora Nestora Salgado es candidata plurinominal al Senado de la república, por Morena, el partido político de don Pejesús.

La señora estuvo presa dos años y siete meses, acusada por delitos de esos chiquitos (secuestro agravado, privación de la libertad personal, homicidio calificado, tentativa de homicidio y robo específico), pero salió libre el 18 de marzo de 2016, entre otras cosas por no recibir asistencia consular, porque es ciudadana estadounidense.

La Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE) presentó seis apelaciones desde el 2016 en contra de los autos de libertad de doña Salgado.

En abril pasado (no el viernes como informó la prensa nacional), la Primera y Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) admitieron cinco de las seis. Y aunque no se hubieran admitido las apelaciones, permanecen abiertos desde 2014, los procesos penales 05/2014 (por secuestro), 48/2014 (por secuestro) y 67/2014 (por homicidio calificado y tentativa de homicidio). Sigue siendo inocente, no se enrede, nomás por no aburrirse la Fiscalía y los juzgados le abren procesos penales.

El Pejecutivo dice que la verdad, la verdad, la dama es una luchadora social a la que persigue el perverso gobierno. Muy bien.

Lástima que la Constitución que rige en nuestro risueño país, diga en su artículo 38, fracción II, que los derechos y prerrogativas de los ciudadanos se suspenden “Por estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal, a contar desde la fecha del auto de formal prisión”; lo que impide ser candidato a un cargo de elección.

Como todo hay que decirlo, le advierto que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación interpreta que no hay tal suspensión sino hasta que el ciudadano esté en el bote, lo que significa para el Trife, que si el tenochca huye, goza de sus derechos.

Sería buena idea que alguien les diga a los ministros del Trife, que la Constitución tiene previsto el caso del ciudadano correlón, en el mismo artículo 38, fracción V, que sostiene la suspensión “Por estar prófugo de la justicia, desde que se dicte la orden de aprehensión hasta que prescriba la acción penal”. Así que si mañana le recetan su aprehensión a la aún inocente señora Salgado, se le suspenden sus derechos y prerrogativas y no puede ser candidata al Senado del Pejelectoral.

Si la señora Salgado fuera una víctima del cochino gobierno que la trae entre ojos nomás por capricho, si ni siquiera estuviera acusada de nada y estuviera muy mona en su casa haciendo galletas, igual no podría ser candidata a Senadora considerando que el artículo 32 de la Constitución no permite asumir los cargos que requieren ser mexicano por nacimiento a quienes adquieren otra nacionalidad (entre otros, los diputados y senadores), y si fuera inocente y renunciara a su nacionalidad estadounidense, seguiría sin poder ser candidata al Senado, porque no ha residido en México los seis meses previos a la elección (que es la razón por la que no ha recibido las notificaciones para presentarse ante los jueces: su hija dice que “vive en los Estados Unidos”). O sea, que alguien tenga piedad del Pejeremías: no puede ser Senadora de la república la inocentísima y mexicanísima dama, por más que él diga que es una luchadora social. En serio, legalito: no puede ser, punto.

Eso, sosteniendo -pero por supuesto-, que la señora es inocente porque no hay sentencia firme que diga lo contrario, lo que no esfuma la declaración del jueves pasado de Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos -CNDH-, quien dijo (¡cómo hay gente!), que en febrero de 2016 emitieron la recomendación 9/2016 (176 hojas), porque la damita “Nestora Salgado no solamente privó de la libertad a habitantes de Olinalá, para ‘reeducarlas’, sino también obtuvo recursos económicos para liberar a sus víctimas” (y que estas, las víctimas, recibieron) “varias formas de maltrato, abuso y trato cruel e inhumano”, por parte de la que será Senadora, quien al ser detenida el 21 de agosto de 2013, tenía secuestradas a 39 personas… ni tantas.

El Pejecutor patrio, consciente de que esta es su última oportunidad de treparse a La Silla, recibe en el seno de su partido propiedad de él, a gente de todos los partidos y prestigios, todo vale si suma votos, todo.

No es calumnia, lo declaró Alfonso Romo (su personero con la gente de dinero y coordinador general del Proyecto de Nación 2018-2024), quien en su tensa reunión del 20 de febrero pasado con los del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (Comexi), al ser interrogado del por qué su candidato se rodeaba de gente de tan mala fama (y le dijeron los nombres de una docena o más), contestó:

– “Estos personajes, hasta pena me da que los hayan nombrado (…) existen estos líderes que no nos gustan, pero son parte de una realidad. Te tienes que sentar con ellos, alinear intereses y negociar (…)”

Y ya acorralado, soltó esta explicación: -“… se están cambiando todos, se están subiendo (a Morena) piojos, chinches, gorgojos. De todo, más de lo que crees, de todos los sectores”.

Más de los que creemos (¡dioses!), ni modo, si gana, como hay que alinear intereses y negociar, será un gobierno de piojos, chinches y gorgojos.

El Pejecutor patrio, consciente de que esta es su última oportunidad de treparse a La Silla, recibe en el seno de su partido propiedad de él, a gente de todos los partidos y prestigios, todo vale si suma votos, todo.

http://etrnoticias.mx/lee-piojos-chinches-gorgojos-en-la-columna-la-feria/

ENTIEMPOREALMX

Ensalada de grillos

Ciro Castillo

Reacomodos

La entrada de Fernando Castellanos Cal y Mayor a la contienda electoral por la gubernatura de Chiapas cambió el escenario electoral en lo que resta de la campaña y, por supuesto, el primero de julio, día de la elección.

