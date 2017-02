PERISCOPIOCHIAPAS.com

Nueva organización política de jóvenes abogados

Comenzamos…..La comparecencia del Secretario de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno, Juan José Zepeda Bermúdez, dejó convencidos a las diputadas y el diputado que integran la Comisión de Planeación y Desarrollo del Congreso del Estado, quienes al terminó de su exposición a través de preguntas le pidieron ampliara algunos puntos. Resaltó la experiencia de Zepeda Bermúdez y demostró ser un funcionario bien informado de las acciones que realiza esa dependencia a su cargo, su participación fue convincente y clara. Juan José Zepeda Bermúdez informó que “el Sistema De Planeación Democrática está regido por el Plan Estatal de Desarrollo que a su vez tiene cuatro ejes centrales que permiten servir a la sociedad con una mejor gestión pública”. El primer eje es sobre el Crecimiento y destacó el trabajo de coordinación interinstitucional que ha realizado la dependencia a su cargo con el Banco Mundial, con quien realizó el Primer Foro Regional “Taller de Cadenas de Valor y Zonas Económicas Especiales, donde participaron activamente empresarios chiapanecos. El segundo eje se refirió al bienestar donde están considerados programas como la Cruzada Nacional Contra el Hambre en toda la entidad, programa que fue reconocido por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), otorgándosele a Chiapas el primer lugar del Premio en Gestión para resultados en el Desarrollo (GpRD), en la categoría “Gestión por Resultados en Sectores” y el tercer lugar en “Gobiernos Subnacionales”, único a nivel nacional y el cual concurso con 95 casos exitosos de 10 países de Latinoamérica. El tercer eje se refiere al Desarrollo, donde la Encuesta Intercensal del INEGI, verificó que en 2015 se lograron avances contundentes en infraestructura social. En el cuarto eje Medio Ambiente, recalcó el trabajo coordinado con la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural, con la que ha impulsado el ordenamiento ecológico territorial para que las acciones y obras públicas y privadas y los proyectos productivos se realicen conforme las políticas públicas permitidas en función del territorio. Juan José Zepeda Bermúdez, subrayó que Chiapas ha logrado reducir los indicadores de carencias por servicios de salud, rezago educativo y en servicios básicos de vivienda. La comparecencia tuvo como testigos a destacados líderes empresariales, Delegados de dependencias federales y funcionarios de los tres niveles de gobierno. El Secretario de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno, Juan José Zepeda Bermúdez, cumplió con su obligación de ampliar la información y de comparecer con motivo de la glosa del IV Informe de Gobierno, ante los diputados locales…..Continuamos….Ninguna sorpresa causó en el medio político el hecho de que el Diputado por el VII Distrito Electoral Federal de Chiapas, Diego Valente Valera Fuentes haya renunciado a las filas del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), para adherirse al Partido de la Revolución Democrática (PRD). Durante la mañana de ayer, Valera Fuentes acompañado de destacados perredistas, dio una conferencia de prensa para anunciar que abandonaba las filas del partido verde y se convertía a partir de ese momento en militante del partido del Sol Azteca y expresó su deseo de ser candidato en el próximo proceso electoral. Algunos comentan que aspira a ser el abanderado del partido amarillo a la gubernatura del estado, sin embargo la realidad es que ya la cúpula perredista le ha de haber ofrecido la candidatura a una Senaduría. Recordemos que Diego Valera Fuentes, ganó la Diputación Federal gracias a los miles de votos que aportaron los militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), de los municipios de Acacoyagua, Acapetahua, Arriaga, Escuintla, Mapastepec, Pijijiapan, Tonalá y Villa Comaltitlán, aunque su candidatura era del PVEM-PRI. Ahora Diego Valera entra por la puerta grande al PRD, partido en el cual militó su padre don Tono Valera después de haber renunciado al PRI para ser candidato a la Presidencia Municipal de Tapachula. Diego Valera Fuentes, fue bien recibido en las filas del Sol Azteca ya que fue el Coordinador de la Fracción Parlamentaria de ese instituto político, Francisco Martínez Nery quien le dio la bienvenida. El argumento que dio el Diputado Federal Valera Fuentes, al abandonar las filas del PVEM, es que es absurdo que se continúe con la costumbre de seguir regalando playeras, despensas, tortas, refrescos y gastar mucho dinero en espectaculares, cuando el pueblo está cansado de tanto discurso y nada de resultados. Es preferible, dijo Valera, invertir en infraestructura