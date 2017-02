03 de Febrero de 2017

PERISCOPIOCHIAPAS.com

ENTIEMPOREALMX

LA FERIA

Sr. López

Tan campantes

Los episodios más amargos de nuestra historia, no nos los hubiéramos tenido que tragar si no hubiéramos estado divididos, confrontados o con el gobierno debilitado. Sin la guerra de Reforma, sin el pleitazo entre conservadores y liberales, sin los recelos entre federalistas puros y radicales, no hubiera habido invasión francesa, ni hubiéramos perdido más de la mitad del territorio; sin debilitar viciosamente la figura de Francisco I. Madero, no hubiéramos sufrido la guerra civil que durante 10 años bañó en sangre al país… y así, varias cosas más, igual que sin la unidad nacional del momento, hubiera sido imposible la expropiación petrolera de Cárdenas y tendríamos una base naval yanqui en Baja California Sur, que también hay lances muy presentables en nuestra historia.

Ante los desplantes del P. Trump (‘P’ de lo que usted disponga), no se puede regatear que hasta el momento, nuestro gobierno ha respondido adecuadamente, aunque eso no ha impedido que haya gente verdaderamente angustiada por dos cosas: que los yanquis nos vayan a aplastar económica y hasta militarmente; o que vaya a restaurar su imagen el gobierno mexicano, que goza de los índices de popularidad más bajos de que se tenga memoria. No tengan pendiente, México le aguanta el empujón al P. Trump y nadie va a trepar al altar de la patria a don Peña Nieto. Calmados.

El P. Trump adorna sus variados defectos con un moño inmenso de ignorancia. No se preocupe tanto. Económicamente México quedaría en ruinas si los EUA nos pudieran bloquear como hicieron a Cuba en 1960, pero ya se va a enterar el P. Trump que esto no es un rancho cuando sus propios empresarios le vayan a explicar que si hunde a México, hunde a los EUA. No es posible separar la tinta del agua, la economía número uno del mundo, sin México, revienta como pompa de jabón. Los que saben de economía lo explican rebonito pero uno que es un simple tenochca de a pie, entiende que por más poderosos que sean los yanquis, no pueden absorber los incrementos de precios que les significaría pagar todas sus importaciones con aranceles, ni la mano de obra al triple. ‘Sorry F. Trump…”

Tampoco hay que preocuparnos por la inmensamente remota posibilidad de que nos declaren la guerra y nos invadan, en primer lugar porque los militares yanquis no son orates y le van a explicar corriendo al P. Trump que no juegue con lumbre porque su país no resiste ganarnos una guerra (¿quién les paga la deuda?, necesitan que sigamos siendo país y que nuestro gobierno exista)… y menos correr el riesgo de perderla, que no les sirven sus bombas atómicas de nada si de dos millones de kilómetros cuadrados estamos hablando, si de 120 millones de personas se trata, aparte de que, francamente, el récord yanqui en las guerras de 1945 para acá es de pena ajena. Mire usted:

Terminando la Segunda Guerra Mundial, se embarcaron en la aventura de Corea de 1946 a 1953. Perdieron. A la fecha Corea del Norte les pinta violines y es un dolor de cabeza para los yanquis. Lueguito se metieron en Indonesia (1957-1958): fracaso, causaron un genocidio de al menos medio millón de personas y la propia CIA reconoció que fue un muy mal negocio (les costó 20 millones de dólares de ayuda durante años y años). Se fueron a meter a Vietnam en 1959… ni le

digo: salieron en 1975 tratando de mantener el estilo, pero salieron derrotadísimos, humillados y a la fecha no superan el trauma.

Intentaron en 1961 invadir Cuba (por Bahía de Cochinos)… ya sabe: afianzaron al régimen de Castro, se desacreditaron ante el mundo y el ridículo que hicieron es inolvidable (¡mire que perder con Cuba!). Y siga: Líbano (1983); Libia (1986); Guerra del Golfo (1990-1991), una real derrota mal disimulada, que les costó una fortuna; Somalia (1993-1994); Bosnia y Herzegovina (1995); Sudán (1998); Afganistán (1998); Yugoslavia (1999); Afganistán (otra vez en 2001); Filipinas (2002), nomás a lo tonto por apoyar al gobierno; Irak (2003 a 2011), otra guerra ‘ganada’ que perdieron y les salió en un ojo de la cara. Y sigue la mata dando: Somalia (2007); y de 2011 a la fecha, se han ido a meter a Libia, Yemen, Pakistán, Somalia (¡otra vez!), Irak y Siria…

Pregunta Tom Engelhardt (un especialista en las pifias militares yanquis): “¿Hay menos o más terroristas en nuestro mundo casi 13 años después de los ataques del 11 de setiembre? ¿Los grupos como al-Qaeda son más o menos comunes? ¿Están menos o más organizados? ¿Tienen menos o más integrantes? Las respuestas a esas cuestiones son obvias: más, más, más y más. De hecho, según un nuevo informe de RAND, sólo entre 2010 y 2013 los grupos yihadistas crecieron 58%, sus guerreros se duplicaron y sus ataques casi triplicaron.

El 12 de setiembre de 2001, al-Qaeda era una organización relativamente pequeña con unos pocos campamentos en lo que podía calificarse como el país más atrasado y feudal del planeta, y un número muy pequeño de adherentes desparramados en otros lugares. Hoy, bandas del tipo al-Qaeda y grupos yihadistas controlan partes importantes de Siria, Irak, Pakistán e incluso Yemen, y florecen y proliferan también en partes de África”. (Busque usted las obras de Tom Engelhardt: ‘El fin de la cultura de la Victoria: la América de la Guerra Fría y la desilusión de una generación’, de1995; y ‘Los Estados Unidos del Miedo’ de 2011; se va a divertir).

Las guerras le sirven a los EUA lejos de su territorio y para aliviar los problemas insolubles de su economía, reactivando el consumo interno con el brutal gasto anual que tienen en su ejército y su inmensa industria militar, agravando la economía de su gobierno, cuya deuda es impagable (y otro día hablamos de su déficit comercial).

No van a machacar nuestra economía, si lo hacen revientan a su país, aunque sí nos van a pisar algunos callos.

Y no se van a meter militarmente con México (ya deje su bandera en paz): no necesitan hacer el ridículo y los petroleros que promovieron al P. Trump saben que lo que quieren está en el Medio Oriente. Acá, tan campantes.

http://etrnoticias.mx/la-feria-sr-lopez-152/

ENTIEMPOREALMX

Ensalada de grillos

Ciro Castillo

Por nuestros aguacates

Literal, a los gringos les gustan mucho nuestros aguacates. Dicen que el guacamole que preparan con esta fruta no es el mejor, pero es uno de los productos que más se consumen, principalmente cuando se realiza el Super Bowl, el evento deportivo más visto del mundo.

Agarrado de esta fama que tienen nuestros aguacates, producidos principalmente en estados como Michoacán, Jalisco, Estado de México, Puebla y Nayarit”, el gobierno mexicano anda promoviendo las exportaciones mexicanas en estos tiempos de crisis.

