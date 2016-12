23 de Diciembre de 2016

La Feria

Sr. López

Papá gobierno

La casa de tía Carmela era un chiquero y ella vivía quejándose ‘del servicio’ (de las criadas, pues, como se les decía antes sin la corrección política de hoy), porque eran ellas las que no hacían nada o lo hacían mal, las que no la obedecían… pero el veredicto inapelable y unánime de la sección femenina completa de la familia paterno-autleca de este menda, era: -La Carmela es una fodonga –era.

Explotó Tultepec… ¡el gobierno es el responsable!; alguien del gobierno, debe dar explicaciones, asumir su responsabilidad, pagar por lo sucedido y cargar todo el peso de la ley (seis kilos de libros aproximadamente).

Ya lo predecía este López: al pelo vienen estas cosas para señalar una vez más, la negligencia de los que manejan la cosa pública, que están en todo, menos en lo que deben, que son corruptos, que no trabajan, que nacieron en maceta porque madre no tienen. No pocos de los que forman parte de la planta alta de la torre de marfil de la comentocracia nacional, en la prensa de ayer, hicieron pinole al gobierno por estos hechos, tal vez con toda la razón o cuando menos, con algo de razón (uno qué va a saber).

Lo peculiar en esta nuestra risueña patria, es que todo es responsable el gobierno, y más que eso: culpable. De todo.

No duda el del teclado que efectivamente, en muchos asuntos, la responsabilidad recae exclusivamente en las autoridades, por ejemplo: modificar a lo mariachi la Constitución y el Código Penal, dificultando en extremo la detención de delincuentes que sí son delincuentes, en nombre de los derechos humanos y el debido proceso (debido y novísimo); abriendo al mismo tiempo de par en par, la puerta de salida de las prisiones a reincidentes y muy peligrosos delincuentes contumaces, probadamente culpables, que se sabe seguirán dañando gente: eso es responsabilidad únicamente de nuestros gobernantes; igual que de la impunidad que se regalan entre ellos para vivir su vida loca de lujos y excesos propios de lo que son: arribistas y trepadores; sin temor a consecuencias, pues el manto protector del poder es mucho más resistente que la cortina de hierro de la que hablaba Churchill (aplican restricciones; ver asunto de Veracruz, como caso práctico).

También son responsabilidad del gobierno pifias como el abandono del campo, el deterioro de la educación básica que debe impartir, y algunas otras cosas muy serias que imperceptiblemente fueron cambiando el rumbo del país hasta llevarlo a lo que hoy es: una colonia autogobernada (colonia de los EUA, territorio abierto al capital global); sin dejar de mencionar otras tan graves como la inseguridad pública, la guerra idiota en que estamos, su corrosiva permisividad con las centrales obreras más malolientes y el obsceno festín financiero que son el Fobaproa -hoy Ipab-, la administración privada de los fondos de retiro, la extraña evaporación de reservas técnicas de instituciones sociales poniendo en riesgo sistemas de pensiones y seguridad social.

De acuerdo, el gobierno está pringado, pero de eso a que sea responsable de todo, hay un océano de diferencia.

El que da llantazo en un bache, masculla: ‘¡…che gobierno!’; la basura en la calle: ‘¡…che gobierno!’; las fachadas grafiteadas: ‘¡…che gobierno!’; la contaminación, lo mismo: ‘¡…che gobierno!’ Sin reparar en que las pavimentaciones las hacen mal empresarios privados que seguramente sobornaron a algún funcionario (delo por descontado), para que diera por bueno lo que estaba mal de origen, pero el responsable estelar de nuestras calles llenas de agujeros es el contratista mal hecho. Sin asumirnos responsables todos de la basura que hay en las calles y tapa nuestros drenajes (a menos que piense usted que los funcionarios salen por las noches a tirar papeles, botellas vacías, chicles y latas de refresco). Sin aceptar que los grafitis los hacen personas ajenas al gobierno y que contaminamos entre todos. Y por cierto: la corrupción gubernamental sería imposible sin los corruptores privados: para aplaudir se necesitan dos manos.

Pero, igual: la tragedia de Tultepec es responsabilidad del gobierno según ‘analistas’ y ‘especialistas’ en pirotecnia que de repente brotaron en alguna prensa nacional (que también tiene especialistas en epidemiología, telecomunicaciones, finanzas internacionales, seguridad nuclear, guerra bacteriológica, aceleración de partículas y lo que se ofrezca), porque eso vende bien: hemos hecho deporte el atacar a los gobernantes, cuando sí y cuando no hay razón.

Lo de Tultepec, no lo de esta semana, sino lo de años de tragedias y accidentes en ‘la cuna de la pólvora en México’, es responsabilidad de quienes se dedican a eso. Sin duda el gobierno interviene y fija normas, inspecciona y supervisa, pero los que saben que manejan pólvora, supone uno que saben que se juegan la vida propia -y la ajena también- y sería de suponerse que ellos son los más interesados en no volar por los aires, en vigilar -ellos mismos-, que los compradores no entren a su mercado llevando encendedor, cerillos, ropa de poliéster ni suelas de hule (que se cargan de electricidad estática y de repente… una chispita y ¡a volar!); que las instalaciones eléctricas sean adecuadas… en fin: supone uno que les interesa seguir vivos. Se supone.

Pero no. Los mexicanos consideramos que el gobierno es responsable de todo y que de todo lo que salga de regular a mal, tiene la culpa el gobierno, aunque siempre que se pueda, no obedecemos leyes ni normas.

Somos especialistas en ser inocentes, en no asumir la responsabilidad ni la culpa de nada, sin recapacitar en que eso configura una sociedad de irresponsables, de menores de edad: el gobierno debe impedir que la gente consuma todo lo que dañe la salud (alcohol, drogas, tabaco, papas fritas, refrescos… sal); el gobierno debe vigilar el peso de los niños; el gobierno tiene obligación de atajar la violencia intrafamiliar; el gobierno debe normar los piropos… actuamos como niñitos que necesitan y merecen, los cuidados de papá, de papá gobierno.

Café Avenida

Gabriela Figueroa Díaz

Desde la Costa y el Soconusco de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, presidente del Congreso del Estado pronunció un mensaje en donde dio cuenta de las principales reformas, leyes y trabajos realizados en el Congreso del Estado, esto en el marco de su informe legislativo.

