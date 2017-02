04 de Febrero del 2017

PERISCOPIOCHIAPAS.com

Gabriela Figueroa Díaz

El destino de Chiapas es el mismo de México, somos indivisible, forjados en el único crisol de ésta patria nuestra. Ante los desafíos actuales hay un solo camino: la unidad nacional para demostrar la grandeza, la soberanía y la dignidad de nuestro país.

UNIDAD NACIONAL

Durante su mensaje del cuarto informe de Manuel Velasco Coello al pueblo chiapaneco y sus instituciones y ante José Ramón Narro Robles, secretario de Salud y representante del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, hizo un llamado a la unidad nacional, desde aquí, donde empieza la patria.

Todos los esfuerzos son necesarios para proteger e impulsar los intereses de México en el exterior para hacer causa común. En este llamado de la unidad nacional, todos los chiapanecos hacen causa común con su mandatario y con su presidente.

Esto fue lo que afirmo el gobernador del estado en cuanto a mostrar todo su respaldo y apoyo a la federación en su cuarto informe de gobierno.

APUNTALANDO LA INFRAESTRUCTURA.

En estos cuatro años ya andados, algunos de los logros que se han alcanzado en Chiapas son de vital importancia para la salud, le educación y la inversión en el gobierno de Manuel Velasco Coello.

En materia de infraestructura a pesar de austeridad, se han invertido 29 mil millones de pesos en estos cuatro años que se traducen en carreteras, puentes, caminos: progreso, por lo que la obra pública es el detonador del desarrollo económico y social, educación y cultura, salud y bienestar social, es también motivo de esperanza e incentivo para lograr consolidar el desarrollo y ubicarnos dentro de la media nacional en todos los aspectos, aquí donde empieza la patria.

En este sentido el senador por Chiapas, Roberto Albores Gleason, reconoció el compromiso del mandatario estatal por gobernar cercano a la gente liderando los esfuerzos para ofrecer a todas las familias herramientas para salir adelante y afirmó que con grandes obras de infraestructura cumple el gobernador Manuel Velasco un año más impulsando el desarrollo de Chiapas y de su gente, ya que las obras carreteras de la presente administración como el tramo San Cristóbal-Comitán y Comitán-Ciudad Cuauhtémoc, Albores señaló que eran demandas muy sentidas de la gente que impactarán positivamente el desarrollo de importantes regiones del estado.

Al iniciar el nuevo periodo de sesiones el legislador chiapaneco consideró que son muchas las necesidades del estado por lo que hay que hacer equipo, para garantizarle a todos los chiapanecos el acceso a una mejor calidad de vida.

NO AL GASOLINAZO.

El Gobernador inauguró calles pavimentadas con concreto hidráulico, donde también se rehabilitaron los sistemas de agua potable, drenaje y alcantarillado, y se instalaron luminarias LED, e inicio la construcción de la carretera La Línea-Tapanatepec, que se revestirá de carpeta asfáltica y concreto.

En este acto hizo un pronunciamiento, al exhortar a que se frene el aumento a los combustibles anunciado para entrar en vigor este mes de febrero, dicho llamado a las autoridades hacendarias federales a fin de que analicen de manera responsable la posibilidad de mantener sin cambios el precio de la gasolina y el diésel, a fin de no generar una afectación a la economía de las familias, para hacer frente al contexto del panorama económico que se vive a nivel nacional e internacional, se debe actuar con sensibilidad y también con mucha responsabilidad.

APLICACIÓN DE LA LEY.

Esta semana si bien el gobierno del estado ha manifestado estar abierto al diálogo, eso no significa que se pueda trasgredir la ley, mediante una serie de argumentos sofisticados para aparentar tener la razón como se hizo al ir a ocupar la explanada de la Torre Chiapas.

Ante empecinamiento arbitrario de los manifestantes, solamente queda la aplicación de la ley. Porque ha quedado más que demostrado que se ha dialogado con los empresarios y proveedores, ya son agentes de la reactivación económica, pero, cuando hay una serie de irregularidades para querer cobrar como facturas son sobreprecios, la inexistencia de contratos o de actas de adjudicación.