Hasta un anuncio vinculado al Super Bowl 51 elaboraron presumiendo que en este evento deportivo que se celebrará este domingo se estima un consumo de 200 millones de dólares.

Ahora le llaman “oro verde” al aguacate mexicano. ¿Qué no le decían oro verde al café? Que también fue en su momento uno de los productos de mayor exportación de nuestras tierras hacia el extranjero.

La Sagarpa informó que para la elaboración del tradicional guacamole con el que se disfruta la final de la NFL, acompañado de “doritos” se enviaron a Estados Unidos alrededor de 100 mil toneladas de este fruto.

“Ya se llevaron exportaciones de 90 mil toneladas y las 10 mil restantes están en curso, justamente para abastecer al mercado de Estados Unidos”, declaró el funcionario en una entrevista con la agencia Notimex, en estos días en los que todo se centra en las diferencias entre México y Estados Unidos.

Parece interesante que el titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), José Calzada Rovirosa, aproveche el momento para promover nuestros aguacates, pero que no se olvide que hay un gran déficit en alimentos básicos como maíz, por ejemplo. Que escuchen, él y el gobierno en general, a los miles de campesinos que han salido a marchar porque el TLCAN los ha sumido en la miseria. Fue este mismo tratado el que los obligó a migrar.

DEFICITARIOS EN MAÍZ

Basta teclear en “San Google” y se encuentra uno con información que confirma la raquítica situación que padece el campo, particularmente quienes por generaciones se han dedicado a producir maíz.

El 99 por ciento del maíz que consume México es importado de Estados Unidos, dicen, por ejemplo, Cristian Morales Opazo y Lorena Tudela Marco, Dr. Ingeniero Agrónomo y profesora colaboradora de la Universidad Internacional de Valencia (VIU), quienes elaboraron un informe denominado “Retos de las políticas agroalimentarias en México. El caso de la Agricultura por Contrato”.

Ellos sugieren, precisamente, que la agricultura por contrato podría ayudar a que los campesinos mexicanos incrementaran su producción.

Lamentan la situación de dependencia alimentaria por la que está atravesando México, “agravada en los últimos años, debido a que casi la totalidad de las importaciones de alimentos básicos proceden de Estados Unidos”.

“Esta concentración geográfica de las importaciones es más evidente en el caso del maíz, donde la balanza comercial es deficitaria y aproximadamente el 99% de lo que se importa proviene de Estados Unidos.”

Como dijimos antes, está bien presumir que a los gringos les gustan nuestros aguacates, pero también no hay que olvidar que por culpa del TLCAN, aunque Donald Trump diga lo contrario, unos 10 millones de mexicanos, entre ellos 6 millones de campesinos, han migrado en los últimos 22 años a la Unión Americana.

El presidente de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC), Víctor Suárez Carrera, quien aportó esas cifras, lamentó que el gobierno mexicano se enfoque principalmente en el sector exportador, pero deja en el olvido a la producción interna.

En este momento, cuando hay incertidumbre por la relación con los Estados Unidos, sería bueno voltear a ver a los campesinos y millones de productores rurales. Permitiría garantizar la seguridad alimentaria, pero además, mover el mercado interno.

Solo en 2014, la balanza comercial de maíz en México fue deficitaria por una cifra de 9.9 millones de toneladas, es decir, se exportaron 0.39 millones de toneladas y se importaron 10.33 millones de toneladas.

Otros de los productos que más exporta México a EU son: cerveza artesanal, el jitomate, el tequila y la carne de res.

http://etrnoticias.mx/ensalada-grillos-ciro-castillo-78/

ENTIEMPOREALMX

Café Avenida

Gabriela Figueroa Díaz

Manuel Velasco Coello dirigió un mensaje al pueblo chiapaneco a través de medios electrónicos y redes sociales, luego de presentar su Cuarto Informe de Gobierno ante la LXVI Legislatura del Congreso del Estado, espacio con el cual la ciudadanía pudo conocer a detalle las acciones impulsadas por el gobierno estatal, concentradas en cuatro rubros: Bienestar, Desarrollo, Medio Ambiente y Crecimiento.

APUESTA POR LA SALUD.

Velasco Coello interactuó con mujeres y hombres provenientes de distintos municipios de Chiapas, y de diversos sectores, se presentaron los logros obtenidos, acompañados de las opiniones de la gente, donde anunció que durante el 2017 se inaugurarán y pondrán en funcionamiento 30 nuevas unidades médicas y hospitales, como el de 30 Camas en Reforma y Yajalón; los nuevos hospitales de Amatán, Berriozábal y Chiapa de Corzo; los Básicos Comunitarios de 12 camas en los municipios de Simojovel, Las Rosas y Oxchuc;, los Centros de Salud en Chamula, Tuxtla Gutiérrez, Chanal y en la comunidad “La Pimienta” en Simojovel, asi como nuevas clínicas equipadas en Tumbalá y Sabanilla; en Salto de Agua una Clínica y un Centro de Salud, en tanto que en los municipios de Chapultenango, Chicomuselo, Chilón, Huitiupán, Huixtán, Jitotol, Nicolás Ruiz, Ocotepec, Pijijiapan y Pantelhó y Cacahoatán, se pondrán en marcha los Centros de Salud con Servicios Ampliados que contarán con los servicios de medicina general, laboratorio, farmacia y sala de partos.

GRAN INVERSION 2017.

Estas acciones se suman a muchos proyectos que se concluirán en este año de gobierno como son los nuevos libramientos como el de Tuxtla Gutiérrez y más caminos carreteros como el de la Frailesca, la carretera de San Cristóbal de Las Casas a Comitán y de Comitán a Ciudad Cuauhtémoc en la frontera con Guatemala; asimismo, el puente que conectará a La Concordia con la Sierra y la ampliación del Aeropuerto Ángel Albino Corzo para poder recibir más visitantes, también está el Parque Agroindustrial de Puerto Chiapas que será el primero del país y la puesta en marcha de la Zona Económica Especial, un parteaguas en la captación de inversiones y generación de oportunidades productivas como nunca antes en la historia de nuestro estado.

El 2017 será un año en el que sin duda habrá que enfrentar retos y desafíos que nos pondrán a prueba nuevamente, y los vamos a enfrentar como lo hemos hecho los chiapanecos a lo largo de nuestra historia: con coraje, amor a nuestra tierra y mucha determinación, dijo MAVECO, por lo que hoy más que nunca estoy convencido que Chiapas debe seguir por el camino de un Gobierno que escucha, dialoga, que es tolerante, atiende y le cumple a la gente.

GOBIERNO INTINERANTE.

