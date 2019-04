Tomás Boy logra su primer triunfo con el Rebaño desde su llegada al banquillo esta temporada.

Quedó en 12 duelos consecutivos la racha ganadora del León, pues este sábado las Chivas se acordaron de ser un equipo grande y le pegaron 2-1 a La Fiera, para lograr su primer triunfo con Tomás Boy en la banca. El conjunto tapatío sorprendió a los verdes y aprovechó para romper su marca negativa de 8 partidos al hilo sin ganar y para tomar también un poco de aire en la tabla de cocientes del siguiente año futbolístico. Los tapatíos no ganaban desde el 16 de febrero cuando golearon al Atlas en la Jornada 7 y el León no perdía desde el 20 de enero cuando cayeron 1-0 con el Tijuana en la Fecha 4.

Las Chivas jugaron con un estadio lleno ante la promoción de 6×1 que ofreció la directiva a sus abonados y asistieron a la despedida del equipo en casa en este pésimo Clausura 2019. Los Rojiblancos no se intimidaron ante el líder general que comenzó atacando, pero sin éxito. Fernando Navarro dio un aviso al minuto 13 y Luis Montes mandó otro disparo al 15’ para comenzar el partido. La primera mitad fue de poca llegada para el Guadalajara, pues el León siguió atacando y al 33’, José Juian Macías disparó sin fuerza y el balón fue atajado por Miguel Jiménez. Antes del descanso, Jean Meneses cayó dentro del área en una barrida de Josecarlos van Rankin, no se marcó penal, pero a los siguientes minutos el silbante, Alejandro Funk utilizó el VAR para confirmar su decisión. Ya en la segunda mitad Chivas arrancó mejor y al 51’, Michael Pérez hizo el 1-0 en una jugada donde Alan Pulido le bajó el balón, y el contención disparó casi estorbándose con Isaac Brizuela para batir a Rodolfo Cota. Poco duró el gusto ya que al 55’, Macías empató para el León al aprovechar un balón que no pudo sacar Hedgardo Marín y que el exrojiblanco aprovechó y mandó al fondo de la red. El 1-1 parecía desmoronar a Chivas, pero no. Al 70’ Pulido armó un contragolpe y al meterse al área fue derribado por Miguel Herrera en una falta marcada como penal. Fue el propio atacante con su disparo con salto el que puso el 2-1 al 72’.

El León pudo empatar, tiros de Joel Campbell y Luis Montes pero no lograron hacer daño. Así, el Rebaño despertó, aunque tarde, pues a pesar de vencer al líder del torneo, está eliminado del Clausura 2019.

Con Información de Medio Tiempo