Ante la denuncia del representante legal de la Sociedad Operadora de la Torre Chiapas, únicamente se debe actuar, así lo expresó el Fiscal Especializado, Adulfo Chacón Ruiz. El inmueble se debe recuperar, porque la actividad de las instituciones de Chiapas no puede ser afectada por terceros, cada que les guste y fue así como el operativo se realizó con la finalidad de recuperar el inmueble luego de recibir la denuncia por la representante legal de la Sociedad en mención.

RESERVAS DE LEY.

La Carpeta de Investigación 0018-101-2001-2017, iniciada por el delito de Despojo, se conoció que el pasado 23 de enero un grupo de alrededor de 200 personas ingresó de manera violenta al lugar, posesionándose de la plaza cívica donde instalaron casas de campañas impidiendo el libre acceso al personal y a los usuarios, por lo que un Juez de Control otorgo las órdenes de aprehensión en contra de los imputados, en el marco de la causa penal 48/2017, por lo que en las últimas horas se cumplimentaron, siendo recluidos en el penal de El Amate, vinculando a proceso por el delito de Despojo Agravado a seis personas a la cual la autoridad judicial decretó como medida cautelar la prisión preventiva justificada, al tiempo en que otorgó seis meses de investigación complementaria a la Fiscalía y a la defensa, donde la Procuraduría de Chiapas informó que en el ejercicio de sus facultades el Fiscal del Ministerio Público dejó en libertad a 57 personas, con las reservas de ley, quienes fueron detenidas en flagrancia como parte de la restitución de la Torre Chiapas.

