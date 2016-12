PERISCOPIOCHIAPAS.com

>>SIGUENOS EN FACEBOOK, regálanos un like VA:

https://www.facebook.com/periscopiochiapas/

>>SIGUENOS EN TWITTER, persíguenos y te perseguimos va…

@PeriscopioNews

¡BIENVENIDO AL TEATRO!

Aunque me da mucha pena lo tengo que reconocer, era una maestra de la que por más que lo intento no recuerdo su nombre, sólo sé que la apodábamos La Pantera Rosa, de allá en la Teodomiro Palacios. Ella fue la primera que me llevó casi casi de la mano a ver una obra de teatro, es decir, por primera vez no fui a aquel recinto a presenciar la clausura de una escuela, que en realidad es para lo único que ocupaban el teatro de la ciudad, así que hasta cierto punto emocionado me puse la camisa más nueva que yo tenía y que databa más o menos de la segunda generación de mis primos, un pantalón, zapatos, y me dispuse a comer para irme al Teatro de la Ciudad.

Nos llevó a ver era Los Monólogos de la Vagina, se imaginará que más de algún papá se escandalizó pero todos Íbamos emocionados, yo iba mucho más contento porque además mi mamá me dio no sólo para mi pasaje, puso unos pesos extras para mi mango con chile y mi agua de Jamaica al salir del teatro . Llegué, muy temprano supongo porque esperé por horas, no nos dejaban entrar antes y cuando por fin abrieron las puertas entramos la bola de chamacos calenturientos, sin idea de lo que era una obra de teatro, ya que las únicas a las que teníamos acceso eran las pastorelas que se realizaban en la secundaria, pero nomás.

A pesar de la espera yo estaba muy emocionado por estar sentado en el Teatro de la Ciudad para ver una obra real; lo veía inmenso, espectacular, majestuoso, a pesar de la gordis que estaba a tres lugares de mi literalmente tragando Sabritas con su respectivo refresco; más logró meter un hotdog, no faltó el que me ofreciera galletas, pero en mi subconsciente algo me indicaba que en el teatro no se comía así que cómo era la primera traté de guardar la mayor de las composturas.

La obra empezó un poco retrasada, probablemente usted ya disfruto en algún momento de su vida de esta extraordinaria obra de teatro que te conmueve en lo más profundo como adolescente porque te muestra un entorno sexual que al que un joven de preparatoria o secundaria difícilmente tiene –o tenía en ese entonces- acceso. El hablar con esa naturalidad y frescura de los aconteceres calenturientos de la raza humana sin perder el sentido del humor, de una manera única, y debo disculparme no recuerdo uno solo de los nombres de las personas que actuaron en esa ocasión.

Después de esa ocasión quedé enamorado del teatro, de hecho en algún momento de mi vida quise ser actor, quedé sorprendido con la desenvoltura de los actores en el escenario, el contacto y la comunicación con el público, posiblemente ahí aprendí que dependiendo de cómo le mientas la madre a alguien, puede hasta reírse; una de las actrices lo hizo en más de una ocasión a todo el público masculino y no tuvimos más que reírnos y disfrutar de lo que ahí se decía.

A partir de ahí procure ir cuantas veces pude, cada que podía escaparme lo hice, ya fuera con un boleto regalado, comprado (hasta atrás normalmente), fiado, lo que yo quería era disfrutar de lo que ahí se hace, tal vez ese sea el origen de las locuras que realizo en los programas de radio o en las narraciones y presentaciones que hago, en las luchas, los partidos, y no es que sea yo actor, pero me gusta mezclar mi sentido del humor con una buena dosis de kinesia y paralinguistica.

Con el paso del tiempo ese mismo teatro, aquel que despertó tanto en mí, se convirtió en el salón de eventos de las presentaciones escolares, los eventos políticos, encuentros religiosos, a los que iba mucha gente que no supo cuidarlo, que no le tenían el respeto que se merecen los lugares así, lo dañaron profundamente, comían tortas con mayonesa y al mancharse los dedo se limpiaban en la orilla del sillón, entraban con chicles mismos que tiraban en la sala, los pisaban y quedaban eternizados en la alfombra; otros que creían que estaban en la cantina con piso de aserrín y se daban vuelo escupiendo.