CONSOLIDACIÓN DE LAS ZEE

Eduardo Ramírez señaló que en el Congreso del Estado estamos empeñados para que la Zona Económica Especial (ZEE) del Soconusco, se consolide ya que traerá beneficios importantes como estímulos fiscales, la condonación de impuestos como el predial, el traslado de dominio, sobre nómina, de hospedaje y el impuesto sobre la renta; beneficios que no hubieran sido posible sin el interés del Gobierno de Chiapas y los tres senadores por la entidad, en particular del senador Luis Armando Melgar, quien tuvo una destacada intervención para que Chiapas contara con este beneficio. En buena hora, el Legislativo que presido le hace un reconocimiento.

Asimismo reconoció que la población chiapaneca es mayoritariamente de mujeres, por lo tanto admitió que promoverá leyes en el que quede debidamente representada a la mujer, no sólo en los Ayuntamientos, sino en el servicio público; ejemplo de ello es la actual Legislatura que está representada por un 60 por ciento de mujeres, lo que representa un paso importante en la vida política y democrática de Chiapas.

ATENCIÓN AL MAGISTERIO.

Se refirió también al papel de las y los maestros, pues dijo que como Legislativo no puede dejar pasar la tarea que tiene este Poder del pueblo para promover y cuidar que las leyes que tienen que ver con la educación en Chiapas, atiendan a tres preocupaciones esenciales: atender a las y los maestros, más aún cuando sus reclamos son justos; promover el diálogo como un instrumento para dirimir las diferencias y atender a las niñas, niños y los jóvenes de Chiapas, que son la prioridad. En eso hay que ser insistentes, comprometernos juntos, para ver esta preocupación social, que nos ocupa a todos, pues ese debe ser el deber de todos.

Algo que no podemos soslayar, dijo Ramírez Aguilar, ni regatear por supuesto, es el ejemplar papel que jugó el gobernador Manuel Velasco Coello, quien en las pasadas movilizaciones magisteriales mantuvo siempre una actitud de hombre de estado, firme en sus convicciones, pero siempre procurando la estabilidad educativa y la gobernabilidad política de Chiapas, pues no cayó en la tentación de agredir a ningún maestro o maestra de la entidad, prefiriendo siempre el diálogo respetuoso, para arribar a la normalización de las actividades escolares, eso es digno de reconocerse y de aplaudirse.

LA COSTA CHIAPANECA.

También fue recibido con la calidez que caracteriza a los habitantes de Tonalá, allí como parte de su mensaje dijo que el Legislativo promovió iniciativas para fuentes de energías renovables, que permitan niveles de sustentabilidad acordes con los nuevos tiempos, donde dijo se trata de encontrar nuevas fuentes de ahorro de energía eléctrica, así como de nuestra economía, además que no dañemos el medio ambiente; hoy tendremos una ley que armonice nuestras preocupaciones: medio ambiente, energías nuevas, menos contaminación y ahorro, las cuales son imprescindibles ahora.

Anotó que se promoverán iniciativas para alentar la inversión en el turismo de nuestras costas chiapanecas, pues dijo, “tenemos que convencer a todo aquel inversionista que vea en Puerto Arista y nuestras hermosas playas, una gran oportunidad para generar un desarrollo turístico de mediana y gran escala, pues esa ha sido una aspiración, no sólo de los costeños, sino de todos los chiapanecos; de disfrutar y apreciar las dimensiones que nos dio la madre naturaleza, nuestra flora, fauna, mares, nuestro pasado colonial, prehispánico, nuestra gastronomía, propias del esplendor de lo que somos, Chiapas.

EXPORTAR AL MUNDO.

Por otro lado, desde la cálida y productiva tierra de Huixtla, el presidente del Congreso de Chiapas manifestó que una preocupación del Legislativo ha sido el hecho de encontrar causes para que la vasta producción de esta región no termine sólo en los mercados locales o incluso, por falta de espacios de comercialización, sean enviados a Centroamérica y de ahí al mundo, de ahí la importancia de la Zona Económica Especial de Puerto Chiapas, para superar esas deficiencias y enviar directamente, los productores de esta región, los productos hacia otras latitudes, con mejores precios, pues eso hará que se consolide a esta región y mejore sus condiciones de vida.