SEMANA INGLESA.- LUNES: El senador Zoé Robledo anunció esta mañana su renuncia al PRD y su adhesión al partido Morena. “Se puede cambiar de asta pero no de bandera. Con quienes pongo una raya es con aquellos que decidieron someter al PRD al control gubernamental en Chiapas. Ellos tomaron su definición. Yo tomo la mía”, dijo esta mañana en una conferencia de prensa en el Senado. Senador por esta entidad, Robledo Aburto dijo hoy que la república está en riesgo, ya que hay serias amenazas externas, desconfianza en las instituciones, odio a los políticos y la política, así como un modelo económico que ha fracasado a la hora de ofrecer condiciones de vida más justas e igualitarias. Por lo que se decidió por otro camino, uno que no ubica a la corrupción como un problema cultural, ni como síntoma del sistema, como el sistema mismo, mencionó. “Ese camino es el de Andrés Manuel López Obrador, es el camino de Morena. ¿Qué va a ocurrir en el mundo y en el país? Nadie lo sabe. Pero lo que sí podemos saber y decir es dónde queremos estar, es en momentos como este que los políticos debemos definirnos. Sin lugar para la tibieza ni la ambigüedad. Por ello hoy me sumo al proyecto de cambio de régimen que encabeza López Obrador”, dijo el senador chiapaneco. MARTES: Como parte de la primera etapa de la ruta de abasto de medicamentos a las unidades médicas del estado de Chiapas, durante el fin de semana continuó la distribución en las distintas regiones de la entidad. Los tráileres llevaron medicamentos a los hospitales de Ángel Albino Corzo, Comitán, Huixtla, Ocosingo, Ostuacán, Palenque, Pichucalco, Pijijiapan, Revolución Mexicana, San Cristóbal de Las Casas, Tapachula, Teopisca, Tonalá, Tuxtla Gutiérrez, Villaflores, entre otros. Al respecto, el secretario de Salud, Francisco Ortega Farrera señaló que la entrega de medicamentos y material de curación se realiza de manera gradual para abastecer a las más de mil unidades médicas que funcionan en la entidad y que ninguna quede sin recibir insumos. Explicó que este esquema de distribución se diseñó de tal manera que en la primera etapa los hospitales alcancen un 60 por ciento de abasto de medicamentos y conforme avance la entrega, se logre un porcentaje de abasto óptimo, mínimo de 85 por ciento, en el primer y segundo nivel de atención en toda la red prestadora de servicios del Seguro Popular. Ortega Farrera puntualizó que para descartar cualquier inconveniente, en cada entrega de medicamentos está presente un notario público para dar fe del proceso de distribución y que éste se concrete conforme a lo establecido en el Programa de Abasto 2017. MIERCOLES: Se inició formalmente la apertura de los trabajos del Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura, en donde 337 diputadas y diputados, y 79 senadoras y senadores, integrantes de ambas cámaras del Congreso, nos dimos a la tarea inmediata la recepción de una iniciativa del titular del Ejecutivo federal, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, para que sea considerada con carácter de preferente, dio a conocer Emilio Salazar Farías. Este día se celebró la sesión solemne con motivo del centenario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 y el centenario del término de los trabajos de redacción de la Carta Magna. Finalmente, el diputado Salazar, reiteró su compromiso y entrega para trabajar a favor de los chiapanecos, ser el portavoz de las inquietudes y necesidades; “ser un ente coadyuvante para el gobierno de mi entidad y lograr más y mejores polos de bienestar y desarrollo; Chiapas en estos momentos nos necesita unidos, en la práctica, en los hechos, los discursos son eso, no accionan, provocan malestar y encono entre la población; necesitamos actuar ya”. JUEVES: Tras denunciar que en el PVEM buscan “obediencia y servilismo” de quienes integran la fracción parlamentaria en San Lázaro, el diputado federal chiapaneco (ex verde), Diego Valente Valera Fuentes anunció su adhesión a la bancada perredista. En rueda de prensa, Valera atribuyó su decisión de salirse del Partido Verde, porque en año y medio, el apoyo del PVEM fue escaso, por no decir nulo, en detrimento de la costa chiapaneca. Igual que el desinterés de apoyar a los diputados que recorrieron las calles y que dieron la cara frente a la ciudadanía, que ganaron su confianza y que se comprometieron con ella. Valera Fuentes entró por la puerta grande a la bancada perredista en San Lázaro, con el decidido respaldo de los diputados Jesús Zambrano Grijalva, Francisco Martínez Neri, Guadalupe Acosta Naranjo y el resto de la bancada del Sol Azteca. A pesar de su desencanto con el verde, Valera dijo no tener un problema personal con este partido, porque al interior del mismo hay mucha gente valiosa que sufre las mismas circunstancias por las que él pasó. Puso en alto los 70 mil votos de chiapanecos que lo llevaron a la Cámara del poder legislativo federal. A eso atribuyó su decisión de este cambio en su carrera política. “Estoy seguro que después de mí, muchos tomarán la misma decisión buscando mejorar las condiciones de vida de quienes ellos representan”. Por esto busco obtener resultados a favor de los ciudadanos y agradezco al PRD por mantener las puertas abiertas y permitir que vuelva a mis raíces, con un proyecto común que anteponga siempre a los ciudadanos, afirmó. VIERNES: Con el propósito de conmemorar el primer Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, la Sexagésima Sexta Legislatura del H. Congreso del Estado, ha organizado una serie de eventos académicos y culturales. Al dar a conocer lo anterior, el diputado Carlos Penagos Vargas, detalló que para las y los diputados locales actuales, esta fecha es de trascendental importancia, ya que recientemente en Chiapas se realizó una profunda reforma a la Constitución Política de nuestro estado, y eso nos llena de satisfacción; “ya que es resultado de un proceso histórico con la participación de amplios sectores de la sociedad”. El presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXVI Legislatura, dio a conocer que el lunes 6 de febrero, a las 11 A.M., se realizará la Mesa Redonda “La Nueva Constitución Chiapaneca”, evento que será transmitido a través de las emisoras de Radio Chiapas y Canal 10 de TV., mismo en el que participarán los juristas Dr. Carlos Natarén Nandayapa, Dr. Marco Antonio Besares Escobar y la Dra. Adriana Yolanda Flores Castillo. El martes 7, a las 9: 30 A.M., en el vestíbulo del Palacio Legislativo, se llevará a cabo un Homenaje a la Bandera, y se inaugurará la exposición gráfica “Historia de la Constitución Política de Chiapas”. En el mismo tenor, el miércoles 8, a las 11: A.M., en la sala Mural, el cronista José Luis castro Aguilar, disertará la Conferencia Magistral “Chiapas en el Contexto de la Constitución Política de 1917”. Prosiguiendo con la serie de eventos, el jueves 9, se realizará una transmisión especial a través de Radio Congreso.