A ese pobre teatro le ha pasado de todo, el maltrato, el robo, de hecho creo que si no se lo han llevado completo es porque sí tiene cimientos. Mucho tiempo estuvo así, como en obra negra, con el audio desmantelado, el clima aventaba aire caliente y sudabas como gorda en clase de zumba, era triste y lamentable tener un “teatro de la ciudad” en esas condiciones.

El presidente municipal de Tapachula, Neftalí del Toro dijo que iba a buscar la manera de solucionar el problema de este teatro, planteamiento que fue muy bien aceptado por el gobernador Manuel Velasco, y así la mezcla de voluntades y recursos, además de la gente amante del teatro, impulsaron este proyecto.

Millones y millones fueron re invertidos para devolverle lo esplendoroso al Teatro de la Ciudad. Se anunció que la obra estaba concluida, se remodeló todo, se re acondicionó, se le dio mantenimiento a todas y cada una de sus áreas, se instaló un extraordinario sistema de enfriamiento, la tapicería quedó impecable y por supuesto el escenario ya tiene todos los elementos necesarios para su iluminación y por supuesto el audio.

Discretamente le pedí al Toribio que me dijera en dónde venderían los boletos para la primera puesta en escena y me dijo que no había preventa. Me facilitó un par de boletos para que junto con mi esposa presenciara la obra de teatro “Made in México otra historia de amor” la cual fue muy bien recibida fue el público tapachulteco que abarrotó el renovado Teatro de la Ciudad.

El gobernador Manuel Velasco con un discurso fresco, sin mencionar cantidades invertidas, aunque sabemos fueron muchos millones, hizo referencia a la importancia de la cultura en la sociedad, de cómo un teatro potencializa el deseo de las personas para leer y para tener una visión de vida diferente, es otro tipo de diversión, otro tipo de espectáculo que se había visto limitado desde hace muchos años en Tapachula por la simple y sencilla razón que no teníamos un foro adecuado.

El sonido ahora es espectacular, los aplausos del público le devolvieron la vida, ahora hay que procurar que se aproveche, que se traigan buenas obras, para adultos, para niños, espectáculos musicales, galas de ballet, pero sobre todo, hay que cuidarlo, porque sólo nos trae cosas buenas y que nos hacen bien a todos.

Cambiando de chuleta le comento que Tuxtla Chico estuvo de fiesta, Manuel Velasco y Juan Carlos Orellana compartieron la alegría de más de 5 mil personas a quienes hicieron entrega de regalos para sus niños y de canastas navideñas para las mamás; hubo juegos, payasos.

Además el gobernador aprovechó para inaugurar la Terminal de corto recorrido que contó con una inversión de 28 millones de pesos, en un terreno de 10 mil metros cuadrados, generando 500 empleos directos y beneficiando a más de 15 mil usuarios.

Durante su recorrido por esta parte del estado, Manuel Velasco estuvo acompañado del Secretario de Transporte, Mario Carlos Culebro Velasco y del senador Luis Armando Melgar Bravo. Después de la inauguración de esta terminal de transporte, todos se trasladaron al parque central Miguel Hidalgo, para iniciar la entrega de Juguetes a l@s nin@s.

Te recomendamos visitar nuestra sección de las notas más leídas AQUÍ

Vista nuestra home page AQUÍ

RECUERDA: Síguenos en nuestros perfiles de redes sociales, aquí todo el día generamos información oportuna y en tiempo real:

>TWITTER: @entiemporealmx

>PIN DE BLACKBERRY: 2B46B819

>WHATSAPP: 9616587405

Este número de WhatsApp NO tiene relación con la nota y pertenece al portal de ETRNoticias.mx