Oficio Político.- El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas (DIF Chiapas) dio a conocer que Leticia Coello de Velasco, dejó de ocupar el cargo honorífico de Presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo de dicho organismo, el cual ostentó desde el 8 de diciembre de 2012, debido a motivos de salud; Coello de Velasco se dijo satisfecha con la labor realizada hasta hoy y agradeció por la incomparable experiencia de haber podido contribuir en la atención de las personas en situación de vulnerabilidad…Acompañado por el senador Roberto Albores Gleason y el alcalde Neftalí del Toro Guzmán, el gobernador Manuel Velasco Coello reinauguró el Teatro de la Ciudad de Tapachula, donde se realizó un profundo trabajo de rehabilitación, luego de más de una década de haber estado abandonado, ahí destacó que a partir de hoy, las familias tapachultecas ya cuentan un recinto digno para traer espectáculos de primer nivel, el cual también funcionará como un atractivo más para quienes visitan a la Perla del Soconusco provenientes de países centroamericanos, principalmente de Guatemala… La Secretaría de Transportes hace del conocimiento que ha recibido solicitud de los distintos liderazgos en materia de transporte para aumentar el costo de las tarifas de pasaje, por lo que ha procedido a integrar un expediente técnico con el objeto de analizar la petición, el cual se resolverá en el 2017… Con el objetivo de incrementar la esperanza de vida de la niñez chiapaneca, las instituciones que integran el sector salud del estado unen esfuerzos para diseñar estrategias que permitan reducir las principales causas de muerte infantil, entre ellas el cáncer, sesiona el Comité Técnico del Consejo Estatal para la Prevención y el Tratamiento del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia Tuxtla Gutiérrez, Chiapas… Tras la realización del Foro La infancia cuenta en México, el secretario general de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, destacó que como parte de los esfuerzos que se realizan en coordinación con instancias federales, estatales y municipales, diariamente se beneficia con alimentos sanos y suficientes a más de un millón de niñas y niños de educación básica, que habitan en 13 mil 754 comunidades de Chiapas… En días pasados el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Chiapas (CEDH), Juan Óscar Trinidad Palacios asistió al Premio Nacional de Derechos Humanos 2016 post mortem, otorgado al sociólogo y antropólogo Rodolfo Stavenhagen Gruenbaum, por su labor distinguida en la promoción efectiva y en defensa de las garantías fundamentales de las comunidades y pueblos indígenas… Yamil Melgar, delegado del Seguro Social en Chiapas, informó que las actividades médicas se realizarán de manera habitual en las unidades médicas familiares y hospitales generales de zona de la entidad.… El Honorable Consejo Universitario en sesión ordinaria celebrada el 31 de octubre de 2016, acordó aprobar la nueva Licenciatura en Caficultura, por ello, el rector Carlos Eugenio Ruiz Hernández, dijo que la misión de la licenciatura es formar profesionistas que contribuyan al desarrollo y mejoramiento de la caficultura en sus diferentes etapas de la cadena de valor, dando respuesta a una demanda social, de profesionales que aborden la problemática asociada a la producción, industrialización, comercialización y servicios del café… El titular de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Amed Gómez Choel, informó que durante los días 25 de diciembre y primero de enero se suspenderá el servicio de recolección de basura en toda la ciudad… El Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (Inifed) instalará mil 833 bebederos en igual número de escuelas de 107 municipios del estado, como una estrategia para combatir la obesidad y contribuir con el ahorro familiar, lo anterior lo informo Alfredo Araujo Esquinca, delegado del Inifed, quien detalló que Chiapas es de las entidades más beneficiadas con este programa, que a nivel local se ejecutará con un presupuesto de 152 millones de pesos en los próximos cuatro meses… La presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Tuxtla Gutiérrez, Martha Muñoz de Castellanos, realizó el tradicional JuegueDIF 2016 en diferentes colonias de la capital como Gabriel Gutiérrez, Rivera Tziquete y Llano del Tigre, donde llevó cientos de sonrisas para los niños y niñas… El Gobierno de Tuxtla Gutiérrez ha agilizado su reubicación en el Tianguis Santo Domingo y un local que se encuentra sobre la Avenida Central a la altura de Séptima Oriente, informó el presidente municipal, Fernando Castellanos Cal y Mayor, quien dio a conocer que desde el lunes se instaló el Módulo de Atención y Reubicación del Comercio Informal, en el que se da una oferta de opciones para que puedan seguir trabajando y así puedan llevar el sustento a sus hogares.

Finalmente: “Ha sido un gran honor y a la vez una enorme responsabilidad colaborar de la mano de las niñas, niños, jóvenes, las personas con discapacidad, los adultos mayores, las mujeres, los migrantes, los indígenas y todas aquellas personas que necesitaron de una mano franca y solidaria”, lo dijo Leticia Coello de Velasco. Recuerde No es Nada Personal.

Jaque con Dama

Irma Ramírez

**Ambulantes**

Los vendedores ambulantes por fin desalojaron las calles, eso es aplaudible, porque se recobra las calles de la ciudad, pero de eso a que algunos inspectores estén abusando, hay una gran diferencia.

Demasiado les costó a las autoridades municipales encabezadas por Fernando Castellanos, que se diera la salida sin derramamiento de sangre, como para que algunos empañen este trabajo.

Pero parece que se empeñan que siga habiendo problemas, porque precisamente este miércoles en redes sociales se viralizó un video donde habían tirado la mercancía de una mujer que vendía cacahuate, y debido a la presión tuvieron que salir a pedirle disculpas y comprometerse a pagar la mercancía.

Sin embargo queda claro que el alcalde no saldrá a pedir disculpas cada que algún inspector o cualquier otra autoridad municipal hagan un desmán, como sucedió este jueves, que entraron a un local ubicado en la esquina de la 5ª Sur y 3ª Poniente para tirar toda la mercancía.

Eso ya es abuso de autoridad, porque al dueño de un local que vende sandalias le tiraron sus cosas y dice se llevaron incluso mercancía, pero lo que es peor, estaba dentro de su local, no abarcaba la banqueta.

Ahora el vendedor que para empezar paga renta, además de sus impuestos, deberá vender con ganas para poder reponerse de lo que “desapareció” de su tienda, la cual para empezar está un metro adentro de la propiedad.

Esperemos que las autoridades municipales no tengan que estar lidiando con inspectores abusivos, que además quedaron muy molestos, porque a más de uno se le fue el negocio de pasar a cobrar a los ambulantes.

Ojalá que este 2017 no aparezcan, porque todos en las calles saben que los ambulantes son manejados por no más de 10 personas, entre las que mencionan a: El Chino, El Luchador, La Tania, El Cholo, quienes traen trailes de mercancía y cada uno de ellos aparte de venderle a los ambulantes, tienen como 10 puestos cada uno, que hace lo propio.

BASE DE DATOS…-

Estimado lector, por favor permítame desearle la mejor de las navidades, y que en estos tiempos, pueda estar en paz, con tranquilidad, disfrute la vida. ***

La transformación de Chiapas tiene sus cimientos en sus Leyes, por ello el mandatario estatal, Manuel Velasco, mantiene una estrecha colaboración con el Poder Legislativo, como lo ha dicho el Secretario General de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, tras asistir en su representación al Informe de Actividades del Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del estado, Diputado Eduardo Ramírez Aguilar. ***

Atender los viejos reclamos para terminar obras inconclusas de mucha prioridad, necesarias e indispensables es parte de los trabajos que se realizan en la actual administración, es una forma de aprovechar al máximo los recursos para darle a la gente el mayor bienestar posible.

Muestra de ello son los trabajos para terminar el Brazo Sur del sistema de agua potable en la capital chiapaneca que se iniciaron en el 2011, es decir hace cinco años y que terminaran a principios de este 2017, el cual traerá beneficio a unas 160 mil personas de 52 colonias del sur de Tuxtla Gutiérrez.

Por supuesto que también se hace nuevas obras en esta administración con la salvedad que ahora sí se concluyen. La muestra está en la construcción y ampliación de 184 sistemas de agua potable, la entrega de más de 5 mil tanques de almacenamiento en localidades de los municipios con mayor rezago. Eso es cumplir los compromisos. ***

Carrereando la Chuleta

Ronay González

¡BIENVENIDO AL TEATRO!