Aunque el ex munícipe de Tuxtla Gutiérrez haya entrado “a punta de martillo”, vía el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas (TEECh), y todavía podría ser impugnado en los tribunales federales, hasta hoy es un hecho que aparecerá en la boleta electoral.

Un consejero del IEPC, entrevistado por el reportero Carlos Díaz, confirmó lo que muchos se habían estado preguntando.

Una vez que Fernando Castellanos fue avalado por el Tribunal Electoral y el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) le entregó su registro, no hay forma de que quede fuera de la boleta electoral, de acuerdo con lo dicho por el consejero Gilberto Batiz García; aun cuando todavía sea impugnado, explicó.

El sábado 26 de mayo era el día para que el IEPC ordenara la impresión de las boletas que se utilizarán en los comicios del primero de julio, que se antojan los más reñidos de la historia.

“Se pueden dar las sustituciones que tienen derecho por ley hasta 20 días antes, pero con la advertencia que aquellas que hicieron hasta el día 26 son las que iban a impactar en la boleta”, refirió el consejero.

Tal y como quedó evidenciado con sendos eventos en Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de Las Casas, una vez que Fernando Castellanos recibió el documento que lo avala como candidato, puede comenzar a hacer campaña abiertamente.

“Con dicha aprobación existe todo el derecho para que Fernando Castellanos inicie campaña política y pueda obtener los recursos de prerrogativa que le corresponde como candidato a la gubernatura”, explicó.

ENOC HERNÁNDEZ, COORDINADO DE CAMPAÑA

La “ola morada”, del partido Mover a Chiapas, liderada por Enoc Hernández Cruz, está ahora del lado de Fernando Castellanos Cal y Mayor.

Pese a que el “ropa caliente” se declaró seguidor de Andrés Manuel López Obrador en la contienda nacional, en el caso de Chiapas hará equipo con Castellanos Cal y Mayor, quien ni tardo ni perezoso, expresó en las últimas horas su intención de nombrarlo coordinador general de campaña.

No es de ahora que hemos dicho que a Enoc Hernández, dos veces alcalde de San Cristóbal de Las Casas, se le debe reconocer el “tesón” mostrado en la construcción del partido Podemos Mover a Chiapas.

Si, como critican, a Enoc Hernández lo financiaron para empujar a este partido político, otro en su lugar se hubiese quedado “tirado en la hamaca” y esperando un milagro.

Él, en cambio, comenzó a caminar todo el estado y por esa razón no es casualidad que ahora Fernando Castellanos lo quiera al frente de su “remolino” político, el cual tiene que avanzar rápido pues navega a “contrarreloj”.

Mover a Chiapas tiene unos 350 mil afiliados e inscribió 120 planillas a presidentes municipales con posibilidades reales de ganar en al menos 40. En 2015, con solo 9 veces de haberse constituido como partido logró 10 alcaldías y 3 diputaciones locales. Son números nada despreciables.

EMPUJÓN A ROBERTO ALBORES

Este fin de semana estuvo en Comitán el dirigente nacional del PRI, René Juárez Cisneros, un “colmilludo priísta” que seguramente sabe que le ha tocado bailar con la más fea.

Pese a que han activado toda la maquinaria electoral (si no me cree solo voltee a ver los casos Nestora Salgado, en Guerrero y Karime Macías, en Veracruz), el ex gobernador guerrerense sabe que están caminando cuesta arriba.

No es, como también ya hemos platicado, que José Antonio Meade Kuribreña sea un mal candidato; el problema es que el ex secretario de Hacienda, hasta hace unos meses no era político, sino funcionario público. Es obvio, como era de esperarse, que al candidato externo del PRI le ha costado moverse entre el “lodazal” de la política mexicana, peor aún en tiempos electorales.

En fin, nuestro comentario es que, René Juárez estuvo en Comitán para dar un espaldarazo a Roberto Albores. Negó que haya la intención de una declinación, aunque sabe que el panorama es completamente sombrío y complejo. Son momentos de reacomodos…

Escríbanos a:

cirocastillo@hotmail.com

Síganos en:

www.noticiasnvi.com

En redes:

https://www.facebook.com/enTIEMPOREALmx/

http://etrnoticias.mx/lee-reacomodos-en-la-columna-ensalada-grillos/

ENTIEMPOREALMX

Café Avenida

Gabriela Figueroa Díaz

PIFIA JURISDICCIONAL.

El problema no es un quinto candidato sea quien fuere, si no que este mandatado desde arriba se impuso y hace que jurisdiccionalmente sea validado cuando a leguas no lo es, demostrándole a los chiapanecos que las cosas son al gusto y que con tal de que el favorito este en la boleta las canonjías se acomoden para que este ocupe un puesto de último minuto en el proceso electoral actual.

El que este, no significa que gane, ni que sea nuestro próximo gobernador, él se sentirá el mejor, el ungido, el único, pero su estancia en la boleta es efímera, tiene que ir el todo por el todo ya que puede ser su última oportunidad de aparecer en la política aldeana bajo el cobijo del uno y nótese el fin de todo esto no es que gane, si no debilitar a quien por cinco siglas estaba fortalecido además se prevé que el ungido es precisamente el que ha sido favorecido por AMLO, el que acompaño el abuelo, aunque no despunte y quien es la apuesta del número uno en Chiapas.