carretera, medicinas y gestionar recursos para subsanar las necesidades de los chiapanecos. El legislador federal que engrosa la bancada del PRD en San Lázaro, se comprometió a unirse y a apoyar las propuestas del PRD, propuestas que son para beneficiar a las y los ciudadanos. El carisma que tiene este joven político lo puede convertir en el 2018 en Senador de la República, aunque Valera va entusiasmado para buscar la candidatura a la gubernatura ya que cuenta con el apoyo de su partido el PRD…..Seguimos…..Después de haber estado instalados con tiendas de campaña en las áreas verdes de la Torre Chiapas por varios días, los empresarios que pertenecen a la organización Empresarios Chiapanecos Organizados (ECHO), fueron detenidos durante un operativo pacifico. El representante legal de la Sociedad Operadora de la Torre Chiapas, presentó ante las autoridades judiciales una denuncia en contra del grupo de empresarios por el delito de Despojo Agraviado, abriéndose el expediente 0018-101-2001-2017, motivo por el cual el Juez de Control ordenó se efectuara la liberación de las áreas donde se encontraban instalados las y los empresarios y se efectuaran las ordenes de aprehensión en contra de los responsables de estos hechos. Dos mujeres y cuatro hombres empresarios fueron recluidos en el penal de El Amate cumpliendo con la orden de captura que giró el Juez, mientras que 57 personas fueron detenidas y presentadas ante el Ministerio Público para que rindan su declaración ministerial para definir su situación jurídica, respetando siempre sus derechos, horas después fueron liberadas. De acuerdo a la información que proporcionaron las autoridades, el pasado 23 de Enero unas 200 personas ingresaron de una manera violenta al interior de la Torre Chiapas, posesionándose de la Plaza Cívica donde instalaron casas de campaña y quedándose permanentemente en ese lugar e impidiendo el libre acceso a las y los trabajadores y a las personas que llegan a realizar algún trámite. Las y los empresarios determinaron tomar la Torre Chiapas debido a que exigen al gobierno del estado el pago el pago de facturas que tienen vencidas desde el gobierno de Juan Sabines Guerrero. Esos adeudos aunque existe intención de liquidarlos, las facturas no cuentan con los soportes correspondientes, contratos, pedidos o sobreprecios, sin embargo se les ofreció una mesa de dialogo donde se les informó la no validez de las facturas, los inconformes tenían el derecho de recurrir a las vías jurisdiccionales correspondientes para su atención, pero no lo hicieron y realizaron una serie de acciones para presionar se les pagara, ahora la situación cambió radicalmente para las y los empresarios de ECHO, se agotó el dialogo y la paciencia. Esto es parte de los grandes problemas que dejó la pésima administración corrupta del ex gobernador Juan Sabines Guerrero, donde el ex mandatario y la banda de delincuentes que formaron los ex funcionarios, hicieron grandes negocios y se convirtieron en millonarios a costa de los empresarios…….Terminamos…..Cumpliendo con todos los requisitos la Asociación de Jóvenes Abogados Chiapanecos, solicitaron en tiempo y forma ante el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), su registro como Asociación Política Estatal. Estas mujeres y hombres jóvenes profesionistas tomaron la decisión de convertirse en una organización política para poder participar con toda legalidad en los procesos electorales. Esta que es la primera Asociación de Jóvenes Abogados Chiapanecos tiene más de un año trabajando organizadamente y ya tienen presencia en los municipios más importantes de todo el territorio estatal. Ruby Anahí Gamboa Villatoro, presidenta de esta Asociación acompañada de Jazmín Morales Moguel, Secretaria General, así como de los responsables de las distintas Coordinaciones y Delegaciones Municipales, se presentó ante las autoridades electorales con toda la documentación que soporta las afiliaciones de las y los jóvenes abogados de la entidad, para tramitar su registro. Ruby Anahí Gamboa Villatoro y Jazmín Morales Moguel, se han destacado por ser personas que desde su paso por las aulas, demostraron tener liderazgo y compromiso con las causas que beneficiaran a sus compañeros. Esta naciente organización política viene realizando programas de capacitación para fortalecer los conocimientos de sus agremiados, pero también para fortalecer el desarrollo profesional de sus integrantes. Estas y estos jóvenes los une la franca y desinteresada intención de contribuir al desarrollo y el bienestar de la población chiapaneca, sin importar credos, ni razas, ni colores partidistas. Todo esto, afirma Ruby Gamboa, porque estamos convencidos que como abogados tenemos la obligación de actuar como factores de cambio dentro de la sociedad…….

