Tuxtla Gutiérrez Chipas, a 1 febrero de 2018

Quiero informarles que partir de este 1 de febrero inicia la licencia que solicité al cargo de diputada federal por el partido Movimiento Ciudadano, aprobada por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Agradezco el apoyo y respaldo de todas las militancias principalmente Movimiento Ciudadano para poder desempeñar con responsabilidad, compromiso y pasión el trabajo como legisladora federal y presidenta de la Comisión de Protección Civil; que me han permitido tener grandes satisfacciones entre estas la Reforma Integral de la Ley General de Protección Civil, el aumento al presupuesto al FONDEN y FODEPREN, para hacer de México un país preventivo y resiliente.

Por ello, quiero compartirles que, el día de hoy culmina una etapa maravillosa de mi vida para emprender el sueño de construir una nueva historia para mi estado; Soy una mujer de temple, convencida de que es el tiempo de las mujeres que estamos preparadas con firmeza y sensibilidad para construir juntos el Chiapas que merecemos, un estado de oportunidades de paz y esperanza.

Me he enfrentado con valentía a los obstáculos que la vida me ha presentado y con determinación y coraje he salido adelante, para seguir representando a mi pueblo y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Por ello, el trabajo que he venido realizando para Chiapas y los chiapanecos es de continuidad, porque es momento de consolidar un proyecto encaminado al desarrollo real para todos sectores, en especial; los pueblos originarios y las mujeres para lograr en unidad que Chiapas Vuelva a Brillar.

Estoy segura de tener la preparación, la experiencia y el perfil más completo como aspirante a la gubernatura de nuestro Chiapas; con esa misma determinación que he servido a mi pueblo voy a construir un Chiapas de oportunidades en donde el sueño de cada hombre y mujer, se cumpla.