De igual manera, Velasco Coello ratificó su compromiso de seguir encabezando un Gobierno itinerante, trabajando en los barrios, colonias, ejidos y comunidades de la geografía estatal para estar cerca de la gente; un gobierno de puertas abiertas, que siga siendo factor de unidad y no de división, que siembre concordia y fraternidad entre hermanas y hermanos chiapanecos, por lo que convoco a la unidad y al trabajo conjunto, reconoció que los tiempos actuales son de grandes retos y muchos desafíos, por lo que llamó a confiar en las bases que se han construido durante estos cuatro años para salir adelante.

RECUPERAN LA TORRE CHIAPAS.

Trascendió que tras un operativo pacífico, elementos del grupo interinstitucional recuperaron las instalaciones de la Torre Chiapas en Tuxtla Gutiérrez, la cual permanecía tomada por un grupo de personas encabezadas por Rafael “N”, a quien le fue cumplimentada una orden de aprehensión por el delito de Despojo Agravado, lugar donde también fueron detenidas 57 personas, a quienes se les recabará su declaración ministerial en relación a los hechos que se investigan y se resolverá su situación jurídica en términos de Ley.

En este tenor el Fiscal Especializado, Adulfo Chacón Ruiz, informó que el operativo se realizó con la finalidad de recuperar el inmueble luego de recibir la denuncia por la representante legal de la Sociedad Operadora de la Torre Chiapas, donde el grupo invasor reclama una serie de adeudos por parte del gobierno del estado, instancia que ha ofrecido una mesa de diálogo para atender este tema, donde el gobierno del estado escucha y dialoga con los empresarios, y refrenda su compromiso de saldar los adeudos que se tienen con los distintos proveedores, pues son los empresarios los que contribuyen a la reactivación económica de la entidad”, enfatizó.

El Juez de la causa señalo que en las últimas horas se cumplimentaron diversas órdenes de aprehensión por los hechos aducidos, siendo recluidos en el penal de El Amate, pero se siguen con las investigaciones, por lo que es importante dejar en claro que somos muy respetuosos de las manifestaciones, sin embargo, no se tolerará que se violenten los derechos de terceros, por lo tanto este desalojo se trata de una actuación jurídica apegada a Derecho.

Oficio Político.- Este jueves se presentaron el Secretario de la Juventud, Recreación y Deporte José Luis Orantes Constanzo, el Secretario de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno Juan José Zepeda Bermúdez, el Secretario de Protección Civil Luis Manuel García Moreno, y para concluir el secretario de medio ambiente e historia natural Carlos Morales Vázquez, a comparecer por la glosa del IV informe de gobierno del gobernador Manuel Velasco Coello ante el Congreso del Estado… Tras denunciar que en el PVEM buscan “obediencia y servilismo” de quienes integran la fracción parlamentaria en San Lázaro, el diputado federal chiapaneco (ex verde), Diego Valente Valera Fuentes anunció su adhesión a la bancada perredista… El senador por Chiapas Luis Armando Melgar se pronunció ante los hechos que afectan la frontera norte y el resto del país debido a los radicales cambios sociales y migratorios que se viven actualmente en Estados Unidos, “urge reforzar la frontera sur con empleo y seguridad, los problemas de la frontera norte no se resuelven en el sur”… Personal de la Dirección de Vinculación Estratégica de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Chiapas (CEDH), llevó a cabo la capacitación sobre “Diversidad sexual e identidad sexogenérica”, dirigido al personal del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas (TEECH), con el objetivo de garantizar el derecho a la no discriminación… El Senador Roberto Albores Gleason exhorto al gobierno federal a concretar las acciones que impidan el aumento de la gasolina en este mes de febrero, a fin de garantizar la estabilidad de los precios de la canasta básica, ya que ante la inestabilidad económica internacional y las demandas de oportunidades de la gente, es preciso tomar medidas para defender la economía de las familias, donde el incremento en los combustibles es una afrenta para la estabilidad y el progreso de la gente… En una visita al municipio de Mezcalapa, Chiapas, el Senador Luis Armando Melgar, se pronunció en favor de reactivar las obras de la presa Chicoasen II, al mismo tiempo que pidió transparentar todo lo que convenga a este proyecto, pues la obra generaría más de 4 mil empleos para la sociedad chiapaneca… Con motivo a la conmemoración del Día de la Lucha contra el Cáncer y con el objetivo de crear conciencia, el Sistema DIF Municipal de Tuxtla Gutiérrez, lanzó la campaña “Prevenir es Vivir” mediante la cual se invita a la población en general a acudir a las instalaciones de la dependencia para conocer los nuevos servicios de ultrasonidos y análisis clínicos para prevenir dicha enfermedad… Siguiendo las instrucciones del presidente municipal, Fernando Castellanos Cal y Mayor y como parte del programa federal de Apoyos Parciales Inmediatos (APIN), en el 2016, el Smapa ejecutó 39 obras de reconstrucción en diversos tramos de la infraestructura sanitaria e hidráulica de Tuxtla Gutiérrez, que permitirán optimizar el funcionamiento de la redes y dar solución a demandas añejas de la población…El secretario general de la UNICACH, Juan José Solórzano Marcial, en representación del rector, Adolfo Antonio Guerra Pérez, otorgo nombramiento como director de la Facultad de Ciencias de la Nutrición y Alimentos, al Doctor en Ciencias de los Alimentos Gilber Vela Gutiérrez en sustitución de Tlayuhua Rodríguez García, a fin de fortalecer la habilitación docente e impulsar la evaluación de los programas educativos de la Facultad de Ciencias de la Nutrición y Alimentos son acciones que dirigirá quien recientemente fue electo por la Junta Directiva como director de dicha facultad, por un periodo de cuatro años…El titular de la SJRyD, José Luis Orantes Costanzo, compareció ante integrantes de la Comisión de Juventud y Deporte de la LXVI Legislatura del Honorable Congreso del Estado, donde subrayó resultados importantes en cuanto a la participación de los jóvenes chiapanecos en los distintos eventos nacionales; destacando los recursos destinados a becas e infraestructura deportiva en los municipios… La Universidad Politécnica de Chiapas (UPChiapas) y la Incubadora de EEVOC EFFORT, A.C firmaron un convenio de colaboración para generar proyectos de transformación y procesamiento del tomate rojo variedad Pony Exprés, con lo cual se impulsará su comercialización… El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas (IEPC) invita a la conferencia “La Constitución de 1917 en su Centenario” impartida por el Dr. Daniel Barceló, investigador del IIJ UNAM, en el marco de los actos conmemorativos por el Centenario de la Constitución Político de los estados Unidos Mexicanos, el día martes 7 de febrero a las 11:00 horas, en la sala de sesiones “Manuel Ovilla Mandujano” del IEPC.