El problema no es dejar en la orfandad a uno u a otro, si no los alcances que se han tenido en este proceso electoral para poner a modo o hacer cumplir la voluntad de alguien, hasta el pobre del Flaco de Oro ya se la había creído, y hoy por hoy, triste y meditabundo abandona sus aspiraciones gubernamentales ante el espejismo de su futuro en Chiapas.

Eso si no dudamos que haya negociado bien, porque el Flaco de Oro no da paso sin huarache, llevábamos dos días sin noticias suyas y ayer por la noche ya era el virtual coordinador de Campaña de Fernando Castellanos Cal y Mayor, por lo que ya era cacareado por todos y vanagloriado por su millón de amigos.

Mientras tanto los demás contendientes a la gubernatura están de espectadores, el único que se ha pronunciado es el PRI, donde su dirigente estatal señalo: “Se ha violado las normativas y reglamentos del Código de Elecciones, al aprobar la candidatura común de los partidos Verde Ecologista, Podemos Mover a Chiapas y Chiapas Unido, a favor de Fernando Castellanos Cal y Mayor, quien no cumple los requisitos de elegibilidad, ni cumple con la ley para ser abanderado a la Gubernatura del estado, por lo que impugnaremos la resolución del TEECH”. Los demás no sé si están muy ocupados en lo suyo que Tío Ruti ha brillado por su ausencia y ya le está fallando la convocatoria a sus eventos, Josean incansable sigue caminando el Estado, Tío Chus sigue con su racha mediática imparable; Roberto Albores Gleason la nueva izquierda en este proceso electoral desgastando el caite y con la presencia de su dirigente nacional quien refrendo el apoyo a su candidato recorriendo la meseta comiteca y bueno que decir del nuevo y excelentísimo candidato tirando la casa por la ventana en estos tres días de campaña ya que en un mes pretende dar alcance a la ventaja que tienen los demás candidatos sobre él.

Esto no acaba aquí, se tiene claro que la estrategia es la pulverización del voto como táctica para ganar con muy poco; así que podemos seguir cuestionándonos cosas como: ¿No habría que apoyar al candidato designado por el centro, ya que Albores representa la línea priista de EPN? ¿Si hay simpatía con AMLO, el meter a la nómina verde a Morena significa compromisos mayores en Chiapas? ¿Por qué ERA acepto una senaduría, cuando tenía todo para ir en primer lugar, ya que al haber una vacante verde porque no ser el, él beneficiado con la tan ansiada candidatura? ¿Cachetada con guante blanco? ¿Realmente los verdes avasallaran en estas elecciones? Mientras tanto mañana iniciaran campañas a diputaciones locales y miembros de ayuntamiento, por lo que a 33 días de la contienda electoral, mucho habrá que ver.

Finalmente: “Somos los únicos capaces de transformar a Chiapas, representamos el proyecto de ustedes, que Chiapas avance, que Chiapas mejore, los otros despistados representan retroceder, que Chiapas siga igual” lo dijo Roberto Albores Gleason. Recuerde No es Nada Personal. Envíenos sus comentarios a CAFETOMANA2014@outlook.com

http://etrnoticias.mx/lee-pifia-jurisdiccional-en-la-columna-cafe-avenida/

ENTIEMPOREALMX

Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

Desmembramiento total de “Todos por Chiapas”. El quinto candidato descontroló la Coalición.

*Sabines metido de lleno con Albores. Tiene copado al candidato.

* Claman ayuda al PRI nacional y Ruiz Massieu vino a dar lastima.

Lo que privó este fin de semana en el cuarto de guerra del candidato del PRI al gobierno del estado, Roberto Albores Gleason, fue justamente susto y contraste, al recibir la noticia que legalmente podría haber un “quinto candidato”, en la supremacía del “hándicap “Chiapas 2018-2024”, y que ese podría ser su fuerte aliado el PVEM a la cabeza con Fernando Castellanos, lo que le daría una fractura electoral que lo pone en la derrota y descalabro total, si Pitágoras y las matemáticas no mienten con los números que suman este quinto elemento conformado por el PVEM, Mover a Chiapas y Chiapas Unidos.

Una fractura electoral que fragmenta y divide alegres cuentas de sumas de votos, y lo peor que mentalmente andan sobresaltados y angustiados los que desgastarían el caite y sudarían la camiseta. Después de la ruptura y que la gente y siglas se salieron de la “Coalición” clamaron apoyo al edificio de Insurgentes en la ciudad de México, llegando refuerzos demasiado tarde con una Secretaria General del PRI Claudia Ruiz Massieu, que lo único que vino a dar a Chiapa fue más lastima y a descubrir que el PRI está herido de muerte, y ayer domingo un dirigente nacional Rene Juárez Cisneros, totalmente distraído y hasta Ido.