Aunque me da mucha pena lo tengo que reconocer, era una maestra de la que por más que lo intento no recuerdo su nombre, sólo sé que la apodábamos La Pantera Rosa, de allá en la Teodomiro Palacios. Ella fue la primera que me llevó casi casi de la mano a ver una obra de teatro, es decir, por primera vez no fui a aquel recinto a presenciar la clausura de una escuela, que en realidad es para lo único que ocupaban el teatro de la ciudad, así que hasta cierto punto emocionado me puse la camisa más nueva que yo tenía y que databa más o menos de la segunda generación de mis primos, un pantalón, zapatos, y me dispuse a comer para irme al Teatro de la Ciudad.

Nos llevó a ver era Los Monólogos de la Vagina, se imaginará que más de algún papá se escandalizó pero todos Íbamos emocionados, yo iba mucho más contento porque además mi mamá me dio no sólo para mi pasaje, puso unos pesos extras para mi mango con chile y mi agua de Jamaica al salir del teatro . Llegué, muy temprano supongo porque esperé por horas, no nos dejaban entrar antes y cuando por fin abrieron las puertas entramos la bola de chamacos calenturientos, sin idea de lo que era una obra de teatro, ya que las únicas a las que teníamos acceso eran las pastorelas que se realizaban en la secundaria, pero nomás.

A pesar de la espera yo estaba muy emocionado por estar sentado en el Teatro de la Ciudad para ver una obra real; lo veía inmenso, espectacular, majestuoso, a pesar de la gordis que estaba a tres lugares de mi literalmente tragando Sabritas con su respectivo refresco; más logró meter un hotdog, no faltó el que me ofreciera galletas, pero en mi subconsciente algo me indicaba que en el teatro no se comía así que cómo era la primera traté de guardar la mayor de las composturas.

La obra empezó un poco retrasada, probablemente usted ya disfruto en algún momento de su vida de esta extraordinaria obra de teatro que te conmueve en lo más profundo como adolescente porque te muestra un entorno sexual que al que un joven de preparatoria o secundaria difícilmente tiene –o tenía en ese entonces- acceso. El hablar con esa naturalidad y frescura de los aconteceres calenturientos de la raza humana sin perder el sentido del humor, de una manera única, y debo disculparme no recuerdo uno solo de los nombres de las personas que actuaron en esa ocasión.

Después de esa ocasión quedé enamorado del teatro, de hecho en algún momento de mi vida quise ser actor, quedé sorprendido con la desenvoltura de los actores en el escenario, el contacto y la comunicación con el público, posiblemente ahí aprendí que dependiendo de cómo le mientas la madre a alguien, puede hasta reírse; una de las actrices lo hizo en más de una ocasión a todo el público masculino y no tuvimos más que reírnos y disfrutar de lo que ahí se decía.

A partir de ahí procure ir cuantas veces pude, cada que podía escaparme lo hice, ya fuera con un boleto regalado, comprado (hasta atrás normalmente), fiado, lo que yo quería era disfrutar de lo que ahí se hace, tal vez ese sea el origen de las locuras que realizo en los programas de radio o en las narraciones y presentaciones que hago, en las luchas, los partidos, y no es que sea yo actor, pero me gusta mezclar mi sentido del humor con una buena dosis de kinesia y paralinguistica.

Con el paso del tiempo ese mismo teatro, aquel que despertó tanto en mí, se convirtió en el salón de eventos de las presentaciones escolares, los eventos políticos, encuentros religiosos, a los que iba mucha gente que no supo cuidarlo, que no le tenían el respeto que se merecen los lugares así, lo dañaron profundamente, comían tortas con mayonesa y al mancharse los dedo se limpiaban en la orilla del sillón, entraban con chicles mismos que tiraban en la sala, los pisaban y quedaban eternizados en la alfombra; otros que creían que estaban en la cantina con piso de aserrín y se daban vuelo escupiendo.

A ese pobre teatro le ha pasado de todo, el maltrato, el robo, de hecho creo que si no se lo han llevado completo es porque sí tiene cimientos. Mucho tiempo estuvo así, como en obra negra, con el audio desmantelado, el clima aventaba aire caliente y sudabas como gorda en clase de zumba, era triste y lamentable tener un “teatro de la ciudad” en esas condiciones.

El presidente municipal de Tapachula, Neftalí del Toro dijo que iba a buscar la manera de solucionar el problema de este teatro, planteamiento que fue muy bien aceptado por el gobernador Manuel Velasco, y así la mezcla de voluntades y recursos, además de la gente amante del teatro, impulsaron este proyecto.

Millones y millones fueron re invertidos para devolverle lo esplendoroso al Teatro de la Ciudad. Se anunció que la obra estaba concluida, se remodeló todo, se re acondicionó, se le dio mantenimiento a todas y cada una de sus áreas, se instaló un extraordinario sistema de enfriamiento, la tapicería quedó impecable y por supuesto el escenario ya tiene todos los elementos necesarios para su iluminación y por supuesto el audio.

Discretamente le pedí al Toribio que me dijera en dónde venderían los boletos para la primera puesta en escena y me dijo que no había preventa. Me facilitó un par de boletos para que junto con mi esposa presenciara la obra de teatro “Made in México otra historia de amor” la cual fue muy bien recibida fue el público tapachulteco que abarrotó el renovado Teatro de la Ciudad.

El gobernador Manuel Velasco con un discurso fresco, sin mencionar cantidades invertidas, aunque sabemos fueron muchos millones, hizo referencia a la importancia de la cultura en la sociedad, de cómo un teatro potencializa el deseo de las personas para leer y para tener una visión de vida diferente, es otro tipo de diversión, otro tipo de espectáculo que se había visto limitado desde hace muchos años en Tapachula por la simple y sencilla razón que no teníamos un foro adecuado.

El sonido ahora es espectacular, los aplausos del público le devolvieron la vida, ahora hay que procurar que se aproveche, que se traigan buenas obras, para adultos, para niños, espectáculos musicales, galas de ballet, pero sobre todo, hay que cuidarlo, porque sólo nos trae cosas buenas y que nos hacen bien a todos.