Finalmente: “Reiteró que en estos momentos se deben impulsar más medidas que protejan el bolsillo de la gente y la economía de las familias, por lo que propongo no generar un nuevo “gasolinazo” para este mes de febrero”, lo dijo MAVECO. Recuerde No es Nada Personal.

http://etrnoticias.mx/cafe-avenida-gabriela-figueroa-diaz-155/

ENTIEMPOREALMX

Filo y Sofía

Mary José Díaz Flores

**Diego Valera abandona el PVEM

**Candidatos sin estructura política

**Enfrentamiento en Chicoasén

No es ninguna novedad que el escenario político cambie a cada momento en Chiapas en la agonía de la actual administración gubernamental. Las piezas se mueven a cada instante como en el ajedrez; solo hay una gubernatura para el 2018, pero muchos son los aspirantes a competir, algunos con posibilidades reales y otros aunque conscientes de sus limitaciones apuestan a aparecer en la boleta. La renuncia de Zoé Robledo Aburto al PRD para sumarse a las filas de Morena dio pauta para que otros políticos tomaran la decisión de emigrar, de tal manera que Diego Valera, diputado federal que desde hace meses marcó su distancia con el Partido Verde Ecologista, decide afiliarse ahora al PRD que finalmente era su partido de origen. En la antesala se encuentra también el senador Luis Armando Melgar Bravo, solo que se habla de que él, se iría a también a Morena, y aunque no hay nada confirmado sobre eso, lo cierto es que los dos Senadores de la República, Robledo y Melgar, han trabajado poco en construir una estructura sólida y competitiva, algo de lo cual, por supuesto, están conscientes, pero no podemos dejar de mencionar a Rutilio Escandón y Placido Humberto Morales que también son aspirantes de Morena, pero con el mismo conflicto; no tienen una estructura que ofrecer.

En cambio, el Partido Revolucionario Institucional con todo y que el senador Roberto Albores Gleasón ha abandonado a los Comités Municipales, muchos de estos existen, él personalmente tiene la marca de su padre el exgobernador; Roberto Albores Guillén y eso le hace el candidato natural del PRI, tal vez aliado al Partido Verde Ecologista de México, aunque de permanecer Luis Armando Melgar firme en el PVEM, tendrían que competir por la misma posición junto con Eduardo Ramírez, por supuesto. Aunque, resulta que en este contexto las cosas cambian, porque el actual presidente del Partido Verde Ecologista de México, Ramírez Aguilar, sí ha construido una estructura propia, que no del PVEM. Una estructura real, que seguramente le seguirá si decide emigrar y que por tanto, lo hacen un candidato atractivo para cualquier partido de oposición o para una coalición de partidos, sin embargo, todo tendrá que alinearse nivel nacional y si la estrategia es que el PRI le regrese el poder al PAN, seguramente una coalición de partidos cobijará a ERA que finalmente podría dejar el PVEM y colocarse como un candidato fuerte; claro seguramente Morena también puede coquetear con este político dado que Andrés Manuel López Obrador tiene interés de ganar la Presidencia de la República y para ello necesita la estructura, que muchos podrían decir; está formada por bandidos de la política, pero finalmente conocedores del camino a seguir para obtener ventajas y es que está comprobado aquí y en China que las estructuras son la base para lograr el triunfo. En fin, entre los aspirantes también María Elena Orantes se coloca en las encuestas pero pesar de su experiencia en campañas políticas le falta lo mismo que a sus contrincantes; “operadores políticos”.

CON FILO

En Chicoasén los intereses perversos de la diputada María Olvera Mejía sigue causando estragos por eso e miércoles se suscitó un enfrentamiento entre dos grupos que se disputan el control sindical del proyecto Hidroeléctrico Chicoasén II, donde hubo un saldo de 10 personas heridas y dos vehículos incendiados, presuntamente el incidente fue propiciado por el grupo que encabeza la legisladora del PRI. El conflicto derivó, luego de que trasportistas, proveedores, pobladores, ejidatarios, ex trabajadores y comerciantes recuperaron el proyecto hidroeléctrico, pero horas después fueron emboscados por un grupo de choque que los atacaron con machetes, palos y bombas molotov. Cabe hacer mención que el proyecto hidroeléctrico lleva 7 meses detenido por que María Olvera quiere la titularidad del contrato que le corresponde al SUTERM por ser una obra de la CFE, la disputa ha dejado además, 1800 trabajadores despedidos. El conflicto continúa esperemos que pronto las autoridades competentes logren desarticular el movimiento de la legisladora que presuntamente amparada en el fuero constitucional hace de las suyas en un proyecto del gobierno federal…///En tanto el Senador Luis Armando Melgar, se pronunció en favor de reactivar las obras de la presa Chicoasen II, al mismo tiempo que pidió transparentar todo lo que convenga a este proyecto, pues la obra generaría más de 4 mil empleos para la sociedad chiapaneca. “Chicoasen II es una importante fuente generadora de empleo que hoy está detenida por los intereses de grupos minoritarios, Mezcalapa y la región necesita empleo, necesita trabajar y no que se le den las cosas regaladas”. Cabe destacar que hace unos meses Melgar recibió, en las instalaciones del Senado de la República, a un grupo de chiapanecos de nueve municipios afectados por los paros de labores, bloqueos de las obras y cierres en las carreteras, en busca de apoyo para que se reactive la obra y con ella las fuentes de empleo que son el sustento de miles de familias, ahí se acordó exhortar a las autoridades competentes para la reactivación del proyecto. Este proyecto que inició el 9 de febrero del 2015, tendría una duración de 4 años, generando una derrama económica para el estado de aproximadamente mil 672 millones de pesos; con un promedio de 4 mil empleos fijos, con lo que se beneficiaría a 20 mil habitantes…/// l senador por Chiapas, Roberto Albores Gleason, hizo un llamado también para garantizar la estabilidad de los precios de la canasta básica, tras exhortar al gobierno federal a frenar el aumento a combustibles que se tiene previsto. Puntualizó que ante la inestabilidad económica internacional y las demandas de oportunidades de la gente, es preciso tomar medidas para defender la economía de las familias. Señaló que aunque se está enfocado en atraer inversiones, instalación de empresas y abrir fuentes de empleo a través de políticas exitosas como las Zonas Económicas Especiales, se deben hacer ajustes que impidan un nuevo incremento a la gasolina en el presente mes.

http://etrnoticias.mx/filo-sofia-mary-jose-diaz-flores-49/

ENTIEMPOREALMX

Jaque con Dama

Irma Ramírez

**Pasados de listos**

Qué bueno que fueron desalojados los manifestantes que ocupaban la Torre Chiapas, más allá de que sus demandas fueran o no justas estaban cometiendo un delito; sin embargo luego de la denuncia que interpuso la operadora del edificio se procedió al desalojo.

El resultado como es de todos conocidos fueron más de 50 personas detenidas, entre ellos al que se dice líder de los Empresarios de Chiapas Organizados, quienes demandan pagos por servicios y productos vendidos al gobierno del Estado.

Sin embargo las autoridades dieron a conocer que muchas de las facturas presentadas tienen sobreprecios, no cuentan con contratos y pedidos, actas de adjudicación o incluso no existe documentación de soporte original que acredite la venta.

Esto trae como consecuencia que no se pueda pagar por servicios que no existieron y que fueron vendidos en el sexenio pasado, y si a eso se le suma toda la serie de rumores que hay en torno al dirigente de esta asociación, las cosas se complican.

