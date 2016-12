PERISCOPIOCHIAPAS.com

ERA reconoce gestiones de Melgar Bravo

Comenzamos….Dentro de los programas establecidos en la Procuraduría General de Justicia del Estado, destaca el tema de Prevención del Abuso Sexual Infantil, delitos que desgraciadamente aún no han sido erradicados y que en muchos casos son las mismas parejas de las madres de familia las que cometen estos abusos. Por instrucciones del Procurador, Raciel López Salazar, se estuvo presentando en varios municipios y en la capital chiapaneca, la obra de teatro guiñol, “La Familia Coco”, obra dirigida para todo público pero principalmente a menores de edad para que comprendieran e identificaran los peligros que corren cuando mayores de edad tratan de abusar o abusan sexualmente de los infantes. Está obra de teatro guiñol, se presentó en el Teatro del Pueblo, durante los días que duró la Feria Chiapas, la respuesta de los niños fue sorprendente, ya que al término de la presentación los responsables de ese programa platican con los infantes que presenciaron la función y las respuestas demuestran que a su corta edad comprenden el mensaje que se les envía. Esta obra de teatro guiñol, es representada por personal de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad de la PGJE…….Continuamos…….La noticia que acaparó la atención del día de ayer, fue la renuncia que presentó la señora Leticia Coello Garrido de Velasco, a la Presidencia del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-Chiapas). Después de cuatro años de conducir esta importante dependencia, la señora Leticia Coello decidió poner mayor atención a su salud y dejar ese cargo honorifico, pero que en mucho ayudaba al gobierno de Manuel Velasco Coello. Doña Leticia hizo importante esa institución, su carácter, su capacidad de mando y su preparación académica, fueron factores importante para que la institución a su cargo cumpliera el principal objetivo que era el de apoyar a las familias desprotegidas. Recordemos que antes el DIF-Chiapas, como la mayoría de los DIFs Municipales, servían que las esposas de los gobernadores se entretuvieran, para justificar gastos y para andarse paseando con todo su séquito de amigas por todo el país y hasta en el extranjero, con el pretexto de acudir a reuniones de trabajo; esas “primeras damas”, costaban mucho dinero al erario público. En las ocasiones en que las titulares del DIF rendían su informe anual, esa fecha se convertía en un día importante, tanto social como político, todos los funcionarios públicos, empresarios, dirigentes de partidos políticos y sus conyugues debían rendirles pleitesía. Los recursos no se escatimaban para hacer ese evento que siempre estaba plagado de mentiras, enmarcado con una escenografía de set de cine para que la esposa del mandatario en turno luciera como una estrella, al terminar el evento, la fiesta donde se servían los mejores platillos y era amenizada por la cantante que estuviera de moda. Solamente los más allegados a la pareja formada por el gobernador y su esposa, eran los que tenían acceso a tan especial convivió, donde las y los aduladores se la pasaban hablando de la belleza y del destacado e incansable labor realizada por la “primera dama”. La señora Leticia Coello Garrido de Velasco se va, en el preciso momento en que el gobernador Manuel Velasco Coello necesita aliados y no únicamente empleados que llenen una estructura y los puestos los utilicen para su beneficio personal, sin demostrar el compromiso y la lealtad que deben tener no solo con su jefe, sino con el pueblo de Chiapas. La señora Leticia Coello de Velasco se despidió afirmando que ha sido un gran honor servir y apoyar a niños, jóvenes, mujeres, adultos mayores, de todas las regiones de Chiapas, esos que necesitan de una mano franca y solidaria; durante los cuatro años, actuamos responsablemente dijo la ex Presidenta del Sistema DIF-Chiapas. Carolina Elizabeth Sohle Gómez, quien se desempeñara como Directora General de esa institución, quedó como encargada del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, cargo que desempeñará hasta que el gobernador Velasco determine que su esposa Anahí Puente de Velasco, asuma esa responsabilidad………Seguimos…..Urge que se realice una auditoría a la Delegación de SEDESOL que está en garras del tonalteco, Miguel Prado de los Santos. El Auditor Superior de la Federación (ASF), Juan Manuel Portal Martínez o el Secretario de Desarrollo Social, Luis Miranda Nava, deberían de ordenar se investigue Miguel Prado de los Santos, mejor conocido en el bajo mundo como “El Muchacho Alegre”, está manejando arbitrariamente los recursos de los programas de esa estratégica dependencia, ya que existen demasiadas denuncias de las y los beneficiarios de SEDESOL, en contra del Delegado. Apenas hace unos días, mujeres que están en el padrón de PROSPERA, denunciaron a este inteligente funcionario público que no quería pagarles el bimestre Noviembre-Diciembre, recursos que ya están debidamente autorizados y que Prado de los