Cambiando de chuleta le comento que Tuxtla Chico estuvo de fiesta, Manuel Velasco y Juan Carlos Orellana compartieron la alegría de más de 5 mil personas a quienes hicieron entrega de regalos para sus niños y de canastas navideñas para las mamás; hubo juegos, payasos.

Además el gobernador aprovechó para inaugurar la Terminal de corto recorrido que contó con una inversión de 28 millones de pesos, en un terreno de 10 mil metros cuadrados, generando 500 empleos directos y beneficiando a más de 15 mil usuarios.

Durante su recorrido por esta parte del estado, Manuel Velasco estuvo acompañado del Secretario de Transporte, Mario Carlos Culebro Velasco y del senador Luis Armando Melgar Bravo. Después de la inauguración de esta terminal de transporte, todos se trasladaron al parque central Miguel Hidalgo, para iniciar la entrega de Juguetes a l@s nin@s.

Linotipeando

Marco Antonio Cabrera Alfaro

REINAUGURA MANUEL VELASCO EL TEATRO DE LA CIUDAD DE TAPACHULA CON LA PUESTA EN ESCENA “HECHO EN MÉXICO”

Acompañado por el senador Roberto Albores Gleason y el alcalde Neftalí del Toro Guzmán, El gobernador Manuel Velasco Coello reinauguró el Teatro de la Ciudad de Tapachula, donde se realizó un profundo trabajo de rehabilitación, luego de más de una década de haber estado abandonado, al mismo tiempo el ejecutivo estatal manifestó que, a partir de hoy, las familias tapachultecas ya cuentan un recinto digno para traer espectáculos de primer nivel, el cual también funcionará como un atractivo más para quienes visitan a la Perla del Soconusco provenientes de países centroamericanos, principalmente de Guatemala. De igual forma el popular Güero Velasco remarco, “Este teatro dejó de tener vida porque se fue deteriorando, hoy está prácticamente como nuevo. Quiero ser muy honesto, es un momento de alegría para todos porque el Teatro de la Ciudad de Tapachula está recobrando su vida y será nuevamente el epicentro artístico en esta ciudad del Soconusco, aumenta la oferta cultural en el Sureste de México y atraerá a turistas provenientes de Guatemala y otros países de Centroamérica; lo que aquí se tiene que presentar es cultura y cobijar a grandes talentos que representen a nuestra identidad como mexicanos”, el aun inquilino de palacio de gobierno atestiguo la obra titulada “Hecho en México” protagonizada por María Rojo, Juan Ferrara, Rosita Pelayo y Alejandro Suárez, por lo que el gobernador urgió a la población a retomar la añeja tradición de asistir al teatro a presenciar obras y espectáculos artísticos. cabe destacar que el reinaugurado teatro de la ciudad cuenta con una capacidad para más de mil personas, la rehabilitación y equipamiento de ese inmueble cultural consistió en la demolición de algunas partes del edificio, impermeabilización, cancelería, pintura, aire acondicionado, iluminación escénica, tramoya, corredores de acceso y jardines. En la última frase de su discurso Velasco Coello acotó, la importancia de invertir en espacios públicos que ofrezcan sano esparcimiento a las familias, que contribuyen a la recreación, la cultura y el turismo. Hay que remarcar que también que de última hora se estuvo obligando a trabajadores del municipio y acarreando gente para que pudieran llenar ese inmueble, toda vez que la gente no quería ir puesto que ya goza de asueto…sin comentarios

DEJAN AL DESCUBIERTO GALOPANTE CORRUPCION EN DICONSA…

hoy que se investigan al menos a ocho personas involucradas en un quebranto por lo menos 15 millones de pesos en el almacén central de DICONSA distribuidor para 147 tiendas de Tapachula, donde un grupo minoritario de campesinos la mantenían bloqueada, por fin la mañana de este jueves esa dependencia abastecedora ya inicio su distribución a los consejos comunitarios en toda la región costa soconusco, señalo el director general de Diconsa, Juan Manuel Valle Pereña, así mismo el funcionario federal dio a conocer que en una reunión con el secretario General de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, le informó de la situación que priva en ese almacén de Diconsa. Valle Pereña agrego que por más de 12 años estuvo al frente de ese almacén una persona de nombre Natividad Sántiz, vinculada a organizaciones sociales, esa persona a la vez coludida con la jefa del almacén, Nery Enedith Mérida, y seis personas más, la cuales mantuvieron durante muchos años como un “negocio particular” la compra y distribución de productos Diconsa en ese almacén de Tapachula. Así mismo el funcionario de la federación destacó que cuando el órgano de control interno intentó ingresar para auditar a los responsables de esa unidad operativa, los propios responsables impidieron el ingreso del personal que pretendía hacer un inventario. Pero al lograrlo, encontraron una serie de irregularidades como el hecho de que compraran productos en Guatemala para ser distribuidos en las tiendas rurales. Además de los faltantes, se encontró mercancía que no debía de estar en el almacén y mucho menos en las tiendas rurales, pero que era ya un negocio de los administradores de esa unidad operativa. En ese mismo orden de situaciones el director general de Diconsa explico que uno de esos productos era incaparina, una mezcla de harina de maíz y harina de soya, que era etiquetada como un producto de Diconsa. Como resultado de esas investigaciones -dijo- se logró saber que mucho del maíz que se vendía en ese almacén era llevado a la línea fronteriza donde se pasaba en balsas hacia el lado guatemalteco. “Hay fotografías de ello, lo tenemos todo documentado”, remarco Valle Pereña. Es por eso -subrayo- que tan pronto como se tuvieron los resultados se procedió a la demanda penal que está ahora en manos de la Procuraduría General de la República (PGR). Algunos de los coludidos ya son prófugos de la justicia, pero son buscados para que rindan cuentas por este quebranto, dijo el funcionario federal. El titular de Diconsa federal agrego que, ante esas investigaciones, una organización social tomó las instalaciones de Diconsa desde el 22 de noviembre pasado y bloquearon las operaciones de ese almacén provocando desabasto en las 147 tiendas rurales. Es por ello -remarco- que pidieron apoyo al Secretario General de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, para privilegiar el diálogo antes que el uso de la fuerza pública.