Es cierto que a muchos empresarios se les debe el pago del algún producto o servicio, pero también lo es el hecho de que muchos quisieron hacer su agosto en este proceso y vendieron a precios desorbitantes e incluso volvieron a meter facturas de cosas que nunca vendieron.

Aunque también hay otro grupo que ya cobró el dinero al gobierno del estado, pero que no ha llegado a sus manos, porque presuntamente quedó “trabado” en manos de su dirigente que se quiso pasar de vivo, cobrando un diezmo o más bien el 30 por ciento, por el logro del pago de esta deuda, que muchos, dicho sea de paso, ya veían perdido en su totalidad.

A quienes les sigan debiendo, tienen el recurso de la demanda, lugar donde deberán justificar cada producto o servicio que vendieron al gobierno del estado y en caso de tener la razón, la autoridad estará obligado a pagar el monto.

Aunque la autoridad ha sido tolerante, los administrativos de la Sociedad Operadora de la Torre Chiapas no, por ello interpusieron su denuncia, lo cual derivo en el desalojo de estas personas que irrumpieron el pasado 23 de enero al inmueble.

Así debería ser en todos los lugares donde bloquean el acceso a terceras personas, porque si bien demandan algo, los demás habitantes no tienen por qué salir perjudicados.

BASE DE DATOS…-

Los problemas de la Frontera norte del país pareciera que se podrían trasladar a la del Sur, valga las proporciones, por eso es urgente fortalecer este lado de México con empleos y seguridad.

Dice bien el senador, Luis Armando Melgar, al señalar que urge reforzar la frontera sur con empleo y seguridad, porque al final esta puerta del país debe ser una válvula reguladora de los fenómenos sociales y económicos. ***

Compareció el secretario del Campo, José Antonio Aguilar Bodegas, ante los diputados del Congreso, donde dejó claro los avances del campo mexicano, sobre todo que ahora se dan los apoyos de manera directa, es decir, se quitaron los intermediarios.***

El tablero político se sigue moviendo y mientras algunos se salen del PRD otros se mueren por llegar, como es el caso del diputado Diego Valera, quien renunció a su militancia del PVEM para vestirse de amarillo, y sigue la mata dando. ***

http://etrnoticias.mx/jaque-dama-irma-ramirez-80/

ENTIEMPOREALMX

Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

La Torre Chiapas, fue recuperada por autoridades estatales. Hay detenidos con orden de aprehensión.

El Fiscal Especializado, Adulfo Chacón, informó que el operativo que se realizó con la finalidad de recuperar las instalaciones de la Torre Chiapas en la capital chiapaneca, la cual permanecía tomada por un grupo de personas encabezadas por Rafael Jiménez Arechar, a quien le fue complementada una orden de aprehensión por el delito de Despojo Agravado. También fueron detenidas otras 57 personas más, a quienes se les recabará su declaración ministerial en relación a los hechos que se investigan y se resolverá su situación jurídica en términos de Ley. Además trascendió que hay otras seis personas que fueron detenidas por tener una orden de aprehensión, y fueron los que ingresaron al penal de El Amate.

El Fiscal encargado de la investigación reveló que como parte de la Carpeta de Investigación 0018-101-2001-2017, iniciada por el delito de Despojo, se conoció que el pasado 23 de enero un grupo de alrededor de 200 personas ingresó de manera violenta al lugar, posesionándose de la plaza cívica donde instalaron casas de campañas impidiendo el libre acceso al personal y a los usuarios. Cabe destacar que, el grupo invasor que fueron aprendidos reclaman una serie de adeudos por parte del gobierno del estado, instancia que ha ofrecido una mesa de diálogo para atender este tema. La denuncia fue presentada por la representante legal de la Sociedad Operadora de la Torre Chiapas.

Chacón Ruiz, recordó también que el gobierno del estado ha dejado en claro que a quienes no obtuvieron solución a demandas, están en su derecho de buscarla a través de las vías jurisdiccionales correspondientes, pero no se cederá ante protestas de grupos que no tienen sus adeudos justificados. Así las cosas.

Es importante y urge reforzar la frontera sur con empleos y seguridad: Melgar.

El senador Luis Armando Melgar se pronunció ante los hechos que afectan la frontera norte y el resto del país debido a los radicales cambios sociales y migratorios que se viven actualmente en Estados Unidos, y sentenció: “urge reforzar la frontera sur con empleo y seguridad, los problemas de la frontera norte no se resuelven en el sur”.

Advirtió que Chiapas se ubica en una región estratégica para el resto del país ya que es la puerta de entrada a México para Centro y Sur América, por ello la frontera sur debe ser una válvula reguladora de los fenómenos sociales y económicos que afectan en la actualidad al país, pero de ninguna manera es la solución a los problemas que se viven en la frontera norte. Y argumentó:

“Urge la reactivación económica en la frontera sur, por ellos la zona económica de Puerto Chiapas definitivamente será un detonante para el desarrollo, será un polo de inversiones extranjeras y nacionales, las cuales se traducen en empleos productivos para la región”.

Al final el legislador federal exigió a la Gendarmería Nacional incrementar la seguridad en esta puerta del país, así como instalar proyectos para el manejo y control de los migrantes.

Mucha incertidumbre con la supuesta visita de funcionarios gringos a Chiapas.

Aunque quedó en la incertidumbre de que funcionarios Estadunidenses visitaron Chiapas, lo que no se puede negar que ahora con Donald Trump como Presidente de los Estados Unidos y su política migratoria, estará muy atento a lo que ocurre en la frontera sur de México. Los Chiapanecos nos debemos de ir acostumbrándonos a saber que los ojos de Estados Unidos ahora sí estarán muy observadores en esta puerta del país.

Desde hace días se ha insistido que al menos dos viajes han hecho a Tapachula, funcionarios estadunidenses del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) que es un componente del Departamento de Seguridad Nacional del país del norte. Inclusive se habló de la visita de servidores públicos de alto nivel, de la Secretaría de Relaciones Exteriores

Lo que si es cierto, es que el pasado 11 de Enero, un grupo de funcionarios y diplomáticos de los Estados Unidos de Norteamérica, encabezados por la Embajadora, Roberta Jacobson, realizaron una agenda de trabajo en Tapachula y en los municipios de la Frontera Sur de Chiapas. Estuvieron en el cruce internacional de Frontera Talismán, donde se hizo una presentación del proceso administrativo que se requiere para que los guatemaltecos tramiten la Tarjeta de Visitante Regional (TAR).

Hoy la periodista Dolia Estévez, primero en el portal de noticias proyectopuente.com, después en la revista PROCESO, y al último en entrevista para el programa de Aristegui Noticias, mencionó una reunión oculta entre el secretario Luis Videgaray y funcionarios estadunidenses en la frontera sur de México, la cual negó la Cancillería mexicana. El aparente motivo, señala la periodista Estévez, fue abordar la cooperación mexicana para detener el flujo de migrantes centroamericanos que buscan ingresar a Estados Unidos por México.