El desmembramiento de la coalición “Todos por Chiapas”, fue un cubetazo de agua fría en el cuarto de guerra del infierno, y un sobresalto con dedicatoria también a la ciudad de México, al siniestro exsecretario de Educación Aurelio Nuño, ese mismo personaje que tiene en vilo al magisterio con su perversa “Reforma Electoral”. Fue justamente este personaje apodado por los maestro del país “El Sargento Nuño”, que junto con el anterior Presidente del PRI nacional Enrique Ochoa Reza, prepararon una imposición deplorable y siniestra bien diseñada donde mezclaron la política con una boda sacramental, donde se convirtieron en padrinos por vía doble, primero de la argucia de una imposición que venía en camino, y después que concluyo con una ceremonia matrimonial en Yucatán, precisamente del Junior Albores Gleason, lo que desconcertó y creo un desmembramiento total de siglas de partidos que ha llegado hasta lo que hoy se vive en Chiapas. Un divorcio total.

Los priistas Aurelio Nuño y Ochoa Reza, tomaron a Chiapas como sí los chiapanecos fueran unos dejados, apáticos, insensibles, y desde un escritorio de la ciudad de México, se les hizo fácil trazar y dibujar una imposición de candidatura que no solamente afectaba la democracia en Chiapas, con partidos locales posesionados en la entidad o el propio PVEM que llevó al estrellato a Manuel Velasco Coello, con el número de votos que más ha logrado un gobernador en la historia, desde que Chiapas decidió ser orgullosamente mexicano. Era imposible que un personaje como Albores Gleason, que nunca hizo campaña electoral en Chiapas, fuera el director de la orquesta de innumerables siglas de partidos políticos que si “desgastaron el caite y sudaron la camiseta”, a lo largo de estos años.

Es como si un agricultor sembrara aguacates, y empezara desde sembrar los arbolitos, regarlos, tirarle su fertilizante, estar pendiente de ese crecimiento productivo de campo y de pronto llegara otro enviado por gente importante y se “adueñara” de esos cultivos que significaron sudor y trabajo de años. Eso fue justamente la historia de Albores Gleason y sus padrinos el chilango Aurelio Nuño y Enrique Ochoa Reza, que crearon una “imposición electorera”, que evidentemente pisoteó la seriedad y dignidad de los chiapanecos dando como origen ejemplos de pundonor y dignidad como la renuncia a la dirigencia estatal del PVEM y con más 10 años de militancia de Eduardo Ramírez Aguilar (ERA), que se enfrentó al centralismo federal desde Chiapas, defendiendo esa dignidad de partido político y de militante, con movimientos y mensajes de integridad y lealtad política que lo hizo al final llevarlo a otro partido político (MORENA); y hasta en el propio PRI, también fue ejemplo, la renuncia por más de 40 años de militante al tricolor de José Antonio Aguilar Bodegas, cuya imposición en su partido lo llevo hoy al Partido Acción Nacional (PAN). Son ejemplos de lo que provocó en Chiapas “El Sargento Nuño” y Ochoa Reza.

Estaban los priistas tan arrogantes y déspotas que ni siquiera volteaban a ver a sus aliados, y cuando lo hacían los pisoteaban, se transmutaron los priistas en unos absolutistas y opresores, se formó una cortina de hierro en áreas estratégicas como comunicación social, donde la equidad de género que tanto se ha exigido, lo primero que hizo fue “Guillotinar” a determinados periodistas, se convirtió en un bunker impenetrable semejantes a los de la Alemania Nazi, con la diferencia de que allá era una guerra criminal de gente y aquí era “suma electoral”, de abrir espacios.

También se formó un grupo de Sabinistas que lo “coparon” al candidato Albores, lo contaminaron, le metieron desconfianza en contra del propio dirigente estatal del PRI, Julián Nazar, y eso ha provocado movimientos sísmicos al propio edificio de Santo Domingo. Se desconfía de todo, hasta de la que vende pozol y empanadas en el atrio del parquecito del otrora legendario “Santo Domingo”.

Lo peor, a Albores le están creciendo los enanos y se están yendo y cambiando al PVEM. El PRI herido de muerte, y se juega su historia en Chiapas. Reproducirse o morir.

Ricardo Anaya en Chiapas. Desde aquí se lanzara estrategia nacional sobre el campo

El próximo miércoles 30 de mayo, estará en Chiapas, el candidato Presidencial, Ricardo Anaya, y el primer municipio que visitará será las Margaritas, de donde lanzara su tesis y estrategia sobre su visión del campo mexicano y su productividad. Aunque no se confirmó bien la agenda de Anaya, los otros municipios que visitara será Comitán, San Cristóbal de las Casas, para culminar en Tuxtla Gutiérrez. Otro dato relevante es que es posible que desde Tuxtla Gutiérrez, se dé a conocer el motivo del porque Anaya, no arranco campaña electoral el pasado 29 de abril, cuando salieron en carrera en el “hándicap Chiapas 2018”, los candidatos al gobierno del estado, y que solamente estuvieron en Chiapas, José Antonio Mead Kuribreña, Andrés Manuel López Obrador y hasta “El Bronco” corta manos. Se levantó una ola de buscapiés sobre este asunto aquella fecha, donde fue el único Presidenciable que faltó en Chiapas.

PD: Otro que anuncia su visita a Chiapas, nuevamente es Andrés Manuel López Obrador y que ahora lo hará por la Costa de Chiapas, donde podría aterrizar en Tapachula y municipios aledaños.