De igual forma adujo que, de haber persistido con ese bloqueo ilegal, los daños pudieron ser más cuantiosos por los cientos de toneladas de maíz ahí almacenadas que se distribuyen a las tiendas rurales antes que se echen a perder. El funcionario de la federación remembró que en Chiapas se cuenta con 2 mil 75 tiendas rurales, de las más de 27 mil que hay en todo el país, así como 24 almacenes rurales, donde hay más de 360 vehículos distribuidores. Según el funcionario, asevero que, las ventas de Diconsa oscilan en mil 420 millones de pesos al año en la entidad, lo que representa el 10 por ciento de las ventas a nivel nacional. Hasta el día de hoy se supo que los seudolideres habían desbloqueado la entrada principal de los almacenes de Diconsa, pero que en todo momento estuvieron apoyados por el Catrín busca chambas Rubén Peñaloza y el Trofeo Alfredo Lugardo López que como cobarde nunca les dio la cara a los presidente de los consejos comunitarios, ahora solo se espera que se giren las ordenes de aprensión contra esa banda de corruptos encabezados por Natividad Sántiz…ahí veremos si la PGR cumple con su cometido…ver para comentar

SIN AMBULANTES SE MEJORA LA IMAGEN DE LA CAPITAL: EMPRESARIOS

luego de que el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez y el Gobierno del Estado liberaran las calles del comercio informal en el primer cuadro de la capital chiapaneca, el secretario general del mercado “Gustavo Díaz Ordaz”, Juan Morales Sánchez, reconoció que “en este segundo día sin comercio informal se pudo observar más movimiento de gente comprando dentro del mercado y se prevé el aumento en las ventas”, así mismo los locatarios de los mercados del centro y empresarios comienzan a percibir el aumento en sus ventas, empresarios señalaron que “ahora la gente puede caminar con más confianza y seguridad en las banquetas, además de que los productos de nuestros aparadores ya pueden verse desde la calle y estimamos el aumento del 10 por ciento en nuestras ventas en estos dos últimos días”, así mismo agradecieron a las autoridades de Tuxtla Gutiérrez y del Gobierno del Estado, pues los ingresos habían bajado demasiado, ya que el comercio informal impedía el paso de los clientes a la tienda de ropa y ahora notamos más afluencia de gente dentro de nuestro negocio”. De igual forma los empresarios sostuvieron que los giros de frutas, verduras, carnicerías, marisquerías y florerías, entre otros, aumentaron considerablemente desde que se impidió que el comercio informal ocupará las calles, por lo que ahora el centro luce bonito, limpio y seguro. Por ultimo destacaron que con esta acción se mejora la imagen urbana, la seguridad y aumentan las ventas de los comercios establecidos, al tiempo de invitar a la gente a que consuman y beneficien a los comerciantes tuxtlecos…sin comentarios

YA NO MAS USO DE LA PIROTECNIA: LEGISLADORES

el diputado federal por el estado de Chiapas, Emilio Salazar Farías, señalo “Mi más sentido pésame a todas las familias afectadas que tendrán que enfrentar un pérdida tan lamentable en fechas como la actual, de igual forma aseguró que lo acontecido en Tultepec, Estado de México, nos deja muchas más preguntas que respuestas, pero no puede dejarnos indiferentes. Espero que la Fiscalía investigue -demando- lleve a cabo los peritajes pertinentes para tomar medidas y que una tragedia como esta no vuelva a ocurrir. Al mismo tiempo el legislador federal lanzo un SOS a las autoridades correspondientes a llevar a cabo un estricto control, supervisión y vigilancia sobre las adquisiciones de las materias pirotécnicas, además de realizar visitas de inspección para comprobar el estricto cumplimiento de las disposiciones de la Ley Federal de Pirotecnia, a fin de evitar tragedias con pérdidas humanas. Con esto -dijo- se confirma el rechazo de nuestro grupo parlamentario al uso de la pirotecnia ya que con los hechos sucedidos ayer se demuestra que los fuegos pirotécnicos son una práctica que pone en riesgo la seguridad de la población, manifestó el político tuxtleco. El diputado chiapaneco agrego que los cohetes alteran la salud y estabilidad emocional de los seres humanos, además de que el mal manejo de éstos ha provocado infinidad de tragedias humanas que van desde la pérdida de algún sentido o miembro del cuerpo e incluso hasta la muerte. Por ultimo acotó que no se puede soslayar que los fuegos artificiales afectan seriamente la calidad del aire y generan una cantidad importante de basura…ver para comentar

Línea Directa

Juan González González

FELIZ NAVIDAD

HOY queremos utilizar estas líneas solo para desearte que esta noche buena sea precisamente eso, una noche buena, llena de luz ya armonía cerca de las personas que quieres, pero sobre todo las que más te quieren estén presentes o en el pensamiento que para el caso en muchas ocasiones créeme que vale igual, lo importantes es que sea una buena oportunidad para hacer un acto de revisión de lo que somos como somos y sobre todo como nos gustaría ser, ojala que si lo piensas en todas las opciones sea una sonrisa que la se dibuje en tu rostro.

Con la llegada de la Navidad tenemos frente a nosotros la maravillosa oportunidad que nos dio el nacimiento del niño Jesús de comenzar de nuevo, pero siempre de una forma diferente, buscando en todos los casos que sea para mejorar como persona, recuerda que lo material aunque siempre es necesario y en muchos casos difícil de obtener es algo simplemente pasajero, a las personas las recordamos por sus obras, sus historias, su legados y no por el auto o la casa que obtuvo en este caminar temporal llamado vida.