Hoy el Instituto Nacional de Migración (INM), la delegación de Chiapas del INM y la Oficina de Servicios de Migración y Ciudadanía (USCIS o United Status Citizenship and Immigration Services) de Estados Unidos, serán muy corresponsables para darle la estrategia especial que exige y pide el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump con la Frontera Sur de México.

Aún se empieza a escribir la historia de la frontera sur de México, que será ahora un ojo especial del país más poderoso del mundo.

Diego Valera, oportunista. Busca intereses sospechosos.

Tal como se previa desde diciembre del año pasado, se complementó “La traición del verde”, del controvertido diputado federal Diego Valera Fuentes, quien deja el PVEM que lo llevó ascender en su historial político, para incorporarse a las filas del PRD. El exdiputado local y ahora diputado federal, cargos electorales que se los debe al PVEM, asesorado por alguien o convertirse en producto para desordenar el ambiente electoral de Chiapas de cara al 2018, buscó el cambio de siglas partidistas, que en Chiapas causó irritación porque el representante popular, no ha servido para nada, por el contrario, hay denuncias de corrupción cuando fue titular de Pesca en la entidad.

El legislador federal ahora vestido de amarillo, dijo que los motivos, que lo orillaron a renunciar a la fracción parlamentaria del PVEM, se encuentra la inactividad en gestión de recursos para cumplir el mandato constitucional para lo que fue electo mediante el voto libre de los ciudadanos. En redes sociales hubo comentarios que llegaron a decir que pagó al PRD para que lo aceptaran, pues pretende convertirse en un “quintacolumnas” que camine a donde le vayan a decir.

Es una trama estas historias electorales que se están dando en Chiapas, que el senador Zoé Robledo del PRD, se haya ido a MORENA, y Diego Valera del PVEM se haya ido al PRD. Uno entra y otro sale. ¿Qué se estará cocinando tras bambalinas?.

De última hora el Presidente del CDE del PRD-Chiapas, César Espinoza Morales, dijo que el PRD exporta lo que no le sirve, y que el PRD ha tenido malas experiencias cuando un oportunista llega a nuestro partido, como llegó Zoé Robledo. Agregó que Robledo es un oportunista que denigra tanto a las siglas del PRD como ahora en MORENA. Dijo que Sabines, Pablo y Zoé, son entes acomodaticios que en nada beneficiaron a su partido político. Dixe.

http://etrnoticias.mx/comentario-zeta-carlos-z-cadena-126/

ENTIEMPOREALMX

Ronda Política

Víctor Lara

TIEMPOS DE CANALLAS Y TRAICIONES DEL OPORTUNISTA DIEGO VALERA.

PARA PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN LA CEDH CAPACITA A SERVIDORES PÚBLICOS.

IMPARTEN CURSO SOBRE ESTRATEGIA NACIONAL DE CAPACITACIÓN ELECTORAL EN IEPC.

La gratitud y lealtad son valores que nos definen como seres humanos, la solidaridad y querencia nos distingue de los demás, precisamente es lo que carece Diego Valera quien con el apoyo de su padre putativo el Güero Gober, logro una carrera política meteórica, basada en el manto protector “Velasquista”, sin embargo el poder apendeja a muchos y enloquece a otros, a este tipo le sucedió ambas dos cosas.

Ayer al estilo de Zoe Roblero renuncia a las filas del partido verde ecologista de México, partido que lo catapulto hasta la posición en la que se encuentra actualmente, una Curul federal, hoy el nuevo “Judas mango de pilla” verde por fuera y amarillo por dentro (frase del maestro Eleazar Domínguez), el PRD está en periodo de reciclaje, sin importar quien sea o cual fuera su pasado político, solo le interesa engrosar números, lo que no sabe es que los que votaron por el Judas, son parte de la estructura del estado, y sin el apoyo, no es nada, no representa a nadie.

Tuviera un impacto político y social, si lo hubiese anunciado junto a líderes reales, con base social y sobre todo con estructura, pero recuerdo que no tiene nada y que se va solito y se me pasa. . . sumas que restan.

Excelente labor del ombudsman en Chiapas toda vez, que la Comisión Estatal de Derechos Humanos Chiapas (CEDH) a través de la Dirección de Vinculación Estratégica, llevó a cabo la capacitación sobre “Diversidad sexual e identidad sexogenérica”, dirigido al personal del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas (TEECH), con el objetivo de garantizar el derecho a la no discriminación.

“Quienes estudian el género hablan sobre la deconstrucción sexual; lo que tenemos que romper es la barrera para observar todos los estratos de la sexualidad humana, que por construcción heteropatriarcal manda la normativa de la formación social, y se va heredando en la cultura, sociedad y la familia”, destacó Arturo Alfaro Castellanos ponente del organismo de derechos humanos.

Señaló que al hablar de este tema es muy confuso por lo cual existen tres principios: la orientación sexual, la identidad sexual y la expresión sexual; sin embargo, dentro de la diversidad existen términos y teorías, como la teoría de Kinsey y la queer que resultan insuficientes para describir la complejidad de la sexualidad en la especie humana y en la especie animal. Durante estas capacitaciones estuvo presente el magistrado presidente del Tribunal Electoral Mauricio Gordillo Hernández.

Es importante señalar que el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Juan Óscar Trinidad Palacios destacó “la Dirección de Vinculación Estratégica de la Secretaría Ejecutiva continúa realizando capacitaciones, pláticas sobre el respeto irrestricto a los derechos fundamentales de las personas, así como los temas adherentes a la diversidad sexual, equidad de género, lenguaje incluyente, entre otros”.

Con el objetivo de generar las condiciones técnicas, logísticas y operativas en los procesos electorales del 2018, el Instituto Nacional Electoral impartió un curso de asistencia electoral a la Comisión de Capacitación y Organización Electoral del IEPC.

En su intervención, Jorge Anaya Lechuga, Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica del INE en Chiapas, señaló que se pretende contar con estrategias de trabajo óptimas que permitan a los ciudadanos encontrar una casilla cerca de su domicilio el día de la jornada electoral. Comentó que este curso forma parte de las estrategias de capacitación y asistencia electoral para sentar las bases de los trabajos coordinados entre INE y el IEPC rumbo a las elecciones del 2018.