Santos no quería liberarlos para su entrega. Después de presiones ejercidas por las beneficiadas, el “Muchacho Alegre” dicto órdenes para que a esas mujeres se le pagara el próximo día lunes 26 de Diciembre, pero en lugar de entregarles la cantidad de 2 mil 800 pesos, se les dará únicamente 800 pesos a cada una, y los dos mil pesos faltantes a donde irán a parar?, preguntan las afectadas. Las mujeres que reclamaron el pago de PROSPERA, fueron amenazadas por personal allegado a Miguel Prado de los Santos, con borrarlas del programa, en caso de que se quejaran o denunciaran estas anomalías como son el pago atrasado y el recorte de dos mil pesos a cada una de ellas. Desde que Prado de los Santos se desempeñara como Delegado en Chiapas del Instituto de Educación para Jóvenes y Adultos (ICHEJA), demostró su voracidad y su falta de responsabilidad para cumplir su encomienda, después al asumir una Curul en el Congreso del Estado, decidió solicitar licencia e irse a la Delegación de SEDESOL, posición que es más redituable que ser legislador. Las afectadas denunciaron también que este funcionario federal, casi nunca se presenta a sus oficinas, porque tiene muchos compromisos políticos que atender, por esa razón tienen que esperar a ser atendidas por empleados de segunda categoría que se comportan de una manera déspota con las y los beneficiarios de los programas que maneja esa dependencia. El tonalteco Miguel Prado de los Santos, es un abusivo, deshonesto e incapaz, afirman las mujeres chiapanecas beneficiarias del programa PROSPERA…….Terminamos…Sin mucho protagonismo Karla García que preside en Chiapas el colectivo “Todo X una Sonrisa” en coordinación con el Presidente de la Fundación “México Presente”, Agustín Figueroa, realizó una caravana por las colonias donde viven las niñas y los niños más pobres de la capital chiapaneca, para regalarles juguetes, dulces y pastelillos. Esto se logró gracias al apoyo de actrices y actores, de cantantes, de medios de comunicación estatales y nacionales quienes todos unidos como una sola voz, promovieron el evento; mientras que estudiantes, personas de todos los extractos sociales y empresas llevaron dulces y regalos, bocadillos, otros más cooperaron con sus vehículos para transportar los obsequios a cada una de las colonias o comunidades. Lo importante es el poder de convocatoria de Karla García, para recolectar regalos que se entregaron en eventos que se convirtieron en una verdadera verbena popular, donde con obsequios se logró el objetivo que es el de ver la sonrisa de las y los niños pobres. Padres de escasos recursos se mostraron agradecidos con Karla y con Agustín Figueroa, al ver que sus hijos tenían un regalo en sus manos y saboreaban con una sonrisa pequeños pasteles y dulces. Miles de niñas y niños que viven en zonas humildes, vivieron una anticipada Navidad gracias a la labor altruista de la Fundación “México Presente” y de “Todo X una Sonrisa”. Esta importante labor no es fácil, porque se debe dedicar mucho tiempo para organizar, recepcionar, clasificar y repartir, los regalos que algunos fueron comprados con recursos propios de Karla García y Agustín Figueroa, y la mayoría de los obsequios donados por la población que se contagió del entusiasmo y el compromiso de querer ver a niños pobres con una sonrisa en esta época navideña. Fue importante el trabajo desinteresado de jóvenes que se unieron a esta causa prestando su tiempo en las oficinas donde se ubica “Todo X una Sonrisa”, para poder clasificar los obsequios que se distribuyeron en casi veinte colonias tuxtlecas. El objetivo se logró, pero faltan más sonrisas de niñas y niños exclama Karla García…….De Salida……El Presidente del Poder Legislativo, Eduardo Ramírez Aguilar, continua su recorrido por la diferentes regiones de la entidad, para cumplir con su obligación de informar el trabajo que ha desempeñado durante este año. Ante una nutrida asistencia en la región Soconusco, ERA comunicó que las y los diputados locales de todas las fracciones parlamentarias, están comprometidos a impulsar se consolide la Zona Económica Especial (ZEE), ya que traerá grandes beneficios y estímulos fiscales, como la condonación de impuestos para el predial, el traslado de dominio, sobre nómina, hospedaje y el impuesto sobre la renta. Estos beneficios, dijo Ramírez Aguilar, no serían posible sin el interés mostrado por el gobierno de Chiapas y los tres Senadores por nuestra entidad, pero muy en particular el interés que demostró en el Senado de la República, Luis Armando Melgar Bravo. Ante los tapachultecos Eduardo Ramírez Aguilar dijo a Melgar Bravo que se encontraba presente en el informe, “en hora buena Senador, el Poder Legislativo que presido le hace un reconocimiento. Espaldarazo de ERA a LAM….Comentarios…..Deseamos a nuestros lectores, que pasen una feliz Navidad en unión de sus seres queridos. Que la paz y el amor estén presentes en cada hogar. Desde este espacio enviamos las gracias y un abrazo a cada una y cada uno de ustedes que siempre nos acompañan a través de la edición impresa o digital, leyendo esta columna….

