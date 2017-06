“Es obligación también ver que no sea afectada la gente que ha creído en nosotros, la gente que quiere eficiencia en el gasto”, sostuvo el legislador ante la comparecencia del funcionario federal

Ciudad de México.- El diputado federal por el estado de Chiapas, Emilio Salazar Farías, cuestionó al subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Fernando Aportela, durante su comparecencia ante las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública.

“He escuchado aquí números, algunas preguntas complejas que me cuesta entender, me pierdo entre años y cifras pero sé muy claramente lo que está pasando en este país. Los ingresos petroleros cayéndose de manera brutal, una Reforma Fiscal que por supuesto que ha funcionado, en otras épocas estaríamos viviendo una tragedia económica, sin dólares para comprar insumos como pasó en el 82 o en el 95”, planteó el diputado Salazar.

Desde que se hizo el presupuesto, el legislador chiapaneco sabe que la propuesta de Hacienda es responsable, es prudente, sin embargo, también reconoció que se hizo una gran lucha porque hubiera recursos adicionales, ¿quién no quiere recursos adicionales? “Nos debemos la final, más allá de nuestro trabajo responsable para con el país, a la gente, fuimos a los distritos a ofrecerle a la gente: obras, servicios, beneficios, bienestar. Mi grupo parlamentario, se suma por supuesto al trabajo responsable, pero es obligación también ver que no sea afectada la gente que ha creído en nosotros, la gente que quiere eficiencia en el gasto, la gente que quiere una respuesta oportuna, la gente que nos trajo aquí al Congreso para representarlos de la manera más digna y correcta más allá de partidos”.

Salazar Farías dijo que todos los partidos han hecho propuestas valiosas y todos los gobiernos tienen días difíciles y días fáciles, hoy toca una temporada difícil que se está atendiendo con responsabilidad, eso nadie puede negarlo.

Finalmente, el presidente de la Comisión de Desarrollo Municipal en el Congreso de la Unión, sostuvo “algún compañero dice qué hubiera pasado si; los hubiera no existen, ni en la vida, mucho menos en las finanzas. Esto es lo que hay, yo estoy obligado a preguntarle, hicieron un recorte ok, ¿qué consideraciones tomaron en cuenta para que en estos recortes no se vea afectada la gente más vulnerable, la más necesitada?, porque si bien es cierto que hay que recortar un poco en la inversión y al gasto, ojalá esto sea de manera efectiva para no afectar a la agente que cree en nosotros, en el gobierno, en el Poder Legislativo, en todos”, concluyó.