Oficio Político.- Ayer comparecieron los Secretarios de Turismo Mario Uvence Rojas, el Fiscal General de Justicia del Estado, Raciel López Salazar, el Secretario de Seguridad y Protección ciudadana Jorge Luis Llaven Abarca, el Secretario de Desarrollo Social Jorge Manuel Pulido López, como parte aun de la glosa del cuarto informe de gobierno del estado, así mismo hasta el próximo martes siete de febrero continuaran las comparecencias con el Secretario para el Desarrollo sustentable de los pueblos indígenas Dagoberto de Jesús Hernández Gómez, el Secretario de Pesca Manuel de Jesús Narcia Coutiño, el Consejero Jurídico y de asistencia legal de gobierno del estado Vicente Pérez Cruz, el Secretario para el Desarrollo de la Frontera sur y enlace para la cooperación internacional Adolfo Zamora Cruz, y finalmente pasa al estrado el Secretario de Salud Francisco Ortega farrera… En el marco de la tradicional Feria de La Candelaria, y acompañado del secretario del Campo, José Antonio Aguilar Bodegas, el gobernador Manuel Velasco Coello entregó obras de beneficio social, ganado con registro genealógico y distintos apoyos a habitantes del municipio de Cintalapa fin de que el sector ganadero se consolide la economía estatal…El secretario de Salud de Chiapas, Francisco Ortega Farrera señaló que los supuestos adeudos contraídos con el grupo de proveedores que se manifestaron durante los últimos días, fueron contraídos principalmente durante la gestión del gobernador Juan Sabines Guerrero, particularmente en los ejercicios fiscales que comprenden los años de 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012, pese a lo anterior, apuntó que el Gobierno del Estado ha mantenido un diálogo constante con ellos, con el objetivo de establecer una ruta de trabajo que permita liquidar los pasivos, previa revisión y compulsa entre los proveedores y la autoridad estatal, en un proceso abierto y transparente… La Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH) reafirma su compromiso social y ambiental mediante la educación continua en beneficio de unicachenses y de la sociedad en general aseguró el secretario Académico de la Universidad, Ernesto Velázquez Velázquez, al clausurar en representación del rector, Adolfo Antonio Guerra Pérez, el diplomado “Implementación y Mantenimiento de Equipo Eléctrico en Sistemas Energéticos Renovables”…El diputado federal Emilio Salazar Farías, sostuvo una gira de trabajo por la región norte de la entidad, donde se reunió con estudiantes, profesionistas y representantes de sectores productivos, además ser reunió con alumnos de la Licenciatura en Derecho de la Universidad Salazar, con quienes se comprometió a construir en breve una Sala de Juicios Orales, para que se preparen mejor en el nuevo modelo de justicia y en el mañana, cuando sean profesionistas, sumen sus fuerzas para el desarrollo con justicia social que tanto necesita Chiapas… El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor, sostuvo un encuentro con integrantes de la Red Chiapaneca de Municipios por la Salud, la cual encabeza, para reafirmar el compromiso que se ha asumido en favor del bienestar de la población, donde señaló que la participación de todos los municipios en esta iniciativa, abona a reforzar los proyectos y políticas públicas dirigidas a mejorar las condiciones sanitarias de los pobladores en las 15 regiones de la entidad… En un llamado desde el Senado de la República, Luis Armando Melgar exigió detener la extracción de material pétreo en San Cristóbal de Las Casas, en respuesta a los reclamos de los habitantes de los Altos de Chiapas, por el despojo clandestino de estos materiales que afecta gravemente a los humedales de este pueblo mágico, “basta ya de corrupción”, expresó Melgar…