Hoy quiero recordar con ustedes esta historia que alguna vez leí y espero sea de su agrado;

En ocasiones pensamos que nuestros problemas son los más grandes del mundo, Algo parecido le sucedió a un muchacho llamado Francisco, hasta que le sucedió un encuentro inesperado, Frank, así le llamaban, siempre había sido un buen estudiante y deportista. En sus estudios, era un alumno sobresaliente, Le gustaba el básquetbol y sabía jugarlo, En su casa le llamaban “el atleta de la temporada y él se sentía feliz, Se había preparado especialmente para jugar la próxima temporada, Incluso había comprado unos tenis muy suaves y cómodos para jugar, Tal vez por esa situación tan halagadora le produjo un gran dolor cuando al leer la lista de los seleccionados no se encontró en ella, Lleno de esperanzas buscaba frenéticamente su nombre, pero no estaba, Ese día sintió como si hubiera dejado de existir, como si se hubiese vuelto invisible, Muy triste salió de los vestidores, tratando de encontrar una explicación a su exclusión del equipo, Caminó durante un buen rato pero nada lo consolaba Duró varios días de mal humor, no queriendo hablar con nadie y respondiendo mal a sus padres cuando intentaban acercársele, Nada le agradaba Pero un día de mucho frío y lluvia, tomó el autobús de costumbre y se sentó cerca del chofer, Una mujer muy adelantada en su embarazo con paso lento subió al camión y se sentó detrás del asiento del chofer, Entonces el chofer le preguntó en voz alta:

“¿Dónde están sus zapatos, señora?

Porque afuera habrá sólo dos grados”.

Francisco no se había fijado, pero efectivamente la señora iba sólo con unas calcetas medio mojadas, La señora le contestó al chofer:

“No puedo darme el lujo de tener zapatos.

Subí al autobús sólo para calentarme los pies. Si no le importa viajaré con usted un rato”, El chofer exclamó: “Sólo dígame cómo es que no puede permitirse unos zapatos.” ,La señora le dijo:

“Tengo dos hijos ellos tienen zapatos, No quedó dinero para mí, Pero está bien, el Señor cuidará de mí.” En ese momento Frank miró hacia abajo, observó sus nuevos tenis de Básquetbol, Sus pies estaban cálidos y cómodos, igual que siempre.

Y entonces miró a la mujer, sus calcetas estaban desgarradas., Pensó que esa persona era “invisible” en otro sentido, En un momento se quitó los tenis Pensó que tendría que caminar tres cuadras, pero el frío nunca le había molestado, Cuando el autobús se detuvo en la parada final Frank esperó hasta que todos se hubieran bajado. Entonces recogió sus tenis, se acercó a la mujer y se los entregó diciéndole: “Tenga señora, usted los necesita más que yo”, No esperó a que le diera las gracias, sino que bajó de prisa sin darse cuenta que caía en un charco, No importaba, no sentía el frío, A la vez, el chofer le preguntaba “¿Cómo te llamas muchacho?”, Él respondió, “Frank”. El chofer le dijo: “Muy bien Frank. En mis veinte años de chofer nunca he visto algo semejante, Gracias Frank”.

No son las cosas lo que nos hace dejar de ser invisibles, si no las acciones que hacemos en la vida, ojala siempre pudiéramos tenerlo presente, que sea la mejor de las Navidades para usted y toda su familia, Felicidades.

