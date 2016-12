PERISCOPIOCHIAPAS.com

Acompañado de su familia, el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor, convivió la Noche Buena en San José Terán con más de 2 mil personas habitantes de colonias vecinas.

“En San José Terán siempre me he sentido en casa y como en familia por eso hoy quise pasarla con ustedes que han formado parte de mi vida y son también parte de mi familia, con sus muestras de apoyo y cariño me han ayudado siempre, amor con amor se paga y hoy vine a demostrarles cuanto los quiero y les agradezco por todo el apoyo que me dieron y por haber creído en mí”.

Por su parte, los colonos dijeron sentirse orgullosos y felices por contar con invitados especiales en una fecha tan importante como es la víspera de Navidad y recibieron gustosos a Martha Muñoz de Castellanos, titular del DIF Tuxtla, a sus hijos, así como el secretario de Seguridad Pública, Moisés Grajales Monterrosa y al diputado local Carlos Penagos.

Finalmente, Castellanos Cal y Mayor aprovechó para desear una Feliz Navidad y un próspero Año Nuevo 2016 a los capitalinos.