El magistrado Rutilio Escandón Cadenas, presidente del Poder Judicial de Chiapas, afirmó que privilegiando el Estado de Derecho y aplicando la ley sin distingos se podrá mantener la paz social y armonía que desea la sociedad chiapaneca, lo anterior en una reunión con agremiados del Consejo Coordinador Empresarial y la Unión Estatal de Pequeños Propietarios, donde el magistrado Rutilio Escandón manifestó que las autoridades tienen una gran responsabilidad de encaminar el progreso de la población y crear un buen gobierno que anteponga siempre el diálogo y la concertación…El Instituto Nacional Electoral impartió un curso de asistencia electoral a la Comisión de Capacitación y Organización Electoral del IEPC, con el objetivo de generar las condiciones técnicas, logísticas y operativas en los procesos electorales del 2018 y en su intervención, Jorge Anaya Lechuga, Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica del INE en Chiapas, señaló que se pretende contar con estrategias de trabajo óptimas que permitan a los ciudadanos encontrar una casilla cerca de su domicilio el día de la jornada electoral… En el marco de la coordinación entre las instancias de Gobierno para atender el tema de seguridad, el secretario general de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, informó que durante 2017 el Grupo de Coordinación Chiapas, que encabeza el gobernador Manuel Velasco Coello, seguirá fortaleciendo las estrategias enfocadas a garantizar que la entidad se mantenga como una de las más seguras del país… Neftalí Del Toro Guzmán presidente Municipal tapachulteco asevero que “Con más oportunidades de educación, se logra el desarrollo social y se mejora la calidad de vida de más familias”, esto durante la firma del Convenio Interinstitucional para el Otorgamiento de Becas, en donde más instituciones educativas privadas, se sumaron para el beneficio de la población.

Finalmente: “Hoy nos toca vivir tiempos de cambios, tiempos en los que debemos crear nuestras propias expectativas, con base en las exigencias sociales que reclaman un mejor gobierno. La sociedad nos exige honestidad, ética y legalidad, por ello, los servidores públicos estamos obligados a la observancia de esos valores”, lo dijo Miguel Agustín López Camacho. Nos vemos en el próximo Café Avenida, en el mismo lugar y con la misma gente sin olvidar que No es Nada Personal.

Filo y Sofía

Mary José Díaz Flores

**Despiden a policías por corrupción

**Exigen revelar conversaciones de Peña con Trump

Siempre se ha mencionado que nuestra entidad es una de las más seguras, aunque tal vez lo correcto es decir, que hay menor incidencia delictiva que en otras entidades de la República donde la inseguridad ha dejado incluso pueblos enteros sin habitantes, porque profesionistas, empresarios, ganaderos y ciudadanos en general son amedrentados, estafados, secuestrados, tienen que pagar derecho de piso y muchas otras cosas. En Chiapas aún no se vive en ese nivel de miedo, lo cual no quiere decir que no existan delitos, solo que insisto hay menos que en otras partes; y en este sentido, las inversiones en materia de seguridad, sin duda son fundamentales para mantener a Chiapas en esas estadísticas por eso, es importante destacar la inversión de 300 millones de pesos que se ejecuta en infraestructura y específicamente en la construcción del nuevo Cuartel General de Policía, el cual albergará a mil 500 elementos y se integrará de dormitorios con baños y vestidores, cocina, comedor, caseta de vigilancia, estacionamiento, áreas de esparcimiento, canchas deportivas, enfermería, adiestramiento canino y equino, entre otras áreas de especialidad policial que permitirá condiciones más dignas a los policías. Otros resultados que llaman la atención porque forman parte de la demanda ciudadana cotidiana es el desmantelamiento de 58 bandas delictivas, integradas por 297 personas en el 2016, la detención de 8 mil 255 personas por diversos delitos, el decomiso de drogas, la recuperación de mil 267 vehículos con reporte robo, y los exámenes de control de confianza que se realizaron al 100 por ciento a los policías de Seguridad.