Chismorreo Político

Armando Chacón

ERA reconoce gestiones de Melgar Bravo

Comenzamos….Dentro de los programas establecidos en la Procuraduría General de Justicia del Estado, destaca el tema de Prevención del Abuso Sexual Infantil, delitos que desgraciadamente aún no han sido erradicados y que en muchos casos son las mismas parejas de las madres de familia las que cometen estos abusos. Por instrucciones del Procurador, Raciel López Salazar, se estuvo presentando en varios municipios y en la capital chiapaneca, la obra de teatro guiñol, “La Familia Coco”, obra dirigida para todo público pero principalmente a menores de edad para que comprendieran e identificaran los peligros que corren cuando mayores de edad tratan de abusar o abusan sexualmente de los infantes. Está obra de teatro guiñol, se presentó en el Teatro del Pueblo, durante los días que duró la Feria Chiapas, la respuesta de los niños fue sorprendente, ya que al término de la presentación los responsables de ese programa platican con los infantes que presenciaron la función y las respuestas demuestran que a su corta edad comprenden el mensaje que se les envía. Esta obra de teatro guiñol, es representada por personal de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad de la PGJE…….Continuamos…….La noticia que acaparó la atención del día de ayer, fue la renuncia que presentó la señora Leticia Coello Garrido de Velasco, a la Presidencia del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-Chiapas). Después de cuatro años de conducir esta importante dependencia, la señora Leticia Coello decidió poner mayor atención a su salud y dejar ese cargo honorifico, pero que en mucho ayudaba al gobierno de Manuel Velasco Coello. Doña Leticia hizo importante esa institución, su carácter, su capacidad de mando y su preparación académica, fueron factores importante para que la institución a su cargo cumpliera el principal objetivo que era el de apoyar a las familias desprotegidas. Recordemos que antes el DIF-Chiapas, como la mayoría de los DIFs Municipales, servían que las esposas de los gobernadores se entretuvieran, para justificar gastos y para andarse paseando con todo su séquito de amigas por todo el país y hasta en el extranjero, con el pretexto de acudir a reuniones de trabajo; esas “primeras damas”, costaban mucho dinero al erario público. En las ocasiones en que las titulares del DIF rendían su informe anual, esa fecha se convertía en un día importante, tanto social como político, todos los funcionarios públicos, empresarios, dirigentes de partidos políticos y sus conyugues debían rendirles pleitesía. Los recursos no se escatimaban para hacer ese evento que siempre estaba plagado de mentiras, enmarcado con una escenografía de set de cine para que la esposa del mandatario en turno luciera como una estrella, al terminar el evento, la fiesta donde se servían los mejores platillos y era amenizada por la cantante que estuviera de moda. Solamente los más allegados a la pareja formada por el gobernador y su esposa, eran los que tenían acceso a tan especial convivió, donde las y los aduladores se la pasaban hablando de la belleza y del destacado e incansable labor realizada por la “primera dama”. La señora Leticia Coello Garrido de Velasco se va, en el preciso momento en que el gobernador Manuel Velasco Coello necesita aliados y no únicamente empleados que llenen una estructura y los puestos los utilicen para su beneficio personal, sin demostrar el compromiso y la lealtad que deben tener no solo con su jefe, sino con el pueblo de Chiapas. La señora Leticia Coello de Velasco se despidió afirmando que ha sido un gran honor servir y apoyar a niños, jóvenes, mujeres, adultos mayores, de todas las regiones de Chiapas, esos que necesitan de una mano franca y solidaria; durante los cuatro años, actuamos responsablemente dijo la ex Presidenta del Sistema DIF-Chiapas. Carolina Elizabeth Sohle Gómez, quien se desempeñara como Directora General de esa institución, quedó como encargada del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, cargo que desempeñará hasta que el gobernador Velasco determine que su esposa Anahí Puente de Velasco, asuma esa responsabilidad………Seguimos…..Urge que se realice una auditoría a la Delegación de SEDESOL que está en garras del tonalteco, Miguel Prado de los Santos. El Auditor Superior de la Federación (ASF), Juan Manuel Portal Martínez o el Secretario de Desarrollo Social, Luis Miranda Nava, deberían de ordenar se investigue Miguel Prado de los Santos, mejor conocido en el bajo mundo como “El Muchacho Alegre”, está manejando arbitrariamente los recursos de los programas de esa estratégica dependencia, ya que existen demasiadas denuncias de las y los beneficiarios de SEDESOL, en contra del Delegado. Apenas hace unos días, mujeres que están en el padrón de PROSPERA, denunciaron a este inteligente funcionario público que no quería pagarles el bimestre Noviembre-Diciembre, recursos que ya están debidamente autorizados y que Prado de los Santos no quería liberarlos para su entrega. Después de presiones ejercidas por las beneficiadas, el “Muchacho Alegre” dicto órdenes para que a esas mujeres se le pagara el próximo día lunes 26 de Diciembre, pero en lugar de entregarles la cantidad de 2 mil 800 pesos, se les dará únicamente 800 pesos a cada una, y los dos mil pesos faltantes a donde irán a parar?, preguntan las afectadas. Las mujeres que reclamaron el pago de PROSPERA, fueron amenazadas por personal allegado a Miguel Prado de los Santos, con borrarlas del programa, en caso de que se quejaran o denunciaran estas anomalías como son el pago atrasado y el recorte de dos mil pesos a cada una de ellas. Desde que Prado de los Santos se desempeñara como Delegado en Chiapas del Instituto de Educación para Jóvenes y Adultos (ICHEJA), demostró su voracidad y su falta de responsabilidad para cumplir su encomienda, después al asumir una Curul en el Congreso del Estado, decidió solicitar licencia e irse a la Delegación de SEDESOL, posición que es más redituable que ser legislador. Las afectadas denunciaron también que este funcionario federal, casi nunca se presenta a sus oficinas, porque tiene muchos compromisos políticos que atender, por esa razón tienen que esperar a ser atendidas por empleados de segunda categoría que se comportan de una manera déspota con las y los beneficiarios de los programas que maneja esa dependencia. El tonalteco Miguel Prado de los Santos, es un abusivo, deshonesto e incapaz, afirman las mujeres chiapanecas beneficiarias del programa PROSPERA…….Terminamos…Sin mucho protagonismo Karla García que preside en Chiapas el colectivo “Todo X una Sonrisa” en coordinación con el Presidente de la Fundación “México Presente”, Agustín Figueroa, realizó una caravana por las colonias donde viven las niñas y los niños más pobres de la capital chiapaneca, para regalarles juguetes, dulces y pastelillos. Esto se logró gracias al apoyo de actrices y actores, de cantantes, de medios de comunicación estatales y nacionales quienes todos unidos como una sola voz, promovieron el evento; mientras que estudiantes, personas de todos los extractos sociales y empresas llevaron dulces y regalos, bocadillos, otros más cooperaron con sus vehículos para transportar los obsequios a cada una de las colonias o comunidades. Lo importante es el poder de convocatoria de Karla García, para recolectar regalos que se entregaron en eventos que se convirtieron en una verdadera verbena popular, donde con obsequios se logró el objetivo que es el de ver la sonrisa de las y los niños pobres. Padres de escasos recursos se mostraron agradecidos con Karla y con Agustín Figueroa, al ver que sus hijos tenían un regalo en sus manos y saboreaban con una sonrisa pequeños pasteles y dulces. Miles de niñas y niños que viven en zonas humildes, vivieron una anticipada Navidad gracias a la labor altruista de la Fundación “México Presente” y de “Todo X una Sonrisa”. Esta importante labor no es fácil, porque se debe dedicar mucho tiempo para organizar, recepcionar, clasificar y repartir, los regalos que algunos fueron comprados con recursos propios de Karla García y Agustín Figueroa, y la mayoría de los obsequios donados por la población que se contagió del entusiasmo y el compromiso de querer ver a niños pobres con una sonrisa en esta época navideña. Fue importante el trabajo desinteresado de jóvenes que se unieron a esta causa prestando su tiempo en las oficinas donde se ubica “Todo X una Sonrisa”, para poder clasificar los obsequios que se distribuyeron en casi veinte colonias tuxtlecas. El objetivo se logró, pero faltan más sonrisas de niñas y niños exclama Karla García…….De Salida……El Presidente del Poder Legislativo, Eduardo Ramírez Aguilar, continua su recorrido por la diferentes regiones de la entidad, para cumplir con su obligación de informar el trabajo que ha desempeñado durante este año. Ante una nutrida asistencia en la región Soconusco, ERA comunicó que las y los diputados locales de todas las fracciones parlamentarias, están comprometidos a impulsar se consolide la Zona Económica Especial (ZEE), ya que traerá grandes beneficios y estímulos fiscales, como la condonación de impuestos para el predial, el traslado de dominio, sobre nómina, hospedaje y el impuesto sobre la renta. Estos beneficios, dijo Ramírez Aguilar, no serían posible sin el interés mostrado por el gobierno de Chiapas y los tres Senadores por nuestra entidad, pero muy en particular el interés que demostró en el Senado de la República, Luis Armando Melgar Bravo. Ante los tapachultecos Eduardo Ramírez Aguilar dijo a Melgar Bravo que se encontraba presente en el informe, “en hora buena Senador, el Poder Legislativo que presido le hace un reconocimiento. Espaldarazo de ERA a LAM….Comentarios…..Deseamos a nuestros lectores, que pasen una feliz Navidad en unión de sus seres queridos. Que la paz y el amor estén presentes en cada hogar. Desde este espacio enviamos las gracias y un abrazo a cada una y cada uno de ustedes que siempre nos acompañan a través de la edición impresa o digital, leyendo esta columna….