PD: Al edil Neftalí del Toro, no le cuadran los números de su administración, y así pretende lo que ofreció electoralmente a su tutor político RAG, y consolidar “Casa Victoria”, que se ha salvado de los tribunales por su desmedida politiquería aldeana, y que ya superó a los partidos locales en lo que se llama “trabajo electoral”, al menos en los regalos de despensas. Una casa dizque de gestoría social convertido en un auténtico “corral electorero”, violatorio a todo proceso democrático en Tapachula.

http://etrnoticias.mx/lee-desmembramiento-total-todos-chiapas-en-la-columna-comentario-zeta/

ENTIEMPOREALMX

Linotipeando

Marco Antonio Cabrera Alfaro

EN CHIAPAS, DESDE EL INICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE MVC SE PRIVILEGIA EL DIALOGO CON ORGANIZACIONES: MCC

Mario Carlos Culebro, Secretario General de Gobierno, tras hacer un enérgico llamado a los presidentes municipales para que durante las próximas semanas y en las elecciones del 01 de julio, contribuyan a garantizar un clima de paz social e imparcialidad para que las y los chiapanecos, acompañados de sus familias, participen con total libertad durante la jornada cívica, a nombre del Gobernador del Estado, el funcionario estatal indicó que el Gobierno del Estado estará atento y no permitirá por ningún motivo se pretenda coaccionar la voluntad ciudadana, por lo que se está trabajando arduamente en coordinación con los órganos electorales y con la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) para dar certeza de que el voto es libre y será respetado. Más adelante el responsable de la política interna subrayo que el Gobernador desde el inicio de su administración ha instruido, y así se ha puesto en marcha se privilegia el diálogo con organizaciones sociales para encausar y resolver sus demandas, generando así un clima de paz y de respeto, pero además, se mantiene estricta coordinación en una mesa interinstitucional permanente, mediante la cual se da puntual seguimiento a cualquier inconformidad. También aseguro Culebro Velasco que la exigencia del mandatario estatal a todos los funcionarios públicos de ser parte de la solución y no de los problemas, para contribuir a la gobernabilidad y al buen clima social, para que Chiapas sea ejemplo de justicia, democracia y legalidad. Al finalizar el funcionario lanzo un exhorto a todos los partidos políticos y a los candidatos, para que las campañas políticas sean de propuestas, en las que puedan contrastarse las ideas, plataformas y principios ideológicos, de tal forma que se contribuya a que el proceso electoral en Chiapas transcurra con paz y tranquilidad…sin comentarios

FERCAST EL 5º ELEMENTO SEÑALA JUNTOS SOMOS LA FUERZA QUE NOS UNE

El quinto elemento como se le conoce al candidato al gobierno del Chiapas por el partido verde Fernando Castellanos Cal y Mayor, inicio su campaña en el municipio de Chamula donde ante más de 5 mil almas recibió el bastón de mando de parte de los habitantes y autoridades de ese municipio llamado Chamula, el joven candidato del verde ahí anunció la creación de una Comisión para la paz y llamó a privilegiar el diálogo y la unidad. En compañía de más de 5 mil almas entre mujeres y hombres, el candidato a la gubernatura de Chiapas, Fernando Castellanos Cal y Mayor, recibió el bastón de mando en el municipio de Chamula, así como el respaldo total de la población hacia su proyecto de gobierno. El aspirante de la candidatura común La Fuerza que nos Une, desde la región Altos Tsotsil-Tseltal, pondero la entrega y el respaldo del pueblo de Chamula hacia las iniciativas que presentó y que están enfocadas al bienestar de las familias. En su elocución el 5º. Elemento subrayo, “Son momentos de unidad, de enfocar todos los esfuerzos en llevar a la victoria este proyecto pues es de todos, es de ustedes, es de Chiapas; juntos llegaremos a la victoria y haremos posible este sueño, el de continuar construyendo un mejor futuro para Chiapas”, al mismo tiempo FERCAST indico ya en el municipio de San Cristóbal de Las Casas, la importancia de estrechar los lazos de hermandad entre la militancia de los tres partidos políticos que representa, el Partido Verde Ecologista de México, Podemos Mover a Chiapas y Chiapas Unido, a fin de garantizar la victoria el próximo primero de julio. En ese tenor remarco “Esta campaña la ganaremos con las fuerzas más grandes de Chiapas: su gente y sus ideas. Es momento de que las y los verdaderos chiapanecos tomemos el control de nuestro futuro y evitemos que los de fuera lo hagan por nosotros”. Seguidamente tomando un poco de aire por la fatiga el candidato de la fuerza Verde en Chiapas, indico en su visita a los municipios de Chiapa de Corzo y Tuxtla Gutiérrez, donde dio muestra del músculo de la candidatura común La Fuerza que nos Une, que la política de su gobierno será “Chiapas para los chiapanecos”, y que como gobernador del estado defenderá a muerte los intereses de las y los chiapanecos. Al finalizar acoto, “Protegeré a nuestra fuerza local: las artesanas, los ganaderos, los pescadores, la gente del campo, nuestra mano de obra y, por supuesto, todos los productos de Chiapas”, y reiteró su compromiso con Chiapas y su gente, con generar acciones para potenciar el desarrollo del estado, y para atender las necesidades de quienes más lo necesitan.

