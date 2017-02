PERISCOPIOCHIAPAS.com

COMPRAR O NO COMPRAR

Vaya discusión que se ha levantado en todos lados acerca de si no comprar café en Starbucks o tomar Coca, o no ir a Mc.Donalds, pero yo creo que es mucho menos complicado que eso.

Para empezar si bien es cierto que son marcas de origen estadounidense, como los socios de la mexicana Alsea han ya dicho hasta el cansancio, gran parte de las ganancias se quedan en México y es lo que ha permitido que se inviertan en el país millones de pesos, dan trabajo a mucha gente y con muy buenas prestaciones.

No nos podemos ir al extremo, si no usáramos nada hecho en E.U. tendríamos que empezar por tirar nuestro celular, nuestra computadora y muy probablemente nuestros calzones. Creo que no es por ahí el asunto, es más bien comenzar a preferir lo nuestro.

El gobierno en cambio sí debería pensar bien una estrategia de no importación, créanme, si nos dijeran que no van a entrar determinados productos, sobre todo alimenticios, seguro tenemos otros para reemplazarlos, y si lo que nos queda es comer es maíz, nopales y frijoles, adelante, pero ni siquiera sería así, pues en esta tierra prodigiosa se da de todo.

Cierto es que importamos miles de toneladas de maíz por ejemplo, que no somos autosuficientes, pero seguro tenemos algunas otras cosechas de sobra de otro producto que se va exclusivamente a la exportación, y que dicho sea de paso, los mexicanos acabamos comiéndonos las sobras, lo más feíto de las cosechas, porque lo mejor, lo que cumple con todos los estándares de calidad se va al extranjero.

Entiendo que si a un agricultor le dices que no siembre el angú que vende al extranjero en 20 pesos el kilo, que en lugar de eso use sus tierras para el maíz, mismo que le van a comprar a 3 pesos el kilo, inmediatamente va a decir que no, que no habría forma, pero es ahora cuando todos tenemos que usar el ingenio.

Fácil no va a ser, son muchas cosas las que se tienen que ajustar, pero yo creo que poco a poco podríamos lograr el que antes de comprar leyéramos la mayoría de las etiquetas de los productos que consumimos y preferir las hechas en México, para que las empresas nacionales tengan más ventas y por tanto más trabajo para los mexicanos. Eso de los boicots suena más a berrinche, hagamos cambios paulatinos pero firmes.

Señores productores, únanse, quiten a los intermediarios, en los últimos días hemos visto casos exitosos de quienes ofrecen directamente al público sus productos, y es que es increíble que compremos un melón en el supermercado a 15 pesos el kilo cuando a los productores se los quieren pagar a 4 pesos, entonces si nos lo dejan en 10 o 9 pesos, ganan ellos ¡y nosotros!

Formas hay, si es de los que toma café, busque que sea de Veracruz, de Oaxaca, o mejor aún de Chiapas; si va a comprar zapatos busque marcas nacionales, las hay, y si todos las buscamos cada vez será más fácil encontrarlas.

Lo que importa es ir haciendo un estilo de vida diferente, nos enseñaron a depender demasiado del extranjero y peor aún a menospreciar lo nuestro, que paradójicamente es muy bien pagado en el extranjero, si no me creen pregunten cuánto cuesta un mango en Suiza. Un solo mango, de lo que nuestros productores luego quieren tirar porque no les conviene el precio, allá le cuesta alrededor de 20 o 30 pesos.

Insisto, tenemos alternativas para todo, sólo es cuestión de que nos apoyemos, de que los que tienen las soluciones se animen a darlas a conocer y todos apoyemos; la gasolina nos trae de cabeza, Hacienda nos hizo el grandísimo favor de anunciar que la gasolina no subirá este fin de semana como se tenía previsto, pero es sólo un respiro de 13 días porque después del 17 no pueden garantizar nada.

Ya hay soluciones, combustibles de otro origen, hechos por mexicanos, que son más baratos, pero como pone en riesgo el negocio de muchos, incluyendo del gobierno, prefieren boicotearlos, taparlos, hay que apoyar, consumir, difundirlos, y como ese, estoy seguro que tenemos una solución para cada problema.

Debemos permitirnos además voltear hacia otros lados que no sean el campo o nuestros recursos naturales, por ahí escuché a un empresario –exitoso- decir que “la mayor riqueza del país no está en el subsuelo, sino que se encuentra caminando todos los días sobre su territorio, me refiero a su gente… las industrias creativas son las que están transformando las economías y México no es la excepción, hay que apostarle a las ideas y a su exitosa ejecución”, no podría estar más de acuerdo.

En fin, le sugeriría que deje de tomar Coca no por un extraño nacionalismo que nos nació hace unos días, sino porque le hace daño a su salud, por evitar formar parte de los miles de diabéticos, o de vez en cuando busque mejor un Boing; pero además de eso, no compre robado –por más barato que sea-, cómprele a las marchantas de los mercados, si va al súper busque el mayor número de productos mexicanos que pueda y comparta cualquier otra idea.

Creo que afortunadamente nos están forzando a descubrir lo buenos que somos haciendo lo que sea y a consumirlo.