Comentó, que al existir casilla única, habrá dos funcionarios adicionales, un secretario y un escrutador más, asimismo se espera contar con las condiciones óptimas y de tranquilidad en colaboración con otras instituciones para que los ciudadanos emitan su voto. . . Bueno hasta aquí por hoy la Ronda, mañana ya veremos

http://etrnoticias.mx/ronda-politica-victor-lara-28/

ENTIEMPOREALMX

Línea Directa

Juan González González

RENOVACIÓN DE VISA AMERICANA CAMBIA DE REQUISITOS

Como en reality show las reglas cambian a cada momento, ahora en todo lo que tenga que ver entre México y los estados unidos es de la misma forma , por lo tanto para todos los que pretendan renovar su visa americana en próximas fechas tenemos que comentarle que los requisitos para hacerlo están cambiando cada día, en esta ocasión en los primeros cambios que se ordenó por parte del gobierno americano es que si vas a renovar tu visa y quieres no pasar por la entrevista tienes que hacerlo con 48 meses de anticipación al vencimiento de la misma, hablamos de visa de turista, además de que ahora según establecen las nuevas leyes migratorias de ese país, se revisará de una forma minuciosa los expedientes para determinar si se otorga o no la renovación, en la investigación se buscará si has tenido cualquier tipo de problema legal que no se haya resuello oportunamente o bien algún problema al momento de cruzar y se hubiese registrado el mismo, esto será razón suficiente para denegar la renovación de manera automática y no podrás volver a solicitar una nueva oportunidad de visa hasta dentro de cinco años.

La otra forma que se otorgará para poder renovar tu visa americana será que pases a la tan conocida y mencionada entrevista con personal migratorio del gobierno americano, donde tendrás que prepararte con todo lo que pienses y más para poder conseguir el objetivo de renovar tu pase de ingreso al vecino país del norte, además de la revisión a tu expediente, también revisarán tus tiempos de ingreso así como a los lugares que visitaste y si verdaderamente eres un turista que deje los dólares necesarios a criterio del entrevistador como para poder otorgarte la renovación de la visa, de no considerarlo, el personal migratorio tendrá ahora la facultad de denegártela simple y sencillamente porque considero que eres un turista que no interesa a los estados unidos.

De los requisitos para las personas que intentarán con seguir de manera inicial una visa americana ya ni le cuento, además de tener y demostrar que se cuenta con un capital basto y suficiente así como bienes inmuebles necesarios como para no tener ni siquiera un solo pensamiento de quedarte a vivir en su país, también empezarán a pedirte cartas compromiso, donde garanticen que solo serás turista, con ello en el caso de no regresar a tu país en el tiempo Que el gobierno americano considere prudente pudiste estar de turista, se te podrán fincar cargos por violaciones a las nuevas formas migratorias americanas.

Con todo esto el presidente de la República relanzó la campaña HECHO EN MÉXICO con esto se pretende impulsar la economía nacional mediante la promoción de productos mexicanos, liberar requisitos y cargas fiscales a la inversión extranjera y anunciar una mayor libertad en el uso del sello “Hecho en México”, recordemos que esta no es la primera vez que un país realiza una campaña para generar reconocimiento de su marca a través de los productos que genera, de hecho, Estados Unidos ha sido uno de los grandes precursores de impulsar este concepto publicitario, con la finalidad de generar reconocimiento de imagen por la producción con la que cuenta, ante estas ideas de buscar impulsar los productos nacionales que en muchos de los casos no nos damos cuenta pero son de muchísima más calidad que los productos extranjeros el presidente de la República determinó tres puntos clave que surgen en el marco de la campaña “HECHO EN MEXICO”, estableció que participar en La competencia del país con otras naciones dentro de mercados exigentes internacionales es clave , La calidad de los productos mexicanos, como promesa de garantía en la experiencia de su consumo así como La reputación del concepto Hecho en México que significa calidad y confianza de los consumidores we tiene que impulsar , además de esto se implementarán medidas que permitan ser más fácil y apoyadas las relaciones comerciales que tengan que ver con productos nacionales tales como Se simplificará la tarifa de comercio exterior en aproximadamente 40% (de 12,400 a 7,500 fracciones arancelarias aproximadamente), facilitando la operación aduanera sin afectar tasas arancelarias, Se implementará un portal único del comercio exterior (SNICE), que incluye herramientas digitales para facilitar los procesos a los empresarios. Se dará una asesoría virtual sobre comercio exterior, que permitirá resolver dudas, así como recibir quejas y propuestas de manera pública, Se simplificarán los procesos regulatorios; A partir del 1 de marzo, las autoridades federales que pretendan emitir una nueva regulación que impacte a las empresas, deberán eliminar previamente al menos otras dos existentes en su sector, El 15 de marzo se emitirán lineamientos para que todas las autoridades del Gobierno federal eliminen o simplifiquen los trámites y servicios que inhiban el ambiente para hacer negocios, El gobierno federal convocará a las entidades federativas a la simplificación de al menos el 25% de la carga burocrática de sus trámites (requisitos, tiempos y/o costos), así como que La Secretaría de Economía alineará los fondos de apoyo para fortalecer la cadena industrial y se formará un fondo de 1,300 millones de pesos, que generará una derrama de 3,660 millones de pesos a empresas de sectores estratégicos como automotriz, aeronáutico, eléctrico, electrónico, energético y agroindustrial.

Con todo esto se pretende que México se abra de una manera total al comercio internacional con nuestros productos, donde no podemos dejar de mencionar que los más importante en esto es que los Mexicanos consumamos productos Hechos en México.