Estos datos fueron revelados por el Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Jorge Luis Llaven Abarca que compareció ante la Comisión de Seguridad Pública del Congreso del Estado a puerta cerrada por la secrecía que ameritan algunos temas en esta materia, sin embargo dentro de los datos que se dieron a conocer resalta también la remodelación de las instalaciones de la propia Secretaría, en la que no se había realizado ninguna obra desde su creación en el año 2000, teniendo una inversión de 37.4 millones de pesos; el cambio de estructura de las Unidades de Retención Primaria de Detenidos, con un costo de 850 mil pesos, a fin de estar acorde a la infraestructura idónea que marca el protocolo del Nuevo Sistema de Justicia Penal. También destacó que los penales en Chiapas ya no se encuentran con sobrepoblación, a través de distintas estrategias y por el traslado de 386 personas privadas de su libertad al Centro Federal de Reinserción Social denominado El Arenal del municipio de Villa Comaltitlán. Por otra parte, también presumió dentro de los logros de la SSP la certificación de calidad del penal de Chiapa de Corzo, a través de la Asociación de Correccionales de América (ACA), el pasado 18 de agosto del 2016, siendo Chiapas pionero en el sureste en la certificación de un penal, con lo cual no queda dudas del compromiso del titular de esta dependencia con los chiapanecos, pero también del esfuerzo por mantener un Chiapas con menor incidencia delictiva, pues también se despidieron más de 100 elementos que fueron denunciados por actos de corrupción.

CON FILO

Con el propósito de conmemorar el primer Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, la Sexagésima Sexta Legislatura del H. Congreso del Estado, ha organizado una serie de eventos académicos y culturales, según lo dio a conocer el diputado Carlos Penagos Vargas, presidente de la Junta de Coordinación Política quien apuntó que el 5 de febrero es de trascendental importancia para los legisladores. Por ello anunció que el lunes 6 de febrero, a las 11 A.M., se realizará la Mesa Redonda “La Nueva Constitución Chiapaneca”, evento que será transmitido a través de las emisoras de Radio Chiapas y Canal 10 de TV., mismo en el que participarán los juristas Dr. Carlos Natarén Nandayapa, Dr. Marco Antonio Besares Escobar y la Dra. Adriana Yolanda Flores Castillo. Esta mesa será muy importante para conocer de fondo las modificaciones a la Constitución Política de Chiapas, por eso no hay que perdérsela por ningún motivo…///El senador Zoé Robledo propuso denunciar al gobierno de Estados Unidos ante las Naciones Unidas por agresiones a la paz, pues la paz no es solamente ausencia de conflictos son goce pleno de los derechos para nuestros paisanos que está siendo vulnerados por Donald Trump, también pidió que se haga pública la bitácora de aterrizajes y despegues del aeropuerto de Tapachula en Chiapas, porque hay una sospecha de que se llevó a cabo una reunión de funcionarios de México y EU para hablar del tema de la Frontera Sur, pero no hay información oficial al respecto y “necesitamos saber ¿qué se dijeron y a qué nos comprometimos?” Y por último exigió que se ventile la comunicación entre el Presidente Enrique Peña Nieto y Donald Trump, para saber cómo se está defendiendo la Soberanía e México, porque no vaya a ser que el presidente estadounidense la ventile antes que nosotros como ha sido siempre y “vuelva a ganar la jugada” y tiene razón por que Trump ha mostrado que no sabe guardar secretos.

Carrereando la Chuleta

Ronay González

COMPRAR O NO COMPRAR

Vaya discusión que se ha levantado en todos lados acerca de si no comprar café en Starbucks o tomar Coca, o no ir a Mc.Donalds, pero yo creo que es mucho menos complicado que eso.

Para empezar si bien es cierto que son marcas de origen estadounidense, como los socios de la mexicana Alsea han ya dicho hasta el cansancio, gran parte de las ganancias se quedan en México y es lo que ha permitido que se inviertan en el país millones de pesos, dan trabajo a mucha gente y con muy buenas prestaciones.

No nos podemos ir al extremo, si no usáramos nada hecho en E.U. tendríamos que empezar por tirar nuestro celular, nuestra computadora y muy probablemente nuestros calzones. Creo que no es por ahí el asunto, es más bien comenzar a preferir lo nuestro.

El gobierno en cambio sí debería pensar bien una estrategia de no importación, créanme, si nos dijeran que no van a entrar determinados productos, sobre todo alimenticios, seguro tenemos otros para reemplazarlos, y si lo que nos queda es comer es maíz, nopales y frijoles, adelante, pero ni siquiera sería así, pues en esta tierra prodigiosa se da de todo.