CHIAPAS MERECE MÁS, YA NO MÁS IMPUNIDAD, LA GENTE ESTÁ HARTA: CRM

Luego de comprometerse comprometió con hoteleros y restauranteros en hacer posible la construcción de la autopista San Cristóbal – Palenque, obra que fortalecerá la ruta mágica del turismo y del comercio, el candidato del PRI al gobierno del estado Roberto Albores Gleason señalo en el marco del encuentro “Empleo, Turismo y Emprendimiento” en San Cristóbal de las Casas, Chiapas merece y debe tener mas, por eso les digo que mi gobierno será de justicia y no de impunidad. El candidato a la gubernatura de Chiapas, en ese acto nutrido de empresarios, profesionistas, amas de casa jóvenes estudiantes, campesinos y líderes de opinión escuchó las demandas más sentidas de las y los empresarios, entre las que destacan los constantes bloqueos, la inseguridad y la falta de proyectos que ayuden a mejorar la infraestructura turística, expusieron que entre el primero de abril del 2017 al 10 de abril del 2018, la autopista Tuxtla-San Cristóbal registró más de 800 bloqueos totales o parciales, es decir 2.5 por día. La falta de autoridad en el tema ha dejado al destino turístico vulnerable, situación que golpea en la economía de empresarios y empleados del ramo turístico, coincidieron. En su momento el señor Oscar Reynol Román solicitó la implementación de programas de financiamiento que permita a los empresarios involucrados con el turismo mejorar la infraestructura para poder capturar un mayor mercado. Mientras que Roberto Ramos solicitó incluir la cultura en los destinos turísticos de San Cristóbal de las Casas, pues este importante rubro ha sido desaprovechado por la realización intermitente de eventos culturales. Ahí en ese momento el candidato al gobierno del estado aseguro que estaba ahí con todo para refrendar sus compromisos de campaña, el impulso a la industria en la región altos, como una estrategia equiparable a la que se implementa en la zona económica especial de Puerto Chiapas, triplicar la obra pública para posicionar a San Cristóbal como la capital turística y cultural del sureste con servicios públicos de calidad y, por supuesto, garantizar la aplicación de la ley del estado de derecho que permita que ciudadanos y turistas puedan salir a las calles y a las carreteras libremente.

Más tarde el abanderado del tricolor, el partido de las mayorías en Chiapas, Roberto Albores refrendó, sostuvo reuniones en el municipio de Teopisca más de 12 mil asistentes recibieron a Roberto Albores Gleason, que estuvo acompañado por los liderazgos estatales, municipales y de la Secretaria del CEN del PRI, Claudia Ruíz Massieu, quien manifestó que el mejor proyecto y la mejor propuesta que puede sacar adelante al estado, es la que encabeza Roberto Albores Gleason, porque Chiapas Merece Más. Agrego la funcionaria del CEN del PRI que le ha llegado la hora de justicia a Chiapas porque una sociedad carente de justicia, existe impunidad y eso la gente ya le harto…ve para comentar

SERE GESTOR INCANSABLE DE LAS DEMANDAS DE LOS CAMPESINOS: RACIEL

Hoy recorrimos el municipio de Pijijiapan donde me comprometí a gestionar más recursos y programas para que este municipio tenga los beneficios acorde a su grandeza, así lo señalo el candidato del PRI a la diputación federal por el VII distrito electoral señaló al visitar barrios, colonias e Pijijiapan, donde además aseguro que será un incansable gestor de los hombres y mujeres del campo, más tarde se trasladó a Tonalá, donde bajo el cobijo de un frondoso árbol de chicozapote, el candidato del PRI-Verde-Panal, agrego “hoy tuve la oportunidad de saludar a mis amigas y amigos del Ejido Miguel Hidalgo 2 en el municipio de Tonalá. Con ellos trabajaré para generar mejores leyes que permitan que el acceso a la salud de calidad sea una realidad en todas las comunidades de la Costa de Chiapas. La salud de nuestros niños y mujeres costeños será una de mis prioridades como Diputado Federal. Más adelante Raciel López Salazar indico que Privilegiando nuestras coincidencias, seguimos caminando y escuchando las necesidades de la ciudadanía. Más tarde apunto con mis grandes amigos de los barrios Las Cruces y Las Ánimas en Tonalá, reiteré la importancia de fortalecer la atención médica de calidad en la Costa de Chiapas. Estamos convencidos que trabajando en unidad podemos salir adelante por el bien de las familias costeñas…sin comentarios

CLÍNICA DE AUTISMO DEL DIF TAPACHULA EN MARCHA…

La presidenta del DIF Tapachula señalo que en DIF Tapachula sabemos que los estudiantes con autismo a menudo presentan desafíos únicos en las escuelas, y a los maestros. Es por ello índico que la Clínica de Autismo de DIF Tapachula imparte de manera continua capacitación a personal de diversas instituciones educativas. Debido a que cada Niña o Niño con el espectro del trastorno autista es único y sus necesidades se reflejarán de manera diferente. Los desafíos experimentados al interactuar socialmente y comunicarse con otros, tendrán un impacto en cada aspecto de sus vidas. Estos desafíos pueden llevar a niveles de estrés, ansiedad y depresión mucho más altos que los de otros estudiantes. Por ello la importancia de que docentes se encuentren capacitados para ello… sin comentarios. Por hoy, hasta aquí la dejamos amigos, no leeremos en la próxima entrega de esta sus gustada columna, no se les olvide que en linotipeando6310@hotmail.com estamos para recibir todos sus comentarios, tips, y demás cosas…””Cuando los periodistas hablan, tiemblan los políticos corruptos…OK

http://etrnoticias.mx/lee-se-privilegia-dialogo-organizaciones-en-la-columna-linotipeando/

ENTIEMPOREALMX

Ronda Política

Víctor Lara

ELECCIONES PERO ANTES IMPUGNACIONES.