http://etrnoticias.mx/linea-directa-juan-gonzalez-gonzalez-69/

ENTIEMPOREALMX

Chismorreo Político

Armando Chacón

Nueva organización política de jóvenes abogados

Comenzamos…..La comparecencia del Secretario de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno, Juan José Zepeda Bermúdez, dejó convencidos a las diputadas y el diputado que integran la Comisión de Planeación y Desarrollo del Congreso del Estado, quienes al terminó de su exposición a través de preguntas le pidieron ampliara algunos puntos. Resaltó la experiencia de Zepeda Bermúdez y demostró ser un funcionario bien informado de las acciones que realiza esa dependencia a su cargo, su participación fue convincente y clara. Juan José Zepeda Bermúdez informó que “el Sistema De Planeación Democrática está regido por el Plan Estatal de Desarrollo que a su vez tiene cuatro ejes centrales que permiten servir a la sociedad con una mejor gestión pública”. El primer eje es sobre el Crecimiento y destacó el trabajo de coordinación interinstitucional que ha realizado la dependencia a su cargo con el Banco Mundial, con quien realizó el Primer Foro Regional “Taller de Cadenas de Valor y Zonas Económicas Especiales, donde participaron activamente empresarios chiapanecos. El segundo eje se refirió al bienestar donde están considerados programas como la Cruzada Nacional Contra el Hambre en toda la entidad, programa que fue reconocido por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), otorgándosele a Chiapas el primer lugar del Premio en Gestión para resultados en el Desarrollo (GpRD), en la categoría “Gestión por Resultados en Sectores” y el tercer lugar en “Gobiernos Subnacionales”, único a nivel nacional y el cual concurso con 95 casos exitosos de 10 países de Latinoamérica. El tercer eje se refiere al Desarrollo, donde la Encuesta Intercensal del INEGI, verificó que en 2015 se lograron avances contundentes en infraestructura social. En el cuarto eje Medio Ambiente, recalcó el trabajo coordinado con la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural, con la que ha impulsado el ordenamiento ecológico territorial para que las acciones y obras públicas y privadas y los proyectos productivos se realicen conforme las políticas públicas permitidas en función del territorio. Juan José Zepeda Bermúdez, subrayó que Chiapas ha logrado reducir los indicadores de carencias por servicios de salud, rezago educativo y en servicios básicos de vivienda. La comparecencia tuvo como testigos a destacados líderes empresariales, Delegados de dependencias federales y funcionarios de los tres niveles de gobierno. El Secretario de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno, Juan José Zepeda Bermúdez, cumplió con su obligación de ampliar la información y de comparecer con motivo de la glosa del IV Informe de Gobierno, ante los diputados locales…..Continuamos….Ninguna sorpresa causó en el medio político el hecho de que el Diputado por el VII Distrito Electoral Federal de Chiapas, Diego Valente Valera Fuentes haya renunciado a las filas del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), para adherirse al Partido de la Revolución Democrática (PRD). Durante la mañana de ayer, Valera Fuentes acompañado de destacados perredistas, dio una conferencia de prensa para anunciar que abandonaba las filas del partido verde y se convertía a partir de ese momento en militante del partido del Sol Azteca y expresó su deseo de ser candidato en el próximo proceso electoral. Algunos comentan que aspira a ser el abanderado del partido amarillo a la gubernatura del estado, sin embargo la realidad es que ya la cúpula perredista le ha de haber ofrecido la candidatura a una Senaduría. Recordemos que Diego Valera Fuentes, ganó la Diputación Federal gracias a los miles de votos que aportaron los militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), de los municipios de Acacoyagua, Acapetahua, Arriaga, Escuintla, Mapastepec, Pijijiapan, Tonalá y Villa Comaltitlán, aunque su candidatura era del PVEM-PRI. Ahora Diego Valera entra por la puerta grande al PRD, partido en el cual militó su padre don Tono Valera después de haber renunciado al PRI para ser candidato a la Presidencia Municipal de Tapachula. Diego Valera Fuentes, fue bien recibido en las filas del Sol Azteca ya que fue el Coordinador de la Fracción Parlamentaria de ese instituto político, Francisco Martínez Nery quien le dio la bienvenida. El argumento que dio el Diputado Federal Valera Fuentes, al abandonar las filas del PVEM, es que es absurdo que se continúe con la costumbre de seguir regalando playeras, despensas, tortas, refrescos y gastar mucho dinero en espectaculares, cuando el pueblo está cansado de tanto discurso y nada de resultados. Es preferible, dijo Valera, invertir en infraestructura carretera, medicinas y gestionar recursos para subsanar las necesidades de los chiapanecos. El legislador federal que engrosa la bancada del PRD en San Lázaro, se comprometió a unirse y a apoyar las propuestas del PRD, propuestas que son para beneficiar a las y los ciudadanos. El carisma que tiene este joven político lo puede convertir en el 2018 en Senador de la República, aunque Valera va entusiasmado para buscar la candidatura a la gubernatura ya que cuenta con el apoyo de su partido el PRD…..Seguimos…..Después de haber estado instalados con tiendas de campaña en las áreas verdes de la Torre Chiapas por varios días, los empresarios que pertenecen a la organización Empresarios Chiapanecos Organizados (ECHO), fueron detenidos durante un operativo pacifico. El representante legal de la Sociedad Operadora de la Torre Chiapas, presentó ante las autoridades judiciales una denuncia en contra del grupo de empresarios por el delito de Despojo Agraviado, abriéndose el expediente 0018-101-2001-2017, motivo por el cual el Juez de Control ordenó se efectuara la liberación de las áreas donde se encontraban instalados las y los empresarios y se efectuaran las ordenes de aprehensión en contra de los responsables de estos hechos. Dos mujeres y cuatro hombres empresarios fueron recluidos en el penal de El Amate cumpliendo con la orden de captura que giró el Juez, mientras que 57 personas fueron detenidas y presentadas ante el Ministerio Público para que rindan su declaración ministerial para definir su situación jurídica, respetando siempre sus derechos, horas después fueron liberadas. De acuerdo a la información que proporcionaron las autoridades, el pasado 23 de Enero unas 200 personas ingresaron de una manera violenta al interior de la Torre Chiapas, posesionándose de la Plaza Cívica donde instalaron casas de campaña y quedándose permanentemente en ese lugar e impidiendo el libre acceso a las y los trabajadores y a las personas que llegan a realizar algún trámite. Las y los empresarios determinaron tomar la Torre Chiapas debido a que exigen al gobierno del estado el pago el pago de facturas que tienen vencidas desde el gobierno de Juan Sabines Guerrero. Esos adeudos aunque existe intención de liquidarlos, las facturas no cuentan con los soportes correspondientes, contratos, pedidos o sobreprecios, sin embargo se les ofreció una mesa de dialogo donde se les informó la no validez de las facturas, los inconformes tenían el derecho de recurrir a las vías jurisdiccionales correspondientes para su atención, pero no lo hicieron y realizaron una serie de acciones para presionar se les pagara, ahora la situación cambió radicalmente para las y los empresarios de ECHO, se agotó el dialogo y la paciencia. Esto es parte de los grandes problemas que dejó la pésima administración corrupta del ex gobernador Juan Sabines Guerrero, donde el ex mandatario y la banda de delincuentes que formaron los ex funcionarios, hicieron grandes negocios y se convirtieron en millonarios a costa de los empresarios…….Terminamos…..Cumpliendo con todos los requisitos la Asociación de Jóvenes Abogados Chiapanecos, solicitaron en tiempo y forma ante el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), su registro como Asociación Política Estatal. Estas mujeres y hombres jóvenes profesionistas tomaron la decisión de convertirse en una organización política para poder participar con toda legalidad en los procesos electorales. Esta que es la primera Asociación de Jóvenes Abogados Chiapanecos tiene más de un año trabajando organizadamente y ya tienen presencia en los municipios más importantes de todo el territorio estatal. Ruby Anahí Gamboa Villatoro, presidenta de esta Asociación acompañada de Jazmín Morales Moguel, Secretaria General, así como de los responsables de las distintas Coordinaciones y Delegaciones Municipales, se presentó ante las autoridades electorales con toda la documentación que soporta las afiliaciones de las y los jóvenes abogados de la entidad, para tramitar su registro. Ruby Anahí Gamboa Villatoro y Jazmín Morales Moguel, se han destacado por ser personas que desde su paso por las aulas, demostraron tener liderazgo y compromiso con las causas que beneficiaran a sus compañeros. Esta naciente organización política viene realizando programas de capacitación para fortalecer los conocimientos de sus agremiados, pero también para fortalecer el desarrollo profesional de sus integrantes. Estas y estos jóvenes los une la franca y desinteresada intención de contribuir al desarrollo y el bienestar de la población chiapaneca, sin importar credos, ni razas, ni colores partidistas. Todo esto, afirma Ruby Gamboa, porque estamos convencidos que como abogados tenemos la obligación de actuar como factores de cambio dentro de la sociedad…….

http://etrnoticias.mx/chismorreo-politico-armando-chacon-81/