Cierto es que importamos miles de toneladas de maíz por ejemplo, que no somos autosuficientes, pero seguro tenemos algunas otras cosechas de sobra de otro producto que se va exclusivamente a la exportación, y que dicho sea de paso, los mexicanos acabamos comiéndonos las sobras, lo más feíto de las cosechas, porque lo mejor, lo que cumple con todos los estándares de calidad se va al extranjero.

Entiendo que si a un agricultor le dices que no siembre el angú que vende al extranjero en 20 pesos el kilo, que en lugar de eso use sus tierras para el maíz, mismo que le van a comprar a 3 pesos el kilo, inmediatamente va a decir que no, que no habría forma, pero es ahora cuando todos tenemos que usar el ingenio.

Fácil no va a ser, son muchas cosas las que se tienen que ajustar, pero yo creo que poco a poco podríamos lograr el que antes de comprar leyéramos la mayoría de las etiquetas de los productos que consumimos y preferir las hechas en México, para que las empresas nacionales tengan más ventas y por tanto más trabajo para los mexicanos. Eso de los boicots suena más a berrinche, hagamos cambios paulatinos pero firmes.

Señores productores, únanse, quiten a los intermediarios, en los últimos días hemos visto casos exitosos de quienes ofrecen directamente al público sus productos, y es que es increíble que compremos un melón en el supermercado a 15 pesos el kilo cuando a los productores se los quieren pagar a 4 pesos, entonces si nos lo dejan en 10 o 9 pesos, ganan ellos ¡y nosotros!

Formas hay, si es de los que toma café, busque que sea de Veracruz, de Oaxaca, o mejor aún de Chiapas; si va a comprar zapatos busque marcas nacionales, las hay, y si todos las buscamos cada vez será más fácil encontrarlas.

Lo que importa es ir haciendo un estilo de vida diferente, nos enseñaron a depender demasiado del extranjero y peor aún a menospreciar lo nuestro, que paradójicamente es muy bien pagado en el extranjero, si no me creen pregunten cuánto cuesta un mango en Suiza. Un solo mango, de lo que nuestros productores luego quieren tirar porque no les conviene el precio, allá le cuesta alrededor de 20 o 30 pesos.

Insisto, tenemos alternativas para todo, sólo es cuestión de que nos apoyemos, de que los que tienen las soluciones se animen a darlas a conocer y todos apoyemos; la gasolina nos trae de cabeza, Hacienda nos hizo el grandísimo favor de anunciar que la gasolina no subirá este fin de semana como se tenía previsto, pero es sólo un respiro de 13 días porque después del 17 no pueden garantizar nada.

Ya hay soluciones, combustibles de otro origen, hechos por mexicanos, que son más baratos, pero como pone en riesgo el negocio de muchos, incluyendo del gobierno, prefieren boicotearlos, taparlos, hay que apoyar, consumir, difundirlos, y como ese, estoy seguro que tenemos una solución para cada problema.

Debemos permitirnos además voltear hacia otros lados que no sean el campo o nuestros recursos naturales, por ahí escuché a un empresario –exitoso- decir que “la mayor riqueza del país no está en el subsuelo, sino que se encuentra caminando todos los días sobre su territorio, me refiero a su gente… las industrias creativas son las que están transformando las economías y México no es la excepción, hay que apostarle a las ideas y a su exitosa ejecución”, no podría estar más de acuerdo.

En fin, le sugeriría que deje de tomar Coca no por un extraño nacionalismo que nos nació hace unos días, sino porque le hace daño a su salud, por evitar formar parte de los miles de diabéticos, o de vez en cuando busque mejor un Boing; pero además de eso, no compre robado –por más barato que sea-, cómprele a las marchantas de los mercados, si va al súper busque el mayor número de productos mexicanos que pueda y comparta cualquier otra idea.

Creo que afortunadamente nos están forzando a descubrir lo buenos que somos haciendo lo que sea y a consumirlo.