¿ENOC HERNANDEZ COORDINADOR DE CAMPAÑA DE FERNANDO CASTELLANOS?

ROJOS MÁS ROJOS SIN LOS VERDES Y MORADOS.

Esta elección ha sido hasta este momento inédita en su desarrollo, por su inestabilidad en los nombramientos y registros de candidatos, frentes y coaliciones, siempre utilizando a su favor las lagunas y rendijas jurídicas que les permiten transitar.

Acciones que ha traído como reacciones a un sin fin de impugnaciones, las que van desde el ámbito local y otras se van, agotando los principios de definitividad Jurídica a la Sala Superior del TRIFE.

Comento esto por qué después del resolutivo del Tribunal Electoral a favor del registro de Fernando Castellanos, de quien por cierto los consejeros presentes en la sesión para dar cumplimiento a la sentencia, por unanimidad dejaron en claro no estar de acuerdo con la resolución, sin embargo, aceptaron que la ley los obliga al cumplimiento cabal.

Por lo que tuvieron que extender la constancia de registro de la candidatura común en la que participan los partidos políticos PVEM PMCH y PCHU, sin embargo, en esa misma sesión del consejo general del IEPC al menos el PRI MORENA y PANAL dejaron su firme propósito de interponer impugnación contra ese resolutivo.

Ahora resulta que el abogado Horacio Culebro Borrallas quien fuera precandidato al gobierno de Chiapas por la vía independiente; impugnó ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el registro de la candidatura común a la gubernatura del gobierno de Chiapas de Fernando Castellanos Cal y Mayor, no sabemos si otros ciudadanos podrán hacerlo.

Lo qué hay que reconocer es que la candidatura de Castellanos vino a darle sabor a este proceso que se veía muy tranquilo y aburrido hablando de las candidaturas a gobernador, habían caído en un letargo y de repente despertó cuando menos el PRI.

El PRI fue quien resultó más dañado en esta acción, los rojos dicen “no perdimos lo que no tuvimos” muy cierto nunca lo tuvieron, mienten cuando dicen “que se vayan los vamos a sacar del gobierno y de Chiapas”; dicen no afectarles sin embargo impugnaron que quieren que regresen con ellos a refrendar su amor verde y morado.

Enoc Hernández fue quien le dio respiración de boca a boca a una candidatura que nació moribunda, pues habían intentado caminar solos los verdes, resulta que la gente no les cumplió al primer jalón a la arena cuesy, y ante la falta de liderazgo y convocatoria tuvieron que abortar y cancelar dicho evento.

El mensaje fue claro de la gente, no hay nada de por medio, no van, ni modos los “malacostumbraron” aunado a esto se dice que quien tiene la estructura es Carlos Penagos y él va con los Rojos dicen. . .

Lo cierto es que Enoc revivió a Fer en San Cristóbal y Chamula, le inyectó energía, fortaleza y gente; hoy camina un verde bajo la sombra morada.

Enoc podría aceptar ser el coordinador de campaña de Fernando Castellanos, tiene los contactos en cada región, municipios, colonias y ejidos, goza de la amistad de la gran mayoría de periodistas y medios de comunicación, es hábil y negociador, sería una buena adquisición.

Qué bueno que Enoc se alineó bien por la decisión pues es un hombre de instituciones y su lealtad es inquebrantable.

Hoy camina esa candidatura como si hubiera iniciado desde hace mucho tiempo, se ve fortalecida, en los eventos se ha visto el cierre de personajes políticos de la región y de los candidatos a los ayuntamientos, diputaciones locales y federales

Mientras los Rojos con RAG van prácticamente solos, muchos ven que el apoyo moral de su partido llegó tarde, pues en su asamblea de elección y en su registro lo dejaron solo, solo Meade lo acompañó en su inicio de campaña.

Pero lo importante para él y sus seguidores es que no se asusta ni se raja.

JOSEAN ni se despeina el sigue caminando con propuestas, participó en un Foro en el que estuvieron ponentes y personajes de la talla de Jorge Castañeda; va arando y haciendo surcos en el sendero de la democracia chiapaneca.

En la democracia se gana con un voto. . . ¡Por eso que te quiten un votante ya duele, ahora que te quiten un chingo! Pues sufres y te enfermas, dicen están rojos de coraje, ¿será? . . . Hasta aquí la ronda primero Dios nos leemos mañana, recuerda solo para tus ojos.

9611280841

www.rondapolitica.com.mx

vimalalo@hotmail.com

@vimalalo @RndaPolitica

PIN: DDFFE6140

http://etrnoticias.mx/lee-elecciones-impugnaciones-en-la-columna-ronda-politica/

ENTIEMPOREALMX

Chismorreo Político

Armando Chacón

A media noche iniciarán campaña candidatos a Ayuntamientos

Comenzamos…Mañana iniciarán campañas las y los candidatos a 125 Ayuntamientos (dos más fueron creados, Capitán Luis Ángel Vidal y Rincón Chamula San Pedro) y a 24 diputaciones locales que son de mayoría relativa (de las 40 Curules, 16 son de representación proporcional). Las campañas serán del 29 de Mayo al 27 de Junio. En la capital chiapaneca la pasión política, la expectación, sube de presión, los ciudadanos se aprestan a demostrar el apoyo al candidato de su predilección. El candidato del PAN-PRD y Movimiento Ciudadano a la alcaldía coneja Francisco Rojas Toledo, iniciará sus actividades proselitistas en el primer minuto de mañana en el Parque Bicentenario, con una verbena popular; Carlos Morales Vázquez, candidato de los partidos MORENA, PT y Encuentro Social, arrancará su campaña a las 6 de la tarde con una gran concentración ciudadana en el Parque Bicentenario, mañana martes; por su parte el candidato del partido Verde, Carlos Arturo Penagos Vargas, iniciará campaña a las 12 de la noche y un minuto del martes, con una caravana motorizada donde participarán ciudadanos, transportistas, motociclistas, que recorrerán la avenida principal de Tuxtla Gutiérrez. El candidato que va por la vía independiente Jorge Martínez, iniciará sus actividades enviando un mensaje por las redes sociales a las 10 de la mañana. De esa manera informará sus propuestas. La capital chiapaneca es muy extensa y en 30 días los aspirantes deberán exponer ante los ciudadanos su proyecto de trabajo, para convencerlos de que son la mejor opción, que tienen el mejor plan para gobernar, que conocen las necesidades de los tuxtlecos, la pésima calidad de servicios que otorga el Ayuntamiento y también escuchar las demandas ciudadanas…..Continuamos….Espaldarazo dieron las dirigencias nacionales del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano a José Antonio Aguilar Bodegas, candidato a la gubernatura por la Coalición “Por Chiapas al Frente”. La presencia de Jorge Castañeda Utman, coordinador de estrategia de la campaña de Ricardo Anaya; el coordinador de Alianzas y del Consejo Ciudadano del PRD, Jesús Ortega; Rubén Aguilar Valenzuela, asesor del candidato a la Presidencia de la Republica de “México al Frente“ y Alejandro Chanona Burguete, dirigente de Movimiento Ciudadano, estuvieron el pasado fin de semana en Tuxtla Gutiérrez donde presidieron varios eventos, coincidieron que Aguilar Bodegas es el único candidato que representa una opción de cambio. Ante los medios de comunicación locales y nacionales, Castañeda, Chucho Ortega, Aguilar Valenzuela y Chanona Burguete, se mostraron convencidos de que Aguilar Bodegas ganará la gubernatura y Ricardo Anaya será el próximo Presidente de México, tienen el mejor proyecto insistieron. JOSEAN no solamente ha recibido el apoyo de estos personajes de la vida política nacional, sino que en sus actos de campaña sus simpatizantes, hombres del campo, militantes de esos tres institutos políticos y hasta de otros partidos, sectores empresariales, organismos de mujeres, de jóvenes, de estudiantes, académicos, culturales, miembros de la sociedad civil, han demostrado su apoyo y se han comprometido a otorgar su voto el primero de Julio a este candidato. El Colegio de Profesionistas de Doctores en Ciencias Políticas y Sociales que preside Rodolfo Ramos Palacios, había convocado a todos los candidatos al gobierno de Chiapas a exponer sus propuestas dentro del programa “Pronostico para el Siglo XXI: Económico, Social y Político”, que se desarrolló el pasado viernes y donde asistieron más de 500 personas, la mayoría de ellos jóvenes emprendedores. El único que asistió después de una intensa agenda de trabajo fue José Antonio Aguilar Bodegas que con toda claridad presentó su oferta política, en este importante foro también se ganó la simpatía de los organizadores y de los asistentes a quienes al terminar el evento saludó a cada uno de mano. Día a día, JOSEAN va consolidando su posición como el líder en los sondeos de la preferencia electoral…..Terminamos…. La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) y la Fiscalía Electoral del estado de Chiapas, están listas para recibir las quejas que presenten los ciudadanos, las organizaciones, representantes de las y los candidatos o partidos políticos de las anomalías que se presenten antes y durante la jornada electoral. La FEPADE y FEECH realizarán un operativo del viernes 08 de junio hasta el lunes 02 de julio, para decepcionar las denuncias donde habrá personal para orientar como facilitar la presentación de las quejas para dar un pronto esclarecimiento de los hechos, se atenderán también la violencia política de género. Estas dos Fiscalías. Federal y Estatal, especializadas en el tema de delitos electorales se coordinaran para dar buenos resultados. Pronosticamos que en esta elección tendrán mucho trabajo….

http://etrnoticias.mx/lee-a-media-noche-iniciaran-campana-candidatos-a-ayuntamientos-en-la-columna-chismorreo-politico/

Te recomendamos visitar nuestra sección de las notas más leídas AQUÍ

Vista nuestra home page AQUÍ

RECUERDA: Síguenos en nuestros perfiles de redes sociales, aquí todo el día generamos información oportuna y en tiempo real:

>TWITTER: @entiemporealmx

>PIN DE BLACKBERRY: 2B46B819

>WHATSAPP: 9616587405

Este número de WhatsApp NO tiene relación con la nota y pertenece al portal de ETRNoticias.mx